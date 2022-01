FÚNEBRES | 16 de enero del 2022

16/01/2022 - 04:09 Funebres

Fallecimientos

15/01/2022

Felipe Santiago Luna

Néstor O. Martinez

María Inés Martín de Romacho (Añatuya)

Laurinda de Jesús Villalva

Nicefora de Jesús Prado (Loreto)

Juan Esteban Gallardo Ledesma

Francisco Helvecio Giuliano

Vicente Antonio Gallo (Loreto)

Rita Daiana Belén Chazarreta

Ramón Roberto Gutiérrez

Mario Fortunato Góngora

Domingo Fernando Sueldo

Ramón Olivos Díaz

Elva Adilia Corvalán

Luis Antolín Chaparro

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

DANIEL ALFREDO FRÍAS (q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 6/1/22 y espera la resurrección.

Al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Padre, su esposa e hijos invitan a la misa a realizarse el domingo 16 a las 21 hs. en la iglesia Catedral.

Agradece a familiares, amigos, en especial al Dr. Diego Cardozo de Córdoba, personal médico del Hospital San Roque, y a todas aquellas personas que hicieron llegar sus muestras de cariño y afecto. Gracias por las oraciones elevadas en su memoria y por la paz de su alma.

INVITACIÓN A MISA

EDUARDO JOSÉ MAIDANA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/1/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Gladys, Eugenia, José, Jorge y Juan, hijos políticos, nietos y bisnietos, al cumplirse los 9 días de su partida, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 21 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN ESTEBAN GALLARDO LEDESMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN ESTEBAN GALLARDO LEDESMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/01/22 y espera la resurrección.

Marcela Sosa y Néstor Escobar, acompañan en el dolor a su amigo Gustavo, ante la irreparable pérdida de su hijo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN ESTEBAN GALLARDO LEDESMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22.

El secretario de Redacción Oscar Gerez, los prosecretarios Rafael Fano y Rafael Ledesma, los editores, periodistas y reporteros gráficos de EL LIBERAL lamentan con gran dolor la partida de Juancito, hijo del periodista Gustavo Gallardo, rezan por su alma buena y acompañan a toda su familia en este difícil trance.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO FORTUNATO GONGÓRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

MARIO FORTUNATO GONGÓRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/22 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio nNder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

MARIO FORTUNATO GÓNGORA

Falleció el 15 de enero del 2022.-

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

MARIO FORTUNATO GÓNGORA Falleció el 15 de enero del 2022.-

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

RAÚL GUIDO PÉREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/16 y espera la resurrección.

Raúl ya pasaron seis años de tu partida al reino de Dios, pero aquellos que amamos no se van, caminan a nuestro lado siempre, estamos unidos por lazos invisibles e indestructibles. Seguirás viviendo eternamente en nuestros corazones.

Su esposa Olga Elías, sus hijos Matías, Vanesa y Lorena y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 21 hs. en la Pquia. San Isidro Labrador de Forres para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A tres años y seis meses de tu partida hacia el reino del Señor, te recordamos con inmenso amor. Tus padres María Ester González, Julio Argentino Mujica, hermanos y sobrinos. Se ruegan oraciones en tu querida memoria.

INVITACION A MISA

PAULA ALICIA SÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/21 y espera la resurrección.

En el hogar quedó un inmenso vacio desde tu partida.

Te fuíste a un lugar mejor donde no hay sufrimientos y eso nos consuela, vivimos recordandote en cada momento de nuestras vidas¡gracias por el amor que dejaste en nuestros corazones. ¡tu recuerdo y tú amor estarán siempre presente en nuestras vidas

Tus hermanas Fidelia, Luisa, Francisca y Mirta, tus sobrinos Marisa, Hugo, Mariela, Belén y Verónica y tus sobrinos nietos Mía, Zoé, Alfonsina y Aarón invitan a la misa hoy a las 21 hs en Catedral Basílica al cumplirse un mes de su partida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SERRANO, LUIS RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|.

Nuestro amigo Rulo, de todos los empleados de Monroe Americana SA participan con profundo dolor tu partida elevan una oración por su eterno descanso. Fortaleza y resignación para su familia.

