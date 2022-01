FÚNEBRES | 18 de enero del 2022

18/01/2022 - 04:56 Funebres

Fallecimientos

17/01/2022

- Luis Alberto Corvalán (Fernández)

- María Luisa Juárez de Paz

- Esther Isabel Tarchini

- María Elisa Espinosa de Mariani (Frías)

- Rosario del Valle Domínguez (La Banda)

- Francisca Arminda Nieva

- Claudio Emiliano Basualdo

- Mario Alberto Ferreyra

- Segunda Rosa Campos (La Banda)

- Valentina Abigail Pezzini Cacharani (Simbolar)

- Jacinta Nélida Ybáñez (Villa Atamisqui)

- Segunda Elena Yolanda

- Pascual Ramón Mladenoff

- Teresa Noemí Rivero

- Nieves Estela Paz (Simbolar)

- Teodocia Caro (Dpto. Bandera)

- Ada Carmen Tévez (La Banda)

- Miguel Ángel Jiménez (La Banda)

- María Florencia Artaza (Loreto)

- Ysabel del Carmen Coronel

- Domingo Alfredo Gramajo

- Ramón Antonio Pérez

- Mercedes Argelina Castillo

- Miguel Orlando Santillán

- Nicolo Franzone

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTHER ISABEL TARCHINI (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió el 17/1/22 y espera la resurrección.

Su hermano Roberto Tarchini, su hna. política Teresa Ozán, sus sobrinos Gisela, Roberto y Fernando Tarchini, Carolina y Emilia y sus sobrinos nietos Máximo, Ernestina y Candelaria Tarchini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTHER ISABEL TARCHINI (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió el 17/1/22 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTHER ISABEL TARCHINI (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió el 17/1/22 y espera la resurrección.

Hoy mi hermosa prima partió a la casa del Padre a reunirse con los que nos precedieron. Descansa en paz. Mariela Tarchini acompaña a su familia en esta gran pérdida. Eleva oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTHER ISABEL TARCHINI (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió el 17/1/22 y espera la resurrección.

Myriam Bauque de Tarchini, sus hijos Roberto, Alejandro, Viviana y Mariela Tarchini acompañan a su familia en este dolor. Que descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESTHER ISABEL TARCHINI (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió el 17/1/22 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALECIMIENTO

MARÍA ESTER JAIMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/22 y espera la resurrección.

Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma. A pesar del dolor que dejó tu partida, nunca olvidaremos tu presencia en nuestras vidas y serás el sustento para nuestra alma. Su esposo Jorge, sus hijos Belén, Nico, Florencia y Javier, sus nietos Nahuel e Isa y todos sus seres queridos y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDDA PISTAMIGLIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSARIO FRANCISCA SANJUAN DE PIGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/22 y espera la resurrección.

El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSARIO FRANCISCA SANJUAN DE PIGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/22 y espera la resurrección.

Formamos una hermosa familia, 62 años de amor, te fuiste primero, te extrañaré. Siempre a tu lado, tu esposo Santiago Domingo Piga participa su eterno descanso junto al Seño y nuestra Madre del Carmen.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIO ALBERTO FERREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/22 y espera la resurrección.

Directivos y empleados de la Secretaría de Ciencias y Tecnología y Nodo Tecnológico, acompañan en estos momentos de tristeza a la compañera de la institución Florencia Ferreyra y a su familia por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones para el alivio y la memoria.





RECORDATORIO

JORGE NICOLÁS SZELIGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/1/21 y espera la resurrección.

A los 9 días de su partida, sus amigos y consejeros del Consejo Consultivo de Adultos Mayores, participan con profundo dolor y lo recuerdan al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.





INVITACIÓN A MISA

Subcomisario RAÚL EDUARDO DÍAZ (Negrito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/07/21 y espera la resurrección.

Su esposa Corina Terrera, sus hijos Mercedes, Raúl, Nena, Gustavo, Ivana, sus nietos Mayra, Exequiel, Marcelo, Daniel, Eduardo, ClaudioLorena, Diego y bisnietos, al cumplirse seis meses de su partida al reino de los cielos, invitamos a la misa a realizarse en la Pquia. Ntra. Sra. de Mailín, hoy a las 20 hs. Rogamos oraciones en querida memoria.





