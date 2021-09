FÚNEBRES | 10 de septiembre del 2021

10/09/2021 - 04:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

09/09/2021

Jacinto Antonio Núñez (Pampa de los Guanacos)

Dionidis Travalos

Ricardo Roger Orellana (La Banda)

Rumualdo Carabajal (La Banda)

Magdalena Álvarez García (Colonia el Simbolar)

María Zulema Caporaletti de Paz

Ángel Rosendo Ledesma

Rafaela Argentina González de Coronel

Ana Virginia Arguello

Juan Manuel Juárez (La Banda)

Silvia Mónica Garnica

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

NORMA ACCASTELLI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/21 y espera la resurrección.

Mami, hoy hace 9 días que dejaste este mundo. tu partida fue inesperada y muy dolorosa, algo se fue contigo, algo se fue prendido en las alas de tu alma o en tu último suspiro y nunca volverá, pero tu recuerdo vivirá siempre en nosotros tus hijos: Nelson, Vilma, Irina, Gabriel e Ivana, hijos políticos, nietos, bisnieta y tu fiel servidora Maribel, agradecen infinitamente el acompañamiento de familiares, amigos incondicionales, compañeros de trabajo, instituciones educativas y a todos aquellos que de una u otra manera nos contuvieron en este doloroso momento.

Invitamos a la celebración de la misa a realizarse en la Pquia. San Roque hoy a las 20.15 hs. Descansa en paz, mami. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Te amamos con el alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA VIRGINIA ARGÜELLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/21 y espera la resurrección.

“Querida Anita: cuanto lamento tu temprana partida! Que El Señor te reciba en Sus Brazos y brille para ti La Luz q no tiene fin".

Tu amiga y ex compañera de tareas del Jardín de Infantes Municipal n° 4 El Principito, Seño Kuky y flia, acompañan en el dolor a su hijita Ariana, su hna. Inés y demás familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA VIRGINIA ARGÜELLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/21 y espera la resurrección.

“Seño Anita: cuantos felices momentos compartidos en la grata tarea de enseñar a los más pequeños".

Sus ex compañeras del Jardín de Infantes Municipal n° 4 El Principito, la despiden con profundo pesar y acompañan a su familia en tan difíciles momentos.

INVITACIÓN A MISA

BERTA MERCEDES CATÁN DE LUNA (MONINA) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/09/2020 y espera la resurrección.

Hace un año, cerraste tus ojitos...para nunca más abrirlos.

Esos ojitos, frescos y transparentes cómo manantial,

en el que siempre nos mirábamos.

Cerraste los ojitos que tanto amamos !!!!

Esos ojitos plenos de bondad y de dulzura,

que al mirar ...acariciaban.

Hace un año, cerraste tus ojitos Madrecita...

ésos que hoy, tanto necesitamos.

Tu amado esposo Rodolfo, tus hijos Daniel, Silvia, Marcela, Maru y Gabi. Monina querida, estás siempre en el recuerdo de todos los que te amamos.

Se invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 19 hs. en La Catedral Basílica, al cumplirse 1 año de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALONSO (Loco) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/8/21.

“Yo también quisiera estar cerca de ustedes siempre, pero sé que anduve mucho. Cada noche rezo por mis hijos y mis nietitos y cuando lo hago por mis amigos me pongo triste al recordarlos, la mayoría ya no están. No tienen que llorar por mí, ya soy grande. Las personas buenas nunca mueren del todo, siempre alguien los recuerda… todo lo que tenía que hacer en la tierra, ya lo hice”. Sus hijos, nietos, amigos invitan a la misa que se oficiará mañana a las 11.30 en parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NELY DEOLINDA DEL VALLE JUÁREZ DE SALVATIERRA (Peta) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/21 y espera la resurrección.

Roger “Eddy” Díaz, Taiche Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan difícil momento a su esposo, hijos, hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

OLGA ERCILIA TESSARI DE MACCIÓ (Chiquina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21.

Junio, tiempo de comenzar un viaje…

Justamente hace tres meses, un ser especial se fue de la tierra; en un viaje definitivo a la gloria. Nos quedamos sin su voz, sin su sonrisa, sin su hermosa figura, sin su palabra cariñosa.

Dejaba sus afectos; a su amada familia, sus tan queridas amigas con la increíble certeza de una nueva esperanza. Hoy, aquellos a quienes tanto amó, seguimos aquí, sintiendo. En nuestros corazones el calor de ese amor que supo darnos y mantener encendido. En su querida memoria a tres meses de su partida a la Casa Del Señor.

