FÚNEBRES | 31 de agosto del 2021

- Nivia Azucena Noriega (El Simbolar)

- Raúl Alfredo Cisneros (Fernández)

- María Yolanda Luna Ramos

- Eve del Tránsito Ybarra (La Banda)

- Irma Argentina Chazarreta (Loreto)

- Daniel Omar Luna

- Javier Adolfo Carreras (Guardia Escolta)

- Isaías Joaquín Concha Enríquez (Fernández)

- Jorge Pascual Muratore

- Jacinta Dolores Figueroa (La Banda)

- Pedro Luis González (La Banda)

- Mario Ernesto Fattor

- José Antonio Ibarra

- Silvio Alberto Díaz

- Juana Perla Lurcovich de Bercovich

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA PERLA LURCOVICH DE BERCOVICH

(q.e.p.d.) Falleció el 30/08/21.

FV S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER CARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER CARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER CARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento del comisionado de Guardia Escolta y acompaña a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER CARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/21 y espera la resurrección.

La intendente de Colonia Dora, Marcela Mansilla, y el diputado provincial Juan Sequeira participan con profundo dolor el fallecimiento del comisionado municipal de Guardia Escolta. Acompañan a su familia y a todos los vecinos de esa localidad en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER CARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo Barbur participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JAVIER CARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/21 y espera la resurrección

El Sr. subsecretario de Gobierno, Dr. Facundo Funes participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRIAM CRISTINA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/21 y espera la resurrección.

“Mamita querida abre tus brazos que nuestro Señor Jesús te recibe en el Reino de los cielos para que habites junto a Él”. Tus hijos Miriam Daniela y Néstor Gastón Sánchez Paz, tu amada nieta Consuelo Sánchez Barraza te damos las gracias por tu amor eterno e incondicional, por dedicar tu vida a nuestro cuidado, por tu fortaleza y la nobleza de tu alma. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EVELIO TIBERI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 28/8/21 y espera la resurrección.

"El cielo está de fiesta, se fue mi ángel; sus alas ya estaban listas para volar con sus seres queridos, pero mi corazón nunca estaba listo para verte partir. Vuela alto mi viejo querido! vuela alto mi amor incondicional!; hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Te amaré por siempre" Tu hija Cristina del Valle Tiberi, tú yerno Héctor Pedro Toranzo, tus nietos María Laura, María Mercedes, María Florencia, Santiago Agustín y su nieto político Fernando Abelairas, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RAMÓN LEIVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 29/8/21 y espera la resurrección.

Ramoncito querido, las puertas del Cielo se abren para recibirte, cumpliste con Jesús en todo. Hombre lleno de virtudes, valores, incansable, incomparable, dejas una familia ejemplar admirable. ¡Orgullo para los que te queremos! No te corría el mal tiempo, ni las tormentas al trabajar. Hoy sólo duermes para despertar junto a Jesús y María. Estarás en nuestros corazones y recuerdos. ¡Gran Persona! Pedimos una Oración en su querida Memoria. Tus amigos de siempre Lucha y María Elena Morales. Doctor Hugo Morales y Familia.

EUSEBIA ROSA PACHECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 31/7/21 y espera la resurrección.

Madre querida, nuestra Reina Madre

Oh Señor Dios, fuiste tú quien la llamaste par ahora tenerla en tu Casa, concédele el descanso eterno que nosotros honramos su nombre aquí en la tierra.

Madre amada y querida no nos alcanzara la vida para agradecerte lo tanto que hiciste por nosotros.

Nunca olvidaremos tu perfume, tu sonrisa, tus caricias, fuiste la mujer perfecta. Sabemos que desde el cielo nos cuidarás y guiaras nuestros pasos. Como ángel celestial descansa en los brazos Jesús. Por siempre vivirás en nuestros corazones.

