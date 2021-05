FÚNEBRES | 20 de mayo del 2021

20/05/2021 - 02:34 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/5/21

- Antonio Aniceto Gerez

- Blanca Elsa Molina (Frías)

- Oscar Antonio Salazar Vergaray

- María Luisa Santillán de Roldán

- Myriam Noemí Eschandi de Díaz

- Armando Ariel Díaz

- Felipe Benicio Cáceres (La Banda)

- María Luisa de los Ángeles Cinquegrani

- Dora Isabel Castillo

- Julio Mercedes Suárez

- Margarita Rosa Sosa de Gómez

- Armanda Beatriz Díaz





SOSA DE GOMEZ, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su esposo Sabino Gómez, sus hijos Adrian, Sandra y Cristian, sus hijos pol Lía y Cristian y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus esto fueron inhumados ayer en el cementerio de Santa Catalina. SERV SOC AMPARO SRL . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Papá: formaste una gran familia, me enseñaste el valor de la palabra, de la amistad, de la búsqueda de la Verdad y la Justicia, la Defensa de la Democracia y de las instituciones de la República; descansa en paz, tu legado permanecerá en tus hijos, nietos y en todas las personas que compartieron tus activos 89 años. Te voy a extrañar. Su hija Gabriela, Fausto y sus nietos Lisandro, Oriana, Joaquín y Pedro Farizano, que siempre llevarán a su Tata en el corazón.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su prima Lelia Gladys Rotondo, esposo Oscar Gerardo Marcos, hija Lic. Mabel y nieta Zoe Abril Marco Rotondo lamentan profundamente su desaparición física. rogando una pronta resignación a toda su familia. Querido Marito que descanses en paz. Rogando plegarias al Señor.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus sobrinos María Daniela Pettinicchi y su esposo Gustavo, sobrinos nietos María Belén Fragalitti, Jhonatan Jose Agustín Fragalitti y su Sra. Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Acompañamos a través de la oración en estos mometnos a Graciela e hijos y nietos.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. José María López Bustos (Yoyi), a mi estimado amigo y compañero de colegio Mario participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María del Carmen Ochoa y familia. acompañan a la Sra. Graciela Basile de Ávila e hijos en este triste momento y elevan una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "Feliz tu invitado, tu protegido para hospedarse en tu atrio". Rosario Carabajal de Sánchez y sus hijos Mecedes y Oscar, acompañan a su esposa Dra. Graciela e hijos en tan difícil momento.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Edmundo Alberto Gómez y Ana Lía Terzano acompañan con mucho dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Gustavo Ubino, su esposa Carolina Ferreira y sus hijos Joaquín y Martina, participan su fallecimiento, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Martha Corvalán Olivera, sus hijos Antonio, Luis y Natalia Tagliavini y sus respectivas familias acompañan a su esposa Graciela, a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompañan en el dolor a Graciela, hijos y nietos por la partida terrenal de Mario, entrañable amigo de su papá y del Dr. Manuel Alberto Díaz, con la plena fe y confianza de que el Señor lo recogerá en su gloria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dr. Guillermo Murad, participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía y sus nietos, participan con tristeza la partida de Chonga. Rezan por su descanso eterno y por la cristiana resignación de su familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Osvaldo J. Trogolo y su esposa Irma Bravo participan con dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan con profundo dolor el fallecimiento. Dr. Mario Ávila y acompañan con gran afecto a su esposa Dra. Graciela Bafile de Ávila y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido Mario y acompañan a su amiga Graciela e hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Lucciana Cremaschi y Milos Bahr acompañan a sus hijos Mario, Alejandro, Leandro y Martín en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la Luz infinita.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Juan Carlos Cremaschi y su esposa Silvia acompañan a Graciela y a toda la familia ejemplar que formaron con Mario y que pronto encuentren consuelo en las manos del Señor.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ing. Julio Cheeín, su esposa María Fusetti, sus hijos María silvia, María Cecilia y Julito Cheeín, participan con tristeza el fallecimiento del querido amigo Mario. Acompañamos en el dolor a toda su familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalon, participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo y correligionario pidiendo al Señor lo reciba con en su gloria y ruegan oresignación cristiana para su querida familia. Q.E.P.D