RECORDATORIO

OLGA ISABEL MARTINEZ DE PÁEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

Querida mamá: ahora sí llego el momento de descansar. Fuiste una luchadora incansable, ejemplo de tenacidad, dando batalla hasta el fin, guerrera de verdad. Siempre estarás en mi corazón y en el de tus nietos que jamás te olvidarán. No hay palabras para definir lo mucho que fuistes y nos distes todo, siempre. Te vamos a extrañar. Tu hija Myriam, tus nietos Abel, Carolina, Leandro y Luisina. Tus bisnietos Juan Cruz y Nazarena. Descansa en paz, vieja querida. Rogamos oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

CÉSAR CASILDO ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/1/19 y espera la resurrección.

Entonces al Sr. la acción de gracias para nuestro Dios toquen sus arpas. (Sal. 147,7).

Amabilísimo Jesús, llamaste a tu siervo Cesitar a tu reino celestial. Concédele el descanso al lado de sus seres queridos. Que tu providencia divina nos permita: que siempre more en nuestros corazones y en el recuerdo imborrable. Hermano, bello amigo, compinche cariñoso; cómo me haces falta. Tu presencia física me daba fortaleza y seguridad cuando era una niña temerosa. Formaste tu propia flia., y le supiste dar grandeza espiritual.

Hoy te digo Pico querido, ya jugaremos en el jardín del Edén, como lo hacíamos en nuestro paseo España. Te adoro Flaquito mio. Tu Hna. Tere. Sus hijos, sus nietos, sus hermanos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita.

BASUALDO, CLAUDIO EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su esposa Emilia Herrera sus hijos Maria, Emiliano, Julio, Sandra, Ariel, Claudia Roxana, Julieta, Fernando, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Lujan SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRAVO, JUANA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. "Te amamos Juanita. Gracias por ser la abuela, la madre, la hermana que todos necesitábamos. Te vamos a extrañar siempre". Daniel, Claudia, Juli y Lucca.

BUSTOS, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Mariela Tarchini participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña a su familia en este doloroso momento.

BUSTOS, FRANCISCO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Servicio y Transporte SRL, Zafiro Turismo participa con profundo pesar el fallecimiento de una persona que le aportó mucho al transporte de nuestra provincia. Q.e.p.d.

CASTILLO, MERCEDES ARGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su hijo Ramon, nietos Milagros, Javier, Lautaro, Jimena, Cristian, Cecilia y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio Jardín del Sol. a las 9 hs. Serv. Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, YSABEL DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Juan, Orlando, Yolanda, Josefina, Maria, h. pol, nietos, bisnietos y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nva. Francia. Serv. Impulso Serv. Sociales.Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Mario Narvaez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia en tan doloroso momento y ruegan oraciones a su memoria. Frías.

DÍAZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. La comunidad educativa de la Esc. N° 17 "Félix Frías" participa con profundo dolor el fallecimiento del ex director de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Luis Arturo Marturet (Chacho) y Lucio Ávila participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRANDO, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento del afiliado compañero Luis Antonio y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Participan con profundo dolor. Su tía Sara Ferreyra, Alberto Aseguín y Viviana Aseguín.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su prima política Elsa Figueroa, sobrinos Federico, Raúl y Daniela demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria y cristiana resignación para su esposa Roxana, sus hijas y demás deudos

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus primos políticos Graciela Figueroa y Juan Cianferoni, sobrinos José Luis, María Belén, María José, María Eugenia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria y resignación a su esposa Roxana, hijas, hijos políticos y nieto.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus primos políticos Mario, Elsa y Graciela Figueroa, y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan a su querida prima Roxana, a sus hijas Florencia, Valentina, Agustina y Manuela. Se ruega una oración en su memoria.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su tía Haydee Ferreyra, su prima Rita Daniela Galvan Ferreyra y su familia Pablo Alvarez, Bárbara y Nuria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Florencia Ferreyra, egresada y colaboradora del Área de Vinculación, Transferencia y Extensión, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Que brille la luz que no tiene fin. Su amigo Pablo Orellana y familia participan con profundo dolor su perdida. Elevan una oración en su memoria.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Alfredo Humberto Bonahora y familia, Dr. Luis Bonahora y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia, en tan lamentable pérdida.