Tus hijos: Luis, Mary, Patricia, Lili y Gladys; tus nietos Erika, Orly, Lourdes, Rodry y Luciana; bisnieta Emma; hijos políticos María Silvia, Dante Montenegro y Orlando; amigos y vecinos, al cumplirse un mes de su fallecimiento se oficiara una misa en Catedral Basílica hoy a las 19 hs.

EBERT OMAR CORAZON ARANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/8/21 y espera la resurrección.

Liji querido: cuanto te vamos a extrañar, no sabes cuánto deseamos tu recuperación, pedimos tanto a Dios por tu sanación, pero sus planes para ti eran reencontrarte con tus amados padres. Nunca te olvidaremos. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Liliana, hijos Ebert, Valentín, Cristian y Aldana; hermanos Huguito, Chuna, Guillermo, Arturo y sus tios agradecen a todas las personas, familares, amigos, comunidad educativa de la esc. Nº925 Barrancas Coloradas que se hicieron presentes con sus oraciones y muestras de cariño ante tan sensible pérdida e invitan a la misa que se oficiara en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento hoy martes 31 de agosto a las 20hs en la iglesia nuestras Señora de Loreto.

TRASLADO DE RESTOS

RAMONA DONATA MILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

¿Qué es la muerte? Es algo que ocurre a diario. ¿Acaso voy a desaparecer de tu vida porque no me veas? No estoy lejos, solamente al otro lado del camino. Yo los espero, todo está bien. Madre querida, después de trece meses, logramos traerte a tu provincia, junto a tus seres queridos, para que descanses en paz, te extrañamos y lo sabes, siempre estarás presente en nosotros. Hoy a las 9.30 hs. serán trasladados sus restos al cementerio Jardín del Sol. Sus hijos Elina, Juan, Cristina, Myriam, Hugo y Carlos, sus hijos políticos, nietos y bisnietos te recordarán con amor. Ruegan por su eterno descanso.

JOSÉ SANTIAGO MATTAR (Gringo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

“Dios nuestro Padre nos amó y con su generoso amor, nos dio consuelo eterno y una esperanza firme. Que él y nuestro Señor Jesucristo le dé mucho ánimo y lo fortalezcan en todo lo bueno que digan o hagan”.

Silvia, José Eduardo y Milagros Mattar acompañan a su mamá Chita, sus hijos y hermanos al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su tío “Gringo” Mattar e invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en Pquia. Inmaculada Concepción de María de Villa Atamisqui y en la Pquia. San José del Bº Belgrano (virtual) a las 20 hs.

ANTONIO DE LLARRULL, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/08/21|. Victoria Barrera e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BUKRET, DIMAS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. El centro de jubilados de DGR participa con dolor el fallecimiento del integrante del centro de jubilados y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Elisa, Pine y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Queridas Adri y Romi es difícil decir palabras que lleven el consuelo ante una repentina muerte de este padre esposo y abuelo ejemplar. Solo Dios en su infinita misericordia le darás fortaleza para sobrellevar tanto dolor. Que descanse en paz Ricardo. Mónica Nader.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Norma Orieta Salvador Tasca Noelia García hacen llegar sus condolencias a Adriana y Romi ante la irreparable desaparición física de Ricardo. Que el Señor le dé el descanso eterno.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Juanita Villarreal, su esposo Ricardo Reinieri y sus hijos Riky, Sergio, Maxi y Francisco, participan con profundo dolor la partida de su amigo Gato, acompañan a su esposa Adriana y a sus hijos Noelia, Romina, Emanuel y Hernán. Elevamos oraciones.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Socios, médicos, paramédicos y personal del sanatorio 9 de Julio S.A. participan con profundo dolor y acompañamos a nuestras compañeras Adriana Leguizamón y Romina Chazarreta por el fallecimiento de su Esposo y su Papá, acompañamos también a toda su familia, hijos y nietos, en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Personal de administración del Sanatorio 9 de Julio, Betty, Sara, Pamela, Tete, Luis, Juana, Ana, Mabel, Lucas, Franco, Claudia y Verónica participan con profundo dolor el fallecimiento del Esposo y Papá de nuestras compañeras Adriana y Romina, acompañamos a toda su familia, hijos y nietos en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Ariel Sdin Ávila, presidente de la Federación Santiagueña de Softbol, participa con profundo dolor en la irreparable pérdida del dirigente y jugador del Círculo Softbol Club, "Gato" Chazarreta. Se ruega una oración en su querida memoria.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. La comisión directiva, jugadores y amigos de "Caranchos Softbol Club", participa con profundo dolor la pérdida de nuestro gran amigo "Gato" Chazarreta, condolencias para su familia y para sus compañeros de equipo del Círculo Softbol Club. Se ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Sus amigas y compañeras, Gordy, Piru, Ale, Gachy y Mara. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Mara Santillan, Pantera e hijas participan su fallecimiento.

