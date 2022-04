FÚNEBRES | 1 de Abril del 2022

01/04/2022 - 03:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/03/2022

- Margarita Gómez (La Banda)

- Elva Marta De Bonis

- Anselma Dolores Coronel (La Banda)

- Antonio Elías (Frías)

- Mercedes del Carmen Chazarreta

- Héctor de Jesús Campos

- Alfredo Segundo Rodríguez (Pozo Hondo)

- Norma Cecilia Ledesma

- Mónica Enriqueta Salguero (Las Termas)

- Rosa María Musa

- Walter Demetrio Andrade

- Gilda Teodocia del Carmen Villalba (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano ANTONIO ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Esc. Elba Elías, José I. González Elías y Juan M. González Elías participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano ANTONIO ELÍAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Dra. Susana Elías participa con dolor el fallecimiento de su primo Antonio. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano ANTONIO ELÍAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Guillermo Valdez y familia, participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano ANTONIO ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Hernán G. Valdez y familia, participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano ANTONIO ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano ANTONIO ELÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

El personal directivo y empleados de Atlántica SRL, La Pinturería participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA BEATRIZ GARCÍA POSSE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Marcelo y Natalia, Mariana y Alejandro y Daniela y Daniel y todos sus nietos: Santiago y Tomas, Estanislao y Sofía, Catalina y Agustín, Tomasina, Camila y Constanza participan su fallecimiento.

Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RONNY LLAVAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/3/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder pparticipa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA MARÍA MUSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

El ministro de Economía, CPN Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA MARÍA MUSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/22 y espera la resurrección.

Roxana Gómez, Daniela Aila y Luisina Taboada participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su compañera Natalia Zerda.

INVITACIÓN A MISA

ARGELIA KHAIRALLAH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/21 y espera la resurrección.

“La vida de los que te en ti creemos, Señor no termina, se transforma y al deshacerse nuestra Morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo”.

Madre: quédate en mi memoria y recuerdos, quédate allí donde cada vez que te busqué, pueda encontrarte.

Su hijo Hugo Guerrero, su hija política Sandra, nietos Mauricio, Milena, Lautaro y Candelaria, bisnietos Mateo y Astor invitan a la misa a celebrarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs. al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

ADRIÁN GONZALO LEDEZMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/1/22 y espera la resurrección.

Cuando se pierde un hijo, la vida te duele por el resto de tus días. Hoy siento que se fue un pedazo de mi corazón con vos y tu hermano Alexis y continúo esperando tu regreso a casa, porque eso fue lo último que me dijiste “ya voy a casa má”. Tarde me di cuenta que te ibas “a tu nueva casa”. Gracias por todo el amor que me diste, gracias por estar siempre pendiente de todos. Descansa en paz, mi amor. Algún día estaremos juntos de nuevo. Entonces, mi alma se alegrará y el dolor desaparecerá. Tus padres Teresita y Carlos, su hermano Braian y familia, su compañera de vida Gabriela, sus hijos Zoeh, Jairo y Aarón Gonzalo, su abuela mami Valle y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN.A MISA

JULIO CÉSAR PRATTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/20 y espera la resurreccion

A dos años de tu partida, no dejamos de extrañarte pero te sentimos cerca y nos reconforta pensar que nos esperas en un lugar mejor.

Su esposa Susana Aliende y su hijo Silvio invitan a la misa que se oficiará este viernes a las 20 en la parroquia Virgen del Pilar del barrio Autonomía. Ruegan a todos quienes lo conocieron y apreciaron, una oración en su memoria.

RECORDATORIO

BERNARDINO RIGALI (Dino)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/18 y espera la resurrección.

“Su alma descansa en paz en los brazos de Jesús, en el Reino Celestial”.

Su esposa Gladis y toda la familia que él tanto cuidó lo recuerdan con amor en este cuarto aniversario de su partida a la Casa del Padre eterno. Rogamos oraciones en su bendita memoria y por la paz del mundo.

INVITACIÓN A MISA

AUGUSTO ANÍBAL TEJEDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/19 y espera la resurrección.

Es muy complejo, explicar con palabras lo valiosa que fuiste en cada uno de los momentos de nuestra vida. Tu muerte siempre será la mayor pérdida. Que Dios te conceda el descanso y la paz eterna. Tu esposa Amanda Insaurralde, su hijo Facundo Tejeda e hija pol. Aldana, invitan a la misa en su memoria, al cumplirse tres años de su fallecimiento a realizarse hoy en Pquia. Ntra. Sra. de Sumampa a las 20 hs (Av. Colón 583).

