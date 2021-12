FÚNEBRES | 6 de diciembre del 2021

05/12/2021 - 22:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

6/12/21

- Fidelia del Rosario Tijera de Sosa

- Clementina de Jesús Mansilla

- José Evaristo Agüero

- Ovante Alcides Schmitt (Santa Fe)

- Gervasia del Carmen Leiva

- Sara Raquel Díaz

- David Roberto Leguizamón (La Banda)

- Faustino Eulogio Suárez (Rodeo de Soria)

- Guillerma Cordero (Nva. Francia)

- Marta Margarita Carabajal

Sepelios Participaciones

AGÜERO, JOSÉ EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposa Delia Angélica Carrizo, sus hijos Walter, Gustavo, Sandra, Alberto y Jose Matias y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

AGÜERO, JOSÉ EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 04/12/21|. Su esposa Delia Angélica Carrizo, hijos: Matías, Sandra, Walter, Alberto, José, Claudio, Julio, Nena, Pamela, sobrinos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO

AGÜERO, JOSÉ EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su hijo Walter y sus nietos Walter Antonio y Meliné Irene participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

AGÜERO, JOSÉ EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su hija Sandra, su yerno Carlos, sus nietas Alejandra y Ruth participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

CARABAJAL, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Sus hijos Rosa, Clelia, nietos Antonella, Karyna, Guisela, Noelia, Yeorgina, Dario, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162- telefono 4219787.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Su esposo Oscar, su hijo Gastón y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad. Serv. Caruso Cia Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Pasaste por nuestras vidas y dejaste luz que resplandecerá por siempre. Te vamos a extrañar. Su hermano Luis, su esposa Eugenia, sus sobrinos Emilio, Pablo, Laura, Juan Manuel, Tomás, nietos Juampi, Lauti y Bauti. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Ing. Mario Roberto Díaz, su esposa Gina Rossi de Díaz e hijos Gianina Díaz Rossi, Marlene Díaz Rossi y Mario Roberto Díaz Rossi participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Su prima Marta Rocha, sus sobrinos Marcela y Natalia Tomasini, Gonzalo López Tomasini, Ignacio, Julieta, Victoria Manzur Tomasini y Mauricio Manzur participan con profundo dolor su fallecimiento, felices de haber disfrutado de su compañía y agradecidos de los hermosos momentos compartidos. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Sus primos Coya, Kela, Negro, Roberto Moreno y sobrinos participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Amiga del alma, cuánto dolor siento ante tu partida! Pero me reconforta el pensar que dejaste de sufrir. Que tu alma descanse en paz. Tu amiga Matilde Herrera, su esposo Vicente Lo Bruno y sus hijos Fernando y Pablo con sus respectivas familias, te despiden con mucho amor. Que brille para tí la Luz que no tiene fin.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Nunca será fácil decir el último adiós y más si has sido una persona tan valiosa en nujestras vidas. Por siempre en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su ahijada Laura Díaz, su sobrino politico José Díaz Yolde.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Que el Señor te tenga a su lado. Gabina Góngora de Rossi, sus hijas Gina y flia., Silvia y flia., Nilda y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Tus hermanos de la vida Manuel Isac y Sara Aydar, hijos, hijos politicos y nietos.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Desde Catamarca: Julio César Lencina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Susana Luna su hija Maitena participan con profundo dolor su fallecimiento, fuiste una luchadora.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Cómo decirte adiós ! Fuimos tan amigas desde nuestra infancia qué te tengo grabada a fuego en mi corazón como una hermana de la vida. Hemos compartido tanto. Te vi luchar contra todo y contra todos siempre y ahora dijiste basta cuando todos pensábamos que ganabas otra batalla. Descansa en paz. Con mucha tristeza abrazo a toda la familia en estos momentos de muchísimo dolor María Inés Saracco y sus hijos Conrado y Cindy Bucci.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Inés Moreno Muñoz de Saracco, sus hijas María Inés y Sonia Susana y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de quién fuera una amiga incondicional toda la vida y expresan sus condolencias a toda la familia, deseándoles una cristiana resignación. QEPD Chela y disfrutes de la gloria eterna.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Rosa Domínguez de Marcos, sus hijos Carlos Gustavo Marcos y Graciela Marcos de Corvalán, sus hijos políticos Luis Ramón y Mónica lamentan su partida a la Casa del Padre celestial.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Berta Domínguez de Arjona, sus hijos Mirtha, Héctor, Lucho, Maria Silvia y sus respectivas familias, participan del fallecimiento de su estimada vecina, ruegan oraciones a su memoria y fortaleza espiritual para sus hermanos Robi, Luchino y demás familiares.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Señor recíbela en tu morada celestial". Su ahijada Rocío Marcos lamenta su partida. Ruego oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Desde San Pedro de Guasayán: Luis Basualdo y familia; Dora y Margarita Reinoso participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Amiga entrañable, cuánta tristeza y dolor nos causa tu partida.. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno... Participan de su fallecimiento Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan a Gastón y a Óscar, y a toda su flia. en estos difíciles y tristes momentos, que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz mí adorada amiga... Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. El departamento de Ciencias Naturales del Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda, participa de su fallecimiento, de nuestra querida exrectora y compañera. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Tus "amigas inseparables" lamentan profundamente la pérdida de nuestra querida Sarita, motor de nuestro grupo, siempre gaucha, afable y pendiente de todas. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin". Rogamos una oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Juan Buffo, Norma Ávila, Daniela Buffo, Javier Navarro y Rosarito, acompañan a su esposo, hijos y hermanos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en la memoria de nuestra querida amiga y comadre.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. José Cano, María Silvia Carpi, sus hijos y nietos, acompañan a sus familiares en este difícil momento.

