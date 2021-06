FÚNEBRES | 2 de junio del 2021 -segunda parte

02/06/2021 - 02:41 Funebres

- Jorge Roberto Beltrán Alfaro

- Ricardo Ibáñez

- Francisco de Asís Cuevas

- María Magdalena Corvalán de Ruffa

- Esteban Carlos Paniagua (Termas)

- Edgar Daniel Ciappino

- Olga Palumbo de Luna (Tucumán)

- Blanca Palacio Bicecci de Alvarez (Córdoba)

- Angélica Argentina Trejo

- Sara lidia Assad (La Banda)

- Silvia del Valle Paz (Beltrán)

- Josefa Cabello

- Ada Blanca Ledesma Butiler

- Ramón Morán

- José Luis Cardozo

- Carlos Dante Soria

- Verónica Magalí Leguizamón

- Elba del Valle Cortez

- Raúl Orlando Castillo

- Oscar Eduardo Alderete

- Mirta Noemí Martínez

Sepelios Participaciones

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Sus sobrinos Silvia, Migui y Rosy Assef y sus respectivas familias, despiden con tristeza a la querida tía Pila y acompañan a sus hijos Olgui, Jani y Beto y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogamos al Señor que su alma descansa en paz.

BELTRÁN ALFARO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Su esposa Dominga Galván, sus hijos, Jorge, María y Franco, sus hermanos, Oscar, Nene, Marcela y Viki, sus cuñados, Delia, Marcela y Modesta, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

BELTRÁN ALFARO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Su hermano Oscar, su esposa Delia, sus sobrinos Gastón y Lorena, Luciana y Marcelo, sobrinos nietos, Mateo, Felipe y Constanza Beltran, Oriana, Bautista y Francisco Delbeliz, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Ángel y Graciela, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Señor. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Querida madre, gracias, simplemente gracias, por tu amor inconmensurable, tu lucha, tu sacrificio para forjarme en valores (respeto, honradez, sacrificio para logar objetivos en el camino de la vida. Hasta siempre mamá!. Su hijo Ángel R. Muratore.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Graciela y Gingo Corona, nietos Ivana, Lourdes, Tomás, Sergio, Noelia y bisnietas acompañan con profundo dolor su partida terrenal. Ya brilla una estrella en el firmamento que siempre nos guiará.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus sobrinos Susana y José Muratote, Humberto Casataro y Sra Virginia Alegre participan su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Rosario y Graciela Muratore, hijos politicos Lilian, Gringo, nietos Leandro, Claudia, Sergio, Ivana, Lourdes, Tomas participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la paz. CAsa de duelo: P.L. Gallo 330 (SV) Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su cuñada Catalina Muratote de Pecora e hijos Marta , Francisco Pecora y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

