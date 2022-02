FÚNEBRES | 7 de febrero del 2022

07/02/2022 - 02:59 Funebres

Fallecimientos

06/02/2022

- Julio Víctor Buenaventura Navarro

- David Andrés Díaz

- Graciela Delicia del Valle Guzmán

- Nora Ebelia Gerez (La Banda)

- Mario Alberto Díaz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santiago del Estero, su presidente Dr. Eduardo Federico Lopez Alzogaray, señores consejeros y personal del organismo participan del fallecimiento del Dr. Julio Víctor Navarro, padre de la secretaria de Superintendencia del Poder Judicial de Santiago del Estero Dra. Ana Navarro.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección

Mariano R. Utrera (h), Lida Luz Khairallah y sus hijos Luz María, Mariano y Gonzalo, acompañan con profundo dolor a su querida familia en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

El defensor Gral. de la Provincia, Dr. Enrique José Billaud participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y acompaña en el profundo dolor a sus familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

Pedro José Basbus, su esposa Patricia Laura Turk y sus hijos, Alfonso, Federico y Pedro Martín, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

El Dr. Federico López Alzogaray y familia participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a sus familiares en este momento de pesar y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/2/22 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña a su familia en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO MARCELO GALLARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 4/2/22 y espera la resurrección

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. MARIO ALBERTO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/ 2/ 22 y espera la resurrección.

Sus suegros Santiago Maldonado y Delfa Rojas Armoha, sus hnos. pol. Daniela y Sergio Maldonado con sus respectivas familias, despedimos con profunda tristeza y dolor a Mario y acompañamos con inmenso cariño a nuestra querida hija Adriana, su esposa, y a sus hijos Sofía, Virginia, Joaquín, Adrián, Marcelo, Copi, Gustavo y Marito y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

RECORDATORIO

RAMÓN BENJAMÍN GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/2/18 y espera la resurrección.

Partiste en forma tan repentina que no tuvimos tiempo de decirte adiós. Rogamos al Señor que te tenga en su santa gloria, mientras nosotros te llevamos en el corazón. Descansa en paz. Su esposa Lidia, sus hijos Sonia y César, hijo político Manuel y nietos.

DÍAZ, DAVID ANDRES (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su esposa Carolina Paz, sus hijos Damaris y Giovanna, hermanos sobrinos amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DÍAZ, MARIO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Su esposa: Adriana Maldonado, sus hijos: Marcelo, Copi, Gustavo, Mario, Lorena, Sofía y Virginia Díaz, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Su esposa Adriana Maldonado, sus hijos Marcelo, Copy, Gustavo, Joaquín, Mario, Adrián, Lorena, Sofía, Virginia, sus hijas políticas y sus nietos, lo despiden con profundo dolor y ruegan al Señor lo reciba en sus brazos y le permita un descanso eterno.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Gracias hermano mío por haber estado a mi lado, gracias por dejarme esos bellos recuerdos, porque cerrando mis ojos te podré ver. Cerraste tus ojos y te crecieron las alas para convertirte en un ángel más que yo tendré en el cielo. Su hermana Chary Jorge, sus sobrinas Paula y su ahijada Laura, sus sobrinos nietos Pablo Jesús, Tomás, Máximo, Evangelina y Catalina participan con profundo dolor su partida de este mundo y piden una oración en su querida memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Su primo Daniel Alberto Díaz, su prima política Cristina Alfonso, sus sobrinos Valeria, Daniela, Mauro, Natalia y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, la vicedecana, Dra. Fernanda Mellano, miembros del Consejo Directivo, docentes, personal nodocentes y estudiantes participan con profundo dolor del fallecimiento de quien fuera destacado profesor de esta Unidad Académica, se desempeñó como director de escuela de Ingeniería Eléctrica, director del Dpto. de Electricidad y Director del ITA, además de realizar extensas tareas en extensión de la Facultad. Rogando por el eterno descanso de su alma acompañan en este momento de dolor a su familia, amigos y afectos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Ing. Mario Alberto Díaz, quien fuera, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, jefe del Departamento Académico de Electricidad y Director del Instituto de Tecnologías Aplicadas desde su creación, hasta que se jubiló. Se acompaña en el dolor a sus hijos, Gustavo Díaz Figueroa, integrante de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica y a Mario Díaz,, integrante de la FCEyT, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. El secretario, Ing. José Luis Gulotta, junto al equipo que integra, la Secretaría de Vinculación y Transferencia, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. Mario Alberto Díaz, y acompañan en el dolor a su hijo, Gustavo Díaz Figueroa, integrante de dicha Secretaría, como así también a familiares y afectos.

