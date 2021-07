FÚNEBRES | 1 DE JULIO del 2021

01/07/2021 - 03:12 Funebres

- Ema Vizgarra (Fernández)

- Dominga Angélica Contreras

- Trinidad López

- Elba Azucena Bocca de Miranda (Frías)

- Néstor Eucebio Chávez

- Juan Asencio Ibáñez (La Banda)

- Nora Rosalva Saavedra (Puesto del Medio)

- Mario Alejandro Martínez

- Luis Enrique Bizgarra (Fernández)

- Rubén Darío González (La Banda)

- Carlos Alejandro Campos

- Nicolás Benjamín Ramírez

- Juan Mercedes Luna de Chazarreta (La Banda)

- Juan Aidée Bulacio de Comsiglio

- Elvira Adelaida Moreno

- Carlos Alberto Corvalan

- Julieta Emilia Rodríguez de Lugones

- María Luisa Caro de Carabajal

- Elías Alferedo Padilla

- Lucas Eduardo Acosta

JOSÉ ANTONIO GAJARDO VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 22/6/21 y espera la resurrección.

La muerte se ha llevado tu cuerpo, pero nunca olvidares al hombre que nos dio tanto de el, nunca olvidaremos tu sonrisa. Negro hoy nos haces falta, pero esta presente en tus hijas, tus hermanos, tus amigos y la gente que tanto te quiere. Papi siempre fuiste un luchador pusiste tu mejor sonrisa y miraste para adelante, la vida nos dio el privilegio de ser tus hijas y sos nuestro orgullo, gracias por tanto amor y cariño hacia nosotras. Te amaremos por siempre. Al conmemorarse 9 días de tu partida elevamos una oración en tu memoria. Su esposa Mabel Silberman, sus hijas Rita, Carolina, Elina y Luciana, su madre política Rosa Coronel, sus hermanos, sobrinos, tíos, primos y demás familiares , invitan al responso en el cementerio del Puestito de San Antonio hoy a las 16 hs y la misa en la capilla Ntro. Señor de Mailin a las 20hs. Se ruega una oración en su memoria.

LUCAS EDUARDO ACOSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 29/6/21 y espera la resurrección.

En Paz

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida

porque nunca me diste, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas…

Cuando planté rosales, coseché siempre rosas

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes!

¡Vida, estamos en paz!

¡¡Nunca te olvidaré, querido amigo!!

Lucas Serafini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores de las diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre, participan con profundo dolor el fallecimiento del colaborador de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”.

Sus compañeros de la Secretaría de Prensa del Club Atlético Mitre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÓN MORÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 1/6/21 y espera la resurrección.

Amor cuanto nos cuentas creer que te fuiste, que ya no estás con nosotros , es un sueño lo que estamos viviendo y no encontramos consuelo para tanto dolor, tantos proyectos, nos quedaron por cumplir pero sabemos que Dios te eligió para que estés junto a Él en el mejor lugar. Vuela, vuela alto corazón y danos las fuerzas para seguir adelante. Te amamos, Tu desconsolada esposa Nora Cecilia Acosta, tus hijos Anahi, Gabriela y Agustín Morán, tus amados nietos Fabrizio y Máximo, tu madre política Nora Ovejero, tus hermanos políticos José y Alba, Claudia y Mario, tus sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santo Cristo a las 19 hs al cumplirse un mes de su de fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Hijo querido no sabes cuánto te extraño y espero tu visita todos los días como solías hacerlo. Nunca imagine vivir lo que estoy viviendo, se me partió el corazón en mil pedazos, pero sé que descansas en paz en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y junto a tu papá. Te amare por siempre amor mío. Su desconsolada madre Paula Noriega, tus hermanas Adela y Roberto, Esther, tus sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares, invitan a la misa hoy en la parroquia Santo Cristo a las 19 hs, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Brille para el la luz que no tiene fin”.

SEGUNDA PEREGRINA CASTILLO DE HERLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/82 y espera la resurrección.