LANUS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Su compadre y amigo Raúl Juárez Carol, Clarita Martilotti y sus hijos Mariana, Eugenia, Patricio y su ahijada Dolores Juarez Carol, María Clara, Pío y Mercedes Vidal participan con profundo dolor su fallecimiento.

LANUS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Participan los compañeros de su hija Silvina: Gustavo, Héctor, Mara, Silvina, Paola, Diego S., Diego A, Ana Lia, Anita y Silvia.

LEIVA, GERVASIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Su hijo Justo Humberto Tilli, sus nietos Fiorela, Tamara, Sofia, Agustina, Santino, sobrinos Pirula, Miguel, Alejandro y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162.- Telefono 4219787.

LÓPEZ, MILAGROS ABRIL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Su mamá Romina, sus abuelos Pedro y Marta, sus tías Natalia, Marisa, tíos políticos Milton y Carlitos sus primos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COCHERÍA DEL PLATA.

LÓPEZ, MILAGROS ABRIL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna Milagros Abril López de 3 grado C del turno mañana de la escuela Nº 28 Domingo F. Sarmiento personal docente de maestranza y alumnos ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, MILAGROS ABRIL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna Milagros Abril López personal administrativo del turno mañana de la escuela Nº 28 Domingo F. Sarmiento.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 04/12/21|. Su esposo Héctor Rubén (Rudy), su hijo Carlos (Roby), su madre Luciana, su nieta Solange, sus hermanos Haidé, Elva, Gringa, Nely, Román y Pastor, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob CARUSO CIA DE SEGUROS S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

Invitación a Misa

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Cinco meses ya sin tu presencia y en mí un dolor sin límite, sólo espero que en tu nueva morada seas feliz. Rogaremos por tu eterno descanso en la misa de las 20 hs en la Catedral Basílica.

CORTEZ DE SAYAGO, ROSA ESTELA (q.e.p.d) Falleció el 6/12/20|. Hace un año abrías tus alas para volar alto y liberarte de todo dolor. Tu ausencia nos dejó un profundo dolor pero tu recuerdo está presente en nuestros corazones. Solo nos queda el consuelo de que estas al lado de Dios, con tu esposo y hnos., que tanto extrañabas. Sus hijas, yernos, nietos hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos ruegan una oración en su memoria al cumplirse el primer aniversario de su partida a la vida eterna y los invitan participar de la misa en la capilla Virgen del Valle a las 20 hs.