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Margarita Anauate, sus hijos Marcela, Cecilia y Omar Batule y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Olga Anauate y familia, participa con dolor el fallecimiento de su apreciado vecino, acompaña en este momento triste a su Sra. esposa e hijos y nietos, rogando a Dios les dé consuelo. Eleva oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Daniel F. Yocca y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su apreciada familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Adolfo Mishima, su esposa Nilda R. de Mishima participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Alejandro Avila.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Federico Mishima, su esposa Soledad Torrandell de Mishima participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Alejandro Avila.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. El Dr. Hugo Adolfo Herrera (p), en representancion de los Ateneos Radicales Hipolito Yrigoyen y Moisés Lebensohn y en nombre propio, despide al gran radical y amigo afectisimo, que fuera presidente del Comité Provincial de la U.C.R. con inmenso dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dr. Jorge René Trejo, Ana Teresa Cano y sus hijos despiden al querido amigo Mario con profundo dolor y acompañan a Graciela e hijos en este momento triste. Que el Señor lo reciba en el cielo.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ing. Walter Edgar Trejo y Gizela Macarol participan de su fallecimiento con inmensa pena y se unen en una plegaria a Dios por su descanso eterno y bendiciones para su familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dra. Natalia Susana Taboada participa el fallecimiento del papá de sus amigos Gabriela y Martin Ávila y acompañan a su esposa y familiares.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dra. Graciela Tagle de Ferreyra y Dra. Marcela Trillini participan su fallecimiento y acompañan a su hija, Dra. Gabriela Ávila. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. La Red Nacional de Jueces de Familia para la Protección y Restitución Internacional de Niños participan el fallecimiento del papá de la Dra. Gabriela Ávila, jueza de esta red por la provincia de Neuquén. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. La Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia (AJUNAF) participan su fallecimiento y acompañan a su hija, la Dra. Gabriela Ávila, quien fue integrante de la comisión de ésta Asociación. Ruega oraciones en su memoria y resignación a sus familiares.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Daniel Tadeo y Nora Irene Abate, sus hijos Joaquín y Santiago Tadeo Abate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Gabriela Ávila y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dra. Silvia Sosa, sus hijos y nietos acompañan en el dolor de la querida amiga Graciela y su familia por la pérdida de Mario, gran padre y compañero de toda tu vida. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "Dr. Aristóbulo Barrionuevo (h) su esposa Elena Vicente, sus hijos Diego, Maxi, Mercedes y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y correligionario Dr. Mario Ávila. Nos deja el último bastión y claro ejemplo de reserva moral Del Histórico Radicalismo de Sgo del Estero. Su HOMBRÍA DE BIEN, su templanza, y eterna defensa por la democracia de la república es el mejor legado que nos transmite y que esperamos se replique en sus hijos, amigos y militante del Centenario Partido. Que el Señor lo tenga en su Gloria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su amigo Juan Carlos Tauil y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y nuestro más sentido pésame a su familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Mónica Cristina Martínez y flia, participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de su querida amiga Graciela y acompaña a la familia en tan doloroso momento.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Martín G. Cornet, Silvia López de Cornet y sus hijos Martín, Pedro y Pablo, acompañan en el dolor a la familia y ruegan oraciones por su hija.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo participan el fallecimiento de Mario Efraín Ávila, acompañan a su familia y elevan una oración por su descanso eterno.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Radicales sin partido en Sgo. del Estero, lamentan la pérdida del Dr. Mario Efraín Ávila por fallecimiento. Al hablar de valores y principios de Nación, al hablar de valores de principios republicanos, al hablar de valores y principios democráticos; el Dr. Mario Efraín Ávila fue un incansable luchador de sus valores y principios institucionales, la libertad como derecho humano ocupaba el primer lugar de su militancia. El mejor homenaje que se puede rendir al Dr. Mario Efraín Ávila es abstenerse de opinar, todos aquellos que no abrazan con honestidad intelectual y material esos valores y principios. Radicales auténticos de la provincia y el país, acompañan a su familia en este momento de dolor y guardan el mejor recuerdo.