RECORDATORIO E INVITACION A MISA

CÉSAR DANIEL TRAGANT (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/21 y espera la resurrección.

Su esposa Silvia Inés Alfano, sus hijos María Jimena y Carlos Daniel, su nieta Justina, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se llevará a cabo en el día de hoy a las 20.30 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

MATTEO VANELLI (q.e.p.d.) se durmió en elSeñor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Recibelo Señor en tu Reino y dale el descanso eterno”. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y, Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrinos Lina, Osvaldo, Tetu, Juan Carlos, Liliana y Tucho invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Catedral Basílica al cumplirse un año y tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BUCCI, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano político Ulises Cassarini, sus sobrinos Vivi, Charlie, Lauri, Uli, Alber, Majo y Carmen y sobirnos nietos María del C. María José, Guady, Bruno y Nacho, particpan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el Pque. de la Paz.

BUSTOS, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|.

"He servido al Señor con toda humildad y con muchas lagrimas en medio de las pruebas a que fui sometido" (hechos 20,19) Asi te recordaremos mi amado Mario, vivirás eternamente en nuestros corazones, desde cada palabra, cada ejemplo, cada enseñanza que nos dejaste. Te amare eternamente. Monica Sánchez, Sol, Lolo, Maxi, Rocio y Milena. Juan C. Sánchez y Elvira, Fabiana y Leo.

BUSTOS, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Los amigos de su hermano Nene Bustos: Norma Sayago, Amalia Domínguez, Lucho Quadrelli, Pely Sgoifo, Hugo Ramírez, Cecilia Segovia, Lucy Kobylañski y todos los miembros del grupo literario Nuevos Caminos participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASSARINO BADESSICH, CLAUDIO(q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. Serán los mismos caminos, los que nos volverán a encontrar amigo mío, tu cariño se ha quedado conmigo y lo llevo cada vez que lo necesito, ve con el viento yo te mando mi amistad en el aire. Acompañan a su esposa Lesly y familiares en estos momentos de dolor. Juan Cianferoni y familia. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

CASSARINO BADESSICH, CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/22|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su consuegra Mercedes Isabel Noriega e hijos Roberto Alejandro, Leandro, Aldo Carrizo Noriega y sues respectivas flias participant gran dolor su partida. Rogamos Consuelo para su esposa Leslie e hijos y nietos. Nos dejaste la alegria de tus ocurrencias en los almuerzos. Gracias por formar parte de tu fe religiosa. Elevan oraciones en su memoria.









CHAZARRETA, RITA DAIANA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Su madre Karina, sus hijos Lorena, Delfina, Mateo, sus hermanos Pilar, Mara, Matias, Enzo, sobrinos Pia, Maite, Lizeth, Isabela, tios, primos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CORVALÁN, ELVA ADILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Su hijo Ramón Acevedo y su esposa nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

DÍAZ, RAMÓN OLIVOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. Sus hijos Vilma, Sergio, Silvia, su hermana Anita sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de La Paz Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus padres Sandra y Gustavo, su hermana Camila, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Directivos y personal de Diario El Liberal SA. participan con dolor el fallecimiento del hijo de su empleado Gustavo Gallardo. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Los docentes del Dpto. Académico de Mecánica de la UNSE, participan con gran tristeza el fallecimiento de Juan, destacado alumno de la carrera de Ing. Electromecánica. Ruegan a Dios que lo cobije en su gloria y dé reparo emocional a sus familiares y amigos.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Los compañeros de su padre Gustavo Gallardo, de diario El Liberal SA.: Carolina Malanca, Natalia Suárez y Richard Beltrán participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Marilé Casado participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Mi querido amigo fuiste un ser de luz en esta vida. Gracias por tu amistad hermano. Dame fortaleza, te voy a extrañar. "Negro". Federico Artaza participa con profundo dolor su partida.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Anhaí Lucena acompaña en el dolor a su compañero Gustavo, por tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Juancito te vamos a extrañar, tu humildad, generosidad, amigo, compañero. " Ser de Luz". Los papás de Fede, Rodolfo Artaza, su esposa Viviana y su hijo Agustín y familia.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sección Publicidad de diario El Liberal: Anhaí Lucena, Alejandro Álvarez Valdes, Martín Junco Gómez y Gustavo Gallo participan su fallecimiento y acompañan a su compañero Gustavo en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos Candela y Gustavito; participan su fallecimiento y acompañan a su compañero y amigo Gustavo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Tere Unzaga acompaña a Gustavo en tan doloroso momento.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Rafael Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su compañero de trabajo y demás familiares ante la irreparable pérdida de su hijo. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. José Elías acompaña en el dolor y la oración.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. La comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNSE participa con profundo dolor del fallecimiento del sobrino de la Profesora Ana Ledesma. Acompañan a la familia a en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de Juan Esteban Gallardo Ledesma, alumno de la carrera de Ingeniería en Electromecánica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y acompañan en el dolor, a su tía, Dra. Ana Ledesma, Secretaria de Posgrado y docente de la FCEyT, como así también a familiares y afectos

