FÚNEBRES | 28 de septiembre del 2021

28/09/2021 - 02:50 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/9/21

- Ramón Ricardo Aranda

- Anatolio Navarro (Dpto. Alberdi)

- Felipe Santiago Leguizamón (Forres)

- Rosalina Angélica Juárez (Est. Taboada)

- Elsa Mercedez González

- Gabino Ángel Giménez (La Banda)

- Juana Nilda Álvarez

- Ana María de las Mercedes Ledesma (La Banda)

- Adelina Castellano (Los Morales)

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

Dr. JOSÉ SANTIAGO FRÍAS AZAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/08 y espera la resurrección.

Su madre Cristina del Valle Azar, sus hermanos María Lourdes Frías Azar y Carlos Martín Lencina, su tío padrino José Antonio Azar, sus primos hermanos Rita García Azar, Claudio Gimarey, José Álvaro, Ana Elisa Taverna, José Agustín y María Silvia Azar Peralta, sus sobrinos Belén, Claudio y Lisandro Gimarey García; Emma y Santiago Lencina Frías, Faustina y Conrado Azar Taverna y demás familiares, con motivo de conmemorarse el décimo tercer aniversario de su fallecimiento y rogando por el eterno descanso de su alma, elevaremos una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

INÉS REYNOSO DE NASSIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

Mamita hoy se cumplen 4 meses de tu partida al Reino Celestial. Mamá nos duele mucho tu ausencia y nos haces mucha falta. Te extrañamos todos los días. Te recordamos con alegría aunque se nos escapen algunas lágrimas. Te amamos mucho y sigues entre nosotros. Tus hijas Silvia y Lucrecia, tu adorado nieto Augusto Jesús, tu esposo Juan Carlos y tu hijo del corazón Oscar. Elevamos oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ARNOLDO GASTALDI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/9/02 y espera la resurrección.

“Cuantos años han pasado y tú sigues con nosotros. Estas tan presente en los rasgos y actitudes de tus hijos y nietos es la herencia que los padres les dejamos y se repetirán hasta el último descendiente. Por esa razón, siempre te tendremos con nosotros. Que la luz infinita y eterna te ilumine siempre”. Su familia invita a la misa en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, a las 19 hs.

RECORDATORIO

HERNÁN ALFREDO JUGO - DELICIA MALDONADO DE JUGO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 27/9/02 y el 16/7/16 y esperan la resurrección.

Sus hijos Carlos Alfredo Jugo, Héctor Hernán Jugo y Hernán Alfredo Jugo con sus respectivas familias, recuerdan a su padre al cumplir 19 años de su partida y a su madre en el día de su nacimiento rogando oraciones en sus queridas memorias.

INVITACIÓN A MISA

ELISA MONICA MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/21 y espera la resurrección.

"Solo muere quien es olvidado y aquí, en nuestros corazones, estas más presente que nunca". Con lo maravillosa que eras seguramente estas hospedada en el mejor lugar del cielo, desde ahí danos la fuerza que necesitamos. Rogamos por tu descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su familia que la recuerda siempre con mucho amor invita, a los seis meses de su fallecimiento, a la misa que se realizará el día martes 28/09/2021 a las 20 hs en la Iglesia Catedral Basílica.