Su nieto Gianluca, sus hijos Jacqueline y Juan Esteban, su nuera Cintia, y todos aquellos con quienes Compartió este paso que es la vida.

“Ahora mis ojos te han visto”. (Job 41) Chiquina “un corazón que se dejó guiar por los caminos del Señor”.

INVITACION A MISA

VALERIA ALEJANDRA ROJAS (PITU)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/08 y espera la resurrección.

Hija querida tu aroma sigue inundando nuestra casa, tuis risas, tus berrinches, el amor por tus sobrinos. Tu ausencia no la vivimos porque estás en todo momento con nosotros así lo sentimos, nos das fuerza para seguir en esta vida. Diariamente por una u otra cosa tu nombre está presente, tus ocurrencias y nos alegramos por eso nos trae tu recuerdo, mi Pimpollito amada.

Tus padres Josefina y Marcelo, tus hermanos María José, Carolina, Carlitos y Joaquín, tu hermano político Carlos, tus sobrinos Maxi, Facu, Francisco, Josefina, Luca, Santi, Felipe, Gaspar, Bauti y Pía y tu sobrina nieta Zoe.

Invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ZULEMA CAPORALETTI DE PAZ (PELADA) (q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

Tus amigos de siempre Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo y Bechi, Andrea y Guillermo, Fabiana y Andrés y Fernanda, con inmenso pesar despiden a nuestra querida amiga y se unen al dolor de su familia!!! ¡ Descansa en paz!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ZULEMA CAPORALETTI DE PAZ (PELADA) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/21 y espera la resurrección.

“Un ángel te llevó a los brazos de Jesús, allí descansarás y gozarás de la paz eterna”. Mami, lo diste todo, ya descansas en paz. Tus hijos Julio, Alberto, Sara, José, Susana, Valeria, Lis y David con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán velados s/v Pedro L. Gallo 396 de 8 a 10 hs. e inhumados en el cementerio La Piedad.

ARGÜELLO, ANA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Su hermana María Inés, su hermano polít. Arq Héctor Aranda, su hija Ariana y su compañero Ángel Rodríguez participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARGÜELLO, ANA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Sus tías Maria Matilde (Pocha ) y Marta Soria, sus primos Cecilia, Ricardo, Patricia y Andrés, sus sobrinas Martina y Sofía participan con profundo dolor su partida. Duerme en la paz del Señor.

ARGÜELLO, ANA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Sus colegas del Jardín de Infantes Nº 103 Santiaguito despide y acompañan a su hija y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hijos Julio, Alberto, Sarita, José, Susy, Valeria, David Paz, h. pol. Estefania, Alejandra, Mariela, Cecilia, nietos, bisnietos participan su fallecimientio, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. casa duelo P.L. Gallo 396 s.v. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA(q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hermanos Pico y Graciela, sus sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en la ciudad capital. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA(q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hermanos Pico y Graciela, su cuñada Mecha , sus sobrinos Alberto, Julio y Maru, su sobrino Dr. Nicolás Heredia Caporaletti participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados en la ciudad capital.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus primos hermanos Luis Alberto, Sara Inés y Silvia Mercedes Caporaletti, sus sobrinos Fernando Luis, Sebastián, Eugenio, Victoria, Romina, Viviana, Franco y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y la despiden con mucho amor. "Que descanse en paz".

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Su sobrino Ing. Ricardo Enrique Hernández, su esposa Susy Galván y su hijo Gustavo despiden a su querida tía Pelada, que ha resucitado y está al lado de Dios Padre y Dios Hijo. Agradecen al Espíritu Santo que consuela a todos los seres queridos que la amaron y lamentan su no presencia, pero su recuerdo siempre vivirá en sus corazones.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus sobrinos Dra. Ernestina del Jesús Ávila de Amat y flia., Dra. Rosa Angélica Ávila Paz de Robledo y flia.. Dra. Inés Mercedes Ávila de Deltrozzo y flia. y Dr. Miguel Gerónimo Ávila (h), acompañamos a nuestros primos hermanos en este trance doloroso compartiéndolo.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Elena Orellana, Elsa Trejo y Florencia Rodríguez saludan y acompañan en este doloroso momento a su querida amiga Ma. Valeria Paz, Hermanos, Hermanas y demás familiares por el fallecimiento de su querida madre. Participan de su sepelio y ruegan por su eterno descanso.

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Teresita Carrizo de Auad, sus hijos Claudia, Marcela, Fernanda, Andrea y Michel acompañan en su dolor a la familia de su yerno Alberto y su respectiva familia.

