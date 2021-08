FÚNEBRES | 3 de agosto del 2021

02/08/2021 - 23:03 Funebres

Fallecimientos

- Silvana Daniela Beltrán (La Banda)

- Hugo Victor Acuña

- Patricia Graciela Pilán

- Aurelia de Jesús Paz (La Banda)

- Norma Beatriz Gómez (La Banda)

- Olga del Valle Barrera

- Iván Adrian Arias

- José Luis Véliz

- Mario Alicio Herlán (Fernández)

- Miguel Antonio Iturre

- Ángel Ernesto Jiménez

- Marta Alicia Peralta de Yocca (La Banda)

- Estela Norma Ibarra de Bravo

- Oscar Alberto Silva





Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Silvana Beltran (q.e.p.d) Falleció el 01/08/2021

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; Vice Intendente Roger Nediani; y Funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCIO ANIBAL COSTA MAYULI ING.

Falleció el 2/8/21

Dora Martina Montenegro, sus hijas Kelly, Yolanda, Elizabeth y Lita junto a sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUCIO ANIBAL COSTA MAYULI ING.

Falleció el 2/8/21

Lita Ledesma y Armando Quiroga participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA SILVIA LEDESMA DE RICCARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|.

Familia Llanos y Argañaraz, Flores Amelia y Pablo, Olga de Ruiz, Olga Jugo, Palomo Ariel, Ruben Escobar y familia, Flores Mario y flia, Flia. Cano Cipoletti, Flia. Cáceres Silvia, Flia, Roldán Marina, Carabajal Margarita, Flia Cisneros Alberto, Flia Urtubey, Flia Barbosa, Flia, Abdala Abarzúa, Flia. Cano Herrera, Flia. Ferrari Cano, Mariano Ávila y flia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA SILVIA LEDESMA DE RICCARDO

(q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”

Juan Nicolás Tenaglia, su esposa, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Patricia Graciela Pilan

Falleció el 1/8/2021

Madre: es difícil decirte adiós, es un hasta pronto. Fuiste una gran mujer, luchaste por nosotros hasta el final. Nos consuela saber que se hizo tu voluntad y que estás junto a tu preciosa madre. Descansa en paz. Tus hijos Eduardo y Aimará.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Jose Luis Veliz

(Q.E.P.D.) Falleció el 01/08/2021

El Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Jose Luis Veliz, hermano del compañero de trabajo Adrian Veliz, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

RECORDATORIO

CORREA CLARA AMALIA

(q.e.p.d.) Falleció el 03/08/20.

Madre querida: Aun año de tu partida, aún el dolor es inmenso y tu presencia se extraña en todos los lugares que recorremos. Nada puede suplantar tu ausencia, la que sobrellevamos con la Fé de Jesús y Nuestra Santísima Virgen, que nos inculcaste, y los valores de vida que siempre formaste a tu familia. Nos abrazas el alma cada día. Tus hijos Roberto, Guillermo y Enrique Eberle, participan de su recordatoria a un año de su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARIA LUISA ACOSTA DE SANCHEZ

FALLECIÓ EL 3/11/20

Viejita, nuestro adorado ángel, en esta vida tu nos demostraste tu gran amor y ahora que tu vida terrena ha terminado, estas en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús y con el espíritu santo para siempre. hoy se cumplen 9 meses, que nos dejaste. Te amamos y extrañamos.

Su esposo Rafael Sánchez, sus hijos Blanca, Rafael, Ariel, Beti y Rubén; sus hijos políticos Alejandra, Carolina y Nano; sus nietos Ramón, Esteban, Agustina, Catalina, Ferni, Gabriel, Sergi, Lucía, Emilce y Franco, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19:30 en la Parroquia Santa Lucía.

RECORDATORIO

MARTIN ZURITA GHERSI

(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/21|.

Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mia...Ese día volverás a verme. Sentirás que te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas"

Su familia lo recuerda con mucho cariño e invita a la misa que se realizará hoy en la parroquia San José de Belgrano a las 18hs con motivo de conmemorarse el noveno día de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

NESTOR SABIRO SUAREZ

FALLECIÓ EL 3/7/21

“Querido papá, hoy se cumple un mes de tu partida al cielo, de una forma repentina e inesperada, difícil de aceptar. Aún seguimos esperando verte entrar a nuestra casa. Te extrañamos cada día que pasa. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin”. Su esposa Beatriz Suárez, sus hijos Ramón y Rita, su nieta Zoe invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Pquia. Santo Cristo, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUAN MARCELO HERCULES URYI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/21 y espera la resurrección.