FRANZONE, NICOLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Salvador, Susana, Angela, Honorio, Mercedes y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Serv.Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Anita Castigllione participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a Gustavo y familia en este momento.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. El Instituto CIBAAL acompaña con dolor irreparable la pérdida del sobrino de la Dra. Ana Ledesma y elevan oraciones por su descanso eterno.

GIULIANO, FRANCISCO HELVECIO (PANCHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Su primo Miguel Ángel Giuliano y familia (a), participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

GIULIANO, FRANCISCO HELVECIO (PANCHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Beatriz de Picoli, Ana María de Hernández, Eugenia de Argañaraz y Elena de Corbalan, participan el fallecimiento de Pancho, esposo de Lili Caporaletti (f), ex compañera del grupo de oración y acompañan a sus hijos Lilia,Adriana y Orlando en tan doloroso momento ¡Que Dios lo tenga en su gloria!.

GRAMAJO, DOMINGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hermanos, tios, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en cmenterio de Los Flores. Serv. Impulso Serv. Sociales Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBARRA VDA. DE LÓPEZ, ROSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. Dani Ibarra. Desde mi más profundo dolor junto a mis hijos, mi nuera y mi nieta, acompaño al primo Dardito y a su familia, sabiendo que la tía ya está junto a Dios. Q.E.P.D.

IBARRA VDA. DE LÓPEZ, ROSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. Con profundo dolor y lamentando la pérdida de mi querida hermana Nena participo y acompaño a sus hijos y nietos por su fallecimiento. Leo Ibarra e hijos Negrito, Dani y Fabián.

IBARRA VDA. DE LÓPEZ, ROSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. Tus sobrinos Negrito Ibarra, Martita, Florencia y Javi participan con dolor el fallecimiento y la partida junto a Dios de la querida tía Nena. Q.E.P.D.