CARDOZO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su hermana Peluza, su cuñado Hugo, sus sobrinos Hugo Daniel, Andrea, Claudia, María, Anita y Ema participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposa Antonia, sus hijos José, Jesús, Rita, Cochi, sus hermanas Pelusa, Silvia y Gladys, nietos y demas fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 30 en el Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos a Adriana, Ruben, Raul y Florencia, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Siempre estarás en nuestros Corazones'. Su madre de Corazón : Berta de Agüero y sus hijos los hermanos de la vida : Negro- Negra- Briza - Pinci,EmilioTata- Marina- Juan - y Carla y sus respectivas flias acompañan en este momento tan doloroso a Florencia y Raulito y demás afectos rogando que el señor les otorgue Fortaleza y Resignación Elevan una oración en su memoria .Seguirás entre nosotros con tu sonrisa y el afecto con el que nos decías hermano.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ya descansa junto al Señor siempre te llevaremos en nuestros corazón. Su tío político Pololo Luna y su esposa Norma Luna acompañan a su familia en este doloroso momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Franco Parisini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Manuel Aznárez y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y acompaña a su famila en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Miguel Formini, participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a toda su familia y eleva oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sección Portería de Planta Impresora de El Liberal, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero. Elevan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Teresa, Elena Giribaldi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y ruegan por una pronta resignación de su familia.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Rubén Uñates y familia participa con dolor el fallecimiento de compañero Daniel y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus ex compañeros y amigos de la Escuela Técnica Nº 8 participan con profundo dolor su fallecimiento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Roger Eduardo Díaz, Stella Maris Ledesma, Gabriela Verónica Díaz y familia, Fabián Eduardo Díaz y familia, Roger Eduardo Díaz (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no se puede llenar con la llegada de otro amigo. Su entrañable amigo Roger Eduardo Díaz (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de Sección Expedición, Luis Caro, Omar Herrera, Federico Bravo y Hugo Leguizamón participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento de su empleado y compañero, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de Sección Rotativa: Manuel Aznarez, José Comachi, Rubén Uñates, Federico Ferreyra, Roger Díaz, Adrián Giménez, Marcelo Sanz, Hugo Saavedra, Fabián Carrizo y Daniel Enriquez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de Sección Mantenimiento de Planta Impresora: Manuel Aznarez, José Comachi, Claudio Roldán, Luis Cárdenas, Roberto Díaz, Isauro Pérez, Matías Torres y Lucas Bulacio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de Sección Portería Planta Impresora: Hugo Contreras, Darío Martínez, Miguel Formini y Oscar Bolañez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su compañero Marcelo Sanz y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su compañero Rubén Uñates y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su compañera Marilé Casado participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Cecy, hijos y demás familiares en tan difícil momento.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de diario El Liberal SA.: Alejandro Álvarez Valdés, Gustavo Gallo, Anhaí Lucena, Martín Junco Gomez, Ciro Bravo, Claudia Herrera, Perla Gutiérrez, Gregorio Gómez y Raúl Miranda participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de diario El Liberal SA.: Carolina Malanca, Natalia Suárez y Richard Beltrán participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos tu dolorosa partida, tu cuñado Cusi Luna, Sandra Torres y tus sobrinas Antonella, Agustina y Camila.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Tu cuñado Ezequiel Luna, María José Gutiérrez y tu sobrino Lisandro.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ahora acunarás a tu hija Anabella, abrazarás a tu hermana Giuliana... en esta vida terrenal fuiste un gran padre, hijo, hermano, amigo, una persona INOLVIDABLE... descansa en paz, te extrañaremos. Tu familia política: Pepe Luna, Susana Campos, Cusi, Mario, Luciana, Ezequiel.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos con profundo dolor a tu familia. Tu cuñado Mario Luna, Ángela Colombres y tus sobrinas Ana Paula y Zoe.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Tu cuñada Luciana Luna y sobrinas Sofía Santillán e Isabella Santillán, participan con profundo dolor de tu partida. Nunca te olvidaremos Dany.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Manuel Maya participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de Armado de El Liberal: Carlos Maldonado, Daniel Montes, Carlos Reynaga, Fernando Cáceres, Alejandro Roldán, Leo Nazer, Gustavo Gallo y Pablo Álvarez participan con prof. dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CORTÉZ, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Su hermana Victoria Cáceres, sus hijos Alejandro, Daniel y David, sus nietos Agustin, Micaela, Ezequiel, Gustavo y Bruno participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposo Carlos Ruffa, sus hijas Aylen y Rocío, hermanos, y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. A nuestra querida hermana María Magdalena Corvalán la despedimos con profundo dolor. Te vamos a extrañar y recordar por siempre. Que descanses en paz !. Sus hermanos Miguel, Santiago y Juan Cruz Corvalán.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su tía del corazón Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano, Sebastián y Luciana Demasi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Flavio René Herrera, Silvina Fiamma lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Sr. Carlos Ruffa y acompañan con dolor a sus hijas en esta pérdida irreparable.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Los ex compañeros de la promo 85 y 86 de Mecánica de Esc. Industrial participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. De nuestro querido compañero Carlos Ruffa. Rogamos oración en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Carlos Pandolfi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Carlos Ruffa. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Guillermo Atterbury y su esposa Virginia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigos Pusy y Miguel Corvalán. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Eduardo José Maidana y sus hijos: Negri y Rocho Álvarez y flia; Maru y Rogelio Llapur y flia; José y Eugenia Luna y flia; Jorge y Juan y Pía Corvalán con mucho cariño acompañan a María Pía y todos sus hermanos en estos momentos de tanto dolor. Le pedimos al Señor les de fortaleza a su esposo y sus hijas.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Maru y Rogelio Llapur y sus hijas Gaby, Ale y Cecy acompañamos a nuestra cuñada María Pía y todos sus hermanos con todo nuestro cariño y pedimos al Señor para que les de consuelo y fortaleza.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Negri y Rocho Álvarez y sus hijos Pablo y flia; Facundo y flia; Matías y flia; y Exequiel y flia acompañamos a nuestra cuñada María y todos sus hermanos en tan doloroso momento.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Eduardo José Maidana sus hijos, nietos y bisnietos abrazan con mucho amor a su hija María Pía, a sus hermanos y Carlos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. María del Carmen Carpintero y sus hijos María Josefina y Santiago Piña Carpintero participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia rogando oraciones por su descanso eterno en el Señor.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Adela Encarnación Carpintero y sus hijas Karina, Fernanda, Cecilia Atia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermano Conrado elevando oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Goyo, Elena y Rosario Hernández participan con dolor y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Juan Pablo Allones y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "La vida de los que en Ti creemos Señor, no termina, se transforma; y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo". Los compañeros y amigos de su esposo Carlitos: Analía, Vero, Jorge, Gladys, Florencia, Horacio, Natacha, Fernando, Javier, Graciela, Federico, Gustavo y Facundo nos unimos de todo corazón al dolor que hoy lo embarga a él y a sus hijas Ailen y Rocío.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Pía en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en éste difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. María Clara Vidal y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga María José y acompañan con pesar a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Tatín Ledesma, Paola Llinas, sus hijos Bárbara y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Santiago Murias, Marta Filippa y sus hijos Manuela y Tomas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Julio Canosa, Luli Femayor y sus hijos Gastón, Facundo y Lulú participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.Su amiga Nelly Cajal, sus hijos Ana, Cinthya y Daniela acompañan en este momento tan difícil a Carlos, Aylen y Roció. Siempre te tendré en mi corazón. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Las amigas de su hermana María Pia: Viviana, Maria Lastenia, Marcela, Cecilia, Marti, Carolina M., Mari, Carolina E., Inés y María Adela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que el Señor la reciba en la gloria, su última morada celestial. Elevamos opciones para una pronta resignación a su familia. Los amigos de su hermano Dr. Miguel Ernesto Corvalán: Samuel, Héctor, Mirko, Luis, José (Rata), Gringo, Ramón Cura y flia.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Manuel H. Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Carlitos y familia en este momento de dolor.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Eduardo José Maidana, sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elizabeth Saad, Marcela Boix, Mercedes Juárez, Anna Chedid y Mirta Santillán, compañeras y amigas de su esposo Carlos Ruffa participan con profundo Dolor su fallecimiento dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones a su memoria