INVITACIÓN A MISA

LUIS ÁNGEL CARO

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 1/4/19 y espera la resurreccion.

Luis: Tu luz nos acompaña por siempre, pero nuestro dolor también. Su esposa Negri, su hijos Raúl, Lili y flia; Soledad, César y flia; Vanesa, Lucas y flia; Emanuel, Romina y flia; y Federico y flia., su nieta Agu y flia., invitan a la misa que se oficiará el viernes 1º a las 20 hs., con motivo de cumplirse tres años de su desaparición física.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

LEOPOLDO ALBERTO VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los buenos de corazón porque ellos verán a Dios”. Sus hijos Carlos Alberto Vega, Juan Pablo Vega, Sebastián Vega y María Isabel Vega, su hija política Agustina López Cuartero y sus nietos Patricio, Valentino y Joaquín; e Isabel Santucho invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, WALTER DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3./22|. Su esposa Norma Acosta, sus hijos Johana, Walter, Fernanda y Milagros participan con dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Sus hijos Susana González de Miguel y Pedro Honorio de Jesús Miguel, sus nietos María Susana Miguel, Pedro Honorio Miguel, María del Huerto Miguel, María Agustina Miguel, sus nietos políticos Fernando Sebastián Pereyra, Andrés Páez y Marcelo Páez, sus bisnietas, Josefina y Guillermina Pereyra Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. "Querida Yaya, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus nietos María Susana Miguel y Fernando Sebastián Pereyra, sus bisnietas Josefina y Guillermina Pereyra Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Marta y Marcelo Larguia acompañan afectuosamente a sus hijas Kika y Susana y demás familiares en tan dificil momento. Regan oraciones en su querida memoria.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Comisión directiva, socios y vecinos de la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi, de esta ciudad, participan su fallecimiento con profunda tristeza. Sra. Magda, caracterizada vecina del barrio y de la institución, colaboró con esta desde su juventud, cuando acudió al llamado de don Arsenio Salazar. Nuestra gratitud y reconocimiento a su noble y desinteresado servicio durante tantos años. Descansa en paz querida socia y vecina. Acompañamos a sus familiares en estos momentos de dolor.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Silvia M. Abate y familia, María Gabriela Abate y familia, María Marta Abate y familia, Jorge Abate y familia, Nora Abate y familia y María Pía Abate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos Susana, Piqui e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones a su querida memoria.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas Kika, Susana, nietos y demás familiares en este triste momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. La intima amiga de sus hijas Kika y Susana: Silvia Mercedes Caporaletti participa con dolor el fallecimiento de la querida Vieji. Que brille para ella la luz eterna.

BAUDANO DE GONZÁLEZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/22|. Dra. Ana María Calder y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HÉCTOR DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Su esposa Beatriz, sus hijos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAZARRETA, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Sus hijos Eliza, Laura, Miguel Artaza su hijo politico Rosa Torrez sus nietos Mario, Laura, Romina, Nicolas, Daiana, Javi, Lautaro, Sebastian, Luciana y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.









DE BONIS, ELVA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Sus hijos María Celeste, Rubén Jesús, Antonio, hijo político, nietos Leonisa, Baltazar y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DE BONIS, ELVA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Personal directivo y docente de la Esc. Nº 1004 de Brea Pozo, Dpto San Martín, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor al Prof. Antonio Villarreal por la partida de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

DE BONIS, ELVA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Personal directivo y docentes del Jardín de Infantes Nº 131 "Los Breitas" de Brea Pozo, Dpto San Martín, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor al Prof. Antonio Villarreal por la partida de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Estudio Jurídico Palau, Cremaschi & Asociados, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por la pronta resignación de su familia.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Dra. Paola Andrea Palau, participa su fallecimiento y acompaña con oraciones a sus hijos. Que descanse en paz.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay acompañan a sus hijos Marcelo, Mariana y Daniela y a sus respectivas familias en este momento de profundo dolor. Siempre en mi corazón Adelita querida.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" Neli Nebro, Gabi, Romi y Aldito con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Rosa María Granda y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Daniela. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Amigas de su hija Daniela; Loli Barbarán, Ana Marcos, Susi Alonso, Marianita Leguizamón y Romina Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en la querida memoria de Adelita.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Josefina Serrano, Martita Aquilino y Romina Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Daniela y su querida familia en este momento de profundo dolor.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. El Vice Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Sgo del Estero, Lic Mario Daniel Diosquez participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Griselda Cremaschi de Julián, hijos: Celia, Marcelo, Leandro Julián y Claudia Torres, nietos: Guadalupe y Ezequiel; acompañan a Daniela, Daniel, Camila y Coty en tan tristes momentos y elevan oraciones en su Memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe lamentan su fallecimiento y acompañan a Daniela, Daniel, Camila y Coty en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. María Aglae Cremaschi de Peralta Galván, hijos: Lautaro, Silvina y Georgina y familias acompañan a Daniela, Daniel, Camila y Coty en tan dolorosos momentos y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Sus amigos Fernando Barrio y Estela Madia y sus hijos Eugenio, Sebastián y Rodrigo y sus respectivas familias se despiden de su entrañable amiga Adela y acompañan a sus queridos hijos y nietos.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Susana Alonso y Lucas Cosci participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Daniela y Mariana.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. El Consejo de Conducción y la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participan de su fallecimiento, acompañan a la Profesora Mariana Machao en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Mario Japaze, Silvia Jozami de Japaze y familia participan su fallecimiento y hacen llegar las condolencias a todos sus familiares.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Estela Madía, Susana Mercado y Rosa Durgam participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Adela. Te acompañamos con nuestro afecto para siempre.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Martina Campos Monti, acompaña a su querida teacher Mariana y familia en este doloroso momento.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos y Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, y alumnos participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de la Lic. Daniela Machao, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

