FÚNEBRES | 13 de mayo del 2021 -parte 2

13/05/2021 - 00:46 Funebres

Fallecimientos

Hilda Beatriz Costa de Abate

José Enrique Yaque

José Enrique Yagüe

Miguel Antonio Abraham

Honorato Ramón Gómez (Frías)

Roque Antonio Díaz Gómez

Justina del Valle Herrera de Galván

Mónica Jerónima Jiménez

María Angélica Neme

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABRAHAM, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Su esposa Ramona Josefa Díaz, sus hijos Natalia, Gabriela, Roxana, Cristian y Lucas, hijos políticos Nazario, David, Daniel, Noa y Rocío nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Durán y familia, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus sobrinos Manuel, Jorge y Eduardo Führ y sus respectivas familias, acompañamos con sentimiento y profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida "tía Pochi". Mujer, madre ejemplar, persona dignísima que supo hacer del respeto y el servicio su norte en la vida. "Vivirás siempre entre nosotros". Seguros que ya ocupas tu espacio celestial que lo alcanzaste con tu vida terrenal. Marcelita, encuentra el consuelo de esta enorme madre que vivió integramente para vos. Elevamos oraciones en su memoria y descanse en paz.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus sobrinos José Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achával, sus hijos Francisco, Javier, Felipe y flia participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida tía Pochi y acompañan a Marcela y flia elevando oraciones por su descanso en paz.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Las amigas de su hija Marcela: Marta Barquin, Mónica Reimundi, Claudia López y Silvia Bustos participan de su fallecimiento y acompañan a Marcela en este doloroso momento.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Mirta J. de Figueroa, participa con dolor su fallecimiento y ruega a Jesús misericordioso le dé resignación cristiana a su hija Marcela y familia. Descansa en paz Pochi.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Elena Beatriz Durán, Alejandro Remigio Ferreiro y familia, lamentan con pesar la partida de la apreciada Pochi. Acompañan a Marcela y Carlos, y a toda su familia, en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Elizabet Vidarte de Palacio e hijos Rosendo A., Elizabet del V., Zulma R., se despiden de la tia Pochi con cariño y respeto, Elevan oraciones en su memoria., Acompañan a su hija Marcela y flia en este duro trance. Descansa en paz Pochi querida.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus vecinas de la calle Congreso: Elizabet C. V. de Palacio., Addy F. de Roldan., Claudia Jorge de Maldonado, se despiden de Pochi y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a su hija Marcela y flia. en tan doloroso momento.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel y familia., despiden con gran pesar el fallecimiento de la querida tia Pochy y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Pedimos oraciones en su memoria. Hasta siempre tia Pochy