PERALTA, HUMBERTO ATILIO (Toti) (q.e.p.d.). Fallecio el 6/9/21|. Su hermano Gustavo Peralta, sus sobrinos Marcelo, Walter, Jorge, Darío, Mirta, Fernando, Claudia, Silvina e Ivana y sus respectivas flias., invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Lucía al cumplirse 3 meses de su partida a la casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

JIMÉNEZ VDA. DE DÍAZ, EULOGIA ESTER (CARLOTA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/98|. Carlota, mami un amo más de tu desaparición física. Vives en nuestros recuerdos todos los días. Gracias por habernos guiado por el camino del bien. Descansa en paz. Sus hijos Sonia, Sara, Juan, Viki y Omar.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ya van 6 meses que no te veo, me dicen que ya no volverás, pero no lo creo, no lo acepto, será porque no pude darte el beso de despedida? … Pero estoy segura que un día vendrás para llevarme contigo para toda la eternidad. Me dicen que me resigne pero … puede una madre hacerlo? cuando siento que ante tu ausencia se esfumaron las fiestas, las risas, el color? Continúo, sí, porque mis otros hijos me quieren, me necesitan … pero el dolor es una herida abierta, sangrante en mi corazón. Ando, como, hablo … pero mi pensamiento está con vos, hijo de mi alma, soldadito de la vida, tan querido por todos los que tuvieron el privilegio de conocerte. Yo sé que aún te faltaba vivir un poco más. Hoy juntaré coraje para llegar hasta donde dicen dejaron tu cuerpo, aunque siempre tu espíritu está a mi lado y junto a tu linda familia y tus queridos hermanos. Que Dios te tenga en la gloria de los justos. Allá donde volveremos a encontrarnos mi querido hijo, sol de mi vida. Tu mamá.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DIÓSQUEZ, PRESENTACIÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Sus sobrinos Francisco, Susana, Cristina, Liliana de Arcos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y piden consuelo y paz para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos abrazamos a su familia en este dolor y acompañamos a Mary en tan difícil momento. Rogamos por su eterno descanso en la casa del Señor.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Ex-compañeras del Jardín de la Esc. Normal, Manuel Belgrado, de su esposa Mary, Lucrecia Sastre de Muñoz y Nancy Juárez Luna, participan su fallecimiento.Hacen llegar sus condolencias a Mary, sus hijos y demás familiares. Ruegan por su eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Sus principios y valores lo distinguieron en su vida privada como un hombre de bien y de respeto". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan con cariño a Mary y a sus hijos en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Bienaventurados, los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Jorge Verón y Rosalía acompañan en éste momento de dolor a sus amigos Elena y Héctor, a su esposa Mari y a toda su familia. El Señor los fortalezca. Ruegan oraciones a su memoria.

LEGUIZAMÓN, DAVID ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Su esposa Mirta, sus hijos Fabiana y David, sus nietos Matías, Nicolás, Ramiro, Sebastián y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MANSILLA, CLEMENTINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 03/12/21|. Sus hijos Analia y Aldo, sus hijos pol. Graciela y Ariel, sus nietos Aldana, Maximiliano, Valentin, Tomas, Matias y Taira, sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. La Banda . Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORDERO, GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Su esposo Federico Sánchez, sus hijos Jorge, Mirta, Olga, Elsa, Elena Bustos, sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Nva. Francia. Casa de duelo s.v. Nva. Francia. Serv. Caruso Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Chani Q. de Mayuli ,sus hijos Luciana y Gianfranco Mayuli y sus respectivas familias despiden con dolor a la querida Maby y acompañan a su esposo e hijas en este momento de dolor.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. "Cristo la llamó para recibirla en su morada de luz y paz". Fiano Ronchetti y Emma Noemí Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Mario Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos Alberto Pereyra y Mario G. Pereyra y familia, participan con dolor y tristeza el fallecimiento e la seño Mabi, que, con sus alas brillantes, viajo al cielo, desde allí dará luz al camino por recorrer de sus seres queridos. Que descanse en paz, rogamos una oración en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Miguel Aciar su esposa Elisa Garcia y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ, FAUSTINO ELOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Rodeo de Soria. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL