FÚNEBRES | 26 de agosto del 2021

26/8/21

Manuel Alberto Ruiz (La Banda)

Beatriz Morales (Loreto)

Gustavo Rubén Guzmán

Justina del Carmen Ledesma

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

Raúl y Marcela Barchini, sus hijos Florencia y Jorge Jozami, Mariano y Cecilia Salto, Daniela y Valentín Rodríguez Turk y Alejandro Barchini participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan a su madre Wadhia de Flores, a sus hermanos, a sus hijos y demás familiares en este trance de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANGELINA DEL CARMEN CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/21 y espera la resurrección.

Carmen querida, te fuiste tan pronto pero quedan en nuestros recuerdos tantos momentos compartidos a lo largo de nuestra vida. Siempre te llevaremos en nuestro corazón. Tus amigos que nunca te olvidarán Adriana Campos, Cristina Gerez, Mariel Luna y Moisés Pellene.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALCIRA SILVA DE CARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/21 y espera la resurrección.

Su hermano Raúl, esposa e hijas, con cristiana resignación acompañan a Cacho, Fernanda y Luis en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

RECORDATORIO

LEOPOLDO MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/8/21 y espera la resurrección.

Tu ausencia ha dejado un inmenso vacío para los demás, pero para los que te queremos no dejarás de existir jamás ¡Los de Siempre! Rodolfo Mattar, Carlos Pezzini, Raúl Pettinicchi, Roque Arías, Oscar Reinaga, Héctor Perea, Sebastián Jorge y Claudio Padilla, te recordamos hoy en el noveno día de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MARIANA GISSEL GONZÁLEZ DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Ha pasado un año de tu trágica e inesperada partida, estas en el ligar más bello donde solo hay paz, eso nos reconforta y fortalece, es por eso que le pedimos al altísimo, señor de toda razón y justicia, ilumina y posa tu mano sanadora a las personas que nos hicieron tanto daño. Si alguien vio o sabe quién le truncó su vida que diga, de lo contrario no vivirá en paz. Es doloroso que haya partido cuando sus hijos más la necesitaban, son adolescentes, sus padres están sumidos en el dolor. Señor que todo lo sabes y ves te pedimos justicia porque tu santa palabra lo dice, “no te apiades del débil ni te rindas ante el poderoso”; justicia, justicia. Mariana te prometemos que jamás te vamos a olvidar. Tu familia que te ama y te amará por siempre.

RECORDATORIO

Subof. Mayor (R) LÍDORO OSCAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Querido hermano hoy hace un año que nos dejaste, estoy aprendiendo a vivir la realidad después de haberte tenido a mi lado 72 años.

La angustia siempre está presente, no dejo de llorarte en todo momento. Hoy me toca a mí revivir todas nuestras anécdotas e historias juntos y contarle a nuestros hijos y nietos nuestros momentos felices. Hermano querido nunca te olvidaré, te llevaste parte de nuestro pacto, el cual guardo con amor y respeto. Todos los días me distraigo con cosas cotidianas y eso me ayuda a saber que somos mortales y a resignarme y saber que físicamente ya no te tengo a mi lado. A partir de ahora quiero llenar mi vida de felicidad junto a todos los que quedamos, pero no dejo de derramar alguna lágrima mi querido y por siempre "hermano melly". Tus hermanos Nardo y Nora, Néstor y Tere, Elba, Esther, Inés y Tránsito y sus respectivas familias.

