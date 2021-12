FÚNEBRES | 7 de diciembre del 2021

07/12/2021 - 04:43 Funebres

FALLECIMIENTOS

06/12/2021

Rosa del Carmen Autalán

Cecilia Carolina Leguizamón

Rodrigo Emanuel Ruiz (La Banda)

José Marcial Chávez (La Banda)

César Horacio Páez

Elsa Noemí Pérez Nuri

Sepelios Participaciones

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

MARGARITA DOLORES BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN (q.e.p.d.) Se durmió en e Señor el 28/11/21 y espera la resurrección.

“Se fue Señor al encuentro contigo, se fue en silencio con paz y la ternura en su mirada, reflejo sereno de quien ha entrado en el camino de la vida sin fin. Se fue con la confianza puesta en ti. Con la alegría de quien ha cumplido, una hermosa misión sobre la tierra con sus 99 años. Gracias Señor porque tenemos la certeza que estas gozando de tu infinito amor de padre Amén.

Agradecemos a todas la personas por el acompañamiento y afecto recibido en tan difícil momento que nos tocó atravesar especialmente a pesar de la distancia, nos enviaron sus muestras de cariño y pesar: Paty González y flia; Guillermo Britos y su esposa Nora Espeche de la Pvcia de Tucumán; Fernanda Olivares y su esposo Magnatera e hijos (de Chile); y en especial a su médico Dr. Haick Jorge y a su enfermera Nelly Cejas por su entera predisposición. Sus hijos Juan, Rosa, Enrique, Marta, María y Graciela Guzmán, hijos/as politicos; nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Virgen del Valle del Bº H. Hondo con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor, Rogando por el eterno descanso de su alma.

INVITACION A MISA

MARGARITA DOLORES BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/21 y espera la resurrección.

“Aunque ya no te escuchamos con nuestros oídos sabemos que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podemos verte con los ojos, te contemplamos en nuestro recuerdo. Aunque ya no podemos abrazarte y darte besos nuestro amor por ti va a donde estés y te llena de alegría. Aunque ya no podemos estar juntos en la tierra. Tenemos la certeza de que nos vendrás a buscar para ir al cielo. Dios de nuestro corazón. Ahora que mi madre no está. Anímanos con la certeza de ya vive feliz. Junto a ti en la gloria Celestial Amén”.

Su hija Rosa Margarita Guzmán, sus nietos Roxana, Hugo y Valeria; bisnietos Florencia, Abril, Mía, Matías, Israel y Egle, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Virgen del Valle del Bº H. Hondo con motivo de cumplirse 9 días de su encuentro con el Señor. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PROF. SARA RAQUEL DIAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/21 y espera la resurrección.

“Dios misericordioso, ponemos en tus manos a tu hija Sara Raquel, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos”.

Sus amigos de toda la vida. Andrés, Norma y José Ávila, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijo y hermanos en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

ESTEBAN NICOLÁS CURA (NICO) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/12/15 y espera la resurrección.

“Hoy se cumple un aniversario más, tu partida ha dejado una gran huella en esta tierra, pero en los cielos los ángeles siguen cantando desde que te recibieron, tu recuerdo hijo amado aún permanece vivo en nosotros.

Familia Cura – Pérez invitan a la misa en su memoria al cumplirse seis años de su fallecimiento hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL DEL CARMEN IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/21 y espera la resurrección.

“La vida de los que en ti creemos Señor, no termina, se transforma al deshacerse nuestra morada terrenal y adquirimos una mansión eterna en el cielo, aunque afloren con intensidad en nuestros corazones, los momentos felices vividos con nuestro hermano en familia y nos resulta muy difícil y doloroso comprender su partida. Sus hermanas Carmen, Marta, Ana María y Dante, su esposa Carola y sus amados hijitos Camilita y Julito Ibáñez invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse seis meses de su fallecimiento y el día de su natalicio.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ DANIEL ALEJANDRO JEREZ SALGUEDOLCE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 7/12/12 y espera la resurrección.

