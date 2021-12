FÚNEBRES | 12 de diciembre del 2021

12/12/2021 - 04:35 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/12/2021

Alba González

Jorge Gastón Gómez

Marta Barrera de Vidarte

Felipe Ramón Taboada (La Banda)

Miguel del Rosario Salto

Víctor Daniel Pérez (La Banda)

Luis Eduardo Nazer

Francisca Antonia Peralta

Paula Arminda Lobos

Marta Noemí Rosato

Domingo Argentino Tévez

Juana Regatuso

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

ESTHER GONZÁLEZ DE RUSSO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/21 y espera la resurrección.

Querida Mamá! Fuiste Fortaleza de Vida, Ejemplo de Humildad y sencillez generosa. Mujer de Fe en los avatares, Optimista. Buen humor y gusto por la música. Gran luchadora. Nuestro amor eterno por todo lo que compartimos, 93 años mami, regalo del Señor. Rogamos al Padre Celestial que en paz descanses y en su Gloria y veas pronto el Rostro de Dios!!!

Agradecemos la compañía y apoyo espiritual de sus cuidadoras Marcela y Rosita, vecinos, Flia. Paoletti, Flia. Soria, familiares y amigos de Sgo., y Tucumán en esta dolorosa situación, al Instituto de Cardiología por su dedicada atención, a su Cuerpo Médico Terapista. Dres. Yanet Pereyra, Alderete F., Fernández G., Abregú C., y demás personal de Salud, en especial al Dr. Juan Carlos Díaz Fernández, su apreciado Médico personal de la vida, siempre a su lado con cariño, atento y entrega permanente.

Tus hijos Antuca y Yiyi, y adorada nieta María de los Ángeles, invitan a la Santa Misa en su recuerdo y memoria el día hoy domingo 12 a las 20 hs. en Parroquia Santa Rita, Barrio Jorge Newbery. Ruegan oraciones por su Vida Eterna.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

ESTHER GONZÁLEZ DE RUSSO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/21 y espera la resurrección.

Querida Mamá! Fuiste Fortaleza de Vida, Ejemplo de Humildad y sencillez generosa. Mujer de Fe en los avatares, Optimista. Buen humor y gusto por la música. Gran luchadora. Nuestro amor eterno por todo lo que compartimos, 93 años mami, regalo del Señor. Rogamos al Padre Celestial que en paz descanses y en su Gloria y veas pronto el Rostro de Dios!!!

Agradecemos la compañía y apoyo espiritual de sus cuidadoras Marcela y Rosita, vecinos, Flia. Paoletti, Flia. Soria, familiares y amigos de Sgo., y Tucumán en esta dolorosa situación, al Instituto de Cardiología por su dedicada atención, a su Cuerpo Médico Terapista. Dres. Yanet Pereyra, Alderete F., Fernández G., Abregú C., y demás personal de Salud, en especial al Dr. Juan Carlos Díaz Fernández, su apreciado Médico personal de la vida, siempre a su lado con cariño, atento y entrega permanente.

Tus hijos Antuca y Yiyi, y adorada nieta María de los Ángeles, invitan a la Santa Misa en su recuerdo y memoria el día hoy domingo 12 a las 20 hs. en Parroquia Santa Rita, Barrio Jorge Newbery. Ruegan oraciones por su Vida Eterna.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE GASTÓN GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/12/21 en Salta y espera la resurrección

Los compañeros de su mamá Liliana Gallo de OSECAC participan con dolor la inesperada partida de su hijo Gastón.

JORGE GASTÓN GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/12/21 en Salta y espera la resurrección

Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento del hijo de su compañera y amiga Liliana Gallo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE GASTÓN GÓMEZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/2021 y espera su resurrección.

“No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas”. Sus amigos de la vida, Carlos y Graciela Reynaga, sus hijos Enzo, Vanesa, Mario, Franco y Carlitos, sus nietos Lisandro y Fausto, acompañan en este momento tan doloroso a sus padres esposa e hijos. Elevan una oración en su memoria.

LUIS EDUARDO NAZER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/21 y espera la resurrección.

Directivos y personal de ATLANTICA S.R.L. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

INVITACIÓN A MISA

MANUEL GUILLERMO RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 12/12/20….

“Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá”. Juan 11,25.

Padre querido:

Siempre estarás en nuestros recuerdos, serás nuestro ejemplo a seguir con todo el amor y rectitud que vimos en ti. Permanecerás siempre en el corazón de toda tu familia y amigos.