“Solo se muere cuando se olvida, y nosotras nunca te olvidamos”. Su hija política Antonia, su nieta Mónica, la recuerdan con amor a 39 años de su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

ROSA TERESA ROBLES

(q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21 en San Miguel, Pcia. Bs. As. y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas, él me hace descansar”. Querida hermana, te vamos a extrañar. Recordaremos por siempre los momentos vividos. Que el Señor te tenga en la gloria y descanses junto a tus padres y demás familiares. Tus hermanos Hugo, Juan Carlos, Ramón, Nely, Miriam y Marcelo hnos. pol. y sobrinos, al cumplirse 9 días de su partida, ruegan una oración en su memoria.

WALTER DURVAL RUIZ (Q.E.P.D) 31/05/21.

Nos has dejado tan pronto y se nota dado que estabas presente de diversas formas, nos duele mucho tu partida que fue tan fugaz, pero atesoramos los mejores y más hermosos recuerdos que pudimos tener a tu lado. Estos recuerdos nos ayudarán a mantener con vida tu imagen y esperamos estés en lo más alto del cielo. Que la virgen te cubra con su manto y Dios te reciba en su morada. A un mes de su fallecimiento lo recordamos su esposa Silvina, su hijo Fernando, cuñado Estaban y cuñada Graciela.

RUIZ, JUAN CARLOS

(q.e.p.d.) Falleció el 4/6/43|.

Querido Padre hoy se cumple 9 días que el Señor te llevó a la Gloria y que ya descansas en paz. Te extrañaremos y permanecerás por siempre en nuestros corazones. Su esposa e hijos, vecinos y amigos de la localidad de Vuelta de la Barranca, invitan a la misa que se realizará el día jueves 20hs. iglesia de Mailín. Alte. Brown.

ARGAÑARAZ, REMIGIA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, su hija Roxana participa su fallecimiento y acompañan a su hija Kuky y hermanos y a sus nietos Alvaro, Vivi y Pamela. Elevan oraciones en su memoria.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Teresita tu humildad, sencillez y buenos principios quedarán grabados en nuestros corazones como un recuerdo imborrable ante quienes te quisimos por tu nobleza. Sus tíos Elías Hallak, Esther Hallak y flia., acompañan con mucho afecto a su hijo Huguito, hermanas Nelly y Sonia y demás fliares. ante irreparable perdida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Héctor Banco y familia, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su hijo Huguito, hermanos y demás fliares. Te recordaremos con el cariño que siempre nos brindaste. Rogamos una oración en su memoria.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Gustavo y Héctor Hauteberque y sus respectivas famiias, acompañan a su hermana Sonia y flia, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Perla Elean de Gattas y flia, Noemí Eleán de Chaud y flia, Edgardo Elean, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida amiga Sonia. Ruegan oraciones en su memoria.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Señor cubre con tu divino manto a nuestra querida Tere que ya está a tu lado. Con gran tristeza y dolor participan su fallecimiento, sus tíos Elías Sáadi, María Hallak y su prima Yanie de Palazzo y flia., acompañamos espiritualmente a su querido hijo Huguito, quien valoró y cuidó de su Madre,. Rogamos oraciones por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BUDÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos políticos acompañan a la familia en el dolor.

BULACIO DE COMSIGLIO, JUANA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijas Mónica y Luciana, sus hijos políticos Hernán y Mario, sus nietos Constanza, Juan, Agustín, Mili, Valentina, Benjamín y Guillermina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BULACIO DE COMSIGLIO, JUANA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su sobrino Eduardo Consiglio, su esposa Mariza y sus hijos Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Silvia Amadey, su esposo Gustavo Estigarribia, sus hijos: Alejandro, Rodrigo y Franco; su hija politica Noelia Mattar y su suegra Teresita LLano, participan su fallecimiento y acompañan a la querida tia Anahi y a sus primos: Raul, Carla, Mariano y Carina en este doloroso momento. Que el Señor la reciba en sus brazos.

CHÁVEZ, NÉSTOR EUCEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos Sebastián, Gustavo, Héctor, María Chávez, sus sobrinos Gabriela, Víctor, Rocio ,sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. A un mes de tu partida, Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse tu memoria está almacenada en nuestra mente. Te fuiste demasiado pronto, pero tu paso por la vida no fue en vano, dejaste un legado de amor a tu alrededor a quienes tuvimos la dicha de compartir contigo. Muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos compartidos en nuestro trabajo la Rotativa, tu muerte siempre será la mayor pérdida en este equipo. Que Dios te conceda la paz eterna, descansa Daniel Ciappino nosotros sabemos que ahora estas bien. Acompañamos en el dolor a su esposa Ceci, hijos, padres, y hermanos. Rubén e Isabel.

CONTRERAS, DOMINGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hijos José, Aurora, Noemí, h. políticos, nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CONTRERAS, DOMINGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Hugo, Guido, César, Roger, Nora y María con sus respectivas familias participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

CONTRERAS, DOMINGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Hugo, sus sobrinos Silvia, Alejandro, Lucrecia, Natalia y Analía y sus respectivas familias despedimos con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

CORREA, ROSA CLARA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Familia Ponce e hijos despiden a una gran amiga y referente del Bº Parque. Acompañan a su hijo Jhonny en tan difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CORVALAN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su esposa Selva, hijos Silvia, José, Sonia, Héctor, Migueles, Carlos, Franco, Damian, Rocio, h/pol, nietos Maira, Tania, Lautaro, Javi, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Jardín del Sol a las 11 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FARÍAS DE SÁNCHEZ, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su esposo Luis Sánchez, sus hijos José Luis, Marisa , Alejandro, Cecilia, Natalia, Cristian, Vanesa, h. politicos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata162.Tel. 4219787.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Elena Uliana de Martínez, sus hijos Hugo, Mónica, y Emma participan con tristeza y dolor el fallecimiento del esposo de Angélica y papá de Leandro, Fabi y Adrián. Ruegan a Dios le abra las puertas de la Morada Eterna y otorgue cristiana resignación a toda su familia.

GARCÍA, GUILLERMO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Elene Uliana de Martínez y sus nietos: Sophia, Miky, Fernando José Luis, Lucas y Daniel abrazan fuerte a su hijo Leandro, rogando a Dios le de consuelo y cristiana resignación por la pérdida de su querido padre.

GODOY, RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Ricardo Orlando Tapia, su esposa Esmilda del Valle Coronel de Tapia y flia, participan con dolor su falleciminto. Elevan oraciones en su memria.

GODOY, RAFAEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Héctor y Darío Silva y familias lamentan el fallecimiento del querido " Rafa" hijo del caballero y Señor don Rauro Regino Godoy a quien dicha familia aprecia con mucho cariño, a su esposa Tere, a sus hermanos Ruly, Mary, Rolando y Gladys y sus respectivas familias. Se ruega una oración a su querida memoria y que descanse en paz.

LÓPEZ, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus hijos Ramón, Reyna, Rosa, Juanita, Raúl, Luisa, Nena, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Paz. COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa Mara, hijos Sofía y Renata. Hermanos Dante, Mónica y Andrés. Cuñadas y cuñados participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su tía Silvia Calalanis, y primas Mercedes, Agustina y Silvina Gallo. Participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su tío Miguel Enrique Gallo, y primas Mercedes, Agustina y Silvina Gallo. Participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí aunque muera vivirá". Los compañeros y amigos del Sindicato de Luz y Fuerza de su hermano Betto Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de los empleados Dante y Andrés Martinez y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Familia Bellomo, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mara, Sofía y Renata ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Francisco José Larred, María ëlida Appa, sus hijos Aylen y José Alonso participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Santiago López y Vicky Domínguez, junto a sus hijos Benjamín y Matilda lamentan su pronta partida y ruegan oraciones por su familia

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Tus amigos de la juntada de los miércoles te vamos a extrañar, descansa en paz y deseamos pronta resignación a la familia en este difícil momento. Hasta siempre Maruco!