DÍAZ, MARIO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Oscar Escobar, su esposa Nora, sus hijas Gimena y Mariana, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su esposa Adriana y en especial a su hijo Adrián y a todos sus familiares en este difícil momento. Rogando una oración en su memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Lic. Nori E. Cheeín de Auat participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Luis Alberto Miguel, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a las familias Díaz y Maldonado en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Solo me queda el consuelo de pensar que alguien que ahora está en el cielo, velará por mí... Siempre te recordaré! Su hermano Dr. Mario César Jorge y Lucrecia Carabajal, sus sobrinos Verónica, Sebastián e Ignacio Agustín participan con profundo dolor su partida de este mundo, se ruega una oración en su querida memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Querido hermano Chiqui, que dolor nos produce tu partida. Te fuiste dejando huellas profunda por tu bondad y generosidad con todos los que te conocieron. Gracias por tanto años de afecto y cariño inmenso a tu familia. Siempre estarás en nuestras vidas. Vuela alto hermano tu luz siempre brillará. Dr. Víctor Jorge, su esposa Susana Cura e hijos: Sergio, Víctor, Maximiliano, Nahuel y sus respectivas familias acompañan con inmenso dolor y resignación su partida.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Sus colegas docentes del Departamento de Electricidad de la F.C.E. y T. UNSE participan con profundo dolor su fallecimiento. Nos deja un legado de trabajo, de ciencia y de tecnología invalorable. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Sus compañeros profesionales del Instituto de Tecnologías Aplicadas (I.T.A.) de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de su creador y primer director. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MARIO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Sus colegas y compañeros desde el inicio de la UNSE, Ing. Ramón Sequeira, Ing. Darío Washington, Ing. Marcial Corvalán, Ing. Alejandro Ferreiro, lamentan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su apreciada memoria.

DÍAZ, MARIO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Duran lamentan con gran pesar su imprevista partida. Elevan oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación para su familia.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Nos dejaste de un momento a otro, pero siempre estarás presente en nuestros corazones. Pasarán muchos años y siempre te consideraremos como nuestro mejor amigo. Ya nos veremos! José Luis Faule, Nelly Díaz y Maria Antonella Faule. Sus restos serán sepultados a las 10.30 hs. En el Cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Empresa JLF Construcciones SRL, socios gerentes, administrativos contables y técnicos participan con profundo dolor.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. José Augusto Faule, Marcela Salgado y Agustina Faule participan con profundo dolor.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. Carla Fernanda Faule, Pablo Alessandro, Lorenzo y Maximiliano Alessandro participan con profundo dolor.

DÍAZ, MARIO ALBERTO ING (q.e.p.d.) Fallecio el 6/2/22|. María Belén Faule, Joaquin Rodriguez Mattouk y Maylen Rodriguez participan con profundo dolor.

GARCÍA, MARÍA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Sus hijos Natividad, Raquel, Sandro y Judith, sus hijos políticos Carlos, David, Carlos Rojas, sus nietos, bisnietos, y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos seran inhumados en el cementerio el Descanso (Capital- Santiago del Estero).cob.CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. Su prima Lic. Claudia Juárez y sus hijos Facundo, Constanza y Geronimo Emmerson, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su esposa Lorena, sus hijas, su madre y hermanos.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. Su tío Lito Juárez y sus primos Marcela, Pilar y Hugo, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. S.I.M.E.S.E participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. Hasta siempre amigo. Siempre te recordaremos. Gracias por tu amistad. Tus amigas y compañeras de la Escuela Normal. María Gracia, Dai y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Te vamos a extrañar!

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. Elena Llaguno y Alejandro Kamenetzky participan con mucha tristeza su fallecimiento abrazando con mucho cariño a su mamá Irma y hermanos en este momento de mucho dolor.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.)|. Falleció el 5/2/22|. Escuela de Formación y Capacitación Política Prof. Néstor Trejo, Prof. Lariza Siman y Prof. Javier Jiménez participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Nancy Juárez de Sosa y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Que Dios bendiga a su familia en tan difícil momento.

GÓMEZ, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Tus primos de cariño Nancy, Viviana, Sergio y Edith participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la tía Irma y a toda su familia, su esposa e hijas en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUERRA, GILDA ROGELIA (q.e..p.d.) Falleció el 4/2/22|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas". Salmo 22, 1-6. Nely Ayala y su hija Virginia y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su amiga Noemí, a Toti, Gisela y Micaela. Que Jesús y María Santísima les den fortaleza en este difícil momento.

