FÚNEBRES | 22 de diciembre del 2021

22/12/2021 - 01:59 Funebres

FALLECIMIENTOS

22/12/21

Gabriela Andrea Carabajal

Ana Verónica Argañaraz

Mercedes Antonio Ibarra

Lidia del Valle Alustiza

Mabel Guillerma Benardini (La Banda)

Vicente David Vega (La Banda)

Rodolfo Rafael (La Banda)

Luis Ricardo Godoy

Francisco David Camacho (La Banda)

Segundo Inocencio Noriega (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALUSTIZA, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Sus hnos. sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Su padre Luis, sus hijos Máximo y Francisco, su hermano Martín, Tíos, primos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Su tía Moñi Noriega, sus primos Roberto, Alejandro, Leandro Aldo Carrizo Noriega con sus respectivas familias, participan su partida al Reino Celestial. Rogamos resignación y consuelo para sus hijos, su papá Luis y su hermano Martín. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Sus tíos Carlos y Adriana, sus primos Sole y Becko participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Jesus dijo yo soy el pan vivo bajado del Cielo el que cree en mi aunque muera vivira. Asi será Anita querida siempre en nuestros corazones, guardando la viejas anecdotas. Te queremos hasta la eternidad. Tus amigas de siempre. Sole Targa, Rita Spath, Magalí López y Belén Simonetti. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Ana Argañaraz, madre de estudiante de nuestra institución. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurreccion y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá".

ARGAÑARAZ, ANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Anita querida: Magalí López y familia, Isabel, Negro, hermanos Ernesto, Lucrecia y Leandro participan con pesar tu partida. Rogamos paz y resignación a tus hijitos, papá y hermano en este momento de tanto dolor. Descansa en paz en manos del Señor.

CARABAJAL,GRACIELA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Su esposo Mario Córdoba, sus hijos Milagros, Matías, Máximo, Mario, Eva, Carlos, Salvador, su papá Estergidio Carbajal, sus hnos., hnos. políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta- Dpto. Capital. COB. ORG. NORCEN S.R.L.. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- Telf 4219787.

CARABAJAL,GRACIELA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Directivos, secretario tutor del programa Plan FinEs de la escuela Técnica Nº 8 participan con dolor el fallecimiento de la alumna Gabriela y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

COLLADO, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. "Bienvenidos los de corazón humilde porque ellos verán a Dios. Sus primos hermanos Luz y Pocho; Luchi y María Rosa, Zulma y Noemí y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

COLLADO, RAÚL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. La promoción 1970 de la Escuela Normal participa con dolor el fallecimiento de Rulo. Emprende tu viaje, amigo. Dejas un gran recuerdo de afecto y amor. Brindamos por la amistad, siempre estarás en nuestros corazones.

GODOY, LUIS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Su esposa Ángela Nieva, sus hijo Ramón Godoy, nietos Erika, Walter, Maria Belén, José, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Santa Maria. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBARRA, MERCEDES ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Su esposa Virginia Pacheco, sus hijos Zulma, Sandro, Claudio, Graciela, Leonardo, Nestor, Rafaela, Emanuel, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

