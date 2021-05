FÚNEBRES | 16 de mayo del 2021

15/05/2021 - 21:44 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/05/2021

- Antonia Catalina Vince

- Héctor Santiago Juárez

- Berta Argentina Coronel de Carabajal

- Epifanio Carabajal

- Clara Lorenza Ruiz de Córdoba

- Remigia Agustina Gerez

- Javier Alejandro Acosta (La Banda)

- Enriqueta Mansilla

- Manuel Ygnacio Romano

- Cristina Sosa (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. Ing. PUBLIO ALEJANDRO ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/5/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y el Coordinador General CPN. Norberto Zanni, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a las Autoridades, Docentes, No Docentes, Estudiantes y Egresados de la UNSE y a sus familiares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. Ing. PUBLIO ALEJANDRO ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/5/21 y espera la resurrección.

“En el dolor, pensemos que pronto Dios nos dará el consuelo”.

Tu presencia, en esta estancia terrenal, fue una bendición a nuestra naturaleza, ferviente defensor de la forestación. Publio hace 39 años que te conozco, a través de tu gran amigo Esteban. Le agradezco a Dios haber tenido, una hermosa amistad en compañía en aquel momento de Titina, tu novia, hoy tu esposa. Fuiste un señor, con un gran sentido de la entrega, de la solidaridad, del compañerismo, de la fidelidad a los que te pudimos disfrutar. Gracias, por haber sido tan consecuente y amigo, en el momento más cruel de mi vida, la partida eterna de mi madre querida. Hoy te digo: quedaste en esta morada, en el recuerdo y agradecimiento de todos tus discípulos. Tu espíritu se encaminó, a una casa, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad al que fue llamado a vivir conmigo, la serenidad, la abundancia eterna, la protección inmaculada.

La Prof. Teresa Adauto hoy te despide esbozando desde lo más profundo de su alma, que Dios mi redentor perfecto, te colme de todas las alabanzas, de un reino eterno, de lo más sublime y diáfano. Ser un hijo bendecido, de luz y paz sempiterna, amén.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ CARLOS TORRESI MASSUH (Boddy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/5/21 y espera la resurrección.

Falleció un Maestro... Sí, con mayúscula... Cosechó su siembra... supo sembrar valores, sensibilidad, apetencia de superación con su presencia impecable, su saber, talento y enseñanzas particularísimos, con una impronta excepcional para intuir, captar y potenciar vocaciones musicales, y afirmar caracteres y personalidades sin distingos.

El Colegio Nacional “Absalón Rojas” tuvo el privilegio de contarlo como profesor de Música, materia que dejó de ser “pasiva” para asumir el estatus de una de las de mayor rigor académico y artístico.

En su momento, fue el único Colegio de Santiago del Estero que contó con un Conjunto Instrumental. Con él, sus integrantes deleitaron a auditorios en la Capital provincial y fuera de ella. El Profesor con el grupo abordaron géneros musicales diversos embelesando al público con sones de su piano, flautas dulce, melódica, contralto, traversas, saxofón, clarinete, batería, guitarra, bajo, etc. Con su obra docente y artística despertó tanta admiración y lucimiento que hoy sus alumnos, amigos, colegas, lamentan profundamente su partida.

Con gran dolor y cariño lo despiden su ex colega, amiga y “prima” como él gustaba llamarla; Teresita Alfano de Trouvé y sus hijos Luján y Guillermo que abrevaron en sus enseñanzas, Mónica, Elena y Ana Trouvé. Adhieren al duelo y acompañan a sus hijos, nietos y hermana Neley. Se ruegan oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

Descanse en paz ¡Maestro!...

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A dos años y diez meses de tu partida hacia el Reino del Señor. Te recordamos con amor. Tus padres Julio Argentino Mujica, María Ester González, sus hermanos Karina, Mariano, Natalia y sobrinos. Se ruega oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MARIO RAÚL UGOZZOLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/5/11 y espera la resurrección.

