FÚNEBRES | 8 de agosto del 2021

- Antonio Gubaira

- Elena Iramain de Torrez

- Carmen Fidelia Moyano

- Osvaldo Luis Andrade

- Nilda Yolanda Díaz de Medina

- Miguel Ángel Ledesma

- Luis Darío Hoyos (La Banda)

- Humberto Medrano (Buenos Aires)

- Raúl Orlando Tolosa

- Elisa Abdala

- María Filomena Argañaras

- Ramón Augusto Peñaflort (San Juan)

- Gustavo Daniel Carpio (La Banda)

Sepelios Participaciones

ANTONIO GUBAIRA

Falleció el 7/8/21

Sus tíos: José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José Gubaira y Jorge LLaya y Mariano Gubaira, sus nietos: Alfonsito, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomas, María y Sol Llaya Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Pedimos Oraciones por su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANTONIO GUBAIRA

07/08/2021

Personal de NORTE BENEFICIOS participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso...

ANTONIO GUBAIRA

07/08/2021 LOCAL

El señor gerente de NORTE BENEFICIOS Ricardo Mattar y familia participan con profundo dolor en su fallecimiento, acompañamos a la familia en este dificil momento...

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANTONIO GUBAIRA

07/08/2021

El Intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor del fallecimiento y pide oración para su eterno descanso.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Marisa, Dani, Paola, H. pol. Álvaro, Maxi, nietos Abi, Luisi, José, Felipe, Simón participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio J. del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su hermana política Martha Figueroa de Abdala y sus hijos Martita y Guegüi, Carlín, July, Jenny y Marcelo y sus respectivas familias, lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su sobrina Silvia Canllo y Manuel López, sus hijos Horacio, Karina, Diego, Yessica y nietos participan el fallecimiento de la tía Elisita, acompañan a sus hijos Marisa, Dany y Paola en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz tía querida.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus sobrinos: Miriam Sánches Zuaín y Mario H. Diz, Silvia Sanchez Zuain y flia. Acompañan a sus primos queridos Dani, Marisa y Paola en esta dolorosa perdida. Tia descansa en paz junto a tio "Goyo" .

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Querida tía, comadre, amiga, te despido a la distancia con profundo dolor y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus sobrinos Mary Canllo, Ricardo Jozami, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge, Florencia y sus respectivas familias abrazan a sus hijos en estos difíciles momentos y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Jorge Marcelo Abdala, Silvia Pece Neme y familia, participan con profundo dolor del fallecimiento de la tía Elisa. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Descansa en paz querida Elisa. Participa su fallecimiento Liliana Lema, sus hijos Alejandra y Adrian Soria y nietos. Se ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|.Carlos Laitan Cura y flia., participa con profundo dolor la partida de la mamá de nuestro querido amigo Dani. Rogamos oraciones en su memoria.

ABDALA, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Recibe Señor a tu hija a quién has llamado de este mundo a Tú presencia y concédele la felicidad del descanso y de la luz eterna". Su cuñada Mercedes Serrano de Abdala y sus hijos Mario, Mónica y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a sus hijos y demás familiares rogando oraciones en su memoria.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Luis María Gómez Tauil participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Marío y acompaña a toda su familia ante semejante dolor.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Clelia Tauil, sus hijos Luis María y María Virginia Gómez Tauil, sus nietos Facundo García Gómez, Rodrigo García Fattor y Luis Eduardo Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento a la mamá de su querido amigo Mario.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Los amigos de su hija Mónica, Óscar, Luis y Mariana participan con profundo dolor la desaparición física de la Sra madre de su entrañable amiga y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Jardin del Sol.

ALLES DE CANTONI, MAGDALENA FLOROLIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Jovita Figueroa de Espinillo y flia , sus hermanos Chiqui, Muñeca,Zulma y Óscar participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Moni, Marcela,María Celia,Marito y sus respectivas flias .Pedimos a nuestro Padre Dios los reconforte y para ella haga brillar la luz eterna.

