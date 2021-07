FÚNEBRES | 13 de julio del 2021

13/07/2021 - 02:04 Funebres

- Gregoria Josefina Llanos

- Juan Manuel Acevedo

- Olegario Peralta (Dpto.San Martín)

- Mario Edmundo Núnez

- Víctor Mercedes Sosa (Campo Gallo)

- Rosa Frida Vásquez (Loreto)

- Jesús Nazaria Goitea (Catamarca)

- Walter Miguel Vizcarra (La Banda)

- Eduvige Lucía Herrera González

- Luis César Piantini

- Norma Esther Sández

- Juana Gladi Barrionuevo (Clodomira)

- Stella Maris del Carmen Pallares

Sepelios Participaciones

ACEVEDO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su hijo Manuel Alejandro Acevedo sus nietos Matilda y Lorenzo Acevedo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. La familia Orieta acompaña a Adelita y a sus hijas por la pérdida de su esposo. "Ya descansa en paz en la gloria del Señor". Ruegan oraciones en su memoria y les desean fortaleza para superar este dolor.

ALUSTIZA, ROQUE RAMÓN (BAIOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Clara Bóboli de Gamietea, sus hijas Clarita, Liliana y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan a su esposa Adela, hijos, nietos y demás familiares en estos dolorosos momentos.

BUTTAZZONI, GASTÓN (q.e.p.d.) Fallció el 9/7/21|. Dominga de Mansilla y flia. Acompañan en estos duros momentos a su mamá y su hna. y ex alumna Anahí, y sus hijos amigos de mi nieto Franco. A su esposa e hijo y ruega a Dios les de fortaleza para tanto dolor y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMPOS, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Que brille para vos la luz que no tiene fin y el Señor te reciba en su Reino. Su hermana Leticia Campos de Maluzan, sus sobrinos Claudia Maluzan y Juan Carlos Maluzan y flia., participan desde Buenos Aires su fallecimiento.

CAMPOS, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Que brille para vos la luz que no tiene fin y el Señor te reciba en su Reino. Norma Sandoval de Rossi, sus hijos Fernando Rossi y flia., Patricia Rossi y Estela Sandoval acompañan a la familia en su dolor y ruegan una oración en su memoria. Las guitarras lloran tu partida.

CASTELLANOS, ALFREDO LUÍS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Sus hijos Daniel, Lorena, David, Luis, Alan y Mauro. Nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de San Marcos. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus vecinos flia. Moreno, flia. Sayago y flia. Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Sus vecinos y amigos Alina Brandán de Oieni, María Alina Oieni, Mariano Ramón Oieni, Daniel Leonardo Abdala y Leonardito Abdala, participan su fallecimiento y acompañan a su mamá Ester, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Descansa en paz querido Sebir, tu recuerdo permanece como ejemplo de nobleza y bondad.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Ante tanto dolor te imploro no perdamos la fe ...mi gran Señor .Rogamos Paz en los corazones para todos, especialmente a Mamá Ester! Ana, Marisa, Cris ,Silvia.

CEJAS, MIGUEL SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Santiago Olmedo, María Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos, Santiago y Alicia Díaz Fernández, María Luisa y Juan Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini y Eugenia y Fernando Bravo de Zamora participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Un gran amigo partió y Dios lo recibe con amor. Estamos junto a Tere, la flia. ya cada uno de ustedes con el mejor recuerdo, los abrazamos fuerte en esta distancia no deseada. Pepe Campero, Carmen Aguilar y sus hijos Pepo y Flor, Rodi y Roxi, Raquel y José, Silvina y Pocha participan su fallecimiento.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Con gran tristeza y dolor despedimos a nuestro querido y entrañable amigo Pepe. Paco Sanjuán, Lidia Montoya, sus hijos Marcela, Willy, Carlos y flias. acompañan a Tere, hijos, hijos políticos y nietos en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Ing.Pedro Ugozzoli; su esposa Lic. Pura Terribile; sus hijos Pedro y Andrea, Gaby y Daniel y Lourdes participan con dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan por su eterno descanso y acompañan con la oración a su esposa Tere e hijos.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. "Que el Señor le conceda paz eterna en su Reino Celestial". Marcelo Lovati y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. "El Señor lo llamó a descansar en su morada celestial". Ramón Antonio Diaz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 11/7/21.

