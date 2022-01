FÚNEBRES | 19 de enero del 2022

19/01/2022 - 03:30 Funebres

Fallecimientos

18/01/2022

- José Roberto Torres

- Fernanda Moralez (Loreto)

- Fernando Javier Sequeira (Loreto)

- Pedro Telmo Ledesma

- Enrique José Scorcelli

- Antonia Ovejero

- Bernarda Rodriguez (Villa Atamisqui)

- Carlota Argentina Roldán

- Beatriz Santillán

- María Esther Lugones

- Edda Pistamiglio

- Luis Alberto Torrez (Fernández)

- Nemecia Élida Chejolan

- Nilda Cira González

- Luis Antonio Coronel Iñíguez (Guasayán)

- Jorge Adalberto Diósquez

- Miguel Clemente Salvatierra (Las Termas)

- Nélida Isabel Álvarez

- Marta Susana Rodríguez

- Oscar Alfredo Ovejero

- Antonia Ávila

- Víctor Aristóbulo Bustamante

- Marina Frutalca Celiz

- Jorge Guillermo Gómez

- Roberto Barraza

- Roberto Castillo

- María del Valle Gordillo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

INVITACIÓN A MISA

FELICIANO ANTONIO ÁVILA (Chiquito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/17 y espera la resurrección.

“Padre, sos palabra grabada en mi mente. Padre, sos emblema que viste mis sienes. Sos perfil de un tiempo lleno de consuelo, me abriste las alas y yo te agradezco porque me diste una estrella montada de consejos. Padre, eres mi sangre dorada que cobre mi universo…”. Papi, hoy se cumplen cinco años de tu partida física de este plano, pero tu amor inconmensurable nos sigue abrazando, vives en nuestros latidos y en los recuerdos que diariamente nos acaricia la pena de extrañarte tanto. Seguirás en nuestros corazones hasta el día de nuestro último encuentro. Siempre te amaremos. Su esposa Alicia Prados, sus hijas Valeria, Analía y Belén Ávila Prados, su hijo político Enzo Lugo, sus amados nietos Juan Ignacio y Francisco Corvalán invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano Se ruega una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

RAMÓN EDUARDO CARO

(QEPD) se durmió en el señor el 19/07/21 y espera la resurrección.

"Bienaventurados puros de corazón porque ellos verán el rostro de Jesús" querido hermano hoy hace 6 meses de tu partida al reino celestial, siempre fuiste una muy buena persona, un excelente ser humano puro de corazón y asi te vamos a recordar siempre todos los que te conocimos y anqué sabemos que estas junto a nuestra madre y junto a DIOS y que desde ese lugar guías nuestros caminos nos cuesta comprender tu ausencia fisica. Tu padre Pirulo Caro, tus hermanos Pedro Caro, Luis Caro, Oscar, Roberto y Sonia tu esposa Haydeé tus hijos Noah, Lucas y Edy. Ruegan oraciones a tu memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE ADALBERTO DIOSQUEZ (q.e.p.d) Falleció el 15/1/22.

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice intendente Roger Nediani, funcionarios y autoridades del gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

INVITACIÓN A MISA

MODESTINO ANTONIO SUASNÁBAR (Chacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/1/20 y espera la resurrección.

Después de dos años de tu ausencia física Negro querido te pedimos nos des fuerzas para seguir luchando en esta vida y para sobrellevar el dolor de haberte perdido. Son momentos duros que no pasan fácilmente, después de cincuenta años juntos. Nos reconforta sentir tu presencia por toda la casa, evocar anécdotas e historias de vida que contabas y recuerdos que dejaste en cada una de nosotras. Tu Titi, Ali, Negri, Oro, Vale y Vero te amaremos siempre. Hoy rezaremos por ti y por tu eterno descanso, al cumplirse el segundo aniversario de tu partida al Reino de los Cielos, en la misa a celebrarse en la parroquia Santa Rita de Casa a las 20 hs.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUISA FAUSTINA MORALES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/1/22 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro, junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre del preceptor del nivel secundario, Sandro Barraza. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

ÁLVAREZ, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su esposo Miguel, sus hijos Monica, Claudia, Carlos y Yesica, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". (capital - Santiago del Estero) . Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

ÁVILA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Nora, Vero, Maria, Sandra, Jorge y Osvaldo, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos y familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTILLO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hermana Nilda Santillán, sobrinos Claudia, Gladis, Romina y Belén participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta La Barranca. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CÉLIZ, MARINA FRUTALCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10.30 hs. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHEJOLAN, NEMECIA ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Ramon, Raul, Mari h. politicos nietos bisnietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, expresa gran pesar ante el fallecimiento de uno de los mayores referentes del sindicalismo docente santiagueño. Acompaña a su familia y ruega por su descanso eterno