CASTILLO, DORA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Elena, Sandra, nietos, bisnietos, H. pol. Alfredo, sobrino pol. Alejandro y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CINQUEGRANI, MARÍA LUISA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su hija María de los Ángeles, H. pol., Guido participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 19/5/21|. Su hijo Carlos Alberto Sanchez, nietos María Cecilia, Máximo Gabriel, María Josefina Sánchez Mocchi y respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones para el descanso eterno de su alma.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. Mami, te despedimos con todo el amor que te mereces, siempre vas a estar presente en todos los momentos de nuestras vidas. Su hija Irma Antonia Sánchez, su hijo político Pedro Alberto Tejerina, sus nietos Rubén Alberto Tejerina y Mariela Palacios, Adriana del Valle Tejerina y Javier Klior, Gabriela del Valle Tejerina y Raúl Schwab, Carlos Ariel Tejerina y Rocío Barrientos, sus bisnietos Tomás, Julián y Thiago Klior, Mateo y Valentina Schwab. Sus restos fueron cremados en la ciudad de Córdoba.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. José Domingo Barrientos, Yesmín Nassif y sus hijos Ximena, Virginia, Rocío y José, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

COSTAS, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|.

Rafa Ledesma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega Marcelo Costas, líder de Chupetes, y acompañan a su familia en este duro momento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, AMANDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus hijos Damián, Marcelo, Gisella y Gabriela sus hijas pol. Marisa y Jessica y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus padres Mercedes, Liberato, su esposa Patricia, hijas Angeles, Isabella, hermanos, hermanos pol., sobr. Y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 10 hs. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Tus amigos y vecinos Lalo, Rubén, Mirta, Sole y familia, Lucas y familia y Rati, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Te vamos a extrañar tus amigos: Claudio, Néstor R., Ale, Cucu, Rita, Fabián, Beto, Mario, Fernando, Néstor C. y Dany participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

DIAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Claudio Raimundi y flia. Claudia, Mateo y Rafa participan con profundo olor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Fabian Corneli y sus hijos Camila y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Maria Rita David Toscano participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

DIAZ, ARMANDO ARIEL (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus amigos Luis Mitre y Martín Storniolo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

ESCHANDI DE DÍAZ, MYRIAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Alejandro, Carlos, Adrian, Soledad, Cristian y Fátima y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dios concédele la paz eterna en donde ya no habrá dolores y lágrimas y que brille para él la luz que no tiene fin. María Elsa Hermida y hermanos políticos, Santiago Duran, Cecilia, Fernanda, Víctor, Pancho Araujo de su nieto Jorge Farías participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Raziel S.A. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Juan Carlos Tauil y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor y en la resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus amigos de la infancia y vecinos, Víctor Oscar Raed y familia y Mercedes Raed de Bejarano, participa con dolor su fallecimiento. acompañan a su esposa Nelva, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Farías, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, acompaña en el dolor en este momento al Dr. Daniel Farías, ante el fallecimiento de su padre. Ruega oraciones en su memoria..

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Francisca Córdoba de Agostinelli y familia, participa con tristeza el fallecimiento del Sr. padre de mi amigo y colega Dr. Daniel Farías y acompaña a su esposa Nelva, a sus hijos y nietos en el dolor. Elevo oración por su feliz resurrección.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Daniel Farías. Ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Daniel Farías. Ruega una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su padre Carlos Leguizamón, su esposa Mabel Pereyra, sus hijos Lautaro y Florencia, hnos. Lorena, Hugo, Diego, Esteban y Rocío, hnos polit, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque de La Paz EMPRESA SANTIAGO.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus tíos Teresta Ayunta de Retondo y Luis Eduardo Retondo, y primos, Gabriela y Alejandro; Eugenia y Mateo; Sebastián; Melisa y Pablo y Maximiliano, sobrinos Joaquin y Alfonsina participan con profundo dolor del fallecimiento de su amadisimo sobrino y primo Carlos Ruben Leguizamon y ruegan una oración por su eterno descanso y por el consuelo de su esposa, sus hijitos y sus hermanos.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Carlitos, Dios amado bendice a mi sobrino, hijo querido. Recíbelo en tu reino, llénalo de tu luz para que con ella pueda iluminar nuestro sendero, así como una vez iluminó nuestras vidas con su presencia, mantenlo a tu lado Señor por los siglos de los siglos. Amén. Su tía Nilda Teresita Ayunta de Retondo.