INVITACIÓN A MISA

Suboficial Mayor LÍDORO OSCAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Hace ya un año que nos cuesta aceptar tu partida porque fuiste un padre, esposo, hermano, abuelo, tío, amigo maravilloso al que amamos con todo el corazón. Somos conscientes que esto es momentáneo y solo le pedimos a Dios nos de fortaleza para seguir con nuestras vidas. Permanecerás siempre en nuestro corazón. Su esposa, hijos e hijos políticos invitan a la misa a cumplirse un año de su partida en la parroquia San Diego a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

Subof. Mayor (R) LÍDORO OSCAR ROLDÁN (Melli)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Flaco, hoy hace un año que te fuiste al cielo y estás ahí junto a Dios. Nos dejaste una tristeza irrestricta, sin consuelo y el corazón partido. Te extrañamos todos los días, aunque sabemos que estás, sos nuestro ángel, nuestro guía, nuestro abrigo, sos la luz que nos marca el camino, ese mismo que has recorrido, dejando tus huellitas de amor.

Gracias por dejarnos tu mejor legado, tu incondicionalidad y alegría. Que descanses en paz hermano querido. Te amamos. Tus hermanos Nardo, Néstor, Esther e Inés, tus hnos políticos, Nora, Tere y Transito, tus sobrinos y sobrinos nietos elevan y ruegan oraciones.

Invitan a la misa que se realizará hoya las 20 hs en la parroquia San Juan Diego del Bº Saint Germain.

INVITACIÓN A MISA

JUAN MATÍAS CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Te fuiste para habitar en lo alto, ser rayo de sol y cráter de luna. Un pedacito de cielo para ti, que la tierra te quedó pequeñita y aunque tu ausencia nos duela, ser eterno es lo menos que te mereces". Sus padres Mary Montis, Oscar Castillo, sus hermanos Dr. Javier Castillo, Lorena Soria; Dr. Cristian Castillo, Natalia Tahuil, sus sobrinos Agustín, Alma, Valentina y Cirito, invitan a familiares y amigo a la misa que se oficiará el Domingo 29 de Agosto en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, para rogar por su descanso eterno en el primer aniversario de su partida al Reino de Dios.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ PASCUAL FIAD

(q.d.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/10 y espera la resurrección.

Cacho han pasado 11 años de tu incompresible partida a la casa del Señor, el tiempo pasa muy rápido pero el dolor por tu ausencia permanece inalterable, te recordamos con amor te sentimos en nuestros corazones. Solamente se fue una parte tuya, la que podíamos tocarte. Estamos aprendiendo a mirar la puerta y saber que nunca llegaras. Estamos aprendiendo a vivir los festejos sin tenerte en ellos. Estamos aprendiendo a vivir de recuerdo. Siempre en nuestros corazones y mentes. Su hijos Fredy, Zulma y nietos, invitan a la misa en su recuerdo que se llevara a cabo el día 26/08/21 a las 08hs en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto.

INVITACIÓN A MISA

RICARDO ROQUE MORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Solo el Señor sabía que las puertas de su reino ya estaban abiertas para vos, aunque sigo sin entender que pasó. Todo fue tan rápido, me dejaste con el corazón triste, pero con la certeza que estás en los brazos de nuestro Señor. Que brille la luz que no tiene fin, tu esposa Olga Anzani invita a la misa en parroquia Santa Rita a las 19 hs.

RECORDATORIO

HÉCTOR IBAN TABOADA (Turco)

Hoy a 15 años de tu partida te recordamos con cariño, siempre te recordaremos como fuiste un hombre honesto, trabajador que Dios te conceda la paz. Vivirás por siempre en nuestra memoria. Tu esposa Irma Banco, tus hijos Ariel y Andrea Taboada, tus nietos Lautaro y Jamilia y tu hijo político Jorge.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Hoy despido con profunda tristeza a una gran amiga, luchadora, excelente docente y profesional. Ruego consuelo para su familia y descanso eterno y en paz para vos Carmencita. Carolina Muro.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Lamentamos profundamente tu partida. Acompañamos a la familia en este doloroso momento de pérdida irreparable. Tus amigas y colegas de Qca. Orgánica II - FBQyF- UNT. Tuly, Carolina, Huerto, Valeria y Paola.

