FÚNEBRES | 23 de septiembre del 2021

- Alcira Argañaraz (Dpto. Robles)

- Olga Noemí Villagra

- Juana Rosa Escobar (La Banda)

- Elvio Pastor Vera

- Oscar Alfredo Taboada

- José Fortunato Vittar (Campo Gallo)

- Norma Inés Díaz

- Miriam Noemi Ibarra de Severo (Bs. As.)

- Catalina Salvatierra

- Sofía del Carmen Gallo

- Hugo Alejandro Soria

Sepelios Participaciones

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Facundo Cornejo, Agustina y familia, lamentamos fallecimiento querido Negro y los acompañamos en el dolor, querida Ceci, Pablo y familia.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Facundo Soler Valls, lamenta fallecimiento querido Negro, acompaña a Cecilia, Pablo y familia en este dificil momento.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher, y sus hijos acompañan a Cecilia, Pablo y flia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en memoria del tan apreciado amigo. QEPD.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Belén y Constanza Petros acompañan con mucho afecto a Cecilia y familia en este momento de dolor pidiendo al Señor su descanso eterno.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Estudio Jurídico Patricia C. Dinale de Jantus acompaña a toda su familia en este triste momento, en especial a la doctora Cecilia Ahumada Cerezo de Castiglione.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Patricia C. Dinale de Jantus acompaña a sus queridos amigos, Cecilia y Pablo Castiglione y a sus chicos en este triste momento.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Pablo Presti Vignau y Bettina Pérez Curbelo y sus hijos Pablito, Giuliana y Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE FUNES, JOSEFINA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 22/9/21|. Su hija política Carmen Cornet de Funes.y sus Nietos Hernán; Facundo; Rodolfo; Manuel; Mercedes; Gerónimo; María Ángela y Carmen.y sus respectivas familias participan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria y que brille para ella.la luz que no tiene fin.

DE LA VEGA DE FUNES, JOSEFINA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21 en Córdoba|. Su nieto Facundo Martin Funes Cornet, Huerto Bravo Suárez, María Josefina y María del Huerto Funes Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de la querida abuela Pipina. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA VEGA DE FUNES, JOSEFINA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21 en Córdoba|. Elita Suárez de Bravo, Raúl Bravo, Romina Bravo Suárez y Luis Salomón Domínguez e hijos, participan con profundo pesar el fallecimiento de Pipina y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

DE LA VEGA DE FUNES, JOSEFINA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21 en Córdoba|. Dr. Carlos antonio Olivera, Liliana Mendoza y sus hijos participan el fallecimiento de nuestra querida Pitina y acompañan a sus familiares en este triste momento.

DÍAZ, NORMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Sus hijos Carlos, Nora, Luis, Ricardo, Liz Mottola h/políticos Reyna, Silvia, nietos, bisnietos y tataranietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

DÍAZ, NORMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Compañeros y amigos de trabajo de su hijo Ricardo: Daniel, Guillermo, Nancy, Gabriel, Mariano, Dr. Heberto Gómez Omil y Sra. Martha Delgado participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

DÍAZ, NORMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Farmacia Regional S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre su empleado Ricardo Mottola. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, NORMA INÉS (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Pocha, hermana de nuestra querida y entrañable tía Norita y acompañan a su familia.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Tía Purita gracias por ser parte de nuestras vidas y compartir todos los momentos. Te vamos a extrañar mucho. Sus sobrinos Nilda, Guguy, Ricardo y Delia participan con dolor su fallecimiento.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Sus sobrinos Silvia Juárez y Fernando Loto y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Purita Dios te recibe con el mismo amor con el que te despedimos, presente siempre en el corazón de Silvia y Nilda. Tus amigas de la vida: Reyna, Chochi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SORBERA, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su esposo Carlos Soria, su hijo Cristian, nietos, hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca.CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, HUGO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. " Que brille para el la luz que no tiene fin". Su compañera Leonor; Aurora; Estefania participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Sus hijos Oscar, Nélida, Andrea, Néstor, Daniela Taboada h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 TEL 4219787.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Directivos, personal docente, personal de maestranza, alumnos y padres de la Escuela Nº 398 "Martín Uriondo" participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la profesora Andrea Taboada. Ruegan una oración en su memoria.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. "Que Brille para él la luz que no tiene fin". Alejandra, Oscar, Mariana, Raúl, Remo, Sandra, Susy y Wilson participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida compañera del I.S.P.P. N°1, Daniela Taboada y la acompañan en el dolor a ella y a toda su familia.

