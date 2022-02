FÚNEBRES | 23 de febrero del 2022

23/02/2022 - 03:42 Funebres

Hugo René Belizán (Villa Atamisqui)

Juana Justina Santillán

César Horacio Herlán (La Banda)

Sandra del Valle López (Beltrán)

Mirta Isabel Mansilla (Villa Atamisqui)

Blanca Susana Montenegro de Jensen

Rafael Oscar Storino (Las Termas)

AFTYKA, MARIANO MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/ 22|. La comunidad educativa del CENT Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra colega Aftyka Analía y eleva una oracion en su memoria.

AFTYKA, MARIANO MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/ 22|. Los compañeros de Computos, personal directivo, profesionales, tecnicos, administrativos, contables y de maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera de tareas Marina. Ruegan oraciones en su memoria.

BELIZÁN, HUGO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Su esposa Nélida Pajon, sus hijos Neli, Rene, Daniel, hijos políticos, nietos, sus hnos. Angélica, Alberto y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

BELIZÁN, HUGO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Un abuelo no fallece, simplemente se convierte en nuestra estrella favorita del Cielo. Su nieta María Gracia Belizán Pécora y su mamá Carolina Pécora, acompañan en estos momentos dificiles.

BELIZÁN, HUGO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Que brille la luz que no tienbe fin. Familia Pécora Romano, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Su sobrina Silvia Méndez Castiglione e hijos, participan con dolor su fallecimiento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (ADY) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus familiares Elena Irene Martinez y Alejandro Constantinidis, hijos y sus respectivas flias, su ahijadol (a), Antonio Martinez y Sra. Ana María Damián, hija y flia, participan su falleceimiento un profundo pesar y acompañan en el dolor a toda su flia, rogando por el tan merecrido descanso eterno de su alma.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Adriana, Susana y Hugo en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Participamos con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tía Adriana y acompañamos a su familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Patricia Herrera Parisi y sus hijos Patricia y José, Mariana y Ricardo y Guillermina.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor, las amiga de su hija M. Inés; Carmen Palau, Cristina Jarma, Susana Roldan, Silvia Contreras, Lucrecia Scrimini, Angélica Boles y Silvia Pithod. Y elevan una oración en su memoria

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. María Elisa Fernández Rojas, su esposo Manuel José Hernández y Lucrecia Rojas de Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Atilio Eduardo Bianchi, Norma Ruth Volta e hijos Nicolás y Beatriz Fernández , Mariano , Andrés y Paulina Quinteros. Despiden a Adriana y acompañamos en el dolor a sus hijos Adriana,Susana y Hugo y demás familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ricardo Gallardo,Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martin y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus amigos Susana y Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Raul y Kala Basbus y familia abrazan en su dolor a Susana, Jorge y familia. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Emma Beatriz Brunet de Ahedo, sus hijos Estela y Fernando con us respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. María del Carmen Carpintero y su hijo Santiago Piña Carpintero lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Adriana, Susana, Hugo y demás familiares. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Elsa Di Piazza lamenta su fallecimiento y acompaña con mucho cariño en el dolor a su querida amiga Adriana, lo hace extensivo a sus hermanos y demás familiares.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Kitty, Roxy, Iogi, Gustavo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la tía Adriana y acompañan a hijos y nietos en este momento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y con especial cariño a Adrianita y familia.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Luis Adolfo Palmeyro (h) participa con pesar el fallecimiento de la abuela de sus amigos José Luis y Alejandro Bianchi. Ruega oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail, Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la tía Adriana y acompañan a hijos y nietos en este momento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre política de sus matriculados Cr. Hugo Francisco Herrera y Cr. Jorge Domingo Bravo. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Loly, Eugenia y Mariana Castiglione y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre politica de los contadores Hugo Francisco Herrera y Jorge Domingo Bravo. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre y madre política de los contadores Hugo Francisco Herrera y Jorge Domingo Bravo. Que descanse en la paz del Señor.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos: Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía y sus nietos: Bautista, Emilia y Julieta Noriega y Helena y Felipe Castiglione, lamentan la partida de la querida Adriana. Rezan por su descanso eterno y acompañan a su familia con mucho cariño.Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Raúl Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez, sus hijos Alines, Marcia Laura, Ramiro Raúl y Pablo Gastón Valladares con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas e hijo en este momento de tristeza, rogando a Dios por su eterno descanso.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. La Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia fundadora que aportó tanto a nuestra institucion, deseandole pronta resignacion a sus familiares elevando oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ani Giuliano, Mariano y Yanina participan con tristeza la partida de Adriana, vecina y amiga de toda la vida y acompañan a sus hijos adriana, Susana, Hugui y demás familiares en este momento de dolor.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Angela Innamorato, Hugo Argañarás y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran cariño, a sus hijos Adriana, Susana, Hugo y nietos . Elevan oraciones en su querida memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Dr. Rosmiro Fernandez y el Dr. Pereyra Juan Manuel en nombre del Sanatorio San Francisco SRL.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Carlos Tahhan, Dolores Segura y sus hijos Paula, Martin y Alejandro participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, lamentamos la perdida de tan extraordinaria persona y eximia profesora, acompañan con tristeza a su hija Susana y familia en este momento dificil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|.Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Selva de Alegre, Betty de Bothamley, Margarita de Chericotti, Beatriz Delcolla, Tere de Gulliano, Graciela de Jorge, Elsa de Piazza, Bebita Rímini, Fany Medina y Zuni de Retamosa participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera y amiga del "Grupo de Evangelización Sagrada Familia", Adriana de Bellido y elevan oraciones al Cielo por su eterno descanso y bendiciones para su querida familia ¡Descanse en paz sra. Adriana!