Sus hijos y familia invitan a la misa a realizarse el día domingo 12 de diciembre a las 20 hs en Pquia. San José (Juncal y Belgrano), al cumplirse el primer aniversario de su partida al reino de Dios.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTOLUIS EDUARDO NAZER (Chicho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Leonardo Nazer, Ricardo Nazer y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia., en tan difícil y doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LUIS EDUARDO NAZER (Chicho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Gastón, Karina, Matías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones y descanso eterno en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS E. NAZER (Chicho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/21 y espera la resurrección.

Su familia Gastón, Karina, Matías, sus hijos políticos Cristian y Paula, sus nietos Franco, Lucas y Julián, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

MARÍA LIDIA PINTO BRUCHMANN DE NAVELINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/12/19 y espera la resurrección.

Su hijo Juan Pablo Navelino Pinto; sus hermanos Chacho, Inés y Jorge, sus sobrinos y sus queridas amigas la recuerdan y extrañan con mucho cariño e invitan la misa que se realizará en su querida memoria en la iglesia Santo Domingo el Domingo 12 de diciembre a las 20.30 hs., al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRERA DE VIDARTE, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus hijos Marta, Jorgelina, Jorge, Carlos, Silvina, Soledad y Sandra, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

BRU, MAGDALENA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Extrañaremos la luz azul de tus poemas y canciones. Tus amigas del Taller Literario "Palabras y Sentidos Camino a la Poesía". Sandra, Cielo, Martha, María Rosa, Cristina, Norma, Susana, Estela, Mirtha, Inés, Olga, Noel, Cecilia, Natalia, Silvia y Nancy. Que brille para ti la luz infinita del universo.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Sus padres Ramón y Liliana, su esposa Fernanda, sus hijos Rosario y Luciano participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Gasti, tu partida es irremediable, pero te llevaremos en nuestros corazones como lo más valioso de la vida. Sus tíos Nene Navarrete y Sara Medina y su prima Milagro Navarrete, participan con profundo dolor y ruegan a Dios ayuda a su familia en este triste momento.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. "Gasti, que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Su tío Néstor Lezana y familia, su tía abuela Emma Flores, su tía Lucky de Navarrete y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Compañeros y amigos de su mamá Liliana Gallo, de la promoción 1976 de la Escuela de Comercio "Antenor Ferreyra", participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Gastón: Vuela alto, la vida nos enseñó a valorar las cosas más preciadas y seguro que en este paso por la vida tal vez corta, pero muy intensa te supimos querer y de ahora en mas ser guardianes de tus chiquitos y tu querida esposa. Mabel, Ricardo, Sofía, Virginia y Jimena participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Gordo querido: Vivirás eternamente en nuestros corazones, danos fuerzas para seguir y cuidar a tus retoños, tu más preciado legado. Miriam tu mamá política, Vera y Marcos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. "Tu ausencia, nos duele pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír". Acompañan a la familia con profundo dolor sus amigos: Tito Díaz, Braian Díaz y Raúl Silva.

GONZÁLEZ, ALBA (Lindi) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Sus hijos Ariel, Carolina, Daniel, hijos políticos Fernando, Mabel, nietos Máximo, Miranda, Briana, Fiorella, Fanny, Sebastián, Antonella y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar- La Banda. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Roberto Enrique Pinto, Maria Elena Villegas de Pinto e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Matilde y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Matilde. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Armando Meossi, su esposa Liliana González del Solar, sus hijos y respectivas familias acompañan a Matilde y toda su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

LOBOS, PAULA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Su hija Isolina Lobos, su nieta Lili Paliachino y Norma Iturre, sobrinos y demás familiares, sus restos serán cremados en el día de hoy. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus hijos Gastón, Karina y Matías, sus hijos políticos Paula y Cristian y sus nietos Franco, Lucas y Julián, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Susana L. de Flaja, sus hijos Mariana, Daniel y Elena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Flaja S.R.L: participa con profundo dolor el fallecimiento de su asesor laboral. Rogamos una oración en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Directivos y personal de Dinámica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde, sus hijos Fernando y Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Lorenzo, Blanca y Mirta Coronel, h. pol Analía y Mario, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

REGATUSO, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Su hija María, hijo pol. Ramón, nietas Yanina, Tania y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ROSATO, MARTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Su hijos José Antonio, su hija pol, Belén, su nieta Isabella, su hermana Silvia, su cuñado Rody, su sobrino Sebastián y demás familiares, sus restos serán cremados en el día de hoy, Cob Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALTO, MIGUEL DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Su esposa Sandra Bustos, sus hijos Nazarena, Luisana, Máximo, Keren, sus padres Nora y Luis, sus hermanos Yudith, Sandra, Antonela, Willy y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. Cementerio Jardín del Sol. Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

