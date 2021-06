FÚNEBRES | 17 de junio del 2021

17/06/2021 - 01:53 Funebres

Fallecimientos

- Susana Noemí Benvenuto

- José Exequiel Paz (La Banda)

- Carlos Dante Briz

- Margarita Isabel González (La Banda)

- Esilda Olivia Claramonte (Las Termas)

- Miguel Ernesto Quiroga

- Segundo Cirilo Rojas (Beltrán)

- Héctor Arnaldo Olivera

- Roque Antonio Carrillo (Fernández)

- Manuel Cecilio Ledesma

- Blanca Rosa Cardozo

- Cristian Ramón Coronel

- Carlina del Valle Carabajal

- María Susana Coronel

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

AMALIA MAGALÍ DEL VALLE ELEÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

"Magali: tus virtudes personales constituyen el mejor legado para tus hijas. Querida prima siempre vivirás en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos: Mirta Mabel Eleán, Gladys Eleán de Salomón, su sobrina Dra. Yessica Salomón de Angeleri y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan desde la distancia a sus queridas hijas, rogando al altísimo les de una pronta resignación. Elevan plegarias en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

AMALIA MAGALÍ DEL VALLE ELEÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

Querida Magui… las almas de luz como la tuya, no se extinguen, siguen brillando en el corazón de todos los que conocimos y disfrutamos de tu amistad, tu nobleza, tu humildad, de la sencilla y serena actitud con que siempre asumiste las circunstancias de vida que te tocó transitar en este mundo … Hondo pesar por tu partida, pero gratitud a Dios de habernos permitido compartido contigo momentos inolvidables y felices! José Luis Covián, su esposa Inés Simón, sus hijos Diego, Guillermo, María Celeste y José Luis, acompañan y abrazan con mucho cariño a sus hijas Rocío y Nazarena Flores rogando para ellas, entereza y consuelo en tan triste despedida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS DANTE BRIZ

(q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21 y espera la resurrección.

“Brille para él la luz que no tiene fin”. Pedro, Lucha y sus hijos Pancho, Nina, Alicia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MANUEL FRANCISCO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo junto al departamento ejecutivo, acompañan en este momento de dolor a los familiares y seres queridos de "Rafa Díaz" nuestro empleado municipal y pedimos oración para su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ANTONIO CARRILLO (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

“Señor cobíjalo en tu morada y brille para él la luz que no tiene fin”. Hermano del alma te despedimos tu partida con inmenso dolor y tristeza, como un hombre bueno, solidario y amigos de todos, Te recordarán por siempre. Tu hermana Mirta Carrillo, su esposo José Beccaría, sus sobrinos José, Roxana y Graciela con sus respectivas familias. Acompañamos a Coca y Franco en este momento de dolor. Pedimos al Altísimo fuerza y resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE ANTONIO CARRILLO (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

La firma JB. de José Beccaría, sus compañeros de trabajo participan con profundo dolor el fallecimiento del exempleado Roque Antonio(Tito). Acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR MANUEL BRAULIO

(q.e.p.d.) Falleció el 17/6/2020.

Te fuiste del mundo terrenal al mundo celestial el 17 de junio de 2020.

Es tan grande aún el dolor de tu ausencia, pero mientras nuestros cuerpos tengan vida, nunca te olvidaremos, porque fuiste buen hijo, hermano, padre, tío y amigo incondicional de tus amigos, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo te conceda la eterna bienaventuranza y el descanso eterno.

Descansa en paz Manuel querido, te amamos por siempre.

Lola Braulio y Flia.

INVITACION A MISA

JOSÉ GABRIEL CONCHA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/91 y espera la resurrección.

“Siempre estás en el recuerdo de toda tu familia, pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, se que nos cuidas desde el cielo hasta que nos volvamos a encontrar”. Su padre, hermanos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santo Cristo al cumplirse 30 años de su partida a la Casa del Señor.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ELIZABETH DEL VALLE SGOIFO (Beby)

Se durmió el 17/5/21 y espera la resurrección.