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Viviana Sánchez, Claudia Pilán y Mauro Castaño, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Mamá de su querida compañera Marcela. Ruegan oraciones en su memoria.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. " Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi, aunque muera, vivirá". Aldo Gómez, Viviana Sánchez y Evangelina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la querida Marcela y flia. en tan difícil momento.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DELCARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Achaval, Marcela Josefina.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DELCARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. El Personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de tareas Marcela Achaval.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus excompañeros de trabajo de la Universidad Católica de Santiago del Estero : Luis Alberto Rezola, Luis Alberto Guantay, Lucrecia Heredia y Beatriz Gómez despiden a la querida señora Pochi con mucho afecto, oraciones, y hermosos recuerdos de los años compartidos en la UCSE.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos, Matías, Leandro y Federico Balmaceda, participan con profundo pesar y abrazan con mucho cariño a sus hijos Ricardo, Raúl y familias, rezando por el descanso en Paz de su Mamá.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. "Que el Señor la cubra con su manto de luz y paz y le dé el descanso eterno". Josefina Macedo Ruiz y Antonio Sereno participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la resignación a toda su familia. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos.Alfonso.Anabel, Pablo. Analia y Ana María y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Patricia Josefina Carot, sus hijos Alejo,Loreley, María Lorenza, Catalina y su nieto Lorenzo participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra tan querida e inolvidable Hilda.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Héctor Campitelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Muy Bardot, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida e inolvidable clienta Hilda y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Federico Balmaceda, sus hijos alejo y Gonzalo acompañan a su amigo Ricardo y toda la querida familia Abate en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Cecilia Eugenia Vital y Dante Godoy Jaramillo participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Raúl y Riki y los acompañan con oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. C.P. Stella Marys Ibarra y familia acompañan al Dr. Raúl Abate Costa en tal difícil momento y ruegan al Altísimo resignación y consuelo para su familia.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dra. Andrea Olmedo participa con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dres. Andrea Olmedo, René Ignacio Alderete, Sebastián Matach, Tania Zerda Beltrán, Andrea Fabiana Achari, José Ignacio Bonacina, Rodrigo Martorell Enrico y, Sres. Daniel Castro, Matías De La Rúa y Raúl Amadeo Carrizo acompañan al Dr. Raúl Abate Costa y familia en este doloroso momento.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Los secretarios privados de su hijo Dr. Raúl Abate: Carolina Billaud, Noel Mema, Martín Leguizamón participan con profundo dolor su fallecimiento y lo acompañan en estos difíciles momentos.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Fredy Olivera, su esposa Marcela Caldera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Raúl Abate Costa.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. C.P. Stella M. Ibarra, Rosa Olivera, Pablo Mema y Silvina Aguirre participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Raúl Abate Costa y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Florencia Dargoltz, Ignacio Paredes y sus hijos María Lastenia Noriega Dargoltz y Octavio Paredes Dargoltz participan con dolor del fallecimiento de la mamá del Dr. Raúl Abate.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Daniel Alejandro Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Juan Enrique Fiad y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Fabián Humberto Ponce y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dra. Patricia A. García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Raúl y Riky Abate. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Sarita Salido Rentería y sus hijos Augusto y Luciano Gigli participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Dr. Raúl Abate y elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Marta y Marcelo Larguia acompañan en estos momentos a sus hijos y familia. Se ruega oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Juan Armando Manzur, María Teresita Mayuli y sus hijos Pilar, Juan y Josefina, participan con dolor su fallecimiento.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Carlos Ramos Tabaoda, Susana Carol, sus hijos Antonieta y Pablo, Susanita y Gonzalo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Angelita Sánchez, Ángela de Marco, Yésica Paz, Carlos Vanegas, Mariana Bonacina, Noel Mema, Soledad Terzano, Carolina Billaud, Martín Leguizamón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Raúl Abate y familia en este momento de tristeza.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Alberto Cortijo, Fernanda Escontrela y sus hijas Paula, Sol y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Riky, Raúl y demás familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. César Daniel Tragant, Silvia Inés Alfano y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Raúl y Ricky. Rogando oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Ana María Espeche, Catalina María Lugones Espeche, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus amigos Riki y Raúl. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Los compañeros de la Promoción 1973 del Colegio San José lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Raul en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y familia, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Raúl y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos María Guadalupe González Ávalos, Marta Lucrecia González Ávalos y Horacio Martín Jozami, Luis César González Ávalos, Daniel Leonardo Barrera, participan con profundo dolor el fallecimento de la madre de sus queridos amigos y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos: María Victoria y Benjamín Zavalía , lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la flia con oraciones .

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Hugo Ricardo Catella y Martín Catella Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestros queridos amigos Raúl y Ricky y acompañamos a sus familias en su dolor.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dr. Miguel Eugenio Zirpolo y Sra. Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Rubén O. Seiler, participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Humberto Filippi, Teresita Melean y sus hijos participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Guillermo Lozano participa su fallecimiento con pesar y acompaña a su familia con mucho afecto. Eleva oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Jorge Lescano, Cecilia Navarro y sus hijos participan con mucha tristeza el fallecimiento de tan querida persona. Acompañamos en el dolor al querido amigo Raúl y a Miguelito Pernigoti, esperando para ellos pronta resignación.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Doctores Juan Carlos y Francisco Gavioli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Mario Japaze y Silvia Jozami de Japaze participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Juan Carlos Alcorta, María Luisa Olmedo de Alcorta y su hija María participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Carlos Faisal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este triste momento y expresando sus sentidas condolencias. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Miguel A. Caputo, María Luisa Pernigotti y sus hijos Lucía y Nicolás, Migue y Valentina y Nico acompañan en su dolor a Susana, Raúl y Ricky y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Diego Jiménez y María Alejandra Cerro participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Sergio Gómez Molina y familia y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Arturo Enrique Hernández participa con profundó dolor su fallecimiento. Acompaña a su hijo Raúl y ruega oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. José Pernigotti y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Pitín Acuña e hijo participan con dolor y acompañan a Susy, Raulito y Ricky y demás familiares en este triste momento.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Copi Acuña y familia participan con dolor y acompañan a Susana, Migue, Raúl, Ricky y María y demás familiares en tan difícil trance..

