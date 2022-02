FÚNEBRES | 24 de febrero del 2022

24/02/2022 - 02:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/2/22

Marta Isabel Villalba

Blanca Nélida Juárez

Victor Manuel Guerrero

Blanca Nélida Juárez de Romero

Lorenzo Esteban Saldaña

Ramona Graciela Argañaras

Nilda Marina Montenegro

Juan Carlos Carrillo

Sepelios Participaciones

ARGAÑARÁS, RAMONA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Sus hijos Claudio, Francisco, Gabriela, Sandra Ponce, h. pol. Abel, nietos Milagros, Rita, Magalí, Lourdes, Kiara participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10.30 hs en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo T. y Tobago 2768 A. del Sur. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARRILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Sus hijos Nicolás y Juan Cruz, su hija política Jessica Jiménez y sus nietas Kyara y Olivia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus hermanos José Antonio Cerro y Gena Riccio, y sus sobrinos Clarisa y Camilo participan con profundo dolor su fallecimiento.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Silvia Fernández, María Inés Olmedo de Lupica participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Susana, adriana y Hugo y nietos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus excompañeras de la Esc. Normal: Vicky, Tere, Nené, Eline, Raquel, Edyth y Silvia, participan con profundo de dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Las compañeras y amigas de promoción de la Escuela Normal de su hijo Hugo Lucia López Prieto , Marily Allub, Magali Vicente, Beatriz Barbieri, Silvina Díaz, Miryam Matouk, Margarita Alvarez, Marilena Maldonado, Laura Rafael, Cecilia Bouzon y Adriana Infante del Castaño participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. José Luis Coronel, Mónica Carlota Bustamante, sus hijos José María, Maximiliano, José Pablo, Agustín y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Nora R. Rafael de Jiménez y familia despiden con dolor y en oración a Adriana. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para sus hijos y familias.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Jorge J. Teves y su esposa Martha Beggeres participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia elevando oraciones en su querida memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Los ex compañeros del Tribunal de Cuentas Municipal de su hija Adriana ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios ". Chini Habra Fernández y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO DE HERRERA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Marcelo Ruiz participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a todos sus familiares con un abrazo fuerte.

ESPÍNOLA, OFELIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Sus hijos Cristian y Noelia, Sus hermanas. Celia , sobrinos Paola, Darío, Susana, Mariel, y Walter y demás familiares participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad . Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUERRERO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Sus sobrinos Graciela, Marcelo, Dario, Campanaro Alfredo, Norma, Sandra, Guerriero Mirian, Sonia Guerriero y demás familiares Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Sus hijos Gaston, Patricia, Carlos, Gabriel, Marcos, Pablo, Rocío, h. politicos Nélida, Arnaldo, Carina, Patricia, Lorena, Rosi, nietos, bisnietos y demás familiares Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