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Marcelo Alfaro, Patricia Ortega y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del hijo de su compañero y amigo, Gustavo Gallardo y de Sandra Ledesma. Ruegan por su eterno descanso y consuelo para sus padres, querida hermana y demás familiares. Sus restos fueron inhumanos en el cementerio Parque de la Paz.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, la vicedecana, Dra. Fernanda Mellano, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Juan Esteban Gallardo Ledesma, alumno de la carrera de Ingeniería Electromecánica y acompañan en el dolor, a su tía, Dra. Ana Ledesma, secretaría de posgrado y docente del Dpto. de Química de esta unidad académica y, como así también a familiares y afectos

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Roberto Ferreira Lesye, María Elena Fanjul y sus hijos, participa con gran dolor el fallecimiento del hijo de Sandra y la acompañan con mucho cariño a ella y demás familia. Elevan oraciones a su querida memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Alberto Servente, Silvia Abalovich y sus hijos, participa con gran dolor el fallecimiento del hijo de Sandra y la acompañan con mucho cariño a ella y demás familia. Elevan oraciones a su querida memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Amalia Domínguez y su señora madre Celia Sequeira participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y acompañan en el dolor y la oración a sus padres "Lechuga" y Sandra.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Los integrantes de la sección Deportes de EL LIBERAL Daniel Romero, Pablo Díaz, Gustavo Paz, Sergio Lescano y Daniel Vera, participan con gran dolor el fallecimiento de Juan, el hijo de nuestro compañero de trabajo, Gustavo Gallardo. Acompañamos en el dolor a la familia y que brille para él la luz que no tiene fin.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Dra. Claudia G. Paz y flia. acompaña a su querido amigo Gustavo en tan doloroso momento y ruega para su hijo Juan el eterno descanso y la luz que no tiene fin ¡Descansa en paz Juan!

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Dra. Verónica Olguín y familia acompaña a su querido amigo Gustavo en tan inmenso dolor, ruega cristiana resignación para toda la familia y brille para Juan la luz que no tiene fin. "Vuela alto Juan y nada te detenga hasta llegar a los brazos del Señor".

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Dra. Verónica Olga. Caludia Paz, Mayra Fernández, Dra. Nuria Kippes, Dr. Juan José Saín, acompañamos a nuestro amigo Gustavo en tan doloroso momento y elevamos oraciones para el descanso eterno de Juan, que brille para él la luz que no tiene fin.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Líneas electrónicas S.A saluda a la familia en este momento.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Gabriela Pfeiffer: Personal de LINEAS ELECTRICAS S.A saluda a la familia en este momento.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sección Armado y Diseño de diario El Liberal: Carlos Maldonado, Daniel Montes, Fernando Cáceres, Carlos Reynaga, Alejandro Roldán, Pablo Álvarez y Leonardo Nazer participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero Gustavo y familia, en tan difícil y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Danny Pérez, José Gómez, Tomas Marini, José Luis Pérez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su padre Gustavo en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Hugo D. Torres, su esposa Olga Suasnábar, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del amigo Gustavo Gallardo. Piden a Dios todopoderoso que acuda en ayuda del querido "Lechuga" para darle las fuerzas necesarias para soportar tan terrible e irreparable pérdida y que les llegue el consuelo a su mamá, a su hermana y a los demás familiares. Que descanse en paz.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Daniel Pérez y flia participan con dolor tan irreparable pérdida del hijo de su compañero y amigo Gustavo.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Nada prepara a los padres para despedir a los hijos solo Dios nos puede dar consuelo y esperanzas. Los amigos de su papá Gustavo, Jota, Dorys, Juli y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su descanzo en paz y por la pronta resignación de sus familiares.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus compañeros de la Sección Corrección de la Redacción del diario El Liberal: Hugo D. Torres, Amalia Domínguez e Inés Ávila, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de Gustavo Gallardo. Ruegan al Altísimo consuelo para la mamá, su hermana Camila y demás familiares. Que Juanjo descanse en paz.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Ferrnando Cáceres participa el fallecimiento del hijo de su amigo Gustavo.