TÉVEZ, DOMINGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Sus hermanos Carlos, Celina, sobrinas Marina, Mirta, Carlos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Romanos a las 9 hs. casa duelo P.L. Gallo 330, sv. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Mi querida y amada hija, ya pasaron 2 meses de tu partida a una y verdadera vida eterna, donde solo existe felicidad y paz, pero nosotros tu familia te extrañamos mucho, estás todos los días presente porque dejaste recuerdos y huellas muy profundas en todos los que te hemos querido, es por eso tu recuerdo será imborrable amada hija, solo le pedimos a Dios por tu descanso eterno que te llene de luz y felicidad en esta próxima navidad por eso nos reuniremos el domingo 12 a las 20 horas en la santa misa que será oficiada en la Catedral Basílica. Tu madre Haydee, tus hermanos Octavio, David, Claudio y Gabriela, tus amados sobrinos y sobrinos nietos rogamos una oración a su querida memoria que descanse en paz.

HELMAN AGÜERO, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Hace un año que te fuiste dejando una inmensa tristeza en los corazones de toda tu familia y amigos. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Recordandote en las oraciones diarias. Tu hermana Silvia, H. Helman de Urtubey y flia, tus sobrinos , tus primos Agüero Rizo Patron yflia, Agüero Manzur y flia. Agüero Guillot y flia, Agüero Petros y flia.

FUENTES, PEDRO SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Personal de TOF. Dres. Abelardo Basbus, Federico Bathamley, Walter, Bárbara, Omar, Verónnica, Carolina, Alicia, Gabriela, Cecilia, Constanza, Inés, Darío, Leandro, Haydee, Mawer y Pablo, participan con dolor la pérdida de su padre y acompañan en este difícil momento a su compañero Jorge.

FUENTES, PEDRO SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Dr. Fernando Figueroa y Analia Acosta, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su gran amigo Hugo. Rogando una pronta resignación para toda la familia y una oracion en su memoria.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Carlos Eduardo Montenegro y Olga Noemi Martín participan con dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Sus amigos Fernanda Dargoltz, Andrés Mishima, sus hijos Rebeca y Samuel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus hijos, su padre, Divino Pérez, sus hermanos, Sandra, Raúl y Mónica, primos, tíos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio La Misericorida. Cob. Norcen SRL. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TABOADA, FELIPE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Su esposa Jiménez Beatriz Florinda, sus hijos Felipe, Isabella, Alejandro y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 10.00 hs en el cementerio de Abra Grande. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

GARCÍA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Los Nogales. Tucumán el 12/6/21|. Querido primo: Hoy hace seis meses de tu viaje eterno, quiero decirte que se fué contigo, una parte de mi vida, vivo solo para evocar tu niñez, cuando le cantabas al lucero, a la bella luna y a los pájaros del bosque, no logro aceptar tu partida y mucho menos que estés convertido en cenizas, el destino se llevó un gajo de ese añoso árbol, llevándose con altura nuestra apellido. Pero me consuela que dejaste una flia., esposa, hijas y nietos, a quien les envío un abrazo fraterno. Que descanses en paz porque te lo mereces. Con cariño Esther Gladys García.

BUSTAMANTE, HUGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus primos Nena y Bichi Pan y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida del querido primo Chispa Bustamante, sabiendo que ya descansa en paz junto a su mamá Rosa, su papá Carlos y su hermana Ceci y acompañan con inmenso cariño a sus hermanos Carlos, Pigu, Kiko, y a su esposa Olguita e hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. "Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios". Sus hermanos Noemí, Nelida, Fani, Humberto, Atilio, Chabela Ruiz, Sobrinos y demás familiares participan con dolor y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Vanesa Marine Ruiz y familia participan con profundo dokor y ruegan una oración en su memoria.

MOYANO DE QUIROGA, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. La vida pasa tan rápido y las personas que queremos se van. Te fuiste y no pudimos evitarlo; solo nos queda rezar por ti y rezar también por nosotros para soportar tu ausencia. Ahora, allá en el cielo tenemos a alguien que adoramos, pues en vida supo darnos lo mejor de sí y nos llenó de felicidad. Quédate en nuestra memoria y en nuestros recuerdos quédate allí, donde cada vez que te busquemos, te podamos encontrar. Para orar por el descanso eterno de su alma, su poso Raul y sus hijas Ivana y Gabriela, invitan a participar de la misa hoy a las 20,30 horas que se oficiara en la parroquia nuestra Señora del Rosario. Fernández.