JUÁREZ DE ROMERO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/02/22|. Tus hermosos ojos verdes se cerraron y con ellos parte de nuestras vidas, nos dejaste un legado de lucha y sacrificio. Te amamos madre querida. Sus hijos Gastón, Patricia, Carlos, Gabi, Pablo y Gudi; tus hijos políticos Patricia y Lorena, participan con profundo dolor tu fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE ROMERO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/02/22|. Madre querida, estarás siempre en nuestros corazones. Su hija Patricia, hijo político Arnaldo, tus nietos Luce y Arnardito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE ROMERO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/02/22|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar, él me guía como estrella por la inmensa oscuridad". Su hijo Gabi y su hija política Patricia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE ROMERO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/02/22|. "Amaba a cada uno de sus hijos y su deseo era que se mantengan unidos". Te amamos mami. Sus hijos: Gaby, Pablo, Gaston, Gudy, Patricia y Carlos, sus hijas politicas: Patry, Lore, Rosa, Nely, y Mony y tu hijo politico Arnaldo. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ DE ROMERO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/02/22|. Para una gran mujer luchadora, valiente,y fuerte gracias por cada momento compartido, tu consuegra Valle, hermanas: Pepa, Alicia, Jose y familia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ DE ROMERO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/02/22|. Marcelo Fulco y familia acompañan en su profundo dolor a su amigo Carlos Romero y familia por la perdida de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Guillermo Lozano despide con mucho cariño y pesar a Blanca, eleva oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Charito Chazarreta y su hijo Carlos Agustín participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Adriana Infante del Castaño sus hijas Valentina y Mercedes despiden a su querida amiga Blanquita. Acompañan en el dolor a Carlos, Virginia, Susana, Fernanda y a sus queridos nietos. Rogamos oraciones por su descanso en La Paz del Señor.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Socios del Sanatorio 9 de Julio, doctores: Ernesto Álvarez, Defín Lugones Gorriti, Eduardo Cosci, José Rojo, Antonio Chaud, Emilio Fonzo, Luis Manuel Espeche, Carlos Celestino Salas, Sebastián Demasi, Julio Molina, Héctor Demaría, Hugo Andersen, participan el fallecimiento de la esposa de nuestro amigo de siempre aquitecto Carlos Jensen. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Médicos y personal del Sanatorio 9 de Julio participan el fallecimiento de la esposa del arquitecto Carlos Jensen, Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Lic. Maria Susana Jensen. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Lic. Maria Susana Jensen. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Lic. Maria Susana Jensen. Que descanse en la paz del Señor.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Adriana Richard de Castro y Ernesto Richard, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Carlos Fernández, su esposa Dolly Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana y Ariel, su hija politica Valeria Medina y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento a toda su familia.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a nuestra querida amiga Susana y demás familiares, en este difícil momento. Rogamos al Señor la reciba en sus brazos. Descanse en paz.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Liliana N. Jensen, sus hijos María Guadalupe y Carlos Augusto Coronel, participan el fallecimiento de su cuñada, la tía Chichi. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y flia participan con profundo dolor la partida de la Sra. esposa del amigo, Arq. Carlos Jensen y acompañan a sus hijas en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones por la paz de su alma.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Adolfo Juárez Villegas y sus hijas Marta Lelia, Maria de los Angeles, Maria Paula y Maria Florencia participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Justo C. Molina Areal, su esposa Rosita Pernigotti y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Abelardo García Gallo, su esposa Dolores Sánchez, sus hijos y respectivas familias, acompañan a su esposo Carlos Francisco y sus hijas en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Nilda Rosa Montenegro, su hijo Dr. Horacio Renato Alfano participamos con mucho dolor el fallecimiento de nuestra prima Chichi, acompañan a su esposo, hijos, nietos, hermanos y demás familia. En su querida memoria oraciones.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Alejandro Caceres, María A. Lines y flia participan con dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Norberto Scaraffía, Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocío lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con oraciones a Carlos y a sus hijas.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Marcelo Ruiz participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a todos sus familiares con un abrazo fuerte.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Anabel Lema y familia participan con pesar al fallecimiento de su amiga Blanca. Que brille la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO DE JENSEN, BLANCA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su esposo Carlos, hijos, hermanos y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, NILDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Su esposo José Horacio, sus hijos Luis, Valeria, Hector y Ariel, nietos, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MURIAS, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Máximo Isaias Murias. Ruega una oracion a su memoria.

MURIAS, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. Consejo directivo, tribunal de etica, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitacion , comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Máximo Isaias Murias. Ruegan una oracion a su memoria.

SALDAÑA, LORENZO ESTEBAN (q.e.p.d.) Fallecio el 23/2/22|. Su esposa Dora Rosa Peralta sus hijos Rosa, Teresa, Fabiana, Lorenzo, Victorio, Ramon, Ruben, Elizabeth Pilar h. politicos y nietos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio la Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus vecinos Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia., acompañan con cariño a su esposa Divi, hijos y nietos en estos dolorosos momentos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

STORNIOLO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Sus amigos Juan Pablo Accinelli y Sra. Mirta Marquesano participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

VILLALBA, MARTA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Sus sobrinos Octavio Manuel del Castaño y Oliva Villavicencio, sobrinos nietos Manuel, Gabriel, Victoria y Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, MARTA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Sus sobrinos Justo Rafael del Castaño y María Rosa Ledesma, sobrino nieto Javier, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, MARTA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Sus sobrinos Martha Isabel Villalba y Juan Carlos Khallou, su sobrina nieta Andrea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, MARTA AMELIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Tu sobrino Manuel del Castaño, Oliva Villavicencio, Gabriel, Victoria y Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz Tita.

Invitación a Misa

LUNA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/22|. Invito a la santa eucaristía hoy jueves 24 a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo. Agradezco en primer lugar al Padre José Centeno y al Padre Alejandro Gordillo, al Movimiento Sacerdotal Mariano, al apostolado de la Preciosíma Sangre de Jesucristo, al Movimiento Mundial antivacuna y antibarbijo y a mis queridisimos amigos Teto y Alberto Charriol, Luis Montenegro, Luis Ejarque y familia, Ignacio y familia, Mariela Herrera, Patricia Valdora y a Iris que asumió mis compromisos pendientes. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a mi última morada.