CUEVAS, FRANCISCO DE ASÍS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Noemi, Karina, Marisa, Mariela, Daniel, h. politicos nietos bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardin del Sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Víctor Numa, su esposa Sofía Imelda Durán y su hijo Carlos Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Moronga. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA. REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/5/21|. Acompañamos a Mabel, Ariel, Nicolás y Tomas en este difícil momento. Sus cuñados Elizabeth, Luis y Juan y sus sobrinos Luisito, Felipe, Juan Carlos, Ignacio y Juanjo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, RAÚL DEL CARMEN (Gory) (q.e.p.d) Falleció el 29/5/21|. Elena Giribaldi, sus hijos Ana Elena, José Alfredo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y pronta resignación de su familia.

IBÁÑEZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Ricardo, Miguel, Mario, Ruben Ibañez, h. politicos, nietos, bisnietos tataranietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Señor, Ricardo ya está ante ti, dale el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Sus hijos Hugo Yeye, Darío y sus respectivas familias, participan el fallecimiento del querido e inolvidable Lifero. Se ruega una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Querido Lífero, tu repentina partida nos dejó consternados y lleno de dolor. Vuela alto al encuentro de Dios y de tu amada vieja. Siempre habrá para ti una flor, una oración por todo lo que fuiste por nosotros. Su hijo Hugo Ibáñez, su esposa María Rosa Agüero, sus nietos Ricardo y Paola, bisnietos Alma y Gael, Julieta, Rodrigo Díaz y Candela, Yésica y Darío y sus bisnietas Luciana y Camila; Érica y Raúl Salvatierra participan acongojados su fallecimiento.