TERROSA, CARMEN CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Sus vecinos y amigos de su hija Carmen : Elcide, Chicha, Paola y Nahil Aodassio Toscano participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones para la paz de su alma.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Norberto Scaraffia, Felicitas Martilotti e hijas participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Que el Señor guíe su alma en su descanso eterno. Participan compañeros de Norma y Germán. Carlitos, Miguel, Luis Alberto, Pedro, Fernando.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Arq. Raúl Sabouret y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. María Francisca y acompañan a la familia toda del Arq. Ricardo Terán en tan duro momento elevando oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. José Maria Masip, Mele Buxeda y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Mónica Alvarez de Vedoya y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Mariano Leiva Cinquegrani, María Belén Giuliano y su hija María Lucia, expresan sus condolencias y acompañan en su dolor a su amigo Arq. Ricardo Terán y familia. Concédele Señor el descanso eterno. Que la luz de su alma ilumine el camino de sus vidas.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Compañeros del sector inscripción, Fabián, Matilde, Jorge, Hernán, Silvina y Valeria, acompañan a su hija Esther,en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria.

VERA, ELVIO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su esposa Maria Brandán, sus sobrinos, sobrinos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Deancito dto Capital SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLAGRA, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Su hermana Rosa E. Villagra de Shuster, su cuñado Günter Shuster y su sobrino Philipp Shuster participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Parque de la Paz (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 429-6027.

VILLAGRA, OLGA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Las amigas de su hermana Muñeca Estela Gentilini, Lucía Santillan y Tere Cazaniga participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Integrantes de las Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Federales Nº 1 y 2 de Santiago del Estero y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal respectivamente: Silvina Leal Castaño, Mariana Cisneros Billaud, Hugo Burgos, Analía Paulón, Adriana Montenegro, Victor Jerez, Jorge Abatedaga, Cristian Sández, Carlos Hurtado, Gabriela Salomón, Valeria Pianezzola, Santiago Bustos, Sebastián Vittar, Nelly Llado, Lucrecia Scrimini, Rocío Romano, Mercedes Cantizano y Hugo González, participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a sus hijas Ana, Carolina, Eleonora y Constanza y demás familiares.

Invitación a Misa

LOTO, GABRIELA SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su madre, hermanos, familiares y amigos invitan a la misa a realizarse hoy a las 18hs en la Parroquia San José de Belgrano. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

BASQUES PALOMINO, LOURDES MILAGROS (q.e.p.d.) falleció el 10/6/2003|. Mi adorada nietita: fuiste una hermosa bebé que pasaste por nuestras vidas como una estrellita fugaz, y tu brillo vivirá siempre en mí. Tu recuerdo seguirá dentro de mí. Seguirás viviendo en mi corazón y en mi alma. Hoy estarías cumpliendo 21 añitos. Un coro de ángeles te estarán cantando el "Feliz cumpleaños". ¡El cielo está de fiesta! Adorada hijita, ¡cuántos recuerdos!. ¡Cuánta tristeza hay en mi! Desde aquel día que Dios te llamó a su lado, no tengo consuelo, no puedo expresar el dolor que siente mi alma. Descansa en paz mi chiquita. Cuando el Señor lo disponga vamos a estar juntas otra vez, y voy a abrazarte, y besarte y no voy a soltarte nunca. ¡Te amo! ¡Te extraño! ¡Por siempre! Tus abus Pekeña Alanis y Carlos Palomino, te recuerdan con todo el amor del mundo, en el día de tu 21º cumpleaños. ¡Besos al cielo!

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Al cumplirse un año de su fallecimiento su hija Lili Castro, Fernando Castro, su hija política Estela Martínez, su nieto Ignacio Castro y demás familiares lo recuerdan siempre con mucho cariño. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, HUGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Que el Señor lo tenga a su lado, como nosotros en el recuerdo. Su cuñada Mary Regatuso y esposo Chocho Jiménez, sus hijos Claudia, Luchín, Gaby y Javier con sus respectivas flias., Los recuerdan al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo mío,hoy ya no estás entre nosotros y un dolor infinito recorre nuestro cuerpo. Te amamos y siempre te amaremos,aunque ya no estés en este mundo. Hijo querido, te prometimos amarte toda la vida y así será, aunque estés en el cielo nuestros corazones te pertenecen porque en tu nacimiento conocimos el verdadero amor. Te extrañamos mucho. Tus padres Luis y Negri,tus hermanas Ale y Faby,tu hija Zafi,tu sobrino Rodri,tu abu Pila y familiares nos reuniremos hoy a las 17 hs en tu gruta para elevar una oración en tu querida memoria , con motivo de cumplirse 9años y 9meses de su inesperada partida.

LOTO, GABRIELA SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Con todo cariño de nuestros familiares y seres cercanos, rogamos consuelo para su alma y que tenga eterno descanso. Su madre Sara Delgado, sus hermana Myriam, sus hermanos Javier, Miguel, Mario y Walter, sus hermanos políticos, sobrinos y amigas y amigos la recuerdan con mucho cariño al cumplirse un mes de su partida.