MÓTTOLA, MARÍA MERCEDES (MECA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Contigo mamá no conozco de muerte, solo sé que el amor entre madre e hijo se mantiene fuerte e intacto mucho mas allá de la muerte. Ayer se cumplieron nueve días de tu partida y me llegan con mas fuerzas tus recuerdos para mantenerte en mi corazón. Tu hijo José Alfonso Greco y familia.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. "Querido hermano, que brille en ti la luz que no tiene fin". Su hermana Nené, tus sobrinos Rafael, Augusto, Germán, Estefanía, Carolina y sus respectivas familias.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Sus tíos Haydée Burany y Ricardo Neder, sus primos Susana, Cecilia y José e hijos lo despiden con profunda tristeza y abrazan en el dolor a sus hijos, hermanos y toda la familia Prieto Burany. ¡Descansa en paz querido Fernando!.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Luis E. Yanucci, sus hijos Sebastián E; Verónica del C; José y su nieto Ciro participan con dolor el fallecimiento del apreciado vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Su amiga Chuchú Navelino, despide a su gran amigo Fernando. Desea resignación a su familia.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Estela Gentilini participa con profundo dolor su fallecimiento acompañando a su familia en tan duros momentos. Ruega al Señor el descanso eterno.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Marta Sarmiento, sus hijos Daniel, Judith, Fernando, Sergio y Paola y sus respectivas familias acompañan a la querida flia Prieto- Burany por tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a Roxana y a sus hermanos con sus oraciones.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Las excompañeras de promoción del Colegio Belén de su hermana Roxana Prieto, participan su fallecimiento y ruegan pronto consuelo para sus hijos, hermanos y sobrinos. Descansa en paz.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Las amigas de su hermana Roxana Pietro: Elena Yoles, Martita Camuñas, Mercedes Ayud, Graciela Aguirre, Patricia García, Nuni Carpintero, Luisa Argañaras, Tati Llaguno y Elsa Rafael participan su fallecimiento y acompañan el dolor de la familia Prieto, rogando por el eterno descanso de su alma.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Claudia Aprile y Alfonso Migueles acompañan a Marisa y sus queridos hermanos por la inesperada partida de Fernando. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Miguel Ángel Siufi y Personal de Panaderías Palau, despiden con pesar a Querido Fernando y acompañan a sus hermanos, mamá, hijos y demás familiares en esta sorpresiva despedida, elevando oraciones por su descanso eterno.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Sus vecinos y amigos Marily Carranza, sus hijos Gustavo y María Laura y Pichi Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento de Fernando, acompañan a sus hermanos y sus respectivas familias en este doloroso y triste momento. Por la misericordia de Dios descansa en paz Fernando y brille para Ti la luz que no tiene fin.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Félix Carol, María Teresa Habra y sus hijos participan con profundo dolor su temprana partida y acompañan a su familia en este momento de gran tristeza ante irreparable pérdida.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. " El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna ". Chini Habra Fernández y flia. participan con profundo dolor su partida terrenal y acompañan a su flia. en este difícil momento.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Alicia Habra, junto a sus hios Marcela, Analia y Remo Terzano Habra participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Alfredo Marcelo Habra, Ana María Jorge y su hija Luciana Habra Jorge, participan y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

PRIETO, PLINIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/21|. Sus vecinos de Av. Belgrano: Marcela, Santiago, Julieta y Leopoldo Llapur y Graciela de Karam, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Maria Lucrecia de la Cruz, Daniel Fernando Yocca, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a la querida Silvia. Ruegan consuelo y fortaleza para toda la familia.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Irma Alicia de Ayunta, sus hijos Verónica, Macarena y Javier, Jorge, Magdalena, su nieta Anita acompañan a Silvia en estos momentos de dolor.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACUÑA DE FUENTES, DOMINGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/08|. Tu tan sentida ausencia solo se explica con tu maravillosa presencia. Pasan los años pero tu recuerdo esta siempre en nuestros corazones. Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa a 13 años de su partida en la Parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. Se ruega oraciones a su Vida Eterna.

ANRIQUEZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/09|. Solo se muere quien es olvidado, tu partida es sentida y te extrañamos, te recordamos con tu sonrisa, alegria, los ejemplos que nos dejaste y los momentos compartidos con amor. Tu esposa, hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa al cumplirse 12 años de su partida, hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones por su Vida Eterna.