DONOVAN GONZALEZ, NILDA CIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus hijas Estella, Mari, Fatima, Leila sus nietos Miariam ,Gabriel , Andres , Walter y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque La Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DONOVAN GONZALEZ, NILDA CIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Nilda Rosa Montenegro y su hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestras amigas y vecinas Estella, Mari, Fátima, Leila y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Te recordaremos en cada reunión familiar y estarás presente siempre en nuestros corazones. Gracias por las visitas diarias, por "las novedades" que tenías y compartías con picardía. Motivo de graciosas charlas. Fuiste una gran persona y ese legado queda para tus hijas y nietos. Mario querido, no has muerto, porque vivirás siempre entro nosotros. Que el Señor te reciba en sus brazos, junto a tu madre y a Martita y aquí protegeremos siempre a Roxana, a tus hijas y tu nieto. Con cariño elevamos oraciones a tu memoria. Tu tía Negra Carrizo de Reynolds y tus primos Mequi Reynolds, Ernesto Barzola y Darío Barzola Reynolds.

FERREYRA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Participamos con profundo dolor la partida de nuestro querido Mario, sus primos Dante C. Lucatelli (Gringo) y Nora Gutiérrez, sus hijos, hijos políticos y nietos. Descansa en paz.

GALLARDO LEDESMA, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Andrea Juárez, junto a su familia participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querido amigo Gustavo. Oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su esposa Margarita Ponce, sus hijos Lorna Yudith y Lucas Guillermo participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GORDILLO, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Rosalía, Santiago, H. pol., Daniel, nietos, bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ DE PAZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/22|. Hasta siempre tía Mary. Sus sobrinos Ana Clapes y Enrique Clapes y flia participan su fallecimiento.

LEDESMA, PEDRO TELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Mirta, Nancy y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEDESMA, PEDRO TELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijas Mirta y Nancy Ledesma, sus sobrinos Abel, Fernanda y Joaquín Ledesma lo despiden con gran dolor. Agradecen a Dios por su vida y ruegan por su eterno descanso en la Gloria de Nuestro Señor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, PEDRO TELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hermanos políticos Felix Ochoa, Anita Sosa junto a sus hijos Daniel y Viviana Dilascio, Mario y Silvia Di Filipo, Gustavo y María Eugenia Caballotti y Alejandra y Diego Cachagua acompañamosa en el dolor a nuestras sobrinas rogando al Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno; que brille para el la luz que no tiene fin.

LEDESMA, PEDRO TELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Aída P. de Rampulla, sus hijos y flias., Ruben Collado, sus hijos y flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de tan apreciado vecino, rogando al Altísimo por su eterno descanso y brille para el la luz que no tiene fin.

LUGONES, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su hija Maria Silvia Lugones, Monica Lugones, sus nietos Cristian, Raul, Milagros, Angela y Martin, su bisnieta Samay y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad (Capital - Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

MLADENOFF, PASCUAL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su tía Victoria Mukdsi de Quiroga, su prima Graciela, sus sobrinos Gabriela, Gael, Joel e Ivana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MLADENOFF, PASCUAL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. "Señor recíbelo en tus brazos". Sus compañeros de la Escuela de Comercio: Tere Agüero, Rebeca Banco, Ana Ingrata, Mirta Zurita, Luci Paz, Graciela Figueroa, Ana Contreras, Alda Ibáñez, Noni Cáceres, Tito Pérez, Carlos Falcione y Raúl Elías participan con profundo dolor su fallecimiento.

MLADENOFF, PASCUAL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Lic. José María Lami Hernández y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MLADENOFF, PASCUAL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. La familia Lami Hernández participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en estos momentos.

MLADENOFF, PASCUAL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Todo el personal de Las Malvinas despide con dolor el fallecimiento del gran amigo Pascual. ELeva oraciones en su memoria.

OVEJERO, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Gladis, Luciano, Adela, Eduardo, Carlos, Roberto, Víctor, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

OVEJERO, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Sus hnos. Esther, Hugo Ovejero sobrinos y sobrinos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su hija Ana Lia y Oscar, sus nietas Ana Carolina, Maria Laura, Andrea, Cesar y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz (Capital - Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Su sobrino José Luis Pistamiglio, su esposa Alines Valladares, sus hijos Ezequiel Pistamiglio y Paola Femia, Matías Pistamiglio e Inés Rodríguez Lozano y sus respectivas familias acompañan a su hija Analía, sus hijas y nietos y despiden con profundo dolor a su tía Edda, rogando oraciones en su memoria.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Sus ex colegas y compañeras de ASICANA: Lucy Acuña, Ana Barrionuevo, Mery Rose Verdaguer, Fina Capovilla, Olga Cheeín, María Cristina Ibáñez, Dalila Escobar, Liliana Bellés, Nora Loto, Naty Soria, Beba Rafael y Tere Orihué, te despiden con afecto deseando que todo aquello que lograste en vida te permitan un eterno descanso en paz.