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. "Puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido feliz. Puedes cerrar los ojos y rezar, y puedes abrirlos para ver todo lo hermoso que ha dejado. Y puedes hacer lo que a él más le gustaría que hagas: sonreír, amar y seguir adelante". Carolina, Sofía y Alfonso acompañan a Mara, Reni y Sofía en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Andrés Dichiara y Tessy, Andrea, Matías, Sabina, Emilio, Ignacio y Lucía, despiden con tristeza al alumno, al amigo de la infancia, al vecino de siempre y acompañan con afecto a su familia en este doloroso momento.

MARTÍNEZ, MARIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Querido amigo y compañero Mario "Maruco" Martínez, sentimos tu partida, la tristeza invade nuestros corazones, dejándonos un gran vacío. Nos consuela saber que estás en los brazos del Señor donde no hay dolor ni sufrimiento. Te recordaremos por siempre. "Los Cerveceros Santiagueños", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, nuestra amiga Mara Aftyka y familia en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su sobrina Patricia Castro y familia y su prima Serafina Martinez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mayci en tan duros momentos. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Carlos Alberto Garcia y Maria Cristina Camus participan y acompañan con cariño a Mayci en estos momentos de dolor ante el fallecimiento de su tía Chochi. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Pedro Enrique Boletta y flia. participan con gran pesar la partida a la Casa del Señor de la estimada vecina. Acompañan en el dolor a su sobrina Mayci y demás familiares. Elevan oraciones rogando por el descanso eterno de su alma.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Juan Fiad, Adriana y sus hijas Camila y Luján, lamentan el fallecimiento de su querida Chochi y acompañan a su amiga Maycita en este momento de dolor.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Daniel Fiad y familia lamentan el fallecimiento de su querida Chochi y acompañan a su amiga Maycita en este momento de dolor.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Maria Susana Nazar Auad, hijos e hijos politicos y nietos participan el fallecimiento de la querida Chochi. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Marta Cecilia Castro Martinez, sus hijos Lorena, Daniela y Federico y sus nietos Alfonsina y Genaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ZULEMA ESTER (Chochi)(q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a la querida Mayci y demás familiares en estos tristes momentos. Eleva oraciones por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos.

MORENO, ELVIRA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos Daniel, Silvia, Fany, Gustavo, Marcela, Ana Suárez, h/pol, Ricardo, Cecilia, nietos, bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy en el cemet. Parque de la Paz. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SR.