MACHULSKY, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Los jovenes de Accion Catolica de la parroquia San Roque de la generacion de los 80, invitan a la celebracion de la santa misa a realizarse en la parroquia el viernes 25/2 a las 20.30 con motivo del primer mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

TREJO, GERMÁN ARIEL Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Mi querido Ariel, el tiempo transcurrido desde tu partida al reino de Dios, que será la felicidad eterna. Se fue una parte de mi alma contigo, no hay cura para este dolor incesante, me doy cuenta que cada minuto, cada hora y cada día que pasa en estos momentos de congoja me conducen a Dios y a la Virgen Santísima, que con ellos no se naufraga para rogar que me orienten en esta dura prueba: valor, ánimo y fortaleza para sufrir. Te envío Ariel bendiciones y le suplico a Dios que te muestre su rostro y te colme de amor y misericordia. Elevamos descanso eterno en su memoria. Tus mamitas Nenena y Raquel.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ESTEFAN OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre Julia, sus hermanos Negra, Dani y Migui, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESTEFAN OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. Hermano querido de mi alma. Te vamos a extrañar mucho, mucho...te queremos". Su hermano Miguel, su hermana política Valeria, sus sobrinos que te quieren: Samira y Augusto, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

ESTEFAN OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". La comisión directiva, socios y empleados del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del socio Miguel Estefan. Rogando al Altísimo le dé el descanso eterno y una pronta resignación a su familia.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

Recordatorios

SUÁREZ DE LOBO DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/02/05|. Al recordarla en sus diecisiete años que Dios la recogió en sus brazos. En la tempestad de la vida, no tendré miedo jamás, porque sé que estás ahí para nosotros como siempre lo has hecho. No te acerques triste a mi tumba, no estoy ahí, estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre nuestro hogar. En las sonrisa de tu hijas, tu hermana, por eso no te acerques a mí sollozando. Estoy ahí, estoy en el corazón de ustedes. Te recordamos con mucho amor, tus hijas Meli, Ari, tu hermana Karina, tu esposo Roberto y tu madre Victoria, nunca te olvidaremos y siempre serás la luz en nuestros caminos.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GONZÁLEZ, BLANCA EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Ana María, Antonella, Julio Albornoz, Coco Leveaut acompañan a Noelia y demás familiares en estos momentos y piden al Altísimo por cristiana resignación.

GONZÁLEZ, BLANCA EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/22|. Blanqui. Para que la fe no se reduzca sólo a ser idea o doctrina, todos necesitamos tener un corazón de madre, de una madre como la que fuiste tú, desbordante de ternura, de comprensión de dedicación y de una palabra que lo encierra todo, de amor. Que Dios custodie a tus hijos, nietos y demás familiares y les conceda la infinita paz en sus corazones y en la de las persona que llegaron a conocerte y valorarte. Descansa en los brazos del Señor querida amiga. Tus vecinos Varón Ríos y flia., Toty Costas y esposo Carlos Amánquez, Oscar Ninich y flia., Dr. Carlos Yunes y flia., y Dr. Martín Abdala y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, RINA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/22|. "Recíbela Señor y dadle el descanso eterno". Sus hermanos María Cristina y Lolo Suárez, sus sobrinos Lucio Ricardo, Francis María y María Victoria Tagliotti, sus sobrinos nietos Ana Paula, José Francisco, Pilar Montero Suárez y Máximo Suárez, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Le dijo Jesús, "yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá ". Su tío Victorio Formini, Marta, Ana Elisa y Ana participan y acompañan con profundo dolor a su madre Negra, su hija Nazarena y sus hermanos Negro y Gringui y demás familiares.

LÓPEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. "No llores si me amas... Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos ... San Agustin. Mi querida amiguita elevo mis oraciones al Señor para que permanezcas por siempre en su santa gloria. Abrazo profundamente a doña Negra, Gringui, Negrito para que Dios les conceda el cristiano consuelo. Cristina Valle, Agui, Mauro.

STORINO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor todo el personal y gerentes del Hotel San Lorenzo, acompaña en este duro momento a cada uno de sus familiares, y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

STORINO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Participa con profundo dolor el intendente municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y gabinete municipal del fallecimiento del querido Rafael y lamentan su partida al reino celestial. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

STORINO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. Participan con profundo dolor el secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales, Dr. Raúl Lorenzo y todo el equipo del area municipal acompañando a la familia del amigo Rafael en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

STORINO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/22|. El Arq. Miguel Roberto Mukdise y Flia participan con hondo pesar por el fallecimiento del amigo Rafael y acompañan a toda toda la familia rogando por el eterno descanso de su alma. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

NIEVA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/21|. "Mi querido esposo y gran compañero de 52 años convivimos. Padre, abuelo hoy hace 6 meses que te fuiste en un viaje sin retorno todavía nos parece un sueño, muy compañero de tus hijos, hija y nietos nunca tenias un enojo todo eras risas y tus cuentos alegraban a tus nietos, no hay palabras para expresar tanto dolor, hay un vacío en nuestra casa, tu ausencia que sentimos y nos hace sentir que estas con nosotros. No nos diste tiempo a decirte un adiós fue tan rápido tu partida. Juan te recordaremos toda la vida y estarás siempre en nuestros corazones, vuela bien alto querido tu luz siempre brillará junto a nuestra Madre del cielo y Dios Todopoderoso. Elevamos una oración al Sagrado Corazón de Jesús. Su esposa Betty, hijos: Juan, Walter, Jorge, Vanesa Nieva y nietos. Las Termas.