“Papilo, no te fuiste, solo caminas un poquito más allá, hoy ya no siento tu mano protectora guiando mi camino, hoy hablamos sin escucharnos, quizás sin saberlo, nos respondemos. No te fuiste, solo te adelantaste un poquito más allá, mi lugar ponlo cerca de ti, ahí en tu corazón. No te fuiste, tan solo caminas un poquito más allá… Sus hijos Marcela, Lady, Mercedes, Juan y Marcelo, sus nietos, bisnietos, hijos y nietos políticos, sobrinos y hermanos políticos invitan a la misa en su memoria en la Catedral Basílica a las 19, al cumplirse nueve días de su partida al encuentro de nuestro Señor.

AGÜERO DE VILLANUEVA, AÍDA YOLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/21 en Jesús María (Córdoba)|. Norma Maldonado de Torres, sus hijos Silvia Torres y Walter Joos, sus nietos Walter Joos (h), Sophie Joos y Giulio Piccoli y su bisnieta Francesca Piccoli, participan con mucha tristeza el fallecimiento de Perla. Acompañan a su hija Patricia y sus nietos Javier, Leandro y Lucas en este doloroso momento. Llevamos oraciones rogando por su descanso eterno.

ARIAS, IVAN ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus padres Ramon Arias , Maria Alagastin sus hno Ramon Eduardo Arias su hija politica Rosa Luna sus sobrinos Eugenia y Maya Arias y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su prima hermana Alina del R. Brandán de Oieni, sus hijos María Alina Oieni, Mariano R. Oieni, Daniel Leonardo Abdala y Leito Abdala, participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones al Señor por su eterno descanso.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Tus vecinos de la Calle 9, flias. Perdiguero, Poggi, Cura, Cárdenas, Herlán, Arias, Greco, Ruiz, Santillán, Lastra, te despedimos querido Manuel, entristecidos por tu partida a la casa del Padre. Te recordaremos siempre en nuestras oraciones por haber sido una gran persona. Que Jesús y la Morenita del Valle te reciban en sus brazos y descanses en paz. Acompañamos a Flor, Facu, Nacho, Manuelito y demás familiares en este momento de profundo dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (Pipi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. El cielo abre hoy las puertas del limbo para recibir en su seno a una exquisita persona "Manuelito". Joven docente, padre de familia, querido y apreciado por sus tíos, hermanos, primos y amigos. Que Dios padre celestial lo acoja en sus brazos y te de a librar de las mieles eternas. ¡Qué noble y hermoso corazón eras! Y ¿Cómo amigo? El valor de tu austeridad sincera, desinteresada y permanente fue lo que le permitió ganarse el cariño de todos. Romelia Andrade y su hija Carina con mucha tristeza acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares, pidiendo a Dios por su resignación cristiana ante tan irreparable pérdida. "Que descanses en paz Manuelito querido"

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Tu primo hermano Lilia Beatriz Brandan, su hijo Ernesto Fernando, sus nietos Fernando, Brenda y Maria Florencia participan con profundo dolor tu partida, pero siempre estarás en nuestro corazón. Querido Pipi, acompaño en este doloroso momento a tus queridos hijos y nietos que los seguirás protegiendo desde otro lugar. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Julio Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su ahijada María Agustina Díaz participa con dolor el fallecimiento de su padrino. Eleva oraciones por su descanso eterno.

BRANDÁN, MANUEL RAFAEL (PIPI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su cumpa querido Raulito Brandán y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento. Abrazan a su familia en estos momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Lilia Nora Camuña y acompañan en el dolor a su hijo, Dr. Hugo Zerda, docente de la Facultad de Ciencias Forestales, a sus familiares y afectos.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNSE, participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre del docente afiliado Ing. Hugo Zerda. Acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMUÑA, LILIA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Norita no has nacido para el dolor, has nacido para el cielo, has nacido para Dios. Tus compañeras de la Escuela Normal Dr. Benjamin Gorostiaga, participan con dolor tu partida. Sus restos fueron inhimados en el Jardín del Sol.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Querida Marta, cuánto nos duele tu partida. Gracias por haber sido nuestra amiga, por haber compartido tan buenos momentos; como olvidarte Martita, si nos parece un sueño. Descansa en paz en los brazos del Señor. Acompañamos en estos dolorosos momentos a su esposo Guido, su hijo Raúl, sus adorados nietos, su padre, madre, hermanos y sobrinos. Participan flia. Juarez, Ricardo, Ely, Negra, Bety, Daniel, Mataco, Marcela, Natalia, Sabrina, Andrés, Fernando, Milagros, Emir, Silvia, Claudia y Luis. Sus restos fueron cremados.