CORONEL, ANGELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. La promoción 1984 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con profundo dolor la partida al reino celestial de nuestra querida compañera Carmen.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Sus primos Marcelo Alejandro Lutfi, su esposa Silvia Franzzini y sus hijos Ignacio, Fernanda y Pedro participan con profundo dolor y acompañan a la familia en tan difícil momento. Rogando que Dios consuele sus corazones y los fortalezca en este tiempo.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Alberto E. Alegre Gladys Coria sus hijos y su ahijado Ariel E. Alegre, participan con tristeza y profundo dolor la pérdida de su querido amigo. Nunca tev olvidaremos. Acompañan a su madre, hijos y demás familiares en este momento tan doloroso. Rogando al Altísimo por su eterno descanso.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (Coco)(q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. Hijos de su amigo José Félix Demasi: Mariano, Sebastián y Luciana Demasi Cortigiani participan con dolor la partida del amigo de su padre.

GOZZANO, MARIO FRANCISCO (Coco)(q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 24/8/21|. "Que la luz que te dio en la tierra la tengas en el cielo". Tu concubina Nancy Beatriz Beltrán y tus hijos del corazón, Gabriela y Roberto A. Martínez, participan con profundo dolor tu viaje al cielo. Sus restos serán trasladados a Sgo. del Estero.

GUZMÁN, GUSTAVO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus hermanos Aida, Ester, Sara, Norma y Marina sus sobrinos Javier, Dante, Lito, Viviana, Gustavo, Sonia, Cristian, Erika, Ramiro, Belén, Fredy, Mara, Santiago, Nahuel, Javier, Ramiro, Gustavo, Belén, Héctor, su nieto Benicio, su cuñado Cacho y su sobrina Agustin y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales. Servicio realizado por. NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

JUÁREZ, JUANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Su esposo Martín hijos Guillermina y Ramón nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque El Descanso CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, JUANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus nietas Bárbara, Agustina y Ana Paula. Sus bisnietos Ana Paula y Lucca. Sus restos serán inhumados en el Cementerio parque del descanso a las 11:00 el día 26/08. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, JUANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Honorable Comisión directiva del sindicato de LUZ Y FUERZA, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio, que sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque del Descanso a las 11hs el día 26/08/2021

JUÁREZ, JUANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Honorable Comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio, que sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque del Descanso a las 11hs el día 26/08/2021.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus hijos Negra, Roque, Rosa, Tere, Mario, Gordo y Chany h/ políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos inhumados en el cementerio Parque de Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

LEDESMA, JUSTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Lucrecia, Florencia, Lucas y Daniel Roldán acompañan a sus amigos Rosa y Ramón Venancio en este doloroso momento.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Primas de su esposa Susanita: Aurora Ferreyra de Avido y familia; Silvia María Ferreyra de Wede participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos polít. Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con gran dolor el fallecimiento del muy querido Pepe amigo de toda una vida y acompañan con mucho cariño a Susanita, las chicas y demás familia, elevando oraciones en su querida memoria.

MIANA DE KEMPT, SILVIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus hijos Cristian, Noelia y Maxi, su hija pol. Victoria y sus nietos Leila, Thiago, Ela, Bruno, Shadia y Lázaro participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 14 en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE, ELENA VICTORIA (q.e.p.d.) falleció el 18/8/21|. Rodolfo Mema, su esposa Marcela Garnica y su hijo Nahuel participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Negra, rogando por su eterno descanso.