ANDRADE, OSVALDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su esposa Bernardina, sus hijos Duilio y Walter, sus hijas pol Victoria y Norma sus nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA

ARGAÑARAS, MARÍA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su nieta Indira López Martínez, su nieto político Jorge Fernández, sus bisnietos Juanita, Agustín, Josefina y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAS, MARÍA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su nieta Carola López Martínez y su nieto político Jacobo Lugones participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAS, MARÍA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su nieto Gastón Ariel Gay, su nieta política Carolina Quieto, sus bisnietos Morena y Mauricio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAS, MARÍA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su nieto Fedra Salma Gay y su bisnieto Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ DE MEDINA, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Carlos y Nilda Medina, sus hija pol Ana Roldan y sus nietos Emanuel, David, Maximiliano y Carlos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

DIAZ DE MEDINA, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su sobrina María del Carmen Basualdo, su hijo Mario Palavecino y sus nietas, sus hermanos Cacho y Nene Basulado y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Tía Nilda. Que Jesucristo lo tenga en el mejor lugar y la cubra con su manto. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

DIAZ DE MEDINA, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus amigos Veronica y Ariel acompañan en este dificil momento a Nilda.

DIAZ DE MEDINA, NILDA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Verónica Martínez y Patricia Encalada, amigas y delegadas del Nivel Inicial acompañan a Nilda por el fallecimiento de su madre.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su tía Liva de Scaglioni, sus primos Rubén y Mangui Scaglioni y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "Tuky que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. ¡Siempre te vamos a extrañar!". Sus primos Mariela y Otto Bonemberg, sus sobrinos Maia y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Con dolor te despido, Tuky querido y lamento tu partida. Porque fuiste un ser de luz y dejaste en los que te amamos una marca imborrrable. Descansa en paz e ilumina a tu familia . Roberto "Negro" Pérez participa su fallecimiento.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Analía Álvarez y Mario Falco, sus hijos Daniel, Nicolás y Agustin participan su fallecimiento y acompañan a Mirta, Adriana, Florencia y demás familiares en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". (Salmo 23-5-1) Sus hermanas en Cristo del "Pres. Refugio de Pecadores" de la Pquia. San José, Bº Belgrano acompañan en el dolor a su madre Mirta y demás familiares elevan oraciones por la salvación de su alma.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Madi y Vicente Raab participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a nuestra querida amiga Mirta.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Te acompaño en tu dolor. Mis sinceras condolencias en estos momentos difíciles. Martina Argañaraz y familia participan con gran pesar el fallecimiento del hijo de su querida amiga Mirta y hermano de Adriana en estos momentos de profunda tristeza.

ESCOLANO, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Chiny Palavecino y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Tuky, hijo de su querida amiga Mirta, hermano de Adriana y hace extensivo a toda la familia sus condolencias.

GÓMEZ, GUILLERMINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Doña Piqui querida: hoy el hacedor supremo, nuestro Padre Celestial, integró al séquito de ángeles que ya habitan en la mansión que Él nos reservó a cada hijo, "más allá del sol". Su inesperada partida a la Ciudad de la Paz y el Silencio nos sorprendió orando a la Divina Misericordia. Dejó entre todos los la que frecuentamos y de los que vivieron a su lado todo el amor que será invariable en todos los que aquí la amamos. Siempre evocaremos sus virtudes, el don de gente que ostentaba. Las familias de: Chocha, Prof. Alberto, de Mariana, de Anita, Leo Herrera, Franco Calbanes, Luis Avila, Porota y demás familiares y amigos lamentamos de manera especial este "hasta siempre" y elevamos fervientes oraciones por su paz. Que brille para Ud. la luz infinita de Cristo. Sus restos fueron sepultados ayer en el Jardín del Sol.