¡Amado marido, querido papá! El amor nunca deja de ser. (1 Corintios 13:8)

Al cumplirse 10 años de su fallecimiento, su esposa Silvia Noemí Llugdar, sus hijos María Natalia, Mario Franco, María Florencia y Pablo Valentín; sus hijos políticos Marcelo Figueroa, María Luz Contardi, Gastón Eljure; sus nietos Benjamín, Bautista, Matías, Santiago, Tomás, Martina, Valentín y Delfina, invitan a la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 11 hs. pidiendo por una feliz resurrección.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/5/20 y espera la resurrección.

Miguel un día como hoy pero hace un año te dormiste para siempre, dejando los mas lindos recuerdos, tu perfume sobre mi almohada enseñándonos a que debemos ser fuertes, que la vida es esto y teniendo la esperanza de un segundo reencuentro para siempre, en un lugar mágico, sin tiempo, sin maldad, sos nuestro ángel, nuestra luz, y eso nos hace seguir…Descansa en paz, sonríe y sigue tu ruta con tus luces a colores. Te amamos y te recordamos siempre. Su esposa Ada Aranda, sus hijos Sandra, Miguel, Lorena, sus nietos Alejandro, Luz, Mía, Edith y su nieto político Gabriel. Ruegan oraciones en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MARCELO RICARDO GUTIÉRREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/4/21 y espera la resurrección.

¡¡¡Gracias Señor porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor de Padre!!!. A un mes de su inesperada partida. Su esposa Olga, sus hijos Mauro y Micaella, invitan a la misa que se celebrará el domingo a las 20.15 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Güemes y Colón).

RECORDATORIO

MAGNO DEL VALLE SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/4/21 y espera la resurrección.

Su familia lo recuerda al cumplirse un mes de su fallecimiento. “Hasta siempre compañero Peronista”. Las Termas.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Sus primos hermanos Lilia Cristina Garay Araujo y Ramón Jorge Rosales, sus hijos Jorge Jose, Maria Belen, Ariel Ricardo e Ivan Francisco y sus respectivas familias, lamentan profundamente la desaparación fisica del querido Publito. Acompañan a sus seres queridos ante tan irreparable pérdida y elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Ing. Dr(q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su prima hermana Silvia Díaz, sus hijas Ani y Bren Gretler, sus hijos políticos Nachi Pons y Juan Pérez, y su nietita Rosarito Pons Gretler, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Publito. Acompañan a su familia en este momento de profunda tristeza y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Victoria Arias, participa el fallecimiento del papá de su amiga Virginia y elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Carlos Alberto Arias, sus hijas Carla Maria y Victoria Josefina, acompañan con mucho cariño, a su esposa e hijos en estos momentos de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE, participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestro colega docente. Acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. La coordinación de la Carrera de Lic. En Enfermería de la FHCSyS, el cuerpo docente, no docente, estudiantes y egresados, lamentan profundamente el fallecimiento del Sr. Ex Vicerrector, Docente e Investigador de la UNSE, Dr. Publio Araujo, persona distinguida por su nobleza y generosidad. Acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos y a toda la comunidad universitaria. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para sus afectos.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Luis Franzini, Rossana Milán y su hija María Laura Franzini participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida Alejandra, acompañándolos en este tan triste momento a su esposa María e hijos Virginia y Publio. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevamos oracioes en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su amigo y más que amigo un hermano, Richard Ramendo, su esposa María, su hija Milagros, su nieta Martina y su yerno Roberto participan con profundo dolor su partida. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Ivan Rosales, acompaña con profuno dolor a su primo y amigo Publín ante la irreparable pérdida de su padre. Eleva oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Publio querido, amigo entrañable, compañero de profundas convicciones, padre ejemplar y sobre todo, inmenso ser humano. No alcanzan las palabras para expresar la inmensa tristeza que nos produce tu incomprensible partida. Abrazamos a tu querida Titina, a tus amados hijos y adorados nietos. Hasta siempre, compañero!. Jazmín y Adriana Habra.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. El Colegio de Graduados en Ciencias Forestales Queremos despedir con profundo dolor al Dr. Publio Araujo. Lo recordaremos como un gran profesor, amigo, colega y compañero, que siempre estaba con buen día, con todos amable. Dedicado a su trabajo y profesión, sin perder la humanidad ni humildad. Mucha luz para el, acompañamos a su familia en este duro momento.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. "EL Señor es mi pastor nada me puede faltar". Amigos y compañeros de tantos años del Instituto de Tecnología de la Madera - F. C. F. - UNSE: Estela, Silvia, Graciela, Carlos, Marilín, Agustín, Rolando M., Raúl, Lucky, Rolando S., Adriana y Jorge lamentan la partida física del querido Publio rogando por su eterno descanso y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Marta Pece y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y guardan en sus corazones los hermosos momentos vividos. Acompañan a su esposa Titina, hijos y nietos en estos dificiles momentos y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Publio y brille para Ti la luz que no tiene fin.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. José Walter Rosales, Delia Trinidad Alderete y sus hijos Antea, Gonzalo y Micaela y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Ing. Dr(q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. José Luis Diambra, sus hijos Adrián, Carla, Nicolás y David Diambra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá, y todo el que vive, y cree en Mí nunca morirá". (Jn. 11, 25-26). Neri Teresita Campos y familia acompañan en este momento de profundo dolor a Titina, Publito, Virginia, Alejandra y a sus nietos Felipe y Francisco. Elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Mariano Cinquegrani y familia; Antonio Cinquegrani y flia; Dra. Dolores Cinquegrani participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Ing. Dr(q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. "Oh Jesús acógelo bajo la protección de tu corazón misericordioso y que brille para él la luz que no tiene fin". Raúl Ibarra, Susana Muratore e hijos Ana, Belén, Agustín y flias. participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento a Titina y a Publio, Virginia y Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Ing. Dr(q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. "Partiste a la morada eterna". Ana María Ibarra, Diego Parra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Titina y a sus hijos Publio, Virginia y Alejandra. "Que el Señor de la vida lo reciba en su gloria".