Las amigas y compañeras del Grupo " Paz y Bien " de su esposa Teresita, acompañan con gran pesar el fallecimiento de su esposo rogando a Dios por su descanso eterno y la pronta resignacion de sus familiares. El Señor lo tenga en la gloria.

CUELLO, JOSÉ RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|.

Chichina de Nazar, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, MIRIAM LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Querida Beby, partiste de este mundo para reunirte con tus padres Ema y Julio Flores quien fuera amigos y vecinos de muchos años siendo una persona generosa e intachable. Acompañan a tus hermanas Muñeca, Luky y flias, Calucho, Chonga, Elena Corvalán y flias, ante irreparable pérdida. Descnassa en paz querida Beby. Rogaremos oraciones en tu memoria.

FLORES, MIRIAM LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Su vecina y amiga de toda la vida: Blanca L. Avila de Vicente junto a sus hijas: Elena, Coty, Fabiana y sus respectivas familias participan con profundo pena su fallecimiento. Siempre estarás en nuestro corazón y te recordaremos como una mujer hermosa, fuerte, valiente, directa, frontal y con un gran sentido de la honestidad. Rogamos a Jesús y María por la resignación de sus hermanas: Muñeca, Lucky y de sus amados sobrinos. Descansa en paz querida Bebi.

GEREZ, MARIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Sus Hijos José, Mario, Luisina, Maria José, Marsa Ramona y Raúl. Nietos Luciano, Mili y Ema y demas familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en él Cementerio La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Querida Lita te despedimos con mucho dolor. Fuiste una persona maravillosa, gentil y dedicada a tu hermosa familia. Tus familiares Mirta, Eduardo y Beatriz Guerrero, sus hijos y nietos participan su partida al Reino Celestial donde gozarás del descanso eterno. Ruegan una oración en tu memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. María Florencia González y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su amiga María Laura y hermanos. Ruegan por una pronta resignación para ellos.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Ex-compañeros de trabajo participan con dolor el fallecimiento de la querida Lita. Los momentos compartidos, anédotas, consejos quedarán en nuestros recuerdos. Acompañan a su flia. en tan difícil trance y ruegan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Marta Rivas Jordan participa con dolor el fallecimiento de la querida Lita y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L.. (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Antonio Tagliavini, Silvina Areal y sus hijos Agustina, Lucina y Santiago participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Fernando Llapur, su esposa Lilibeth Arce, sus hijos Natalia, Fernando y sus respectivas familias acompañan a su sobrina política Laura y hermanos ante esta irreparable pérdida.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Carlos A Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Nicolás Ducca, Agostina Vaulet y su hijo Fausto participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Mirtha C. Hatun y familia acompañan a su hijo Andrés y familia en estos momentos de dolor por la pérdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Nenena: Tus amigas de la Acción Católica de La Catedral Basílica participamos el fallecimiento de Lita, tu querida hermana política y nos unimos a tus oraciones para que el Señor le dé la paz y la vida eterna.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Guillermo Lozano y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones por su eterno descanso.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. María Luisa Patiño y Alejandro Scacchi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. María Mercedes Patiño, Rolando Sosa y sus hijas Pilar, Martina y Lucía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Ana María Bruchmann de Espeche lamenta su partida y ofrece oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Que brille para ella la luz quie no tiene fin. Claudia, Marcelo, Gabriel y Tucho Gorosito participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lita. Acompañan a sus hijos Eduardo, Andrés, Laura y María Inés y sus respectivas familias en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Lita mi amiga de siempre, no te podré olvidar nunca, recordaré tu sonrisa de bondades en los momentos tristes de mi vida. Recordaré las anécdotas inolvidables de nuestra adolescencia (como tu decías) ¡Cómo olvidarlo! Aunque no estés presente siempre estarás en mi corazón, en el encuentro de las reuniones infaltables de los jueves, tus ganas de viajar nos entusiasmábamos para preparar esos viajes hermosos compartidos; esas charlas, las bromas alegres me hacían sonreír con ganas y todo eso quedara en mi memoria. Amiga, hoy me tocó tristemente despedirte, sin pensarlo aún; Dios Todopoderoso te quiso llevar a su Reino Celestial para no sufrir más, te cubrió y de paz y bendiciones y ya descansas en paz siempre con esa sonrisa suave y sin dolor. Acompaño en este pesar a tus queridos hijos Andrés, Inés, Laura, Eduardo y Amparo. Que Dios los cubra de una cristiana resignación. Hasta siempre mi querida amiga Lita. Te despido no con lágrimas sino con esa breve sonrisa del reencuentro. Ruega oraciones en su memoria. Carolina Sanguedolce (Nucha).