GÓMEZ, HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Cómo no extrañarte si con una mirada sabías lo que nos pasaba. Fuiste nuestro protector, luego de nuestros hijos. Tus nietos que tanto amabas y eran sagrados para vos, así nos enseñaste a cuidarlos. Admirábamos tu fortaleza, tu templanza, tu nobleza, tu presencia, tu sabiduría y tus ganas de cambiar para ser un mejor hombre. Cómplice y confidente de muchas travesuras de tus nietos y bisnietos, consuelo de nuestras tristezas, sonrisa de nuestra alegría y el primero en estar cuando la salud nos jugaba una mala pasada. Siempre con la palabra justa para guiar nuestros caminos. No faltamos a tu vida ni faltamos a tu memoria. Hoy no estás físicamente, pero quedaron los valores que nos inculcaron. Siempre vuelves a visitarnos en los sueños y estoy segura que es para controlar que todo sigue bien, como era tu costumbre. Hasta que nos volamos a encontrar padre querido, nuestros corazones llorarán. Hoy más que nunca extrañamos tus abrazos y tus palabras justas en el momento correcto. Gracias por todo lo brindado siempre pero más que nada por amar incondicionalmente a tus 9 nietos y bisnietos. Siempre en nuestros corazones. "Rey de la familia" ¡Te amamos! Tu esposa Elida Guallama, hijos: Sandra, Daniela, Fernando y Mónica. Tus nietos y nietas políticas: Marco y Cecy, Mateo, Cristian y Priscila, Adrian y María, Ramiro y Ana, Florencia, Esteban, Facundo y Morena. Tus bisnietos Valentín y Pilar, Ariadna y Miqueas, Isabella y Aitana. Lo recordaremos en la misa de las 19hs de la Iglesia Catedral .Pedimos oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Antonio querido, tu perdida nos deja un gran vacío en nuestros corazones. Acompañamos a toda tu familia Pepe, Silvia, Ornella, Mariella Fili, Fernando y Julia Esperguín.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Juan Carlos Paz su esposa Cristina Arjona, sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila y Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana para toda su familia.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su amigo Diego Hernán Martínez, participa con profundo dolor su fallecimiento.Eleva oraciones a su querida memoria,rogando al Altísimo por su descanso eterno y cristiana resignación a su flia.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz eterna. Vitito Rivero y Nena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su amigo Sergio Estrada y sus hijas con mucho pesar participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio Jorge participan con dolor su fallecimiento y ruegan resignación a su familia.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Tito Saad, su esposa Reina Gubaira de Saad, su hijo Gabriel Saad, Adriana Recchia de Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Camilia Gubaira y su hijo Fabián Reston participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Marcelo Daniel Adorni y flia despiden con enorme tristeza a su querido amigo acompañando a su familia en tan inmenso dolor será difícil encontrar otra persona tan noble sencilla humilde y generosa como vos que brille para ti la luz que no tiene fin elevamos oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. José Alejandro Ortiz Méndez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Hoy nos toca despedirte compañerito, amigo y hermano de la vida. Es un día muy triste para todos nosotros. Gracias por tu amistad, por tus risas, por tus abrazos. Gracias por habernos dado parte de tu vida. Desde lo más profundo de nuestro corazón te decimos hasta siempre Antonito, vivirás por siempre en nuestro corazón. Tus compañeros y amigos del colegio San José.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Carlos Giambroni y Mirta Mattar, Guillermo Giambroni y familia, Andres Giambroni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Beba de Gubaira, José Gubaira y familia, Fernando Gubaira y familia, Alejandro Capellino y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su gran amigo Luis Roberto Auat, su esposa Yessy y sus hijos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, su madre Nena y hermanos en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Carlos Auat, Norma de Auat y sus hijos Carlos (h), Juan Pablo, Luis, Ramiro con sus respectivas familias participan y acompañan a la familia en este triste momento.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su mamá Nena Rubisz de Gubaira, sus hermanos Musha, Grillo, Loly y Consti, su cuñado Roger Hoyos y su sobrina Faustina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. (Capital-Sgo. del Estero) Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 4296027.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Lucas Aragón y familia participan con profundo dolor la partida de su amigo.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. A.M.A.E.S.E. (Asociación de Motos y Autos Especiales de Santiago del Estero) Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro presidente y amigo del alma y acompañando a su familia en este difícil momento.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Carlos Cevilan y familia participan con profundo pesar la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Antonio "Chino" Gubaira y familia participan con dolor su partida a la casa del Padre y ruega una oración en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Empleados administrativos, fúnebres y personal de sala participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Eduardo Hisse, Dory Montero e hijos Pablo, Esteban, Valentina participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a la querida Nena e hijos: Musha, Grillo, Loli, Consti en estos difíciles momentos. Que Dios lo acoja en sus brazos. Oraciones por su eterno descanso.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. "Que Jesús lo reciba en sus brazos". Antonito: es grande el dolor que sentimos por tu inesperada partida. Siempre vivirás en nuestros corazones y recuerdos. Hasta siempre amigo! Eugenia y Sergio Casadei, Graciela Lascano de Casadei participan su fallecimiento y ruegan pronta resignación para su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Diego Abdenur y familia, acompañan a su hermano Guillo y demas familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUBAIRA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. María Cristina Cura y flia. participa con profundo dolor su partida, acompañamos a toda su querida familia en este dificil momento y una pronta resignacion. Rezamos por su alma, que descanse en paz junto a su hermano y su padre.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Las amigas de su cuñada Susana: Sase, Ceci, Mohy, María Silvia, Claudia, Patricia, Carlota, Pepita, Bachicha y Vivi acompañan a su esposa Mercedes, hijos y nietos en este momento y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN OLIVERA, JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Marta Sapunar, Fernando Barrionuevo y sus hijos junto a sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Mercedes y a sus hijos en tan sensible momento.