MEDINA DE NAVARRO, ROSA (Abuela madre) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/73|. Mi viejita abuela madre, hoy hace 48 años que no te tengo, protegenos, descansa junto a Dios, te amo viejita. Maria Rosa y flia.

Responsos

CORVALÁN, IBE DE JESÚS (Minillo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/21|. Que brille para el lal luz que no tiene fin. Amado esposo vivirás por siempre en nuestros corazones. Su esposa Nilda, su hijo Gustavo, su hija politica Norma, sus nietos Andres, Mely, invitan al responso que se oficiará el dia jueves 23 a las 17 hs. en el cementerio de Maco (Los Flores).

MATTAR, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/09|. Hace doce años partiste, pero sigues con nosotros en todos los momentos de nuestras vidas. Solo muere a quien se olvida. Hoy a las 16 hs. ofreceremos un responso en el Parque de la Paz., rogando por el eterno descanso de su alma. Tu madre, hijos, nieta, hermanos y sobrinos.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ESCOBAR DE HAB, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. "Señor ya está en tus brazos, permítele gozar de tu paz y dale el descanso eterno. Sus hermanos Alba, Lindor e Isabel Escobar y flia acompañan en tan difícil momento a sus hijos y nietos. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos cristiana resignación.

ESCOBAR DE HAB, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Mariano Tauro y flia despiden a nuestra querida tía y acompañan a sus hijos en este duro momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ESCOBAR DE HAB, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Su amiga, Ada Montenegro de Romero, y sus hijos Daniel, Marisa y Silvia participaron con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR DE HAB, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. En el cielo sabemos que estas bien,ya no sufres..pero aqui te estrañamos tus hijos Juan, Roxana, Carolina, nietos Sebastian, Brian, LLuviza, Mirko, Ivo, Zoe tus hijos politicos Nancy que compartio tantos momentos a tu lado y Victor todo rogamos una horacion en su memoria q.e.p.d SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 42419787.

GALLO, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 22/9/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanas: Lelia, Luisa y Marta, sus sobrinos: Guillermo Mansilla, Zulma Juárez, Cristina Moyano y Malvina Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

FERRARIS, NÉSTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. ."Nunca te olvidaremos, vivirás por siempre en nuestros corazones" Familia Ferraris invita al responso hoy a las 15HS en el cementerio La Misericordia y a la misa a las 20hs en la Parroquia Cristo Rey.

SANTILLÁN, LUIS ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Viejo, te fuiste sin decir adiós. No pudiste despedirte de tus amigos y principalmente de tu familia. Si así es de tu familia que vos dijiste y llamaste mis hijas de corazón. Hoy tu familia de corazón te extraña y nos reconforta saber que estás en los brazos del Señor y pedimos por tu descanso eterno. Su esposa Gladys, hijos de corazón Verónica, Gabriela, sus nietos Sofía, Milagros, Lucía, David, Camila, Bianca, Alexis, Mauricio, Dylan, bisnieta Amira invitan a la misa a realizarse hoy en la Iglesia Santiago Apóstol a las 19hs al cumplirse 4 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

ACUÑA DE CÁCERES, PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/09/20|. Al recordarse el 1ª aniversario de su fallecimiento, su hijo Omar E. Cáceres ruega una oracion a su querida memoria

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

IBARRA DE SEVERO, MIRIAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 18/9/21|. Su esposo Javier Severo, sus hijas Rocío y Agustina, su papá Dante Ibarra ,sus hnos Rosi, Gare, María, Juan, Dani, y Tali sus hnos políticos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar .SERVICIO REALIZADO PR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

IBARRA DE SEVERO, MIRIAM NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 18/9/21|. Su hermana Rosi ,su cuñado Eduardo Corbalán, sus hijos Pablo, Mariana, Matias, Martin, participan con profundo dolor y ruegan una horacion en su memeoria .