CHAZARRETA, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Dante Antonio del Valle Gómez, sus hijos "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Tuky, Juancho, Gustavo, Lorna y Gabilú participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Sacerdote) (Piqui) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Hoy nuestro padre celestial te encomendó sembrar el evangelio en los prados de la ciudad de la paz. Ojalá lo hagas con el mismísimo amor que pusiste al entregar tus homilías cada vez que bautizabas a los pequeñitos en la parroquia de Luján. Te recordaremos siempre Padre, por el tremendo carisma que te distinguió y que se grabó en lo más profundo de nuestros corazones. Sigue en la casa del Padre tu siembra y los frutos también serán abundantes. Que la luz de Cristo brille para ti en la eternidad. Desde hoy, una gran estrella estará iluminándonos cada noche. Descansa en paz. Las familias de Chiquito Ávila, se conduelen ante la partida y abrazan con todo amor a las familias Corvalán, Ávila Prados y demás seres que hoy están desconsolados. Que pronto el Señor Dios les envíe resignación Cristiana y que recuerden siempre que te queremos mucho y te admiramos como el gran ser humano que fuiste. Hasta siempre.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Amelia de Rivero, sus hijos Sandra, Celia, José, Esther, Cristina, Betty y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado sacerdote y acompañan en el dolor a sus padres Gladys, Carlos y familia. Ruegan al Altísimo Cristiana resignación.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. La Representante Legal del Inst. Sup. Mons. Jorge Gottau, Equipos Directivos, Docentes, auxiliares de los distintos niveles, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Profesora del Nivel Primario Lourdes Corvalan. Se ruega oraciones pidiendo por su eterno descanso y para que sus familiares encuentren pronta resignacion ante esta perdida irreparable.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (SACERDOTE) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Querido sobrino descansa en paz y dale consuelo a tus padres, tus tíos Juan y Cristina, tus primos Vanesa, Anabel, Marcelo, Marisol y Walter y tus sobrinos y sobrinos nietos , participan con profundo pesar, elevando oraciones por tu descanso eterno.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (Doña Rubia) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Sus vecinos: Beto Guzmán, su esposa Gladys participan su fallecimiento y elevan una oración a su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (Doña Rubia) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su vecina Cecilia Guzmán, sus hijos Lourdes, Estefania, Victoria y sus nietos Mateo y Juanito participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (Doña Rubia) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Agradecidos por cada gesto, por su cálida compañía participan su fallecimiento. Cacho, Emilse y Fernando Guzmán y ruegan una oración en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Francisco Lepori, su esposa Roxana María Paz y su hija María Sol participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Santiago. Acompañan a su papá y a su familia en tan difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Los amigos de la "Fundación Patio del Indio Froilán": Teresa Castronuovo, José Froilán González, Graciela Bravo, Charito Ávila, Patricia Orellana, Lupo Soria, Rita Ledesma, Luis Alberto Guantay, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan con mucho afecto a su hijo Walter Díaz, gran colaborador de la institución. Esperan para toda la familia pronta resignación, y que el recuerdo de los gratos momentos compartidos los ayuden a sobrellevar esta tremenda pena.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. "Si miras al cielo en las noches allí brillará una nueva estrella que iluminará vuestras vidas". La compañeras y alumnas de la Asociación Khuyay acompañan al vicepresidente de la institución Prof. Wilson Emir Díaz en su irreparable pérdida: Tere Jiménez, Facundo Bianchi, Lucía Munar Presti, Cintia Chazarreta, Lourdes Luna, Marcela Cazco, Agustina y Mariana Chapa, Eve Rueda. Elevamos una oración en su memoria.