Hondo pesar causó entre sus familiares y conocidos su deceso acaecido el 17/5 último en nuestra ciudad. Mujer de particular sensibilidad, se estacó en su profesión de técnica anestesista, que ejerció en los distintos nosocomios de la capital. De charca amena y particular simpatía. Sus hijos María Florencia y Fernando Alegre, sus ocho nietos, bisnieto, sus hermanos Enrique, Dante. Héctor y María Eugenia y sus respectivas familias, primos y demás familiares agradecen profundamente las muestras de afecto recibidas en exequias y rogarán por su eterno descanso en la misa de hs. 20 del jueves 17 en la parroquia San Francisco Solano, con motivo del primer mes de su partida a la casa del Padre.

RECORDATORIO E INVITACION A MISA

LAURO DEL VALLE JUÁREZ (TATO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Señor que brille para él la luz que no tiene fin. Se cumplen nueves meses de su partida al Reino Celestial. Aferrados a nuestra profunda fe cristiana y confiados en un Dios que es vida y resurrección. Te rogamos que lo cubras con tu manto en esta recordación con inmensa tristeza y dolor, por cuanto el próximo fin de semana celebrarías su cumpleaños y día del Padre. Clamamos a Dios, la Santísima Virgen y Jesús el descanso eterno.

Su esposa Ana María Herrera de Juárez, tus hijos y nietos Marito y Mary, Santiago, Sabrina, Fede y Abigail, Lito y Ruth, Florencia, Matías y Lauri, invitamos a la misa en la parroquia San José de Belgrano a las 20 hs por Facebook. Rogamos oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Su esposa Norma del Valle Rosales de Sayago, sus hijos y nietos: tu pérdida es irreparable, la felicidad que dejaste en nuestras vidas, tus enseñanzas, tus recuerdos, y la semilla que sembraste serán infinitas. Invitan a participar de la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco al cumplirse 9 días de su partida.

BENVENUTO, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos, Amalia, Carina, José, Fabio y Matías Moya, hija Pol, Nanci, nietos, Emili, Francisco, Luz, Leonel y Jeremías, bisnieta Xiomara, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. Cob Cirse, servicio realizado por. NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel 4219787.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa Marcia Aravia sus hijos Matías, Claudia, Carlos, Briz h/política Alejandra sus nietos Franco, Aldana, Gonzalo, Juan Ignacio, Luciano y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Señor recibe con gozo a tu hijo Carlos en tu reino celestial y brille para él la luz que no tiene fin ". Su esposa Marcia Arabia, sus hijos Carlin y Alejandra, Maricel y Matías, sus nietos Franco, Juan Ignacio y Luciano Briz, Aldana y Gonzalo Camacho participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. " Viejo querido vuela alto, gracias por todo lo que nos diste, te llevaremos siempre en nuestro corazón ". Su hijo Matías participa con inmenso dolor y tristeza tu partida a la Casa del Padre celestial.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Dichosos los que al partir dejan una estela imborrable de cariño, amistad y hermosos recuerdos". Su hija Claudia Maricel ,sus nietos Aldana y Gonzalo Camacho participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Que en los brazos del señor encuentre La Paz y brille para él la luz que no tiene fin. Su hijo Carlos y Alejandra, sus nietos Franco, Juan Ignacio y Luciano participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus hermanos políticos María Mercedes, Ángel Mario, Liliana Arabia y familia participan con dolor en su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querido primo: Te despedimos con inmenso dolor y te recordaremos siempre con mucho cariño. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su prima Margarita Briz y Alberto Muñoz. Su tía Rosa Muratore, sus sobrinos Javier y Ma. Emilia y respectivas sus familias participan con profundo dolor y acompañan su fallecimiento. Se elevan oraciones por su descanso eterno y consuelo y fortaleza para su familia.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos Marta Briz y Daniel Cesca. Su sobrina María Marta y su hijo Martín, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Dios nuestro eleva su alma a la paz eterna y concédele allí el premio de tu amor misericordioso".

