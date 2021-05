FÚNEBRES | 28 de mayo del 2021

28/05/2021 - 03:04 Funebres

Fallecimientos

- Nora Cristina Paris (La Banda)

- Miguel Agustín Cáceres

- Alba Estela Elena Durán de Grecco

- Tufi Nassif (Pila)

- Juana Gabriela Castaño (Loreto)

- Yolanda Martiriana Ledesma (La Banda)

- Angel Arnaldo Diaz

- Roxana Rosi Fernandez

- Dolly Alpegiani de Del Vitto

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

COMISARIO GENERAL Ángel Arnaldo Díaz

(Q.E.P.D) Falleció el 27/05/2021

El Señor Subjefe de Policía, Comisario General Daniel Humberto Loto, participa con dolor de su fallecimiento y eleva una oración por la paz de su alma, que el inmenso amor de Dios lo reciba en su seno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

COMISARIO GENERAL Ángel Arnaldo Díaz

(Q.E.P.D) Falleció el 27/05/2021

El Señor Secretario de Seguridad, Comisario General ® David Marcelo Pato; participa con dolor de su fallecimiento y eleva una oración al Dios del Cielo pidiendo el descanso eterno de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

COMISARIO GENERAL Ángel Arnaldo Díaz

(Q.E.P.D) Falleció el 27/05/2021

Los integrantes de la Plana Mayor de la Policial, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una plegaria al Padre Celestial en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

COMISARIO GENERAL Ángel Arnaldo Díaz

(Q.E.P.D) Falleció el 27/05/2021

El Señor Jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con pesar de su fallecimiento y ruega por su eterno descanso y para que Dios consuele el corazón de sus deudos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Carlos Daniel Claramonte.

q.e.p.d.. Se durmió en el Señor el 27/05/21

Compañeros de trabajo de Secretaria Privada del Ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, de su hermano Rodo. Participan su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Carlos Daniel Claramonte

q.e.p.d. Se durmió en el Señor el 27/5/21.

El ministro de Desarrollo Social, Promocion Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Angel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DAVID VICENTE ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 26/05/20 y espera la resurrección.

Osvaldo Trogolo y su señora esposa Irma Bravo acompañan a su querido amigo Pedro por la dolorosa pérdida de su hijo. Elevan oraciones en su querida memoria

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA LOUTFI DE BARCHINI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA LOUTFI DE BARCHINI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA LOUTFI DE BARCHINI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|.

Personal de Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA LOUTFI DE BARCHINI

(q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TUFI NASSIF (PILA)

(q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|.

Dr. Felipe R. Pavón, sus hijos Diego, Facundo y Elisa con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALCIRA VALENTINA RUIZ DE TABOADA (Pocha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

Nuestros corazones no pueden aceptar tu partida, nos duele mucho tu ausencia.

Te podrás haber ido de nuestra vida, pero jamás de nuestros corazones.

Tus hijos, nietos e hijos políticos-.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALCIRA VALENTINA RUIZ DE TABOADA (Pocha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

Mi mamá, la mejor del mundo, se fue al Cielo. Una mujer, madre y abuela ejemplar que luchó toda la vida por su familia, todos la amaron. Desde ahora, la vida va a ser más dura, al no poder contar con tu amor incondicional en los momentos más difíciles. Fue un privilegio tenerte como madre, y sacaré fuerzas para que te enorgullezcas de mí desde el Cielo.

Con el amor de siempre. Tu hija Ester y familia.

RECORDATORIO

Tufi Nassif (Pila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 27/05/20 y espera la resurrección.

Querido amigo Pila nunca pensé que te irías tan pronto, siempre recordaré lo que compartimos junto a nuestros amigos en común, los cafés en la

estación, tus comidas árabes y tantas otras cosas. Un abrazo a donde estés.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera y sus hijos Fernando y Pablo y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento.

RECORDATORIO

LUIS NÉSTOR DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/05/94 y espera la resurrección.