DEGANI, MARÍA ELMINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. La comunidad educativa del CENT Nº 1 participan con profundo dolor y acompañan a nuestro compañero Wilson Díaz por el fallecimiento de su Sra. madre Degani, María Elmina. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SILVIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció eol 30/8/21|. Su esposa Mirta Angélica Escalada, sus hijos Lucio, Carlos, sus hermanos, hnos. pol. sobrinos y nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DIAZ, SILVIO ALBERTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|.

Hugo Castillo y flia. Querido amigo, hermano Chicho perduraras en mi corazon y en mis recuerdos cada momento vivido desde la infancia muchos años compartidos solo le pido a Dios que te reciba en sus brazos y brille para vos la luz que no tiene fin. Acompaña a su señora Mirta, a su hijo Lucio y demás fliares. en este momento de dolor. Ruego oraciones en su memoria.

FATTOR, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Su esposa Zulema Rodríguez del Busto, sus hijos, sus nietos y demás familiares participan Con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FATTOR, MARIO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. "No llores si me amas.." Acompañan a su hijo Ernesto Fattor en este momento de dolor, sus amigos y compañeros Julio Cuezzo, Mario Arce, Ramiro Mansilla y Gustavo Obregón.

IBARRA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció eol 30/8/21|. Su esposa Elena, hijas Andrea y Lorena, h. pol Rodrigo, Roger, nietos Bautista, Pedro, Octavio, Luciana participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad, casa duelo M/35 L/9 Bº Vinalar (IPVU). SERV.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA RAMOS, MARÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/08/21|. Sus hijos Cristina, Estela, Antonio, Manuel, Edgardo, h. politicos Luis, Silvia, nietos Javier, Andrea, Adrian, Silvina, Cecilia, Antonio, Yolanda, Silvia, Yoli,Frorencia, Manuel, Belen, Juan, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MASSI DE OCARANZA, ANA MARÍA DEL SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas de Castiglione, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Susana y Enrique con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares deseándoles pronta resignación. Ofrecen oraciones en su memoria,

MURATORE, JORGE PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/08/21|. Sus hijos Eduardo y Mónica, su hija politica Carolina, sus nietos Valentina y Estefano y demás familiares particip. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, MIRIAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus hermanos Manuel Antonio, Argentina, Juana y Pascuala, su sobrino Mario Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, MIRIAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Sus sobrinos Ruby Paz, Hugo Olviera, sobrinos nietos Claudio, Gabriel y Hugui Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, MIRIAM CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Néstor Eduardo Sánchez y Mercedes Gómez despiden con dolor y en oración a Miriam. Acompañan a sus hijos y nieta. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN VDA. DE GÓMEZ, LEONARDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Santillan Ruben A. y Chavarri Guillermo A.

SANTILLÁN VDA. DE GÓMEZ, LEONARDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|.

Los compañeros de su hijo Rigoberto de la Direccion General de Rentas lo acompañamos en este duro momento. Rogamos una oracion en su memoria. Banegas Marta Graciela, Coronel Cesar Vladimiro, Chavarri Guillermo Adrian, Danna Gustavo Ariel, Escobar José Enrique, Lopez Dante Fernando, Mendoza Hector Antonio, Mondolo Luis Fernando, Moreno Cesar, Murias Maria Dolores, Peralta Guido Julian, Santillan Ruben A. Torres Roger, Warde José Julio, Weyenberg Esteban, C.P.N. Miana Maria Ines, Rodriguez Ramon Humberto, C.P.N. Anauate Patricia, Jaimes Salloum José Ariel, Caro Ramon Augusto, Cura Gabriela Daian, Luna Natalia Lorena, Argañaraz Teresita G. Coria Alvarez Maria Cecilia, Diaz Reyna Alejandra.