LEGUIZAMÓN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Querido Carlitos, hoy nos toca despedirte con gran pena. Dios te reciba en la gloria. Nancy de Lopez e hijos, participan con dolor su partida y acompañan a su familia y a la familia de Vea por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Julio Mattar, Gonzalo Alagastino, Roxana Zorribas, Claudia Acuña, Oscar Medina, Ramón Brandán, Anibal coronel, Eliz Díaz, Silvia Sández, compañeros de sus hermanos Rocío y Esteban, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Ing. Alfredo Montero, Ing. Yolanda Mansilla, compañeros de sus hermanos Rocío y Esteban participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de su socio y amigo Legui. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Él que cree en Mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Compañeros de su hermano Hugo de Atención al Público de Tarjeta Sol lo acompañan a él y toda su familia en este momento de tanto dolor.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu reino". Mariela Fringes acompañan a Hugo y a toda su familia en este momento de tanto dolor.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermano Hugo en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. No, se que decir, no me salen las palabras de la tristeza que tengo, y el dolor no podría imaginarme lo que uds. están sintiendo ahora, solo se que no hay palabras que pueda ser de consuelo, puedo decirles que mi amada amiga está con su hijo y su estrella, que los ayudes a ser fuertes, que les de fortaleza, consuelo, que sigan siendo la flia unida que siempre fueron por el ejemplo de su mamá y hno., un abrazo fuertísimo a la distancia. Paola Bustos y familia.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Gabriela Retondo y Alejandro Tami; participan con profundo dolor del fallecimiento de su amadisimo primo Carlos Ruben Leguizamon y ruegan una oración por su eterno descanso y por el consuelo de su esposa, sus hijitos y sus hermanos.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Eugenia Retondo, Mateo Martin y Alfonsina Martin Retondo; participan con profundo dolor del fallecimiento de su amadisimo primo Carlos Ruben Leguizamon y ruegan una oración por su eterno descanso y por el consuelo de su esposa, sus hijitos y sus hermanos.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Melisa Retondo, Pablo Sluka y Joaquín Sluka Retondo participan con profundo dolor del fallecimiento de su amadisimo primo Carlos Ruben Leguizamon y ruegan una oración por su eterno descanso y por el consuelo de su esposa, sus hijitos y sus hermanos.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Luis, Sebastian y Maximiliano Retondo participan con profundo dolor del fallecimiento de su amadisimo sobrino y primo Carlos Ruben Leguizamon y ruegan una oración por su eterno descanso y por el consuelo de su esposa, sus hijitos y sus hermanos.

MALDONADO, NERI ALIPIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su esposa: María Luisa Bianchi. Su hijo: Martín Alejandro participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio crematorio El Polear.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su primo Juan Matach, su esposa Sara Jorge,su ahijada Dra. Maricel y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido compadre y acompañamos con dolor a su flia., Rogamos oraciones a su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natalia Soria y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de su colegiado. Elevan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma"... (Sm. 23 La Biblia). Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan la desaparición física de Chichí. Abrazan en el dolor a todos sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios José S. Rueda y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Dra. Gabriela Rueda y Familia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan con dolor a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Santiago Coroleu, Silvina Barcudi, Luca y Serena, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Sebastián, Angélica e hijos en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Maria Ines Herrera de de Souza y familia, y Pichona Herrera, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Marta y a Constanza en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos María Lluisa, Raúl, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Su prima en el afecto Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su hermano Hugo y demás familiares con mucho cariño. Que brille para él la luz que no tiene fín.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico y María Lucrecia acompañan con dolor a la familia del querido Rulo y elevan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. "Dios en su infinita misericordia lo protega en su Seno Celestial". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia participan el fallecimiento del querido Rulo y hacen llegar sus condolencias a todos sus familiares rezando por su memoria.

SALAZAR VERGARAY, ÓSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su esposa Karina Barrera, su hija Miroslava y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALAZAR VERGARAY, ÓSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus vecinos de Lomas del Golf: Cintia, Norita, Fabiana, Celia, Nati junto a sus respectivas familas, acompañan en el dolor a su esposa Karina y a su hija Miroslava, rogando a Dios por su eterno descanso.