CERRIZUELA, EMANUEL JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Julio Medina y familia participan el fallecimiento de Joaquín. Que su alma descanse en paz acompañando en este tremendo dolor a su padre el querido amigo Rubén, a su Sra. Madre, esposa, abuela y hermanos y demás familiares, rogando al Señor que con su infinita misericordia de paz y consuelo a toda esta familia en este momento de angustia y desesperación.

CERRIZUELA, EMANUEL JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas! Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Salmos 119:49-50 (TLA). El colegio Evangelico Alfredo Furniss (nivel primario) acompaña en su dolor ante la irreparable perdida de su hermano Joaquin Emanuel Cerrizuela a la Prof. Andrea Cerrizuela.

CERRIZUELA, EMANUEL JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Su desconsolada abuela Gringa, sus tías Liliana, Bety, Cristina, Marta Cerrizuela, tío pol. Tola y sus primos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CURA, MARIO ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. Helena Allak e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tito y acompañan en este difícil momento a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FUMAROLA, LUIS ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Dr. Héctor R. Fumarola, socio de la institucion. Ruega oraciones en su memoria.

FUMAROLA, LUIS ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Gloria Sanz, sus hijos Roxana y Daniel García, participan el fallecimiento de Alejandro, ejemplar profesional y persona. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, SILVIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Su esposo Mario Marcelo Álvarez, hijos Valeria, Daiana, Cristian, Mauro, Belén, Sebastián, Nadia, Anahí, Luis, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio La Piedad. Ceremonia, Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ DE CORONEL, RAFAELA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hijos Marcela, Miguel, Natalia, Daniel y Romina, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumadas hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ DE SALVATIERRA, NELY DEOLINDA DEL VALLE (PETA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Los buenos de corazón son recibidos en el reino de Dios. La flia. Cáceres Sosa, vecinos y amigos de toda la vida acompañan con profundo dolor a su esposo Fidel, a sus hijos Ruly, Deli, Alex y Patricia la partida al reino celestial de su querida madre Peta. Se ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ DE SALVATIERRA, NELY DEOLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Propietarios y personal de La Estirpe participan con dolor el fallecimiento de la estimada vecina y acompañan a sus familiares en este penoso momento.

JUÁREZ DE SALVATIERRA, NELY DEOLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Carlín Taboada, Pupi Lastra, Carla, Facundo, Alfonsina. Acompañan a su querido amigo Ruly Salvatierra y toda la flia. por la pérdida dolorosa de su madre. Dios la reciba en su santa gloria y brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ DE SALVATIERRA, NELY DEOLINDA DEL VALLE (PETA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Sus amigos de los miercoles de Cuchi acompañan con profundo dolor a Ruli y elevan oraciones al cielo por la perdida de su querida mamá.

KURÁN, SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 06/09/21|. Familia Ferreyra, hija y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ÁNGEL ROSENDO (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIBAS MUGA, LUIS MAZA Falleció el 7/9/21 en Córdoba|. Sus primos Hector Luis Ribas, Oscar alberto Ribas, Hilda Teresita Ribas y sus respectivas flias. lamentan el fallecimiento de Luky y acompañan a su esposa Susana. Rogamos por su eterno descanso y que brille para el la luz eterna.

SALVI DE PAVÓN, MARIANA ERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|.

