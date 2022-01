FÚNEBRES | 29 de enero del 2022

29/01/2022 - 02:23 Funebres

Fallecimientos

28/01/2022

- Guido Armando Privitera (Mendoza)

- Ramona Frida Gail Acuña

- Seferino Cesar Ernesto Luna (Dpto. Figueroa)

- Ángel Victorio De Marco

- Alba Rosa del Valle Aguilar

- Marta Ofelia Paz (La Banda)

- Mario Alberto Ibieta

- Amilcar Ricardo Juárez

- Silvia Susana Leyría

- Luis Delfín Banegas

- Mario Alberto Acosta

- Mario Alberto Ibieta

- Sara del Carmen Jiménez (La Banda)

- Bersabe Palavecino

- Olga Miana de Manzur

- Hugo Rubén Santillán

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANTONIO RUSSO, (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|.

El administrador, subadministrador, síndico, autoridades y empleados de la Caja Social participa el fallecimiento del padre y suegro de sus compañeros Amalia y Fernando.

INVITACIÓN A MISA

PETRONA ISABEL GEREZ ALZOGARAY DE CÉLIZ (q.e.p.d.) Se durmió el 29/7/21

Padre amado: hoy nos dirigimos a ti con el Corazón arrugado por aquel vacío que aún sentimos dentro de nuestro ser, de haber vivido la partida de esa hija tuya, la preciada, que hoy tienes junto a ti, pero también queremos darte las gracias por todos los años que disfrutamos a su lado, la que estuvo y estará en nuestros corazones. Mujer fuerte, luchadora, valiente, con esa fe que la caracterizaba, nunca dejó de mostrarnos Fortaleza spiritual, es inevitable no llorar al recordarte, fuimos tan afortunados de tenerte en nuestras vidas, sentimos tanto orgullo por la gran mujer, hija, madre, esposa, hna. Abuela, amiga que fuiste. La mejor de todas. “Fue fácil amarte, pero olvidarte será imposible”. Su esposo Vidal, sus hijos Yesi, Vero, Gabi, sus nietos e hijos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en calle Mal Paso y Costanera Bº Aeropuerto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BRUNO ANTONIO TARCHINI (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BRUNO ANTONIO TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió el 27/1/22

Francisco Feito y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BRUNO ANTONIO TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió el 27/1/22

Sus hermanas hermana Irma Susana y María Emma Tarchini, sus sobrinos Andres Ghirardi, Ana Carolina Ghirardi, Aline Ghirardi, Martin Jozami, Francisco Vera y Cintia Perez; María Fernanda Pujol, José María Pujol y Tomás Fleiderman y sobrina nieta Dana Pujol participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBEN SANTILLAN (q.e.p.d.) Falleció el /1/22|.

EL VICEGOBERNADOR DE LA PVCIA, DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBEN SANTILLAN (q.e.p.d.) Falleció el /1/22|.

EL SENADOR NACIONAL, DON JOSE EMILIO NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE SEPELIO

NIEVES EMILIA HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió el 28/1/22

¡Hermana! Vuela alto que las puertas del cielo están abiertas para recibirte y un coro de ángeles te cantará el aleluya. Su hermana Noemí Herrera participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA MIANA VDA. DE MANZUR (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|.

Querida abuela Olga, ya descansas en paz. Que Dios te dé el descanso eterno y te tenga en la gloria. Tus nietos queridos: Diego Guzmán y Gissell Meheris, Joaquín Guzmán y Andrea Brander, Ignacio Guzmán y Consty Gómez Molina te despiden con mucho dolor y tristeza.

Adolfo Guzmán y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Que Dios la tenga en la gloria y que en paz descanse.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BRUNO ANTONIO TARCHINI (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22.

Enrique Jose Billaud, su esposa Carolina Traine y sus hijas Carolina, Maria del Pilar, Delfina, Emilia y Felicitas, participan profundamente del fallecimiento de Bruno Tarchini. Acompañamos a su familia y elevamos una oración en su memoria.

ACOSTA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus hijos Claudio, Mario, Rocio, Milagros Acosta sus nietos Kevin, Morena, Guadalupe Acosta y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ACUÑA, RAMONA FRIDA GAIL (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus hijos Sandro, Fabiana, Carlos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

AGUILAR, ALBA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermano Angel Alberto Aguilar, sus sobrinos Claudio y Zonia, sus nietos Alma, Maitena, Giovani, Claudia, Celeste, Pablo y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron cremados.(Capital- Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

ALZOGARAY, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22|. María Luisa querida, nunca morirás porque estás en el recuerdo permanente de todos los que te conocieron. En el mío, como mi compañera inolvidable por sus conocimientos, alegría y generosidad. Gracias por todo lo recibido durante los años trabajados a tu lado. Acompaña a Diani, a quien abrazo con todo mi corazón, iluminándola desde allá arriba donde seguro estarás gozando de la luz eterna. Angela Viviana Moreno Pereyra.