LEDESMA BUTILER ADA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Mercedes ,Marta, Mario, Ramon, Estela Mari Bravo h. politicos Samuel, Albino, Marisa, Estela, Marcelo, nietos Rodrigo, Gonzalo, Maxi, Santiago, Guillermo, Exequiel, Lucas, Milagros, Lourdes, Jimena, Pablo, Rocio, Micaela, Micol, Ian, Karen y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMON, VERONICA MAGALI (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposo Luis Torres sus hijos Maria Sol, Maria Pia, Aylen, su mama Margarita Acuña y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su madre Paula Noriega ,su esposa Nora Acosta, sus hijos Anahi, Gabriela y Agustin, sus nietos Fabrizio y Máximo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Hermano querido, te fuiste y nos dejas un dolor inmenso que Dios te tenga a su lado como nosotros en el corazon, Señor recibelo en tu morada de luz y paz. Su hermana Adela Moran, su esposo Roberto Moya, sus hijos Robertito, Martin, Andres y Sebastian, sus hijas politicas Fabiola, Pamela, Marisol, sus nietas Morena, Luisana, Julieta, Evangelina y Maitena participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria. y que sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Los compañeros de la ENET Nº2 Ing. Santiago Maradona, promoción 81, participan su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria. Que brille para el, la luz que no tiene fin

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su suegra Nora Ovejero Vda. de Acosta, sus hijos José Francisco, Nora Cecilia y Claudia Leticia Acosta, hijos políticos Alba Cancinos y Mario Ledesma, nietos y bisnietos participan con profundo pesar el fallecimiento de su hijo político Ramón. Brille para el la luz que no tiene fin". Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Con inmenso dolor te despiden tu cuñada Claudia Acosta, concuñado Mario Ledesma y tus sobrinos queridos Augusto y Delfina Ledesma Acosta. Brille para él la luz que no tiene fin

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Blanca Cantero, sus hijos Marcela, Claudio y Andrea , sus nietos Martina, Andrea y León participan su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su madre, esposa y demás familiares. Rogando una oración para que su alma descanse en paz.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dra. Teresa Sánchez Cantero, Dr. Jorge Acosta y sus hijos Milagro y Jerónimo participan el fallecimiento de su querido amigo Ramoncito y acompañan a su madre, esposa, hermanas e hijos y demás fliares en este momento de dolor.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.Ing. Manuel Sánchez Cantero y sus hijos Macarena y Martín acompañan a la flia en este proceso de dolor por la partida del querido primo Ramón.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Cecilia Sánchez Cantero y sus hijos Pilar y Daniel participan el fallecimiento y acompañan a su flia ante está irreparable pérdida

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus amigos: Tere, Sonia, Marta, Cristy, Elvira, Ana, Marisa, Liliana, Sandra, Chueco, Negro, Pimpi, Adriana, María, Pato, Lali, Betty, Lucía, Alejandro, Raúl, Paio y Cris participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y demás familiares en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compadres y tíos Juan D. Camuz y Leticia Ovejero y su prima Cecilia Camuz y flia participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La Comisión Directiva de ADEM y afiliados acompañan a la Prof. Adela Morán y su flia.en este momento tan difícil. Reciban nuestras más sentidas condolencias en este momento de profunda tristeza. Oramos por si eterno descanso y para que la paz y el consuelo del Señor los acompañe y fortalezca

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La familia Ferrero se une para abrazarlos en su dolor, rogando fortaleza para transitar tan difícil momento y brille para nuestro querido Ramón, la luz que no tiene fin.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Comisión directiva, presidencia y síndico, de la Caja Complementaria UNSE participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Sebastián Nassif y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NOVELLI, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos OScar, Mario, nietos Naiara, Giuliano, Adrian, bisnietos Isabela, Gael, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

PAZ, JOSE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus hermanos Lucia, Mecha, sobrinos, Andrea, Agustin, Laura, Pilar, Luz y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la paz. Servicio Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

PAZ, JOSE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Amigos de tu hermana Lucy: Alda Ibáñez, Mirta y Ana Ingratta, Tere Agüero, Nony Cáceres, Rebeca Banco, Mirta Zurita, Ana Contreras, Graciela Figueroa, Carlos Falcione, Tito Pérez, Raúl Elías y Pascual Mladenoff participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus compañeros del equipo de fútbol amateur LOS HALCONES lamentan profundamente la partida de "Chiquito", entrañable amigo

PONCE, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Más allá del sol,hay un lugar, bello hogar". La comunidad educativa del Int. Ntra Sra de Loreto acompaña al sr. secretario y su flia ,profesor Benjamín Díaz, en este difícil momento de la pérdida de su abuela.

PONCE, ETELVINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sandra Santana, Germán Lorenzo y su hijo Leandro acompaña a la flia Díaz en este difícil momento

SILVA, RAMON ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hermanos, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

SORIA, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposa Marta Galván, sus hijos Roberto y Claudia, hijos políticos: Nadia Arévalo y Ariel Soria, nietos: Nicolás, Tiziana, Estefanía, Morena y Sofía, su suegra Adela, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Puesto Nuevo. Casa velat. Choya 4682 Barrio Villa del Carmen EMPRESA SANTIAGO.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus hijos Carlos y Marta, hijos pol. Juan Carlos y Celia, sus nietos Gustavo, Fernanda, Johana, Judith, Nicolás y Martina, nietos pol. José, Christofer, Cintia y bisnietos Daniel, Bastian, Ainara, Alma y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Su hermana Carmen Trejo, sus sobrinos Roxana, Ernesto, Javier, Carolina, Belén, Milagros, Luján y Luz Mariel, participan con profundo dolor su falleicmiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Su hermana Blanca Trejo, sus sobrinos, sobrinos pol. y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Personal docente, administrativo, de maestranza, alumnos y familias del jardín municipal "Nº3 Rosario V. Peñaloza" participan con pesar el fallecimiento del familiar de la directora y acompañan en estos momentos pidiendo fortaleza a su familia.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Vecinas y amigas de sus hijos Carlos y Celia, Norma de Migghis y familia, Ilda Medina de Robles y flia., Julio Coronel y flia. participan con dolor y tristeza su partida al reino de los cielos. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Con gran pesar despedimos a nuestra querida vecina Arge. Que en paz descanse, Dios guarde su alma, el dé el descanso eterno y consuelo a su flia. Mirta Bossi, Estela Bossi, Raúl Jiménez y flia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Nery Lucia Bossi participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su flia en el dolor. Ruega oraciones a su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Dr. Jorge Jiménez, Dra. Marcia Silvetti y personal del laboratorio: Sergio, Adrián, Javier, Walter, Stefi, Rita y Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Dra. Marcia Silvetti, sus hijos Nicolás y Ana Paula participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colaborador Carlitos. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Dr. Jorge Jiménez y su esposa Daniela participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su gran colaborador. Elevan oraciones en su memoria.

VEGA, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. La honorable comisión directiva y afiliados del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

VEGA, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Lito Cordero y su flia participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento y elevan sentidas oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, RODOLFO EFRAÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Sus hermanas Celia, Hebe, Chany, invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Eternamente agradecidos a todos los vecinos por su acompañamiento en tan difícil momento.

AGÜERO, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/16|. Descansa en la gloria de Dios, duerme en paz tu sueño eterno. Siempre te recordaremos y elevaremos plegarias al cielo. Su esposa Alba, sus hijos Vero, Sebastián y Álvaro, sus nietos Constanza, Alejo, Pilar, Catalina, Bautista, Ian y Tiago lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ALDERETE, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposa Ramallo Rio Josefina su hijos Rita, Tomas, Ygnacio, Lizandro, Victoria, y Agustina y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENMEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ASSAD, SARA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Vuela alto mamá. Que el Señor te reciba en sus brazos. Su hija Olga Camal participa con profundo dolor su fallecimiento.

ASSAD, SARA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su hija Olga, hijo politico Eduardo, nietos Lidia, Mariela y Victor y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11hs en el cementerio La Misericordia. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

ASSAD, SARA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Descansa en paz. Jamás te olvidaremos. Has sido un ejemplo de vida para todos los que te amamos. Te llevaremos siempre en nuestros recuerdos y nuestro corazón. Su Hijo político Eduardo de Pablo, sus nietos Víctor, Mariela y Lidia de Pablo, su nieto político Leonardo Garay, sus bisnietos Celeste Milagros ,Tadeo Berenice e Ignacio participan su fallecimiento.

ASSAD, SARA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Te fuiste y nos dejaste un gran ejemplo a seguir, aferrarse a la vida. Te amamos. Su nieta Lidia de Pablo, su nieto Político Leonardo Garay y sus bisnietos Berenice e Ignacio Garay participan con profundo dolor su fallecimiento.

ASSAD, SARA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Chiqui Garay, Alicia Gauna y sus hijos Alejandra y Leonardo Garay participan y acompañan a su hija Olga Camal y a su querida nieta Lidia de Pablo y a toda la familia en este triste momento. " Que brille para ella la luz que no tiene fin".