SALAZAR VERGARAY, ÓSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Tedy, Michi y familia., acompañan con profundo dolor la partida de Oscar. Ruegan oraciones por su esposa Karina y su hija Miroslava.

SALAZAR VERGARAY, ÓSCAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Marino Barrera y familia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su Yerno Dr. Oscar Salazar Vergaray. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE ROLDAN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Luis, María Candelaria, Raquel, Juan Carlos, René y Daniel, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 87 años el 18/5/21|. Amorosa, humilde y piadosa. Se apago en este mundo para brillar en el Cielo, junto a Dios. Sus hijos Luis Angel, María Candelaria, Raquel del Valle, Juan Carlos, René Arcangel y Humberto Daniel, hijas politicas Noemi, Magalí, Veronica y Rosy, nietos Luis Maria, Juan Manuel, Noelia, Bladimir, Carlos, Barbara, Rocío y Florencia. Bisnietos Camilo y Ambar, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Su recuerdo perdurará por siempre en nuestros corazones. Rogamos una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma.

SANTILLÁN DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 87 años el 18/5/21|. Agradecemos la virtudes que nos enseñaste. Llevaste una vida noble, tu recuerdo permanecerá en las personas que te amamos. Te amaremos por siempre. René Arcangel, Verónica, Carlos León, Bárbara, Rocio, Maximiliano.

SANTILLÁN DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 87 años el 18/5/21|. Sus vecinos Familia Gauna, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su esposa Maria Ponce su hija Morena Suares su papa Julio Suarez sus hnos Edith , Manuel Javier Suarez sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUAREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Ahora estás en los brazos de tu mamá, solo puedo decir que les de fuerzas , consuelo y fortaleza a toda tu familia, especialmente a mi amiga Edith , un fuerte abrazo gordi. Paola Bustos y familia.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Julio y acompañamos en el dolor a su esposa Marita y su hijita, a su hermana Edith y a toda su familia,. Alfredo Luis Montero y Yolanda Mansilla de Montero e hijos. Se ruegan oraciones en su memoria.

SUAREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Directivos y compañeros de SEM Santiago Emergencias Médicas, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

SUAREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Raul Alfredo Femayor participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia en tan irreparable pérdida.

SUAREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Hugo Gramajo y flia. participan con dolor su fallecimiento y acimpañan a su flia y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Querida Chonguita llevaremos siempre en nuestros corazones tu dulzura. Tu amabilidad y tu sonrisa permanente. Te despido con dolor pero con inmenso amor Francisco Alejandro Molinari Beltrán. Su esposa Isabel Palomo de Molinari y sus hijos Florencia y Francisco Molinari acompañan a Anita y Maripili y sus flias. en su dolor y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Jose Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya, y Mariano Gubaira, sus nietos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomas, María y Sol LLaya Gubaira, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chonga, haciendo llegar a sus hijas y hermana nuestros más sentidos pésame. Pedimos oraciones por su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Coky Villanueva de Guerrieri y Marta Barrionuevo de Leturia y sus respectivas familias, acompañan a sus amigas Maripili, Anita y Cristina lamentando profundamente la partida de Chonguita. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Alfredo Palomo Paris e Isabel Hoyos de Palomo y flia. acompañan a sus hijas en su dolor y elevan oraciones por su querida memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ana Maria Quainelle de Alen Lascano participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a su querida familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Chonga, excelente persona, respetuosa y generosa. Acompañan con cariño a su familia en estos tristes momentos y elevan oraciones por su eterno descanso.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. La Rueda de la Amistad del Rotary Club Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia y querida amiga Chonga, que se destacó por su afán de servicio, respeto y amabilidad. Acompañan con cariño a su flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Chonga y acompañan a sus hijas y familias. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía y sus nietos, participan con tristeza la partida de Chonga. Rezan por su descanso eterno y por la cristiana resignación de su familia.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con tristeza el fallecimiento de la querida Chonga y acompañan a su familia.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y familia y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón, participan con inmenso dolor su fallecimiento. acompañan a sus hijas y familia en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Josefina Lissi y Carlos Paskevicius, Aldo Lissi y Jenny Angeleri y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Chonga. Estarás siempre en nuestro recuerdo. Acompañamos a su familila y elevamos oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María Argentina Weyenbergh despide con tristeza a Chonga y acompaña en estos momentos de dolor a sus hijas Ana María, María del Pilar y a su hermana Cristina rogando oraciones a su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Álvaro Rodríguez Montesinos, su madre Olga Montesinos Herrera y sus hermanos Diego e Ignacio, participan el fallecimiento de Chonguita y acompañan en el dolor a su querida familia.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sara B. Navarrete de Hounau y Margarita Navarrete de Bravo, lamentan la partida definitiva de la distinguida profesional de la educación y excelente colega. Comparten totalmente con sus hijas y familias la descripción de su personalidad, inolvidable, por su amabilidad, sencillez y simpatía siempre como educadora, esposa y madre. Abrazan con sincero cariño a las respectivas familias de sus hijas y ruegan a Dios por su eterno descanso en la paz celestial. Por una feliz resurrección.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Pedro Enrique Boletta y Elvira Beatriz Nuñez de Boletta, participan con gran dolor la partida de la estimada Chonga a la casa del Señor. Acompañan en el dolor a sus hijas Ana María y María del Pilar y a sus familias y ruegan al Señor por su cristiana resignación. Elevan oraciones pidiendo por el descanso eterno de su alma.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar"