El día que te fuiste era un día frio con una llovizna finita que parecía niebla, me dijiste que ibas a traer la gente para la cosecha... que te espere para ir al campo y nunca más volviste y yo te sigo esperando cómo hace 27 años. Sé que estás bien cuidándonos junto a mamá y tu hijo Luisito. Siempre estarás en nuestro recuerdo, serás nuestro ejemplo a seguir por todo el amor y rectitud que vimos en ti. Hoy en tu aniversario de fallecimiento nos entristece tu partida pero nos reconforta saber que estás en el cielo guiándonos. Rogamos una oración en tu memoria. Tus hijos Lito y Gustavo, tus nueras Gugú y Laurentina, tus nietos Martin, Natalia, Makarena, Nahuel y Ticiana, tus bisnietos Lena y Baltazar.

RECORDATORIO JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

“Qué triste es todo si te vas, la noche es larga sin tu voz, azul oscura como el mar, la ausencia tiene ese color. Padre de mi corazón, te cantaré siempre feliz por enseñar, por descubrir este camino que hay en mí”.

Te amaremos toda la vida. Tus hijos Fernanda, Mariana, Maximiliano. Mabel, tus nietos Juan Cruz y José Alfonso, al cumplirse 6 meses de tu partida rogamos oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO

JUAN SEBASTIÁN GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen dos años de tu partida al cielo celestial, aun se siente tu ausencia y te extrañamos y te recordamos cada día más. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su esposa, hijos, nietos, bisnietos, cuñada y sobrinos. Se ruega una oración a su memoria.

RECORDATORIO

ALVA BEATRIZ PONCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá. Te recordaremos siempre con mucho amor y la alegría y ocurrencia que te caracterizaba.

Vivirás siempre en nuestros corazones con los mejores recuerdos.

Tus hermanos Mario, Titina, Olga y Manuel y sus respectivas familias invitan a elevan oraciones por su eterno descanso en el noveno día de su fallecimiento.

RECORDATORIO

RUVEN NORMANDO ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

A 20 años de su fallecimiento lo recuerdan con amor su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Besos al cielo. Amén.

ALPEGGIANI DE DEL VITTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALPEGGIANI DE DEL VITTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Dra. Myriam Frascarolo y sus hijos Marcos, Agustina, Gaspar, Cecilia, Adrián y Francesca y Ana Lucía, Enrique Miguel, Martín y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALPEGGIANI DE DEL VITTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Juan Manuel Dominguez participa el fallecimiento de la mamá de la sra. Del Vitto.

ALPEGGIANI DE DEL VITTO, DOLLY (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, sus hijos, sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

CÁCERES. MIGUEL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus hijas Julia, Isabel, Claudia y Verónica, sus hijos pol Juan, José y Ariel, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CLARAMONTE, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus hijos Rodrigo, Natalia Jazmín y Florecía Claramonte. Sus hermanos: Rodolfo, Gustavo, Alejandro, Esteban, Lilian, Teresa, Estela, Gabriela, Noelia, Adriana, Carlos y sus Respectivos Flias participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

CÓRDOBA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Querida Bety, vuela alto. Siempre te recordaré con tu sonrisa y bondad. Acompaño a tus hijas Patri y María y a tu adorado nieto Agustín. Karina Arkando.

CÓRDOBA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Bety, abuela del corazón, siempre te recordaré con mucho amor y acompañaré a tu nieto y mi amigo Agustín. Tomás Busso.

CORDOBA, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus hijos Carlos, Ariel, Eduardo, Jorge, Silvia, Luis, nietos y nueras participan su fallecimiento. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Nora Coronel, su esposo Luis Daveri, sus hijos Emilio, Fernando, y Sergio Daveri, Viviana Llugdar, sus nietos Facundo, Victoria, Marco, Fiorella, Julieta y Kailín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

CORONEL, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". María Inés y Claudia Gallo. Sus sobrinos Carlos Alberto y Tomás Ramón Coronel Gallo, sobrina pol. Florencia Torres y su sobrinos nietos Lautaro, Zoe, Juan Thiago y Luisina, participan su fallecimiento y acompañamos a toda la familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin y encuentre el descanso eterno en el Reino del Señor". Su sobrino Emiliio Daveri (Chino), Viviana Llugdar, Facundo Daveri, Victoria Daveri, Julieta Valoy y Kailin.