Daniel Guzmán y Verónica Larcher acompañan a su cuñado y hermano de la vida Williams. Que el Señor la reciba en su Morada y brille para ella la luz que no tiene fin. Pedimos una oración en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Tu familia que te ama. Su esposa Gaby, tus hijos Veronica, Yamila, Lucia, Francisco, hijos politicos Gonzalo y Lucas y tu nieto Emir participan con dolor tu fallecimiento.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar ". Su padre Héctor Miki Sialle, su hermana Patricia y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos ". Su hermana Patricia, su hermano politico Carlos Diozquez, sus sobrinos Tomas y Emiliano Diozquez Sialle participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Señor tu hijo ya está ante Ti. Haz que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Patricia, su cuñado Carlos Diozquez y sus hijos Nahuel, Leo, Tomás, Emiliano, Mabel y nietos Emilia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que, incluso tras haberse ido, siguen iluminando. Querido primo, hermano, te fuiste, pero te quedas en los mejores instantes de todos. Sus primos Coli y Mily Olivera y su sobrina Camila Olivera, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el, la luz que no tiene fin.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Sus tíos Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus primos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Buky. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Le he pedido al cielo que te diga que te quiero, ya que el puede verte cada dia y yo tan solo en mis sueños ". Su tía Negra, sus primas Magalí, Román y sus sobrinos Maxi, Rocío y Juan Cruz participan con dolor su fallecimiento.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus primos Mary, Mario, Lily y Sara Bravo Garzón, tus sobrinos Nayla, Ivana, Ivan y Emilio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Primo querido rezamos por tu alma y por el reencuentro con tu querida madre. Su prima Carmen y Luisina.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Las amigas de su tia Cuca. Pupi, Choli, Dori y Lucy participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan que Dios y la Virgen derramen bendiciones y consuelo a toda la familia. Oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Compañeros de trabajo de su esposa Dra. María Gabriela Albornoz, de agencia La Banda del I.N.S.S.J.P. (PAMI): Sandra Fabri, Fabricio Favaro, Matías Juárez, Marianela Nervo, Ana Zinkes, Daniela Rigo, Orlando López, Jimena Lines, Norberto Frantice, Cristian Busch-Frers, Antonio De Matos, Jorge Garay y Omar Blázquez, ex compañeros jubilados: Azucena Basualdo, Enrique Hisse, Luis Rodríguez, Lola Ruiz y Mercedes Paz, su fiel colaboradora: Lili Barrionuevo participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan a Dios les conceda fortaleza y pronta resignación a nuestra compañera, sus hijos y demás familiares.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Compañero de trabajo de su esposa Dra. Gabriela Albornoz, de agencia La Banda del I.N.S.S.J.P. (PAMI), Omar Blazquez y su esposa Tere Luna, sus hijos Mile y Pablo Blázquez lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su flia en este momento de inmenso dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Cristian Busch-Frers y Nelly Llado lamentamos profundamente irreparable pérdida del esposo de nuestra querida amiga y compañera Gabriela. Que Dios les conceda una pronta resignacion. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Partió nuestro niño grande con cuerpo de gran hombre". Sus desconsolados tios: Alfonso, Nilda, Teresa, Clara y Alba Garzón, elevan oraciones a su querida memoria. ¡ Descansa en paz !

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Tus compañeros de CEPSI servicio mantenimiento, participan el fallecimiento con profundo dolor. Walter Ozan, Ariel Gerez, Domingo Iturre, Roberto Suarez, Roberto Corvalan, Hugo Iturre, Gustavo Suarez, Raul Gimenez. Se ruega una oracion en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Carlos Diósquez, Graciela Auatt y sus hijos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez Auatt y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Dale Señor el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañamos a la Dra. Gabriela Albornoz. Personal de todas las agencias Pami del interior de la provincia de Santiago del Estero y sus ex compañeros jubilados Norma Moreno, Griselda Marozzi, Baby Gay, Cristina Gomez y Dady Font. Quimilí.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Maxiquiosco Roly, Pañalera Micaela y Gomería Oddy y familia Diósquez Auatt, acompañan con profundo dolor a Patricia por el fallecimiento de su hermano y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. "Más allá del sol yo tengo un hogar dulce hogar..." Roque Leveaut participa su partida a la casa del Padre y ruega al Altísimo por cristiana resignacion para su familia y amigos.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Buky, recordarte es fácil, pero desprenderse del dolor es imposible. Gracias por el amor que dejaste en los corazones de quienes te conocieron. La ex compañera y amiga de su hermana Patricia, María Costas de Amánquez y su esposo Carlos Amánquez, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Cristina Soria y Cacho Bustamante, sus hijos Cachito y Mateo participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo Anselmo. Rogando una pronta resignacion para Marcela y sus hijos ante tan irreparable perdida.

VEZZOSI, ANSELMO JOSÉ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/21|. Mabel Tarchini, Norma Tarchini de Herrera y flia. Rogamos a Cristo Misericordioso alcance a Anselmo la luz que no tiene fin y para la querida Marcela, sus hijos y flias pronto consuelo y fortaleza, para sobrellevar tanto dolor.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (Pupi)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. José Enrique Pérez Nella, desde Buenos Aires, participa con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo, haciendo llegar sus condolencias a familiares. Excelente profesional de la locución y el periodismo, Roberto Vozza, supo además con su voz y sus escritos rescatar costumbres de antaño y vivencias de su provincia. Hasta siempre, querido Pupi.

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas, Valentín, Lucy y Viky; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys, Carlos y Liz demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en iglesia Catedral al cumplirse 7 años de su partida la casa del Señor.

