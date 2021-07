FÚNEBRES | 19 de julio del 2021

19/07/2021 - 04:01 Funebres

19/7/21

- Teresa del Valle Ovejero (La Banda)

- Clementina Alagastino (Dpto. Silipica)

- Carolina Maricel Díaz

- Roberto Carabajal (La Banda)

- Ramón Alberto Delgado

- Francisco Primitivo Ingratta

- Juan Carlos Alba (La Banda)

- Carlos Antonio del Valle Beltrán Neirot

- Raúl Eduardo Díaz

- Linda Arminda Gómez

- Hugo Argentino Rodríguez

- María Fernanda Díaz

- Selsa América Serrano de Esperguini (Manogasta)

- Rosa Catalina Rodríguez de Ponce

- Manuel Dirceo Navarro (La Banda)

---------------------------------------MAFALDA CANLLE DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

“Era tan especial que el Señor quiso disfrutarla en el cielo y programó su vuelo eterno. Hace un mes que vivimos la pena de su ausencia física extrañando su risa, su alegría, su andar inquieto, su baile, su amor a la familia, su intensidad y su pasión en el hacer cotidiano y todo su ser único e irrepetible. Esperanzados en el reencuentro eterno, su esposo Roque, sus hijas Ana, Viviana, Carola y Marisol, sus hermanas Nelly, Berta, Marta, Mercedes, Josefina y demás familia agradecemos a quienes nos apoyaron en los tristes momentos del adiós y pedimos una oración por su alma. Mañana martes 20/7, a las 18, se oficiará una misa en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº San Martín, La Banda.

RAÚL EDUARDO DÍAZ Subcomisario (Negrito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/21 y espera la resurrección.

Su esposa Rosa Corina, sus hijos Mercedes, Raúl, Alejandra y Gustavo, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FRANCISCO PRIMITIVO INGRATTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/21 y espera la resurrección.

Ruli: “el lecherito” del Vinalar (Rodríguez y vías, hoy Lugones), fanático de River, C. Córdoba, exgallero de alma (con su ring propio para los campeonatos), muy buen padre y amigo (familiero que heredó de su viejos), cuántas charlas, recordando a nuestros Nonos paternos que llegaron de Campobasso y Agnone Italia, porque él se crió en lo que aún decimos “La quinta”, lugar éste que nos atraía cuando éramos chicos por ver carnear cerdos, ordeñar las vacas, elaborar vinos pateros, juntar higos, duraznos, huevos, escondernos en el sótano y hasta no hace mucho escuchar y ver pasar el tren. Todo grabado en mi mente y corazón querido Ruli, por eso te hago esta remembranza para quienes lo lean sepan que fuiste un gran hermano para mí. Que el Señor todopoderoso y Mama Antula te reciban allá donde no hay dolor y que en paz descanses. Paz y bendiciones a su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Kelly Ingratta de Camiletti.

ERCILIA L. GUERRERO DE ROJAS (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/21 y espera la resurrección.

“Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Sus hijos Andrés, María Inés, Eduardo, María Laura y sus respectivas familias agradecen profundamente las condolencias recibidas y el acompañamiento de familiares, amigos, vecinos y demás personas ante la partida física de nuestra querida Lita. Hoy a las 19 se oficiarán una misa en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento y para rogar por el eterno descanso de su alma.

LUIS MILANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/03 y espera la resurrección.

Tus hijos Alfredo, Isabel y Mónica, hijos pol. y tus nietas Luciana, Rita y Rocío invitan a la misa a realizarse en la iglesia San Francisco hoy a las 19 hs. al cumplirse dieciocho años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MIRTA CLOTILDE MUSE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/19 y espera la resurrección .

Hoy hace un año más de tu partida de este mundo hermana mía, siempre permaneces presente en nuestros corazones. El día de tu partida me consoló el saber que el cielo recibiría a un nuevo ángel, dejaste un legado de amor a tu alrededor a quienes tuvimos la dicha de compartir contigo mi querida hermana Mirta Muse. Te recuerdan con mucho cariño tu hermana Sara Muse, tu hno. pol. Pedro Salas, tus sobrinos Sandra y Marcelo, sobrinos pol. Claudia y Diego y sobrinos nietos, invitan a la misa en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 19,30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

FRANCISCO SOLANO LASTRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/21 y espera la resurrección.