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Patricia Fallon con sus hijos Mariana, Benjamín y Augusto Feijoó y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento de su querida Lita y acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia., Toti y flia., Gaby y flia., María Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Daniel Rojas Polti, Laura Bergues y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Andrés. Elevan oraciones en su memoria.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Alfonso M. Roger, Carina Farias de Roger e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para la resignación de su familia.

IBAÑEZ, VICTORIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el Señor el 11/7/21|. El personal de Centro Experimental Nº 7 "Nicolás Avellaneda" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Elena Jorge. Se ruega una oración en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. José Isa Assán, Delia León de Assán acompañan en el dolor a su hermano Oscar Luis y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Sara B. N. de Hounou, su hijo Eduardo Augusto y demás familiares participan con mucha sorpresa y dolor el fallecimiento de la querida "Nena" Karam. Acompañan cariñosamente a todos sus familiares, especialmente a su hermano Luis y esposa Carmela. Ofrecen sus oraciones por su eterno descanso y la cristina resignación de sus deudos.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Para nuestra querida y maravillosa madre y abuela, tus amados hijos Sebastian y Agustin Torres Karam, y tus adorados nietos Martina, Tadeo y Juliana.

KARAM, ANA MARÍA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Silvia Llavar, sus hijos Enrique y Eugenia María Miguel y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a sus hijos, a sus hermanos Luis y Carmela y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. María Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raul, Gustavo, Jose y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Lucio Ávila y familia, sus hijos Alejandro y Natalia y Luciana y David con sus respectivos hijos lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

KARAM, ANA MARÍA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Julio César Nassif y María Teresa Verdugo e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nena y acompañan a sus hijos Sebastián, Agustín y su hermano Luis en tan triste momento. Descansa en Paz.

KARAM, ANA MARÍA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Victor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, ANA MARÍA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/21|. Rodolfo Amestegui y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Jamás pensamos que iba a ser de esta manera nuestra despedida. Te vamos a extrañar. Su hermana Gladys, su cuñado Rody Villarreal participan con dolor su fallecimiento.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su hermana Gladys, su hermano político Rodi Villarreal, sus sobrinos Mariela, Martin y Pamela Villarreal participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad. Su sobrino Martín Villarreal, Natalia Cuestas y sus hijos Yamile, María Virginia y Lautaro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Dios llora la muerte de sus amigos. Así dice uno de los salmos y hoy llora tu partida, ¡madrina! Descansa en paz. Siempre te recordaremos por todo lo que sembraste entre nosotros. Su ahijada Mariela Villarreal, su esposo Sergio Córdoba y sus hijos Luján y Sebastián agradecen su vida compartida.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Santiago (H), Néstor y Chiqui Lencina y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querida amiga y vecina Josefina. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Norma Peralta y sus hijos Flavio y Lorena Saracco y Francisco Prados participan con gran tristeza su fallecimiento, acompañan a sus familiares en éste difícil momento con un gran abrazo fraterno y elevan oraciones en su memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Vecinos de calle Misiones al 800 participan su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias a sus familiares, rogando para ella la paz eterna y que su alma descanse en paz.