PADILLA, ELÍAS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus hermanos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Fallecio´el 29/6/21|. Su esposa Yolanda Castellanos, sus hijos Veronica, Patricia, Cristina, Diego, Andrea, Jose y Fernanda, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Cómo me duele tu partida, mi hermano. Sólo me consuela saber que estás junto a nuestros padres en los brazos del Señor. Su hermana Luchi, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. "Querido hermano y tío Nico. Descanza en paz". Su hermana Alba Luz Ramirez de Acuña, tus sobrinos, José,Cecilia, Soledad, Carlos y tus sobrinos nietos participan con profundo dolor tu fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Querido hermano Nico, cuesta tanto despedirte, tu partida causó mucho dolor en nosotros que guardamos en el corazón tu sonrisa y todos los momentos compartidos. Sus hermanos Héctor, Luchi y Azucena participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. El Instituto San Martín de Porres, Directivos, Profesores, Personal no docente y alumnos, lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su compañera Andrea Ramírez por el fallecimiento de su señor padre. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Fallecio´el 29/6/21|. Personal del Centro Experimental Nº 7 Nicolás Avellaneda participa con profundo dolor el fallecimiento del suegro de la docente Silvana Salvatierra. Se ruega oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, NICOLÁS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto al equipo que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Nicolás Ramírez y acompañan en el dolor a su hija, Verónica Ramírez, integrante de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, a su familia y afectos.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos María Gabriela, Facundo, Mariana y Virginia, sus hijos pol Federico, Anabela y Pablo, sus nietos alma, Gerónimo, Lautaro, Bautista, Ignacio, Juan Pablo y Clarita y su sobrino Raul participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Cecilia López Pasquali de Balmaceda, sus hijos Matías, Leandro, Federico, y resp.flias participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestra querida amiga Juliette, quedan muy buenos recuerdos de una larga amistad. Descansa en Paz junto a tu querido Negro.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Cecilia, Clarita y Nene López Pasquali, participan el fallecimiento de la querida Julieta, gran abrazo a sus hijos y familias.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tu partida deja un gran vacío y dolor en mi corazón, se que me protejerás en cada dificultad que tenga, como lo hiciste siempre. Extrañare tus saludos, consejos y cariño brindado hacia mi, mis hijos y nietos. Hasta siempre hermana del alma. Liliana Gallardo, María Noel, Santiago y Nicolás Saez, Joaquín Saez y Benjamín Jaime Vittar participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. "Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a tu hija Julieta, a la que has llamado de esta vida a tu presencia. Concédele gozar de la luz y la paz eterna". Antonia y Mónica Herlan participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Dr. Juan Carlos Peña, su esposa Luciana Llapur y sus hijos Juan Cruz y Lola Peña acompañan a su amigo Facundo en este triste momento.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Enrique Diego Llapur, sus hijos Santiago Llapur y Julieta Llapur acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo y hermano Facundo Lugones y ruegan una oración en su memoria

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Ida Ofelia Scillia y sus hijos Enrique llapur y Luciana Llapur acompañan a Facundo y la familia . Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Julieta Llapur ahijada de su hijo Facundo acompaña en este triste momento.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Juan Carlos Peña, sus hijos Dr. Juan Carlos Peña, Jesús Peña, Luciana Llapur y Candelaria Giovanello acompañan a Facundo gran amigo en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Enrique Diego Llapur y Fernanda Messi acompañan a su amigo y hermano Facundo Lugones en la triste partida de su madre.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Enrique Alberto Llapur y sus hijos Enrique Diego,Luciana y Camila acompañan a Facundo y su familia en este difícil y triste momento.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Tomás V. Durán y sus hijos Marcela, Mónica, Pablo, Ignacio y Florencia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Luis Alberto Coronel y su esposa Graciela Bravo de Coronel, sus hijos Juan Pablo, sus hijos y Álvaro Facundo Coronel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LUGONES, JULIETA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Querida Julieta fuiste una esposa y madre ejemplar, muy querida por todos nosotros, acompañamos a tus hijos en este inmenso dolor. Dios cuide de ti y te tenga en el Reino de los cielos. Mirta Lugones y Luis Oliva.

TREJO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos Walter, Cacho, Graciela, sus nietos Walter, Elsa, Jimena y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Remes Dpto. Capital .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERÓN, LUIS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su hija Natalia Verón sus hnos., Fany, Norma, Elpidio, Margarita, Sonia, Mario, María, Nancy Verón, sus padres Luis Verón y María Maldonado y demas familiares Servicio de Cremación. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Mavel N. de Nader, Mónica Nader y Marcela Nader acompañan a Marta, Livio y Maríaa Marta, y nietos con oraciones para que el Señor les dé el consuelo y fortaleza en estos momentos de dolor por la desaparición física del apreciado Livio. Que descanse en paz.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Daniel Rojas Polti y Laura Berges participan con pena su fallecimiento y ruegan al Altísimo que ayude a toda su familia.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (¨TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Carolina Polti de Rojas, acompaña a su hermana Elda y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, LIVIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, la querida amiga Martha, a sus hijos, nietos, hermanos, primos, sobrinos y demás familiares en estos difíciles y tristes momentos. Ruega al Señor que lo reciba en sus brazos y de consuelo a sus seres queridos ante irreparable pérdida.