GIULIANO, FRANCISCO HELVECIO (Panchin) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus hijos Lilia y Juan Alberto Rossi, Adriana y Ricardo Carbonel, Orlando y Rita, nietos Stella Maris y Ezequiel Álvarez, Ismael y Constanza Rossi, bisnieta Ámbar Álvarez Carbonel y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol .EMPRESA SANTIAGO

GIULIANO, FRANCISCO HELVECIO (PANCHIN) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus hijos Lilia, Adriana y Orlando, hijos políticos Juan Alberto Rossi y Ricardo Carbonel, sus nietos Stella Maris y Ezequiel Álvarez; Ismael y Constanza Rossi; su bisnieta Ámbar Lucila. Sus restos serán inhumanos hoy Cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración en su memoria.

GIULIANO, FRANCISCO HELVECIO (PANCHIN) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus primos Rolando Oscar Giuliano (Rudy) y su señora esposa María Teresa Apud y sus hijos, lamentan participar fallecimiento de apreciado Panchín y acompañan con un abrazo fraterno, a sus hijos Lili, Adriana, Orlando y sus familias.

GUTIÉRREZ, RAMÓN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Su madre Elsa Banegas, su hija Julieta Gutiérrez, sus hermanos, Luis, Isabel, Elsa, primos, sobrinos, tíos, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el Cementerio de Luján Dto. Guasayan. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LUNA, FELIPE SANTIAGO (Gogui) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Sus hijos Toni, Ángel, Hugo, Mirian, Gabriel, Santiago, Ignacio, Valeria, Sami, Bruno, hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MARTINEZ, NÉSTOR O (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Su esposa Norma, sus hijos Gustavo, David y Gabriel, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor tu partida inesperada. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querida sobrina María Belén: tu partida repentina nos produjo mucho dolor. Dios te colme de amor y felicidad junto a tu padre y goces siempre de tu paz infinita. Te queremos mucho. Siempre estarás en nuestros corazones. Rogamos fortaleza para toda su querida familia. Su tía Margarita Briz, Rosa Muratore, Alberto Muñoz y sus hijos Javier y María Emilia y sus respectivas familias.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Inés, Cristina y Ana Díaz y familia, acompañan en este momento de profunda tristeza a su mamá Ángela y hermano.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Adolfo Witte y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento. "Que brille para Belén la luz que no tiene fin". Que en paz descanse.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Una muñeca hermosa se fue al cielo. Ya está en el coro de ángeles y en los brazos de su padre, que brille para siempre la luz que no tiene fin. Sus padrinos Tito y Pelada.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Un Ángel subió al Cielo, desde allí ilumina y acompaña a su madre, hermanos, sobrinos, primos y tíos. César, Perli, Joaquín y familia, Martín y familia, Eugenia, Carmen y Francisco Herrera acompañamos a Ángela, Javi, Martín con hondo pesar este momento de dolor, rogamos una oración a su memoria

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (DITO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Sus familiares Cuca Figueroa de Saad y Juan Saad y familia acompañan en esta angustia a Lita, a su esposa, a sus hijas, a sus hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria. Que Dios les conceda paz, consuelo, fortaleza y esperanza en el reencuentro cristiano celestial.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Carlos Alberto Castellanos y Marina Salvatierra, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Lita Nazar. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (Dito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Carlos Diósquez y Graciela Auatt, sus hijos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez Auatt participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (DITO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. El grupo de amigos " Los Lindos": Nano, Ale, Dany, Horacio y Marcelo participan con inmenso dolor el fallecimiento del gran amigo Dito. Ruegan una oración en su memoria.

