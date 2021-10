FÚNEBRES | 18 de octubre del 2021

18/10/2021 - 02:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/10/2021

- Alicia Ramona Filippini

- Rosa Esmeralda Brué

- Elisa Benedicta Medina de Chemes

- Ángel Guillermo Guzmán

- Mario Alberto Mattar (Loreto)

- Manuel Alejandro Álvarez (Sta. María)

- Mercedes Antonia Brizuela

- Franco Gabriel Colazantte (La Banda)

- Nicolás Alberto Caporaletti (Clodomira)

- Camila Pelozo

- Patricia Santamónica

- Irma del Valle Acuña (Loreto)

- Marcelo Horacio Arce (Catriel, Río Negro)

- Yrma Jiménez

- Albertano Albarracín

- Eva Petrona Gómez de Storniolo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Su hijo Guillermo Ramón Chemes y su nieta Guillermina Chemes participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en los brazos de Dios Nuestro Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Olga Chemes de Llinás, María Cristina Chemes de Catella y Guillermo Chemes, sus hijos políticos José Rafael y Alberto Catella, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida a la Casa Celestial. Ruegan oraciones por su descanso eterno en la Gloria de Nuestro Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Su hija Olga Chemes de Llinás, sus nietos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma, sus bisnietos Lastenia, Trinidad y Josefina Aliaga, Bárbara y Máximo Ledesma participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso en la paz y el amor de Nuestro Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me faltará, en verdes praderas me hace descansar”.

Su hija Mary Chemes, Alberto Catella y sus hijos María Silvia, Marcelo, Mario, Ignacio y César y sus familias, la despiden con cariño y amor infinito. (Novena en Santo Domingo a las 20.30 hs.).

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

"No intentes cambiar a nadie: Limítate a iluminar…, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a caminar".

Gracias a Dios por el valioso tiempo que nos permitió compartir. Gracias Abu por tu amor y paz interior. Gracias por regalarme el don de la fe. Hasta siempre querida Abu Elisa. Buen regreso a nuestra Casa Celestial.

Su nieta María Silvia, Julio, Nico, Julieta y Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

La comunidad educativa del Instituto San Martín de Porres lamenta el fallecimiento de la abuela de la señora rectora María Silvia Cazzaniga, acompaña en su dolor a la familia y ruega una oración por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

ASCENCIO DE JESÚS UÑATES (CHICHO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/19 y espera la resurrección.

Me cuesta mucho aceptar tu partida, fuiste un hombre maravilloso, agradezco todos y cada uno de tus besos y consejos, los llevo en mi corazón. Viejo, soy consciente de que esta despedida es momentánea. Le pido a Dios la fortaleza para continuar con mi vida, porque no quiero hundirme en la enorme tristeza que tengo al no verte. Papito espero que allá arriba estés muy bien y te pido que nos cuides y protejas a tu amada esposa, a mi tu hija que no encuentro consuelo y a tus amados nietos. Te amo, te amaremos y te extrañamos mucho. Te amo mucho Papito.

Su esposa Cashy Barraza de Uñates, sus hijos Mariela y Daniel, sus amados nietos Mili y Javy Tevez que siempre te recuerdan, sus cuñados, sus sobrinos y demás fliares. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Padre.

INVITACIÓN A MISA

ROBERTO JOSÉ JEREZ (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/21 y espera la resurrección.

Tito, queremos recordarte con los mejores momentos vividos, de un padre que dio lo mejor a su familia. Damos gracias a Dios Padre que hoy estás gozando de su presencia en el cielo. Su esposa, hijos, hijospolíticos, nietos y bisnietos. Invitan a la misa al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre, en la Pquia. Virgen del Carmen en calle 12 de octubre y San Juan a las 20 hs.

RECORDATORIO

SERAFINA CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/21 y espera la resurrección.

Personal directivo, docentes, de maestranza de la esc. Especial Nº 236 Hellen Keller la recuerdan a un mes de su partida y acompañan la Seño Nora Sández.