Estela Pan, sus hijas Mónica y Claudia Leiva participan con dolor el fallecimiento de la querida "Chonguita" elevando oraciones por su descanso eterno y acompañan a sus hijas Ana María, María del Pilar y a toda la familia Giménez Mosca en este difícil momento.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Myrtha y Myrna Agüero y María Fernanda Riaño Agüero despiden con mucha tristeza a la querida Chonguita. Acompañan con cariño a Ana María, Maripili, María Cristina y sus respectivas familias, en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Los ex alumnos de la promocion 76 del colegio San Jose, participan del fallecimiento de su querida profesora y ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María Inés Pérez Mosca, Jacqueline Bertero y su esposo Ricarlo Zavaleta, participan con profundo dolor el fallecimiento de Chonga y acompañan a Ana María y Maripili en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BARBIERI, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Erik, lamenta profundamente su fallecimiento y pide consolación a sus familiares Barbieri-Zanoni.

CÁCERES, FELIPE BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus hijos Fabiana, Claudia, Cristina, H. pol., Fabian, Daniel, nietos Yésica, Claudio, Lautaro, Rodrigo, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTRO, LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Madre querida: Siempre vivirás en nuestros corazones. Tu hija Marta Robles, sus nietos Gisela, Pamela, Eduardo Rodríguez, sus nietos políticos Ariel Ramos, Pamela Santillán y bisnietos Dahiara y Gael Ramos y Gio Rodríguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TISONE, NELSON NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21 en Tucumán|. Sus sobrinos : David Di Paolo, Lucas Di Paolo y Victoria Di Paolo, Natalia Masagli y Carolina Ramaciotti, Lucia y Santiago Di Paolo Masagli, Florencia Magali Di Paolo Ramaciotti, su bisnieto Agustin Xan Ahymada Tisone, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TISONE, NELSON NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21 en Tucumán|. Sus amigos de siempre Jorge Fiad, Inés Gallardo de Fiad., Anabella Fiad y Mariela Fiad, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