ÁLVAREZ, JUANA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Sus hijos Silvia, Raúl, Alejandro, Nancy, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARANDA, RAMÓN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Su esposa Aída Hortencia Zerda y familia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy hoy a las 11 en el cementerio de Luján. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARANDA, RAMÓN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Su tía Elsa Cáceres de Caro y flia.; sus sobrinos Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez; Pablo y Natalí Basualdo; Carmen, Ricardo y Rosa Montenegro; Marta Leticia y Marcelo Morales, José Caro; Alicia Caro con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Familia Nasif y familia Auad acompaña a su familia en esta pérdida y ruega al Señor que descanse en paz.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado". Nahuelito seguirás vivo en el recuerdo de quienes tuvimos la dicha de tenerte y amarte. Sus padres Alejandra y Daniel, hermanos Diego y Natalia, cuñados Belén Cordero y Ariel Miranda, su novia Alexia y sus queridos sobrinos Lautaro, Francesca y Lucca Cocco y Renata Miranda Cocco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Señor se nuestro refugio y fortaleza para entender aquello que la razón no puede comprender. Sus tíos Aníbal y Marta (a) Elsa y Graciela, sus primos Verónica (a), Daniela (a) y Javier Cocco (a) Facundo, Matías, Ignacio Moya Cocco, Mario Daniel, Cecilia y Fernando Palacio y su sobrina Malena Palacio Arce participan con profundo dolor su fallecimiento.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. "Señor, confiamos en tus promesas y sabemos que los que partieron de este mundo viven en tu presencia". Su tío Alberto Cortijo y sus primos Juan Cruz y Nahuel participan con mucho dolor su fallecimiento.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Adriana Correa, sus hijos Diego, Gustavo, María Eugenia y María Laura Garay, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Daniel Cocco.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Diego Gustavo Garay, su hija Leticia Garay, participan con profundo dolor el fallecimiento de Nahuel y acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Acompañan a su mamá en este difícil momento, sus amigas Nelly Nebro, Norma Prina, Miriam Taleb y Kuky Gómez.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado y sus hijos Marianela Sánchez Collado, Francisco E. Sánchez Collado Mariana Collado y Marzelo Cordone participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su papá Daniel y a toda la familia.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Mario Iagatti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Carlos Llebeili, Alejandra, sus hijas Nahir, Yamila e Iara Llebeili, Mariano y Exequiel, su nieto Tanusito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Daniel y Alejandra y sus hermanos Natalia y Diego.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Señor Helado y sus compañeros participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus papás y hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Zulma Suárez, Liliana Corral, Juan Domingo Ibáñez, Ignacio Santillán Pinto y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos. Que brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz Nahuelito querido.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. "Que el Señor le conceda la felicidad y la paz que no tiene fin". Alva Pavón de Escontrela y sus hijos Pablo y Bechi, Andrea y Guillermo, Fabiana y Andrés, Fernanda y Alberto y familia se unen al dolor.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Queridos amigos: Alejandra Cortijo, Daniel Cocco y flia: Acompañamos con gran dolor irreparable pérdida por la partida de nuestro querido Nahuelito, rogamos a Dios nuestro Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Brille para el la luz que no tiene fin. Aldo Mario Cinquegrani, Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respecivas familias.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá. SM 11,25. Julian, Aldito, Lara y Loly participan y acompañan con profundo dolor a su amigo Dani en tan dificil momento, rogando fortaleza y consuelo para toda la familia.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Alicia Roldán, su esposo e hijos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Alejandra y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Quizas mi vida pareció muy corta, no la alarguen con penas y dolor, levanten su corazón y compartan conmigo la felicidad de estar con Dios. Ex-compañeras y amigas de su madre Alejandra Cortijo de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevando oraciones por su eterno descanso en los brazos de Dios, Nuestro Padre.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Sus vecinos Sra. Nora B. de Raed, su hijo José Ernesto y sus nietos Lorenzo y Lara, acompañan a la familia en este doloroso momento.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Gabriela Raed, Patricio Delaporte, sus hijas Camila y Nicole, despiden con profunda tristeza tu inesperada partida y acompañand a la familia en tan difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, ELSA MERCEDEZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Sus hijos Luis, Lorena, Gonzalez sus hijos politicos Marcela Bonacina y Daniel Zigaran nietos y demas familiares sus restos seran cremados en el dia de hoy COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

NEDIANI, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Querida tía Coca siempre te vamos a recordar con mucho cariño y afecto. Sus Sobrinos Antonella, Giannina, Mirta y Gustavo Nediani. Rogamos una oración en su memoria para su eterno descanso." Q.E.P.D.

NEDIANI, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Cáritas diocesana participa el fallecimiento de la madre de nuestro vicepresidente Pbro. Acuña Dario. Suplicamos que el Señor Padre Nuestro les de consuelo y resignación a su familia, nos apena la muerte de su madre pero nos reconforta su amor y la esperanza de la resurrección en estos momentos de dolor.

SANTUCHO, AÍDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Su esposo Roque Jiménez y sus hijos Norma, Elsa y Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento e irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

SANTUCHO, AÍDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "Dios te abrirá sus puertas y desde aquí te recordaremos por siempre. Su hija Norma, su hijo político Aldo Santillán, sus nietos Any, Fede y Caro y su bisnieta Valentina participan con profundo dolor del fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

SANTUCHO, AÍDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "Fuiste un ejemplo de voluntad y esfuerzo. Una "guerrera". Brillarás en el cielo entre los Ángeles. Que descanses en paz". Su hija Elsa, su hijo político Walter, sus nietos Cecilia, Soledad y Franco, su bisnieta Milagros y su nieto político Francisco participan con profundo dolor del fallecimiento.

SANTUCHO, AÍDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "Fuiste un gran ejemplo de amor, fortaleza y sabiduría". Su hijo Alberto y su nieta Cecilia participan con profundo dolor del fallecimiento.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Sus hermanos políticos Alfonso, Nilda, Teresa, Clara y Alba Garzón, participan su partida y acompañan a su flia., Agradecimiento por todo el acompañamiento en su paso por la tierra. Oraciones en su memoria.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Tío Miky que bueno fue haberte tenido en nuestra vida, que agradecidas que estamos de haberte disfrutado tanto...hoy estás a donde van las almas que se trasforman en ángeles buenos...siempre te recordaremos, tus sobrinas de garza. Carmen y luisina.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Tío Miky, las despedidas son difíciles, pero quedan tantos recuerdos en nuestros corazones repletos de tu cariño, tu generosidad y tu amor por Garza, ese lugar a donde ibas y era tan tuyo como nuestro. Seguro que ya te encontraste con tu querida prima Elsa, con la que tan compañeros supieron ser. Hasta luego tío! Descansa en paz. No te olvidaremos nunca. Tus sobrinos Cristina, José y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hija Patricia Mariel Sialle Garzon, su hijo politico Carlos Diosquez, sus nietos Tomás y Emiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su consuegro Carlos Diosquez, Maria Graciela Auatt, sus hijos Carlos, Guillermo, Rolando, Rafael, Carlitos, Jorge y Ramón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Su esposa Reina, sus hijos Ivana, Rodrigo Daniel,Romina,yesica y Carolina, sus nietos Samuel,Thiago,Ezequiel y Sebastián, amigos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados, participan del fallecimiento del socio: Taboada, sus restos fueron inhumados en el Cementerio la Misericordia.

