FÚNEBRES | 17 de octubre del 2021

17/10/2021 - 04:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/10/21

- Marta Luz Aranda

- Alvaro Luciano Sandez (La Banda)

- Rodolfo Alfredo Jiménez

- Ramona del Valle Maguicha (La Banda)

- Norma Elizabeth del Rosario Gómez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA TRAINE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 7/10/21 y espera la resurrección.

Participo la partida de mi querida y gran amiga Ana María, siempre te tendré en mi corazón, un abrazo donde estés con todo mi cariño.

Te quiero Ana, nunca te olvidaré. Siempre me acuerdo de lo que hiciste por mí en mis malos momentos. Te quiero Ana.

Un abrazo para sus hermanos y sus respectivas familias. Sarita.

INVITACIÓN A MISA Y RECORDATORIO

(HNA.) EDITH DEL CARMEN BROGGI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/89…

“Ven bendita de mi Padre, recibe en herencia el Reino que te fue preparado”.

¿Y qué es la muerte? Sé que es morir para dar vida, así lo percibo sólo que dar crédito a esto es la lucha del día”.

Hoy a 32 años de tu partida, te recordamos tan presente como aquel día que haciendo tuyas las palabras de Jesús:” Os envío para dar mi paz en pobreza” partiste a cumplir la misión que Él te encomendó, trabajar en la viña donde los obreros son pocos y la mies es mucha, lo hiciste con sencillez y alegría, pero siempre al lado de Jesús y allí te encontró fiel a su servicio de aquellas personas, los más marginados, los que sienten la necesidad de la palabra, los que privilegiaste en toda tu vida. Amaste a esa iglesia pobre, fraterna y servidora con una profunda sensibilidad ante el hambre y la injusticia. Sentiste una fuerte invitación a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación, la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Edith seguiste la voz de Dios, con tu mirada clara y tus ojos limpios, luchaste, tuviste fe en Jesús, fuiste su elegida y compartiste con El la plenitud de la vida, de la luz y de la paz.

Gracias por tu bondad, gracias por el amor que nos brindaste y que se manifestó tan sencillo y tan puro.

Gracias a Dios, porque se dio a conocer a través de tu persona, gracias por ser Edith.

Hoy domingo te recordaremos en la Iglesia Catedral Basílica a las 9:00 hs. Invitamos a familiares y amigos.

Tu familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Padre JOSÉ CESCHI

(q.e.p.d.) Falleció el 16/10/2021.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia despiden con profundo dolor al querido y entrañable amigo, de tantos años en la vida. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Padre JOSÉ CESCHI

(q.e.p.d.) Falleció el 16/10/2021.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Padre JOSÉ CESCHI

(q.e.p.d.) Falleció el 16/10/2021.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Padre JOSÉ CESCHI

(q.e.p.d.) Falleció el 16/10/2021.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RECORDATORIO C/ FOTO

MARÍA ANGÉLICA FERREYRA DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/15 y espera la resurrección.

Fuiste un ejemplo de vida, fortaleza, valentía y generosidad.

Desde el Cielo nos iluminas con tu luz.

Tu hija Chiquita y tu nieto Marquitos.

INVITACIÓN A MISA

NORA BEATRIZ GALVÁN DE RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/21 y espera la resurrección.

Su amor fue la familia y los amigos,

Conservo la calma en el dolor y la

Paciencia en el sufrimiento. Partió

Dejándonos un tierno ejemplo de valor,

Amor, resignación y fe en Dios

Se fue al encuentro contigo. Se fue

En silencio, con paz y ternura en su

Mirada, reflejo sereno de quien a

Entrado en el camino de la vida sin fin.

Se fue con la confianza puesta en Ti

Con la alegría de quien a cumplido

Una hermosa misión en la tierra.

Gracias Señor porque tenemos la certeza

De que está gozando de tu infinito

Amor de Padre.

Amén.