Daniel querido hoy se cumplen un aniversario más de tu partida, volaste de mi lado y un coro de ángeles te llevó a los cielos celestiales junto a Dios, donde reina la paz, no hay sufrimiento, descansas en paz junto a tu papá que en silencio te quiso mucho, tus queridos nonos que tanto te amaban, y yo quedé sola con mi dolor y mi llanto ahogado y con una leve sonrisa me decías: “mamá te quiero mucho, yo me tengo que ir, abrazarme a Dios y a mis seres queridos que me esperan” y así en un suspiro te abracé fuertemente y te alejaste. Así paso y pasaré toda mi vida con tu recuerdo que quizás en ese último suspiro me dabas fortaleza y energías para seguir viviendo. Me enseñaste tantas cosas buenas, eras un ramillete de bondades, virtudes y buenos ejemplos. Sus sobrinos que te quieren y recuerdan siempre Maximiliano y Stefano, tu mamá Carolina, tu tía madrina Pina, tu tía Bocha, tu prima Rosarito, demás familiares, compañeros y amigos elevaremos nuestras oraciones en la misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

NELY DEOLINDA DEL VALLE JUÁREZ DE SALVATIERRA (Peta) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/21 y espera la resurrección.

“Al cumplirse tres meses de tu partida hacia la casa del Señor te seguimos extrañando y recordando con todo el amor de siempre”. Su esposo Fidel, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará mañana 8/12 a las 19.30 en la Capilla Nuestra Señora del Valle, (12 de Octubre y San Juan). Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARIO DANTE GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/12/20 y espera la resurrección.

Para mi amado esposo y padre de mis hijos: hace exactamente un año de tu partida hacia la Casa del Señor. Te vimos partir sin pronunciar una palabra era el llamado de la divinidad Suprema que apremiaba una despedida anunciada, era la desconexión de este mundo parar abordar el vuelo infinito, hacia lo eterno, no te llevaste nada, emprendiste el viaje sin retorno, cargando tu abstracto equipaje, la soledad y el silencia aquí quedaron tus recuerdos y que algún día marcará el camino que me conducirá hacia la estación del tiempo donde abordará el tren que me llevará a tu encuentro. Hoy al escribirte estas líneas siento en las profundas entrañas de mi alma que te has liberado del dolor y el sufrimiento, al cual estamos expuestos en este peregrinar por esta tierra. Me despido recibiendo un mensaje de luz y sabiendo que eres feliz y estás feliz, nos hubiese gustado tenerte toda una vida, pero me conformo con llevar tatuada tu voz y tu sonrisa en mi alma, aunque eso no signifique tenerte de algún modo sé que en mi corazón será imborrable. Tu esposa Mirta Mattar, tus hijos Jorge, Analía, Marilina, Marito, tu hija pol. Ana Carolina y tu nietito Guilli.

AGÜERO, JOSÉ EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. La honorable comisión directiva del sindicato del Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participan el fallecimiento del compañero canillita y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

AUTALÁN, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 06/12/21|. Su esposo Roberto Roldán sus hijos Elsa, Victor, Daniel, Natalia, Oscar, Exequiel, Rita, h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARABAJAL, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Nancy Ledesma y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Clelia Juarez y acompañan a sus , hijas, nietos ydemás familiares y amigos en este momento de dolor. Sus restos fueron inhumanos en el Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.