IRAMAIN DE TORREZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Mirta, Miguel, Oscar, Beatriz, Graciela, Ramon, Ramon, Isabel, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

LEDESMA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su esposa Miriam Villareal, sus hijos Shakira, Miguel, Erika, Adrian, Yisela Gustavo, Diego, hijos politicos, nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Morales. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Su hermana Lastenia Medrano y sus hijos: Lastenia y Alfredo, Florencia y Federico, Rodolfo, Virginia, Lucas y Teresa Sal; sus nietos Agustín, Manuela, María Lastenia, Federico, Lucila, Tomás, Joaquín, Victoria, Santino y Manuel participan tristemente el fallecimiento del querido Chango.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Sus sobrinos Facundo Sayago Medrano, Claudia Fragaliti y Arturo Rodríguez Fragaliti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Su sobrina María Cecilia Sayago Medrano y sus hijos Gastón y Pedro Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Sus sobrinos Teresa Sal y Lucas Hernández y su hijo Manuel participan dolorosamente su fallecimiento.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Sus sobrinos Lastenia Sal y Alfredo Degano, sus hijos Agustín, María Lastenia, Tomás y Santino participan dolorosamente su fallecimiento.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Sus sobrinos Florencia Sal y Federico Witthaus, sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan dolorosamente su fallecimiento.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Su sobrino Sebastián Sayago, Mariela Nassif, sus hijos María Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Beatriz Meossi de Cáceres y Cecilia Meossi de Noriega participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Su ahijada Virginia Sal y sus hijos Manuela y Joaquín participan dolorosamente su fallecimiento.

MEDRANO HUMBERTO (Chango) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. María Cecilia Medrano participa el fallecimiento de su querido hermano junto a sus sobrinos: Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina con sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. La comisión directiva de A.N.C.E.R. participa con dolor el fallecimiento del hermano de su tesorera Sra. Lastenia Medrano. Ruega oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Las amigas de sus hermanas Elsita, Lita, Anita, Cristina y Meme participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga y sus hijos Rafaela y Matías Calabrese y sus familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDRANO HUMBERTO (CHANGO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en Buenos Aires|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus fieles servidores Angela, Ana, Jenny, Miriam y Yesy, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Carmencita Moyano, quien fuera integrante de la familia UNSE. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. El decano, Dr. Juan Carlos Medina, la vicedecana, Dra. Nancy Giannuzzo, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Carmencita Moyano, quien fuera integrante de la familia UNSE. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestra compañera Nodocente jubilada y acompañamos a su familia, ex compañeros y amigos en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Fuiste y serás nuestra Carmencita, aquella joven y luego adulta mujer, cariñosa, simpática y de suaves y lentos modales que cautivaba con su discurso tranquilo pero contundente. Seguramente descansarás en paz, en aquel lugar en el que con tus seres queridos y los ángeles, seguirás desparramando bondad y gentileza. Tus amigas: Nora Loto, Mirtha Hatún, Marta Epsteín, Rosa María Conca, Tere Contreras y Tere Hatún. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Carmencita Moyano quien fuera integrante de la familia UNSE. Acompañan en el dolor a familiares y afectos.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus ex compañeras de Asicana: María Cristina Ibáñez de Garay, Nora Rafael de Jiménez, Josefina Capovilla, Lucía Acuña de Ledesma, Olga Cheein, Nora Loto, Ana Barrionuevo, Ana Arce, Dalila Escobar, Liliana Belles de Sanmarco participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, CARMEN FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus ex compañeras de Asicana: Nora Loto, Olga Cheein, Ana Barrionuevo, Cristina Ibáñez de Garay, Lucía de Ledesma, Dalila Escobar, Fina Capovilla, María Rosa Berdaguer, Ana Arce y Edda Pistamiglio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEÑAFORT, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21 en San Juan|. Sus hermanos políticos Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus sobrinos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

POLLASTRELLI, MARIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Su esposo López Lany Antonio, sus hijos José Antonio, Roció Anahí y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

RODRIGUEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Querida Elvira quedaras por siempre en nuestros recuerdos y corazones. Sabemos que te encuentras en un lugar glorioso gozando de la presencia de Dios. Su cuñada Nilda Campos, sus hijas Susana de Banegas y Mecha de Orieta y flias.

RODRIGUEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Rosa Angelina Gauna de Caceres, su hija y nieto despiden a su amiga de toda la vida. Ruegan una oracion a su memoria.

RODRIGUEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Martin Cáceres, Angélica Arias, hijos y nietos participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SALTO, MARGARITA q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hija Mary, su hijo político José Antonio Ibañez, sus nietos: Sergio, Elías, Cecilia, Marina, Alejandro, Dalila, Fabiana, Carolina, y, María José Ibañez, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

SALTO, MARGARITA q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. María Angélica Ibañez de Climent, Lucy Ibañez, Dory Ibañez de Virosta y sus respectivas familias, acompañan con dolor el fallecimiento de la madre de su cuñada y hermana en el afecto, Mary y a su hijo político, nuestro hermano José Antonio Ibañez. Ruegan al Señor que lleve su alma a la Gloria Eterna.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Marisa, Paco y Roberto Pérez Nazar, y familia, participan con mucho dolor el fallecimiento de Lito y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Acompañamos espiritualmente con mucho cariño a su esposa Cristina y a sus hijos Maria y Juan José.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Nosotras cuidaremos de tu hija .... descansa en paz. Natalia Barron Cristina Zuares y Tania Salto acompañan a Maria en su tan triste perdida. Acompañamos a su familia y q brille para él la luz que no tiene fin.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Dr. Héctor R. Baraldo, Dra. Sonia Torri Arriazu y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Acompañamos a Cristina, a sus hijos y nietos en estos momentos dificiles de la vida por la partida del querido amigo Lito a la casa del Señor. Que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos Kuky, Stella Maris y José Repenzky.

SPITALE, LUIS (Bocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Beatriz Meossi de Cáceres y Cecilia Meossi de Noriega participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

TOLOSA, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su compañera Rosa, sus hijoas Valeria, Ivana, Virginia, hijos pol., nietos, hermanos y demás familiares pasrticipan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

Invitación a Misa

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su hermana Reina Cardozo, su cuñado Daniel Ibañez, su sobrino Gonzalo, su ahijado Nahuel Ibañez invitan a la misa que se realizará hoy a las 20hs en la Parroquia San Roque al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Hija querida de mi alma. Te fuiste tan rápido, sin un adiós, sin un beso, sin un abrazo. Nos dejaste un dolor tan grande en nuestros corazones. Sin consuelo. Que Dios te tenga en la gloria y descanses en paz en los brazos del Señor. Tus Padres Villa y China, sus hermanas Norma y Reina, sobrinos, primos, hijos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20hs en la parroquia San Roque al conmemorarse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Su esposo Guido, sus hijos Raúl y Natalia, sus nietos Alma M. y Julián, sus padres Pedro y Jesús, sus hermanas Norma y Reyna, sus sobrinos y hermanos políticos agradecen a familiares, amigos, vecinos y a todos aquellos que nos acompañaron con oración y contención infinitas. Gracias. Que Dios los bendiga al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Recordatorios

Responsos

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Nosotros te tenemos a vos Marta, una parte de ti vive con nosotros, tus recuerdos siguen en nuestro hogar y está presente en nuestras vidas. Todo lo que nos rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y tu amor infinito. Aunque te fuiste, sigues con nosotros en nuestros corazones. Su esposo Guido, su hijo Raúl, su hija política Natalia, sus nietos Maira y Julián oficiarán una misa hoy a las 20 en la Pquia. San Roque, para rogar por el eterno descanso de su alma. Elevan oraciones en su memoria.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El señor es amor, verdad y misericordioso. Necesitamos de tu fuerza, de tu apoyo. Solo Dios sabe por qué te fuiste. Un pilar en esta vida. No estarás en la tierra, estás en la sonrisa de tu recuerdo. Sé que no te has ido, solo muere quien es olvidado. El camino para llega a esta meta es largo y no admite atajos. Si debemos acoger libremente la verdad del amor de Dios. Descansa en paz al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Familia Juárez.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin, lamentan con pesar su partida y acompañan a Marcela, Gonzalo y a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|.Te despido tía con mucho cariño, el mismo que vos nos entregaste siempre. Que tu alma descanse en paz. Tu sobrina Jackie Aboslaiman y Flia. Acompañamos a Luchi y Flia.