Sus hijos invitan a la misa a realizarse el día 17 de Octubre en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 18 hs., al cumplirse nueve días de tu partida. Elevamos una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

DOMINGO DEL VALLE LAMI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Tito: dos meses que emprendiste tu vuelo al edén celestial. Es difícil aceptar tu partida, aceptar que nunca más estarás a nuestro lado, pero nos consuela saber que estás en un superior lugar y que algún día nos volveremos a encontrar para fusionarnos en un abrazo eterno. Siempre te recordaremos con tanto amor como el que supiste brindarnos. Su esposa Eva, sus hijos Alexia y Franklin, su hijo político Miguel, sus nietas Vanina y Daina, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. Cristo Rey.

MARÍA ISABEL RUMIÉ VITTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/21 y espera la resurrección.

Su hermana Ine, llora profundamente su partida y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina.

MARÍA ISABEL RUMIÉ VITTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/21 y espera la resurrección.

Su sobrina Vivy y su hijo Emiliano Aguirre (Jr) participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARÍA ISABEL RUMIÉ VITTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Evy y Guilli y sus hijos Natalia, Guillermo y sus respectivas familias, participan su irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ELSA LÍA ESTER NAVARRO DE TORRES (QEPD)

BRÍGIDA BAZÁN DE SUASNÁBAR (QEPD)

Duele profundamente su ausencia, pero están… siempre, porque nunca se han ido. Son las estrellas que nos señalan la senda correcta pero, por sobre todas las cosas, ayudándonos a seguir viviendo.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares en esta fecha tan cara a los sentimientos les dicen: “Feliz Día, queridas y amadas madres”.

PADRE JOSÉ CESCHI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/21 en Rosario y espera la resurrección.

Rotary Francisco de Aguirre participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido y entrañable Padre José, quien fuera Socio Honorario de nuestro club.

Lo despedimos con profunda tristeza y con el mismo amor cristiano que siempre nos brindó.

Que descanse en paz.

PADRE JOSÉ CESCHI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/21 en Rosario y espera la resurrección.

Francisco José Lami Hernández y su esposa Emilia Susnjar de Lami Hernández, sus hijos Francisco y Florencia, María Emilia y José, José Antonio, sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo José.

Que descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA AURORA SOMBRA VDA. DE RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/21 y espera la resurrección.

Solo nosotros conocimos tus sacrificios, tus privaciones, tus desvelos, tus sufrimientos para formarnos como hombres y mujeres para la vida en la sociedad. Descansa en paz, madre. Tus hijos Ariel, Daniel, Mónica, Marisa, Luis, Ramón, Cristian y Diego Ríos. Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

JORGE AMADO TAMER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/21 y espera la resurrección.

¡Hermano querido! ¡Hermano de mi alma! ¡Mi compañero de vida! No puedo todavía entender este silencio tan repentino sin esas llamadas tuyas a diario que estaba tan acostumbrada, y comprender que el tiempo no tiene dueño, pero se adueñó de nuestro camino, cuando nos damos cuenta se lleva nuestros pasos, pero nunca las huellas. Cuando la siembra fue buena, ni el tiempo marchita la cosecha…Mas allá del sol nos encontraremos algún día, para no separarnos más. Más allá del sol existe las almas con luz propia como los grandes… ¡Y eso fuiste vos mi querido hermano!

Rezaremos hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Pilar. ¡¡Te amo!! Toty.

INVITACIÓN A MISA

SEGUNDO CLAUDIO VILLAVICENCIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/18 y espera la resurrección.

¡Cuánto te extraño! Y que falta me hace tu compañía y consejos, pero el Señor te llevó a un descanso feliz, junto a su presencia y eso me consuela. Me cuesta creer y aceptar tu partida, había mucho por recorrer, me reconforta recordar los hermosos momentos que pasé a tu lado y vivirás en mi corazón. Fuiste un gran esposo, luchaste contra tantas adversidades en tu vida, tu bondad era infinita y tu corazón enorme, así te recordaré siempre.

Hoy a 3 años de tu desaparición física, su esposa Noemí López y flia, invitan al oficio religioso a llevarse a cabo en la Iglesia San Juan Diego a las 20.30 hs. Se ruega oraciones en su querida memoria.