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Los amigos de su hijo Riki: Ricardo Llapur y Josefina Cáceres e hijos participan con dolor su fallecimiento.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Eduardo Fabián Gil, Adriana Bertolotti y sus hijos Mariano Hernán y Fabián lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

DÍAZ GÓMEZ, ROQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Sus hijos Fernando, Marta, Daniel, Roberto, Sandra, h. políticos, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ CANSINOS, GERARDO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Sus cuñados y sobrinos, flia Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE GALVÁN, JUSTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Su esposo Carlos Galván, sus hijos Luis, Mónica e Iván, sus hijos pol Martín y Viviana, sus nietos Juan Martín, Paloma y Amparo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE GALVÁN, JUSTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Justina Herrera y acompañan en el dolor a su hija Ivana Galván, Nodocente, integrante de la Secretaría de Vinculación y Transferencia, y a sus afectos.

HERRERA DE GALVÁN, JUSTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. La secretaria, Lic. Teresa Alejandra Fischer, junto al equipo que integra la Secretaría de Vinculación y Transferencia, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Justina Herrera y acompañan en el dolor a su hija, Ivana Galván, Nodocente, integrante de dicha Secretaría y a sus afectos.

JIMÉNEZ, MÓNICA GERONIMA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Su esposo Luis Juárez, sus hijos Alfredo, Jose María, María José, Álvaro, Eliana h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Elena Beatriz Durán y Alejandro Remigio Ferreiro, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, DANIELA FABIOLA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus hijos Sebastian y Lili, su hermano Eduardo, su tía Mari y familia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. "Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus primos Mary Canllo y Ricardo Jozami, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia y sus respectivas flias., despiden con profundo pesar a la querida Celina y abrazamos a Julián, hijos y nietos en estos tristes momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Querida prima lamentamos mucho tu partida, rogamos a Dios le de consuelo a tu familia. Descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria. Norma Salomón, sus hijos Jorge; Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela.

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Armando Meossi y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Julian Canllo. Ruega una oración en su memoria.

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Consejo Directivo, Tribunal Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Julian Canllo. Ruegan una oración en su memoria.

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza el fallecimiento de la madre de su amigo Julián y acompañan a su familia en esta dolorosa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROCHA DE CANLLO, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Sus compañeros del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial: David J. Jarma, Matilde Schmidt, Armando Meossi, Mara Garnica, Viviana Elías, Horacio Alfano, Daniel Perez Albert, Victorio Yanuzzi, Mariano Pagani, Edgar Rodríguez, Julieta Ledesma, Fabiola Corbalan, Marcela Castro, Elsa González, Silvia Gozal, Nora Fernández, Viviana Escobar, Eugenia Piña, Gabriela Acuña Bravo, Maia Gelid, Lourdes Sánchez, María Ester Gómez, Claudia Di Meo,Ángel Vásquez, Juan Pinto y Tete Contreras, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Julian Canllo y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, CÉSAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/05/21|. Marilé Casado, Cusi Díaz, sus hijos Lautaro, Aldana, Macarena y Fabián acompañan a Norma y Sofía en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TÉVEZ DE CARO, LILIA YONE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Carlos W.Martinez y sus hijas, Rositas, Analia, Sandra y sus respectivas Flias..participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones para su descanso en la paz de Señor.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Magdalena Castro Arce de Roger sus hijos Magdalena y José Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina Roger sus nietos Manuel y Baltazar participan con profundo dolor del fallecimiento del querido José y ruegan oraciones en su memoria

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Sus cuñados Jorge Teves y Martha Beggeres junto a sus hijas Cecilia; Eugenia; Eliana y Laura con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento Rogaremos por su eterno descanso y en su querida memoria en el novenario de Misas de la Parroquia San José de Belgrano a las 20 Hs.transmitidas por Facebook.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Cachín y Lucia Poggi, nuestros hijos Juan,Pablo,María y Lucio, acompañamos con profundo dolor la partida del esposo y padre de Alejandra, Silvina ,Daniela y José. Abrazamos a toda la familia y rogamos por su descanso eterno.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Lucio y Lucía, junto a las compañeras de Pilates de Silvina y Daniela, participan con dolor la partida de su padre. Resignación para toda la familia Yagüe. Rogamos oraciones en su memoria

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo pesar y acompañan a su hijo José y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar y acompañan a su hijo José y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Personal de la firma Agrosanto SRL participa con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. .Acompañan a su hijo Dr. José Alejandro Yagüe en tan difícil momento, tus compañeros de Agrosanto SRL Ing. Francisco Viaña, Ing Federico Decima, Cdor. Benjamin Ricarte. Lic. Florencia Nusbaum. Ruegan oraciones en su memoria.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Luis Franzini, Rossana Milán e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Alejandra y a sus hijos en tan doloroso momento. Estará siempre en nuestro recuerdo. Elevamos oraciones en su memoria

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Julio Milán, su esposa Silvia, hijas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Sus compañeros de promocion Perito 1971 de la Esc. Nacional de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra, participan con profundo dolor su facllecimiento y ruegan una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Su hermano Álvaro Javier Yagüe participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Su madre política Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a su hija María Pía Urueña y todos sus nietos participamos con gran dolor la partida de una excelente persona. ¡Descansa en paz querido Lucho!