GARCÍA POSSE, ADELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. La Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. María Rosa Barbarán de Scarano, el Vicedecano Lic. Mario Diósquez, personal administrativo y técnico de dicha Unidad Académica, acompañan con oraciones y afecto a la Lic. Daniela Machao, Secretaria Académica de la misma, por la pérdida de su madre. Esperan para su familia el pronto consuelo de la fe.

LEDESMA, NORMA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Sus hermanos Mario, Nilda, Héctor, Irma, Armando, hermanos politicos, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MUSA, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Sus hijos Mirta, Estela, Silvia, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio parque de la paz. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MUSA, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Su hija Silvia, su hijo Alejandro, sus nietos Betiana, Natalia, Magalí y Yaneth y su hijo político Raúl participan con profundo dolor la partida de Rosa.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Vecinos de calle Misiones al 800, participan con gran dolor su fallecimiento, hacen llegar sus condolencias a sus familiares, rogando al Altísimo consuelo y fortaleza. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 1 Federico Froebel participa su fallecimiento y acompaña a la docente de la institución Roxana Pavón en este difícil momento.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Los compañeros de su hija Roxana del jardín Nº1 Federico Froebel participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Silvina Ledesma y Carlos Silva Neder participan su fallecimiento y acompañan a su hija Roxana y familia en tan doloroso momento.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Carlos Sanchez y Marta Garay, Guillermo Angriman y Marta Sanchez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altisimo rogando por el descanso eterno de su alma.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|.





Fernando Castellani, Luci Aimeé Castellani y Fernando E. Castellani participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Familia Castellani participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Julio César Rodríguez y familia, participan el fallecimiento del hermano de su amiga Justa. Ruegan oraciones en su memoria.





BASUALDO DE RAMÍREZ, OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/13|. Lily ya hace 9 años de tu partida al Reino del Señor, nos dejaste un vacío inmenso en nuestros corazones, nos consuela que no sufres y descansas en paz junto a tu madre que te amaba tanto. Siempre estarás entre nosotros, descansa en paz hija. "Que brilla para ti la luz que no tiene fin". Tu papi Chicho, tus hnos. Walter y Esteban, tus hijas Sofía y Josefina, tu esposo Claudio y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Sta. Rita a las 20 hs.

MORE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. El Señor guarde su alma y su familia su recuerdo. Su esposo Turi, su hija Cecilia, sus nietos Joaquín y Agustín invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

MORE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. No he muerto solo me fui antes y seré la briza que besará sus rostros. Su hijo Fernando, su hija política Mariana y su nieta Galilea invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 5 años de su fallecimiento.





SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly, hijita mía, hoy estarías cumpliendo veintidós años. Que difícil es la vida sin vos. En todo este tiempo aprendimos a vivir sin vos pero el dolor en el alma por no tenerte es tan grande. No hay un día que no te recuerde hijita. Te amo y te extraño mucho. Su madre Valeria Juárez, sus hermanos Valentino y Marty elevan oraciones en su querida memoria.

VEGA, LEOPOLDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/21|. Hermano, fuiste una buena persona, buen hermano y padre, criaste a tus hijos de la mejor manera y ellos están orgulloso de vos. A un año de tu partida todavía no puedo comprender tu ausencia. Lo único que se es que nos dejaste un gran dolor, pero me consuela saber que estás en el Reino del Señor, junto a nuestra madre querida. Descansa en paz hermano del alma. Cachín Vega y familia.