VITTAR, JOSE FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su sobrino Hernán, su sra. Agustina y su hija Virginia Vittar elevan oraciones en su memoria y desean su descanso en paz.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su primo Jorge Jaimez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por descanso eterno.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Sus primos Edgardo Gavilán, Chini Arriazu y sobrinos Maxi y Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Patricia e hijos en tan difícil momento.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (JOSELO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo Joselo. José Gelid y familia.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Julio Costa y Cecilia Enriquez participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Que brille la luz que no tiene fin" Juan Bautista Costa y familia acompañan con profundo dolor a su familia y elevan una oración en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. El Intendente de la Municipalidad de Pozo Hondo Prof. Jorge Bustos participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Los compañeros de trabajo de su sobrino Sergio Jesús Vittar lo acompañan junto a toda su familia en estos momentos de dolor.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Nicolás Gómez Domínguez, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero Máximo.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|.Blanca González de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y a su hermano Adrián y familia en tan doloroso trance.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Rosa Paulina Salón participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Agustín Vittar y flia. Ruega oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Integrantes y directivos del BAFOLSE (Ballet Folklorico Latinoamericano Santiago del Estero) participan su fallecimiento y acompañan a su hija Luisina y su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Mercedes Ballerini de Messad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Lidia Vittar, Cali Vittar, Jorge Vittar y Fabiana Vittar junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Joshelo, acompañando con mucho cariño a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Chita Romero de Vittar lamenta la pérdida de su sobrino y acompaña a la familia en este difícil momento.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. María Magdalena Avendaño; sus hijos: Marcelo, Joaquín y Magdalena Vittar Avendaño participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Pedro Gelid, Claudia Murad e hijos: Luciano, Benjamín y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Patricia e hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSE FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Luis Marhe y personal de Megatienda Luis Marhe participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Amigo querido siempre estarás entre nosotros, que Dios le sabiduría y fuerza a tu hermosa familia". Miguel Cuevas, su sra esposa Alicia Diven Jozami y sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Camila Nazario participa su fallecimiento y acompaña a Lusina en este difícil momento de gran dolor y ruega oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Arq. Gustavo Nazario participa con profundo dolor su inesperado fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su correligionario y amigo CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Emilia Carrillo de Vittar y sus hijos Rodrigo, Fernanda y Luciana junto a sus respectivas familias acompañan a su esposa, hijos y hermano en est os momentos de dolor. Dios les envíe cristiana resignación y reciba a Joselo en sus brazos.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Siria y Nilda Vittar participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos. Elevan oracioens en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Mariano Leiva Cinquegrani, María Belén Giuliano y su hija María Lucía participan su fallecimiento haciendo llegar a su amigo Adrián Vittar y familia las expresiones del más profundo pesar. Que el cielo lo reciba para descansar en paz.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Hermanas Miguel de Campo de Gallo acompañan a su familia en esta irreparable pérdida. Piden oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin".

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su amigo Pichón Llugdar y sus hijos Marlene, José, Lucia, Cristina, Guillermo, Ivan y Hernesto y sus respectivas familias participan con enorme dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Cristian Miguel Llugdar, su esposa Patricia Santamaría e hijos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. "Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Personal de Todo Quebracho lamenta con dolor su partida y acompañan a su familia en estos momentos de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. José Torrens, Patricia Seggiaro y familia, despiden con gran dolor a Joselo, amigo y compañero de colegio, rogando a Jesús y María lo reciban en el cielo y consuelen a su esposa Patricia y a sus queridos hijos. Acompaño en su pesar a su hermano Adrián, mi buen amigo, a María, su esposa y a sus hijos y a toda la comunidad de Campo Gallo.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos: Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Marco Passagrilli y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevando una oración en su memoria, hacemos llegar nuestras condolecías a la familia.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Antonio Berloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Consorcio de Agua e Infraestructura para el Dpto. Alberdi participa el fallecimiento de su presidente agradecen su gestión y el compromiso para su pueblo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. La señora intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Mabel, Viviana, Daniel, Paulita y Nacho Villalba acompañan en este triste momento a la querida Patricia y flia por el fallecimiento de Joselo y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos María Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli acompañan espiritualmente a su familia ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Martha Silvia Barquín de Foix, sus hijas María Constanza y familia; María Alejandra y María Agustina acompañan espiritualmente a su familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Carlos Alberto Barquín, Cecilia Llapur, sus hijos Gonzalo, Nicolás, y Agustina Tahhan acompañan espiritualmente a su familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Martha A. Mansilla Gauna, sus sobrinos Marta S. Barquín de Foix y familia; Carlos Alberto Barquín y flia y María Cecilia Barquín de Chequer y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. La señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Angelina Campana, funcionarios, docentes, personal administrativo y técnico, y alumnos de dicha Unidad Académica de la UCSE participan con pesar el fallecimiento del señor padre del profesor Cr. José Agustín Vittar; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. La señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Angelina Campana, saluda con afecto y respeto al profesor Cr. José Agustín Vittar por el fallecimiento de su padre. Espera que el recuerdo de los gratos momentos compartidos alivien su pena y la de su familia. Espera para todos el pronto consuelo de la fe.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Mi alma saluda a tu alma y le manda un abrazo de luz para ti, en donde te encuentres ". Tus primos Eduardo Alvarez, Bettina y Sandra Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|.

Marcelo Spat, sus hijos Valentin y Nahuel participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Joselo y elevamos oraciones en su querida memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Dr. José María Gómez, su esposa Tatiana Skiba, sus hijos Jeremías, Selene y Lisandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CISNEROS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Al cumplirse un año de su fallecimiento sus hijos Carlos Ricardo Bau, Berto Ernesto Bau, Raúl Bau y sus respectivas familias.