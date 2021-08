FÚNEBRES | 14 de agosto del 2021

14/08/2021 - 00:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

14/8/21

- Antonio Garzón

- Herminda del Rosario Carabajal

- Juan Alberto Barraza

- Blanca Mauricia Villavicencio

- Luis Clemente Coronel

- Marta Inés Coronel (La Banda)

- Daniel Oscar Llebeili (Añatuya)

- Oscar del Valle Rayano

- Felisa Agustina Luna (Termas)

- Clotilde E. D’onofrio de Durán (Pily) (La Banda)

- Berta Azucena Gimenez

- Angel Ercilio Carabajal

- Yda Chazarreta

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ISAURO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/21 y espera la resurrección.

Honorable Comisión Directiva, cuerpos técnicos y jugadores de las diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento del ex jugador de la institución. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS ROSSI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/21 y espera la resurrección.

Honorable Comisión Directiva, cuerpos técnicos y jugadores de las diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento del ex jugador de la institución. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

INVITACIÓN A MISA

WALTER ENRIQUE ESCOLANO (Tuky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/21 y espera la resurrección.

Hijo, amor insustituible, fuiste la mejor persona del mundo, nuestro héroe, con esa fuerza y valentía que te caracterizaba, con mucha tristeza y sin poder besarte, abrazarte sin recibir palabras de alivio, consuelo y decirte cuanto te amo!!!

Sabemos que estás en el mejor lugar, junto a tus amores y cerquita de Dios. Eso nos alivia y nos da paz y hasta que nos volvamos a encontrar hijo querido!!!

Tu desconsolada madre Mirta, tu querida y compinche hermana Adriana y sobrinos, invitan a la misa de hoy a las 19 hs. en la Parroquia Santiago Apóstol.

INVITACIÓN A MISA

WALTER E. ESCOLANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/7/21 y espera la resurrección.

Tu amada familia te extraña y te recuerda tratando de seguir. Tus valores y tu ejemplo a la luz del inmenso amor que sembraste. Fuiste un ejemplo de vida; amaste la vida como solo aman los seres de luz, los generosos y nobles de corazón. Superaste el dolor con grandeza, esperanza y fe. Descansa en paz. Dios te ha elegido, no podemos preguntar por qué solo te abrazamos con el alma desde aquí. Su esposa Liliana Adamo y tu hija Giselle Escolano agradecen el acompañamiento en tan doloroso momento e invitan a participar de la misa que se realizará hoy a las 19 en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

BARRAZA, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Blanca Rosa Diaz, sus hijos Juan, Alberto, Jose, Gabriel , Liliana, Soledad, Maria, Carla, h. politicos Matias,Julio, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Zanjón COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CARABAJAL, ÁNGEL ERCILIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su hijo Carabajal Ángel Francisco, sus nietos Augusto, Lisandro, h/pol, Roció, esposa Felisa participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. San Marco. Serv. Caruso. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARABAJAL, HERMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus sobrinas Maria Susana y Teresa Noemi y demas familiares participan su fallecimiento. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOD LA PLATA 162 TEL 219787

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Profundo dolor y tristeza causó en nosotros tu sorpresiva partida. La familia de tu hermano de la vida Gullermo Oscar Terrosa, Hebe Navarro de Terrosa, sus hijos César Guillermo Terrosa y Verónica María Terrosa y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Marcelo Renolfi, Delia, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Luigi. Acompañan a sus hijos en esta dolorosa pérdida y elevan sus oraciones por su descanso eterno.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Yolanda Nasser participa con dolor el fallecimiento de Luis César y acompaña con mucho afecto a sus hijos Adriana, Pedro y Luis. Que el Señor le dé la paz y la felicidad eterna.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Martha Garcia de Lavaisse, sus hijos : Aby, Anita (a), Carmen y Horacio. Benjamin Lavaisse y Celeste Beltrame participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Juan José Lami Polti y familia. Amigo y compañero de promoción 1956 de la Esc. Nacional de Comercio participan con dolor su fallecimiento acompañando a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a su familia.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Margarita Guerrieri de Lugones con el imborrable recuerdo de tu figura portando el Sagrado Caliz desde el Sagrario hasta el altar, acompaña a toda su familia en tan doloroso momento de tu partida. Descansa en paz "Ita", junto a tu esposa Perla que te precedió en tu partida.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Don Luis lo recordaremos siempre con mucho cariño. Participan con profundo dolor Jorgelina Romero, sus hijos Rodolfo, Daniela y Betiana Lafont y sus respectivas familias.

CONGIU, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Participan con profundo dolor sus consuegros Evelina Romero y Mario Cadro, sus hijos Mario, Carlos, Agustín, Silvina, Carolina y sus respectivas familias.

GARZÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar" (Salmos 23:1). Sus amigos Ernesto Fernando Brandán y María Claudia Herrera Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

GARZÓN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Felipe de Pablo, su esposa Mary y sus hijos Roxana y Daniel de Pablo, sus nietos Santino y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, BERTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hijos Julio, Cristina, Ramona, Rubén, Margarita, Víctor, Daniel, Héctor, Miguel, Domingo, h/pol, y nietos participan con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMENEZ, ALAN WILLIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Hortencia Del Valle Juárez, sus hijos Elida, Daniel, Walter, h. políticos Alejandra, Norma, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787

MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hermanos Hugo, Susana, Sofía, Emilia, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura. ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

MEDINA, HÉCTOR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero Mariano "Pucho" Medina. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, WALTER EDUARDO (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Amado hijo Pichón me duele tu partida. Siempre te recordaré y algún día voy a encontrarte en un mundo mejor. Su madre Argentina del Rosario Pereyra de Ingratta. Ruego por tu eterno descanso.

PEREYRA, WALTER EDUARDO (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Querido hermano Pichón, que Dios te reciba en sus brazos y que goce de su presencia celestial. Ruego oraciones en tu memoria. Bruno Ingratta, sus hijos Kyhara, Denise y Francisco Ingratta, su novia Joana Tullí.

PEREYRA, WALTER EDUARDO (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Pichón, hermano, Dios te guiará como una estrella por la inmensa eternidad y siempre estarás en mi corazón. Participan: Roxana Ingratta y sus hijos Fiorella Sol Ingratta y Fabriccio Dorado. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, WALTER EDUARDO (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su hermana Nena Pereyra, su esposo Rubén Tévez, sus hijos Pupi, Nené, Pica, Paola, Yanina y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAYANO, OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su cuñado Pilo Bellido y sus hijos Joel y Federico acompañan a su hermana, sobrinas Karina y Guegui.

RAYANO, OSCAR DEL VALLE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Querido amigo y hermano de la vida, siempre te llevaremos en el recuerdo, Luchi Raimondi y María Rosa Muratore e hijas Andrea, Laura y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Genie, a sus hijas Guegui y Karina.

RAYANO, OSCAR DEL VALLE (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón" Sus primos Mercedes y Humbi Cheeín y Daniel Cheeín Lombardi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida.

RAYANO, OSCAR DEL VALLE (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento del padre de su Podóloga Celeste. Ruegan oraciones en su memoria.

RAYANO, OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su esposa Genie Agustina Bellido, sus hijos Karina y Celeste Rayano, su nieto Héctor Ledesma, bisnietos Benjamín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Maco. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. En raudo vuelo partiste al encuentro con el Padre celestial. Señor recibe a tu hijo y condúcelo al hogar eterno que le preparaste en el Reino de los Cielos para gozar de las alegrías eternas. Su prima Zuly, su esposo Carlos e hijos, Omar, José, Natalia y sus respectivas flias. Acompañan en el dolor ante tan irreparable pérdida a su tía Negrita e hijas Alejandra, Soraya, Judith y sus flias., a su esposa Clarita, sus hijos José María, Horacio, Gisela y su nieta Giselle. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. José Daniel Villapran, Orsulina Lazzarone, participan su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso y el consuelo de su madre Julia Villagrani, sus hermanas Judith, Soraya y Alejandara, su esposa, hijos y nietos.

RÍOS, GERARDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Evelia Lazzarone participa con tristeza su fallecimiento, rogando fortaleza y consuelo para su madre, hermanas, esposa e hijos.

RIVERA, ALICIA ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/21|. Su hija Graciela Aballay, sus hnos Ramon, Arturo, Dolinda, Victoria, Rivera, sobrinos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 11hs en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ROSSI, JUAN CARLOS (Cali) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus primos José, Cúper, Rafaela y Pety Rossi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ROSSI, JUAN CARLOS (CALI) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su sobrina Rina Carrizo de Hazam y sus hijos Verónica, Claudia, Jorgito y Martin con sus respectivos nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Roberto, Santiago, Daniel y Lucas, participan con mucho dolor su partida. ¡ Hoy se fue un grande! Le pido a Dios que le de resignación a la familia. Ruegan una oración en su querida memoria.