BIANCHI DE GERBINO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/15|. Su esposo Oscar Gerbino, sus hijos Esteban, Alejandra, Diego, su hijo político Nico y sus nietos Tiziana, Juani y Sofía, con motivo de cumplirse seis años de su partida a la Casa del Señor invitan a la misa hoy a las 19 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

PAZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas el me hará descansar. Sus hermanos Mecha y Lucia Paz, Andrés Rojas, sus sobrinos Andrea y Agustin Rojas, Sergio Ardiles, Pilar, Luz, su ahijada Laury invitan a la misa hoy a las 19 en la Catedral Basílica, al recordarse tres meses de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PRESTI, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/89|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, sus hijos Ángel y Santos y su nieta Libra Presti, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA, LUDOVICO EMETERIO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. A un mes de su fallecimiento lo recuerdan con cariño y amor su esposa Malvina, sus hijos Ulises, Daniel, Cristina, Evelyn y Silvia; sus hijos políticos Gabi, Gery, Denis y sus nietos Jimena, Juliana, Nacho, Felipe, Cristóbal y Baltasar. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, EDUARDO WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/13|. Hoy se cumplen 9 años de tu partida. Te recordamos como siempre, una persona divertida, solidaria, de buen carácter, dispuesto a ayudar en todo momento y sin un mal día. Con la esperanza que descansas junto a Dios, te recordamos tus familiares: su madre Yolanda, sus hermanos Manuel, Pirulo, Valeria y Cachi (a), tus sobrinos y demás familiares.

FIGUEROA, JACINTA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Participan de su fallecimiento. Sus hijos: Cristina, Claudia, Gustavo, Rubén, Ángel y Reina, sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado por Nueva Empresa Gorostiza.

FIGUEROA, JACINTA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados, participan del fallecimiento del socio: Figueroa Jacinta Dolores, sus restos fueron inhumados en el Cementerio la Misericordia.

GONZÁLEZ, PEDRO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Participan con profundo dolor: su esposa Herrera Isabel Margarita, sus hijos: Luis Orlando y Analia González, Ruegan una oración en su memoria, sus restos inhumados el 31/08/21 a las 10 30hs en el cementerio jardin del sol, ceremonial exequias y Tanatopraxia Realizado por nueva empresa Gorostiza.

VALDEZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Benjamin Alvarez Valdes, Carmencita Eberlé y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Mario en estos tristes momentos.

VALDEZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Antonio Roberto Eberlé y su familia participan su fallecimiento, acompañan a Mario y a su familia en este triste momento.

YBARRA, EVE DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 29/08/21|. Sus hijos Abrahan y Sada Sajur, sus nietos Jose, Marcos, Nadia, Victor y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Pinar COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

COSTILLA, NÉSTOR HERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/19|. Has emprendido el más lindo viaje de tu valiosa vida, han transcurrido dos años de tu partida al Reino de Dios. Tu ausencia nos duele, pero tu recuerdo nos fortalece. Siempre estarás en nuestros corazones y mente. Te enviamos un abrazo enorme y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa, hijos, nietas, hijos políticos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19 en la parroquia Santiago Apóstol.

ROJAS, WALTER ROLANDO (RINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/21|. Su hijo Agustín y su esposa Noemí, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 1 mes de su partida a la casa del Señor. Elevando una oración en su memoria.

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna. Luis Horacio Gonzalez y familia te recuerdan siempre. Descansa en paz. Elevan oraciones a su querida memoria.