CORONEL, MYRIAN ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Elsi Gramajo, Mirta y Mary Marquesano, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su estimado amigo Tito e hijas Natalia, Analia, Soledad y Gabriela y demás familiares. Rogamos por su descanso eterno.

CORTEZ, MANUELA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus hijos Mari y Robi, hijo político Fredy, sus nietos Gastón, Willy y Rita y sus bisnietos participan su fallecimiento. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CRIO. GRAL. DIAZ, ANGEL ARNALDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Ángel querido, vivirás eternamente en nuestro corazones. Sus hermanos Rosa, Lucho y Beto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRIO. GRAL. DIAZ, ANGEL ARNALDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Angel querido vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hermana Rosa, sobrinos Ricky y Gusty participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRIO. GRAL. DIAZ, ANGEL ARNALDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|.

Ángel querido vivirás eternamente entre nosotros. Su hermano Lucho, su cuñada Miriam, sus hijos Gaby y Sergio y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRIO. GRAL. DIAZ, ANGEL ARNALDO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Hugo A. Carabajal, su esposa Aida A. Beltran, sus hijos Alejandro, Magali, Elizabet, junto a sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a toda su familia en este doloroso momento. Para quien fue el gran amigo y colega. Rogamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Su esposo Miguel Grecco, sus hijos Norma Estela y Miguel Ángel, su hija pol. Cristina Auatt, sus nietos Soledad, Virginia, Juan, Pablo y Francisco participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNANDEZ, ROXANA ROSI (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Gringo Herrera y todos sus compañeros de La Chacha participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GATTÁS, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Queridos amigos Norita, Cacho y familia: que el dolor que sienten hoy por la partida de la sra. Rosa, sea Jesús quien enjugue las lágrimas y sea Él quien les dé el consuelo ante irreparable pérdida. Un fuerte abrazo Rosita Appa y Angélica Orbuj. Descanso eterno.

GONZÁLES RAMÓN PATRONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo, Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo pesar el fallecimiento de un distinguido hombre de bien. Acompañan en este momento de dolor a sus queridas amigas Gracia y Susana y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Querido Marcos, amigo leal, sincero, humilde. Buen amigo, buen padre, solidario, Cuantas virtudes adornaban tu alma noble. Te despedimos con tristeza en tu inesperada partida, Que Dios te compense en el cielo todo lo bueno que sembraste en tu vida. La familia de Hugo Silva: Rosi, Ariel, David, Martin y sus respectivas familias acompañan con oraciones a la familia de Marcos.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Profesores integrantes del Dpto. de Educación Artística, del colegio secundario del Bicentenario, acompañan a su esposa e hijos, y demás fliares. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los profesores del Dpto. de Educación Artística de la Esc. de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, acompañan con profundo pesar a su esposa Prof. Sandra Cordero, hijos y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Su hijo Raúl Enrique Barchini, su esposa Marcela Menini de Barchini, sus nietos Florencia, Mariano, Daniela y Alejandro, sus nietos políticos Jorge, Cecilia y Valentín; sus bisnietos Francisco, Augusto, Agustina y Alfonsina, participan con profunda tristeza su partida a la casa del Padre celestial. Elisa, mamá y abuela tan querida, el sostén espiritual de una gran familia, que difícil serán los días sin verte y compartir tantos momentos de la vida. Nos dejas el recuerdo y el ejemplo de un camino de amor en el cual reflejaste tus valores e ideales para mantener siempre unida a la familia. Donde estés brillará el firmamento y estarán encolumnadas las estrellas, recordaremos tu abnegación al trabajo, tu dedicación, tu don de entrega y alegría.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Yo les doy vida eterna. El Padre y yo somos uno". (Juan 10,29). Atrás queda la vida que compartimos, pero estarán en nuestros recuerdos y corazones. Su prima Wadhia Neme e hijos Rubén, Anita y Daniel Flores y respectivas familias.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus sobrinos Ricardo Neme, Jorge Eduardo Neme, Guillermo Federico Neme y sus familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida tía Elisa. Elevan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus sobrinos Luis Barchini y flia, Carlos Barchini y flia. Guillermo Cano y flia. participan de su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Lito Nazario y familia despiden a Elisa y ruegan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sergio Gómez Molina, su señora Liliana Domínguez y sus hijos.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Roly y Silvia Giribaldi, sus hijos Germán y María Emilia participan con el fallecimiento de la querida tía Elisa. Gracias por todo. Ruegan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. La Asociación Civil Cooperadora del CEPSI " Eva Perón " participa con pesar el fallecimiento de la suegra de la integrante de la CD Teresita Dorado de Barchini. La Sra Elsa se caracterizó por la generosidad con que siempre acompañó las tareas de la Cooperadora. Que el Señor la tenga en su gloria. Se ruega una oración a su memoria y consuelo para sus hijos, nietos y demás familiares.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Silvia Tahhan y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elisa y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Ricardo Tahhan y su esposa Mirita, participan con dolor su fallecimiento y recuerdan con mucho cariño a la apreciada Elisa. Acompañando a Raúl, Daniel y familias en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Ing. Luis Alberto Salto y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus consuegros Raúl y Marcela. Que Dios la tenga en la gloria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Todo el que vive y cree en Mí, nunca morirá". (Juan11,26). Nuestra amada tía Elisa. Gracias por cada abrazo, cada beso, cada palabra de apoyo, dejando profundas huellas en los que te conocieron. No te olvidaremos. Dr. Rubén Flores e hijos Carolina, Sebastián, Mariana y respectivas familias.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Guillermo y Cecilia Matach con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Elisa.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Dr. Francisco E. Canllo, Dina Esther Juan, sus hijos Francisco, Marcela y Natalia, participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Señor. Acompañamos a sus hijos y nietos con nuestras oraciones en est emomento de inmensa tristeza. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus amigos Pichín, Claudia Carlos, Miryam, Pedro, Vicki, Roby, Laura, Lucho, Adriana, Pedro, Estela, Carlos, Graciela y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la madre de su amigo Daniel, lo acompañan, a su esposa Teresita sus hijos y familiares en este doloroso trance y ruegan oraciones en su memoria,