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin, descansa en paz querido tío Carlos". Su sobrino Daniel Cesca, Alejandra e hijos, participan con profundo dolor su partida.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Francisco Povedano e Isabel Sánchez, César, Fabián, Rita y José Povedano y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos Oscar, Ely y sus sobrinos Jimena, Oscar y Juan despiden con profundo dolor a quien fue un ser de luz, acompañan a su querida familia y elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su primo Vicente Briz, su esposa Liliana, su hija María Mercedes y su nieto Ulises Lazarte participan con dolor en su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Salvador Sabino Briz, Oscar Alfredo Briz, Graciela Isabel Briz, sus primos hermanos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". María del Rosario Strada de Briz participa con dolor el fallecimiento de su sobrino Carlos. Ruega una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Acompañamos con amor a la familia Briz pidiendo consuelo y paz para ellos. La familia Pérez Rosito, la Sra. Gordi y Mario Piccoli.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Josefina Jiménez de Díaz y sus hijos Héctor, Carlos, Alicia, Mario y Ana con sus respectivas familias acompañan con profundo pesar a la querida familia Briz por tan irreparable pérdida.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos Olga Povedano y Pucho Paz, sus sobrinos Silvia, Olguita, María Paula y Víctor Agustín Paz Povedano y sus respectivas familias participan con pesar su partida a la casa del Señor y acompañan a Marcia, Carlín, Maricel, Matías y sus queridos nietos en estos momentos de dolor. Ya descansa en paz.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Abdala Saad y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de su amigo y vecino. Ruegan una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querido tío Carlos: Te despedimos con un gran dolor y sentimos mucha tristeza tu partida. Rogamos a Dios consuelo para tu familia. Te recordaremos con mucho cariño tus sobrinos Mariano Alfano y María Emilia Muñoz e hijas. Oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su prima Beatriz Briz junto a sus sobrinos Federico Cesca y su esposa Florencia e hijos, ruegan una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Enrique Polti, su esposa Elsa y su hijo Ignacio, ruegan una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Gabriel Sánchez y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Salvador Storniolo y Ana Muñoz acompañan con profundo dolor a su familia en tan irreparable pérdida.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Storniolo Alicia acompaña desde la distancia a su amiga Marcia y familia y eleva oraciones al cielo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Directivos, personal docente, maestranza y comunidad educativa de la escuela Nº 398 Martín Uriondo participan el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Marcia Arabia.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol". Hermanos en Cristo del grupo Pbro Carlos Marozzi de su esposa Marcia, participan con dolor su partida y ruegan fortaleza y resignación para su familia.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Olga Rodriguez, sus hijos María Eugenia, Gonzalo y Zoé participan el fallecimiento de su amigo Carlos y acompañan a su esposa Marcia, hijos y nietos en este difícil trance.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. César Manzur y familia acompañan con oraciones a Marcia y flia. en tan doloroso momento.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del marido de su amiga Marcia. Zulay González y familia Elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Señor, transforma nuestras lagrimas en oraciones para que el alma de carlos decanse en paz. Duele pensar que ya no compartiremos buenos momentos en las reuniones de primos, estábamos acostumbrados a tus cuentos y anécdotas. Permanecerás en nuestra memoria y corazones por siempre.

Tu prima Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marcia e hijos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Primo querido del alma, nos dejas sin consuelo. Fuiste un ser de luz, labraste con tu ejemplo de vida intachable el camino que recorrerán tus hijos y nietos. Lucia Gómez y sus hijos Andrea, Fabian, Cristina y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARDOZO, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos Isabel, Margarita, Fabián, h. pol. Jorge, Victoria, nietos y bisnietos y demás fliares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CERVIÑO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/6/21|. Su esposa Marta Isabel Comán, sus nietos Karim y Cristian Mussa Cerviño; Nadim Mussa Bernazar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CERVIÑO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/6/21|. Sus sobrinos Claudia Ledesma y Luis Montero, Luisito, Melanie y Wendy Montero Ledesma; su cuñada Lidia Comán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones por su eterno descanso de su alma.

CERVIÑO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/6/21|. Su sobrina Cielo Noguera Comán, participa con profundo dolor su fallecimiento en Tucumán. Ruega oraciones en su querida memoria.