GUZMÁN, GRACIELA DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. Sus hijos Daniel, Nora y Marta, sus nietos Orlando, Celeste, Álvaro, Roció, Nicolas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GUZMÁN, GRACIELA DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gachi, Ine, Nori, Mary, Miky, Miryam, Rosy, Rosbel, Elisa, Dani P. Guido L. Daniel M. y familias, acompañan con inmenso cariño a su hija Nora y familia. Elevan oraciones por su alma.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su esposa: Ana Schuldt, sus hijos: Ana, Eugenia, José Luis y Gustavo Navarro, sus hijos políticos: Raúl, Mariana y Adela, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sus hijos Víctor Gustavo, José Luis, María Eugenia y Ana Isabel despiden con amor a su padre y agradecen tanta riqueza y sabiduría que nos brindó en su larga vida ejemplar.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hija María Eugenia y sus hijos Pablo, Seby y Consty, su hija política Lily y nietos Oly y Manu participan con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre en nuestros corazones.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hijo Gustavo y su esposa María Adela Tosi despiden con mucho afecto al querido Julio, recordando tanto cariño brindado en su vida.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hijo José Luis, su nuera Mariana Castiglione y nietos Melisa, Fernando, Rodrigo, Jimena, Alejandro y Matías, despiden a Cacho con dolor por su partida y agradecen el amor, devoción y cariño recibidos y aprendidos de él en sus años de padre, suegro, consejero y amigo que siempre supo disfrutar la vida con serenidad, buen humor y paz espiritual.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hija Anita Navarro y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano Chazarreta despiden con profundo dolor a su papá y abuelo Cacho. Descansa en paz.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hija Ana Navarro y Raúl Molina, despiden con profundo dolor a su papá Cacho. Descansa en paz.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hermana Kela Navarro de Terrosa, sus hijos César Guillermo y Verónica María Terrosa y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su nieta Melisa Navarro y su esposo Federico Ullúa y sus hijos Santino y Emma despiden al abuelo Cacho con dolor por su partida y agradecen por tanto amor derramado a lo largo de su vida para hacer que la familia aprenda a disfrutar la vida con serenidad, buen humor y paz espiritual, un ejemplo de hombre, esposo, padre y profesional.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su sobrino César Guillermo Terrosa, Mónica Cristina Muñoz y sus hijos Marianella, Bruno y Lara, participan su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Luis María Álvarez Valdés participa su fallecimiento y acompaña a su hijo José Luis y familia en este triste momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Oscar H. Ávila, su esposa Moña Utrera de Ávila, sus hijos Horacio, Santiago y Leticia, Mariano y Fernanda, Constanza y sus nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Loly y Eugenia Castiglione lo despiden con cariño y elevan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. A mi querido esposo, que me regaló 61 años de felicidad y unos hijos hermosos, le digo hasta pronto, con todo mi amor. Tu compañera de toda la vida, Gringa.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Juan Delibano Chazarreta y sus hijos Josefina y Juan Delibano despiden con cariño al querido abuelo Cacho y agradecen su fecunda y ejemplar vida.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Norma de Muñoz, sus hijos Mónica y Diego y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento del hermano de su consuegra Kela. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Mónica Muñoz y sus hijos Marianella, Bruno y Lara, participan con gran dolor su partida a la casa celestial. Descansa en paz, tío Cacho.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. El Consejo de Conducción y la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participan de su fallecimiento, acompañan al Dr. José Luis Navarro y su hermana María Eugenia Navarro en este duro momento.





NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Adriana Artaza, Fany Di Ganci, Marcia Grillo, Rodrigo Hernández, Soledad Sarmiento, Pamela Brandán participan de su fallecimiento, acompañan a su compañera Eugenia Navarro en este momento de congoja. Ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Julio Zorrilla, Gustavo Martinetti, Tate Boláñez, Jorge Baleani, Beky Stancampiano, Ariel Díaz y Alejandro Álvarez Valdés participan su fallecimiento y acompañan a su hijo José Luis en este triste momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Gustavo Martinetti participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Miriam, Martita, Claudia, Myriam, Patricia, Lilia, Carmen, Mónica, Margarita y Mercedes participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo José Luis en éste doloroso momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma. Laura e Ignacio Jorge participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. " En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros". María Isabel Soria y Chini Habra Fernández y sus flias participan con profundo pesar su partida terrenal y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Descansa en paz estimado y distinguido amigo!