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Pedro Enrique Boletta y Elvira Beatriz Núñez de Boletta, participan con mucha tristeza la partida del estimado colega a la casa del Señor. Acompañan en el dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares y ruegan al Señor por su cristiana resignación. Elevan oraciones pidiendo por el descanso eterno de su alma.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Dr. Humberto Herrera y su esposa María C. Tevez, despedimos con dolor al colega y amigo Publio. Honesto e intachable en sus procederes en lo personal, y con una valiosa e importante trayectoria academica, será una pérdida sensible para la Comunidad Universitaria y su ejemplo seguramente nos acompañará permanentemente en el recuerdo. Acompañamos en el dolor a su esposa e hijos.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO DR. ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Elina Albornoz y familia lamentan profundamente la perdida física del Ing. Publio Araujo y acompañan a su familia en este momento de gran dolor. Siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste. Elevan una en oración en su querida memoria

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del Ex Vicerrector de la UNSE, docente de la Facultad de Ciencias Forestales y padre de nuestro Compañero Nodocente Publio Araujo. Acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino ". Lucas D. Roic y Juan E. Roic, lo recuerdan con afecto, acompañan en su dolor a su esposa e hijo y elevan oraciones en su memoria

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO DR. ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Publio querido, te recordaremos como el amigo, hermano que fuiste. Presente, atento siempre a las necesidades del prójimo y dispuesto a ayudar. Seguro estarás gozando de la presencia de Jesucristo, Nuestro Señor, que es la recompensa para las almas solidarias y caritativas como la tuya. Dejaste huellas de bondad imborrables en los corazones de nuestras familias. Ricardo ( Tito ) Ramendo, sus hijos: Richard y flia., Lucia, Pablo, Olga Ramendo y su esposo Toño Pappalardo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos a Dios por el consuelo de su familia.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Ramón Álvarez, Negri Maidana y familia, participan con dolor la partida de una gran persona y acompaños con afecto a su familia.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO DR. ING. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. La 5° Promoción del Bachillerato Humanista despide con tristeza al amigo y acompañamos con afecto a su familia.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO Dr. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Entrañable persona, compañero y profesional. " Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos ". Laura Jensen y Carlos Rigourd., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Dres. Andrea Olmedo, René Ignacio Alderete, Sebastián Matach, Tania Zerda Beltrán, Andrea Fabiana Achari, José Ignacio Bonacina, Rodrigo Martorell Enrico y Sres. Daniel Castro, Matías De La Rúa y Raúl Amadeo Carrizo acompañan a su familia en este doloroso momento.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Dra. Andrea Olmedo participa con profundo dolor su fallecimiento.