SEGURA NAZAR, FELIPE NERIO (DITO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Dany, Guilly y Marcelo Murad participan con dolor el fallecimiento de su amigo Dito. Ruegan una oración en su memoria.

SIERRA, MARTA ESTHELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. El centro Amigos del Ciego participa con gran dolor su fallecimiento. Integraba la comisión directiva junto a su hermana Mary a quien acompaña con cariño en estos tristes momentos. Jesús misericordioso bendice su descanso. Oraciones por consuelo y paz para la familia.

SIERRA, MARTA ESTHELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. Yoyi Suffloni de Ibarra, su amiga y vecina participa con inmenso dolor su fallecimiento acompañando a su hermana Mari, sobrina, cuñada y demás familia, en tan difícil trance. Elevo oraciones en su querida memoria y descanso eterno.

STAVALE, GLADYS AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atletica Quimsa participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Claudio Pavon, miembro de nuestra comisión. Acompañan a su familia en este difícil momento

STAVALE, GLADYS AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento: Juanjo, Gustavo, Saúl, Jorge, Ibarra y Nicolás. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALVA, LAURINDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus hijos Josefina, Alfredo, Olga, Adriana, Marina, h/politicos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GRAMAJO, OLGA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Hoy hace un mes de aquel día que el Señor te elegió para que seas un ángel más, dejando a nuestras vidas destrozadas. Nada es igual, te extrañamos mucho. Shigo, tus hijos Lole, Myriam y Guilly, tus nietos Nacho, Lolita, Leo y Mateo Galván. Ruegan oraciones en su memoria, invitan a la misa a las 20 hs. en Pquia. Santo Cristo. Bº Libertad.

HERRERA, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/22|. "Fuiste al encuentro con Jesús, lo que reconforta nuestro dolor, porque estás en luz, renaciendo en paz y amor". Sus hijas Paola y Vanesa invitan a la misa que se celebrará en iglesia Catedral Basílica el domingo 16 a las 21 hs. Agradecemos profundamente las demostraciones de afecto recibidos ante su sentido fallecimiento, a su cuñado Polo Figueroa, sus hermanos/as: Luis, Guillermo, Beatriz, Ana, Rita y amigas Ariela Herrera y su esposo Marcos Sosa, Irene Díaz e Inés Ledesma. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento.Su hija Nora Lis y familia invitan a familiars, vecinos y amigos a la misa que se celebrará hoy en la parroquia Santo Cristo a hs 20.15. Se ruega una oración en su memoria.

ADUR, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querido hermano, ahora estás descansando, bastante has sufrido aquí en la tierra. Ahora estás con tus seres queridos en un lugar bello donde reina la alegría que vos te mereces junto a tus seres queridos, algún día volveremos a estar juntos, siempre en nuestro corazones. Su hermana Mary Adur de Bravo, sus sobrinos María José y ruli Acosta, Guillermo Bravo y sobrinos nietos Rauli, Flopy, Ángeles y Alicia Acosta participan con dolor su falleicmiento.