JUÁREZ DE PAZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Su hijo Juan Carlos Paz Juárez, su hija política Mirta Mejías, sus nietos Belén, Facundo, remedio, Jordán y Agustín Paz Juarez Mejías Participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán y nomás hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MLADENOFF, PASCUAL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su esposa Nidia, sus hijos Pablo, Paola, María Jose y sus nietos Virginia, Thiago, Tahiel y Maksin participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NIEVA, FRANCISCA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Eduardo Alfredo Nieva y Celina Nuñez sus hijos politicos Norma Sosa, Enrique Coria , Azucena Loto nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de los Flores SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. El ángel más hermoso, volvio a los brazos del Señor, tan solo te adelantaste, tan solo estas un poquito más allá, porque quien paso por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestras almas para toda la eternidad. Gracias por regalarnos 33 años de amor, nosotros desde aqui te amaremos por siempre Belu hermosa. Su tío Ruly Peralta, sus primos Silvina, Fernando, Jimena y Maria del Carmen, sus primos politicos Daniel, Julian y Federico, sus sobrinos Valentino, Candela y Joaquina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa el fallecimiento de Belén y acompañan en este difícil transe a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus sobrinos, sobrinos pol, sobrinos nietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio de Los Flores a las 10 hs. casa duelo Patrocinio Diaz 1136. Bº Mariano Moreno. Serv. Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RIVERO, TERESA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus hijos Claudio, Daniel, Teresa, Alicia, Lucia y María, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Te amamos. Sus hijos Amalia Piga y Julio Valdez y su nieta Rocío participan c on profundo dolor su partida al cielo agradeciendo todo su amor y cariño, brille para ella la luz que no tiene fin.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Gracias mami,. te amamos. Sus hijos Susana Piga y Miguel Ledesma, sus nietos Valeria y Esteban, Andrea, Agustín y su bisnieta Cayetana participan con gran pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Gracias por tu legado de amor, vitalidad y alegría. Que tu amada Virgen del Carmelo te reciba y te lleve a los amorosos brazos de nuestro Dios. Te amamos. Sus hijos Norma Piga y Fermín Bordato, sus nietos Cecilia, Santiago y Andrés te despiden con profunda tristeza, que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione. Sus hijos Maria Cecilia , Blanca Ines, Susana, Enrique y sus respectivas flias, despiden con tristeza a la querida Titi. Abrazan a su esposo Santiago y a sus hijas con cariño y ofrecen oraciones por su pronta resignación.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus amigos Nora R. Rafael de Jiménez, Juan R. Jiménez y María de los Ángeles Jiménez y sus familias despiden con gran dolor a la querida Tití. Acompañan con cariño en estos momentos a su esposo, hijas y nietos. Ruegan por su descanso y gozo en el Señor; consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Roberto R. Rafael y sus hijos Robertito, Florencia y familia y Lucas participan con dolor y en oración la partida de Tití. Ruegan por su paz en el Señor y consuelo para su familia.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Carmen Mercedes Ledesma, su hija Susana Roldán, su hijo pol. Cr. Guillermo Roberto Zuaín, sus nietos Guillermo Gabriel, Juan Carlos, Nicolás Zuaín y su bisnieta Isabella Zualín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos: Florencia y Javier, participan con mucha tristeza el fallecimiento de la muy querida Tití y acompañan a su familia con el afecto de siempre.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sofía del C . Montesinos de Abalovic h y familia acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oracuiones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín, participan el fallecimiento de la Sra Titi. Acompañan a su esposo, hijas, nietos y demás familiares en este doloroso momento.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. La Comunidad Educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participa con profundo pesar la pérdida de la sra. madre de nuestra docente y Presidente de la Junta Electoral Dra. Susana Piga. En este momento de dolor hacemos llegar nuestras condolencias y afecto a la Dra. Piga y a toda su familia.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Luis Camuñas, Magalí Vicente, sus hijos José Luis y Alfonso; participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Claudia Camuñas, sus hijos Melina y Lisandro, participan el fallecimiento de su gran amiga

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Andrea Lucena, Roberto López y María Elena Barnetche, acompañan a Fermín y familia en tan triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Angela Viviana Moreno Pereyra, sus hijos, Roberto, Florencia y Facundo y Lucas y sus nietos Benjamin y Santiago, despiden a Tití con profunda tristeza y acompañan a sus hijos Susy y Normita y sus respectivas familias, con oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. María Pía de la Rúa Barnetche y familia, acompañan a Cecilia en este triste momento y elevan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sebastián Demasi, su esposa Florencia Sottini y sus hijas Josefina y Emilia Demasi, participan el fallecimiento de la querida Titi, acompañando a su amigo Santiago y demás familiares en este momento de dolor.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Cacho Salmoiraghi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Yaco y familia en este doloroso momento. Elevo oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos, Carlos Andrés y Agostina, Matias y Florencia y sus nietos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tití, acompañando a Yaco y su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Tití y acompaña a Yaco y familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. "Que brille paara ella la luz que no tiene fin". Raúl Espeche, Roxana Faccio y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Susi y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Mirian Abdala, José Peretín y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Titi. Que el Señor la reciba en sus brazos. Oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Siempre te recordaremos por tu forma de ser, noble, buena amiga, alegre con incansable devocion hacia la Virgen del Carmen. Tus amigos Chilo y Marieta y sus hijos acompañan a Yaco, e hijas Analia, Susana y Norma.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Mavel N. de Nader y su hija Mónica acompañan a su esposo Santiago y a sus hijas Analía ,Susana , y norma ,nietos con oraciones en este momento triste por la pérdida de la querida Titi. Ruegan al Señor les dé la fortaleza para sobrellevar este duro momento. Que descanse en paz su alma