GEREZ, LUZ DEL ALBA (AIA - BELELA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Nos separo la muerte pero amor nos mantiene unidos. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos te invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo (Bº Libertad), al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (Posi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Amigos y compañero del Alte. Brown C-50, eras la alegría de nuestros encuentros, tu sonrisa siempre fue la chispa, siempre solidario con el prójimo: Gago ,Ramón, Carlitos, Pocholo, Koky, Pipoca, Pella, Tino, Robles, Freddy, Cejitas, Rafa, Mario, Marito, Dani, Tito, Marcelo,Pitó, César, Shuma, Paquito, Pato, Marcelo Villa, Bola, Horacio, Turco Banegas, Maga, Rubén, Rody, Kaku, Piki, Negro Montes, Luis Ávila, Fabio, Kily, Ale, Víctor Medina, Toto, Jorge y el gran Moro Silva, invitan al responso hoy a las 16 hs en el cementerio Puestito de San Antonio.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Lucas querido que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus tíos Ramón, Yoly y Marcelo Barraza con sus respectivas familias participan con profundo dolor tu fallecimiento, ruegan una oración en tu memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su tío Juan Carlos Morillo y sus primos Emanuel, Fabián, Maximiliano y Feliciano Morillo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Víctor Campoya, Victor Campoya (h) y Rodolfo Campoya y la familia del campito, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Ángel Silva Rivero, sus hijos Valeria, Jimena, Beby, Chiqui y sus respectivas familias acompañan a sus padres Raúl y Elena, su hermana Daniela, su esposa e hijos en tan duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Ricardo Abraham, Zulema Cejas, sus hijos Yesmine, Alejandra y Javier y su nieto Alí acompañan y abrazan a toda la familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Centro de enfermedades Respiratorias, personal, médicos y administrativos participan con dolor el fallecimiento del hijo de su compañero Raúl. Se ruega oraciones en su memoria.

ACOSTA, LUCAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Ramiro López Bustos, Alejandra Voss e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lucas y acompañan a Raúl, Elena y toda la familia con mucho afecto. Se ruega oraciones en su memoria.

CARO DE CARABAJAL, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos Juan Carlos, Marcela, Gabriela, Bettina, Silvina, Luis y Ramón Carabajal, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARNICA, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Hace 17 dias tu Sra Juani, y ahora vos vecinos queridos decansen en paz acompañamos a su flia en su dolor jamas lo olvidaremos Ruben Veron, Adela , Guillermo y sra, Sergio y sra, Ivan y Abril Veron.

GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos Rubén, Luis, Soledad, h. politicos Yesica, Mario nietos Keila, Yasmin, Zamira, Ludmila, Priscila, Luisana, Su madre, Inés y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, JUAN ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/06/21|. Su hijos Hugo, Elvio y Mercedes nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Capilla SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA DE CHAZARRETA, JUANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su esposo Héctor Chazarreta, sus hijos Ana, Silvia, Ariel, Diego, Federico y Edgar, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán y nomás hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hermanos José Alberto y Graciela con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (Contadora) (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus sobrinos Bukret Luna y Diaz Luna , te despiden con gran dolor y que brille para vos la luz que no tiene fin.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Lamentamos con profundo dolor la partida de doña Norma. Rogamos a Dios que la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Ingrid. Fede y Alfonzo. Piden oraciones en su memoria.

LUNA GUEVEL, NORMA BEATRIZ (Contadora) (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus cuñados Graciela y Beto Luna, su sobrino Mario y Dimas te despiden con mucha tristeza y elevan oraciones por tu eterno descanso.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Dario E. Aguilar y flia. participan con mucha tristeza del fallecimiento de nuestro amigo e hijo de nuestros vecinos. Nuestro más sentido pesame a sus familiares, que Dios lo tenga en su gloria.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Señor ...ya está ante Ti, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno... Roberto Benjamín Piñón y flia. acompaña a sus hijos Guillermo y Judith en éste momento de dolor.