JIMENEZ, JOSEFA CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Graciela Beatriz, Estela, Hugo, DAniel y Noemi, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 13hs en el Cementerio LA Misericordia. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

JORGE, CARLOS ALBERTO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. ¡Como olvidarte! Querido amigo "Cacho" la Pta. del club de Abuelos y Amigos del Tango Homero Manzi, Blanca Susana Charubi de Vásquez y su esposo, recuerdan los bellos momentos pasados en los Congresos de Tango en Sgo. y Termas, además del reconocimiento a mi persona ante el Concejo Deliberante de Sgo. por mi trabajo por la cultura popular. Gracias. Resignación a su hermosa flia. Brille para él la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. "Que los Ángeles del Señor, salgan a su encuentro y lo lleven a la morada celestial" Gringa Gómez de Santos y familia acompañan en el dolor a su hermana Susy Juárez y a sus sobrinos Silvia, Tity y Roberto. Ruegan Oraciones para su Descanso Eterno

LEDESMA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus Sobrinas y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA .

LEDESMA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. "Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas de dolor, dale el descanso eterno y la gloria que solo tu amor paternal concede." Olga Beatriz no se fue, estarás en nuestros corazones y te recordaremos siempre la excelente persona que fuiste, te extrañaremos mucho. Gracias por compartir tantas cosas linda, serás la estrella más brillante y desde donde estes nos guiaras, y alumbraras nuestros caminos. Tus amigas: Susi, Nelba, Karina, Victoria, Estela, Dominga, Arge, Andrea. Desde nuestro dolor acompañamos a sus sobrinas. Que descanse en paz y "Brille para ella la luz que no tiene fin".

LEDESMA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. "Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas de dolor, dale el descanso eterno y la gloria que solo tu amor paternal concede." Olga Beatriz no se fue, estarás en nuestros corazones y te recordaremos siempre la excelente persona que fuiste, te extrañaremos mucho. Gracias por compartir tantas cosas linda, serás la estrella más brillante y desde donde estes nos guiaras, y alumbraras nuestros caminos. Tus amigas: Susi, Nelba, Karina, Victoria, Estela, Dominga, Arge, Andrea. Desde nuestro dolor acompañamos a sus sobrinas. Que descanse en paz y "Brille para ella la luz que no tiene fin".

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Audelina Iturre de Penidez y Flia acompañamos a nuestra querida amiga Rosita e hijos, quien a fuera socia fundadora y ex vicepresidente del Centro de Jubilados Ferroviarios de La Banda, y lamentamos profundamente la partida de su esposo Rodolfo. Rogamos una oración por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Compañeros y amigos del Centro de Jubilados Ferroviarios de La Banda acompañamos a nuestra querida compañera Rosita Anriquez, quien fue nuestra socia fundadora y Vice Presidente del Centro , en la partida de su esposo Rodolfo. Chuchi de Penidez, Tere Carrizo, Mirta Gutiérrez, Marta Domínguez, Clara Reynoso, Margarita y Tito, Fany Moyano, Leo, Matilde Castro, Pablo Mansilla, Roque y demás compañeros, y rogamos por el eterno descanso de su alma.

VÉLEZ, OSCAR ALBERTO (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. José Guevel y familia despide a Chacho, su compañero de tenis y acompaña a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, OSCAR ALBERTO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Lic. Ana Luna de Marcos y familia participan el fallecimiento de su querido primo Chacho y acompañan a María Elena, Ricardo y Eduardo ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS VDA. CORBERA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Querida hermana, hoy tengo un dolor en mi corazón por tu partida hacia el reino celestial, Dios lo quiso así. Te busco para decirte buenos días o para darte un abrazo, Miro hacia el cielo y te veo a ti y mis ojos se llenan de lágrimas eras mi compañera y amiga. Quede con mi corazón hecho pedazo no hay palabras para expresar cuánto dolor causó esta terrible separación. Hoy quiero decirte que tu luz jamás deje de brillar sobre nosotros, te recuerdo con un amor profundo, pero con la paz de que estás hoy en un lugar maravilloso, aunque tu ausencia se me hace difícil un beso al cielo, que descanses en paz. Su hermana Betty, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

CAMPOS VDA. CORBERA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Mami, desearía que el cielo tuviera teléfono para poder escuchar tu voz, pensé hoy en ti, eso no es novedad, pienso en ti en silencio todos los días, lo único que me queda son recuerdos, tus enseñanzas, tus fotos y el gran ejemplo de vida, daría todo por abrazarte, por volver a escucharte otra vez, aunque sea por un minuto, fuiste la mejor mamá y si tendrá que elegir, te elegiría millones de ves, te amo y te extraño mamá. Besos al cielo. Tu hijo Raúl y tu hija política Mónica.

CAMPOS VDA. CORBERA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Abuela, hoy queremos decirte lo agradecidos y orgullosos que estamos de ti, porque fuiste una abuela ejemplar que nos dio alegría, amor y fuiste nuestra confidente siempre. Vamos a estar agradecidos infinitamente Rosy. Tus nietos Marito, Rita, Ibana y nietos políticos Ivana y Joaquín, al cumplirse un mes de su fallecimiento, se ruega una oración.

MORALES DE O'MILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Yo pongo mi esperanza el ti Señor y confío en Tu Palabra". La Comisión Directiva del "Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados", acompaña a su hermana Gladys y a toda su familia con oraciones, al cumplirse un mes de su fallecimiento e invita a la misa a celebrarse hoy en la Pquia. La Sallette (La Banda).

MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Gracias por habernos dado amor sin límites, vives en cada corazón de quienes compartieron la alegría de tu presencia. Su esposo Enrique, sus hijos Cristián, José, hijos políticos Silvia y Leonel, sus nietos Matías y Francisco, su hermano Mario y flia, al cumplirse se meses de su partida la recordamos con mucho amor y cariño.

LUNA, ROSA AYDEÉ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus hijos, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran.Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

MARTINEZ, MIRTA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Hector, Mirta h. politicos Silvio y Gonzalo nietos Oscar, Exequiel, Lara, Nikole y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Cristo Rey SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MELIAN, JOSÉ TOMAS(q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Vuela alto papito: goza de la gloria de Dios junto a mami; Kuni te extrañaremos un monton. sus hijos: Koki, Ariel, Lorenzo, CArolina, h. politicos Jorgelina, Eugenia, Nietos Franco, Constanza, German, Oriana, Luzmila, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Nuñez. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

MELIAN, JOSÉ TOMAS(q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su familia y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Nuñez. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos SRL

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La comunidad educativa E.S.P.E.A. Nº3 y cooperadora escolar, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de nuestro colega Prof. José Sebastián Paniagua. A Dios rogando por su descanso eterno. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La comunidad educativa E.S.P.E.A. Nº3 y miembros de la cooperadora Escolar participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del presidente de la cooperadora Prof. Hugo eduardo paniagua. Acompañamos a sus padres, hermanos e hijos rogando por su alma y pronta resignación. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El grupo juvenil A.Q.U.C.A.D.(Amigos que Unidos Cantan a Dios) de la Iglesia Católica , hoy llora tu partida . Fuiste y serás nuestro mejor rey mago Baltasar. Acompañamos a sus padres, hermanos, hijos y sobrinos en este profundo dolor. Que brille la luz que no tiene fin. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Rectoría del Colegio Ntra. Sra. Del Pilar de Villa Río Hondo y toda la comunidad educativa, participan con profundo dolor el fallecimiento del ayudante técnico en Informática Prof. Esteban Carlos Paniagua, Que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|."Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos" Alicia Chaar de Pilo y sus hijos acompañan en el dolor a la familia Paniagua por su irreparable pérdida. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Pablo Calderón, Olga Espoz, Alejandra, Nancy, Betina, Fátima, Florencia , Agustina, y Barbara Calderón, participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus padres, hermanos e hijos. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Carlitos" permanecerás en el recuerdo de quienes te conocimos. Que descanses en paz y brille para vos la luz eterna querido amigo. Fortaleza para tu familia y oraciones en tu memoria. Lilian Gutiérrez y familia. Las Termas.

PANIAGUA, ESTEBAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Carlitos: Las personas solo mueren cuando sus seres queridos no las recuerdan". Fuiste nuestro querido amigo, excelente persona y hombre de bien. Siempre estarás en nuestros recuerdos! Tus compañeras y compañeros de la promoción '83 (CAVSHA) de la Escuela Nacional de Comercio. Las Termas.

PAZ, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.Su esposo Eugenio Martin Castillo sus hijos Mateo, Franco, Tiama, Martin Paz h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltran COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PONCE, JULIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Su esposa Dora Beatriz Morales sus hijos Emanuel, Soledad, Cristian, Daiana, Veronica, Daniel, Laura y Jose nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.