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Promoción 1978 de las Hnas Franciscanas participan del fallecimiento de la mamá de Analía Piga. Y hacen llegar las condolencia a su esposo ,hijas y nietos El Señor le dé el descanso eterno a la estimada Titi.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Ing. Carlos Enrique Cheein y flia. participan su fallecimiento y acompañan al Ing. Santiago Piga e hijas en este triste momento. Que su alma descanse en paz.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Zulema Arce de De Marco, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Titi y acompaña a Santiago e hijos y demás familiares, en éste momento de gran pesar ante irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Freddy Basbus, su esposa Magalí Pece, sus hijos Marcelo, Basbus e hijos y Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este dificil momento rogando oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Susi querida , amiga del alma sentimos mucho la partida de tu mamita a la casa del señor!!!queremos que sepas que te acompañamos a vos y a tu familia en este triste momento. Tu grupo de oración , Adelita Ruiz, Marcela Paz , Roxana Faccio ,Marcela Pagani, Mariela Osorio, Alejandra Margarita y demás integrantes del grupo de oracion Santa Rosa de Lima.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Salomón Oscar Lafi y familia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y piden a Dios que de consuelo a su familia.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Teresita Ulibarri de Elías y sus hijos Veronica, Marcelo, Alberto y Valeria y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su amiga de tantos años. Ruegan oraciones en querida memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Marcelo Eduardo Elias y familia, personal de "Farmacia Real", particpan con dolor el fallecimiento de su apreciada clienta. Ruegan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su cuñado Ing. José M. Guzmán y familia, su sobrina Yessica M. Guzmán y flia., participan con profundo dolor su partyida al cielo y ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Dra. María Julia Ponce de Merino, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Susana y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus sobrinos Daniel Pagiia, José Agustin Lagiglia y familia y su ahijada Adriana Lagiglia y familia participan el fallecimiento de su querida tía.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Socios, gerente, médicos y personal de la firma "Sanatorio Norte SRL participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Carolina Polti de Rojas e hijos acompañan con cariño a familiares de Titi, en estos momentos de pena y ruegan al Altísimo los ayude.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Dra. Roxana Vera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Patricia Vélez García y Matías Santiago Gentilini participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Susi Piga, acompañan a su familia en este difícil momento.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Patricia A. García, sus hijos: Patricia E., Juan Ramiro, Sofía, Juan Gregorio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Patricia Becaria, Rody Saad y familia participan el fallecimiento de la mamá de Susi Piga. Elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. María Josefina Fuhr junto a sus hijos Valentin y Faustino Yocca Fuhr participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida amiga Susana.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Dra. Marcela B. Paz y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. Susana Piga de Ledesma y eleva oraciones por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Rosario Francisca Sanjuan de Piga y acompañan en el dolor a su hija, Dra. Susana Piga, Presidente de la Junta Electoral y docente, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, como así también a familiares y afectos.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque muera, vivirá". Jn. 11,25. Lita Sosa e hijos acompañan con profundo pesar a su amiga Norma y a toda la familia en este difícil momento. Se ruega oraciones por el eterno descanso del alma de su querida madre.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus fieles empleadas Marta Rodriguez, Rosa Almaraz, Belen Lucero, Sra. Claudia de Lucero participan con profundo dolor el fallecimiento de nujestra querida Sra. Titi. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Hector Luis Ribas, Magdalena Daud, Maria de los Angeles Ribas Daud y Miguel Gulayin lamentan el fallecimiento de la Sra. Tití y acompañan a toda su familiaen estos momentos de dolor. Rezamos por el eterno desvanso de su alma en los brazos de su amada Virgen del Carmen y Ntro. Señor Jesus.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Josefina Stancampiano de Muratore, sus hijos Santos Eduardo y Andres Horacio y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este momento a sus queridos hijos Susana, Migui y demas fliares. Elevan oraciones en su memoria y resignacion a su familia.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. María Fernanda Llugdar de Rotondo, Víctor Manuel Rotondo (h), sus hijos Emmanuel y Marifé y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Titi y acompañan a su esposo Yaco y a sus hijos Susana, Norma y Analía con sus respectivas familias, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. y por la fortaleza de su familia.