CARABAJAL, MARTA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Los Ex-Compañeros de 5ta 1ra de la Escuela de Comercio, Promocion 1978 de su hija ROSA, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a la familia.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Su sobrina Florencia Helman, su marido Dr. Sergio Jesús Vittar, sus hijas Helena y Felicitas participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Señor tu hija ya está ante Ti. Recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Su prima Muña Galván y sus hijos Florencia, Verónica y Federico Helman participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Su prima Elita Acosta, sus sobrinos Dorita, Jorge Llapur y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos en este momento tan triste a nuestro tío Oscar y a nuestro primo Gastón. Elevamos oraciones para que su alma descanse en paz.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. "Querida Raquel, siempre vivirás en nuestros corazones". Sus amigos Silvia González, José Guardo y Denise Guardo acompañan a Oscar y Gastón en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Nunca Muere quien supo vivir y dejar hermosos recuerdos". Simona Tomat participa con profundo dolor la partida de su entrañable amiga Sarita y acompaña a su esposo Oscar, su hijo Gastón, hermanos y demás familiares en tan difícil momento. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. El Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. María Isabel, Silvia, Marcela Soria y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Raquel, acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en el pesar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Vecina y amiga querida de muchos años, siempre te tendré presente en mi vida, por tus cualidades que adornaban a tu persona, amiga sincera, cariñosa, dulce, católica y generosa. Romelia Andrade acompaña en el dolor a su esposo, hijo y a sus queridos hermanos con sus respectivas familias. " Que El Señor le ilumine su descanso eterno y brille para ella la luz de Cristo que no tiene fin".

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Chabela Franichevich, su esposo Abel Tévez, Juan Manuel Franichevich, su esposa Tita Medina y flias. oran por su alma buena y comparten el dolor de su hijo, esposo, hnos. y sobrinos de la gran amiga y gran persona que siempre estará en el corazon.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino ". Analia Maria Villavicencio y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Raquel!. Voy a recordarte con cariño infinito. Ana Ines Carpi y familia, participa su fallecimiento.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amiga y compañera Dina Juan y familia participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor y acompañan a su esposo y a su hijo Gastón en estos momentos de aflicción ante tan inmensa pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Alicia Herrera y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Amiga, cuanto dolor siento ante tu partida. Pero me reconforta el pensar que dejaste de sufrir. Que tu alma descansa en paz. Tu amiga Josefina Santillán, su esposo Rafael Bonacina, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias te despiden con mucho amor. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Chela, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus compañeras y amigas de la promoción 1971 del Colegio Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijo, hermanos y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. "Revolotear de alas en busca de espacio, eso eras querida Raquel. Impulsa tu vuelo, rompe ataduras y sobre mares y cielos aletea sin miedos... y planea suavecito por todo el universo". Que descanses en paz, es el deseo de tus amigas; Ada, Andrea, Cristina, Chiqui, Marica, Matilde y Tere, quienes junto a sus respectivas familias acompañan en el dolor a tu esposo, hijo y demás familiares. ¡¡Brilla en el reino de Dios!!

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. "Con inmenso dolor, pero con los mejores recuerdos guardados en mi corazón, te despido querida amiga". Chiqui Senki de Trotta y sus hijos Ceci, Pablo e Iliana acompañan en el dolor a tu esposo, hijo, hermanos y demás familiares y elevan por ti una sentida oración.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Prof. Héctor A. Bustamante, su esposa Lic. Cristina Soria, sus hijos Cachito y Mateo participan su fallecimientoy ruegan a Dios por una pronta resignación a su esposo e hijo y todos sus familiares.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Querida Raquelita, tu partida nos dejó sin consuelo, fuiste nuestra hermana de la vida; incondicional, generosa y siempre predispuesta .Dejaste un vacío inmenso en los corazones de nuestro pequeño grupo, pero el saber que cesará tu sufrimiento , nos reconforta.Ya estás descansando en paz , en presencia del Señor.Tu amiga Adita Umbides y su esposo Cacho, su hija Cecilia y familia, elevan oraciones en tu querida memoria.

LEGUIZAMÓN, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d) Falleció el 6/12/21|. Sus padres Manuela y Juan Carlos Leguizamón, sus hnos Gladis, Maria, Carlos, Walter, Federico, Néstor hnos politicos sobrinos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Maco COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LEIVA, GERVASIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. La comunidad educativa del Colegio 2 de Abril, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro amigo y compañero Prof. Justo Humberto Tulli. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Se elevanoraciones en su memoria.