ARGAÑARAS, ÁNGELA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Comadre y amiga incondicional de años, lamento tu partida sin un adios. Un gran abrazo a tus amados hijos, para siempre de Sara Rosa Yrene y de tus ahijadas Sandra del V. Bravo y Verónica Tati Bravo. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BANEGAS LUIS DELFIN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hijas Amalia y Graciela, su nieta Maria Ailen, su hijo político Pedro Jorge Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento". Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.(Capital- Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

BARRIO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. Los compañeros y amigos de Relatoría de la Fiscalía General de su hija Verónica Rocca, Dres. Martin Beltran, Lourdes Salas, Fabiana Gunther y Fernanda Ferreira Lesye participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El departamento de Administración y Gestión de la Escuela Técnica No 1 participa con profundo dolor y resignación del fallecimiento de la señora esposa de nuestro querido compañero profesor Gomez Roberto Carlos Acompañamos a su familia en este doloroso momento, Elevamos oraciones en su memoria.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. La comision directiva y afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia Sandra Cano y esposa de su socio Roberto Gomez. se ruegan oraciones en su memoria.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El Estudio Jurídico Córdoba y Asociados, Dres. Sebastián Córdoba, Walter Tapia Villa y David Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de uno de sus miembros, procurador Emiliano Gómez Cano, ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a su familia.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Enrique Zurita, ex compañero judicial, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Sandra. Excelente empleada, mejor persona, solidaria para con todos, su paso será imborrable para los que tuvimos la dicha de compartir con ella. Abrazo con todo mi afecto a Roberto y los chicos y elevo una oracion en su noble memoria.

CANO, SANDRA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Siempre estarás en mi corazon. Ana Clapes participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Sandra.

CARABAJAL, LITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, LITA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Sus ex compañeras de trabajo de la cabina telefonica de la Municipalidad de la capital: Carlota del Valle Barquin, Roxana Ochoa, Mabel Satillán y Luis Gonzalez participant su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Oramos por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Diego Luis Jimenez y Maria Alejandra Cerro participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Su amigo Juan Ramón Jiménez, su esposa Marcia e hijos despiden con dolor al querido Ramón. Acompañan con afecto a su familia y ruegan por su paz eterna y consuelo para sus seres queridos.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Directivos y personal de Antonio Gubaira Hnos.SRL, participan su fallecimiento.

CHÁVEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Chino, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia., Toti y flia., Gaby y flia., María Guadalupe, participan su fallecimiento.

CRIADO DE PÉREZ CURBELO, MYRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/22|. Tito Suárez, sus hijas Analía. Monica, Mariana y sus respectivas flias. participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan con mucho afecto a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DELGADO, ÁNGEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Cruz el 25/1/22|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Pedro y familia en este dolor,. Ruegan oraciones por su descanso eterno..

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña a su señora madre, sus hermanas, hermanos políticos, y a toda la familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor. Espera para todos el pronto consuelo de la fe.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Tito Suárez, sus hijas Analía, Mónica, Mariana y sus respecftivas flias., participamos con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GEREZ, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Analia Quadrelli y familia acompañan a su hija Norma y familia ante semejante pérdida y ruegan oraciones en su memoria

GEREZ, CARLOS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. "Las Caranchas" participan con profundo pesar del fallecimiento del padre de Norma, una de las pilares del equipo de Softbol.

HERRERA, NIEVES EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|.Sus hijos: Gustavo, liliana, Pablo, josé Emelio, sus nietos: Rita, Alejandro y Gabriel participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque la paz Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

IBARRA DE CABALLERO, NOEMÍ A. DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. una mala sorpresa tu final en esta vida amiga y compañera. Un gran abrazo a don Pichín Caballero y sus hijos. Tu amiga Sara Yrene y Soco Mansilla.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su esposa Norma, sus hijos Mariela, Ivan, Vanesa y Natalia, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBIETA, MARIO ALBERTO q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Todo aquel que cree en mi mas allá de la muerte vivirá para siempre. Su esposa Norna Ávila Manzur,sus hijos Mariela,yvan,Vanesa ,Natalia Ibieta y sus hijos políticos Pablo Pellicia ,Analia Diaz,Carlos Juan Dargoltz y Miguel Angel Torresi participan con profundo dolor y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Piedad.

IBIETA, MARIO ALBERTO (MUDO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus nietos Bautista, Ignacio y Augusto Ibieta, Maximiliano y Lucca Pellicia,Lautaro y Salvador Dargoltz, Ernestina y Antonina Torresi participan el fallecimiento de su abuelo.

IBIETA, MARIO ALBERTO q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Jorge J. Teves y su esposa Martha Beggeres participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Vanesa y familia en este doloroso momento.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Rolando E. Smith, Marta Lascano y demás fliares.Maria Marta y Sebastian, Erika y flia, María Eugenia y flia, Eugenio y flia participan el fallecimiento de su amigo y vecino. Ruegan oracion por su descanso y fuerza a su flia.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Vanesa Ibieta y acompañan a su familia en este momento de pesar.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Elke Zimmer, su esposo Alfonso Curet, sus hijos Augusto y Federico participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Norma Ávila, a su hija Mariela y demás familiares.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Amigas de su esposa Norma Avila: Martha Muñoz de Palmeyro, Mirta Bustamante, Gisela Macarol de Trejo, Carmen Rojas y Gladys Cuello de Socca participan con dolor su fallecimiento.

IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo participan su fallecimiento y acompañan a la querida Pelada y a sus hijos

JUÁREZ, AMILCAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su esposa Maria Aidee Aranda, sus hijos Richard, Marcela y Francisco, sus hijos políticos Lucrecia, Fabian y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso.(Capital- Santiago del Estero). Cob.CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

LEYRIA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hijo Juanchy, su hija política Pame, sus nietas Irina, Zoe y Marti participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso.(Capital- Santiago del Estero).Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Alba Camaño de Ávila y sus hijos Inés, Teresita y Roberto y Nancy con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Arq. Roberto Ávila, su esposa Nancy y sus hijas Florencia, Isabella y Sofía lamentan profundamente la pérdida de su amigo y acompañan en el dolor a su familia.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Los jóvenes de Acción Católica de la parroquia San Roque de la década de principios de los años ochenta Erick Orellana, Ale Garay, Ramón Ávila, José Ávila, Chuby Banegas, Raúl Llapur, Vitillo Villaroel, Ale Martínez, Marcelo Wagner, Pablo Catalfamo, Carlitos Corlli, Gustavo Gonzáles, José Coronel, Víctor Suárez, Robert Ávila, José Carabajal, Gustavo Sabalza, Víctor Fernando Suárez, Alejandro Radin, José Falcione, Carlos Soza, Carlos Ibañez, Elías Saab, Francisco y Juan Gorostiaga, Coco Infante, Carlos Lopinto, Raúl Santillán, Walter Gutiérrez, Walter Taboada, Roberto Arévalo, Roque Palavecino, Ariel Palavecino participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Romelia Andrade y familia participa con mucho dolor su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a su querida madre y hermanos por tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su querida memoria.

MATTEO, ROSA CLEOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/22|. Con gran pena despido a mi querida compañera de escuela de tantos años y como una vecina admirable. Tu amiga Sara rosa Yrene.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus hijos Graciela y Adriana Manzur, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cem. Parque de la Paz. Organizacion ANTONIO GUBAIRA HNOS S.RL.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en paz. Sus sobrinos Liliana Miana, Emilio Bravo y sus hijos Lorena, Hernán y Rocío acompañan con oraciones su partida al Reino Celestial y a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Ya está ante ti, recíbela en tu reino . Su sobrino Juan Armando Manzur,su esposa Mirta Miranda e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su hijos ante dolorosa perdida.





MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Mercedes Achával de Guzmán, sus hijos Francisco, javier y Felipe, nieta Irma Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Graciela y Adriana a sus nietos, bisnietos y toda su familia elevando oraciones por su descanso en la paz del Señor.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Mercedes, José Manuel, Sara y María Susana Achával y familia acompañan a sus hijas Graciela y Adriana, nietos y toda la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sara Josefina Achával de Ferreyra y familia acompañan a su hija Graciela y flia. en este momento difícil de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Marcia J. de Bustos, sus hijos Silvia, Carlos, Marcela y flia, acompañan en estos momentos a su querida amiga Graciela, por la perdida de su mamá, elevan una oracion en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Alejandra Barbieri y Manuel Prieto, acompañan a Graciela en estos momentos por la perdida de su mamá, rogando una oracion en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Dr. Martin Diaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio y Dra. Marcela Garnica participan el fallecimiento de la Sra. madre de la CPN Adriana Manzur, empleada de este organismo. Elevan oraciones en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. María Ester Jozami,Lilian Jozami,José Luis Velazquez ,sus hijos y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querid a familia.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Sergio Gómez Molina, su señora Liliana Domínguez y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Huerto Lucas y Nicolás y ruegan oraciones en su memoria..

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. "Jesús misericordioso te abrace y te lleve al lado de Dios Padre, querida tía Olguita en el Paraíso Celestial dándole descanso eterno a tu alma y haciendo brillar para ti la luz que no tiene fin. A tu familia le dé resignación cristiana, fortaleza y consuelo". Te despedimos con tristeza y dolor: Olga Crespín Vda. de Bitar, sus hijas Zulma, Nadia, Mariela y Judith Bitar con sus respectivas familias.

MRAD DE SUARES, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22 en San Juan|. Sus compañeras del Jardín Municipal Nro. 1 Blanca Nieves: María Luisa, Kike, Paula, Silvia, Inés y Elsa participan con dolor su pérdida y acompañan a sus hermanas y sobrinos rogando por su eterno descanso.

PALAVECINO, BERSABE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus hijos Gladys, Nieves, Mónica, Fernando, Daniel, y Mariana, hijos polit. Juan, Marcelo, María y Alejandra, nietos, bisnietos ,hermanos, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio de Rodeo de Soria, casa de duelo Posadas 549 CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

PERALTA, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Sus sobrinos Pancho, Mirta, Pedro, Nancy, María Peralta y sus respectivas familias, despiden a la querida tía Piruca. Acompañan fraternalmente a sus primos Lucho, Nelly, Carlitos, Anita, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

PREVITERA GUIDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22 en la ciudad de Mendoza|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento del padre de su asociado Dr Jorge Eduardo Previtera. Acompañan en este duro momento a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PREVITERA GUIDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/22 en la ciudad de Mendoza|. El Dr. Juan Carlos Elean, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido colega, acompañando a su familia en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

RAYMUNDI DE CORÁN, ELAYNE SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Pedro L. Mulki, Ángela Cisneros (a), sus hijos Gabriela y familia, Gustavo y familia, Zulema y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su empleado Mario Corán y acompañan a su familia en estos momentos difíciles.

RAYMUNDI DE CORÁN, ELAYNE SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Administración de la Galería Leonardo y compañeros de trabajo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Mario Corán y acompañan a su familia en este momento doloroso.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Nancy Ledesma, Saúl y Diego Carrizo participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Lita y tío de Marito Y Eduardo Gómez y flias y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Nelly Ledesma, Dicto Verón y sus hijos Nico, Maru y Álvaro y nietos Vicente y Lilah participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Lita y tío de Marito Y Eduardo Gómez y flias y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de dolor.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Carlos Ledesma y su hija Verónica participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Lita y tío de Marito y Eduardo Gómez y flias y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de dolor.

REINOSO, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22||. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con afecto a Berta, amiga de siempre, junto a su familia.

RODRÍGUEZ, MIGUEL AUGUSTO (C.P.N) (MIKE) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Rosa Sibilat, Adrian Lastra Sibilat, Walter Sibilat, Viviana Herrera, Acompañan a Luján y Kiki en esta dolorosa e irrecuperable perdida

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su esposa Mirta Carrizo de Santillan, hijos Pablo Julian, Melina María, Maria Paula y Guillermina María Santillan, su hermana Beatriz, su cuñado Raul y sobrinas participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cem. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.RL.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Daniel, Maxi, Romina Poncio y Silvia Morales despiden a Cacho con mucha tristeza, acompañan a su esposa e hijos y ruegan a Dios para que su alma descanse en paz

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su amigo Raúl Atía y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus amigos de Brea Pozo: Magalí, Varela y Negro Mattar participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Tu partida inesperada dejó un dolor muy grande en nuestro Corazon. Gracias por todo el amor que nos diste. Te amaremos hasta la eternidad. Su esposa Mónica Berarducci, sus amadas hijas María del Huerto y María Antonella participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermana Irma Susana Tarchini, sus sobrinos Andres Ghirardi, Ana Carolina Ghirardi, Aline Ghirardi, Martin Jozami, Francisco Vera y Cintia Perez. Elevan oraciones.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermana María Emma Tarchini, sus sobrinos María Fernanda Pujol, José María Pujol y Tomás Fleiderman y sobrina nieta Dana Pujol. Elevan oraciones.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su primo Pedro Cioccolani y Gabriela Zanatta, sus hijos Solana, Agostina y Francisco acompañan a Mónica, sus hijas y sus hermanas María Emma y Tuchi en este dificil momento rogando oraciones para el querido Bruno.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su primo Marcelo Cioccolani y Ana Inés Ducca, sues hijos Matías, Milagros y Pedro acompañan a Mónica, sus hijas y sus hermanas María Emma y Tuchi en estos tristes momentos rogando oraciones para el querido Bruno.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Querido sobrino llevaremos tu sonrisa grabada en la mente, alma y corazón y serás el angel que nos guiará en esta vida. Su tía Susana Loto de Pardi y tu prima María de los Milagros Pardi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Fernando F Crespo y familia acompañan en su pesar a la familia de nuestro querido Bruno, y rogamos oraciones para su descanso eterno.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Francisco Felipe Crespo y Mirtha Asún acompañan a su familia en su dolor por el fallecimiento de nuestro amigo querido Bruno que estará siempre en nuestra memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Carlos Mujica y sus hijos Francisco, Facundo y Delfina participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo Bruno y acompañan en este difícil momento a Mónica y sus hijas elevando una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sergio Iralasky, María Marta Feito de Iraslasky y sus hijas María Ángela, María Josefina y María Sofía y sus respectivas familias. Querido amigo Bruno descansa en paz. Acompañamos en este difícil momento a Mónica, Antonella y María del Huerto. Que brille para el la luz que no tiene fin".

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Lito Nazario y familia despiden al amigo Bruno con mucho dolor y ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Dr. Alejandro Conesa participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Juan Fiad, Adriana Boboli y sus hijas Camila y Luji acompañan a su querida Anto y su familia en este momento de dolor

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Acompañamos en el sentimiento a su esposa, hijas, hermanas y sobrinos. Sus amigos Luis Adolfo Vera, su esposa María Graciela Escobar, sus hijos Ana y Pablo, Jose y Silvina, Francisco y Ana Carolina y Rosa María y Luis participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Santiago Nassif, su esposa Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonzo participan con mucha tristeza el fallecimiento del querido amigo Bruno y acompañan a su esposa Mónica y sus hijas Huerto y Antonella en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. José Felix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Bruno y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Miguel Ángel Rafael, su esposa Patricia Sgoifo, sus hijos Gonzalo y María Victoria y sus respectivas familias despiden con gran dolor a nuestro amigo Bruno y acompañan a Mónica, Huerto, Antonella y demás familiares rogando pronta resignación ante tan inesperada partida. Te vamos a extrañar querido Bruno.





TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Tus amigos que siempre te recordaran: Roly Giribaldi y Silvia; Pirulin Rafael y Patricia; Juan Rafael y Alejandra; Alfredo Borigen y Laura; Paco Rava y María Rosa. Ruegan una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Paco Rava y María Rosa Coronel y sus hijos Juan Ignacio Rava y flia; Josefina y Matías Seidel; María Luz y Santiago Luna participan el fallecimiento de su amigo Bruno y ruegan una oración en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Las amigas de los Jueves: Tere, Miryam, Marita, María Marta, Marta, Isabel, Fabiola, Tuky,Daniela, Carolina y Silvina acompañamos a nuestra querida Mónica, sus hijas Huerto y Antonella y demás familiares en este momento de gran dolor.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Teresa Sánchez Cantero, su esposo Jorge Acosta y sus hijos Milagro, Bongi, Jerónimo y Luján acompañan a la querida Mónica, Huerto y Anto en esta terrible pérdida.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Marita Sánchez y César Castillo despiden al querido Bruno y acompañan a la familia en esta dolorosa circunstancia.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Miryam Sánchez, Alfredo Leiva y su hija Pía acompañan a Mónica, Huerto, Anto y demás familiares en este difícil momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Patricia Cioccolani y Juan Carlos Nabac, su hijo Eugenio (a), acompañan a la familia Tarchini en este dificil momento, rogando oraciones para el querido Bruno.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su amigo Gabriel Cortés y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus amigos del Golf Club del grupo Mesa Chica, que siempre lo tendrán presente: Edu, Gabriel, Raúl, Tato, Alfredo, Santi, Matías y Alberto participan su fallecimiento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Ushi Jozami y flia, participan con profundo dolor y acompañan a su consuiegra Tuchi y a la flia. Tarchini en este dificil momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. María Estela Gómez participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana María Emma en tan doloroso trance. Ruega oraciones por el consuelo de toda su familia y por el eterno descanso de su alma.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Federico Pérez Carletti, Gabriela Maud y sus hijos Facundo, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su querida familia en este duro momento. Ruega oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Amira Kermes Tauil y su hija Guillermina. Ruego oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Gabriela Susana Yunes y Gabriel Horacio Lucena participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Familia Salido Rentería participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Familia Sfeir participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso del querido Bruno, excelente marido, padre y gran persona. Oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Familia de Nora Resnicoff, sus hijos Mavi, Mauri y Pichi y Gonzalo, Naty y Fede ruegan su descanso eterno y acompañan a su flia en tan doloroso momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Tuki Murad, sus hijos Francisco, Facundo y Delfina acompañan en este momento de dolor a la familia Tarchini - Berarducci amigos queridos y elevan una oracion por Brunito.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del esposo de la Farmacéutica Mónica Berarducci. y acompañan a su familia en este momento de pesar.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Julio Madroñero y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida colega y amiga Farmacéutica Mónica Berarducci y demás familia en estos momentos de tristeza por la partida de su esposo. Elevan oraciones por su descanso en la Gloria del Señor.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Hugo Andrés Navarro y familia participan el fallecimiento del esposo de su querida colega y amiga Farmacéutica Mónica Berarducci y la acompañan junto a su familia en este doloroso momento.Ruegan oraciones por su eterno descanso en la paz de Dios.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Juan Pablo Rea y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida colega y amiga Farmacéutica Mónica Berarducci y demás familiares en este difícil momento por la pérdida de su esposo. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. "Bruni: siempre te recordaremos con cariño". Tus familiares Norma Tarchini, Mabel Tarchini y Felipe Herrera. Descansa en paz.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Farmacia Centro S.R.L. lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia en estos difíciles momentos.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su gran amigo Héctor Raúl Giménez y sus hijos Belén, Pablo y Natalia lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Querido Bruno, fuiste un ser de luz, lleno de alegría, organizador de reuniones, siempre quisiste la unión del grupo, te vamos a extrañar mucho y perdurarás en nuestr os corazones, tus ex compañeros y amigos de la promo/78 de la escuela de Comercio. Acompañamos en este triste momento a toda su flia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Gran Amigo , excelente compañero, divertido , puro y simple , incansable , transparente , incondicional. Siempre de buen humor . Infaltable en cuanta reunión se organice . Su mayor virtud : ...ser un Gran Persona... , y con un corazón inmenso que latía fuerte por su familia y sus amigos . Te fuiste haciendo lo que más te gustaba : jugar al Golf , tu pasión . El Grupo Cafayate , tendrá siempre una silla vacía en las tertulias habituales , y siempre te recordaremos con mucho cariño!!! Te despedimos Amigo Querido , y gracias por brindarnos tu generosa amistad . Seguramente Dios tendrá un hermoso lugar para vos . Te lo mereces . Fuiste un gran ejemplo para nosotros . Tus amigos por siempre Rena , Luis , Tucu , Pety , Raúl , Julio, Carlos , Tucho y Gustavo . Rogamos una oración en tu memoria . Descansa en Paz .

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. C.P.N. Eduardo Diví ,su esposa Rosana Josefina Montenegro y sus hijos Sol , Rocio , Valentina , Valentin y Jeremias , participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo Bruno. Todo nuestro cariño y apoyo a su esposa Mónica y sus amadas hijas Huerto y Anto .Que descanse en Paz .

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Juan Ramón Jiménez, María de los Ángeles Jiménez y sus familias y Nora R. de Jiménez despiden con dolor y en oración al querido Bruno. Acompañan con cariño a su esposa e hijas. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia y afectos.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Gracias por compartir una sin cera y hermosa amistad de toda la vida. Estarás en el corazón de toda la flia. Roly y Silvia Giribaldi, sus hijos Germán y María Emilia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en el dolor a Mónica, Huerto y Antonella. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Jorge J. Teves y su esposa Martha Beggeres participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a Mónica y familia y elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Fernando e Hilda Giribaldi, sus hijos Marcela, Adrián y Benjamin participan el fallecimiento del querido vecino y amigo de toda la vida Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Gabriela Leoni de Messad, sus hijos Martín, Javier, Josemaria, Pilar y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan difícil momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. "Que el Señor lo tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Marcelo Lovati y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Tomas, Matías, Clara, Jorge, Gabriela, y Fabio participan de su inesperado fallecimiento y acompañan a Mónica, Huerto, Antonella, Ema ,Fer y Jose en estos momentos de dolor.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree y vive en mi no morirá jamás. Acompañamos en este dificil momento a nuestra querida amiga Tuchi y familia Norma, carlos y Lilia Camaño, Ana Cano, Tere Agüero y Tere Perez. Brille para el la luz que no tiene fin.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Rony Abutti y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo Bruno. Acompañamos a su floia y pedimos oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin, el personal de Ortopedia del Norte participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oracion.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Eduardo, Kitty, Cristian, Rodrigo, Agustin, Pilar Luna y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Bruno, acompañan a su esposa Monica y sus hijas. Elevan una oracion en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Adriana Barrionuevo Adriana Miranda Estela Gómez Estela Kairalla Anita Villegas Silvia Monti Geli Bossini Sara Ramírez Gringa Falcioni Alba Altamiranda Lola Monti Lina Fulco Chicha Nasif Lolita Abdala Mirta Cinzano María Teresa Farias Olga Cruz Mary Macarol Marisa Ávila participan y acompañan con Profundo dolor su fallecimiento a su hermana María Emma y a toda su familia esposa hijas rogamos oraciones en su memoria

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Adriana Barrionuevo, Mónica Barrionuevo Antonella Vercelli y José Luis Barrionuevo participan con Profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María Emma a su esposa Mónica hijas y demás familiares ruegan oraciones en su memoria

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Carlos Zárate, Luciana Demasi y sus hijos Joaquina y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Mónica en este difícil momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus amigas Nora, Claudia, Virginia, Silvina, Matilde y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica y a sus hijas en este doloroso momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Silvina Mazzuferi, Gustavo Rafael, Virginia, Ignacio y Constanza lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El Club Atlético Central Córdoba participa con profundo dolor el fallecimiento del tío del Kinesiologo del plantel de primera división Lic. Juan Ignacio Tarchini y acompaña a sus familiares en este difícil momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Carlos A. Ibáñez y Fabia Ugozzoli participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Bruno acompañan a su esposa Mónica y a toda la familia en tan doloroso momento.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Patricia Santos y flia. despiden al gran amigo Bruno, acompañando a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Qué triste noticia, se nos adelantó en el camino. Partiste en silencio, con esa tranquilidad tan tuya, querido amigo. Te recordaremos siempre con una sonrisa, descansa en paz Bruni. Gringo Sirena, Cristina Cerviño de Sirena y tu tan querida Agustina.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Los amigos y compañeros de su querida hija Antonella: Zaida Gili, Santiago Mulki, Andrea Mendoza, Antonella Alberto, Javier Abregú, Natalia Molina Areal, Yesica Carrizo, Constanza Carranza, Cecilia Gómez Castañeda y Norma Lidia Matach participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Piqui) (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Hoy hace ciento cincuenta días de tu partida al reino de los cielos, mi querido Piquillín. MI alma sigue como el primer día, vagando por los rincones de la casa sin encontrar ninguna respuesta a las preguntas que me hago. Mi querido niño hecho hombre y sacerdote. Por qué Dios mio tuvo que sufrir tanto que me lo lleves, eso no comprendo, esa una de las preguntas sin respuesta, mi niño alegre, nadie se daba cuenta lo que estabas sufriendo mi amado hijo, siempre bromeando y sirviendo a los demás, tanta entrega mi Dios. Dame la paz que mi alma necesita y vos mi Piquillincito descansa en paz. Mamá. Sus padres, hermanos, hnos. políticos, sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

GÓMEZ, AÍDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. A 1 año de tu partida junto a Dios estás siempre presente en mi alma y mi corazón. Que brille paera ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz madre mía. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.15 hs en la Pquia. Santo Cristo.

IBÁÑEZ, CASILDA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/14|. Mamita querida recordamos tu partida a la casa del Padre hace ocho años y seguimos extrañándote y recordando tu amor y cuidados para nosotros tus hijos que has amado hasta el final. Dice el Señor: yo tengo designios de paz y no de aflicción. Nos encontramos hoy tus hijos Ramon, Eli, Judith para rogar a nuestro buen Dios. Que su alma descanse en paz. Se oficiará la santa misa en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs, pedimos oraciones en su memoria.

SALTO, TOMASA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/20|. Mami te fuiste fisicamente de nuestras vidas, pero segues en el Corazon de tus hijos. Gracias por tu amor, enseñanzas y ternura. Te extrañamos y recordamos con mucho amor. Jamas te olvidaremos. Tus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos a dos años de tu partida invitamos al responso que se llevará a cabo en el panteon del cementerio La Piedad el sabado 29 a las 9 hs y a la misa en Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

BALAGUER, MARÍA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. A un año de tu partida te recordamos con mucho amor. Tus hermanos y sobrinos.

PUY NASSIF, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/21|. "Puedes llorar porque se ha ido o puedes llorar por lo que ha vivido y hacer lo que a ella le gustaría … abrir los ojos, sonreír, amar y seguir". (D. Harkins). Ale querida, a un mes de tu partida, te recordamos con infinito amor y la esperanza de tu descanso y gloria eterna. Tus hijos Emilia, Hector y Verónica, tus hermanos del corazón Mirta, Lito y tus sobrinos Ma. Esperanza, Alvaro y Paula Allall elevan oraciones en su querida memoria.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Familia Moreno- Gutiérrez y sobrinos políticos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Familia Moreno: Valentín y Azucena y sobrinos políticos participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Familia Moreno; flia Suárez; y flia Ramírez: Ariel, Paola, Benicio; Marisa y Esmeralda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El grupo de la Virgencita de San Nicolás: Chichina, Nely, Corina, Cuca, Gringa, Negrita, Omar, acompañan a María Elena, por el fallecimiento de su hermano Antonio, rogando fortaleza cristiana en este dificil momento.

ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. La Cofradía Virgen del Valle, de la Parroquia Santiago Apóstol, participa el fallecimiento de Antonio, hermano, de nuestra cofrade y amiga María Elena. El Señor la reciba en el Reino Celestial y llegue a una resignación cristiana para toda su familia unidos en oración.

BUSSI, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/22|. Te fuiste alegre como eras, amiga brillante y noble. De parte de tu compañera Sara Rosa Yrene y que brille para ti la luz que no tiene fin.

CHEÍN, NORMA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/01/22|. Rodolfo Inzaurralde y flia., participan el fallecimiento de tan estimada y especial persona, ligada a sus afectos más profundos. Querida Norma: siempre tendremos presente el cariño sincero que nos brindaste y compartimos en los corazones. En este trance, ruegan que sus seres queridos obtengan fortaleza y templanza a través del amor y la fe. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de colonia Dora el 28/1/22.

DIGIÓN, LIVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Livia del Valle Digión y acompañan en el dolor a su hermana, Ing. Leda Digión, docente del Departamento Académico de Informática, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológias, Ing. Leda Digion, como así también a familiares y afectos.

JIMÉNEZ, SARA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su hija Yenni, y su hijo polit. Juan Carlos Pezzini y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

MOLINA, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Pîrucho Ciappino y Norma Andino y sus respectivas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria.

MOLINA, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. No existen despedidas entre nosotros . Hasta pronto que brille para ti la luz que no tiene fin... Tus vecinos Rosa de Ruiz y flia. Nelly Conde de Caballero y flia. Claudio Zanoni y flia. y Óscar Risso Patrón, participan su fallecimiento y acompaña a su flia. En esta dolor..

MOLINA, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Su vecina de toda la vida Nelly Conde de Caballero, sus hijos Hugo y Fernanda, Omar y Andrea y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus sobrinos, Hugo, Patricia, Daniel, Lionel, Cristina, Amanda, Ivana, Silvana, Tomas, Santiago, Jaz, Abi, Gael, Ema, Vicky, Nahi, Juampi, Tati, José, Emanuel, y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia el día de ayer. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Carlos Alberto Seva, su esposa María Viviana Montero, sus hijos Sebastian Menotti, Guadalupe, Antonella, Fiorella, Adela, Daniela y sus familias participan su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria. Descansa en paz.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Irene y Carlos Cheein sus hijos Diego, Monica y Virginia despiden con mucho afecto, al amigo Rulo. Hombre formado en el trabajo y con normas de conducta y generosidad bien claras. Que descanse en paz.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Walter Sayago, Carlos Rodini y Carlos ruiz, Leonardo Diaz, Omar Trejo y Gonzalo Sanchez participan con profundo dolor el fallecimiento del ex directivo y compañero de Central Argentino, acompañan a la familia en estos momentos de tristeza y dolor. Se ruega una oracion en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Eugenia María Miguel y Manuel Rocha-Nan, Silvia Llavar, Enrique Miguel y Lucía Del Vitto participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en este triste momento.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Norma Tarchini, Mabel Tarchini y Felipe Herrera acompañan en el dolor a la familia de Rulo.Rogamos oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. Victor Habib Numa y familia lamentan con gran pena el fallecimiento de su amigo Rulo y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

URRERE, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán la gloria de Dios". Ya estas gozando en la presencia del Señor, porque fuiste una persona intachable, un excelente esposo, padre y un gran ser humano lleno de valores. Te decimos gracias por todo lo que nos diste en esta vida, tus consejos y enseñanzas. Nos inculcaste el valor de la amistad, la ética y la honestidad. Cuando te necesite estuviste presente. Te llevaré por siempre en mi corazón. Tu hija del corazón Negrita.

ÁVILA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El centro de Jubilados y Pensionados del régimen Nacional (Fernández) participa con hondo pesar el fallecimiento de nuestra querida amiga Aruca integrante de la comisión directiva. Ruegan una oración en su memoria y pronta resignación par sus hijos en este difícil y triste momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁVILA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. " Señor ella ya está ate ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El Coro de Adultos Mayores "Capital del Agro de Fernández".Cacompañan en este momento de dolor la partida de nuestra compañera Aruca hacia la Casa del Señor. Despedimos con tristeza y acompañamos en el dolor a sus queridos hijos y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su esposa Angelina Petrovich, sus hijos Walter, Liliana, nietos Laura, Gino, Aldana, Walter, José Agustín, José Julián, bisnietos Giuliano, Santiago, Eva y demás familiares. Sus restos Fueron cremados. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermana Marta, su hijo Carlitos y flia y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermana política Fermina y sobrinos Guillermo, Andrea e Ignacio De Marco participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus sobrinos Elsa Brué y Antonio Otrera, sus hijos Juan Manuel, Mariela, Eliana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, y que brille para él la luz que no tiene fin

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su sobrino Hugo De Marco, su sobrina política Susana Estanciero, sus sobrinos nietos Oscar, Sonia y Any participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO, ÁNGEL VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. El personal de la Cooperativa de Agua Potable de la ciudad de Beltrán participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la ex presidente Sra. Liliana De Marco. Eleva oraciones en su memoria.

LUNA, SEFERINO CESAR ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Su esposa María Díaz, sus hijos Juan, Pamela, Nahuel, su mamá María Corpas, su papá Ernesto Luna, hnos., sobrinos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio La Invernada Norte- Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MACEDO, SEGUNDO NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. José Horacio Rodríguez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria. Frías