LLANOS, GREGORIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. "Yo soy la resurrección yla vida, el que cree en mi, aunque muera vivrá". María de los Ángeles Celiz participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su sobrino Martín Villarreal y familia. Elevo oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Descansa en paz primo. Francisco Roberto, María Teresa y María Isabel Acosta Gorostiaga y respectivas familias acompañan en el dolor.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Hugo Villalba, Cachilo Lami Hernández, Ramón Meossi, Pompeyo Gómez, Carlos Sánchez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Rodolfo Améstegui y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en estos tristes momentos. oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, MARTÍN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Sus hijos Américo, Delia, Martín, Gladis, Walter, Manuel, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermano Francisco y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Telefono 4219787.

PALLARES, STELLA MARIS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Sus hijos Jorge, Mari, Nelson y Andrés Montenegro, su madre Reina y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Ls Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Señor recíbelo en tu Reino y brille para él la luz que no tiene fin. Silverio Leguizamón y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Promoción 1967 de la Esc. Pedro Francisco de Uriarte acompaña a su esposa Celi en este difícil momento de tan irreparable pérdida.

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (Goyo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Walter "Ruso" Casaubon y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (Goyo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. "Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Maria Ester Casaubon y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (Goyo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Juan Leguizamon y familia acompañan con profundo dolor a sus seres queridos y ruegan una oración en su querida memoria.

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (Goyo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Lic. Graciela Leguizamon participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (Goyo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Ing Patricia Leguizamon participan de su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

PEREYRA GREGORIO BALTAZAR (Goyo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Paula Rafael su hija Alicia Neder su nuera Maria Ines Soria y sus nietos Sahira y Miguel Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento.

PIANTINI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Su esposa Natalia, sus hijas Emilia, Juliana y Valentina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PIANTINI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Cacho Leiva y familia, Gustavo y Eli ruegan una oración en su querida memoria.

PIANTINI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". José Ramón Artaza y señora con sus respectivos hijos y familias José Luis, Daniela y Andrea Viviana acompañamos profundamente esta irremediable perdida, rogamos por una resignación cristiana.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Dios misericordioso, ponemos en tus manos a tu hija Aída Melitona. Concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos. Acompañamos a su hija, hermanos Buby, Tito, Nené, Gladys y sus respectivas familias. Participan con dolor sus amigos Blanca Celina Díaz de Gómez, Lic. Silvia Gómez de Carrera y Dr. Julio Mariano Gómez.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|.

Familia Barraza Villar participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hermanos Tito, Buby, Nené y Negu en tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, AÍDA MELITONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a sus hermanos Buby, Tito, Nené y Gladys, a su hija Patricia, a su nieta Constanza y demás familiares en estos tristes momentos. Eleva oraciones por su descanso en paz y resignación y consuelo para sus seres queridos.

VÉLEZ, JOSÉ FERNANDO (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Querido "Gaucho", tus ex-compañeros de la Promoción 1977 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participan con dolor tu fallecimiento y recuerdan con mucho cariño aquellas épocas de secundaria. Acompañan a su familia y seres queridos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Su hermano Gerardo Vera , su cuñada Soraya, sus sobrinas Rocio y Carolina participan su fallecimiento.

WESTBERG, ENRIQUE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARBALLO IRMA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hijos Carlos y Gustavo Carballo, su nuera Ana Laura y sus nietos Juliana y Mauricio invitan a la misa en memoria de la Sra. Irma Magdalena Carballo, por motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. La misa se celebrará hoy a las 20hs en la Iglesia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín del Bº Almirante Brown. Se ruega una oración en su memoria.

CARBALLO, IRMA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/21|. Sus hermanos y sobrinos invitan a la misa en memoria de la Sra. Irma Magdalena Carballo, por motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. La misa se celebrará hoy a las 20hs en la Iglesia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín del Bº Almirante Brown. Se ruega una oración en su memoria.

VILLALBA, ALDO FEDERICO (q.e.p.d.) falleció el 13/7/16|. "Han pasado cinco años de tu muerte y podrá pasar todo el tiempo del mundo, pero jamás te vamos a olvidar porque nos has dejado un gran ejemplo a seguir. Todavía sentimos un gran vacío en nuestros corazones que nadie podrá llenar, esperamos que Dios te tenga en su gloria" Tu esposa Marta, tu hijo Enrique, tu nuera Remedios, tu nieto Joaquín ruegan una oración en su memoria, pidiendo tu descanso eterno.

RIVERO, LUIS ÁNGEL (MANITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Gran hombre, ejemplo de ser humano, que gran suerte tuvieron nuestros hijos de tener a un padre tan ejemplar como fuiste vos". Su esposa Lucía, sus hijos Luis, Lucía, Cecilia y Nadia invitan al responso que se oficiará hoy a las 10.30 en el cementerio Parque El Descanso, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

RIVERO, LUIS ÁNGEL (MANITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Después de las lágrimas y de la despedida final sólo quedan los momentos compartidos. Sus hijos políticos Leonardo, Silvina y Daniel invitan al responso que se oficiará hoy a las 10.30 en el cementerio Parque el Descanso, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

RIVERO, LUIS ÁNGEL (MANITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Tata querido, pasó nueve días desde que te fuiste al cielo, dejándonos un dolor inmenso en nuestras vidas. Ya no es lo mismo sin tu presencia. Se te extraña tanto. Que Dios te resguarde en sus brazos y te tenga en la Gloria. Sus nietos Aldana, Pablo, Javier, Guadalupe, Tiziano, Ambar y Alma invitan al responso que se oficiará hoy a las 10.30 en el cementerio Parque El Descanso, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Querida Fuiste una persona agradable, compañera, querible y buena persona, el grupo Virgen del Valle de la parroquia Cristo Rey lamenta tu partida hacia la Casa del Señor, acompañamos a tu flia. y pedimos a Dios les de fuerza, fortaleza y resignacion ante esta pérdida.

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Querida amiga hoy fue un dia muy tristes eras mi compañera en los buenos y malos momentos, siempre estaras presente en mi corazon. Señor te pido le concedas el mejor lugar y le des una pronta resignación a su familia. Te recordare siempre con amor. Flia. Viscarra Salomón.

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Descansa en la gloria de Dios. Adiós Gregoria el Señor te tendrá en su gloria y en nuestra memoria estarás siempre con los buenos momentos compartidos. El personal directivo y docente del Centro de Jubilados de la Escuela No 446 "Dr. Carlos Coronel " participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia Sra. Gregoria Brizuela y acompañan en el dolor a su esposo e hijos .Elevamos oraciones en su memoria .rogamos por su eterno descanso .

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Su cuñado Antonio Carrillo, sus sobrinos Norma y Rubén y sus sobrinos nietos Melisa, Alejandro y Sergio participan con profundo dolor su falleckimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. China amiga querida desde la infancia contigo pasamos momentos de alegrías y tristezas a lo largo de nuestras vidas, hoy retornas a el asa del Padre celestial, silenciosamente como fue tu vida. No dudo que María nuestra Madre del Valle te cubrirá con su manto ala fiel devota durante muchos años y actualmente continuaba en la cofradía Virgen del Valle de la parroquia Cristo Rey. Mercedes de Nediani, sus hijos Mary, Mario, Claudia Nediani y flias, te despedimos con gran dolor. Rogamos a Dios le concedas resignación a su esposo. Cuqui Serrano a sus hijos Patricia Ariel y Julio y a sus queridos nietos Rocío Alvaro y Martín. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