GEREZ VDA. DE GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. Mami hace cuatro años partiste al reino celestial, te seguimos recordando con mucho amor y extrañándote infinitamente. Estas siempre presente en nuestra vida cotidiana. Tus hijos Eduardo, Marta, Martín, hija política Beba, tus nietos Iris y Victor, Laura y Cristian, Cacho y Susi, bisnietos Elias, Máximo, Estefania y Sofía, oficiarán hoy una misa en tu memoria en la Parroquia Santiago Apóstol a las 19 hs.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

BIZGARRA, LUIS ENRIQUE q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa Mercedes, hijos Viviana y Cristian, hijos politicos Enzo, Rocío, nietos Nahliel, Xiomara y Ámbar participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BOCCA DE MIRANDA, ELBA AZUCENA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sus hijos Teresita del Valle, Juan Carlos, Miguel Ángel y Raúl Orlando, hijo e hijas políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

BOCCA DE MIRANDA, ELBA AZUCENA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Comisión Directiva y socios del club Central Córdoba de Frías participan con dolor el fallecimiento de la ex integrante de la Comisión de Damas y Socia Vitalicia. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BOCCA DE MIRANDA, ELBA AZUCENA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Sara Lambert de Muruaga y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra, rogando a Dios, nuestro Señor, por su descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

BOCCA DE MIRANDA, ELBA AZUCENA (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Raúl Jalaf y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CAMPOS, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su madre Maria Lucía Álvarez de Campos, sus hermanos Néstor Hernán, Maria Virginia y Lucas Iván Campos y su hijo Máximo Jesús participan con dolor sufrimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

GALVÁN, ANTONIO (Toño) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus primos Fernando Loto, su esposa Silvia, sus hijos Fernanda e Ignacio y Belén, sus sobrinos Cecilia, Mónica y Marcelo Gonzalez Bernal, participan su fallecimiento y acompañan a Chochi, Chabelita, Domi y Cristina en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Blanca de Burgoa y flia. acompañan a Chocha e hijos en estos momentos de dolor. Ruegan por el descanso de Toñio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Descansa en paz querido Jorgito. Sus primos Mary Wede, Alejandro, sus sobrinos Exequiel, Gabriel, Daniela y Cecilia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. No tengo palabras que expresen tanto dolor por la irreparable pérdida del querido Jorgito. Su tía Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán sus hijos políticos, acompañamos a su familia en el dolor recordando los hermosos momentos compartidos con Jorgito.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su tía Blanca J. de Abdala sus hijos Silvia y Ricardo despiden con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda la flia en este duro y triste momento. Descansa en paz.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Su tía Chiche Figueroa, sus primos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas familias, acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Héctor Banco y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares, en estos tristes momentos. Ruegan una oración por su eterno descanso.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Graciela y Gabriela Azar y sus respectivas flias, participan con profundo dolor. Fortaleza su flia.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su amigos y ex-vecinos de Suncho Corral, Gustavo y Héctor Hauteberque y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Dra. Rudy Amado, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Norita y sus hijos ante irreparable pérdida, pidiendo resignación y consuelo para su familia. Que descanse en paz y brille para Él la luz que no tiene fin.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. David y Amado, su hija Agustina Amado, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañando a Norita y sus hijos ante irreparable pérdida, Que descanse en paz y brille para Él la luz que no tiene fin.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus amigos hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas flias, Mario García Hernández y flia. participan con profundo pesar la partida al Reino de los cielos de su amigo Jorgito y acompañan en el dolor a su esposa y amiga Norita, a sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares. Rogando a Dios le de el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Exequiel De Nicola y Cecilia Lo Bruno acompañan en este momento de tanto dolor a sus primos Ana, Chichito, Lidia y Sabrina. Ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus amigos Perla Eleán de Gattas y flia, Noemí Eleán de Chaud y flia, Edgardo Eleán, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Alicia Allub y sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida amiga Nelly y familia en estos tristes momentos. Rogamos a Dios que su alma descanse en paz.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Domingo Juan (Toti) y familia participa con pena su fallecimiento y acompañan y abrazan a Nora con el sentimiento fraternal de toda la vida; a sus hijos Ana, Jorge Alberto, Lidia y Sabrina; a sus nietos; y al querido compadre Tito, Kuki, Nelly y Pepito. Hasta siempre Jorgito.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Maria Susana Naza Auad, Marisu y Fede, Ricardo y Vivi, Juan Andrés y Vero y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Jorge y acompañan a Norita en este dificil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|.Sus familiares Alba, Pilín, Beby, Tita y Lalo Auat participan su fallecimiento y acompañan a Norita y toda su flia en este momento de dolor.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Nini Auat, sus hijos Marilú, Valeria y Rubén Farías participan con dolor su inesperada partida. Acompañan a Norita e hijos y elevan oraciones por su eterno descanso.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Jorge que dolor tu partida, dejaste mucha soledad, ahora quien va saber más que vos? hasta que no te dábamos la razón no parabas. Muchos momentos vividos, apresuraste tu partida, le desafiaste a tu enfermedad. " Viviste a tu Manera". Para siempre en nuestros corazones ,tu esposa Nora Auad, tus hijos: Ana, Jorge, Lidia, Sabrina y Joaquín, hijos políticos: Poyi, Juani, tus Nietos: Ibrahin, Nahin y Renata.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Eduardo Jorge, Dra. Gladys Dorado, participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su flia.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Gustavo Jorge y flia., Participa con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su flia.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Nora Canllo, Olga y Claudio Zaretti, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Sus amigos Luis Canllo y Ricardo Luna y familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tochi Leiva, Graciela Figueroa, sus hijos Sebastian y Julieta y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Pibe Figueroa, Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo, Ana Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Segunda Torres de Villarreal, sus hijos: José ,su hijo Matías, Rosy y Alejandro y su hijo Ivan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Tufi Jorge Saad y su esposa Azucena Azar participan con profundo dolor su fallecimento y acompañan a su familia en este momento de tristeza. Rogamos oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "El Señor es mi pastor en verdes praderas me hace descansar". Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos pol. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, todo el que vive y cree en Mí, no morirá". Nazih Nader y su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LLADO, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Los amigos de su hermano Tito y Pochi, Hugo Buffa y Silvia Palmisano, sus hijos Luciana, Antonella y Matías Llado y Mishu Matteo. Acompañamos con mucho dolor a su familia y hermanos.

MARTÍNEZ, JORGE ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Su esposa Beatriz Paz, sus hijos, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Beltrán. Serv. Caruso.Cia arg. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAAVEDRA, NORA ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Que descanse en paz, hijos, nietos y bisnietos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Puesto de Medio Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SIMIONE, DINO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. Su esposa, sus hijos María Angela, y Soledad h. politicos nietos sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SIMIONE, DINO JORGE (q.e.p.d) Falleció el 30/6/21|. Personal directivo, cuerpo docente, personal de maestranza y alumnos del Instituto de Formación Docente N° 5 de Loreto participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Angela Simioni. Una oración en su memoria.

SIMIONE, DINO JORGE (q.e.p.d) Fallceió el 30/6/21|. Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios". Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga ruegan una oración en su querida memoria.

SIMIONE, DINO JORGE (q.e.p.d) Fallceió el 30/6/21|. -"Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu amistad". acompañamos a mi hermana y sus hijas en tan difícil momento por la pérdida de mi cuñado y compadre. acompañan Santiago Maldonado su esposa Elva sus hijas Luciana y Esther Anahí rogamos una oración en su querida memoria.

VIZGARRA, EMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/21|. Sus hijos Mary, Martin, Walter, Luis, Noemí, Alejandro, Hugo, Ramón, Andrea, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.