CORONEL, CRISTIAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su esposa Vanesa Castaño, hijos Delfina, Valentina y Lourdes, Yanela, Candy, hnos. sobrinos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Servicio Hamburgo Cia de Seguros. Sa. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposo Mario Cuello, sus hijos Gilda, Cristian, Julio Cuello, sus nietos Santiago, Morena, su mamá Roca del Valle Gómez y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, JORGE EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa Luci Ayunta, sus hijos Jorgito y Gustavo Díaz h/políticas y nietos y sus hnos Valle, Marta, Viki, Cade, Chicho, Marcelo, Carlin y Adolfo, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Juan Carlos Vallejos, Griselda Zuain, Graciela Morales, Roberto Medina y Maria Rufino participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus hijas Rocío y Nazarena Flores, su hijo pol. Cristian Burgos Castellanos y su nieta Fausta participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO E HIJO.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus tíos Llamil Barbur y Rusa Angélica Banco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos hermanos Silvia Susana, Marcelo Alejandro y Sergio Fabián Barbur y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos Perla Eleán de Gattás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su primo Emilio R. Eleán, su esposa Cristina, sus hijas Verónica, Alejandra y su nieto Máximo, la despiden con profunda tristeza y dolor la partida de su querida prima Magali, Siempre estará presente en nuestros corazones y recuerdos. Rogamos a Dios resignación a sus hijas Roció y Nazarena y acompañamos en este difícil momento. Elevamos una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su primo Hugo Armando Eleán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su primo Osvaldo Daniel Eleán e hijos y Mónica Juri participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querida prima, te fuiste en un abrir y cerrar de ojos dejándonos un dolor inmenso, vivirás siempre en nuestros corazones. Sus primos Norma Azar, su esposo Nazih Nader y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su inesperada e irreparable pérdida y acompañan a sus hijas Rocio y Nazarena y demás familiares en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su tía Leila, sus primos hermanos Raúl y Nelly Barbur acompañan a sus hijas Rocío y Nazarena Flores y a toda la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos hermanos, Víctor Enrique, Roberto Carlos y Adriana Eleán, sus sobrinos: Marito y Valentina , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos hermanos Jorge Daniel Azar, Estela Protti, sus hijos Cristian Azar y flia., Sebastián Azar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querida prima Magali no pudimos despedirte como te mereces, pero dejaste un gran dolor en nuestros corazones. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas Rocio y Nazarena y demás familiares en este momento de tanta tristeza, rogando a Dios cristiana resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querida prima Magali, que triste noticia, te fuiste dejando un vacio muy grande en nuestros corazones. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Besos al cielo. Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos políticos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Rocio y Nazarena y demás familiares en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge junto a sus hijos Melissa, Joaquín y Benjamín y sus respectivas familias, lamentan profundamente el fallecimiento de Magalí. Abrazan muy fuerte a su familia y elevan oraciones para su descanso eterno.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su vecina Mirta Suárez Cura, sus hijos Anabel Sialle y familia, Jorge Sialle y familia y Cecilia Sialle y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para ella la luz quie no tiene fin".

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". La Promoción 1978 de las " Hermanas Franciscanas " participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Magali. Ya estas formando el mejor coro de ángeles junto al Señor. Elevan oraciones en su memoria..

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Es imposible no estar triste Olin. Tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Tus primos hermanos José Luis y Nelly, sus hijos José, Carla, Belén, Antonella y sus respectivas familias elevan plegarias a Dios, rogando por su eterno descanso. Es por ello que rogamos oraciones a su memoria.

GÓMEZ, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Rogamos por tu eterno descanso, que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Antonio, Estrella, Tiki, Rafa, Nazareno, Claudia e hijos, sobrinos.

GÓMEZ, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Acompañamos en esta irreparable pérdida a la familia Gómez. Que brille para él la luz que no tiene fin. Familia López Pepa.

GÓMEZ, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La comunidad educativa del Instituto Laura Vicuña participa con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". Sus amigos del SADOP: Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Nancy, María José y Mónica participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Antonio y Estrella miembros de comisión reciban de nuestra parte un fuerte abrazo para sobrellevar con resignación su ausencia. Ruegan al Altísimo su descanso eterno.

GÓMEZ, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". El secretario gral. de SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Antonio y Estrella miembros de comisión de nuestra institución, se ruega al Altísimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. " Que brille para él la luz que no tiene fin". El secretario general de SADOP Tristán Funes Funes participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Antonio y Estrella miembros de comisión, ruego a Dios que en este momento tan doloroso les brinde fortaleza a toda la familia. Eleva oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. La asociación civil Cooperadora del CEPSI Eva Perón participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Juan Carlos y flia, permanentes colaboradores de nuestra institución. Ruegan oraciones en su querida memoria

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Carlos Suárez y Sandra Zambolin participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Juan Carlos, Luis y respectivas familias en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria

KOVALCHUK, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" acompañan a la alumna de 1º grado Constanza A. Kovalchuk por el fallecimiento de su padre. Porque la Santa Biblia nos enseñó que Jesús murió y resucito por nosotros, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él y gozaran el Reino de los cielos. Nuestro Dios Padre de misericordia y amor dará la fortaleza a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus amigas Emilce Avido y Mamily Avido de Sialle y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan aTeti flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca. Junto a Tí, buscaré otro mar". Tus hermanos en Cristo del grupo Pbro. Carlos Marozzi participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso trance.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Anita de Parra, Tere de Giuliano, Anita de Castellini, Ma. Elena de Huespe y Anita de Sayago, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga y colega Teti. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

LEDESMA, MANUEL CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa María Esther Díaz, hijos Manuel Alejandro, María Esther, María Belén y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, MANUEL CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Hacer el duelo significa vivir la vida en honor a la persona que nos ha dejado". Tus cuñados y compadres Rosy y Anchy: sus hijos Claudia, Carly, Natalia y Gilda, nietos, bisnietos participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y acompañan a Pochy, Yiyito y Nené en este doloroso trance. Ruegan oraciones a su memoria.

LEDESMA, MANUEL CECILIO (Crio) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Hermano del alma, querido Yiyi! Desde hoy Dios tiene otro ángel en su séquito, donde gozarás de la eterna paz y la luz de Cristo brillará por siempre para ti. Porque fuiste un esposo ejemplar, un padre de excepción, un hermano amoroso, un amigo como pocos, como profesional fuiste distinguido y tu contracción al estudio te llevó a iniciar la carrera de abogacía, que no culminaste por razones de salud. Te recordaremos siempre con ese don de gente que te hizo un ser humano excepcional. Junto a tu esposa forjaste hijos que hoy se enorgullecen del padre que tuvieron. Descansa, hermano en Cristo. Rogamos resignación para la querida Pochi junto a sus hijos, para Rosi y familias, que están desconsolados ante tan tremenda realidad y rogamos fervientes oraciones por todos. Dios está con ustedes, nada les faltará. Los abrazan a la distancia con profundo dolor, Pelado, Poro y toda la familia Ávila.

LESCANO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos María José, Mario Esteban, Juan y Catalina Orellana y Mario Alfredo Lescano y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Cañada. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus hijos Mariano y Luis Alberto Tenreyro Montesinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron y inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nena y acompañan con mucho cariño a sus hijos, hermanas y demas familia, elevando oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, HÉCTOR ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa Liliana Barroza, sus hijos Alejandra, Mari, Cristina, Héctor, Dante, Fernanda, Daniela, Patricia, Mariano, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 8.30 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. "Señor recibelo en tu reino y brille para él la luz que no tiene fin". Horacio y Graciela Paradelo y flia. participan de su fallecimiento y acompañan a Marta Sabate y flia. ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Siempre te recordaremos querido Pilucho, Cecilia Batule e hijos Santiago, Agustina y Martina Palacio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, MIGUEL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa Patricia Cisterna sus hijos Leandro, Cintia, Pricila, sus nietos Araceli, Alexia, Isaias su mamá María Coronel su papá Miguel Quiroga sus hnos Hugo, Alicia, Aldo, Mirian y Norma y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