Invitación a Misa

CÁCERES, SAMUEL FEDERICO (Fico) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y que brille para Ti la luz que no tiene fin. Fuiste un gran esposo, padre, abuelo amado, ejemplo de vida que llenaste de lo mejor, siempre te recordaremos". Su esposa Elena, sus hijos Elsa, Maria, Luciana, Martha, Samuel, Luis, José María, Lidoro, Elba, Nene, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa al cumplir 9 días de su fallecimiento en la parroquia Maria Auxiliadora a las 20 hs. el día 28. Ruegan una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

NAVARRO, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/21|.Hoy hace 6 meses que ya no estas con tus seres queridos, te llevamos en nuestros corazones. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Tu familia.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEDESMA, ANA MARÍA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Sus hijas Monica y Teresita nietas Nelson, Fernando y Carlos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Sus hijos Carmen , Roxana, Angel, Jose, Cristina, Yesica, Ivana hijos politicos y nietos y demas familiares sus restos seran inuhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Esperanza Clodomira COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, JORGE FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin.Tus amigos de toda la vida Choly, Hugo, Eduardo, Rily, Carlos, te vamos a extrañar.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Su hija Ivana y Ely, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Sus hijos Reina y Rodrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Su hermana Margarita Taboada y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Su primo hermano Javier Taboada Alvarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, GASPAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Su sobrino Pablo Taboada y familia Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Elevamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

AGUILERA DE PEREYRA, CARMEN BELINDA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Mamita, tu ausencia nos causó mucho dolor, hoy se cumple un año de tu partida física, pero siempre te tenemos presente, tus palabras, tus consejos, tu enseñanza. Gracias, mamita, por tanto amor que nos diste. Te extrañamos mucho. Su esposo Felipe Santiago Pereyra, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Pquia. Santiago Apóstol, para rogar por el eterno descanso de su alma.

NAZAR, FRANCISCA FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Su esposo César Orlando Almaraz, su hijo César Francisco, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Cristo Rey, al cumplirse los 9 días de su partoda. Oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/06|. Su padre Carlos Ernesto Pereyra, lo recuerda al cumplir un nuevo aniversario de su partida al Reino del Cielo. Eleva oraciones en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, PEDRO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/21|. "Felices los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Pedro! Hoy eres feliz porque estás gozando desde tu nueva morada de la paz infinita. Feliz también porque aquí sembraste el amor, la amistad, el compañerismo, las buenas acciones que te hicieron una persona diferente, que elevaba tu dimensión humana. Fuiste leal a tu ex compañera Poro en el Dpto. de Educación de Coesa, donde fuimos capaces de llevar bien alta su categoría, gracias a tu apoyo y dedicación. Me duele mucho tu partida, pero sé que allá nuestro Padre, ya te encomendó otra misión, que, a no dudar, la cumplirás acabadamente. Descansa tranquilo. Sabes que seguiremos queriéndote a través de los ejemplos de vida que dejaste. Que la luz infinita de Cristo brille siempre para ti. Abrazo a Haydée y toda la familia de Sumampa a Raquel y demás hermanos y sobrinos que no tienen consuelo ante tu partida, pero el Dios Misericordioso les otorgue la cristiana resignación.

CASTELLANO, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hermana: Nicolasa Castellano sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familiares participan en su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio de Los Morales. EMPRESA SANTIAGO.

JUAREZ, ROSALINA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Sus hijos Fredy, Nene, Daniela, Roli, Elio, Hugo, Mariela y Fede, h pol, Mariela, Lucrecia, Viviana, Analía, Nazareno, Leandro y Gabriela, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de estación Taboada, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

LEGUIZAMÓN, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Su esposa Rosalina Diaz, sus hijos, Pablo, Roxana, Elizabet, Juan, Martin, Emanuel y Jorge, h Pol, Rene, Miguel, Lucia, Lucila y Luisina, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de forres, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

NAVARRO, ANATOLIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Sus hijos Luciano, Alba, Nelda, Silvio, Walter, Tita, Esmilda, Yolanda, h. políticos, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares, sus restos fueorn inhumados en el cementerio de las Parvas. Dpto. Alberdi. SERVICIO REALIZADO POR NOTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la Sra. madre del Dr. Enrique S. Maud, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

OLMOS DE MAUD, MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Dr. Martín Miranda Maza y flia, acompañan con profundo pesar al amigo y colega Dr. Enrique Maud (Kike) por el fallecimiento de su querida Madre. Elevan oraciones a Dios por el eterno descanso.