CORONEL, PATROCINIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hna Natividad Coronel sus sobrinos Oscar, Fina, Pequeña, Carlos , Reina,sus nietos Lucia, Mirian, Ivana, Matias, Sergio, Milagros , y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su esposa Julia y sus hijos Eugenia, Cocó, Lucio, Maxi y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hija Eugenia y Luciano, y su nieto Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hija Cocó, Eugenio y sus nietos Santi y Nico, participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hijo Lucio y Liz, y su nieta Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hijo Maxi y Ana, y sus nietos, Bauti, Joaqui y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hijo Nicolás y Gabi, participan con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su madre Toty Mayuli de Costa, sus hermanos Gringo y Jacky, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inundados el 3/8/21 a las 11.30 Hs en el cementerio Parque de la Paz.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hermanos Gringo y Magui e hijos, Karina, Erika y Joshe, Cristian y Fiorella, Sebastián y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a su mujer e hijos en este doloroso momento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hermana Jacky y sus hijos Franco y Gastón participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a su mujer e hijos en este doloroso momento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Su tía Betty Mayuli, sus hijos Ariel y Verónica; Patricia y Manuel; sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Toty y a Julia y familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Noelía García Juárez y familia participan su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING. (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. El grupo "Notiamigas" participan el fallecimiento del papá de Eugenia y suegro de Luciano. Los abrazan en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Esther, Rubén y Hugo Dinardo lamentan profundamente el fallecimiento del hermano de nuestro amigo Gringo Costa y acompañan en estos difíciles momentos a toda su familia. Descansa en paz Charín!!

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. Héctor, Claudia y Juli Neme y Gusti, lamentan profundamente el fallecimiento del hermano del querido amigo Gringo Costa y acompañan en estos difíciles momentos a toda su familia. Descansa en paz Charín!!

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21.

Sandra Moya, Marce, sus hijos Mariela, Francisco, Mariano, su hermana Vicky, participan con dolor la partida de Chary y acompañan a su hermana Julita rogando una oracion por sy eterno descanso.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Julio, Roberto, Sandra, Patricia, Fabio, Walter, Margarita. Acompañan con dolor a su hermana Julita por la perdida de su esposo Charin. Rogando una oracion por su eterno descanso.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Roberto Moya, Adela Moran, sus hijos Roberto, Martin, Mariano, Sebastian, hijos politicos y nietos participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su vecina Ana Maria Lopez de Hernandez, sus hijos Fernando, Goyi, Julio, Juan y sus respectivas flias. Acompañan a su esposa Julia e hijos y a su madre Toty Mayuli en esta irreparable perdida rogando una oracion en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Néstor Fernando Zurita, Azucena Brunello y Helena Zurita e hijos participan con dolor el fallecimiento de Coco. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Enrique y Marty de Zurita, junto a sus hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Charín y abrazan con mucho amor a nuestra querida Cocó y hermanos, a su esposa Julia y su mamá Toti Mayuli, al tiempo que piden oraciones en su memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANÍBAL ING. (CHARÍN) (q.e.p.d.) falleció el 2/8/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José Luis Bejarano y Roxana Elli acompañan a su familia y a sus consuegros Gringo y Magui en este momento. Ruegan una oración en su nombre.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus compañeros de 5º año 4ª división, promoción 1974 de la Escuela Nacional de Comercio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. La comunidad del tenis de mesa nacional y los integrantes de Asociación Norte de Tenis de Mesa despiden con profundo pesar al Ing. Lucio Costa Mayuli. A su pasión y a su lucha le debemos el desarrollo de este deporte y de esta hermosa comunidad. Acompañamos a familiares y amigos en este día de tristeza y aflicción. Seguirá presente en nuestra memoria, como una luz brillante que nos acompaña en el camino.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL ING (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Martín Messad Leoni, eternamente agradecido por tu cariño y tus oficios de padre, compañero y amigo . Te voy a extrañar siempre.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su esposa Julia Moya, sus hijos Eugenia, Cocó, Maxi, Lucio y Nicolás Costa, nietos Bautista, Santiago, Pablo, Valentina, Joaquina, Nicolás, Martina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Tus compañeros y amigos del Colegio Franciscanas: Alicia, Andrea, Cecilia, Lilian, Marta y Romina participan con profundo dolor la inesperada partida del papá de Coco. Se ruega una oración en su querida memoria.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

COSTA MAYULI, LUCIO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Personal médico y administrativo de Promed participa con profundo dolor su fallecimiento.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Cecilia Guillot, compañera de promocion del colegio San José participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su Matriculada Dra. Teresita Barthe de Fagalde. Ruegan una oración en su memoria.