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Justo C. Molina Areal, su esposa Rosita Pernigotti y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud, María de los Ángeles Ribas Daud y Miguel Gulayin, lamentan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, hijos y nietos participan el fallecimiento de su prima Adriana y elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Enrique Castiglione y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Matesi y Gabriela Leoni participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ernesto Richard y María Mercedes Ayud participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ernesto Antenor Álvarez despide con profundo pesar a Adriana y acompaña a su familia con mucho cariño.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Margarita y Sara Anauate, colegas del Dpto. de Capacitacion de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra queida regente, acompañan a sus hijos y a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ilda Herrera de Carol, sus hijos Marcelo, Susana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún participan con dolor el fallecimiento de Adriana. Acompañan en el dolor a Susana y Jorge y ruegan oraciones por su eterno descanso y por una cristiana resignación para su familia.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Gustavo Alegre, Maryte Aprile y familia acompañan con dolor su partida.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. José Luis Velázquez Lilian Jozami,sus hijos Gonzalo,Milagros,Pilar y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sara B. Navarrete de Hounau participa con sincero pesar su fallecimiento. Su memoria será inlvidable no solo como excelente profesional docente de la escuela "Normal Manuel Belgrano, sino como amable persona y vecina. Acompaña a sus hijos, nietos y amigos con sus oraciones rogando a Dios para ella la luz que no tiene fin. Descanse en paz.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Bibiana T. Meneghini, sus hijos Alejandro, Julieta, Bruno Volta y flia, acompañan a sus amigos Adriana, Susana y Huguito con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Carlos F. Groppa y flia. participan su fallecimiento acompañando a su hija Susana y demás familiares en este momento de pesar.









CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Hilton Lo Bruno y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Mónica Gómez Paz, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Susana, Adriana, Hugo y a toda la familia con mucho cariño.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Directivos de Lo Bruno SA, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Elena Diaz Esteve, sus hijos Daniel, Marcia y Diego, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Martin G. Cornet, Silvia Lopez de Cornet, sus hijos Martin, Pedro, Micaela y Pablo participan su fallecimiento, acompañan a su nieto Bambino en tan doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Elisa Zurita junto a sus padres Enrique y Marty, participan con profundo dolor el fallecimiento de Adriana y abrazan con amor a su nieta Virginia al tiempo que elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina participan su fallecimiento con dolor y acompañan a sus familiares. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Pianezzola y Cía. SRL, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Fernando y Ana Maria Bellido y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en tan triste momento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Bernardo Villegas y Maria Claudia Azar, acompañan a sus hijos en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Martin Diaz participa el fallecimiento de la mamá del contador Herrera Cerro, lo acompaña en estos tristes momentos y ruega por eu eterno descanso en la paz y el amor de Dios nuestro Señor.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Edith Aline Bonacina de Sabouret, sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Susana y Jorge en el pesar por la partida de su madre.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lia Terzano y sus hijos Diego Emiliano, Cecilia María y Luciana María Gómez Terzano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan triste y doloroso.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Mercedes, José Manuel, Sara, María Susana y Luis Eduardo Achával, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones por su descanso eterno.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Manuel Osvaldo López, Silvia Canllo y sus hijos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Susana y Jorge, demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos, participan con pena su fallecimiento. Acompañan a su flia., en estos momentos de profundo dolor. Oraciones en su memoria.