QUIROGA, MIGUEL ERNESTO (q.e.p.d.)|. Falleció el 16/6/21|. Su esposa Patricia Cisterna, sus hijos Cintia, Leandro, Priscila, sus nietos e hija pol. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, MIGUEL ERNESTO (q.e.p.d.)|. Falleció el 16/6/21|. Sus suegros Eloy y Julia Cisterna, sus cuñados Leonardo y Edith Cisterna y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Amiga querida, hermana del alma (como vos me decias) que pronto partiste. Sé que estarás descansando en los brazos del Señor. Te extrañaré. Mirta A. Ruchelli, sus hijos Sebastián, Luciana, Paula tu ahijada y María Julieta Diaz Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Resignación y consuelo para su familia.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "El Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Tus nietos se funden en un inmenso abrazo para ayudarte a volar. Gabriel Zanotti, Milena Sarnosky, Luana Sarnosky, Briana Sarnosky, Valentina Muratore y Mateo Sarnosky, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. El Grupo Voley Banda despide con mucho dolor a nuestra compañera y ex-jugadora CC.Olimpico. Descansa en paz!.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Aún no se entiende tu partida, hermosa mujer. Madre, mujer, amiga y compañera de la vida. Nos dejas un gran dolor pero también nos dejas la tranquilidad de saber que te fuiste en paz. Vuela alto y busca tu descansoeterno. Tus hijos: José Luis Sarnosky, Ricardo Javier Sarnosky y Claudia Sarnosky y tu esposo José Luis Sarnosky, ruegan por tu descanso y resurrección eterna.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Juan Gómez y Eka Blanco tuvimos oportunidad de compartir en el Movimiento Vida, (una espiritualidad lacia no religiosa) los mismos anhelos de buscar en nuestro interior las riquezas escondida y encontrar nuevas razones para seguir viviendo. Siempre estarás presente en nuestros corazones y sabemos que ahora estás en el Reino de Dios.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sin duda la partida de un ser querido es una vivencia muy dura de superar. Su amiga y compañera de trabajo de su hijo José, María Belén Gómez, está convencida que el recuerdo de tu madre siempre te acompañara cada vez que regresen de la memoria los momentos felices que compartiste con ella. Que en paz descanse.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. El día de hoy Virginia y Rodrigo padres de su paciente Milo nos encontramos muy acongojados por la muerte de la mamá de José; si bien no contarás con su presencia, ten por seguro que si recuerdo calmará la angustia que en estos casos nos consume. Que el Señor le conceda paz eterna.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Anita de Parra, Tere de Giuliano, Anita de Castellini, Ma. Elena de Huespe y Anita de Sayago, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga y colega Blanca. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Te fuiste repentinamente de nuestro lado, pero siempre estarás en nuestro corazón, querido papá. Ya estarás junto a Marita, tu madre, a quien siempre recordaste, que tu alma descanse en paz. Sus hijos Nicolás, Tomás, Carlos y Rebeca, sus nietos Misael, hijas pol. Daiana y Selene, participan con mucha tristeza su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confió en tu palabra ". Con profundo dolor participan su fallecimiento. Sus tíos Pocha, Chichi, Tito, Estela, Clara y Pepe Cianferoni y sus respectivas familias, rogando consuelo para toda su flia. Que brille para el la luz que no tiene fin, descansa en paz.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus amigos y compañeros de trabajo: Juan Ibáñez, Luciano Ibáñez, Jorge Panchuk, Sergio Gómez, Alfredo Daniel Lastra, José Luis Vercelli y Oscar Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su alma. QEPD.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus amigos y ex compañeros de la Escuela Francisco Narciso Laprida participan con profundo dolor de su inesperada partida. Acompañan en este momento tan difícil a sus hijos, hermanos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Juan Carlos Vallejos, Griselda Zuain, Graciela Morales, Roberto Medina y Maria Rufino participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. "Que el Señor te dé el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus suegros Alcides y Luchi participan con gran dolor su fallecimiento y piden al Señor le dé cristiana resignación a sus hijos y hermanos.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus cuñados Claudio y familia, Verónica y familia, Franco y familia y Lucas y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento. Elevan oraciones.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. La sede y afiliados del SEADE, participan con dolor el fallecimiento de nuestro compañero Luis Sosa. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. El secretario general del SEADE, Enzo Rearte, participa con dolor el fallecimiento del hermano del compañero Luis Sosa. Ruega una oración en su memoria.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Los amigos de la flia. de Máximo Joyas acompañan a Edy y Petu en tan doloroso momento.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Las compañeras de promoción de Hnas. Franciscanas, de su hermana María Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Las amigas y colegas del grupo de jubiladas de educacion fisica de Michi, participan y acompañan en su dolor a toda la familia y rezan una oración en su memoria.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Ana María Monfini y sus hijos Mariano, María Cecilia y Ricardo Cinquegerani participan su muerte y oran pidiendo resignacion a todos sus hermanos y demás familiares.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Querido Uky, el menor de la casa, qué tristeza nos agobia por tu partida. Lilia Irene Iañez y sus hijas Ana Maria y Lydia Emma Monfini acompañan a sus hermanos Michi y Eduardo, sobrinos y demás familiares en estos momentos de dolor.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en estos momentos de tristeza.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Anita de Parra, Tere de Giuliano, Anita de Castellini, Ma. Elena de Huespe y Anita Sayago, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga y colega Michi. Ruegan oraciones en su memoria. y resignación a su familia.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hermana Michi y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. María Azucena Rivero, acompaña en el dolor a Mechi, excolega y amiga de mi madre y mía, a la que siempre recuerdo con mucho cariño. Dedico oraciones por el descanso eterno de su hermano.

SIRENA, JOSÉ ALEJANDRO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Pareciera que fue ayer que te di un beso, sostuve tu mano y te abracé fuerte. Daría todo lo que tengo por volver a hacerlo. Te pido que desde donde estés me sigas sosteniendo y dando fuerzas para seguir. Su esposa, hijas y nietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, HORACIO AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/88|. Hoy se cumplen 33 años de tu partida a la Casa del Señor, esta es la fecha que nos invaden muchas emociones y sentimientos, dejaste huellas imborrables en todos los que te quisimos de verdad. Supiste superar cada obstáculo con valentía. Con tu amor de hijo, hermano, esposo, padre y amigo sembraste en cada corazón bondad, honestidad y fortaleza para afrontar los momentos difíciles que nos toca vivir. Tenemos la convicción que la muerte no es la última palabra, simplemente te adelantaste para gozar de la presencia de Dios. Vivirás eternamente en nuestros corazones. su esposa Yolanda, su hijos Manuel, Carlos, Valeria, los que te acompañan Cachi (f) y Eduardo (f) y todos tus familiares.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Mamá a un mes de tu partida sigues viva en cada instante de nuestras vidas. Sus hijos María Florencia y Fernando, sus nietos Manuel, Pilar y Gabriel, su nuera Rosana y tus nietos de Formosa: María Florencia, Rocío, María Fernanda, Marco Santiago y Renata, su bisnieto Juan Manuel te recuerdan con amor y elevan una oración en tu memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Cuando el trago amargo del dolor de la partida se mezcla con un sorbo de Fe, surge el sabor de la esperanza de elevar las copas rebosantes de alegría en el Brindis Celestial". Amigos de sus hijas Natalia y Fabiana: José, Naty, Virgi, José y Berni, acompañan con cariño la partida de Don Chocho. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Repiquen las campanas del Cielo, porque un gladiador a llegado a la Casa del Padre". Amigas de sus hijas Natalia y Fabiana: Cristina, Pola y Naty, acompañan con cariño la partida de Don Chocho. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sr. Guillermo Mirolo y Sra.; Adriana Mirolo, Pablo Mirolo y Stella Mirolo; participan el fallecimiento del querido amigo de toda la vida, te despide con mucho cariño toda la familia Mirolo y acompañamos a tu familia sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos Yoana y Lidia h/políticos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, EUFEMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos Jorge, Andrea, Daniel, Roxana Luna, Omar , Carmen , Yolanda y Amelia Gómez y Walter Barraza, y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento, Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol . SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, EUFEMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Mercedes, su hijo político Jorge Oscar Bolañez, sus nietos Gerardo, Analía y Romina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol.

PAZ, JOSÉ EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus padres José Omar Paz, su madre Delia del C. Veliz, su hno. Ramón, y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cementerio de Chaupi Pozo. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

CARABAJAL, CARLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposo: Agustín Gutiérrez, sus hijos Blanca, Eduardo, Julio, Orlando, Raúl, Elda y Mabel, su hermana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Negra Muerta, Banda. CARUSO CIA. DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposo, hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CLARAMONTE, ESILDA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas..." La comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la vice -docente Rossana Alejandra Brandan. Rogamos oraciones en su memoria y resignación. Las Termas.

CLARAMONTE, ESILDA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial como ella lo merece". Rogamos por el eterno descanso de nuestra entrañable amiga "Toto". Sus amigos Inés, María Inés, Emanuel, Juampi, Juan José y familia, y Carlos Elio y familia, acompañamos en el dolor a su hija Rossi, su yerno Eduardo y demás familiares, que el Señor, les de fortaleza y consuelo. Se ruegan oraciones en su querida memoria. Las Termas.