BUENVECINO DE VILLALBA, VALLE BEATRIZ (Nena) - VILLALBA OSCAR RICARDO (Pico) (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/12/95 y el 20/9/00|. ¡Vivirán siempre en nuestros corazones! ¡Los extrañamos mucho! Sus hijos Zully, Alfredo, Carlos, Luciano, Julio, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

SOSA, ROBERTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/15|. Hoy es el 6 aniversario más que se suma a tu partida, sigo pensando que una parte de mi se fue con vos, pero al recordar tus alegrías y vivencias llenan mi ser para continuar por la vida, algún día nos volveremos a ver. Te amo, te amamos y extrañamos siempre. Tu esposa Carmen, hijos Belén y Robert, nietos Tiziana y Stefani invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

VILLALBA, TERESA MONCERRAT(Tere) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|."Gracias por todo el cariño y amor que nos diste. Siempre alegre y pendiente de toda la familia, gran compañera. Te extrañaremos toda la vida y siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz tía Tere". Su hermana Chicha, sus sobrinos Zully, Julio, Claudio, Ricardo, Alfredo, Luciano y Carlos, Sandra, Perla, Gasti, Nene y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARRIZO, DOMINGO JUSTINO (Domi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/78|. Hermano querido hoy hace 43 años de tu partida, que dolor tan grande, hermano al no tenerte hoy estás junto a tus queridos padres y hermana. Tus hermanos y sobrinos. Ruegan una oración en su memoria.

MENDOZA, JULIO MARTIN (Cabo 2º de la Armada Argentina) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/82|. Homenaje Póstumo. Con el hundimiento del malogrado crucero general Manuel Belgrano en el Conflicto bélico en las Islas Malvinas al cumplirse este año 39 años de su desaparición Julio Martin en este día y en esta hora estoy presente para rendirte este mi postrer y humilde homenaje, con sentido dolor yo te doy la bienvenida y te recuerdo cantando las inmortales estrofas del Himno Nacional Argentino ¡Oíd mortales! ¡El grito Sagrado! Tal como tu rendías homenaje a la Bandera Argentina en tu vida de estudiante y jurabas defenderla hasta morir, palabras que se hicieron realidad y al toque de clarín respondiste al llamado de la Patria, enarbolaron la bandera aquel lejano 2/4/82 y se inicia el conflicto bélico en disputa de las Islas Malvinas con el Reino Unido en Abril de 1982 y continuaron con hidalguía y valor. El sacrificio supremo del cabo 2º de la Armada Julio Martín Mendoza y de los demás combatientes en pro de ideales superiores más allá del dolor que provocó la prematura inmolación de sus vidas constituye un acícate en la hora actual, en la cual están en juego circunstancias trascendentes para la Nación. Ellos son las nuevas referencias y el alto precio de la dignidad argentina, en arrojo digno de mayor elogio desarrollando una intensa actividad bajo el fuego enemigo que cobra dimensión por tierra, aire y agua, hasta las últimas consecuencias que todos conocemos. Julio Martín Mendoza, vaya mi sentido homenaje, por ser el Patrono de la Escuela Nº 885, cabo 2º de la Armada Argentina Julio Martín Mendoza, de la cual durante muchos años fui Directora titular por concurso, en la localidad de San Lorenzo Dpto. Banda, por tener el honor de llevar tu nombre y un privilegio para los lugareños por tener sus raíces en esta comarca. El monolito que está enclavado en esta escuela, para la vista del viajante queda como eterno reconocimiento al héroe de las Malvinas y patrono de la Escuela. El héroe presintiendo que la muerte está próxima, piensa en su dulce Patria por la que con tanto valor combatió. El héroe Mendoza derrama lágrimas a su pesar, levanta su mano derecha y la extiende al Cielo y el Arcángel San Gabriel es quien se lleva el héroe agonizante, con la muerte grandiosa termina su misión aquí en la tierra y se va contando el Ave María… Julio Martín Mendoza, tu nombre es inmortal, vivirá por los siglos de los siglos en todas partes aquí, allá y en la eternidad. Es mi deseo, pedir al pueblo Argentino, que recen con el corazón hoy una plegaria para él y para todos aquellos muertos en combate yo haré lo propio. Todos ellos juntos representaron a la Nación Argentina, seamos agradecidos por los que del Sur no volvieron. Dios te Salve Reina y Madre de Misericordia. Para servir a Dios y a la Patria coronados de gloria y Loor. Los héroes mueren de pie. ¡Viva la Patria! Amén, Amén, Amén. Su tía Farides Gómez de Orieta.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BERNARDINI, MABEL GUILLERMA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Sus hijos Jesica, Soledad, Milagros, hijos políticos Carlos, Ariel, Rodrigo, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio los Quiroga . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