FAGALDE, EUSEBIO FLORENCIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hijo de su colega Dra. Teresita Barthe de Fagalde. Ruega una oración en su memoria.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Celeste, Marcelo y Claudio, sus hijos pol Juan y Ester y sus nietos Rocío, Gonzalo, Juan Diego, Lucia, Florencia y Candela participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hermano Dr. Carlos Federico Guardo Flores, su hermana política María Mercedes Hab, sus sobrinos María y Federico. Hermana querida, me has dejado solo, con nuestros recuerdos de la infancia, que Dios te reciba con los brazos abiertos, que estés feliz con mamá, papá, Emilito, Susy y abuela Fina en el cielo, espero estar junto con ustedes, cuando Dios determine mi hora, juntos de nuevo, lejos de las injusticias humanas. Intercedan por mí y mi familia ante la justicia divina, Jesús y María. Hasta pronto.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Victoria Acosta, sus hijos Dorita y Pedro Brandán, Jorge y Andrea Taboada participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos en este momento de tristeza a sus hijos y demás familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. La promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de su querida compañera Nena Guardo. Eleva oraciones por su alma, para que el Señor le dé la felicidad y la paz que no tienen fin.

GUARDO FLORES DE PEREA, EDITH ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Tus compañeras del 5° año A de la Promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano te despiden con gran tristeza. Tus escritos y tus poesías harán que estés siempre presente en nuestro corazones. El Señor te reciba en su Reino.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su esposo Laudino Orlando Bravo . Tu hija política Silvia Gallo , sus nietos Alvaro, Ramiro , Constanza, Candelaria , Ignacio y Andrea participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Familia Zanni Appa participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Familia Fortuna Zanni participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

IBARRA DE BRAVO, ESTELA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Familia Zanni Gallo participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ITURRE MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Ramon, Carolina, Antonia, Roberto, Miguel Iturre y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICICOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, ÁNGEL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Amado Pisuti como te conocen todos, por tu enorme corazon que dios te reciba en sus brazos y tengas descanso eterno .quedas en el recuerdo de tus hijos del corazon Federico, Leonardo, y flia Marcela y flia, Pablo y flia, Melissa y flia, tu hno Victor y flia tus nietos sus restos seran inhumados en el cementerio los Flores SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. ¡Señor, recíbela en tu reino! Que descanse en paz y José de la vida eterna junto a su esposo Luis y sus nietos queridos Flavia y Daniel. Su hijo Juan Carlos Gallardo, Mercedes Pereyra y nietos Francisco, Gonzalo y Cristina y su bisnieto Benjamín Gallardo la despiden con mucho amor. Elevemos oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz eterna. Su hijo Juan Pablo Gallardo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleven oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Tania, Juan Carlos y Juan Pablo, H. pol. Marta y Mercedes, nietos Soledad, Agustina, Gonzalo, Francisco y Cristina, bisnietos Mauricio, Benjamín, Xiomara y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hermanos Nélida, Pocha y Ramón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevemos oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus primos Dr. Carlos Alfredo Jugo y Juana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia Jugo y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrino Rubén R. Jugo, su sobrina política Isabel Martin, sus sobrinos nietos Cecilia y flia., Rubén y flia., María y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Que tu alma emprenda el camino sagrado hacia el descanso eterno y brille por siempre en nuestros corazones. Tu hijo Luis Daniel Gallardo, su hija política Marta luna, sus nietas Agustina, Soledad y Daniel, sus bisnietos Mauricio y Xiomi. Te despiden con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 15 hs.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Quédate en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, quédate ahí, donde nadie te toque, donde cada vez que te busquemos podamos encontrarte. Tu nieta Soledad Gallardo, su nieto político Daniel Castro y bisnietos Maury y Xiomara. Participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios" su hermana Pocha Jugo, su cuñado Miguel Musa, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Darío Musa, Cristian Musa y Monica Musa y sus respectivas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO DE GALLARDO, MARÍA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Norma Acuña Valdivia y Orlando Vottero participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos: Liliana, María Noel, Nicolás y Santiago en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Tu me hiciste renacer, con el agua, con el óleo confirmaste mí bautismo,y ahora me llevas, Señor, a la mesa de tu altar. Con profunda tristeza acompañamos con oraciones a su esposo Tucho Riccardo e hijos en este momento. Su prima Elena Riccardo e hijos.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. El Dr. Carlos Scaglione y la Dra. Susana de Scaglione y flia. Saludan con profundo dolor a su amigo Tucho y familia.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Con profunda resignación abrazamos con dolor a nuestro querido amigo Tucho por la irrepaable pérdida de su compañera de vida. Tus hermanos dl alma "Nocheros de Tennis".

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus primos Magui Montero, Carlos Montero y Ángela Ruiz, Norma Montero y Sergio Pacheco, sus sobrinos Sandra García, Silvina García y Diego Pérez Carletti, Carla y José Montero, Santiago y Álvaro Pacheco participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposo Tucho y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Mele Buxeda, José Maria Masip participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Tucho en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Toty de Paoletti, sus hijos Luis y Marcela Paolettti, hijas políticas Daniela y Viviana, sus nietos Martina, Constanza y Gonzalo Paoletti, participan con profundo pesar el fallecimiento de Silvia y acompañan a su querido primo Tucho en tan doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. "La muerte no es un punto final... es volver a casa, es volver a Dios". Madre Teresa de Calcuta. Yayá Macedo de Gómez y familia participa su fallecimiento y acompañan a su esposo Tucho, hijos y demás familiares en tan difícil momento. Las palabras no alcanzan cuando es inmenso el dolor. Paz en su tumba.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Ing. Carlos Cheein (Popo) y familia participan su fallecimiento y acompañan a Tucho y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Ing. Daniel Privitera y Noelia Privitera acompañan con profundo dolor a su esposo e hijos por la irreparable pérdida de Silvia, rogando por el eterno descanso de su alma.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. El personal administrativo de la empresa Ing. Daniel Privitera participan con profundo dolor de su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. José Antonio Rojo, Ester Costas y sus hijos José, Ignacio y Alejo participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Tucho en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. A Ti elevo mí alma, a Ti, mí Dios y Señor. Acompañamos con oraciones a nuestro querido compañero de radio Tucho Ricardo a Gringa de Abdala, Norma Cura y Margarita Montero. Participamos con profundo dolor Dr. Francisco Lescano Núñez y sra.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA(q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Alfredo Quiroz, Vivian García Olivera y sus hijos María Angélica y María del Rosario participan con profundo dolor del fallecimiento de María Silvia, esposa de su querido amigo Carlos Tucho Riccardo. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA(q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Josefina Carrasco de Quiroz, Sonia Gladys Quiroz, Alfredo Quiroz y Vivian García Olivera de Quiroz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Piqui Cano, hijos y nietos acompañan al estimado Tucho e hijos en estos momentos de profundo dolor ante la pérdida irreparable de su esposa. Ruega al Señor, paz para su alma y resignación a sus seres queridos.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Roxana Vera sus hijos Juan Manuel y Ana Belén participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina. Acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus amigos Pandu y Koly , sus hijos Jose Luis, Carlos y Daniel con sus respectivas flias participan a su fallecimiento y acompañan a su esposo Tucho y sus hijos en el dolor por la perdida de Silvia Q brille la luz q no tiene fin.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Nazareno Sgoifo (Pucho), su esposa Adela Pece e hijos, trasmiten su pésame y acompaña a Tucho y flia en su dolor.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. "En el cielo luz eterna! En la tierra paz y consuelo para su familia". Marta y Juan Paoletti, Mirta y Eduardo Sily acompañan con cariño a su primo Tucho, Luciano y tuchito Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. El programa radial "La Ventana" de Patagonia Producciones, que se emite por FM Exclusiva 103.7, su conductora Susana Kandcija, y sus columnistas Carlos Paskevicius, Dr. Francisco Lescano Nuñez, Ing. Alberto Villaverde, Prof. Nicolás T. Gentile, Dra. Silvana Perren, Lic. Alicia Fernández, Lic. Elizabeth Gerez y Dra. Jimena Massi, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, nuestro querido amigo y colega Carlos "Tucho" Riccardo y su familia, en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. "Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios". Mirta Atia, sus hijas Nancy, Sandra y Mariné Claveros con sus respectivas familias, acompañan a Tucho, a sus hijos y a su madre politica Gladys en este difícil momento.

LEDESMA DE RICCARDO, MARIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Mario Ramon Castillo Solá, Monca Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundodolor su fallecimiento y rugan una oracion en su memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. La familia de Radio Exclusiva acompaña con profundo dolor a nuestro compañero Tucho Riccardo y sus hijos Carlos y Luciano en este momento tan difícil y de profundo dolor que están atravesando y elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. Sus compañeros de trabajo del Sector Estudios y Proyectos y Obras Civiles y Menores D.E.P.S.E. , acompañan con profundo dolor a la familia de nuestra compañera Silvia. Rogando oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE RICCARDO, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleició el 1/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Armando Héctor Ledesma (Tero), su esposa Tilda Guaraz Trujillo, sus hijos: Sandra, Ariel, Iván y Yeye, acompalan con profundo dolor a nuestro querido amigo Tucho, por la dolorosa périda de su amada esposa y hermosa persona. Elevamos oraciones en su memoria.