PAZ DE GÓMEZ SARA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/05/21. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro". Mamá, te fuiste de nuestro lado, en silencio fue tu partida, hacia un mundo de luz al encuentro de Dios y tu seres queridos, dejándonos sumidos en el dolor y la angustia pero también agradeciendo al Señor por disfrutar tus 83 años junto a tu familia. Nos dejaste principios y valores que perdurarán para siempre en nosotros, tus hijas: Miriam y Viviana, hijos políticos: Julio, Ariel y Doly, nietos Romina, Ma. Belén, Flavia, Luciana, Maximiliano, Lautaro y Mia, bisnietos Santiago, Lujan, Nacho, Lorenzo y Mateo, nietos políticos José, David, Marcos y Rodrigo. Agradecen a familiares, amigos y vecinos por acompañarnos en estos momentos. Invitamos a la misa de los 9 días de su partida hoy a las 20 hs. en la Parroquia Cristo Rey. Rogamos oraciones a su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GEREZ ANTONIO ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hermanos Jose, Aldo, Lucia, Carlos, hnos políticos, sobrinos, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Santos Lugares- dpto. Alberdi. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Parece absurdo que luego de haberte visto tan bien, te hayas ido tan rápido. Me cuesta entenderlo, pero lo único que me consuela es saber que estás junto a nuestro Dios. ¡Que en paz descanses!" Tu primo Eduardo, Ricardo y tus tías Yoly, Juani , Regina y Flia. participan con profundo dolor de su partida y acompañan en el dolor a su familia y elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Dicen que Dios necesita mucha ayuda por eso lleva a su lado a los mejores soldados. A partir de ahora formarás parte del ejército de Dios. Lo fue en la tierra y continuara su misión al lado de nuestro creador. Esilda Claramonte y sus primos Eduardo Romero y Rossana Brandan participan de profundo dolor de su partida y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Si me hubieran dado a elegir, habría elegido nunca tener que despedirte así. ¡Que Dios te tenga en su Santa gloria!". Ana María Paglioni y su sobrina Claudia Marcela Gramajo participan de profundo dolor en su partida y acompañan en este momento a su familia y elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Mi alma encuentra reposo solo en Dios, mi salvación viene de él". Farmacia Ávila de Graciela Ávila y su personal participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida Mary y acompañan a su esposo Paco , a sus hijos: Sergio, Ariel, Silvana, Nelly, a sus nietos y demás familiares en estos momento de gran dolor ante tan irreparable pérdida. Y ruegan al Señor les de consuelo y fortaleza en estos momentos. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Ordoñez", participan con dolor el fallecimiento de la esposa del ex docente de la Institución Francisco Cannata. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 813 "Aurelia Singer" y Jardín Nº 911 de Barrialito, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la querida compañera Silvana Cannata y acompaña a su familia en tan irreparable pérdida. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Pepe Jarma, Nene Loto, Luciano Escobar, Fabián Escobar, Alejandro Saleh y Carlos Bravo, participan con profundo dolor del fallecimiento de la esposa de su gran amigo Paco Cannata y acompañan en estos momentos a su familia. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Con profundo dolor participan el fallecimiento de su vecina y amiga, Carlos parrado, María Adela Nazar, sus hijos Carlitos, Walter y respectivas familias. Elevan oraciones por su feliz Resurrección pidiendo al Señor de consuelo a su esposo, madre, hermanos, hijos y nietos. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones, por haber sido una ferviente hija suya. Participamos su fallecimiento Manuel Loto, Graciela Mukdsi y familia. Pedimos en oración consuelo para su esposo Francisco, su madre, hermanos, hijos y nietos. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Participan con profundo dolor la partida de su hermana de la fe, el Grupo Católico "María la que desata los nudos de la capilla de San Cayetano del Barrio Villa Nueva", Con la convicción de que como ferviente animadora, el Padre la recibirá en la Patria Celestial. Acompañan a su familia pidiendo al Señor de consuelo a su esposo Francisco, a su madre, hijos, hermanos y demás familiares. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Vuelve a mí y te mostraré mi rostro, porque soy misericordioso". Julio Cesar Aguirre y familia, acompañan a su amigo Paco Cannata y familia, en este difícil trance; que Dios les de resignación Cristiana. Las Termas.

MAROZZI, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su madre Corina, sus hermanos David y Damian participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su tíos y primos hermanos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MOLINA, BLANCA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. SERVICIO REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA - FRÍAS.

PÉREZ DE MUBARQUI, AMALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. La comunidad educativa y personal del Instituto Superior de Profesorado Provincial (ISPP) Nº 2 participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del profesor y administrativo de la institución, Casildo Mubarqui. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PÉREZ DE MUBARQUI, AMALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus entrañables amigas: Marga y Rusa participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Acompañan en este momento de tristeza a sus hijos Casildo, María Celeste y Víctor. Elevan oraciones en su querida memoria.