GIGENA, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/22|. Margarita y Buby Figueroa, despiden a Nena con mucha tristeza, acompañan a su hermana Elba y ruegan a Dios para que su alma descanse en paz.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Le dijo Jesús, "yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá ". Su tío Victorio Formini, Marta, Ana Elisa y Ana participan y acompañan con profundo dolor a su madre Negra, su hija Nazarena y sus hermanos Negro y Gringui y demás familiares.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.)|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de tareas Noelia Eve Luz Drube.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Su esposo Arq Carlos Jensen, Sus hijas Virginia, Susana y Fernanda, sus hijos pol Felipe y Juan Ignacio, sus nietos Francisco, María de la Paz, Frida, Ignacio y Manuel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO





MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Su hermano Ernesto Alberto Montenegro, Maria Amalia Corán y su sobrino Ernesto Lautaro Jensen participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Marta Jensen y Enrique A Méndez, sus hijos Pablo y Valeria, Florencia y Pablo, Ignacio Juan y Coni, sus nietos participan el fallecimiento de la querida Chiche.

MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Juan Manuel Méndez Jensen, su esposa Constanza chamorro y sus hijos participan con profundo dolor de la partida de su tía Chichi y acompañan a Carlos, Susi, Vicky y Ferni en este duro momento”





MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Ramón Chamorro, Susana Lozano e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en este duro momento a Carlos, Susana y familia."

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con gran dolor el inesperado fallecimiento de su querida amiga de toda la vida y acompañan a su esposo e hijas en este difícil momento, rogando a Dios por su resignación. Elevemos oración en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, sus hijos María Cristina, Miguel Ángel, Andrea y Matías y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga Chichi, acompañan a su esposo Carlos y a sus hijas Virginia, Susana y Fernanda. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. José Gubaira, su esposa Dominga Auat, sus hijos Maria Eugenia, María José y José Mariano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. José Luis Jensen e Irene María Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Los amigos de su hermano Ernesto; Mario, Pepi, Omar, Miguel, José Luis, José María, Alberto, Nadim y Juan Carlos participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. Participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Rafael Villagra Delgado y familia participa con tristeza el fallecimiento de la hermana del querido Ernesto y eleva oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Su hermano Ricardo Montenegro, Maria Julia Milki e hijos, Maria Candelaria y Ricardo Augusto, Participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijas en tan dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Jalil Jorge Milki, Julia Sosa e hijos : Maria Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, Maria Elvira y Luis Bau y Maria Angelica Milki participan su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijas y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Monica Cheein, Sebastian Toscano y sus hijos Ignacio y Valentina despedimos a Chiche y acompañamos a Carlos, Vicky, Susi y Fer.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Cecilia de Rosalen, sus hijos Andres, Bruno, Claudio y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañando a sus fliares. y elvan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Los compañeros de la Dirección Gral. de Planeamiento, participan y acompañan al estimado Carlos en este momennto de dolor.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Aldo René Hid y su flia. Acompañan a Carlos en este difícil momento y elelvan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Querida Chichi: Te fuiste tranquila y en paz, solo nos quedan tus hermosos recuwerdos de una persona de bien con tu himildad que siempre te caracterizo, solo tengo para decirte gracias por todo lo que me brindaste, todo el tiempo que estuvimos juntas. Ramonita Mendez de Sily junto a mi familia participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposo Carlitos, Susi, Fernanda y Virginia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo hijas y demas fliares. Q.E.P.D. Blanqui.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. La C.D. y colaboradores de la Biblioteca Sarmiento participan con dolor el fallecimiento de quien fuera Presidente de la institucion, acompañan en su dolor a su esposo, hijas y demas fliares.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Dra. Gloria silvenses y flia. Sr. Anibal Moreno y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera y amiga Blanquita y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Marta Goitea de Olmedo, sus hijos Arturo Olmedo y Gregorio Olmedo participan del fallecimiento de Blanquita y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Sus ex profesoras Lia Valdini de Sarmiento, Amalia Lobo de Miranda y Julieta Giménez participan con profundo dolor la partida de Blanquita a quien seguramente el Señor ya recibió en sus brazos porque fue un ser lleno de luz, amor, dulzura y comprensio. Su recuerdo iluminará a su esposo e hijas.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Nazareno Sgoifo, Adela Pece, sus hijos Marcelo, Vittorio y Natalia Prado participan con tristeza el fallecimiento de su amiga Blanca y acompañan en el dolor a su esposo Carlos, hijas y nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Irene y Carlos Cheein, sus hijos Diego, Monica y Virginia y sus respectivas familias, despiden con cariño y gratos recuerdos a Chiche y acompañan en el dolor a Carlos, Virginia, Susana y Fernanda. Que su alma descanse en paz.

MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Nina Manson de Martilotti y sus hijos Edmundo, Valentina, Federico y Alejandro la despiden con mucho dolor.

MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Blanquita (Chichi) Te recordaremos con el cariño que siempre nos brindaste. Que descanses en paz. Acompañamos a nuestro amigo Carlos y familia en este triste momento.Tus amigos Sara y Maximiliano y flia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Rosita y Luciano Franz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Manuel Aznarez su esposa Patricia Tevez Mayuli y sus hijos Manuel y Felipe Aznarez y Betty Mayuli participan con profundo dolor la partida de su querida amiga Blanquita y acompañan a Carlos,Susi,Fer y Viky y piden una oración en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN,BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos: Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento de tanto dolor y tristeza.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Viviana Monica Valev y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijas y demás familiares en estos momentos de dolor, rogando por su eterno descanso.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Ing. Alfredo Bercovich, participa su fallecimiento y acompaña a su hija Susana y familia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Directorio y personal de Supermat SA, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Susana y familia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Directorio y Personal de Bercovich SACIFIA, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Susana y familia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Javier Gestal partiticipan su fallecimiento y acompañan a su hija Susana y familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Andrea, Carlos, Mabel, Miriam, Noelia, Romina y Roxana, participan su fallecimiento y acompañan a su compañera Susana y familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Los compañeros de trabajo de su hija Susana participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Juan Pablo Kalalo y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Susana y familia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Ramiro Paz y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Susana y familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Los amigos de Carlos: Taka Campitelli, Pucho Sgoifo, José Uriondo, Tito Prieto, Guillermo Azar y Dario Elias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. María Florencia Azar, Guillermo Azar y familia acompañan a Susy y Carlos en estos dolorosos momentos. Oraciones en su memoria.

MORENO, GLADYS TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Hijos de Shatico Suárez, Buby, Tito, Nena y Gladys Suárez, saludan al querido Quique. Hasta siempre querida amiga. Descansa en paz.

MURIAS, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Máximo Isaias Murias, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MURIAS, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. Ernesto Antenor Álvarez despide con profundo pesar a Eduardo y acompaña a su familia con mucho cariño.

MURIAS, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. Carlos Ramos Taboada, su esposa María Susana Carol, sus hijas María Antonieta, Susana María y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURIAS, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. Sebastian Carlos Rímini, Maria Paola Macchiarola de Rimini y sus hijos Rosario y Sebastian, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Eduardo.

ORELLANA, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/22|. La honorable comision directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participan el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro afiliado Ramon Antonio Toloza y acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

PAZ, MARTÍN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Pbro. Carlos Carabajal y Comunidad de la Parroquia Maria Auxiliadora, acompañan a la abuela Severa y a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por la paz y el consuelo de todos ellos.

SANTILLÁN, JUANA JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Sus hijos Pedro, Gladis, hija política Rosa, nieto Lucas, hnos. políticos Elsa, Carlos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SANTILLÁN, JUANA JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Personal de Lo Bruno SA, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Goro y Lita y sus sobrinos Rody, Chiqui, Waldo y Grace participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. José Storniolo y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos. hermana Teresa y tia Rosa y primos Alicia, Chicho y Susana, rogando por el descanso eterno de su alma.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Margarita y Sara Anauate y flia, comparten el pesar de su partida y acompañan con cariño a todas su familia, rogando al Señor por su eterno descanso.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus vecinos Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia., acompañan con cariño a su esposo, Dr. Divi, hijos y nietos en estos dolorosos momentos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Despiden al querido amigo. Compañeros promoción 64 Gloriosa Industrial. Rafael Coronel, Nestro Cabrera y Buby Suárez. Descansa en paaz Toño querido. Saludamos a tu Sra. e hijos.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ing Carlos Cheein y flia despiden al estimado vecino y acompañan a su familia. Q.e.p.d..

TEJERINA, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/2/22|. Esposo mío, te despedimos con todo el amor que te mereces, siempre vas a estar presente en todos los momentos de nuestras vidas, gracias por todo lo que nos diste, ahora descansa en paz. Su esposa Irma Antonia Sánchez, sus hijos Rubén Tejerina y Mariela Palacios, Adriana Tejerina y Javier Klior, Gabriela Tejerina y Raúl Schwab y Carlos Tejerina, sus nietos Tomás, Julián y Thiago Klior, Mateo y Valentina Schwab. Sus restos fueron velados y cremados en la ciudad de Córdoba.

GODOY, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/10|. Su esposo Victor, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 12 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Hijo nuestro: No te fuiste, estás presente en todo lo que hacemos. Te llevamos en nuestros corazones, retratados en nuestra mentes y grabado en nuestras almas. Jamas estás ausente, te extrañamos mucho. Tus padre Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demas familiares se reunirán hoy a las 19hs en tu gruta para elevar oraciones en tu querida memoria. Que brille par él la luz que no tiene fin.