ARAUJO, PUBLIO ALEJANDRO ING. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Profundo dolor nos causa tu partida, querido Publio, profesional comprometido, pero más aún ejemplo de vida con generosa entrega. Extrañaremos tu presencia física, pero quedarás para siempre en nuestro recuerdo y en nuestros corazones por el valioso legado que nos dejas. Nelly, Estela y Norma Tamer abrazamos a su esposa, hijos y demás familiares y los acompañamos con oraciones pidiendo fortaleza y consuelo.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. " Señor, te rogamos por su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez de Seiler y sus hijos Maximiliano y Stefano participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "Que Dios nuestro Señor le de descanso a su alma y resignaciòn a todos sus seres queridos". Carolina Sanguedolce de Jerez y su hija Claudia Marcela Jerez de Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

BIANCHINI, IMELDA EDITH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Titi y Lucy de Floridia, sus hijos Mariel de Saa, Claudio Saa, sus nietas Hilen y Zahira Saa Floridia participan con dolor el fallecimiento de la tia de Eduardo Fuhr, Cecilia LLugdar y flia., Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES VDA. DE MONTENEGRO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Con gran pesar despido a la Sra. María, persona ejemplar volvió a encontrarse con su esposo para compartir la vida sin sufrimiento, con luz infinita desde ese lugar seguirán acompañando como siempre a sus hijos y nietos para Félix como te llamaba (ex alumno) y para cada uno de la familia pido consuelo y resignación en este momento de tanto dolor, con un fuerte abrazo como supimos darnos a lo largo del tiempo, siempre me hicieron sentir parte de la familia. Lucy y colaboradoras.

CÁCERES VDA. DE MONTENEGRO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Jesús dijo: Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, vivirá aunque muera; y todo el que cree y vive en mi, no morirá jamas. La comunidad educativa de la Escv. de Reed y Rehabilitacion Sagrado Corazón de Jesús, participa con dolor el fallecimiento de la sra. tía de su Representante Legal, Prof. Ana Cáceres y elevan una oración por el descanso de su alma.

CARABAJAL, EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hijos Juan Carlos, Ricardo, Ángel, Patricia, Cristina y Susana, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus esto fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Sus sobrinos Amalia, Eduardo, Fany, Ramona Sayago Moya y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimient. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Enrique y Marty Zurita junto a sus hijos Ignacio, Eugenio y Elisa, participan el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Julia y elevan oraciones en su memoria.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Sus amigas del ex grupo Alco San Francisco. Delia, Graciela, Teresita, Mabel, Blanquita, participan con profundo dolor la partida de la mamá deJulia y esposo, hijos, nietos y bisnietos. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. José Isa Assán, Delia León de Assán, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Julia y de sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Los compañeros de trabajo del sector legales del Hospital Regional de su hija Sandra, Silvia, Dolly, Andrea, Gustavo, Cacho, Luis participan de su fallecimiento y ruegan una oracion por su eterno descanso.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Dora de Ledesma, sus hijas Kely, Yolanda, Ely, Lita y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia. elevan oraciones en su memoria.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Lita y Armando participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