BRANDAN DE LLANOS, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. "Mamita querida hoy hace 9 días que nos dejaste solos, hace 9 días que partiste al reino del Señor, hace 9 días que no encontramos consuelo. Dejaste un vacío inmenso en nuestros corazones. Vamos a tu casa, nuestra casa, la casa de todos tus hijos y nietos, donde siempre fue el lugar de todos, el lugar de encuentro de toda la familia, donde nunca hubo diferencias, donde siempre fuimos dueños, ese espacio especial donde supimos amarte, compartirte y disfrutarte hasta el final. Llegar allí y no encontrarte sentada en tu lugar preferido, ver tu silla y tu cama vacía nos parte el alma, los recuerdos invaden nuestra mente, las lágrimas nuestros ojos y nos unimos en un solo abrazo y llantos de dolor. Nuestros corazones no encuentran consuelo mamita querida. Te amamos y te extrañamos tanto! Seguro que ahora desde el cielo nos estas mirando, guiando y acompañando, como siempre lo hiciste y estarás contenta de ver que tus hijos estamos más unidos que nunca y te prometemos que esta gran unión que siempre nos inculcaron con el papi, durará para toda la vida porque así nos criaron y así los vamos a honrar." Sus hijos Sole, Andy, Cristina, Mery, Dany sus Hijos políticos Sergio, Emiliano, Dany, Roxana, nietos y nieta política invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, que se llevará a cabo hoy a las 19 hs en la Iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de LA Banda. Rogamos oraciones a su memoria.

FIORINI DE CERRO, ELSA A. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/83|. Sus hijos: María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, German David, María Alejandra y Mariana Cerro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse el día sábado 28 de agosto a las 18,30 horas, en la Capilla del Colegio San José para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el trigésimo octavo aniversario de su fallecimiento.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Hoy recordamos con mucho cariño todos los momentos que logramos compartir junto a ti, esos momentos llenos de risa y felicidad son los que mantienen vivos tu recuerdo. Hoy se cumplen 3 años de tu partida, pero sigues haciéndonos compañía día tras día, permanecerás siempre en nuestros corazones. Dios bendiga tu alma, descansa en paz Viejo. Tus hijas Roxana, Marcela, Sandra, tu hijo pol. Mario, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 19,30 hs. en Pquia. Santa Lucía.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Amor mío, sé que ahora estas en los brazos del Señor. Hoy te recordamos con tu hermosa dulzura. Te amamos. Ansío el dia de poder volver a estar a tu lado. Tu señora María Micaela Oroná, tus hijos que te aman Verónica, Natalia, Miguel, Franco, Cristian y Thiago. Besos al cielo. Te amamos. Se ruega una oración en su memoria.

ESPERÓN CORONEL, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/21|. Querida María Eva: hoy hace un mes de tu partida al reino de los cielos. Estás junto a mi Señor ... Tristeza y dolor en estos momentos, tus lugares vacíos .. solamente el silencio nos acompaña permitiéndonos aceptar tu ausencia física. Te extrañamos demasiado, junto a tus hijos lloramos tu partida. Solamente la oración la entrega y el compromiso a una vida espiritual nos fortalecerán para transitar este camino. Nuestro agradecimiento a todos por la compañía en tan doloroso momento. Hija querida, desde tu lugar junto al papá fortalécenos para acompañar a tus hijos Mateo y Eva, tu esposo Ariel y tus hermanos Itatí, Marcela y Maximo. Descansa en paz querida Eva.

GODOY, OSCAR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 26/6/21|. Sus tíos Anita Sosa, Félix Ochoa, sus primos Daniel, Mario, Gustavo y Alejandra con sus respectivas flias. al cumplirse 2 meses de su fallecimiento lo recuerdan con inmenso cariño, era un ser especial, lleno de amor al prójimo, razón por la cual pedimos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/14|. Hoy hace 7 años de tu partida al reino celestial. Tu ausencia nos duele como el primer día, pero nosotros no te olvidamos, estas presente en cada momento de nuestras vidas y solo pedimos a Dios que nos de fuerzas para seguir adelante. Por eso esta tarde nos reuniremos para rezar por ti. Tu esposo Nestor, tus hijas Silvina y Nori, tu nieta Estefania y tu politico José María.