SANTILLÁN, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su esposa Nilda, hijo Rene, h. pol Toty y nietos Nico,Tomy, bisnietos María Emilia, Benajmin, Viky, nieta pol. Dahiana, Flia. Alderete, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Simbol.Serv. Union Ferroviaria. Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SIERRA, MARTA ESTHELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/01/22|. Benedicto Lupica, Maria Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Adrian y Karina Hayipantelli y Dario y Belén Giménez y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hns. Mary en este momento d tanta tristeza. Rogando oraciones en memoria de Marta y por la resignación de Mary

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su esposo Francisco Corona, hijo Francisco Corona Tarchini, nietos Ema, Renata Corona y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Ser. Org.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. "Nuestra alma está callada, cobijando el duelo de tu partida, solo nos queda recordar tu magia, eso que llevas en tus manos de palomas blancas". Sus tías Tere y Elena Giribaldi de Saavedra, sus primos Ana Elena, José Alfredo, Vanesa Lobo, primo político Eduardo Maguna, sobrinos Gabriel, Belén, Rocío, Facundo, Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. María Inés Arredondo, María Cristina Arredondo de Madoery y su familia participan con dolor la pérdida de la querida Nena. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Jorge Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Sarita Ayuch Tarchini y Martha Tarchini y sus familias en este doloroso momento y ruegan por una pronta y Cristiana resignación.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Cristian Oliva participa su fallecimiento, ruega por su descanso eterno y acompaña a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ada Morales de Ozán, sus hijos Tere, Marta y Jorge Ozán y sus respectivas familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Señor ya erstá ante tí recíbela y dale el descanso eterno". Sus amigas Dora Villarreal, Aurora Sierra, Ada B. Costilla, Nanci Castillo y Gisella Figueroa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Cristián Suarez Gómez, Romina Dónofrio e Isabella Suarez Dónofrio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOLANDA, SEGUNDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Liliana, Susana, José, Dolores, Ramirez, sus hijos pol y nietos participan condonar su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACOSTA MADRIGAL BELTRÁN, DANIEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/22|. Su esposa Alejandra Díaaz Cornet e hijos invitan a la misa hoy en la Parroquia San Juan Diego a las 20 horas Barrio Saint Germain. Con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

FIGUEROA, HÉCTOR HORACIO (Tito)(q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Hoy hace un mes de aquel día que el Señor te llamó para que fueras un ángel más, dejando nuestras vidas destrozadas, nada es igual. Te extrañamos mucho. Tus hijos Sergio y Franco y demás familiares invitan a la misa a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Se fue nuestra estrella favorita. El tiempo vuela, la vida pasa, pero tu recuerdo sigue entre nosotros, nos invade pero a su vez ayuda a ponernos de pie día a día. Nunca dejes de brillar, sos nuestra Luz en el camino. Sus hermanas, esposo, hijos, nietos, primos y sobrinos agradecen a toda su familia, a sus amigos de la infancia, adolescencia, compañeros y muy especialmente a todo el personal del Colegio Hermanas Franciscanas (desde el personal de maestranza, celadoras, educadores, hermanas, padres de alumnos y directivos). Al personal del BSE, Prosegur, Colegio La Asunción, Colegio Hermas de Bruijn, amigos y amigas de sus hermanas e hijos y a todas las personas que demostraron su amor por ella. Gracias infinitas. A su vez invitamos a la misa que con motivo de cumplirse dos meses de su fallecimiento se realizará el día 22 a las 20 hs. en Catedral Basílica. Rogamos oraciones en su memoria.

BUSSI, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus primos Carlos y Mirta Giambroni y sus hijos Guillermo y Andrés y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

BUSSI, NORMA (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. "Te fuiste a un lugar mejor donde no hay sufrimiento. Loly de Barraza y flia., Luz Villar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a la distancia a sus hijos Carlin y Liz. Ruegan oraciopnes para su alma y fortaleza a la familia.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima política Porota de González, sus hijos Alejandra, Gustavo, Rita y Carla González y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, PURA ADELAIDA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Mary Domínguez y flia., acompañan a su hermana politica Elsa, hijos y demás familiares, que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAMPOS, SEGUNDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Nancy y Carlos, hijos pol. Julieta y Luis, nietos y demás fliares. COBERTURA CARUSO CIA. DE SEGUROS ARGENTIANA S.A. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 - TEL 4219787.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Valle, Ricardo, Andrés y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00 hs en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Dra. Roxana Vera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

FERREYRA, HERIBERTO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. "Bienaventurados las personas de corazón puro porque verán el rostro de Jesús." , Miguel Marcelo Sayago, Inés Trejo, sus hijos Álvaro Miguel, Ana Carolina y María del Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento de su hija política Gabriela Anahí Ferreyra. Rogamos resignación a sus familiares.

JIMENEZ, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Nélida, Miguel Angel, sobrinos, nietos y demas fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

PEREYRA, ARTURO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. El Personal Directivo y Docente del Centro de Jubilados de la Escuela Nº 446 Dr. Carlos Coronel, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su socia Nidia Pereyra de Asseph. Elevan oraciones a su memoria.

TEVEZ, ADA CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hermano Tevez Héctor, sobrinos y demás fliares . SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

TEVEZ, ADA CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hermano Corocho Tevez, su esposa Fany, sus hijos Lujan y Gonzalo, sus nietas Zoe Ludmila y Mia Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TEVEZ, ADA CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su sobrina Irene, su esposo Tomás Munk, su hija Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TEVEZ, ADA CARMEN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su sobrina Marina, su esposo Andres Zunana, sus hijos Francisco y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARTAZA, MARIA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijo Jose Angel Paz su hija politica Teresita Escobar sus nietos Ana, Pelu, Florencia sus bisnietos Joel, Mateo su nietos politicos Gustavo y Fabiana y demas famliares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARO, TEODOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hijo Bravo Ramon, hija pol. Gómez Mabel, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs cementerio de Bandera Bajada. Dpto Bandera, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CORVALÁN, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus sobrinos, nietos Anabel, Cristian, Yamila, Julio, Jorge y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio cristo redentor (Fernandez). servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

ESPINOSA DE MARIANI, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Bienaventurados los limpios de corazón. Señor recíbela en tus brazos. Miguel Acuña, Viviana, Marisa, Gustavo, Cynthia, Cenia, Rita y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Vieja dejas un gran vacío en nuestros corazones, tu partida nos da consuelo saber que te fuiste al paraíso junto a nuestro Dios. ¡Te amamos!. Su esposo Juan, tus hijos Sandro y Vanesa, nietos y bisnietos.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Tu partida duele mucho, fuiste un ser maravilloso no es fácil aceptar que ya no estarás entre nosotros, consuela nuestro corazón todos los bellos recuerdos vividos junto a vos. Te amamos con el alma mi vieja hermosa. Descansa en paz. Su hija Vanesa, su esposo Rodrigo, y nietos Bautista y Florencia.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Vieja... hoy es un dia triste en nuestros corazones porque partiste a la casa del Señor, pero queda tu recuerdo y el amor permanecerá por siempre en nosotros. Tu hijo Sandro, su esposa Mariela, nietos Cristian, Celeste y Franco; bisnietos Valentino, Alma y Ambar.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Abuela se acabo tu recorrido por este mundo. Nos has dejados desolados y llenos de dolor, pero con el consuelo que descansarás en paz y que en algún momento nos volveremos a reencontrar. Tu nieta Celeste y tus bisnietos Valentino, Alma y Ambar.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Lic Mercedes Ferez, acompaña con gran afecto a su querido excomapañero Sandro Barraza, ante la irreparable pérdida de su querida madre. Que el Señor la reciba en su reino y goce de la felicidad eterna.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Excompañeros (rectora, personal de secretaría, cuerpo docente y alumnas) de Plan Fines: "Ellas Hacen", del colegio Fundación Cultural "La Brasa", participan el fallecimiento de la Sra. madre del querido preceptor y amigo Sandro Barraza. Elevan plegarias por su descanso eterno.

PAZ, NIEVE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su familia participan con dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEZZINI CACHARANI, VALENTINA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su familia participan con dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumaos en el cementerio de Colonia El, Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YBAÑEZ, JACINTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hija Lilian, su hijo pol Juan y sus nietos Nadie, Noelia, Brenda, Mariano y Sofia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Villa Atamisqui. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.