VIZCARRA, WALTER MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Sus padres Walter y Clara sus hnos. Tamara, Anabel, Ahilen y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERO, ALBA ADRIANA (GUNY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/21|. Apocalipsis 21:4 Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. Madre a 4 meses de tu partida, aún no sabemos cómo dejar de llorar, como un niño que necesita el consuelo de su madre. El señor te tenga en su gloria y nos de la fortaleza se seguir en esta vida, hasta nuestro nuevo encuentro. Sus hijos y nietos queremos invitar a sus amigos y familiares a la misa en la iglesia Sgo Apóstol de la Banda a las 19 hs.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Entre lágrimas te escribo amiguito el más inocente. Corazón de niño. Siempre estarás presente aunque me duelan los versos. Te escribiré canciones "No mueren los que viven dentro de los corazones, te buscaré entre los ángeles en el cielo de esplendores, porque allí has de posar pero cantarás aquí en los corazones". Pancho Rodríguez.

BARRIONUEVO, JUANA GLADI (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su esposo Juan Carlos Amaya, sus hijos, Mirta, Reina, Claudia , Daniel, Mimi y Sebastian, y su hermana Lili, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira . SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GOITEA, JESÚS NAZARIA (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 10/7/21|. El departamento de Aplicación de la Escuela Normal Superior República del Ecuador, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del profesor de educación Física, Amadeo Marenco. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

HERRERA GONZALEZ, EDUVIJE LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Tus hijos Crisolo, Nelida, Nora, nietos: Miguel, Yudith, Ramón, Sandra, Antonella, bisnietos Nazarena, Luisana, Camila, Maximo, Bianca, LAurato, Lisandro, Keren, h. políticas Luis, Alberto, part. con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Serv.UNIÓN FERROVIARIA ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PERALTA, OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su esposa Maria Pérez sus hijos Carina, Yudith, Cristian Peralta h. político Ramón Zalazar, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estacion Robles dto San Martin SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PERALTA, OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su esposa Maria Pérez sus hijos Carina, Yudith, Cristian Peralta h. político Ramón Zalazar, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estacion Robles dto San Martin SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Su esposa Amalia Toloza, su hijo Emanuel, sobrinos Dayana, Pablo, José, Fernando, Dana, Betiana y demás familiares. Sus restos fueron cremados. Cob Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A.. La Plata 162. Telefono 4219787.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Gustavo Daher, su esposa Roxana Curi, sus hijos Omar y Jesús participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Felices los que viven en su Santa Ley". Sara, Raul y Cacho Mastroiacovo acompañan en tan difícil momento y ruegan una oración en su querida memoria.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. Dr. Jorge A. Fiad, su esposa Alcira Giro sus hijas Maria Eugenia y Maria Agostina y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su esposa Celia a su hijo Emanuel y demás familiares. Rogamos que Dios guarde su alma y descanse en paz, elevamos plegarias para que le de el descanso eterno.

PEREYRA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Sus hijas Marcela y Ramona Palavecino, sus hijos políticos Richard Carrizo, Diego García, sus nietos Benja, Maty, Ludmi y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNDEZ, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su hermana Gladys, su hermano político Rodi Villarreal, sus sobrinos Mariela, Martin y Pamela Villarreal participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

SOSA, VÍCTOR MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Su esposa Sara Orellana sus hijos Victor, Exequiel, Esteban, Lilian, Abi, Andres, Ilda, Sergio, Gisel, Nadia, Mili, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus resto fueron inhumados en el cementerio de Campo Gallo. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VÁSQUEZ, ROSA FRIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/21|. Sus hijos Adriana, Daniel, Cesar, Andrea, Silvina, Fabiana y Matías sus políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jumi Pozo dto Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ DE JUÁREZ, EMA DEL CARMEN (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/20|. Al cumplirse el primer año de su fallecimiento su hijo Alberto la recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria. Las Termas.

ISLAS, GUIDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. A pesar de tu fallecimiento, que hoy tanto sufrimos, siempre estarás presente en los corazones de tus familiares, en nuestras vidas y nuestro futuro. Nuestra familia sin tu presencia en este mundo nunca será la misma, pero tu recuerdo nos va mantener unidos en las buenas y en las malas. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos elevan oraciones tras un mes de su fallecimiento.