GÓMEZ, ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/14|. Mamá ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo y no soltarte. Pero, comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así El lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Tu hija Silvina.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Hoy se cumple un año de tu partida, hacia los cielos estarás presente en cada momento de nuestras vidas, estarás en nuestras oraciones, cuando lloremos, cuando riamos. Padre has cerrados los ojos pero Dios abrió las puertas eternas del cielo para ti. Sus hijos y nietos. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Su esposo Manuel de Jesús Gorosito, sus hijos Claudia, Silvia, Mario, Cecilia, hijos políticos, nietos Ale, Gaby, Brisa, Pilar, Ximena, Francisco, Luana, Lautaro, Valentín, Alma Victoria, la recuerdan con amor al cumplirse los 9 días de su partida.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Piru hace nueves meses que te fuiste al Reino Celestial dejándonos un dolor difícil de soportar, pero...si quedó en nosotros lo más hermoso que tenias de tu virtuosa vida; la generosidad y la nobleza de tu alma. Todos bendicen tu memoria, los que te vieron al pasar y los que somos tuyos, todo, todos te lloramos, no encontramos fortaleza para nuestro dolor. Tu esposo Domingo Juárez, tus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura, tus nietos Alvaro Lorenzo, Pablo Agustín, Juan Ignacio y Maxi. Besos al Cielo.

RUIZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus hijas Rita, Carola, Marisa hijos polit. y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383. L.B.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus matriculados Dr. Cayetano M. Jaime y padre político de la Dra. Carolina L. Brander. Ruegan una oración en su memoria.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa como profundo pesar el fallecimiento del padre de sus colegas Dr. Cayetano M. Jaime y padre político de la Dra. Carolina L. Brander. Ruega una oración en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Rodolfo Mema, su esposa Marcela Garnica y su hijo Nahuel, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda la familia Mattar en especial a su Sra. madre Chita. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MORALES, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Sus hijos Roger, Orfidia, Sandra, Azucena , Noemí, Fabián, Ariel, Roxana h/ políticos, nietos ,bisnietos y tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Redondo Dto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

MORALES, SEGUNDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. La comunidad educativa de la Esc. Nº1062 de Arraga acompañan a su compañera Luisa Morales en estos momentos difíciles y elevan oraciones en su memoria

PAZ, RAMÓN ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Su esposa Liliana Soria. e hijos Noeli, Karina, Lorena, Jael y Bruno sus nietos Violeta, Lautaro, Juan, Gabriel, Facundo, Luisina, Fernanda, Valentina y Bautista bisnietos Nahir, Bastian y Santiago Ruegan una oración en su querida memoria.

PAZ, RAMÓN ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/21|. Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Su suegra Carmen Herrera su cuñada Pequeña Soria, Kike y Cristina.