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus primos Maria de los Angeles Cosci y Pedro Basualdo y sus hijos Amalia, Federico, Maria Alicia y Ana Cecilia, hijos politicos Magdalena Rodriguez y Miguel Abate y su nieta Catalina, participan su partida a la Casa del Padre y ofrecen oraciones por su feliz resurrección y por el consuelo de toda la flia.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus primos Lucas Cosci, Susana Alonso y sus hijos María del Rosario, Rafael y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Su ahijado y sobrino Guigui Yagüe junto a su familia Vanesa Sapag, sus sobrinos nietos Joaquín y Matilda Yagüe Sapag despiden con profundo dolor y tristeza al tío Lucho. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Hernán Núñez y su esposa Luciana, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Juan Carlos Terzano y su esposa Cecilia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Tus amigos de la vida: Pablo, Mariano, Carlos, Armando, Dani, Diego, Jimy y Ernesto participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Carlos Llebeili, Mirta Llugdar, Dr. Miguel Llugdar participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia en este momento tan difícil.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Federico Balmaceda, sus hijos Alejo y Gonzalo, acompañan a su querida amiga María Angélica y familias en este momento de dolor rogando oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Querida Angélica, que el gran cariño que la familia te tiene, ayude a que encuentres Consuelo y Paz. Cecilia López Pasquali de Balmaceda e hijos participan con dolor su fallecimiento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Cecilia Eugenia Vital y Dante Godoy Jaramillo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Lucho y acompañan con todo su cariño a su amiga María Angélica.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Ernesto Antonio Vital, su esposa Sara Ugozzoli junto a sus hijos: Cecilia, Ernesto y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga María Angélica

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Las compañeras de promoción del Colegio Belén, acompañan en este duro momento a su hermana Marta Gabriela Yagüe y flia. Ruegan uma oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Las amigas de su hermana Gaby, Valeria Barco y flia, Patricia Encalada y flia, Silvina Santana y flia, Karina Ledesma y flia, acompañan a la flia en este dificil momento y ruegan una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Roberto Santana y esposa Panchita, sus hijas Silvina Santana y Luis Herrera, Sandra Santana y Germán Lorenzo, sus nietos Abril, Marcos y Leandro acompañan a la flia y elevan una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Compañeros del Mpf Banda acompañan con profundo dolor a su compañero Álvaro Yagüe por el fallecimiento de su hermano Luis Antonio Yagüe. Cecilia Pacheco y flia., Cristina Corbalán y su flia. Claudia Panichelli y flia. Mario Figueroa y flia. Pilar Herrera y flia.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Carlos Jensen (h) y Carolina López, junto a sus hijas Milagros, Delfina y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. José Luis Jensen e Irene María Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Los directivos de la Empresa Del Tejar S.A. y el personal administrativo, técnico, taller y obras; participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid participan el fallecimiento de Luis y abrazan con afecto a María Angélica y a toda su familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". María Sara Pedraza y sus hijos Silvina, Nicolás y María Emilia Zaín Pedraza y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Lucho y acompañan con el cariño de siempre a la querida María Angélica.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún despiden con profundo dolor a su querido amigo Lucho. Elevan al Altísimo oraciones por su feliz resurrección y acompañan en este momento de tristeza a su madre, hijos, hermanos y demás familia.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. José Jensen (h) y sus hijas Felícitas y Ernestina Participen con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima María Angélica en este díficil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Familia Benítez, Lucía, Martín, Margarita y Jimmy participan con profundo dolor su fallecimiento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Silvina, Nicolás y María Emilia Zain con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Juan Armando Manzur, María Teresita Mayuli y sus hijos Pilar, Juan y Josefina, participan con dolor su fallecimiento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Los recuerdos se agolpan en nuestras mentes al momento de tu pronta partida al Reino del Creador. Fuiste un fiel compañero en nuestros momentos de estudio, amigo sincero en las dificultades de la vida, un profesional destacado en el ejercicio de sus actividades y un padre ejemplar para tus hijos. Lucho! ¡Descansa en paz! A nosotros nos queda el intentar seguir el camino que tú nos enseñaste. Cr. Enrique F. Marañón, su esposa Verónica Vega y sus hijos Octavio, Ricardo y León.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Luciana Demasi, Carlos Zárate y familia participan con profundo dolor y acompañan a María Angélica en este difícil momento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada. Gustavo Franzzini, Analía Suárez Castillo y sus hijos Franco, Facundo y Francisco, acompañan a su familia en este momento tan especial, rogamos por el eterno descanso de Lucho.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Humberto R. Russo, su esposa Maria Elvira Cosci, sus hijos Ceci, Ricky, Luis, Elvira, Liliana y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Luchin y ruegan por su familia.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Amigos de su hermano Álvaro: Fabiana, Fabio, Anabel, Agustín y Gringa Rodini, acompañan en tan irreparable perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Los amigos de su hermano Álvaro: Amparo Prados y flia., Soledad Herrera y flia., Fabiana Álvarez y flia., acompañan en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Aseguradores de Cauciones S.A Cía de seguros participa con dolor el fallecimiento del esposo de la estimada María Angélica y acompaña a su familia en este difícil momento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Colegas y amigos de su hermano Álvaro: Dres. Pablo Oscar Ponce, Rafael Alaimo y Gustavo Schultd, acompañan a la familia Yagüe Herrera en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Nati Saavedra y familia, participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su hermano Álvaro en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Directivos y empleados de Petroban SRL participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Armando Bolzón y Norma Tagliapietra y sus hijos Matías, Natalia, Nadia, Guillermo, Emanoel y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Querido Lucho, en nuestras memorias siempre estarán los buenos momentos compartidos. Te sentimos parte de la familia y por eso tu recuerdo vivirá en nosotros hasta el día de nuestro encuentro. Tus compañeros y amigos de Petroban SRL