CEJAS, LUIS MARIO (Chilo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/22|. Con profundo dolor su hijo Luis Cesar Cejas nuera Soledad y nietas Aylen Valentina. Elevan oraciones a un mes de su partida al Reino Celestial. "Siempre vivirás en nuestros corazones"

PÉREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/22|. "Brille para ti la luz que no tiene fin". Nos dejaste de pronto, tan rapido fue todo que no lo puedo aceptar. Fuimos compañeros 40 años, juntos siempre en todo momento. Me diste todo con tu trabajo incansable hasta ultimo momento. Eso le inculcaste a tus hermosos hijos que hoy siguen tu ejemplo, trabajadores, honrados, buenas personas, siempre a la par de ellos. Me dejas un gran dolor en el alma, pero me dejas hermosos hijos, bellos nietos que me ayudarán a seguir. Descansa en paz en los brazos de nuestro Señor que te recibió con los brazos abiertos. Sos nuestro angel que nunca nos va a abandonr. Te quiero, te extraño, hasta que estemos juntos para siempre donde no hay pena ni dolor. Tu esposa Silvia Aranda, tus hijos Luis, Pablo y Carlitos, tus nietos Lucila, Adriana, Victoria, Adriana, Delfina, Luisito y Patricio, tus nueras Nora y Silvana. Ruegan una oracion a su querida memoria. Gracias a las personas, amigos y vecinos por su acompañamiento.





HERLÁN, CÉSAR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Su esposa Paula, sus hijos Paola, Cesar, Marta, sus hijos políticos, sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Capilla. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GARCÍA, LIDIA ESTELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/21|. Dios llena a nuestra madre de tu paz y abrigala con tu amor". Sus hijos Mario Alberto Lopez, José Maria Lopez y sus respectivas familias invitan a familiares y a migos a la misa que se realizara en la Iglesia Nuestra Señora de Pompeya (Quintana entre A. Jacques y Sta. Fe) el dia 23/02/22 a las 20 hs. al cumplirse un año de su partida a la casa del Señor.





BISIO, HÉCTOR ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Pichy,Pelu ,Jorge , Graciela y Fredy con sus respectivas familias participan su partida a la casa del Señor y saludan a sus queridos primos Carlos , Magui y familia.Que brille para el la luz que no tiene fin









DIAZ, GRACIELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus hijos Marcelino, Nidio, Sonia, Alejandro , Carina h, politicas Alegandra, Romina, sus nietos Ivana, Daniel , Rocio, Estefania, Brahian, Nicolas, Joaquin, Leonel, Briza, Alan, Milagros bisnietos Soe, Teo, Lorenzo, Sofia, Xiomara y demas familiares sus restos fueron inhumados del Dean. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS.

GONZÁLEZ, BLANCA EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus hijos Noelia Drube, Enzo Drube, Ariel Drube y Amira Drube, su hijo politico Hernán Bruchmann, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, BLANCA EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Drube, Noelia Eve Luz.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Su hija Nazarena Romano López, su madre Hilda Arce, sus hermanos Graciela y Orlando López, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Fernando Angelet y familia, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Acompañamos a su hija, su madre y hermanos en el profundo dolor por la partida de Sandri, Vicente Valle y familia.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Compañeros de trabajo de su hermano Orlando, de la Agencia Banda del I.N.SSJP (PAMI): Gabriela, Cristian, Daniela, Fabricio, Sandra, Matías, Marianela, Norberto, Ana, Antonio, Chino, Jimena, Omar y Liliana, participan con sentido dolor su fallecimiento y acompañan a demás familiares en este momento difícil. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. "Querida Sandrita hoy nos toca despedirte con el corazón partido, pero con la certeza de que ya estás en paz. Fuimos privilegiados de tenerte en nuestras vidas". ¡¡Te vamos a extrañar!! Acompañamos a su hija y demás familiares en tan dolorosa pérdida. Tus amigos Pichón, Nancy, hijos y nietos.

MANSILLA, MIRTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Su compañero Berto Pajon su hijo Luis Marotte sus nietos Oriana y Samuel sobrinos y sobrinas y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Atamisqui Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADO POR NROTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

STORINO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el día de hoy en el cementerio local. Las Termas.

STORINO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. "Una bellísima morada te espera más allá del Sol, donde reina la paz y el amor, recorrerás las luminosas pradera del cielo, siempre llevaré conmigo hermosos momentos vividos". Sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el día de hoy en el cementerio local. Las Termas.