ABOSLAIMAN, NÉLIDA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Luisa Josefina Paz de Aboslaiman y sus hijos Augusto, Josefina, Federico y sus familias participan su fallecimiento acompañando en estos momentos a sus hijos Luchi Pesci, Alicia y sus nietos Marcela, Luis y demás familiares.

ALVARES DE MELIN, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás". Jn 11, 25. Mónica Flores Matos viuda de Estevez y sus hijos: Francisco y Romina Pecora, Joaquín y Andrea Amín, José y Marina Ledesma, Gabriela, y Camila y Franco Torres, y su nietito Juan Francisco Estevez Pecora, participan con dolor el fallecimiento de la abuelita de Romi. Acompañan con oraciones a Elena y familia.

CARPIO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Su esposa, Judith Diaz, hijos Adria, Karen , Esteban y Sofía Carpio, sus nietas Gala Demarchi e Isabella Carpio Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HOYOS, LUIS DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Sus hijos Miguel, Luis, Cesar, Gustavo, Oscar, Ramona, h. político Ariel, su hno. Darío, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones con tu alma noble y generosa porque fuiste un verdadero ejemplo de vida." Su hijo Crio. Gral (r) Miguel Ángel Sandoval, hija política Lic Fabiana Ruiz, nietos Javier, Dario, nieta política Guadalupe, bisnieto Uciel Alonso, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

LUNA, CLELIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. "Cuantos hermosos momentos compartidos doña Clelia, que descanse en paz". Sus consuegros Mirta Perez, Agustín Ruiz e hijos : Karina, Lucas, Ximena, Liliana, Alexis, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIRIANI, VÍCTOR IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/21|. Luchy Paz de Aboslaiman y sus hijos Augusto, Josefina y Federico participan el fallecimiento del primo Ignacio, entrañable y querida persona. Rogamos consuelo para su familia.

Invitación a Misa

BELTRÁN, LIBER DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/21|. "Papi querido: Hoy se cumplen 6 meses de tu partida a la Casa Celestial. En el cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría, mientras aquí en la tierra te extrañamos muchísimo Padre mío. Se acabó tu recorrido por este mundo, nos has dejado desolado y lleno de dolor con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor. Que descanses en paz y brille para tí la luz que no tiene fin. Sus hijos María, Oscar Ignacio, Daniel, Liber Edgardo Beltrán, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

VILLALBA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/21|. Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, su hija Erica, su mamá, sus hermanos, nietos y amigos, lo recuerdan con mucho cariño y ruegan oraciones por su eterno descanso. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ESCALADA, MÓNICA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus padres Perpetua Montenegro y Atilio Escalada. Sus hermanos: Susana, Jorge, Claudia y su hija: Margarita. Participan en su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en cementerio de Garza a las 10 hs. Empresa Santiago.

ESCALADA, MÓNICA SILVINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Daniel Óscar Mussi participa en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10hs en cementerio de Garza.

HERRERA, ANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/21|. Sus hijos Ana, Manuel, Ruben, Mabel, Marcelo, hijos politicos, calucho, Silvia, Gladis, Marcelo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

LEITON DE VIZGARRA, YSOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 5/08/21|. " Amada Mamá nos dejaste con mucho dolor y tristeza, nunca me olvidaré lo que hiciste por nosotros, te lloraremos siempre, fuiste la luz de mis ojos, tu recuerdo quedará en mi mente y mi corazón. Q.E.P.D. un beso al cielo. Su hijo Mario Rodolfo Vizgarra, su hija política Celia Acosta, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

LLANOS, SEGUNDO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Eliana Llanos y acompañan a su familia en este momento de pesar.

REBOLLO DE SANTILLAN ESTELA ANTONIA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. José Sinesio Gómez, au esposa Blanca López y familia participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga. Abrazan a sus familiares con todo el sentimiento que les dió toda una vida de compartir la más profunda amistad y compañerismo. Quimilí.

TÉVEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/21|. Con mucha tristeza amigo querido, hoy te despedimos. Fuiste un ser muy especial atento y respetuoso, estaras siempre presente en mis oraciones y en mi corazón. Que nuestro Señor, te tenga en un lugar muy especial. Te recordare siempre y que brille para él, la luz que no tiene fin. Tu amiga Nenina Santos