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Miguel Barchini, Liliana Chara e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos, hijos políticos y nieto, participan con mucho dolor del fallecimiento de Elisa y acompañan a sus hijos Raúl y Daniel, a sus hijos políticos y nietos en este penoso momento y ruegan por su descanso eterno.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Alejandro Cáceres, Natalia Dimeo y sus hijos Pedro y Manuel, participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|.Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Marcelo Basbús y familia, Silvia y Claudio Basbús, Mons. Francisco Polti, Padre Marcelo Madero, Padre Andrej Rant, Padre Salvador Fornieles y Padre Gerardo Echevarren participan con profundo dolor y acompañamos a sus familiares en este difìcil momento rogando oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Ine, Caly y Rocío Alfaro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones. Que descanse en paz Sra. Elisa en el Reino Celestial.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Loris y Salume Turk y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Maria Josefina Ludueña junto a sus hijos Nicolas y Camila Infante, Josefina y Santiago Bustos, acompañan con dolor y tristeza a sus hijos y familia, por la partida de la "Querida e inolvidable abuela Elisa".

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Hilda y Fernando Giribaldi, hijos y nietos participan con gran pesar el fallecimiento de la querida tia Elisa. Ejemplo de solidaridad y amor por la familia. Elevan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Rolando Giribaldi y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Javier Perez Carletti, Gabriela Cano y sus hijos Sofia Malena y Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tia Elisa, acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Adriana Luti sus hijos Carolina, Sebastián, Mariana y sus familias recordaremos siempre a nuestra querida Tía Elisa. Ejemplo de humildad, honestidad y generosidad. Ejemplo de todo lo que está bien. Mujer con mayúscula. Descansa en paz... Acompañamos a toda la familia.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Su yerno Héctor Raúl Giménez, sus nietos: Belén, Darío, Pablo, Mariana y Natalia y sus bisnietos: Máximo, Victoria y Facundo participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Gracias por tanto amor, entrega y generosidad.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Maria Teresa, Carlos, Raúl y Gabriela Leoni participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Raúl, Marcela y familia en este doloroso momento.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Dice la biblia en 1 Tesalonicenses 4:13: Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza". Tus sobrinos Darío J. Lutfi y María Salome Franzzini, sus hijos David y Lucía, Juan y Fabiana, Ana María, María Laura y sus nietas Mia, Pilar y Emma participan con profundo dolor de su partida.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Elena Beatriz Duran y Alejandro Remigio Ferreiro, lamentan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Elena del V. Vera de Duran, Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro y familia, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas y familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Los consuegros de sus hijos Raúl y Marcela, Ricardo Jozami y Mary Canllo, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia Barchini, sus nietos León, Yazmin, Francisco y Agusto despedimos con hondo pesar a la querida Elisa y nos unimos al dolor de la flia., rogando a Dios por su eterno descanso. Que su memoria sea eterna. Amén.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. María Haydee Japaze de Dalale, sus hijos Monica A. Dalale de Perez y familia, Osvaldo Dalale y familia. Participan de su fallecimiento, acompañan a toda su familia en el dolor y piden una oración en su memoria.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela, sus hijos Lucila, Valentina, Andrés y Delfina participan su fallecimiento.