PISTAMIGLIO, EDDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/21|. Vuela alto mi viejita viajera. El viaje mas anhelado. Que tu alma lo disfrute. Por siempre en nuestros corazones. Tu muñeca y su muñequita.





RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus primas de las mateadas: Mady, Tere, Tita y Marta, que siempre la recordaremos con cariño a la querida Marily por todos los hermosos momentos compartidos, acompañamos a la familia en este momento de gran tristeza y dolor.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Varón Ríos y Marta, despiden con gran tristeza y dolor a su querida prima Marily y acompañan a sus hijos Hugo, Mónica, Gustavo, nietos, bisnietos y a su compañero de vida Vega en este momento difícil que les tocó vivir.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Enzo Carabajal y flia. participan el fallecimiento de su querida tía y acompañan a la familia en este momento de gran tristeza y dolor.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Guillermo Ríos y familia participan con gran tristeza el fallecimiento de su querida madrina y acompañan a la familia en este momento de gran dolor.

RODRÍGUEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Alejandra Ríos, sus hijas Camila y Amira participan el fallecimiento de su querida tía Marily y acompañan a la familia en este momento que les tocó vivir.

RODRÍGUEZ, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/21|. Sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la paz COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN, CARLOTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Ruben, Cristina, Ana Karina y Maria del Valle, sus hija política Ines Roger, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso (Capital - Santiago del Estero) cob. CARUSO CIA ARG.DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Mario Alejandro Arce y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. María Elmina Santucho y familia participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amiga Susana y ruega oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia participan con pesar el fallecimiento de nuestra vecina y pedimos resignación para el ingeniero y su familia. Ruegan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor del fallecimiento de la mama de Susi Piga, acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Sus vecinos y amigos Gringo Costa Mayuli, Magui Macias y sus hijos Kary, Eri, Cristian y Seba lamentan profundamente la pérdida de Tití y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Qué brille para ella la luz que no tiene fin.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Toty Mayuli de Costa, sus hijos Gringo, Jacky y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Tití rogando consuelo en tan difícil momento para toda su familia. Elevan oraciones en su memoria

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su consuegra Alba Angélica Alderete de Ledesma, sus hijos Adriana, Dito, Silvia, Mercedes y Lucrecia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dito Ledesma, su esposa Susana Manfredi y sus hjos Gabriel, Matías y Nicolás Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Adriana Ledesma, su esposo José Herrera, sus hijos Jimena, Juan Pablo y Gabriela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Paco Sanjuán, Lidia Montoya, sus hijos Marcela, Adrián, Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tití, abrazan a su esposo Yaco, hijas y demás familiares en este momento de dolor y de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANJUAN DE PIGA, ROSARIO FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Adrián Sanjuán y familia participan con dolor el fallecimiento de su tía Tití, acompañan en este difícil momento a su esposo Yaco, a sus hijas Susana, Norma, Analía y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Tus hijos del corazón Raul, Maria, Noe, Guada, Luky y Valle, sus hermanos, sobrinos y su nieta del corazón Belen y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad (Capital - Santiago del Estero) cob. CARUSO CIA ARG.DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

SCORCELLI, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su esposa Hermelinda Montes, su hija Esther Lujan, hijo político, nietos Pablo, Juan, Estefanía, Fabio, bisnietos Maximiliano, Ayelen y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SCORCELLI, ENRIQUE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Abuelo querido...nos parte el corazón saber que ya no estás...Gracias por todo lo compartido.Emilio,Lisy,Nena,Mushi Matteo y sus hijos Valentín,Máximo, Felipe, Mía y Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su tío Arq. Ernesto Leyría, su tía política Josefina Herrera, sus sobrinos Maximiliano y Nora Lück (a) León y Fátima Infante, Florencia y Pablo Cáceres, sus sobrinos nietos Lihuén Leyría, Eva Cáceres Leyría participan con dolor el fallecimiento de su querida tía.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus cuñados Gringo Corona y Graciela Muratore de Corona juntos a sus hijos Ivana, Sergio, Tomas, Lourdes, Noelia y nietas Alfonsina y Faustina participan el fallecimiento con profundo dolor y ruegan al Altísimo por su eterno descanso en paz.

TARCHINI, ESTHER ISABEL (NENUSA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Que dolor es despedir a una hija tan querida se abrió mi corazón para nunca cerrarlo, para eso me llamabas madre. Ahora Dios te dará la luz que necesitas, lo mejor vas a encontrar a tus padres y desde la estrella más brillante me veras aún, siempre igual con tu familia. Me voy a cuidar como me pedías vos, nuestro amor fue nuestro. Hasta pronto Perla Ávila de Pettinichi y familia y Elmina.