VOZZA, ROBERTO EDUARDO (Pupi)(q.e.p.d.) Falleció el 1/9/21|. A 9 días de su fallecimiento, lo recordaré como buen periodista, educado, respetuoso, atento, gentil en la calle y en la cancha (U. Sgo.), saludaba con tanta amabilidad a mi hijo especial, apasionado por el fútbol. Se volvieron a encontrar en la mejor cancha, para disfrutar del Mejor Partido, con el Mejor Juez. Brille para él la luz que no tiene fin. Lucía Serrano.

CARABAJAL, RUMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Su esposa Herminda Díaz sus hijas Claudia y María sus hijos políticos Marcelo y Miguel sus nietos Alexi, Ana, Ornela, Luciano y Luján y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Ardiles Dto Banda servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 TEL 4219787.

CHAZARRETA, TERESA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Directorio y personal de ASISTMED SRL, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Mariela Ávila. Ruegan oreaciones en su memoria.

CHAZARRETA, TERESA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Su cuñado Máximo, sus sobrinas y sobrinos políticos, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, TERESA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Dres. Quique Peralta Rondano, Olga Iris Chavarri y personal de la Fiscalía Municipal Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del Sr. intendente Pablo Mirolo. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, TERESA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Dr. Quique Peralta Rondano, su esposa Inés Aboslaiman e hijos, participan el fallecimiento de la suegra del Sr. intendente Pablo Mirolo. Que el Señor la reciba en el reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, AMPARO RITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/21|. Personal directivo y docentes de la Esc.N° 754 Dr. José Maria Ramos Mejia de Clodomira y supervisor de zona N°25 Sr. Rubén Salazar participan con gran dolor el fallecimiento de la Sra. docente del establecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

GARCÍA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Pico Caporaletti, su esposa Mecha y sus hijos Alberto, Julio y Maru acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Toño y que sus restos fueron sepultados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

GARCÍA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. José María Paz y familia, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Toño y acompaña a toda la familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hijos Patricia, Andrea, Gabriela, Romina, Adriana, Valeria, Lucia, Juan, Sergio, Maxi, Gabriel, h. politicos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia Cob Municipalidad de La Banda servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 421978.

BULGARELLI DE SOSA, LOLA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/19|. Sabemos que es triste aceptar la partida de quien en vida hemos amado, compartido y aprendido, pero recordemos que fue decisión de Dios, debemos aceptar y resignarnos ante esta partida. Te recuerdan su hijo Rodolfo y su hija politica Isabel, sus nietos Rodolfo, Ana Victoria, Pierina y Alejandro, sus bisnietos Cecilia, Pierina, Milagros, Rodolfo, Victoria y Agustina al cumplir 2 años de su fallecimiento. Vives en nuestros corazones siempre.

ÁLVAREZ GARCÍA, MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hijos René, Daniel, Pocho y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel.4219787.

AZAR, JESÚS EDUARDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. "Yo soy la Resurrección y la Vida; el que cree en Mí aunque esté muerto, vivirá". Sus sobrinos Gilberto Azar (h) y Josefina Nazar participan con profundo pesar su fallecimiento rogando que el Señor dé consuelo en el dolor a toda su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia Dora.

NÚÑEZ, JACINTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Su esposa Selva Argentina Luna, sus hijos Olga, Hugo, Pancho, Carlos, Oscar, Juan, Jorge, Carlitos, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados de Pampa De Los Guanacos. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

TORRES, PABLA MABEL (q.e.p.d.) Falleció 7/9/21|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". El centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Sara Díaz de Rojas", participa el fallecimiento de su socia y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Las Termas.

TRAVALOS, DIONIDIS (q.e.p.d.) Falleciió el 8/9/21|. Su esposa Máxima Diaz sus hijos Jorge, Raul, Nilda, Gladis, Margarita, Eve, Dionidis, Adela h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Hoy hace un año ya de tu partida, nos cuesta mucho tu ausencia, no es fácil superar el no verte más. Como se extrañan tus palabras, consejos, bromas, sonrisas, simplemente extrañamos todo de ti. Duele aceptar que solo nos quedan los recuerdos, es difícil seguir sin tu presencia. Agradecemos a la vida el habernos dado tantos momentos bellos a tu lado, porque en verdad, nos haces mucha falta. Te amamos y serás nuestro Ángel y guía hasta nuestro reencuentro: Tu esposa Chicha, tus hijos Gugu, Pinino, Javier y Dani, hijos políticos, nietos y bisnietos elevan oraciones por su descanso eterno junto al Señor.