INVITACIÓN A MISA

LOLA MARGARITA CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/21 y espera la resurrección.

“Yo tengo allá arriba entre las estrellas a alguien que me quiso con todas sus fuerzas, a alguien que nunca olvidaré, mi madre”. Mamita, hace un mes que nos dejaste pero tenemos el consuelo de que Dios y una multitud de ángeles te acompañan. Su hija Tere Giménez, nietos Luciano y Yanina invitan a la misa al cumplirse un mes de su partida, a realizarse en la Pquia. Santiago Apóstol hoy a las 19 hs.

INVITACIÓN A MISA

Ing. HORACIO ORLANDO FAILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/20 y espera la resurrección.

Hace un año que sin decirnos adiós nos dejaron sin tu presencia. Maldito virus que te arrancó de nuestras vidas; solo y desnudo, así te arrastraron sin mediar palabras y con la impotencia de no poder acariciar tu rostro, abrazarte, cerrar tus ojos y decirte adiós. Aunque no sirve de mucho, nos consuela saber que estás con tu amada esposa y con tus padres y hermanos juntos a Dios gozando de su Reino Celestial. Jamás te olvidaremos tío querido. Descansa en paz. Hoy juntaremos nuestras voces para orar por ti en la Santa misa a celebrarse a las 20 hs en Catedral Basílica.

ALBARRACÍN, ALBERTANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su esposa: Blanca Virginia Galván, hijos: Roque, Marcelo, Alejandro, Sergio, Lorena, Ramón, Silvia. hijos políticos, sobrinos nietos y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque El Descanso a las 11 hs. EMPRESA SANTIAGO.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel, provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Estaras siempre en nuestras almas. Te amamos". Sus padres Félix Ricardo y Clotilde Morales, sus hermanos Negro, Diego y Silvina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel, provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Su hermano Félix Ricardo, su hermana política Patricia Ramírez, sus sobrinos Benjamín y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel, provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Su hermano Diego Arce, su hermana política Marcela Goitea, sus subrinos Diego, Luciano y Tiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel, provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Su hermana Silvina Soledad Arce, sus sobrinos Valentina y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel Provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Sus tíos Antonio Arce y Alicia Navarro, sus primos Ramón, Claudia y Cintia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel Provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Su tía Rina Gómez de Arce, sus primos Mariela, Vivi y Roberton, acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en Catriel Provincia de Rio Negro el 17/10/21|. Su padrino Eustaquio Arce, sus primos Marcela, Ruben y Tona, Kike y Gaby, sus sobrinos Rocio, Lourdes, Lara, Pia, Belén y Nacho, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA, MERCEDES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hermanos Raúl, José, Hugo, Zulema, Betty, Porota, Norma y Matilde, sobrinos, sobrinos nietos, hno. pol y demás fliares, partticipan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. Su hija María Celeste y Federico Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. "Señor, recíbela en sus brazos y dale el descanso eterno". Su hija María Celeste participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.)Falleció el 17/10/21|. Su madre Olga, su hermano Pedro, su hija Celeste, su hijo político Federico, sus sobrinas, Cintia, Yesica y Estefania, su cuñada Patricia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz (Capital - Santiago del Estero). Cob. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS. S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. Sus primos Rubén, Mabel, Omar y Vitín Blázquez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. Su mamá Olga Filipuzzi, su hermano Pedro Brué, sus sobrinas Cintia, Yésica y Estefanía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. ¡ Que descanses en paz, Rosi!

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. Dr. Federico José Yocca y Sra. despiden con dolor y tristeza la pérdida y acompañan a Celeste y familia, rogando que Dios la tenga en paz.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. Estela Elías Brué y flia., Miguel Simón, participan su fallecimiento. Abriste tus alas querida prima y te elevaste al encuentro del Señor. Descansa en paz.