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Ana María S. de Simón y sus hijos con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Que el Señor le dé el descanso eterno.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Humberto Filippi, Teresita Melean y sus hijos participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. No hay palabras para tanto dolor. Jesús y la Divina Misericordia den consuelo a su mamá y a toda su familia. Carmelo Falcione y Raquel Correa, Gringa Falcione y Carlos Lucio y sus familias, acompañan emocionados a su querida amiga Marta Herrera y toda su familia. tu maravilloso hijo ya descansa. "Que brille para Lucho la luz que no tiene fin".

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Taboada Corral participa el fallecimiento de su querido amigo José. Ruega una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Olga Correa de Álvarez y su familia, acompañan espiritualmente a la querida amiga Marta Herrera, rogando consuelo para ella y para su familia. Los abrazo con el corazón.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Silvia Verdugo de Lofiego, su esposo: Pedro Lofiego, sus hijos: Juan José y Marco Fabrizio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en especial a su madre Marta. Elevan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Luchín, te extrañaremos!. Familias Martearena y Delloca lamentan profundamente su pérdida y acompañan a tía Martita y familiares en tan duro trance

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Luis Abalos y Maria Elida Cerro sus hijos: Guadalupe y Fernando Drube, Candelaria y Luis Asis, Maria y Juan Gauna, Martina y Nicolás Marnero, y sus nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida María Angélica en su dolor.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Agustín Lugones y Mercedes Funes e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento tan triste. Rogamos una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Acompañamos en el dolor a María Angélica Urueña Zain y pedimos oraciones en su memoria. Carmen María Cornet y sus hijos: Hernán; Facundo; Rodolfo; Manuel; Mercedes; Gerónimo; María Ángela y Carmen Funes Cornet y sus respectivas familias.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela acompañan a Margarita Pía y María Angélica en tan doloroso momento. Ruegan al Señor fortaleza para sobrellevar la desaparición física del apreciado Luis.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Querida María Angélica se dé tu entrega y acompañamiento en el sufrimiento físico del querido Luis. Pido al Señor te conceda el consuelo en este momento de tanto dolor. Mónica Nader.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Alejandra Beggeres de Yagüe, sus hijos: María Silvina, María Daniela, José Alejandro, Magdalena Roger y sus nietos Manuel y Baltazar, despiden con profundo dolor al querido Luchin y ruegan al Altísimo por una cristiana resignación para su familia.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Rosita de De Bonis, sus hijos Alejandro, Adriana, Carlos y familias acompañan a su madre Martita, a Horacio, su padre del corazón, a sus hijos, a sus hermanos Gabriela, Daniel y Dr. Álvaro Yagüe y demás familiares ante irreparable pérdida. Partiste muy pronto cuando todavía la sociedad necesitaba de tu gran capacidad profesional. Luchin cómo te decían en el barrio, lloramos tu partida, descansa en paz.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ. CP (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ. CP (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ. CP (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de su Colega. Que descanse en la paz del Señor.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Federico Mattar, Luciana Chappex sus hijos Benjamín y Francisco participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Luis Alberto Guantay participa con pesar el fallecimiento de su ex alumno, y acompaña con mucho afecto a su querida amiga María Angélica Urueña y familia en estos tristes momentos de dolor. Espera para todos el pronto consuelo de la fe.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ. (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos, hijos políticos y nieto, participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a Alejandra y a sus queridos hijos con todo nuestro afecto.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ. (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Descansa en paz querido Luis. Ramiro Valladares, Carolina Ledesma participan de su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Julieta Gimenez participa con tristeza su fallecimiento, acompaña a Marta y familia y ruega a Dios que le dé fortaleza, paz, fe y esperanza.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ester del Valle Rea participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Irma Rea de Taboada, sus hijos Daniel, Mónica y Alejandra y sus respectivas familias lamentan profundamente su deceso y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "El que cree en Mí, no morirá jamás". Eduardo Sayago, su esposa Alejandra Taboada, sus hijos Martina y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Oramos por el eterno descanso de su alma, en la Gloria del Señor.