ADUR, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querido Nene vivirás en el recuerdo de tus familiares. Luis Alberto, Dra. Caludia Acosta y Daniel Acosta e hijos Magaly y Dany Truco y familia. Graciela Adur y Emilio Adur, Francisca, Ferny e hija y Paula Adur, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. "Entonces Jesús dijo - "Yo soy la resurrección y la vida". Su hija Gachita y sus nietas Virginia y Valentina y Juan participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Mami concédenos el consuelo que necesitamos para seguir. Te recordaremos siempre. Su hija Edith y su nieto Rodrigo participa con profundo dolor su fallecimiento. //* El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte. Su hija Estely, su hijo político Beny, sus nietos Anita, Florencia, Ignacio y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Sembraste amor toda tu vida y dejaste huellas muy profundas en todos. Su hermana política Elsa Tagliapietra y sus hijos Gustavo, Mabel y Walter con sus respectivas familias acompaña a sus hijos y nietos en este momento tan doloroso.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Fuiste una persona bondadosa, ejemplo de unión familiar. Te llevaremos siempre en nosotros. Sus sobrinos Daniel Suárez y Roxana Molina Sánchez, sobrinas nietas María Agustina y Helena María. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querida tía Nena, tan hermosa y con esa sonrisa que nunca se borraba, tenías una generosidad que no conocía límites, siempre estabas dispuesta a ayudar a quienes te rodeaban. Te fuiste físicamente pero permanecerás en nuestros corazones y en nuestra memoria con tu calidez y esa infinita amabilidad que te caracterizaba. Sus sobrinos Claudia Sánchez, Ricardo Torressi, Marianella y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor que su familia pronto puedan encontrar consuelo por su partida.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Sus primos Carlos Alfredo Jugo y Juana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia Jugo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. " Señor ya está ante tí recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Antonio Taboada y Norma Lissi, Marthavelina, Paola, tus ahijados José A. y Stella Marys Taboada Lissi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia en el dolor elevando oraciones en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querida mami: con un inmenso dolor en el alma y también con mucho amor y gratitud por todo lo que diste siempre, te despedimos. Sus hijas Susana, Gachita, Edith y Estely participan con mucho dolor su fallecimiento.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. "Tú, Señor, por tu Santísima pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a ella gozar de tus maravillas". Su hija Susana, sus nietos Leandro, Verónica y Silvana, su querido bisnieto Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Tía Nena, fuiste muy especial para todos nosotros. Descansa en paz. Participan con dolor su fallecimiento. Eduardo Camacho y flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Tía Nena descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin!. Participan con dolor su fallecimiento Pablo Camacho y flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querida cuñada Dio te de el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Quedan los recuerdos de los grandes momentos compartidos. Marica de Pablo, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Que brille para vos la luz que no tiene fin". Descansa en paz!. Participan con dolor su fallecimiento Claudio Camacho y flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Tía Nena, madrina querida. Te fuiste de repente. Nos queda el consuelo de que no has sufrido demasiado. Fuiste muy buena en vida, brindando lo mejor de vos a todos. Descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu ahijada Ely Camacho y flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Tu amigo Carlos Sánchez y flia, y todo el personal de Corralón Sánchez participan con gran dolor el fallecimiento de la Señora Nena y piden una oración en su memoria y resignación para sus familiares.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".Personal directivo Docente y administrativo del Jardín de Infante nº 185 Niño Feliz, participan con profundo dolor del fallecimiento de la Madre de la Señora Vice-directora Silvia Susana Sánchez. Se ruega una oración en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. José Pécora, Kuki Sánchez, Ana María Pécora, Yacko Antonio Pécora, Macarena Montenegro, Javier Villarreal Pécora y Milagroa Villarreal Pécora, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|.Bienaventurados los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia de Dios". Nena vecina y amiga desde la juventud. La vida nos separó por senderos distintos pero siempre estuvo en mi tu cariño, tu sonrisa y tu don de gente heredado de tus padres. Mercedes Herrero de Nediani, hijos, nietos y demás flia te despiden con dolor, rogando a nuestro Dios , consuelo para tus seres querido especialmente pata tu hermana Elvira de Nediani. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Charito, Gustavo Gallo y familia acompaña a sus hijas Edith, Graciela, Esteli, Susi y a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Todos los hombres son iguales, la diferencia entre ellos, no está en su nacimiento, sino en sus virtudes, y doña Nena las tuvo, principalmente el amor... su gran corazón hacia el prójimo, es por ello, las que tuvimos la dicha de conocerla... amigas de su hija Estely... Maria Eugenia, Gaby, Alicia, Nancy, Karina, Claudia, Mónica, lloramos tu partida celestial y acompañamos a toda su familia. Unidos en oración.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Querida Estely: tus compañeros de la promoción 87 del colegio Santiago Apóstol, te abrazamos en este momento de tristeza y dolor por el fallecimiento de tu Mamá. Elevamos oraciones en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. María Teresa Carrasco, Juan Carlos Olivares, sus hijos Sebastián, Mariano, Martín y Juan Pablo y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Centro Educativo Bernardino Rivadavia participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Estela Sánchez y elevan una oración en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en Mi, no morirá para siempre". Jn. 11,25. Gabriela Ibáñez Peralta, Guillermo Rojo y sus hijos Juanpi y Lorenzo participan el fallecimiento de doña Nena, madre de nuestra querida amiga Estely Sánchez, acompañándola en su dolor, así como también a toda su familia. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Su prima Gabriela Verón y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Su madre María Gargallo, Su hermana Pichi, su cuñado Kike y su prima hermana Pepa Gargallo, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor Su partida. Te llevaremos por siempre en nuestros corazón. Dios te tenga siempre en su Santa Gloria.