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Fernando R. Monti, su esposa Raquel Nazha, sus hijos Susana, Ricardo, Fernando, Raquel y María del Carmen, Dr. Alberto Nazha, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Cacho.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. La comisión ejecutiva de la Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero, funcionarios y personal participan con profundo pesar el fallecimiento del socio fundador de la UCSE Dr. Julio Víctor Navarro. Acompañan a su familia en está dolorosa circunstancia.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. El consejo superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su rector Ing. Luis Eugenio Lucena, señores vicerrectores académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de administración Cr. Luis Alberto Rezola, de relaciones institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, decanos, secretarios de rectorado, funcionarios y personal lamentan el deceso de quien fuera socio fundador de la UCSE. Esperan para su familia pronta y cristiana resignación

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Susana Monti e hijos, acompañan a Gringa, Euge, Luis, Gustavo, Any y sus familias en la partida de Cacho a la Casa Celestial. Elevamos oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. El vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay despide con tristeza a quien fuera socio fundador de la UCSE. Abraza con afecto y oraciones a su familia. Que el Señor de la vida le de el consuelo de la fe.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Luis Alberto Rezola, Patricia Ana Passarell y familia, lamentan profundamente su fallecimiento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Rosa Ruiz, Kuky Allalla; Rosy, Mirta y Nito Villa; Dardo y Ester Paz y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Carlos Missio, Claudia Esper de Missio y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Ana. Elevan una oración a su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Cristina Paz y sus hijos Agostina y Joaquín Alabi, acompañan a su esposa, hijos y nietos en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Sonia Saracco, su marido Fernando Alegre y sus hijas acompañan con oraciones a su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Dios lo reciba en su reino y dé fortaleza a la familia.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y flia. participa su partida al encuentro con el Padre. Eleva oraciones pidiendo cristiana resignación para la familia.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Maria Luisa Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos Ariel, Luis María Benjamin y Diego participan con dolor de su fallecimi ento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Benjamin Alvarez Valdés, Carmencita Eberlé de Alvarez Valdes y familia participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Elke Zimmer, su esposo Alfonso Curet, sus hijos Augusto y Federico participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Cecilia Aguirre, su esposo Daniel, sus hijos Valentín y Julieta y su hermana Graciela Aguirre participan con dolor el fallecimiento de una gran persona y excelente profesional de valores intachables. Acompañan a su hija Anita y a toda su familia.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Luis Eugenio Lucena, su esposa Mercedes Martinetti y sus hijos Eugenia, Gonzalo y Mercedes, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Silvio Rubén Sayago y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Pablo Cornet, Cecilia Sexer, Virginia Meossi y Carmen Santillán lamentan su deceso y acompañan a su hija Ana y demás familiares en este momento de dolor.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. La comisión directiva de la Alianza Francesa de Santiago del Estero y plantel docente acompañan en este triste momento a su hijo José Luis Navarro y Mariana Castiglione, socios de la asociacion.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera profesional y matriculado del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Las amigas de su hija Ana , Viviana Gabriela Silvina Laura y Anita participan con profundo dolor su fallecimiento . Acompañan a toda su familia querida . Elevan oraciones para su descanso eterno.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Alvaro Cantos su esposa Ana Gomez Costas y sus hijos , participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ana y toda su flia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Dr. Luis Alberto Miguel participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Ana Isabel Navarro en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Familia Suárez Corneli participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Julio Víctor y acompañan a su familia en este duro momento. Ruega oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Alicia, Nini, María Rosa, Claudia y María del Carmen participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Eugenia y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA. DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. María Cristina Camus participa con gran pesar el fallecimiento del querido y admirado colega. Acompaña afectuosamente a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO VÍCTOR BUENAVENTURA Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Bienaventurados los justos!! Partió a la casa del Padre un gran hombre, reconocido guía de varias generaciones de abogados. Que su luz nos ilumine!! Marcela Soria Bussolini y familia acompañan a su esposa Ana y a sus hijos y nietos en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de disfrutar de tu amistad. Paco Sanjuan, Lidia Montoya, sus hijos Marcela, Adrian, Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, abrazan a sus hijos José, David y demás familiares en este momento de dolor y de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Expreso Rivadavia participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro cliente y amigo David Guido.

MASFERRER DE AMERIO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Flavio Amerio y familia invitan a la misa que se oficiará mañana 8/2 a las 20.30 en la Pquia. Nuestra Señora del Pilar, Bº Autonomía, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GEREZ, NORA EBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/22|. Su hermana Marina, sus sobrinos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum,. ayer en el cement. de Los Romanos. NORTE SERVIOCIOS SOCIALES Laprida 383.