YAGÜE, LUIS ANTONIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". Federico Brahin, su esposa Mónica Taboada, sus hijos Federico y Mariano participan con dolor su fallecimiento.

YAGÜE, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) falleció el 11/5/21|. Marta de Fraguas, Susana de Benavente, Marta de Castiglione, Betty de Viaña, Liliana de Galvez y Marcela de Tragant participan su fallecimiento y acompañan a Mangacha y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

YAQUE, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Su esposa María Alejandra Beggeres, sus hijos María Silvina, María Daniela, José Alejandro, h. política Magdalena Roger, sus nietos Manuel, Baltazar y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

BARBIERI, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Su prima Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos Milagros, Agustín y Constanza Barcia Gerez, participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARBIERI, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Antonio Rojas y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda la familia. Rogando oraciones en su memoria.

BARBIERI, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martín Ignacio, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MINGUEZ, HÉCTOR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Su hermana Esther Angélica Minguez de Azar, sus sobrinos Daniela, María Azar e hijos: Luis Vicente Azar e hijos, Hugo José Azar, esposa e hijos. Rosbel Alejandra Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MINGUEZ, HÉCTOR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Lilia Bertolotti de Jozami, hijos Silvina Marcela Samir y flias., participan con hondo pesar el fallecimiento de nuestro amigo y vecino de toda la vida. Lamentamos su partida y acompañamos a su esposa e hijos: Rafael, Daniel y Carina en este momento tan triste, rogando a Dios Santa resignación.

MINGUEZ, HÉCTOR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Luis E. Nazer y familia acompañan a su familia en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

MINGUEZ, HÉCTOR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Sus hijas Miriam y Liliana, sus hijos políticos, sus nietos y bisnieto participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO E HIJO.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Su hermana Esmeralda del Jesús Paz, su sobrina María Seva, Matias y Silvina Paz, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus sobrinas Viviana y Miriam. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Querida tía: Hoy sentimos un profundo dolor con tu partida hacia la casa del Señor, que brille la luz al encuentro con tu esposo e hijos. Te extrañamos tus sobrinos: Eduardo, Beba, Marta, Iris, Laura, Cacho y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Dejaste una enorme tristeza con tu partida, pero ahora descansas en los brazos de Dios, estaremos eternamente agradecido por todo el amor que nos brindaste y tu compañía en todos los momentos vividos. Tus hijas Miriam y Viviana, hijos políticos Julio, Ariel y Dolly, nietos Romina, Belén, Flavia, Maxi, Luciana, Lautaro y Mia; bisnietos: Santiago, Luján, José Ignacio, Lorenzo, Mateo, nietos políticos David, José, Marcos y Rodrigo. Rogamos una oración en su querida memoria. Sus restos fueron velados en Garay e Irigoyen e inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Nona: Me dejas un enorme vacío en el corazón, tu partida inesperada nos golpeó muy fuerte. Descansa en paz y vuela alto mi vieja. Te llevaré siempre en mi corazón. Tus nietos Romina, David y tus bisnietos: Santiago, Luján y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. No entendí que te estabas despidiendo, no entendía mis lágrimas, estuvimos agarradas de las manos, no sabía que me estabas diciendo adiós!...Tu sobrina, ahijada María de los Ángeles Seva, Mathias y familia, acompañan en los sentimientos a mis primas hermanas y familia. Se ruega por su descanso eterno.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Tía querida: que dolos nos deja tu inesperada partida. Gracias por tanto amor a nuestra flia. y estar presente en las buenas y en las malas. Ya estás donde querías junto a tu esposo y adorados hijos. Señor recíbela con tus brazos abiertos. Participan con tristes tu partida tus sobrinos Abel Eduardo, Marta Ester, Martín, sobrina política Beba, sobrinos nietos Iris y Victor, Laura y Cristián, Cacho y Susana, Elías, Máximo, Estefanía y Sofía.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Beto Jorge y su esposa María Élida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge, con sus respectivas familias lamentan la partida hacia el Señor de la querida "Nena", vecina y amiga de toda la vida. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Las amigas de su hija Viviana: Soledad Jorge, Gabriela Jorge, María Marta Ovejero Pagés, Lorena Prado y Mariel García, participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Señor ya esta ante tí, recibela en tu Reino". Tus vecinos y amigos de toda la vida: Ramón Carabajal, Olga Marchetti y familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin, descansa en paz".

PEREYRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". La directora Gral. del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP), Dra. Susana Muratore, y personal del organismo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro compañero de trabajo Prof. Eduardo Pereyra y acompañan a la familia en este difícil momento, elevan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Su prima hermana Marta Beatriz Gerez Zanoni, junto a sus hijos: Milagros, Agustín y María Constanza Barcia Gerez, participan con dolor su fallecimiento abrazando con dolor a su querida familia. Elevando oraciones por el eterno descanso de la querida Yanny.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dra. Marcela Batule y familia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga María Eugenia. Ruega oraciones en su querida memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dra.Marcela Batule y familia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Anabel, Eduardo, Guillermo y María Eugenia. Eleva oraciones en su querida memoria

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dr. Roberto David Luna y familia, participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos María Eugenia, Anabel, Guillermo y Eduardo. "Que brille la luz que no tiene fin para la queridísima Yanny".

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Coqui Rodriguez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Acompaño con tristeza la irreparable pérdida de Yanny, mis condolencias a sus hijos: Eduardo, Anabel, Guillermo y María Eugenia. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Omar Jaimez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Daniela Ledesma y su hijo José Luis Villalva, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su hijo el Dr. Guillermo Daniel Molinari y a su familia en este difícil momento. Elevando oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Alberto Proserpio, Miryam Arias, sus hijos Federico y Constanza Proserpio, participan con profundo dolor la partida de Doña Yanny y acompañan a sus hijos María Eugenia, Anabel, Eduardo, Guillermo y sus respectivas flias. en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Querida tía Yani, participamos con dolor tu fallecimiento y rogamos a nuestra Santa Madre te recoja en sus brazos para siempre. Milagros Barcia Gerez, Agustín Barcia Gerez y María Constanza Barcia. Elevan oraciones por una pronta resignación de la familia y la eterna paz de tu alma.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Silvia Gutiérrez y su hijo Javier Rojas, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Señora Yanny y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dra. Ana Alzogaray, su esposo Humberto Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán Alzogaray participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Alva Pavón de Escontrela, su hija María Fernanda y sus nietas Paula, Sol y Guadalupe acompañan a Eugenia y su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Beto Jorge y su esposa María Élida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge, con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en sus memorias.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martín Ignacio, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Mario Merino, María Julia Ponce y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Rubén O. Seiler y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Dr. Juan A. Jorge y familia, Miguel E. Jorge y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Horacio Suárez, Puchy Neirot, sus hijas Rita Suárez, Teresita Suárez, Daniel Gerez, Hebe Suárez, Osvaldo Jerez participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida Yanny y acompañamos en este difícil momento a toda su flia. Rogamos por su eterno descanso.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Hebe R. Suárez, Osvaldo Jerez y flia participan con profundo dolor la partida de Yanny al Reino de los cielos. Acompañando con cariño a sus hijos Guillermo Molinari, Griselda Farías de Molinari y sus familiares. Elevan oraciones para el descanso eterno de su alma.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Mercedes Farías, Valeria Cerioni, Héctor Cerioni,Ramiro Cerioni y flia acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de profundo dolor y rogamos por su eterno descanso.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Anabel del V. Molinari, madre política del Dr. Luis R. Daud y abuela del Dr. Luis Mariano Daud, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Quien cree en mi, tendrá vida eterna..."Bioq. Cecilia López y el equipo de Laboratorio acompañan con profundo dolor la pérdida de la abuela de su amiga y compañera de trabajo Bioq. Gabriela Molinari y flia. Que el Señor la tenga en su Gloria y le de el descanso eterno. Se elevan oraciones en su memoria.