ESTRADA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Alejandro R. Ferreiro y Elena B. Durán lamentan con pesar el fallecimiento del estimado Carlos. Acompañan a su esposa Patricia, a sus hermanos Silvia y Sergio, a sus hijos y a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su apreciada memoria.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus hijos Ariel y José Santillán, sus hnos. Silvia y Luis Filippini con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus primas hermanas Neneca, Bambina y Sonia Prola y sus respectivas familias.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Gloria Cortez de Pacheco , sus hijos Gabi y Edgardo y sus respectivas familias despiden con dolor a una persona muy especial deseándole un feliz encuentro con el Señor.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco y sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y María Ángel participan con dolor su fallecimiento guardando en nuestros corazones la alegría de haber compartido momentos hermosos.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su esposo Ángel Storniolo, sus hijos Teresita, Gustavo, Javier y Fernando, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Partiste en el Día de la Madre, para cobijarte en los brazos de la Madre Celestial. Ahí estás, calma, sin dolor, en paz. ¡Amiga inclaudicable de sueños y esperanzas! La Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y familiares-EARYF-te despide con intenso dolor y acompaña a su esposo Ángel, a su hermana Luisa, a su prima Tuny y demás familiares. Ya está en paz.

JIMÉNEZ, YRMA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hijos Jorge, Walter, Fernando, Marcelo y Hector Aguero, hijos pol., y nietos y demás fliares., participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Palma Pozo. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su nieta Guillermina Chemes Herrera, participa con profundo dolor el fallecimiento de su abuelita.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Patricia Herrera Parisi, Patricia Chiericotti Herrra y familia, Mariana Chiericotti Herrera y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su hija y hermana Guillermina Chemes Herrera. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. La Hermandad del Divino Niño Jesús de la Catedral Basílica, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Olguita Chemes de Ginás, colaboradora de la Institución. Elevan oraciones a su memoria, pidiendo por su feliz resurrección.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Amigas de su hija Olguita: Raquel Battisti, Tere Contreras, Raquel López, Pocha Inamorato, Mirta Camus, Norma Campos, Alba Alderete participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos en este momento de dolor y eleva oraciones por su feliz resurrección.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Cr. Julio R. Marañon, Luisa Elizabeth Astún, Rosita Orieta, Susana Maurelli y Lita Valdini acompañan con cariño en este doloroso momento a Guillermo y Olguita por el fallecimiento de su querida madre "Doña Elisita" y elevan oraciones por su feliz resurrección y por una cristiana resignación de toda la familia.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. "Bienaventurados los pobres de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". María Argentina Weyenbergh con profundo dolor despide a la querida Elisita y acompaña a Olguita y demás familiares en este difícil momento.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Miguel Simón y Estela Elías Brue, participan el fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo Guillermo Chemes, elevamos oraciones en su memoria, pidiendo por su descanso eterno.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Lucía Inés Guzmán, César Enrique Guzmán y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al regazo del Padre que la cobijará desde antes de nacer. Vivió una vida de profunda fe y devoción cristiana por las que se destacó y fue bendecida con una larga existencia rodeada de hijos, nietos y bisnietos que coronaron su vejez, con la certeza de que goza de la visión de Dios le decimos hasta siempre.

PELOZO, CAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus padres Dalmacio Pelozo, Claudia Ferro, sus hnos. Florencia, Dalmacio, Ana, Paula, sus tíos y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CASTELLANOS, MARCOS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/20|. Al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor, lo recordamos con mucho amor. Es difícil escribir en unas líneas lo que sentimos y el vacío que dejaste lo llenamos con tus recuerdos que se hacen presentes en cada momento. Su esposa Marta, hijos Marcos, Martín, Vanesa, Katia e hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy en iglesia Catedral a las 20 hs.