LÓPEZ, MILAGROS ABRIL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Pequeña Abril, hoy nos toca decirte un "Hasta pronto", con todo el dolor que eso significa, queremos que sepas que siempre estarás en nuestros corazones y pensamientos. Fuiste una hermosa luz que iluminó los pasillos y aulas de nuestra querida escuela y llegaste a los corazones de todas las personas que te conocimos. Hoy juntos elevamos oraciones al cielo, pidiendo a Jesús que te reciba en sus brazos y les de consuelo a tus padres y familia. Descansa en paz pequeño ángel. La comunidad educativa de la Escuela N° 28 "Domingo Faustino Sarmiento" participa con profundo dolor la partida de su alumna, rogando por su eterno.

MALTÉZ, SERAFÍN PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21 en ciudad de Tucumán|. Para quien fue luz en nuestras vidas, que tu espíritu alcance la gracia de Dios y en el cielo sigas celebrando la vida eterna. Tu recuerdo vivirá en nosotros hasta el día de nuestro reencuentro. Con cariño tu nieta Emilse, Silvia y flia Olivares.

PÁEZ, CÉSAR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 05/12/21|. Su esposa Maria Amaya, su mamá Rosa Aranda, sus hnos Ariel, Carlos, Diego, Ana, Viviana, Vanesa, hnos. politicos, sobrinos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad COB UOCRA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÁEZ, CÉSAR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 05/12/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. José B.Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento del cuñado de su querido y entrañable compañero Diego Rivero. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Sus hijos Guadalupe, Cristian y Milagros Vizgarra, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un dulce recuerdo. Perdón a todos tomé unicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles..." No he muerto, solo me fui antes". " Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Sus hijos Maria, Cristian, Milagros, tus nietos y yernos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad hoy a la 11 Hs.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. " Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino ". Su hermana Nony y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Su hermana Elena y Martin y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. " Bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios ". Su sobrino Bebo Villavicencio y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Carlitos Perez Nuri y familia, Miriran, Anto y Carlitos participan con profundodolor el fallecimiento de su hermana Pochi. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Gracias por tu ejemplo de valentia y fortaleza.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Marilyn Pérez Nuri e hijos, tus sobrinos Lourdes, Noel, Constanza, Angi y Agu, hoy te damos gracias por haber sido un ejemplo de fortaleza y virtud. Te despedimos con gran tristeza en nuestros corazones pero a la vez con la esperanza de una vida acompañandonos con tus recuerdos.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". George Khder y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados ". Tu ahijado Federico Villavicencio y familia participan con dolor su dolor fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Las compañeras y amigas de sus hermanas Elena y Nony del Colegio Belén promoción 1971 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Señor, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno!! Querida Pochi te recordaremos siempre con inmenso cariño y afecto.Sus primos Juan José, Mabel Cristina, Patricia Nuri y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan especialmente a sus hijos y nietos.

SANTILLÁN, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Sus hijos Elpi, Simo, Poli, Peque y Silvia, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

SANTILLÁN, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo de su hija Silvia: Alberto, Marcelo, Dr. Pedro, Mimí, Elsa, Gise, Dra. Norma, Caro, Jime, Vane y Ceci participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, GUIDO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. Su esposa Raquel Figueroa, sus hijos Osvaldo, Ramón, Guido, Carmen, Silvana, Diego, Viviana, Domingo, Dante, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TEL 4219787.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Sus hijos Gladys y Víctor Suárez, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará mañana 8/12 a las 9 hs. en la parroquia San Francisco, al cumplirse cuatro años de su partida al Reino de los cielos. Se ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, LUIS ENRIQUE Crio. (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/02|. "Árbol de luz, mi techo y sol. Siempre estarás en mi corazón. Padre y amigo. Viejo querido llevo tu nombre por el camino. Gracias Papá por tanto amor que sembraste en nuestras almas. Se ruega una oración en su memoria al cumplir un nuevo aniversario de su partida a la Casa Celestial e invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Hijos y demás familiares.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Su familia, su esposa Gaby y sus hijos Vero, Gonza, Yami, Lucas, Lcuy y Fran, nieto Emir agradecen al hospital Mama Antula, desde su directora Dra. Mónica Salvatierra, como a todo el personal, a los medicos terapistas y de flia. enfermeros, kinesiologos, choferes, bioquimicos y administrativos por su esfuerzo denodado y su entrega hacia Hector y todos los pacientes Covid, que hicieron todo por salvarlo Dios los bemdiga y les dé fuerza para continuar su arsua labor.