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Sus sobrinos Javier Robottaro y Lic. María Julieta Robottaro, sus sobrinos políticos Maru y Lucas, participan con profundo dolor tu partida.

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Chichita, Mirta Rebottaro y Carlin Bustamante, participan con profundo dolor tu partida.

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Marta Angélica Robles de Acuña, participa el fallecimiento de su querido primo Rulo

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, tantos recuerdos quedarán en la memoria. Viajes, carreras, juntadas, siempre en nuestros corazones. Amigos: Raúl Carlos Bibi Catálfamo, Carlos Sergio Catálfamo y flia. Jaquy Catalfamo y flia. Alejandra Catalfamo y flia. Q.E.P.D

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Tu amigo Carlos Sánchez y flia, y todo el personal de Corralón Sánchez participan con gran dolor el fallecimiento del amigo Rulo y piden una oración en su memoria y resignación para sus familiares.

VIZCARRA, ODINA ROSA (q.e.p.d.) Fallecio el 12/1/22|. " Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mi aunque este muerto vivirá, y todo el que cree en mi nunca morirá".(Juan,11-25-26). Sus sobrinos Teresita, Hugo, María Cristina, Juan Ángel, María Manuel, Ema Miriam, María de los Ángeles, Matías David, Ramón Vizcarra y sus respectivas familias y su prima Norma Lucía Vizcarra participan con profundo pesar el fallecimiento de la tía Odina y abrazan en el dolor sus hijos Lalo y Laura y demás familiares rogando por el eterno descanso de su alma.

PLATAS, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/20|. Te fuiste fisícamente de nuestras vidas, pero sigues presente en cada corazón. Gracias a tu amor, enseñanzas y ternura. Es un año más sin tí, pero con tu amor intacto que jamás olvidaremos. Tus padres, Ramón Platas y Marcelina Abdala, esposo Jorge O. Salvatierra, hijos Franco, Araceli, Macarena y nietos.

CHAPARRO, LUIS ANTOLÍN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Sus hnos. Roberto, Carlos, Peri, sobrinos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Loreto. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GALLO, VICENTE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Su esposa Antonia, sus hijos Luis, Vicente, Cristina, Walter, Mariana, Marcelo, Irma, hijos politicos, nietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9hs en el Cementerio Cristo Rey (Loreto).Cob Caruso Cia Arg de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MARTÍN DE ROMACHO, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus exalumnas Mari Ricci, Chochi Miranda y Amanda Villalba participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

PRADO, NICEFORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Fallecio el 15/1/22|. Sus hijos Zulema, José, Gabriel, Raúl, Carlos, Santos, Nieves, Ángel, Silverio, Juan, h/políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Cristo Rey (Loreto) - Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

RUIZ, RICARDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. Personal directivo, maestraza, docente Centro Experimental N°3 participan con dolor lel fallecimiento del docente Ricardo Ruiz ruegan una oración en su querida memoria.

RUIZ, RICARDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. Que tristeza saber que te fuiste a la casa del Padre a gozar la vida eterna. Joven sencillo y humilde, que Dios te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno.Acompañamos en éstos momentos de dolor a sus hermanos y demás familiares. Lola de Leiva, sus hijos Patricia, Alejandra, Marcelo, Diego y Pablo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SUELDO, DOMINGO FERNANDO. ( q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. Tu partida deja una huella imborrable y por eso sempre te vamos a recordar. Su amigo Jorge Ariel Mansilla junto a Roxana Huanco partcipan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.