COLAZANTTE, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Que dolor con tu inesperada partida. Daniel Álvarez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLAZZANTE, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus padres Gustavo y Silvia, hnos Julieta y Sebastián, abuelas Olga y Cristina, tios y primos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RODRIGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus hermanos Fernanda, Marta y Carlos. su sobrino Pillinga y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira (dpto. Banda). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SÁNDEZ, ÁLVARO LUCIANO ((q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Señor recíbelo en tus brazos y que brille para el la luz que no tiene fin!!! Héctor Omar González y Roxana Milligan, Con profundo dolor ,acompañan a su amada madre Nati González y a su hermana Rocío Sández, cómo a toda la familia ante tan triste dolorosa perdida!!! Dios les de consuelo y resignación. Rogamos una oración en su memoria.

SÁNDEZ, ÁLVARO LUCIANO ((q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. La Promoción 86 de la Esc. Sup. Normal José Benjamín Gorostiaga acompañamos a nuestra querida amiga y compañera en este duro momento ante la irreparable pérdida de su amado hijo!! Norita Carabajal, Carla Numa, Ángela Galván, Sandra Gómez, Nacy Acosta, Nanci Vega, Roxana Milligan, Miryam Reclaman, Clara Gerez, Charito Gallo, Mariana Tagliapietra, Patricia González, Noraly Pérez, José Luis Villar, Fernando López, Fredy Acosta. Rogamos una oración en su memoria.

SÁNDEZ, ÁLVARO LUCIANO ((q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Que el Señor con su infinita misericordia te reciba en la Casa Celestial. Charito Gallo, su esposo Gustavo y sus hijos acompañan a Naty su esposo y sus hijos con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTAMÓNICA, PATRICIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su esposo José, su hija Tania, familia González, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANTAMÓNICA, PATRICIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus tíos Manuel Gomez e Isabel Paz, sus primas, Mariana, Silvina, Viviana y Lorena, sus hijos Enzo, Mara, Marcos, Iara, Ambar y Camila participan con gran dolor su fallecimiento y oran por su paz en el Señor.

SANTAMÓNICA, PATRICIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su prima Mariana Gomez, sus hijos Enzo, Mara y su nieta Ambar participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

ACUÑA, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hijos Atilio, Alicia, Estela, Yolanda, Miguel, María y Nélida, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs., en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁLVAREZ MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su esposa Virginia Luisa Vera, sus hijos Nélida, Virginia, Vicenta, Betty, Manuel, José, Julio, Zulema, Carlos, Delia y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de Santa María. Cob. Caruso CIA ARG. DE SEGUROS S.A . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CAPORALETTI, NICOLÁS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su esposa Nélida, sus hijos Alberto, Julio, Maria, nietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GUZMÁN, ÁNGEL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hijos Silvana, Ángel, Mónica y Juan, sus nietos Brisa, Jesús y Alma, su tía Eufemia, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. Cob. NORCEN S.R.L . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus hijos Fabiana, Gustavo, Maria Jose, sus nietos Zacarias, Fabricio, Lucas, Moni y Cris y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados (Loreto - Santiago del Estero). Cob. CARUSO. COMPAÑÍA ARG. DE SEG. S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) 16/10/21|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones y que brille para ti la luz que no tiene fin". Paula Rafael, su hija Alicia, su nuera Maria Inés Soria, sus nietos Sahira y Peto participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVARRETE, HÉCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su esposa Liliana Campos, sus hijos Georgina y Nahuel, sus nietos Maia, Iara, Jasmín, Aldana, Alexander y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Villa Silipica (dpto. Silipica). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BISSACCO, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/94|. Querido Padre. Ya pasó un año mas de aquel dia que el Señor te llamó para el descanso eterno. Y pasaron ya cuantos años? y eso que importancia tiene!! no mido mis recuerdos, mi cariño y mi amor por los años transcurridos. Nosotros te extrañamos y recordamos siempre igual. Solo le pido a Dios que te conceda el descanso espiritual eterno. En algun momento nos encontraremos Padre querido. Hasta siempre. Se ruega una oración en su querida memoria. Su esposa Zoraida, sus hijos Solana Elvira y César Luis.