FUENZALIDA, VÍCTOR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. ¡Amor mio! Duele tanto aceptar que ya no estás conmigo físicamente. Pero jamás perderé la esperanza, de que esto no es un final, seguiré caminando este camino. Me quedan tus hermosos recuerdos y tu amor. Se que algún día te alcanzaré en tu cielo para siempre por toda la eternidad. Espero superar esta tristeza que me dejaste. Gracias por todo amor, te lo agradecen, tu esposa Paula, tus suegros, cuñados, cuñadas. Flia Cuevas Bercelle.

PONCE FIORITO, MARÍA MERDEDES (MECHA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/16|. Los hijos: Nada tan nuestros como ellos y nada menos nuestro. Si se exceptúa a nuestros hijos es difícil precisar por quienes no vacilaríamos en dar la vida. Es que resulta intolerable la sola idea de que ellos puedan perder la suya antes que nosotros. La extinción de una de esas vidas termina de algún modo con la nuestra, ella se habrá llevado siempre algo esencial de nosotros. Quienes nos miran, si hemos perdido un hijo, sabrá ver lo mucho que ya no somos y en lo que podemos ser aún. Advertirá en nuestra cara el zarpazo de lo irremediable, sabrá escuchar incluso en quien se pronuncia con firmeza un sollozo ahogado, una fragilidad insoportable que no cesa (Santiago Kovaldoff). Querida hija se han cumplido cinco años desde que no estás con nosotros, pero tu recuerdo está siempre en nuestros corazones. Su madre, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos.

CHÁVEZ, JOSÁ MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 06/12/21|. Sus hijos José y Rosa, sus nietos Tamara, Juan, Emanuel, Erica, Nicol y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio de Vilmer. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787

DIÓSQUEZ, PRESENTACIÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Mery Olivera, sus hijos Cecilia, Lourdes, Dante y Georgina, sus nietos, participan su fallecimiento. Que brille para ella la luz perpetua.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Nené Grana de Manfredi y familia participan con dolor la partida de un gran hombre y amigo. Persona que se distinguió por su entrega al centro social Sirio Libanés de La Banda, donde será eternamente recordado. Elevan oraciones para que Dios brinde resignación a sus seres queridos y acompañan en el dolor a Mary, Norma y Elena y a sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Alcira Llugdar de Llugdar y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Mary, acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. La Agrupacion de Colectividades " Santiago del Estero " participa su fallecimiento y acompaña a su esposa en este doloroso trance. Que el Señor conceda a su alma la paz eterna.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|.

Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Jorge, Elizabeth y flia. participan su partida al Reino Celestial. Acompañan a la querida Mary y flia. en este momento de dolor. Ruegan al Señor darles cristiana resignación.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Participan con profundo dolor en el fallecimiento de un amigo ,Lilia Bertolotti de jozami y sus hijos acompañan a su esposa Mary y a sus hijos en estos tristes momentos.rogamos oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Mercedes y Ana Auat y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, DAVID ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 05/12/21|. Sus consuegros Madi y Vicente Saab, Gabi, Ana y Rodrigo Villavicencio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, DAVID ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 05/12/21|. "Ya descansa en los brazos del Señor. Tu sueño está realizado al dejar a tu flia. en un sendero llano y sin obstáculos. Tu obra se cumplió. Dios colme de bendiciones a los que quedaron, luchador de la vida. Tus compadres Lalo y Betty y sus hijos Roberto, Rodrigo y Lorena Guaraz

RUIZ, RODRIGO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 05/12/21|. Su madre Rodríguez Fátima, sus hermanos Rubén, Martin, Exequiel, Lorena, Fernanda, Yesica, Estela, Darío, Brian y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.