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Pablo Escontrela, su esposa Bechy y sus hijos participan de su fallecimiento.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. CEARSR participan su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Alva Pavón de Escontrela; sus hijos Pablo y Bechi; Fabiana y Andrés; Andrea y Guillermo y Fernanda Escontrela y familia, lamentan su partida y se unen al dolor de Paula, Sol y Guadalupe Nassif Escontrela y demás familiares.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. María Fernanda Escontrela y sus hijas Paula, María Sol y Guadalupe despiden con dolor a su querido abuelo Pila.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Andrea y Guillermo y sus hijos; Guillito, Martina, Justo y Mateo se unen al dolor de Rosita y familia.

NASSIF, TUFI (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Lucrecia Cortigiani y familia participan con dolor el fallecimiento del marido de su amiga Rosita. Ruegan una oracion en su memoria.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Cuánta tristeza nos causa tu partida, querido amigo Pila. Solo nos consuela saber que descansas en paz, junto a Nuestro Padre Celestial. Paco Sanjuán, Lidia Montoya y sus hijos Marcela, Willy, Carlos y sus respectivas flia. participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a Rosita, sus hijos y nietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Marcela Sanjuán y Juan Carlos Eguizabal, participan con gran dolor del fallecimiento del querido Pila a quién siempre recordarán con profundo afecto. Acompañan a Rosita, sus hijos y a toda la familia en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Willy, Andrea, Brenda y Alma Sanjuán participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo Pila. Ruegan y elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Mucha luz en tu camino querido amigo, descansa en paz, nuestros respetos a sus familiares. Juan Tade y Sra.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Acompañamos en su dolor a la familia de Tufi Nasif, por la partida de nuestro querido amigo Tufi. Jorge Abila y sra.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Mele Buxeda, José Maria Masip, sus hijos Meli, Josi, Sebi y Ale y sus respectivas familias familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.Elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Cristian Cocheri y Francisco Perez Nazar participan con dolor el fallecimiento del papa de su amigo Paco y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Nuestras condolencias a su familia.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. La empresa Expreso Rivadavia y sus empleados participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar, Que brille para él la luz que no tiene fin.

ORELLANA, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Su hija Cecilia Magali Peralta y su nieto Victor Alfonso Peralta participan su fallecimiento. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Lelia Isabel, María Selva y César Ricardo Pineda, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa partida. Dios le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Luis Daveri, su esposa Nora Coronel, sus hijos Emilio, Fernando, y Sergio Daveri, Viviana Llugdar, sus nietos Facundo, Victoria, Marco, Fiorella, Julieta y Kailín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. En mi memoria siempre estarán los buenos momentos que compartimos. Eras más que un amigo, eras parte de mi familia. Pasamos por tantas cosas, buenas y malas, eras mi apoyo, mi calma y mi fortaleza. Tu recuerdo vivirá en mi hasta el día de nuestro reencuentro. Emiliio Daveri (Chino), Viviana Llugdar, Facundo Daveri, Victoria Daveri, Julieta Valoy y Kailin. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

TREJO, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Oscar Luis Karan, Carmen Venegas de Karan y sus hijos Carime, Luisito y Alexia; Gonzalo y Natalia, y Susana participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Guillermo y ruegan al Señor les brinde pronto consuelo a sus hijos.

TREJO, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Mario Cavallotti y Sra.,sus hijos,Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALVA DE PÁEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Señor, ya está ante ti ábrele las puertas y recíbelo en tu reino". Tus vecinos y amigos Valentín Arroyo, Ana María Chamut, sus hijas Paola y Vanina, su nieta Guillerma participan con profundo dolor su fallecimiento.

VILLALVA DE PÁEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Amigos y vecinos del Bº Primera Junta, oramos por tu eterno descanso y para que la luz y el consuelo de Dios los acompañe y fortalezca a sus familiares: Gringa de Lucio y flia. Chichi de Arroyo y flia. Kuky de Luna, Betty de Caro participan su regreso a la casa del Padre.

VILLALVA DE PÁEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus vecinos del Bº Primera Junta participan con dolor el fallecimiento de la apreciada amiga de 45 años de amistad, acompañamos ante irreparable pérdida a su esposo, hijos y nietos. Flias Alonso, Ayuch, Tevez, Sandoval, Arroyo, Mansilla, Guzmán, Sánchez, Rojas, Fioretti, Sosa , Santillán, Cevilán, Pedro Luna, Elvecia y Josefina Romero participan con dolor su fallecimiento.

VILLALVA DE PÁEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. El centro de jubilados de la DGR participan con profundo dolor y acompaña a sus familiares en su partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración a su querida memoria.

VILLALVA DE PÁEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Isabel Mendieta, su hijo Nicolás Juárez y Leticia de Olmos y flia acompañan con profundo dolor la partida de su amiga. Se ruega una oración en su querida memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Pepe González, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Ricardo y su esposa Graciela. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico, Jorge Francisco, Silvia, Hilton y sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Alicia Chara, sus hijos Guillermo Speciale, Silvina Speciale y Mario Tenaglia y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Esther.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. El Colegio Bioquímico de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro socio Dr. Ricardo Neme. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en esta despedida.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. El Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Mamá de su matriculado Dr. Ricardo Neme. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Loris y Salume Turk y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

NAVARRO, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/21|. Querido tío Antonio, hoy hace 2 meses que nos dejaste una enorme tristeza en nuestros corazones con tu partida, pero sabemos que descansas en paz en el reino de Dios. Cada día en cada amanecer, duele mucho tu ausencia, pero la vida compartida, tu cariño, tus valores nos alientan a seguir. Tu hija de corazón María Antonia, tus nietos de corazón Dani y Doris y tus bisnietos Sol, Mili, Seba y Benja, rogamos oraciones y pedimos por su eterno descanso de su alma. Invitamos a la misa a realizarse en forma virtual en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

GAUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Mario Eugenio Ferrero, María M. Arce de Ferrero y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZALEZ, ADRIANA MAGALI (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. Su madre Mecha, su hijo Guilli, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZALEZ, ADRIANA MAGALI (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. Adri querida: Tu mamá Mecha, tu hijo Guilli, tu tía Inés, tu esposo Lucho y demás familiares, también Iglesia de Cuyoj, sentimos profundo dolor por tu inesperada partida. El Señor decidio así y lo aceptamos. Siempre te recordaremos con todo nuestro amor, tu sonrisa siempre estará presente. Fuiste una gran mujer, una gran madre, luchadora. Te vamos a extrañar por siempre. Eras incansable ahora el Señor te dio el descanso, Él sabe porque tan pronto, pero también sabemos que Él nos dá el consuelo y dirección que necesitamos. En la presencia del Señor hay plenitud y gozo, delicias a su diestra para siempre. Salmo 16:11.

LEDESMA, YOLANDA MARTIRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus hijos Susana, Alberto, Ana, Daniel, Domingo, Juan Antonio, Marcelo, Roberto, Carlitos, h / políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio los Romanos. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Papá vivirás eternamente en mi corazón. Su hija Lucia Paulina Martínez, esposo, nieta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Los amigos de su hija Lucia: Eva Tula Peralta y Luis Tévez participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

MORE, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus hijos Luis, Magdalena, Karina, Mario, Silvina, Estela, Andrea, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

PALOMINO, LEUDOVINA ADELA (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. Su hijo Hugo Galván, nietos Stella, Inés, Martín, Iliana, Luciana, Camila, Joao, H. Pol. Maria, bisnietos y demás familiares: Cecilia, Chacho, Fernando, Gustavo, Mariano, Ignacio, Yamila participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PARIS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus hermanas Graciela e Inés, su sobrino, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque el Descanso. Cob Caruso CIA. de seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. tel 4219787.

PARIS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus hermanas Graciela e Inés, sus sobrinos Hernán, Carlos, Darío, Fabián, Leonardo, Fernando, Natali, Graciela y Gabriela, sobrinos políticos y sobrinos nietos. Participan con profundo dolor de su fallecimiento, sus restos fueron velados en sala velatoria norte beneficios y sepultados en el parque el descanso.

ROJAS, DAVID VICENTE (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. Su tía Marisa Adriana Rojas y sus hijos Alejandro, Nain y Fernando Cadro, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, DAVID VICENTE (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. Sus tías Aurora del Valle, Erminia Arsenia, Celina Antonia, Marta Alicia, Zulema Graciela, Marisa Adriana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, DAVID VICENTE (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. David, estamos consternados ante tu partida, con el cariño que sentimos por tu papá, lo acompañamos a él y a todos su familiares en el dolor. Carolina Gerez y Pedro García.

ROJAS, DAVID VICENTE (q.e.p.d) Falleció el 26/5/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor a su padre Pedro y a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, DAVID VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Velia Russo de González, participa del fallecimiento de David y eleva oraciones en su memoria.Que el Señor sea el refugio y Consuelo de mi estimado amigo Pedro y flia, ante tan dolorosa circunstancia.

SUÁREZ, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus hermanos: Nilda, Domingo y Lidia. Sobrinos: Pablo, Cecilia, Francisco, Guillermo y María Eugenia. Participan en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Sus tíos hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas flias., Mario García Hernández y flia, sus primos Wolffy y Federico, participan con profundo dolor tu partida al reino de los cielos y ruegan al Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Ceci que los ángeles sellen tus sueños.

CANO, NARCISO ADRIÁN (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Sus tíos Guillermo y Nelly Layús, sus hijos Graciela, Silvia, Guille y sus respectivas familias participan acongojados el fallecimiento del querido Tati. Rogamos por la resignación y consuelo de su familia. Las Termas.

CANO, NARCISO ADRIÁN (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios". Lilian Rocha de Morales, Irma Ovejero de Lescano, Ana Mercedes Noriega, Carly Ibáñez y sus familias participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Sandra y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria.

CANO, NARCISO ADRIÁN (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Rosa Dominguez de Marcos, junto a sus hijos Graciela , Gustavo y sus respectivas familias , participan el fallecimiento de Tati, y elevan oraciones en su memoria.

CANO, NARCISO ADRIÁN (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Berta Dominguez de Arjona, sus hijos Hector, Mirta, Lucho, Maria Silvia, y sus respectivas familias, participan el fallecimiento del esposo de Sandra.Elevan oraciones en su memoria.

CANO, NARCISO ADRIÁN (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. David y Noemi Galvan, participan con dolor el fallecimiento de Tati, y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, JUANA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus hijos Teresita, Omar, Silvina, Noemi, Hayde, Marisel, Doris h. políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio San Lorenzo Dpto. Loreto Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUAREZ, ISIDORO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Su esposa Rosa Ruiz sus hijos Ricardo, Alejandra, Slvina, Cintia, Andrea h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ACUÑA, JULIÁN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/20|. Querido hermano, desde aquel dia permaneces y permaneceras por toda la vida en nosotros. Seras el tesoro mas preciado que atesoraremos en nuestros corazones. Fuiste una persona increible y muy importante en nuestras vidas. Descansa en paz. Tu hermana Ana Maria, Nene, Román, Mayra.