CASTRO RODRÍGUEZ DE MOYA, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su hija Pochy, hijo político Luki Alcorta, sus nietos Eugenia, Daniela y Luis, nietos políticos Fernando Mubarqui y Yuli Ruiz y bisnietos participan su fallecimiento y sus restos serán sepultados a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su hija Marisa, sus nietas Anabel y Melina Alonso, nieto político Juan Washington y bisnietos Valentina, Benjamín, Carlitos y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su hijo Ariel Francisco, hija política Luky Jiménez, nietos Fernanda, Francisco, Alma, Oscar, Mauro y Alfredo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Madre y abuela querida, hoy te despedimos con gran dolor, pero sabiendo que estarás feliz gozando de la paz eterna. Te amaremos por siempre. Su hija Tita, sus nietos Felo, Carla y Noelia, sus hijos políticos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hijos Pochi, Tita, Maisa y Ariel Carabajal, sus nietos y bisnietos Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz . Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su nieta Julieta Carabajal, su nieto político Michael Fasulo y su bisnieta Francesca, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Querida Killy que la Santísima Virgen y su Divino hijo, te reciban en su reino y goces de la felicidad eterna. Por siempre en nuestro recuerdo. Su hermana política Irma Carabajal de Ferez, sus sobrinos Mecha, Chochi y Beba, Gringa y Marcelo Zanni. sus sobrinos nietos Marcelo y Mariana, Cecilia y Diego, Mauricio y Eliana y Guadalupe Zanni. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Hasta siempre tía Killy. Sus sobrinos Fito Carabajal y Cristina Gutiérrez, sus sobrinos nietos Fernando y Gustavo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Madrina querida, gracias por estar siempre presente en mi vida, mi infancia y adolescencia y el destino quiso que también me acompañaras el día que pronuncié mi último discurso como rectora, antes de jubilarme. Esa noche lloraste mucho y me expresaste el orgullo que sentías por tu ahijada. Estarás siempre en mi recuerdo y corazón. Descansa en paz junto a mi querido padrino. Tu ahijada Mecha Ferez.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Roberto Jorge Jalaf, participa con dolor el fallecimiento. Que Dios la tenga a su lado. Eleva oraciones en su memoria.

DÍAZ GÓMEZ, ROQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. "Él que cree en Mí, aunque muera vivirá eternamente". Excompañeras de su hija Marta de la Escuela Hogar Nº Eva Perón: Inés Ibañez y flia, Beatriz Medina y flia., Noemí Brandán y flia., Josefina Garnica y flia., Sonia López y flia., Lorena Romero y flia, Eve Rueda y flia., Elena Iñiguez y flia, Mabel Ibañez, Norma Candia y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, REMIGIA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Tu hija del corazón Noemi Iturres y su familia Toti Barreto, Gisela y Micaela participan con dolor su fallecimiento, sus rstos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

GEREZ, REMIGIA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Luis y Pablo Pericás, Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ALBA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Acompañan en el profundo dolor de su hija Gladys: Sus compañeros de trabajo de Lo Bruno SA., Lorena, Adriana, Juan, Gabriela Ibáñez Peralta, Adrian Belluomini, Thiama, Alvina, Marcelo Gonzalez, Cacho Isaac, Hilda, Chicho, Eduardo, Luis Iñiguez y Erica. Rogando por el eterno descanso de su alma. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d) Falleció el 15/5/21|. Su esposa María Lucero, su hija Lucia, sus hnos,sobrinos y suegro participan con profundo dolor, sus restos fueron sepultados cementerio de Villa La Punta. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, HÉCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. En paz me acostare y así mismo me dormiré porque solo tu oh! Señor me aras estar confiado. (Salmo 4:8). Su esposa Rosa, hijos Alejandro, Viviana, Enzo, Cinthia y las preciosura de sus amados nietos Gastón y Martina participan con profundo dolor la tan irreparable pérdida. Que brille la luz que no tiene fin. Sus restos serán cremados.

JUÁREZ, HÉCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su esposa Rosa, sus hijos Alejandro, Viviana, Enzo, Joana, nietos: Gastón y Martina y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron cremados ayer. EMPRESA SANTIAGO.