CAMACHO, FRANCISCO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Su esposa Mabel, sus hijos Roxana, Natalia, Noemí, Exequiel, h. pol. Yael, David, Alejandro, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán cremados. Serv. ORGANIZACIÓN ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CAMACHO, FRANCISCO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. La Promoción 1972 de la Escuela Normal José B. Gorostiaga, participan el fallecimiento del esposo de Mabel Diaz, amiga y compañera. Rogando oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, SEGUNDO INOCENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Sus hijos Walter, José, Rosa, Yanina, Vicente y demás fliares Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio de Suri Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

RAFAEL, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Su esposa Nervo Irma Ángela, su hija Paola, su hijo Pol. Adrián, sus nietas Melina, Maira y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

VEGA, VICENTE DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/21|. Sus hijas Gisela y Mirian, sus nietos Oriana, Fabricio, Mia y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 hs en el cementerio La Misericordia. COB. CARUSO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AYE, RICARDO ALFONSO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Mónica Miranda y Germán Rivero, participan con profundo dolor la pronta partida de nuestro querido amigo Tito, rogando por su Eterno descanso y acompañamos con mucho cariño a toda su familia en tan doloroso momento a su querida. Frías.

AYE, RICARDO ALFONSO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Gladys Guerrero de Mirana y familia participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando con afecto a su familia rogando por su eterno descanso. Frías.

AYE, RICARDO ALFONSO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. "Tito querido: un gran vacío queda en nuestra familia, sentir tu ausencia será muy triste. Con gran pena te damos el adios". Tu hermana política Reni Valdez, su esposo Luís Alberto Espeche, sus hijos Mariana, Lucho, Flor y Rocío, sus hijos políticos Yami y Carlitos, sus nietos Martina, Tomás, Helena, Malena y Bruno, ruegan oraciones por su eterno descanso. Frías.

AYE, RICARDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Guillermo Catella, esposa Luisa Fernanda Yachellini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difiícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, DE BICECCI, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Aida: en tu vida has sabido cosechar con abundantes gracias a tu comprometida y amorosa siembra. Fuiste la primera mujer en presidir los destinos del club Central Córdoba en momentos difíciles y lo hiciste con rectitud y transparencia. Comisión Directiva, socios y simpatizantes acompañan a sus hijos Luís, René y Georgina en el dolor. Frías

LEGUIZAMÓN DE GATTÁS, NILDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el reino de los cielos". Dra. Patricia Filippa y sus hijos Patricia Estefania, Rocío Belén y Oscar Eduardo González Filippa con sus respectivas familias participan con door su fallecimiento y acompañan a su querida hija Chiqui y a su querido nieto Maxi en estos momentos. Rogamos cristina resignación para sus familiares.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

TOLOSA DE LUNA, MARÍA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su esposo Chingo Luna, su hija María José invitan a la misa radial que se transmitirá por Radio Surcos (102.5) a las 20 hs al cumplirse el primer año de su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria. Frías.

TOLOSA DE LUNA, MARÍA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. La Comunidad Santo Cristo de la parroquia de Sumampa, invitan a la misa radial que se transmitirá por Radio Surcos (102.5 Mhz) a las 20 hs al cumplirse el primer año de su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. ¡Hno querido! ¡No hay día que no pases por mi mente, que no te extrañe, que no te espere, no hay día que mi corazón no llore tu ausencia, que no caiga una lágrima por los momentos no vividos, nos faltaba tanto por compartir hno. Querido! ¡Dame fuerzas para seguir gordo! Te amo y vives presente siempre entre nosotros. Al cumplirse cinco meses de su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria, su hno. Negro Pereyra, su cuñada Noemí serrano, sus sobrinos Chiny, Ruli y sus respectivas familias.