CLARAMONTE, ESILDA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Cuando se va un ser tan amado como vos Toto... nunca nos deja del todo. Tu buen humor y calidez que solo una gran madre lo posee, vivirá por siempre en nuestros corazones. Acompañamos en este doloroso momento al Matrimonio de su hija Rossana Alejandra Brandan y Eduardo Romero, (hija del corazón) Azucena Giménez (hermanos) Alberto Brandan, Angel Brandan y familiares en general. Ana María Paglioni y Claudia Marcela Gramajo. Que brille la luz que no tiene fin. Las Termas

CLARAMONTE, ESILDA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Acompañamos en el dolor a la familia por la partida al reino del Señor de nuestra tia "Toto", participan Ángela y Clauda Herrera, ruegan oraciones por su memoria. Las Termas.

CLARAMONTE, ESILDA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Con inmensa tristeza y dolor Alberto Ledesma, su esposa Lidia Teresa Alegre y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus tíos Emilio Sialle, Chiquita Miguel de Sialle, sus primos Natalia y Emi Sialle y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Concédele Señor la gloria eterna y acompaña a Hilda y Pepe y a toda su familia brindándole consuelo y rogamos oraciones en su memoria.

GEREZ, LINDOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa Valle, sus hijos Antonio, Eraldo, Claudia, Chabela, Andrea, Lorena, y Marisa nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Papá, te has ido, pero no de mi corazón y mis recuerdos. Su hija Andrea, su esposo René, sus nietos Nicolás, Rene y Nicole participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hija Marisa, sus nietos Franco y Nala Woitquivich participan con `profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hijo Antonio, su hija política Silvina, sus nietos Verónica y Rodrigo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández, descansa en paz padre querido.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hijo Eraldo, su esposa Anita, sus nietos Milena, Sebastián y Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Hasta que nos volvamos a encontrar mi viejo querido. Su hija Lorena, su hijo político José María sus nietos Nahuel, Abril y Angélica participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hermana Marta, su hermano político Nene López y sobrinas Romina y Amelia López Arias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hermana Mirta, su hermano político Gabriel, sobrinos Gabriel, Beba y Antonella (desde el recuerdo) participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y para que brille para él la Luz que no tiene fin.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus nietos Rene y Lourdes, sus bisnietos Alan, Renata y Rufino participan con dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Abuelo, tu partida, nos deja un inmenso vacío. Sus nietos Nicolás y Patricia y su bisnieta Felicitas participan con dolor dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus primos que te recuerdan con inmenso cariño: Marta Agüero, José Fabrini y familia acompañan con profundo dolor a su esposa Valle e hijos. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso de su alma. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Personal directivo, maestranza y docente de la Esc. Nº1004 de Brea Pozo participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la docente Lorena Gerez acompañamos en este difícil momento a nuestra colega y rogamos pronta resignación para su familia.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Los amigos de toda la familia, Luis Chemez, su esposa Roxana Águila y sus hijos Jessica, Shadya, Maximiliano y Enrique participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. José S. Águila, su esposa Elsa Ibarra, sus hijas Roxana, Liz, Cristina, Carina y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. El grupo d Scout Nº 1404 "Ingeniero Cesar Terrera" de Fernández acompañan en el dolor y en su pronta y cristiana resignación a la jefa del grupo Marisa Gerez por el fallecimiento de su padre y levan oraciones en su memoria.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sonia Ardiles y familia acompañan en el dolor a su amiga Marisa Gerez por el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Los amigos de su hija Marisa Gerez, familia Cansino Roldan participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones para que Dios misericordioso le dé el descanso eterno.

MONTES, JOSÉ GENARO DR.. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Yoyi Díaz de Santillán y familia, acompañan a su flia. a tan irreparable pérdida, que Dios les de fortaleza para superar este difícil momento, en especial a su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, WALTER FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su esposa Nélida Véliz, sus hijos Walter, Micaela y Florencia y su nieto Lian participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Forres. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROJAS, SEGUNDO CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus hijos José Antonio Rojas y flia., María Lucrecia Rojas y flia, Blanca Nélida Rojas y flia, Nora Rojas y flia, María Luisa Rojas y flia, hijos políticos Mario Bravo, Eduardo Bulacio, Chicho Silva, sus nietos, Quintana, Silva, Parada, Leiva y Bravo participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán. EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Vivirás eternamente en mi corazón, vuela al encuentro con el señor. Su esposo Pablo, su hija del corazón Sara y familia. Participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.