JUÁREZ, HÉCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|.Promoción 92 de la ENET Nº 2 Ing. Santiago Maradona participan con dolor la pérdida del papá de su compañera y amiga Viviana Juárez.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su esposa Marcia Ibáñez, sus hijos Carina, Rodolfo y Dolly, Claudio y Cecilia, Martín y Adriana, sus nietos María Virginia, Ana, Marcelo y Cristian participan profundamente de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su hijo, Rodolfo Marcelo, Dolly, y sus nietas María Virginia y Ana, participan profundamente de su fallecimiento.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su hijo, Claudio Oscar y Cecilia, su nieto Cristian participan profundamente de su fallecimiento.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su hija, Carina y su nieto Emmanuel lo despiden con inmenso cariño. Descansa en Paz.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Padre, fuiste tantas cosas para mí, que no me alcanzan palabras para agradecerte. Bendito Dios que nos ha permitido vivir tantas cosas. La Casa del Padre tiene muchas habitaciones, Dios te de un lugar en una de ellas, papá, y brille para vos la luz que no tiene fin. Te voy a amar para siempre. Dios nos ama". Su hijo Martín y Adriana participan profundamente de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su hermano político Rodolfo Manuel Ibañez y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su hermana política Blanca Elisa Ibañez de Speziale y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevano oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Mario Eugenio Ferrero, María Mercedes Arce de Ferrero y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con gran afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su vecina Susana Gauna y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. La honorable comisión directiva del Santiago Lawn Tennis Club, lamenta con dolor el fallecimiento del padre de Carina. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Empleados del Santiago Lawn Tennis Club, participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Carina. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Marcia Ibáñez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Rodolfo Enrique Ibáñez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en su dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Mario Banco y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero y amigo desde nuestra juventud. Acompaño a Marcia y sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Compañeros de Trabajo de " NOAGROOP " de su hijo Marcelo Juárez, lamentan el fallecimiento de su Padre y lo acompañan en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

MANSILLA, ENRIQUETA (Norma) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hijos Ana María, Norma, Nélida, Roberto, Sandra, Nancy, Verónica, Marcelo, Marcela, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NEME, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. "Querida Mary: vuela a lo Alto a la casa del Padre, que tu alma viajera encuentre su paz y descanso. Siempre estarás en nuestros corazones y, seguro, al evocarte, nos inspirara una sonrisa, como cuando compartimos un encuentro". Tus amigas Susy, Nancy y Cristina participan con profundo dolor su inesperada partida y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones a su memoria.

PALAVECINO, DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero nodocente operador técnico de Radio UNSE, acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

PALAVECINO, DAMIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. La Agrupación no docentes Para Todos de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero, participan el fallecimiento de nuestro compañero y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

QUIROGA, PEDRO PABLO (q.e.p.d) Falleció el 14/5/21|. Su hijos Pablo, Patricia, Matias, Gastón y Gringo, nietos Candela, Facundo, hermanos, sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROBATO, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Tere Trejo, Pilar Salto, Susana Sosa, Susana Zavaleta y Mónica Galván amigas de su hija Estela Cortés, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ROBATO, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Fabiana Caro y sus nietos Marcos Cortes, Luca Cortes y Mariano Cortes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROBATO, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Berta Sosa de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Alejandro Caro, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Abuela de Marcos, Lucas y Mariano Cortes. Elevan oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su esposa Roxana, sus hijos Exequiel, Jonathan, Yesica, Sergio, Braian, Gabriel y su nieta, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

RODRIGUEZ, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su padre Aldo Rodriguez, su esposa Mirta, su hermana Maira, su cuñado Esteban y sus sobrinos Valentino y Constantino, participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad.

RODRIGUEZ, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su hermana Roxana, su esposo Germán, sus sobrinas Candela, Camila y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

RODRIGUEZ, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su hermana Ivana, su esposo Lucho, sus sobrinos Morena, Maximo y Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

RODRIGUEZ, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hermanos Gonzalo y José Luis, sus sobrinos Antonella y Joaquin, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

RODRIGUEZ, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Su tía Miryam Rodriguez, su tio Caly, sus primos Wilfredo y Yohana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

ROMANO, MANUEL YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hijos Roger, Gabriel, Ricardo, h. políticos Susana, Claudia, Nena, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROMANO, MANUEL YGNACIO (Mañuco) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. "Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su hijo roger, hija política Susy, sus nietos Bruno, Lucía y Amira participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

ROMANO, MANUEL YGNACIO (Mañuco) (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su consuegra Mirta Figueroa de Gómez y sus hijos Ely, Susy, Belén con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ROMANO, MANUEL YGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino". Teresita Figueroa, su esposo Lito Rojas y sus hijos Fabián, Fernando, Romina con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del papá de Roger.