ZANONI VDA. DE MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Gustavo Sarquiz, participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este duro momento a sus hijos Eduardo, Anabel y Eugenia y respectivas familias. Eleva una oración en su memoria.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Menucho, Cary, Gringo y Cristina y sus respectivas familias despiden a la tía Yanny y acompañan a Eduardo, Anabel, Guillermo y María Eugenia por la pérdida de su madre, enorme luchadora y guía espiritual de la familia.

ZANONI VDA. MOLINARI, YANNY MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Cofradía Virgen del Valle, de la Parroquia Santiago Apóstol, despide a la dama distinguida, por sus valores éticos profesionales, morales. Sra Yanny Zanoni de Molinari, quien fue presidente de esta Institución, dedicándose con mucho amor y esmero, para llevar así la luz del evangelio e imitando las virtudes de la Virgen María: humildad, solidaridad, caridad. Siempre estuvo al servicio del prójimo colaborando desinteresadamente y hoy Dios la llamo al Reino Celestial, para compartir con todos sus seres queridos, que la precedieron y así descansar en paz. Elevemos oraciones, para que su familia encuentre la resignación cristiana.

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma... Te amamos... tu esposa Marisa, tus hijas Pamela, Marta, Guadalupe y Julieta invitan a familiares y amigos a la misa que se ralizará hoy en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs. al cumplirse el primer mes de su partida al reino celestial.

MORALES DE OMILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. (San Agustín). Su esposo, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial, hoy a las 20hs en la Parroquia Cristo Rey. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será saciado. Papi: gracias por todo, que la Virgen de Huachana te abrace en todo momento. Tu hija Belén, tu esposa Ana y tu bebé María Grazia.

ALVARENGA, PEDRO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Su prima, Neli Pereyra de Moltini y familia, participa con profundo dolor de su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

ALVARENGA, PEDRO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21| Neli Clara Pereyra de Moltini y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su primo Chocho, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CARRILLO, GUIDO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Su vecina Dina Webber, sus hijos Martín, Patricio, Zulma Flores y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos en este momento de tanto dolor. Rogamos una oración en su memoria.

DIAZ, DILBA DE MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Su esposa Pibe, sus hijos Antonio y Gustavo su nieto Julián, hnos. sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Jumi Pozo. Dpto. Loreto Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, HONORATO RAMÓN (q.e.p.d.) Fallecio el 11/5/21|. Sus hijos Ana y Jorge, su nieta Roxi, sus bisnietos Geremías y Lucía, y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GOMEZ, RAMÓN HONORATO (q.e.p.d.) Falleció el 11/05/21|. La Comunidad Educativa del Colegio Inmaculada Concepción participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Representante Legal de nuestra institución, Jorge Gómez. Acompañamos a él y toda su familia y elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma.

GOMEZ, RAMÓN HONORATO (q.e.p.d.) Falleció el 11/05/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº 243º Manuel Alberti, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la señora directora, Prof. Ana María Gómez. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

HERRERA, JOSÉ MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. El Centro Choyano de Jubilados y Pensionados participa con dolor el fallecimiento del ex presidente de la comisión directiva. Acompaña a la familia en este duro momento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

NAVARRO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 10/05/21|. Su comadre y amiga de la familia Erminda Pichona Jorge de Lobo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, MODESTA (Q.E.P.D) Falleció en La Noria. Dpto. Loreto el 11/05/21|. "En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Permítele Señor, entrar en tu paraíso donde no hay llanto, ni dolor, en donde sólo existe paz y alegría". El Representante legal Prof. Rubén Valdez, Apoderada Legal Lic. María Eugenia Roldan Lescano, Directivos, comunidad Educativa participan del fallecimiento de la abuela de la docente Yanina Maguicha ruegan una oración por su eterno descanso.

TORRES, ZENONA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Su amiga y hermana en la Fe, Olga Diaz de Perez, sus hijas y sus respectivas flias., participan con profundo dolor y acompañan a su Esposo e Hijos en tan doloroso momento.

CORBALÁN, NILDA SEFERINA-CARRILLO GUIDO NARCISO (q.e.p.d.) Fallecierón el 2/5/21 -9/5/21|. Agradecen a los profesionales médicos, enfermeras de terapia intensiva y al personal administrativo del Sanatorio Norte por la atención y el profesionalismo con que atendieron a nuestros padres. Dios los bendiga y los proteja

JUÁREZ, SIMEÓN CALIXTO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/19|. En el 2º aniversario de su partida hacia el Reino de Dios, su hijo Alberto, lo recuerda elevando oraciones en su memoria. Las Termas.