MORALES DE MAZZOLENI, MARÍA ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Margarita Anauate de Batule y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con pesar a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su hermana Nancy Pilán, sus sobrinos Guillermo, Lourdes y Virginia; su amiga de toda la vida Lucía del Carmen Bustamante participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus compañeros del I.O.S.E.P. Agencia Córdoba participan con gran dolor su partida y acompañamos a su familia en este difícil momento.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Amiga, aunque hay dolor en nuestras almas y una profunda tristeza en nuestros corazones, nos consuela recordarte con cariño y gratitud. Hasta pronto. Tus amigos Alejandra Ibañez y Omar Tévez, sus hijos Nacho, Vale y Agustina acompñana a sus hijos Aimará y Eduardo en este difícil momento

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Hoy es un día muy triste para nosotros y es difícil decirte adiós. Nos duele tu partida pero sabemos que estás junto a Jesús. Te recordaremos siempre. Tus amigos María Silvia y Rubén Ibañez, sus hijas María Eugenia, Alejandra y Carolina; y sus respectivas familias, saludan y acompañan a sus hijos Aimará y Eduardo en este difícil momento.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "El Señor te reciba en sus brazos". Elsa y Taty Ledesma y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Patricia y acompañan a sus hijos Aimará y Eduardo.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Castro Enrique, su Sra. Graciela Pilán, sus hijos Hugo y Jessica, Enrique, Emilio y Noelia, Pedro y Emilia lamentan profundamente su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Pilan Hector Francisco y su Sra. Norma Martinez lamentan profundamente el fallecimiento de su querida sobrina. Elevan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Amiga, gracias los momentos compartidos, te vamos a extrañar. Sus amigas, Liz, Patri, Susy, Pity, Pia, y Carmencita participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Aimara y Eduardo en estos momentos.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Benja, Carmencita y Benji, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Edu y Aimi en este triste momento.Ruegan oraciones en su memoria.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Patricia Bulacio de Billini, sus hijos Sergio, Matías, Nazareno y Margarita Cáceres de Bulacio participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y acompañan a sus hijos en este difícil momento.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Amiga querida, una parte de mi vida se va contigo. ¡Siempre tan presente!". Susana Llapur participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Aimará y Eduardo en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria. Descansa en paz.

PILÁN, PATRICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Los amigos de la promoción 1966 de la Escuela Del Centenario de su mamá Kuky Pilan: Sara Ramírez y demás compañeros acompañan con dolor el fallecimiento de su hija Patricia y elevan oraciones por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

RABELLINO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 22/7/21|. Tío Carlos: Gracias por tantos momentos compartidos, gracias por estar siempre a pesar de la distancia, gracias por querereme como un papá: te amo y nunca te voy a olvidar. Hasta pronto. Tu Kankita y flia. Susana Stenberg Bertuzzi.

RODRÍGUEZ, EVARISTA TEODOLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijas Victoria, Evelia, Liliana, su hijo político Omar y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR ABRAHAM GUBAIRA SRL. PARA CARUSO CIA. ARG. SEGUROS SA.

SABAGH, ROBERTO ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Dios le abrió la puerta del Cielo para que descanse en su paz". El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero en la persona de su Secretario General José Gomez, Comisión Directiva y Cuerpos Orgánicos lamentan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de pesar.

SABAGH, ROBERTO ELADIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. La Asociación "El Bochín" participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio y amigo Beto. Que Dios le de el descanso eterno. Frías.

SALVATIERRA, Ana MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos Dany, Marta, Mirta, Selva, Ramón, Blanca (Chicha) y Tania. Nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Misericordia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realisado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Sus primos Elva, Dante, Olga, Miguel, Toty y Teke Gómez, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

SAYAGO, ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas Lilia y Patricia y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijas Maria, Leyla, Miriam sus sus hnos sobrinos nietos y demas familiares COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. "Que brille para El la luz que no tiene fin" Antonio Sequeira y familia, Elsa Sequeira y familia participan con profundo dolor el fallecimiento.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su sobrino Raúl Ariel Vega, su esposa Stella Maris García, sus hijas Gabriela, Andrea y Victoria acompañan a su tío Cuno, hijos Daniel y Lucho y nietos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Nené Bravo Almonacid de Torres y flia, participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño en estos momentos de tanto dolor a su esposo, hijos, nietos y demás familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria y que Dios, nuestro Señor le conceda la paz eterna.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Que tu bendita alma descanse en paz". Jacinta Bravo de Campos (Porota), y su hijo Héctor Campos y flia., lamentan el fallecimiento de tan excelente persona y vecina, acompañando a su esposo Demetrio, a sus hijos Daniel y Luis y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA DE VEGA, TELLA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. "Señor: Tú que resucitaste a los muertos, dígnate darle la vida eterna". Profundamente consternados por su fallecimiento, Mercedes Serrano de Abdala y sus hijos: Mario, Mónica y Ricardo despedimos con mucho dolor a Doña Estela, como la llamábamos y acompañamos a su esposo Demetrio, a sus hijos Daniel y Luis y demás familiares haciendo oraciones por su descanso eterno.