RUIZ DE CÓRDOBA, CLARA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hijos Mónica, José, Daniel y Walter Córdoba, sus nietos Nelson, Ramón, Jorge y Franco Banegas, Melisa, More Cristian, Laura y Francisco y demás familiares participan su fallecimiento, su reto serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRESI MASSUH, JOSÉ CARLOS (BODDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Jorge E. Lamadrid, su esposa Nilda A. Ayuch, sus hijos Coty, Ximena y sus respectivas familias participan con profundo dolor la desaparición física de su gran amigo y maestro. Acompañan en el dolor a Neley, Irene y Carlos Augusto. Rogando al Señor su cristiana resignación.

TORRESI MASSUH, JOSÉ CARLOS (BODDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. "El cielo se inundó de tu música". Los exintegrantes del Coro Estable de Pcia. de Sgo. del Estero y su exdirector E. Bucci acompañan con pesar a su querida Master en este momento de dolor, por el fallecimiento de su hermano y elevan oraciones por él.

TREJO DE SEGURA, ELBA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. El Dr. Santiago Comán y su esposa Lic. Elena Paz de Comán, participan del fallecimiento de la Sra. Elba Trejo y acompañan en el dolor a su esposo Lito Segura y su hijo Maxi Segura y a sus afectos y rogamos una oración en su memoria.

TREJO DE SEGURA, ELBA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Humberto A. Herrera y su esposa Maria Cristina, sus hijos Sebastian, Pablo, Maria del Pilar y Florencia, acompañan con mucha tristeza a Lito y Maxi y a toda la familia en estos momentos de dolor. Que descanse en paz y brille la luz que no tiene fin.

VINCE, ANTONIA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus hijos Liliana, José y Roxana Escobar, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio parque de la Paz. Caruso Cia. de Seg. SA - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Tia hoy te agradezco por cada instante compartido pero nos cuesta aceptar que ya no estás más a nuestro lado. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 hs. en la parroquia La Merced, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NEME, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. "El alma de los Justos verán a Dios". Compañeras y amigas de facultad participan con hondo pesar su fallecimiento: Elda Bolañez, Celia Salvatierra, Cristina Fattor, Iris De Marco (a), Nelly Arias, Lita Figueroa, Cristina Martorell, Teresita Gerez, Mirta Pérez y Susi Laitán invitamos al novenario de misas rogando por su paz eterna en la Catedral Basilica a las 20 hs. todos los días hasta el 21 de mayo inclusive. Se transmite por Facebook Iglesia Catedral Santiago, también presencial respetando los protocolos. Agradecemos las oraciones piadosas el Señor les multiplique en bendiciones.

LESCANO, MATILDE RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/20|. ¡¡ Oh querida hermana Ramy!! Te extrañamos tanto, hoy hace un año de tu partida, dejando un porfundo dolor, tristeza, soledad. ¡¡Dios, Señor!! Eres Tú nuestro consuelo, saber que nuestra hermanita "Ramy" está ante Ti, entre tus elegidos, dale el descanso eterno junto a todos sus seres seres queridos: fieles difuntos, especialmente con mamita Yoli y papá Chichí que gozan de tus maravillas, Señor. Sus hermanas Emma y Yolanda, su hermana política Azucena, sobrinos Mario, Elizabeth, Emma, Gabriela, Darío, Pedro, sobrinos nietos Natalia, Lautaro, Gabriel y demás familiares, ruegan oraciones por su querida memoria, al cumplirse un año de su partida al Reino de los Cielos.

LESCANO, PEDRO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. A un mes de su fallecimiento. Su familia lo recuedan con amor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, JAVIER ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus padres Javier Ceferino Acosta y Segunda A. Villalba, sus hnas. Veronica, Nilda, Gabriela, Malvina y sobrinos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ACOSTA, JAVIER ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Nuestro amado Javy, Dios necesitaba a uno de sus angeles mas valientes y te eligió. Hoy la tristeza nos invade y nuestros corazones quedan despedazados, pero sabemos que nos esperarás para que vivamos junto eternamente. Te amamos con todo lo que somos". Su familia, sus padres, sus hermanas, sus sobrinos y sus cuñados participan con profundo dolor su fallecimiento.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR Falleció el 13/5/21|. Dios misericordioso vos en esta vida le demostraste tu gran amor, concédele la paz eterna en donde ya no habrá dolores ni lagrimas solo paz y alegría. Su hermana Nelly Giménez de Herrera, e hijos Roxana, Barón, Hilton, Héctor, Heraldo y Roberto, sobrina nieta Constanza Nair participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR

(q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. "Querida tía que el Señor te reciba en sus brazos misericordiosos". Su sobrina Graciela Moreno, sus hijos Mariana y Ariel, Mariano y Cecilia, Mario y Carolina y sus respectivas familias participan con dolor tu fallecimiento. ¡Descansa en paz!.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Las amigas de su nieta Lorena: Gabriela Salvatierra, Marcela Piola y Mariela Paz junto con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Manuel Simón, su esposa Mariela Paz, sus hijos Agustina y Javier y Rosario Simón participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Ruben Nacul, su esposa Gabriela Salvatierra, sus hijos Ignacio y Helena Nacul participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Marta Pece,sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Lucho y Nita y sus familias en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin.

GIMÉNEZ DE SAYAGO, MARTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Arq. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos Marcelo, Vittorio y Natalia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lucho y Nita y respectivas familias en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PATIÑO DE VIOLA, CELINA ESTANISLADA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Su hija Pini, su hijo politico Pablo Ferrero y sus adorados nietos Delfina y Augusto, participan su fallecimiento y la despiden con inmenso dolor.

PATIÑO DE VIOLA, CELINA ESTALINADA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Sus hijas participan con dolor su falleicmiento, ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PATIÑO DE VIOLA, CELINA ESTANISLADA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Eugenio, Adolfo Ferrero y sus familias, participan con pesar el fallecimiento de la madre de su cuñada Pini y la acompañan junto a su padre y hermanas ante tan doloroso momento.

PATIÑO DE VIOLA, CELINA ESTANISLADA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Negri Ferrero despide con dolor a la querida Chocha y abraza fuertemente a su hija politiica Pini, a su hijo Pablo, a su consuegro Chimbo y a las hijas Maria Gabriela y María José en este momento de tristeza.

PATIÑO DE VIOLA, CELINA ESTANISLADA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Stella Guadagnoli de Allub y sus hijos participan el fallecimiento de Chocha y acompañan a su hija Pini y Pablo y oran por su eterno descanso.

SOSA, CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Sus hijos, h. políticos, nietos, su hermana y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio San José. Dpto. Figueroa. Cobertura Norcen S.R.L. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d) Fallecio el 16/5/20|. Querido hermano: Hoy hace un año que no estas aunque te hayas ido de nuestro lado tu memoria permanecerá siempre en mi recuerdo, tus chistes, tu risa y tu sonrisa hermosa perdurara siempre en mi corazon. Extraño los momentos que pasamos juntos, compartíamos siempre buenos y malos momentos. Fuiste un excelente hermano y persona. Cuantos recuerdo quedaran grabados te seguiré amando siempre. "Gracias por tantos momentos juntos" Besos al cielo, descansa en Paz mi Angel. Tu hermana Griselda, tu cuñado Mario, tus sobrinos: Andrea, Alejandra y Elias Mladjan.

BELTRÁN, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Su hermano Roberto Orlando Beltrán y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Termas.

BELTRÁN, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Sus primos Alberto, Mario y Omar Mdalel con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Termas de R. Hondo.

CORONEL, RAMÓN VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Su esposa Fanny Abdala, sus hijos Negro, Rodi y Sandra, hijos políticos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

CORONEL, RAMÓN VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Sus hermanos Chini, Víctor Coronel y Pepe Ferreyra participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin

CORONEL, RAMÓN VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Su cuñada Norma Abdala, su esposo Dr. Néstor Omar Matarazzo, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

GUTIÉRREZ, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d) Falleció el 14/5/21|. Su esposa, hijos, nietos y familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Guasayán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Nada desaparece en la vida mientras deje huellas profundas en nuestros corazones". Su esposa Ada Cabrera, su hija Natalí del Valle al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento lo llevamos eternamente en nuestros corazones. elevamos oraciones por su descanso eterno. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "El dolor de tu ausencia no nos hace olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte". Su madre Avelina Ahumada, sus hermanas Silvia y Graciela y sus sobrinos elevan oraciones a Dios rogando su descanso en paz, al cumplirse el segundo aniversario de su partida al Reino Celestial. Frías.