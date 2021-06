FÚNEBRES | 9 de junio del 2021 (primera parte)

09/06/2021 - 02:38 Funebres

Fallecimientos

- Mercedes del Valle Vindel de Salim (Frías)

- Teresa del Valle Chanquia (La Banda)

- Raúl Héctor Soria

- Quinto Ennio Mastroiacovo (Loreto)

- Pedro Miguel Coronel

- Martín Eduardo Campos

- Olga Mafalda Leiva

- Luis René Sayago

- Arturo José Ychari (Frías)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA ALEGRE VDA. DE VIDAL

(q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21.

Juan C. Marhe y Sandra de Marhe y sus hijos Natalia, Juan Martín, Lourdes, Emilia, acompañan a toda la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTÍN EDUARDO CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

“Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su papá Luis Eduardo Campos, sus hermanos Liliana Marcela, Lucas Eduardo, Ricardo Matías y José Ignacio Campos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 6/6/21 y espera la resurrección.

¡La sangre no te hace familia, pero fuiste mucho más, hermano del alma! Siempre presente en cada momento de nuestras vidas, bendiciéndonos, dándonos fuerza, el que nos hacía reír, el burlista, el compinche, el que nos buscaba, nos unía y juntaba para festejar la vida. ¡El amigo con todas las letras! No hay palabra para definir la gran persona que fuiste y seguirás siendo. Ahora que ya no perteneces a este mundo, nos enseñaste que los sentimientos y hermandad que nos unió en vida, permanecerán íntegros en nuestros corazones. ¡Vuela alto amigo y hermano del alma! Miriam Cerioni, Graciela Pilán, Miriam Arias, Miriam Perucci, Vicky Bonetti, Sandra Jiménez, Roxana Milligan, Víctor Romano, Fito Azar, Luchi Cerioni, Fredy Polido, Néstor Ramírez, Daniel Mussi, Ramón Silva, Marcelo Flores y Marcelo Barraza, te despiden con profunda tristeza y dolor, hasta siempre hermano.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Antenor R. Ferreyra, Sara J. Achával, y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Toto y acompañan con inmenso cariño a toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/6/21 y espera la resurrección.

Su esposa Norma del Valle Rosales de Sayago.

¿Cuándo nos encontramos? ¿Quién sabe cuándo?

Hace una eternidad que nos buscamos, nuestro amor no tiene tiempo de existencia

porque hace una eternidad que nos amamos.

Nos han brotado alas en el alma

el universo pleno nos inunda

¡Siente vibrar el goce del amor eterno!

¡Siéntelo que me va explotar mi esencia en el espacio

¡Te espero amor mío, yo te espero.

Cada instante del tiempo a nuestra cita,

allá en lo infinito y en lo etéreo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/6/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/6/21 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/6/21 y espera la resurrección.

Su hijo Dr. Luis René Sayago, Rocío Pedraza y su nieto Franco, con amor infinito hasta cada día.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/6/21 y espera la resurrección.

“Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”.

Sus hijos Nancy y Fernando, Fabio y Viviana, Ricardo y Sra. y Alejandro Santillán y Sra., sus nietos Virginia, Valentina, Florencia, Fernanda, Nacho, Paula, Varinia, Fabio, Ornella, Gerónimo y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la Resurrección y la vida, quien cree en Mí, aunque haya muerto vivirá, y todos aquel que vive y cree en Mi no morirá para siempre”. El senador nacional Gerardo Montenegro participa con profundo pesar el fallecimiento de tan reconocido y apreciado penalista. Ruega al Altísimo que lo reciba en su morada celestial y de consuelo a sus seres queridos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

La Sra. Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Prof. Daniela Alejandra Aguila y demás autoridades y personal, participan con hondo pesar el fallecimiento del Sr. Subsecretario de Desarrollo Social, y le rinden un sentido homenaje por su hombría de bien, su dedicación al trabajo y su sensibilidad humana puesta al servicio de los necesitados, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FAULE OLINDA BEATRIZ

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Cp. Manuel I. Battan y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FAULE OLINDA BEATRIZ

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

El Directorio de Comintel S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FAULE OLINDA BEATRIZ

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Compañeros y amigos de Comintel S.A. acompañan a la familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FAULE OLINDA BEATRIZ

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Empresa JLF Construcciones SRL, socios gerentes y administrativos contables y técnicos participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLINDA BEATRIZ FAULE

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLINDA BEATRIZ FAULE

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLINDA BEATRIZ FAULE

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Ing. Sergio Komornicki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TEOBALDO LEGUIZAMÓN

q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. JUAN LUIS LERSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y el coordinador general CPN. Norberto Zanni participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

La Presidenta Provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento. -

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El diputado nacional, Arq. Daniel Brué, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la provincia, Carlos N. Argañaraz y todo el personal de la Subsecretaría de Prensa, Difusión y Ceremonial, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El Dr. Cristian Oliva, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

Se fue un gran amigo, honesto, transparente, te vamos extrañar. Mi más sentido pésame y condolencias para su familia. Deseo que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Hasta pronto. Antonio Bitar y fila.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor Araujo participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera el subsecretario de Desarrollo Social de la provincia, acompaña a la familia en este difícil momento y ruega al Altísimo por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El Sr. ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

La subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Economía CPN. Gabriela Fernanda Suarez participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21.