TORRES, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hija Marcela Torres, sus nietos Marcela, Cristian, Gonzalo, Lourdes, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

TORREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 16/1/21|. Su esposa Maria Antonia Coronel sus hijos Claudia, Luis, Veronica sus nietos y demas familiares sus restos Fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





FERNÁNDEZ DE FOCHI, JUANA A. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/22|. A 9 días de tu partida recordamos a nuestra madre querida, sus hijos Alejandro, Luciana y Pedro Pablo y sus respectivas familias invitan a la misa el día de hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano (Juncal y Belgrano).





CORDERO, JUAN AGAPITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/21|. Es un aniversario más que se suma a tu partida, sigo pensando que una parte de mi se fue contigo, pero al recordar tus alegrías y vivencias llenas mi ser para continuar porla vida, algun dia nos volveremos a ver. Te amo y te extraño, mi amado hermano. Tus hermanos Gilda y familia y Roger y familia te recuerdan con cariño.

FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Al cumplirse tres años de su fallecimiento, su esposa, hijos, lo recuerdan con cariño.









BUSTAMANTE, VÍCTOR ARISTÓBULO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Sus hijos José, María y Sebastián, sus hijos pol Gabriel y Silvana y sus nietos Gabriel, Ignacio y Santiago participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Andrés, Valle y Ricardo Ruiz, su hija política Roxana Casares participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus nietos Andrés, Germán, Alejandro, Luján, Juan Martín y Celeste Ruiz; Vanessa y Andrea Tucznio, sus nietos políticos Ramiro Julián, Andrea Chamut y José González participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.), participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Ester del Valle Ruiz. Se ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Maria Rosa P. de Sayago y Daniel Falco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Valle y familia en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Animo y fortaleza te deseamos amiga Valle Ruiz. Tu mamá dejo un gran vacio con su partida...Pero llenalo de amor y lindos recuerdos. Silvia Grand, Ilse Fasano, Mónica Unzaga, Noel Palferro, Norma Gulotta y sus respectivas flias. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ROSARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus bisnietos Guillermina Tucznio, Joaquín Uliana, Rosario Julián, Agustín Julián y Manuel Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, LUIS RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Su tÍa Matilde Suvire, participa con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Ya estás en los brazos del Señor: Que brille para él la luz, que no tiene fin.

SERRANO, LUIS RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Su tía Matilde Suvire, Cristián Celiz, acompañamos con profundo dolor a la familia. "Que brille para él la luz divina para siempre.





CORONEL IÑIGUEZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/22|. Su esposa Laura Ibañez sus hijos Ayelen y Nicolas y demas framiliares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Parana dto Guasayan SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESPINOSA DE MARIANI, MARÍA ELISA(Chuchi) (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Sus hijos María Magdalena, Domingo Alfonso y Elizabeth del Valle, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MORALES, LUISA FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Acompañan con profundo dolor a la familia y a su nuera, José Umaño y su esposa Florencia y sus hijos Rodrigo y Eugenia.

MORALEZ, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Sus hijos Mirta, Elba, Fernanda, Lilia, Héctor, Wili, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey- Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MORALEZ, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Sus hijos, nietos y bisnietos y su yerno.

MORALEZ, FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. "Fuiste para mí un ejemplo de bondad, siempre dispuesto a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio". Su Hija Elba su yerno Santiago y sus hijos Fabian, Luciana, Jose Luis y Anahi.

RODRÍGUEZ, BERNARDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su hija Maria Ines Perez, sus nietos Blanca Estela Perez, Rosa Elena Ledesma, Adrian Ledesma, Luis Ledesma, Veronica Ledesma, Ruben Ledesma, Juana Ledesma y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui (Interior - Santiago del Estero) . Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

SALVATIERRA, MIGUEL CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. En espera de su pronta resurrección. participa con profundo dolor y tristeza, el Presidente del Concejo Deliberante, Lic. Raúl Feliciano Gutiérrez el fallecimiento del esposo de la compañera del Concejo Deliberante, Veronica Galvan. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MIGUEL CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. En espera de su pronta resurrección. Participan con profundo dolor y tristeza, los concejales y secretarios del Concejo Deliberante, la triste partida al reino celestial del esposo de la compañera del Concejo Deliberante, Veronica Galvan. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, MIGUEL CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. En espera de su pronta resurrección. Participan con profundo dolor y tristeza, los compañeros de trabajo del Concejo Deliberante, del fallecimiento del esposo de la compañera Veronica Galvan. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, FERNANDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. Su esposa Karina Pinto, sus hijos Nahuel, Yohana y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey- Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SEQUEIRA, FERNANDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Acompañan con profundo dolor Villarreal Hipolito Loreto y familia.