SUAREZ, HORACIO SECUNDINO8q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su esposa Adela Hilda paz de Suárez hija Paula Beatriz Suárez y Sebastián Horacio Suárez. Sus restos serán inhumados en el Ceementerio de Rodeo de Soria. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realisado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VELIZ, JOSE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos Gladys, Luis, Fatima, Esteban, Micaela Veliz h. politicos nietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 42197897.

VILLALBA, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Eduardo, Nancy y Sonia , su hija pol Claudia y sus nietas Ana Paula, Sofía y Valentina participan con con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) falleció el 3/7/21|. Familiares y amigos invitan a la misa que se realizará hoy a las 18hs en la parroquia San José de Belgrano al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, SEBASTIÁN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Te fuiste de esta vida dejando un gran vacío en el corazón de los que te queremos. Descansa en paz hijo querido. Su madre que nunca te olvidará Marta González, sus hermanos Ingrid, Alejandro y Micaela. Oficiarán una misa hoy a las 18 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oraciones en su memoria.

GÓMEZ, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Su esposa Carmen Jiménez, sus hijos Lucas, Braian, Cristian, Nazareno, Luz, Valentina y su nieto Ismael invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 en la iglesia Santísimo Sacramento del barrio Borges. Ruegan una oración a su memoria.

GÓMEZ, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Mariano Ordóñez Brandán, su esposa Noemí y sus hijos Marisú, Noelia, Gabriel, Rodrigo, Lucrecia, Belén y Mili, sus nietos y respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 en la iglesia Santísimo Sacramento del barrio Borges. Ruegan una oración a su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoyé) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Hijo querido, nuestro Yoyi, a dos meses de tu partida, siempre estarás en nuestros corazones. Serás nuestro ángel". Sus padres Pequeña y Nene, sus hermanas Yanina y Belén, sus hermanos políticos Diego Gerez y Jerónimo Occhionero, sus sobrinas Guille, Griselda y su ahijada Gavina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma.

RIVERO, LUIS ÁNGEL (MANITO) (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Hoy se cumple un mes que partiste al Reino Celestial, mi querido Padre. Nunca se olvida a un ser que se ama, simplemente se aprende a vivir sin vos con profunda convicción que ya estás disfrutando del gozo de una vida plena en un lugar divino que Dios preparó con mucho amor para vos. Descansa en paz, padre. Su esposa, sus hijos, nietos e hijos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José a las 18hs al cumplirse un mes de su fallecimiento.

ACUÑA, HUGO VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su esposa Mercedes Noemi Leiva, sus hijos Víctor, Adriana, Luis, Claudia, Javier, Juan, Carlos, Adrián, Mari y Florencia, sus hermanos Javier y María Esther, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Andrés, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su esposo Matías Loto, sus hijos Elunei y Santino, sus padres, Mariela Amerio y Daniel Beltrán, su hermano nacho y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su hijos Santino y Eluney, su madre Mariela Amerio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su abuela Marina Villalba, participa con hondo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. "La vida no es la vida que vivimos, la vida es el amor, es el recuerdo " y vos Silvana estarás en el recuerdo de todos los que te conocimos. Beny Gonzalez Estely Sanchez y sus hijos Anita Florencia e Ignacio acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de Silvana a nuestro amigo Pablo Amerio Carla Ulla a Luisina y Agustín . Rogando al altisimo por su eterno descanso y resignación para sus seres queridos.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Te espero .....no estoy lejos, justo del otro lado del camino. Volverás a encontrar mi corazon..volveras a encontrar mi ternura.. enjuaga tus lagrimas y no llores si me amas (San Agustín). Con dolor acompañamos a su madre Mariela a su abuela Marina y demás familiares de Silvana Beltrán, por su fallecimento. Beny Gonzalez, Estely Sanchez y sus hijos Anita, Florencia e Ignacio.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Vuela alto querida Silvana, feliz regreso a la casa de Dios. Desde el lugar donde ahora perteneces fortalecé a tus seres queridos para sobrellevar tu ausencia. No existen palabras, gestos ni manera de dar consuelo a tamaño dolor. Nena Camacho, Edith y Graciela Sanchez e hijos y todo el personal de Panaderia Sanchez acompañan a su marido, a sus hijitos, a sus padres, a su abuela y demás familiares y afectos, por el inconmesurable dolor de su fallecimiento.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus tios Pablo y Carla, sus primos Agustín y Luicina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRAN, SILVANA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Empleados de Pablo Amerio Repustos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su memoria.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su hermana política Aída Navarro, sus sobrinos Luis, Claudia, Silvia, Quique, Carolina y Germán, sus sobrinos nietos Candela, Benja y Emma participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su sobrina María Marta Carbonel de Cinquegrani, su esposo Antonio Cinquegrani y sus hijos Ornella, Fiorella, Antonio y Arianna participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz tío Chichí.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Familia Rigourd, ex vecinos de calle Paraná, despiden con profundo pesar a Chichi y acompañan a sus hijos y demás familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARBONEL, BERNARDO TOMÁS (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Carlos W. Martinez y familia participan con gran dolor el fallecimiento de su gran amigo de tantos años. Dios misericordioso les conceda a su familia la resignación, pidiendo por su descanso eterno. ¡Que descanses en paz querido Chichí!