Su cuñada Luqui, sus sobrinos Fabián, Julito y Estelita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Adela de Beltrán Neirot, sus hijos Ramón, Elain, Luis, Bárbara, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hija Elain Beltrán Neirot y José Escalada participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y por su feliz resurrección.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus nietos Pablo, Juan Manuel, Armando y Benjamín Santillán Iturres; Máximo y Justin Washington; Mauro y Fabricio Beltrán Neirot participan con dolor su partida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Sus sobrinos: Marta Camuñas y Manuel Ibarra, Luis Camuñas y Magalí Vicente, y Claudia Camuñas junto a sus familias participan con tristeza el fallecimiento de su muy querido tío Cacho, y acompañan a Muñeca y sus hijos con el afecto de siempre.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Adriana Álvarez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en este triste momento.

BELTRÁN NEIROT, CARLOS ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Daniel Córdoba y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de tanto pesar a toda su familia.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Jorge Gómez Paz, Cruz, Sebastián, Eugenio, participan con tristeza el fallecimiento de Titi y acompañan a su amigo Alberto y familia en estos momentos de dolor.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento y les abrazamos entrañablemente. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos José, Ignacio y Alejo participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Cecilia Morales, José Alegre y su hijo José Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima. Elevan oraciones en su memoria.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESUS (TITI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su primo Mario Roberto Abalos, esposa Gloria Herrera e hijos Mario Roberto y Maria Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en estos momentos de pesar a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, elevando oraciones por su eterno descanso.

CARLSSON, ANA MARÍA TERESITA DEL NIÑO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco y familia acompañan a Alberto ante irreparable pérdida. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor la reciba en su reino. Francisca de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys, sus nietos Paco, Chicho Diósques y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Su hija Cynthia Unzaga, su hijo político Paco Diósquez y sus nietos Emanuel y Evangelina Diósquez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CAROLINA MARICEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su madre Deolinda, su hija Lourdes, sus hnos. Mario, Hugo, Ariel, Jorge, Ramon, Silvia, Yolanda, Beatriz, María, Tere y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

DÍAZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su padre Luis Sebastián Díaz, sus hijos Gastón, Cristian, Milagro, sus hnos Carlos, Inon, Luis, Ibarra Mario, cuñados, primos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Qué dolor infinito tu partida, que el Señor te reciba en sus brazos. Su tía Lucinda, sus primos Ricardo, Sergio, Daniel, Gabriela y Silvina Álvarez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su primo Daniel Álvarez y familia, participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/07/21|. Su esposa Rosa Terrera, sus hijos Mercedes, Raúl, Alejandra, Gustavo y Marcelo, h. pol, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO SUBCOMISARIO (NEGRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hija Mercedes, sus nietos Claudio, Diego y Lorena, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO SUBCOMISARIO (NEGRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hijo Raúl, su hija política Azucena, sus nietos Daniel y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO SUBCOMISARIO (NEGRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hija Alejandra, sus nietos Marcelo, Exequiel, Mayra y Agustina, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAÚL EDUARDO SUBCOMISARIO (NEGRITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hijo Gustavo, sus nietos Daniel, Miguel, Florencia y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LINDA ARMINDA (q.e.p.d) Falleció el 18/7/21|. Sus hijos Cesar, David, Luis, Juan, Ely, Roberto y Rubén, h. Pol, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

HERNÁNDEZ, JESÚS BETTY GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/21|. Víctor Hugo Villalba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá jamás". Participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo y compadre. Delfa Larrauri, Roger Góngora e Isabelina Góngora. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará... Que brille para vos la luz que no tiene fin". Sus amigos Adriana y Guido, Roger y Delfa, Mariana y Hugo, Karina, Ibis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos plegarias en su memoria.

IBÁÑEZ, MARIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Una persona tan maravillosa como tú, a pesar de su muerte, no tiene otro destino que el cielo y sabemos que pronto nos volveremos a ver en compañía de Dios. Hoy en tu triste y doloroso fallecimiento, te aseguramos que esta vez no es una depedida, sino un hasta luego y que pronto nos reecontraremos. Sus amigos del "barrio Chino": Lucy, Vero, Marcela, Negro, Gaby, Piny, Tere, Luis Zeballos, Liz, Raquel, Silvia, Marita, Luiyo y Jorge, participan con dolor su inesperada partida y acompañan a su familia en este doloroso momento. Oración en su memoria.