ROSSI, JUAN CARLOS (CALI) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus amigos y excompañeros de Futbol. Juan Delicio Camus, Remigio Orellana, Francisco Paquito Secco, Alberto Ruso Chazarreta, Rene Potro Sánchez, Juan Gil Caro Autalán, Humberto Tito Diaz, Amado Coco Roldán, Franklin Kike Villalba, Hugo Concha Argañaraz Rubio; Jorge Mudo Ayunta, Martin Rocha, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROSSI, JUAN CARLOS (CALI) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus amigos del equipo de futbol Mutual El Liberal: Chito Ramos, Arnaldo Castillo, M. Cinquegrani, Chiro Ibáñez, Negro Coronel, Chico Acosta, Kuki Paz y Lucho Quadrelli. Cali te fuiste y no te pudimos despedir pero siempre estarás en nosotros, en tus inolvidables anécdotas futboleras. Descansa en paz hermano.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Querido Cali, cuánto dolor nos dejas en nuestros corazones con tu partida. Siempre serás una estrella brillante que ilumine nuestros caminos. Quedarán los bellos recuerdos compartidos, las anécdotas, historias y sobre todo el amor con el que te brindaste siempre a tu familia y amigos. Tu esposa Marcela, tus hijos Sandra y Rubén; Gabriel y Vivían; Adrián y tu nieta Antonella, ruegan una oración por tu eterno descanso.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Polo Mackeprang participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-compañero de Central Córdoba y acompaña a sus familiares en este triste momento.

ROSSI, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Papi con tu partida nos dejas un dolor inmenso, nos quedan los muchos recuerdos y las anécdotas, estarás por siempre en nuestros corazones, tu hija Sandra, hijo político Ruben Pettinicchi y nieta Antonella, se ruega oraciones en su memoria.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. El Club Atletico Central Cordoba participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex jugador y gloria de la institucion. Por siempre en los corazones ferroviarios.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Polo Mackeprang participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex-compañero de Central Córdoba y acompaña a sus familiares en este triste momento.

TREJO, MIGUEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Propietarios, empleados y ex empleados de Mercería "Marito" participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Jetón Trejo". Ruegan oraciones en sus querida memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Hermano, te has ido de aquí para un lugar mejor. Te has ido y no entiendo la razón, solo sé que donde sea que te encuentras siempre guiarás nuestro camino. Para ti gran hermano, un abrazo desde aquí y hasta pronto. Sus hermanos Elida, Orlando, Sara, Silvia y Darío y sus hermanos politicos con sus respectivas familias lo recuerdan al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su hermana Martínez Soraida, Belkis Martínez, su sobrino Lucas Robles, sus cuñado Fernando Robles la recuerdan a 2 años de su partida a la Casa del Señor. Piden una oración en su querida memoria.

PALACIO DE CORREA, MARIA NELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/90|. A pesar de los años transcurridos no logramos olvidarte, porque una madre es el pilar Fundamental en la vida, siempre permanecerás en nuestros corazones. Hoy a 31 años de tu partida al reino de Dios, elevaremos oraciones en tu memoria. Su hija Norma Correa de Miggitsch, sus nietos, visnietos y tataranietos que nunca te olvidarán.

Responsos

DÍAZ, MIRTA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Pasan los días y los meses y tu ausencia duele cada día más, te extraño y jamás te olvidare. Su sobrina ahijada Adriana Luna y familia invitan hoy a las 15 hs al responso en el cementerio de Maco, con motivo de cumplirse 5 meses de su fallecimiento.

DÍAZ, MIRTA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/21|. Cuanto dolor me da tu ausencia, me reconforta saber que estas en el paraíso. Su compañero de 25 años de convivencia Dante Cuenca y familia invitan hoy a las 15 hs al responso en el cementerio de Maco, con motivo de cumplirse 5 meses de su fallecimiento.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

Sepelios Participaciones

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su hija Negui, su nieto Javi y su hijo política Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Su hijo Mario y Jackie y sus nietos Nico y Consti, Andy, Rocio y Julieta, su bisnieta Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Sus hijos Antonio, Carlos, Mario, Graciela, h/pol Elva, Yaquellini, Jorge, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CHAZARRETA, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Que el Señor te reciba en tus brazos y te de la paz eterna". Su nieto Carlos David Banegas, su esposa Delina Elizabeth Villarreal y su bisnieta Sarah Jazmin Banegas Villarreal participan con profundo dolor su partida.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Todo lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Tu hija del corazón Carmen Deppen y Flia Yolde participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso.

CHAZARRETA DE BANEGAS, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Directivos y Personal del Sanatorio San Roque, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Elevando oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, YDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Colegio de Médico de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra, madre de los Dres. Antonio O. y Carlos Roger Banegas y abuela de los Dres. Ana Clara y Carlos David Banegas, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Su hijo José Ríos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Aires del Pinar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Más allá del sol, la paz verdadera. Adriana López participa el fallecimiento de la madre de su querido amigo y compañero Rubén y lo acompaña en este momento de dolor. Ruega oraciones por su memoria.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus hijos Tomás, Rubén y Shirley, hijos políticos Gladys y Raúl, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

D'ONOFRIO DE DURAN, CLOTILDE E. (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su hijo Rubén N. Durán, hija política Gladys, sus nietos: Gonzalo, Emanuel y Santi, Amparo y Yamile, bisnietos: Amadeo y Amanda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GUEVARA, IVANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Sus padres Angel Y Elsa, su hija Isabel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el cementerio Jardín del Sol. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

Invitación a Misa

BAZÁN, ESTER MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/21|. Su hermana Nélida, sus hijos Piky, Gringo, Niky y Viviana Serrano; Miguel y Andrés Reyes, su sobrina Victoria Dominguez, su nieto Ezequiel Chazarreta y demás familiares, invitan a la misa, por los nueve días de su fallecimiento, que se oficiará en la Parroquia Santiago Apóstol el día 14/08/21 a las 19 hs.

PEZZINI DE JURICICH, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/21|. "Una parte de tu vive conmigo, tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida". Su esposo Benjamín, su hija Ma. Cecilia invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs en la parroquia Ntra. Sra de La Salette al cumplirse 6 meses de su partida a la Casa del Padre.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORONEL, LUIS CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su hermana Felipa Rosa Coronel su sobrina Isidora Fernandez y Flia sus restos fueron inhumados en el cementerio de Roldan dto J F Ibarra. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Nelida L. de Elall, sus hijos Graciela, Ramon, Miryam, Marcela y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de Mica al Reino Celestial. Que descanses en paz. Elevamos oraciones por tu memoria que perdurara por siempre.

ELALL, MARCIA MIKAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/21|. Querida compañera, te nos fuiste dejando un profundo dolor. El Director, personal docnt3e, de maestranza y comunidad toda de la escuela Nº 1220 "Paul P. Harris" y jardín anexo 177 del Barrio las Américas - Fernández te despiden con mucha tristeza, ya descansas en paz. Rogamos una oración en su querida memoria.

FORTE, SALVADOR FELIX ING. (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/21|. "Señor esta es tu voluntad, quien crea en Ti, tendrá vida eterna". Beto Mubarqui, su esposa Zulma y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a sus hijos Alberto, Natalia y Mariano y a sus cuñados Mónica y Julio y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

LLEBEILI, DANIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Rosa Hisse, sus hijos Federico, Silvina, y Agustina Vargas; Silvia Delbelis y sus hijos Agustín, Virginia y Victoria Vargas participan con profundo pesar el fallecimiento de su primo Daniel y acompañan a su familia, especialmente a su querida tía Zulma, en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Madre que tristeza nos causó tu partida pero fortalecido por la fe y la esperanza descansas en los brazos del Señor." Sus hijos: Carlos, Néstor, Hugo, Nilda, María Elena y Luis u sus respectivas flias participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Quiroga (Dpto Banda). Las Termas.

LUNA, FELISA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. "Querida Felisa, estés donde estés siempre serás mi madre quedando en mi memoria y en mi corazón los momentos compartidos." Su hijo Carlos Alfredo, hija política Gladys, nietos Eve Luz, Nazareno y Carlos y respectivas flias participan con profundo pesar su fallecimiento pidiendo a Dios por su descanso eterno. Paz en su tumba. Las Termas.

PAVON, MARIA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21 en Las Lomas, Dpto. Pellegrini|. Dios te reciba en su reino. Gracias por tantos años de felicidad juntos. Siempre te recordaré. Antonio Córdoba,

SABAGH ROBERTO ELADIO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. "Qué Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Beto Mubarqui, su esposa Zulma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Beba, a sus hijos y a sus respectivas familias en este momento de mucha tristeza. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. La comunidad Educativa del Colegio Agrotécnico Madre Tierra de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del compañero de trabajo Carlos Moyano y elevan oraciones en su memora y por su descanso eterno.

SORENSEN DE MOYANO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Mariángeles Karina Rafael, Yris Bettiana Rafael. y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLAVICENCIO, BLANCA MAURICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Su hijo Carlos Leandro Sabatini Flia Bondaruk hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

PAGLIERANI, DE JUÁREZ DOMINGA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/21|. "El Señor te miró cansada y te estrechó entre sus brazos, llevándote a su morada Celestial, donde hay paz y felicidad infinita. Descansa en paz". Sus hijos René Roberto y Raúl Eduardo Juárez y sus respectivas familias agradecen al Dr. Francisco Cheble, al padre Sergio Lamberti, al Centro de Docentes Jub. y Pens. "Paz Saavedra", al Sr. Eduardo Charubi, a ex compañeras Docentes de la Esc. 282 de Quirós, Dpto. La Paz . Catamarca, a familiares, amigos, vecinos y a todas las personas que nos acompañaron e hicieron presente sus muestras de pesar. Se ruega una oración en su memoria. Frías