CARRERAS, JAVIER ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Ricardo Sexer y Lali Petrello prima de su Sra. lamentan profundamente su deceso. Abrazan a su Sra.Liliana Petrelli, a su madre y a su flia. Cayó cumpliendo su deber. Dios consuele a su flia.

CHAZARRETA, IRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Su esposa Julia Nuñez sus hijos Raul, Carlos, Silvia , Lili, Ruth, Daniel, Yakelin sus hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CISNEROS, RAÚL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Su esposa Julia Nuñez sus hijos Raul, Carlos, Silvia , Lili, Ruth, Daniel, Yakelin sus hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONCHA ENRÍQUEZ, ISAÍAS JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/08/21|. Sus padres Alejandra Enriquez y Diego Concha su hno. Tiago Concha, sus abuelos tios y primos y demás familiares partic. su fallec. sus restos fueron iunhumados en el cementerio de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Su hijo Walter Guillermo Leiva, su hija Politica Gabriela E. Pereyra sus nietos Lucas, Daiana y Guillermo y bisnieta Isabela participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Un día Domingo desplegaste tus alas y te echaste a volar, descansa en paz tu hermana Morocha tus sobrinos Miryan, Juana, Zulma, Monica y Juan hoy te despiden, rogando a Dios por tu descanso.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Nos quedan tus enseñanzas y tus mejores recuerdos compartidos tus sobrinos nietos Gastón, Pablo, Paula, Melina, Alvaro, Martin, Mailen, Tobías, Juanita y Eliseo ruegan una oración en su memoria.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz Celestial". Tu sobrina Liliana tus sobrinos nietos Daniela, Federico, David y Javier participan con profundo dolor de tu fallecimiento y elevan una oración en tu memoria.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. Ramona Contreras de Sosa, su hija Mabel Sosa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fue su alumno Ramoncito, recordándolo como una persona de bien, gran calidez humana al servicio del prójimo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEIVA, JORGE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/21|. "Enseñale Señor tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Lola de Leiva, sus hijos Patricia, María Alejandra, Marcelo, Diego, Pablo y nietos ruegan a Dios por su descanso eterno y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

LUNA, DANIEL OMAR (q.e.p.d) Falleció 28/08/21|. Su madre Mercedes Ávila, sus hnos. Ángel, Roberto, Valeria, primos Nora y Gustavo, su novia Tomasa Carrizo, su cuñado Agustin y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NORIEGA, NIVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/21|. Sus hijos Karina, Juan, Luis, Nivia, Carla, Rubén, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Colonia El Simbolar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PARODI, RICARDO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Mercedes Raed de Bejarano, su hija Alicia Bejarano, hijos políticos Marcelo Oller y Alicia Farana y sus respectivas familias despiden con pesar al querido Ricardo y acompañan a su madre Marta, a su hijo y a todos sus hermanos y familias en este momento de profunda tristeza. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARODI, RICARDO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Víctor Oscar Raed, Chonga de Raed y Víctor Rodolfo y familia participan con inmenso dolor la partida de Ricardo Andrés acompañan a su querida madre Marta Alicia Dip de Parodi, a sus hermanos Daniel, Gustavo, Alberto, Martita, Pedro Pablo y familias. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Quimilí.

VILLAGRA DE PIVETTA, MABEL MARÍA ANTONIA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Su esposo Nito, sus hijos José, Silvia y Gustavo, sus hijos políticos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

VILLAGRA DE PIVETTA, MABEL MARÍA ANTONIA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Dra. Estela Liendo de Amerio, sus hijos Oscar y Mariana y Susana Liendo, acompañan a sus sobrinos Gustavo y Albita, Pauli y José en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

VILLAGRA DE PIVETTA, MABEL MARÍA ANTONIA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/21|. Nora Liendo de Aguilar y flia participa con inmenso dolor el fallecimiento de su consuegra Pirucha. Elevamos oraciones por su descanso eterno, acompañando a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor. Frías.