El director de la Dirección General de Rentas de la Provincia. CPN. Carlos Óscar Gallo participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Franco, Camila, Milagros, h. políticos Gabriela, Sebastián, Franco su nieta Ema y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Oh Dios, se nos fue una gran persona que nunca hizo distingos de ninguna clase. Se preocupaba por los humildes a los que trataba como pares. Con mucho dolor lo despiden Dominga de Maya, Mario, Roberto y Norma Villaba y sus respectivas flias pobladores de San Juan, Crucecitas y Sauce Sola. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia Dr. Carlos Silva Neder participa fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENIO MASTROIACOVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Siempre vivirás en nuestro corazón. Sus hijos: Luis y Mariel, Sebastián y Mariela, Cecilia, Facundo y Claudia, Agustina y Justo, Luis; sus nietos: Gastón, Pedro, Arturo, Agustina, Victoria, Nicolás, Emilio, Máximo, Lorenzo, Isabel y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

“Hoy despedimos a un entrañable amigo de tantos años. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Que descanses en paz”

Jorge Fernando Lissi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA MARGARITA ULIANA DE FRANCESCHINI (Coca)

(q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21

El Señor te reciba en su regazo para que disfrutes de su paz eterna.

Tu sobrina Perla Bravo de Ducca, sobrinos nietos Carlos A. Ducca (h) y familia, Ana Inés Ducca de Cioccolani y familia y Hugo Camilo Ducca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA MARGARITA ULIANA DE FRANCESCHINI

(q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor Araujo, acompaña en éste momento de dolor a sus seres queridos rogando por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. EDGARDO JAVIER VECHETTI

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y el coordinador general CPN. Norberto Zanni participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Mario Vinocur, Zulema Saltari e hijas acompañan con profundo dolor a Saruca, Cecilia, Pipi y Mariano por el fallecimiento de nuestro querido amigo Puma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

El defensor Gral. de la Provincia , Dr. Enrique José Billaud participa del fallecimiento del Dr. Ernesto Vital y eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Merce y Lito Prieto, sus hijos Angel Manuel, Alfonso, Gustavo y sus respectivas familias, despiden con cariño al amigo Puma y ruegan oraciones en su bendita memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Fernando Cáceres participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su apreciado médico y amigo Mariano “Puma” Vital. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ROJAZ PAZ DE CÁCERES, TRINIDAD MARÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/06 y espera la resurrección.

“Y esta es la promesa que él nos ha hecho. La vida eterna. Porque eternamente será tuyo nuestro amor y devoción hacia vos”. Te amamos. Tus hijos Cuni, Peri y Fernando Cáceres, tus nietos: Natalia Cáceres, Lucía Cáceres, Andrés Cáceres, Ignacio Cáceres, Micol Cáceres y respectivas flias., bisnietos, sobrinos Fernando Juárez y flia., y Domingo Abdulajad y demás familiares te recuerdan hoy con mucho amor al cumplirse 15 años de tu partida a la Casa del Padre Celestial. Se ruega una oración en tu querida memoria.

INVITACIÓN A RESPONSO

(Cabo 1º) CARLOS ARIEL GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/21 y espera la resurrección.

Pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz y las iluminaste por completo, por ello estarás siempre en nuestros corazones. Físicamente nos “separó la muerte”, pero el amor nos mantiene unidos. Quererte fue fácil, olvidarte para nosotros será imposible. Sabemos que ahora te encuentras descansando en el mejor lugar del cielo, porque te lo ganaste nuestro amado Carlos!!! Un ángel lleno de amor y de bondad. Sé que desde allá arriba lo ves todo, sabrás también que no hay día que no te recordemos todos, te echamos muchísimo de menos pero nos mantiene la esperanza de que en algún momento nos volveremos a ver y nos fundiremos en un abrazo eterno. El tiempo, las anécdotas, las reuniones, las risas van a estar ahí siempre guardados en nuestra alma y memoria. Gracias por lo que nos diste en vida, cuida de todos nosotros, en especial de tu amor y de tus hijitos que más que nunca necesitan la fuerza para poder seguir en el camino de la vida sin ti. Te amamos eternamente. Rogamos por tu descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su sobrina Alexia, familia Ojeda, su esposa Silvia y sus hijos Bautista y Guillermina invitan al responso que se realizará el día 9/6 a las 16 hs. en el panteón familiar del cementerio La Piedad, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO

Dr. JUAN LUIS LERSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/21 y espera la resurrección.

La familia del Dr. Juan Luis Lerso expresan su gratitud a todo el personal del Hospital Mama Antula: Dra. Salvatierra Mónica, al plantel de terapistas: Dr. Carabajal, Dra. Vélez, Dr. Mazza, Dr. De Marco, al plantel médico Dra. Nieva, Dra. Mattar, Dra. Polti, Dr. Gomez Moreno, Dr. Fuenzalida, Dr. Jorge, Dra. More, Dr. Rojas, Dra. Nediani y especialmente a la Dra. Bollati y Dra. Lamadrid y equipo de enfermería, técnicos en imágenes, laboratoristas, en conjunto con el personal administrativo, de limpieza y seguridad, por haber hecho hasta lo imposible y lo que estuvo al alcance de sus manos para salvar la vida del mismo de su delicado estado de salud a causa del COVID. 19

Gracias por sus esfuerzos, dedicación y amor con lo que lo atendieron. La familia Lerson les damos infinitas gracias y que Dios los bendiga a todos.

Dr. Juan Luis Lerso (h) y familia.