SILVA, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su esposo Caro Aguiles hijos Fernanda y Luis hermanas/os participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Añatuya CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SILVA, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio que sus restos fueron inhumados en Cementerio de Añatuya.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará". Su esposa Lidia, sus hijos Rubén, Gissel, Soledad y sus nietas Emilia y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Sus sobrinos Cristina, José y Víctor Hugo participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Orlandito. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Orlandito fuiste una persona con principios. Descansa junto a tu madre y primos. Su prima Eva e hijos Pablo, Nory, Rosana, Nito y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Su cuñado Modesto Romagnoli, sus sobrinas Miryam y Olga Romagnoli y sus sobrinos nietos Flor, Consty, Ago, Franco, Bianca, Martín, Ema, Maxi y Sacha. Permanecerás por siempre en nuestros corazones. Elevamos una plegaria por tu eterno descanso.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. La comunidad de la E.E.BA. Nº 5 acompaña a su hija Gisell y a la familia en este dolor y ruega una oración por su eterno descanso.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. El Movimiento Justicia y Libertad participa con dolor el fallecimiento del papá de nuestro apoderado Legal Dr. Ruben Suárez y acompaña a su familia en este triste momento.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Nely de Mues, sus hijas Judit y Marilin y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañando a la familia en este doloroso momento.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Que brille para él, la luz que no tiene fin. Lucia, Lucio y compañeras de Valentain pilates de su hija Gissel, acompañan a la familia Suarez en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Dios nos dio memoria para nunca olvidar a quien queremos. Tus sobrinas Luisina y Carmen te recordarán por siempre.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus amigos Lucy, Chalo, sus hijos Gabriela, Rodolfo, Manuel y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su ex compañero de la seccional Nº 38 de Garza, cabo 1º (R ) Walter Rubén González, su esposa Lic. Gloria Loto de González, hijos Dr. Cristian Ariel González, Prof. Gabriela M. González, Prof. Fernando J. González y su nieto León Javier González participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos difíciles momentos a su esposa Lidia, sus hijos Rubén y Gissel, hija política Soledad, nietas Vale y Emi. Que Dios lo tenga en su santa gloria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Personal de la escuela Nº 831 "26 de Septiembre"-Garza participa el fallecimiento del esposo de ex directora Sra. Lidia Leguizamón. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "Que la luz que Dios le dio en la tierra la tenga en el cielo". Dr. Cristian Ariel González participan con dolor y acompaña en estos momentos difíciles a su colega Dr. Rubén Orlando Suárez, a su ex compañera de primaria y secundaria Marcela Gissel Suárez y a toda su familia. Ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Zuny González y familia participan el fallecimiento y acompañan a su esposa Lidia, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. Sus amigos y vecinas de Garza: Josefina Ledesma, Silvia Ledesma, Elizabeth Oddo, Omar Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Lidia y flia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ORLANDO TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. *Ana María Llugdar de Montenegro y Susana Montenegro participan con tristeza el fallecimiento de Orlando, reconocido y apreciado vecino de la comunidad de Garza. Comparten el dolor de su familia, en particular el de su esposa Lidia, sus hijos Rubén y Giselle, y de sus nietitas. "Al Cielo te conduzcan los Ángeles y brille para ti, la Luz que no tiene fin.Así sea".

MANSILLA, TITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/14|. Tito... hoy hace 7 años que te fuiste en un viaje sin retorno. Qué dolor y tristeza dejaste en nosotros. Siempre estás presente, en cada reunión familiar, en todo lo que me rodea, todo tiene tu huella, tu cariño y amor infinito. Descansa en paz. Brille para él la luz que no tiene fin. Amen !!! Tu esposa Kuqui.

MANSILLA, TITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/14|. Papi... Aunque pase el tiempo te seguimos recordando y extrañando mucho. Pasaste de vivir entre nosostros a vivir en nosotros. Descansa en paz. Brille para él la luz que no tiene fin. Amén. Tus hijos Lidia, Miriam, Darío, Viviana y Lorena, tus hijos políticos, tus nietos y bisnietos.

PRADOS RODRÍGUEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/08/21|. Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti. Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón. Estoy aprendiendo a mirar la puerta y saber que tú, ya no llegaras. Estoy aprendiendo a vivir los festejos. sin que tú no estés en ellos, Estoy aprendiendo a vivir de tus recuerdos. Estoy aprendiendo verme bien, aunque mi corazón me duela. Estoy aprendiendo a pensarte en las noches, para ver si te puedo ver en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás, y ahí no tengo que aprender a sacarte... en mi corazón vivirás por siempre mi viejito. Su esposa Victoria Fortunato de Prados, hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo y cada una de sus respectivas familias agradecen infinitamente a todos y a cada uno de los que de una manera u otra no acompañaron en todo momento, en especial a la Dra. Sofía López, su secretaria Vanesa, a las enfermeras Zulema Guzmán y Norma Carrillo que siempre estuvieron atentas a él, a la Dra. Romina Abdala, Dra. Silvana Corpas, Dr. Fredy Valdivieso, Dr. Cesar Monti. Con inmenso dolor y al cumplirse el noveno día de su fallecimiento realizaremos en responso en el Cementerio Cristo Redentor de Fernández hoy a las 17 horas.