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa e hijos participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados en sala velatoria de Pedro León Gallo y fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Jovita Romero, hijos Francisco, Walter, Lily, Ceci, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor de fallecimiento.

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Jovita Romero, sus hijos Pepe, Pancho, Viviana, Cecilia, h. pol. Celina, José, Romina, Fernando, nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

INGRATTA, FRANCISCO PRIMITIVO (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hija Liliana y José Villavicencio, sus hijos Matías, María, Luis hijos políticos y nietos Gael y Jazmín participan con profundo dolor de su partida a la casa del Padre.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Nuestras más sinceras condolencias a nuestro compañero y socio Pancho Jiménez. Rezamos para que el buen Señor cuide las almas de vuestra familia. Que Dios de descanso eterno al alma de José Luis Jiménez. Asociación Ciclista UNSE.

JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Sus amigos de la calle Gorriti y Jujuy: Negrin, Cacho Sosa, Dani, Rulo, Nestor, Coco, Cacho Oller, Luis Sotelo, Tito, Fredy y José López participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Vuela alto mi querido viejo". Su hija Claudia, su hijo político Darío Véliz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LASTRA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma y corazones para toda la eternidad". Su hija Lilí, su hijo político Carlos, sus nietas Yesi, Gianni y Cami participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LASTRA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sé que como me cuidaste y amaste en la vida, lo seguirás haciendo desde el cielo. Sé luz y descansa en paz. Te amamos abuelo. Su nieta Yesica, su nieto político Edgardo, sus bisnietos Emma y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LASTRA, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Tyti y Nelly Goytia y Daniel Chazarreta despiden con dolor a Pancho y hacen llegar sus condolencias a su esposa Muñeca , a sus hijas Claudia y Lili y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE CERRA, MANUELA ISABEL ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/21|. Sus vecinos Nora B. de Raed, sus hijos y nietos acompañan a su familia en este triste momento.

MARTINETTI, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/21|. Carlos Pompeyo Gómez Alvarez, su esposa Mariela Palencia, familia y amigos, ruegan eterno descanso al cumplirse nueve días del fallecimiento del querido amigo Pavo. Desde la distancia participan con profundo dolor su partida. Rogando por la eterna paz de su alma.

MOURE, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que el Padre celestial te dé eterno descanso... Vivien Machado Mílovich y Orlando Achával participan con pesar su fallecimiento y enviamos sentidas condolencias a su familia elevando oraciones en su memoria.

MURGUIA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sergio, Liz y Oscar Migues, acompañan a su hija Silvina, su nieto Luciano y su yerno Chichí, en este momento tan triste. Rogando al Señor por una pronta resignación para toda la familia.

PÁEZ, MARTA ELENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sus vecinos Jacinto Uardene, Viviana Paz y sus hijas Laura, Mariana y Ángela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su ahijado CPN Jorge A. Carranza, su sobrina Graciela Arias de Carranza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Margarita Anauate de Batule, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su apreciado amigo Dr. Luis Fumarola y lo acompañan con cariño en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y familia, acompañan a Héctor y a Luis y demás deudos en estos momentos de pena. Ruegan al Altísimo los ayuden.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Gadi y Marco Antonio Pedano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEDANO DE FUMAROLA, JOSEFINA YOLANDA PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Gadi Pedano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE PONCE, ROSA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su hija Judit Ponce, su hijo pol Alberto Juárez y sus nietos Matias, Nicolas, Ceci, Ale, Cristian, Benjamin, Ana, Melisa y Fabiana participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Caruso Cia. de Seg. SA- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, HUGO ARGENTINO (q.e.pd.) Falleció el 18/07/21|. Su esposa Maricel Rodríguez, sus hijos Rodrigo y Ezequiel, su nieto Alan y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

CONTRERAS DE ROLDÁN, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. "Dios te guarde en su Reino, sigues siendo guía de nuestros pasos". Su esposo Carlos I. Roldán, hijos Carlos Alberto, Cecilia, Claudia y Guillermo, h. pol., nietos y demás fliares. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse dos años y seis meses de su partida a la Casa del Señor.

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Dios te guarde en su Reino, sigues siendo guía de nuestros pasos". Su padre Carlos I. Roldán, su esposa Sonia Castaño, sus hijos Luci y Gonzalo, sus hnos Cecilia, Claudia y Carlos y Guillermo, y demás fliares. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse un mes de su partida la Casa del Señor.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dios mío dejo en tus mano el alma y el espíritu de mi amado Cesar hoy ya pasó el tiempo un mes de tu partida duele tanto tu ausencia que aún no me explico en que momento pasó. Ruego a Dios te hayas encontrado con tus seres amados en particular con nuestros ángeles que seguramente hicieron fiesta y te recibieron como un rey hijo de Dios Trino. Y brille la luz que no tiene fin. Tu esposa Mirta Paladea. Tus hijos María Luz, María Lucía, César Emanuel, Joshua Joshue, Nicolás Nauel.

VITTAR, AQUILES ALIMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/97|. Aquiles pasaron tantos años de tu partida pero siempre te tenemos presente, supiste inculcar en nosotros grandes valores de vida, vives en nuestro recuerdo y corazón, solo muere quien es olvidado. Que brille para ti la luz de la eterna gloria. Tu esposa Perla, tus hijos Lorena, Diego, Belén, Javier, María y Juan, tus nietos Lorenzo, Ignacio, Helena, Samir, Amalen, Emilia y Sofía, elevamos oraciones por tu alma.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/07/21|. Su esposa Lili, sus hijos Marcela, Carlos, Gonzalo, José Luis, Sergio, Maxi y Juan, h. Pol, Marcelo, Melina, Vane y Claudia, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen S.R.L. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus nietos Nahuel, Narela, Martina, Benicio, Josue, Selena, Aime, Joaquin Eloy y Mía.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Que en paz descanses en los brazos del Señor y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana política Mabel del V. Paz, sus sobrinos nietos Guadalupe y Alvaro Paz.

ALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Hoy se va una parte de nuestras vidas! Esposo, padre, cuñado tío, compadre! Que Dios te reciba en tus brazos y de consuelo y resignación a toda la familia, tío querido! Sus sobrinos Nieves y Fabio Paz.

CARABAJAL, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/21|. Su esposa Santillán Marta Yolanda, sus hijos Liliana, Daniel, Omar y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cementerio de La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

NAVARRO, MANUEL DIRCEO (q.e.p.d.) Falleció el 18/07/21|. Sus hijos Carlos Benjamín, Juan, Lenin Augusto, María, sus sobrinas Roxana, Rocío.. Aldana. Carla Belén. Rocío y Alan y demás familiares participan en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs en el cementerio Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

OVEJERO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposo Hugo Daniel Cuenca, sus hijos Marcos, Romina ,María Laura y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Néstor Mario, García Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus hijos, nietos y demás familiares rogando al Señor le dé el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin.

ABUCHACRA, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Francisca Abraham de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys, sus nietos Paco y Chicho Diósquez y sus respectivas familias acompañan en este difícil momento a sus hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

ALAGASTINO, CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Sus hijos Nillo, Nely, Tito, Mabel, Dani, Oscar, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia (Dpto. Silípica). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

CARDOZO, ROBERTO HIPOLITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. El Acueducto Doble Proposito Weisburd - Quimili despide con tristeza , consorcista fundador .

CARDOZO, ROBERTO HIPOLITO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mario Delfor Criado, despide con dolor,amigo Roberto. Y aconpaña a su familia en doloroso momento.

FRÍAS DE SANTILLÁN, PAULA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor su fallecimiento Dr. Luis Humberto Santillan, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias y acompañan con cariño a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE, JUAN ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Néstor Mario, García Hernández y familia participan con profunda congoja la partida al reino de los cielos del querido Bachicha rogando al Señor lo reciba con su coro de ángeles y le dé el descanso eterno. Hacen llegar sus expresiones de dolor a la querida Helena, a sus hijos, hermanos Cati, Adriana y Migui, a sus tíos y demás familiares. Descansa en paz querido Bachi y que brille la luz que no tiene fin.

SERRANO DE ESPERGUINI, SELSA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Su esposo Leonardo Esperguini, sus hijos Ariel, Dani, Gladys y Esteban, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Manogasta. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.