BANEGAS, ELENA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Amira Tauil Abdala, María José y Amira Isabel participan con profundo dolor el fallecimiento de la incondicional amiga y querida Negrita. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓMEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Sus hijos Ramón, Mónica, Pascual y Nélida Pérez, h/ Pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. Cob Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 TEL 4219787.

CORONEL, ANSELMA DOLORES (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Sus hijos Graciela, Edgar, Marcelo, Vanesa, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. COBERTURA ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

VILLALBA, GILDA TEODOCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Sus hijos: juan y carlos Ramírez, juan y mirta Marín, Fabián, nietos, bisnietos demás familiares y amigos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLALBA, GILDA TEODOCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General de Delegados y su Comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio Villalba Gilda Teodocia del Carmen. Que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol él dia 31/03/22 a las 18hs, dom., del vel. Francia n°23, B° Rio dulce, La Banda.





ELÍAS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Miembros del consejo directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, con profundo pesar despide al escribano Antonio Elías, titular del Registro Notarial Nº 26 de Frías, y acompaña a su familia en este difícil momento que atraviesan, en especial a su hijo escribano Mariano Elías, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del Altísimo y brille para él la luz que no tiene fin.

ELÍAS, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. El personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, participa con pesar el fallecimiento del escribano Antonio Elías de la ciudad de Frías, rogando por su descanso eterno junto a nuestro Padre Celestial, elevan oraciones en su memoria y acompañan en el sentimiento a su hijo escribano Mariano Elías en este momento.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Muñeca González de Vittar y sus hijos María Cecilia, Jorge Omar y Héctor Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Norma Beatriz y María Elena, a su esposa e hijos en tan difícil trance.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.





ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Chini Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan su fallecimiento y acompañan a sus queridas hermanas Normita y María Elena en estos momentos de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.





ELÍAS, ANTONIO Escribano (Antuco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|.La comunidad educativa del Instituto Superior Teresa B de Barbieri, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor de esta casa, Marano Elías, Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este difícil momento. Frías.

ELÍAS, ANTONIO Escribano (Antuco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Dr. Cristian Castillo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ELÍAS, ANTONIO Escribano (Antuco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. El equipo de fútbol Los Maestros, amigos de su hijo Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ELÍAS, ANTONIO Escribano (Antuco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Walter Ceballos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Pablo y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Escribano Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y Luis Augusto Karam participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y colega. Se ruega una oración en su memoria.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla e hijos acompañan con mucha tristeza a sus hermanas Normita y María Elena Elías frente a tanto dolor. Ruegan una oración a su memoria.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (ANTUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Lito Nazario y familia despiden al amigo y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (ANTUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Esc . Ríos Olivero Ma. Constanza y sus hijas Briana y Pia Mikkelsen Loth Acompañan con mucho cariño a Mariano, Javier, Josefina, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Que en paz descanse estimado Escribano. Elevamos oraciones en su memoria.

ELÍAS, ANTONIO Escribano (Antuco) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. ING Osvaldo Rios Olivero y Flia. Acompañan con mucho cariño a hijos, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (ANTUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Los Inspectores de Protocolos, Escribanos Cecilia Neder, Federico Balnaceda y Teresita Eberlé, acompañan a la Escribana Norma Elias de Massi en este triste momento.

ELÍAS, ANTONIO ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/22|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi y familia, participan con gran pesar el fallecimiento del apreciado y recordado Antuco. Acompañamos a su familia en este triste momento con gran cariño. Elevamos oraciones rogando por su eterno descanso.

ESPECHE DE PAZ, MARÍA IRMA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/22|. El Rotary club de Frías, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la ex Presidente del club Rotary de Frías. Tus amigos rotarios acompañan a sus hijos María del Carmen, Cecilia y Anibal, nietos y bisnietos en estos momentos de tristeza para los que te queremos de corazón. Elevan oraciones a su memoria. Frías.

LLAVAR, RONNY ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Sus hijos Santiago y Luli sus hnos Alejandro, Olivia, Oriana, Marianela su hno politico Hugo Ruis sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Atamisqui SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LLAVAR, RONNY ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Su tío Negro Llavar, Vilma Suárez y prima Agostina Llavar participan con profunda tristeza su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, ALFREDO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Su padre Segundo Rodríguez, su esposa Marcela Gómez y su hija Aldana participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Pozo Hondo. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALGUERO, MÓNICA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/22|. Personal de la Defensoría de Las Termas de Río Hondo participa con profundo dolor el fallecimiento de Mónica Salguero y acompaña en este duro trance a su esposo Reynaldo y familia. Se ruega oraciones en su memoria. Las Termas.