GOMEZ, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Su esposo Abel Dorado y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Aires del Pinar - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

LÓPEZ, BENJAMIN ELADIO (MACOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Fuiste un gran amigo y compañero. Te vamos a extrañar siempre, nunca te olvidaremos,dejaste lindos recuerdos en nuestros corazones, recuerdos que siempre nos harán sonreír. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Estás hoy con tus seres queridos que te precedieron. Tus compañeras: Sandra, Viky, Sofia, Cristina, Marcia.

LÓPEZ, BENJAMIN ELADIO (MACOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. Luis R. Simón, Jaime Simón, Luis O. Simón y Jaime R. Simón(H) y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso y resignación para su familia y amigos.

LÓPEZ, BENJAMIN ELADIO (MACOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/21|. "La gente de bien cuando se marcha de este mundo, lo deja mejor que cuando lo encontró y es lo que hizo nuestro querido vecino Rojas, pasó entre nosotros sembrando cariño, amistad, respeto, humildad, solidaridad." Participan con profundo dolor sus vecinos: Gustavo Carruzo, Fabián Serrano, Víctor De Pablo, Gustavo Garay, Marcia Abdala, Claudia Moreno, Dardo Córdoba, Nancy Paz, Patricia Godoy y sus respectivas familias. Rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados el 01/08/21 en el Cementerio Jardín del Sol.

PAZ, AURELIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cementer. de La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PERALTA DE YOCCA, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su esposo Carlos Yocca, sus hijos Valeria y Carlos Yocca , su hija pol Yanina, sus nietos Nahuel y Maria Emilia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA DE YOCCA, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su cuñada Marcela D. Yocca, su esposo Ing. Carlos A. Yonni, sus sobrinas Gisela y Mariela Yonni Yocca, su sobrino político Diego Fernández, sus sobrinos nietos Bautista y Jeremías Fernández Yonni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, MARIA EUGENIA (MARU) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Querida Eugenia, amiga y vecina vivirás en nuestros corazones con tus mejores recuerdos y a la vez sorprendida por tu inesperada partida acompañamos en estos momentos de dolor a su madre, hermana y tío Beby y a toda su familia. Pidiendo al Señor una pronta resignación para toda la familia estos son mis deseos de corazón. Angélica Hoyos de Velazquez y sus hijos Tito y Sergio elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos Juan carlos, Mirta, Micaela, Angel, Rocio, Mercedes, Marcelo, Claudia y Tamara. Hermanos Silvia y Sandra nietos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Loreto. Ceremonial ExequiasY Tanatopraxia Realisado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BARRERA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/21|. Sus hijos Mario, Claudio, Victor , hijas politicas Bella, Maria Yanina, Noelia, Micaela ,Sebastian, Giuliana, Samuel, Emanuel, Lourdes, Cristian, Matias, Rocio, Martina, Blanca, Ema, Camila, Morena Varela y su bisnieto Nicolas Varela SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERLAN, MARIO ALICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Su esposa Graciela Ruso sus hijos Nancy Marisa, Luis, Felipe, Herlan su hijo politico Miguel Paez sus nitos Facundo , Jimena Paez y demas familiares sus restos fuero inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN, NORBERTA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/21|. Sus hijos Analia, Paola, Celeste, Luis, nietos y demas familiares sus restos seran seran inhumados hoy en horas de la mañanaen el cementerio Cristo Redentor COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, CELSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Sus hijos Claudia, Mercedes, René, Francisco, Juan, Gregorio, Catalina, Carlos, Pablo, nietos, sus nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTILLÁN, CELSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Honorable comision directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo Gral, de Delegados y subcomision de Jubilados y Pensionados, participan con dolor el fallecimiento de la socia Celsa Santillán,. sus restos serán inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca.