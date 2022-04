FÚNEBRES | 12 de Abril del 2022

12/04/2022 - 04:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/04/2022

Marcelo Omar Juárez (La Banda)

Olga Verón (Fernández)

Roque Rafael Paz

Miguel Ángel Robles (La Banda)

Hugo Rolando Bustamante (La Banda)

Guido Walter Montenegro (La Banda)

Francisca Ramona Gómez (Brea Pozo)

Segundo Rosario Aguirre

Mario Emeterio Godoy

Domingo Eduardo Medina

Alicia del Valle Carrizo (Las Termas)

Juan Cirilo Luna (Beltrán)

Cecilio Antonio Dorado

Pedro Santiago Ramón López

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, SEGUNDO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Su hija Aimara, sus padres Liliana y Raúl, sus hermanos Alejandro, Ana, y Celeste, sus queridos abuelos Rosario y Agu, tíos, primos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 15,30 en el cementerio La Piedad casa de duelo Andes 366 EMPRESA SANTIAGO.

DORADO, CECILIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Su esposa Mirta, sus hijos Claudio y Cecilia, sus hijos políticos Roxana y Luis Alberto, sus nietos Agustin, Ailen y Gabriel, nieta política Maria, sus bisnieto Tiano y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos seran inhumados en el cementerio Los Galvanes. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

GARZÓN, ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. Gregorio Alberto Jimenez, su esposa Marta Virginia Gomez, sus hijos Oscar, Adrianaq y sus respectikvas familias participan con dolor el fallecimiento del amigo Alfonso. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, YOLANDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus hijos: José, Luis, Vanesa, Andrea, Fernando, Lucas, Vani , nietos y demas familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GODOY, MARIO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su esposa Almaraz Mercedes, sus hijos Miryan , Daniel, Florencia, Maira y Matias, sus nietos Lautaro, Pilar, Sol y Mateo, sus hermanos, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca. cob.CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

GÓMEZ, JUANA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su nieto Daniel Anríquez, su nieta política Graciela Cisneros y su bisnieta Sofía Anríquez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUANA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. La comision directiva y personal administrativo de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Unzaga participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la profesora Amanda Corbalan de Anriquez y la acompañan en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, JUANA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. "No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. (LBLA), La comisión directiva de ADIMYT acompaña a su presidente profesora Amada Anríquez familia en desaparición física de su señora madre.

HERRERA DE CAROL, ILDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/22|. Marcelo Ruiz participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia con un fuerte abrazo.

LOPEZ, PEDRO SANTIAGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Sus hijos Augusto y Pedro, sus hijas políticas Silvia, Cristina y Angelina, sus nietos Augusto, Lourdes, Wili, Pedro, Sebastian, Maria y Patricia, sus bisnietos Jazmin, Pedro, Olivia, Martina y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento .Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

LÓPEZ, PEDRO SANTIAGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus amigos y compañeros de su hijo Pedro López de la comisión directiva del gremio SUOEM participan su fallecimiento.

MEDINA, DOMINGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Sus hijos Eduardo, Paola y Soledad, Hijos políticos Leonor Barrio y Néstor Peralta, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán cremados hoy, casa de duelo Avda Rivadavia 323 sala velatoria EMPRESA SANTIAGO.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su esposa Fanny Segienowicz, sus hijos Marcela, Daniel y Carla Paz, sus hijos pol Cecilia Azar y Ricardo Contreras, sus nietos María Fernanda y Nicolás Montoya, Agustin, Bautista y Francisco Paz participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. "La muerte no es el fin, sino el camino hacia la eternidad". Su hijo Daniel Paz, su hija pol. Cecilia Azar y sus nietos Agustín, Bautista, Francisco, participan con profundo dolor la partida del querido Roque. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su hermano Héctor Fco. Paz, su hna. pol. Nelva Juárez, sus sobrinas Adriana y Viviana Paz y flia. sus sobrinas de corazón Analía, Muratore, Rocío y Viviana Suárez, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Extrañaremos las visitas de todos los domingos en donde compartimos risas, charlas y fuertes abrazos. Nos quedan los mejores recuerdos junto a vos tío querido. Su sobrina Lucy con sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. "Que el Señor lo reciba en su Morada y le conceda el descanso eterno". Su sobrina Gladys Luna, su esposo Agustín Carrizo y sus hijas Noemí y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus vecinos del Zanjón: Alberto Umaño y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus vecinos del Zanjón: Jorge Murad, Fabiana Umaño y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Despedimos con profundo dolor al gran amigo servicial y buena persona. César, Perli, sus hijos Joaquín y flia, Martin y flia, Eugenia, Carmen y Francisco Herrera, participan con pesar de su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos, nietos y hermanos. Elevamos oraciones a su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Los compañeros de futbol de su hijo Daniel (Ingenieros) participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Dr. Ricardo Daniel Gonzalez participa con profunda pena su fallecimiento y acompaña a la familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Norma Rafael y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Marta Rafael y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Estela Rafael participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Amigos de su hija Carla: Mariano Martínez, Alejandra Liendo, Estefania Dargoltz, Eugenia Pesce y Cecilia Roldán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Miguel Rafael y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Carlos Azar y Lilia Maldonado participan con hondo pesar el fallecimiento de su estimado consuegro deseando que transite con cristiana resignación esta enorme pérdida a su esposa Fanny, sus hijos Marcela, Daniel, Carla y sus amados nietos Agustín, Bautista y Francisco. Acompañan en este difícil momento rogando por su descanso eterno y oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. El consejo directivo de la Asociación Mutual "San Jorge", personal directivo, docente, nodocente y de servicio del Instituto de Enseñanza "San Jorge", participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la exdirectiva del establecimiento Sra. Fany Segienowicz y acompañan a la familia en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. El grupo de amigos de su hija Marcela Informáticos´83, participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de a su amiga y la acompañan a ella y familia, en este difícil momento. Se elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Silvina, Laurencia y Mercedes Unzaga, participan con profundo dolor del fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Que el señor lo reciba en su morada y le conceda el descanso eterno. Ester Herrera, sus hijos Guillermo Pieroni y Flia., y María Ángela Pieroni y Flia. Acompañamos a sus hijos Daniel y Marcela, sus hijos, hija política Cecilia Azar y demás familiares. Rogamos cristiana resignación para su familia.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. " Caminante no hagas ruido que mi hermano en Cristo se ha dormido en los brazos del Señor ". Moris Zuain, Teresita Carabajal y sus hijos Luis, Omar, Gustavo, Eugenia y Roxana y sus respectivas flias. acompañan a Fanny y a sus hijos en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno " .Acompañan a su esposa Fanny e hijos en este momento tan difícil. Franca Brusico de Chary, Gabriela, Silvia, Andrés y Pablo, siempre lo recordaremos con amor.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Carlos Godofredo Brander y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Roque y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus amigos Carlos Brander y Victoria Bucci participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Fanny e hijos en estos duros momentos.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su hermana Mercedes Paz, su hno. pol. Tito Cianferoni, sus sobrinos María Alejandra y Alejandro Roque, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Roque, padre de mi corazón, te deseo el descanso eterno. Siempre vas a estar en mí presente. Acompaño a Fanny, Marcela, Daniel y Carla, no estén tristes porque El se encuentra ya con el Señor. Silvia Chary, Gustavo, Constantino, Salvi y Benicio.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin ". Ruly Peralta, sus hijos : Silvina, Fernando, Gimena y Ma. Del Carmen, sus hijos políticos : Daniel, Julián y Fede, sus nietos : Valentino, Candela y Joaquina ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Héctor Rubén Corvalán y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro momento. Rogando oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Carlos Segienowicz y flia participa con dolor el fallecimiento de su cuñado Roque, acompañan a Fanny en estos momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. María M. Barraza y José Galván participan su fallecimiento y acompañan a Dany, Cecilia, Nicolás, Carlos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevando al Señor oraciones por su eterno descanso.

PAZ, ROQUE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Kuky, Marisa, Silvia, Diego y Silvia C.;Matías, Luján y Justina Barrientos participan el fallecimiento del papá de su hijo Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, VÍCTOR LUIS (q.e.p.d.) Fallecióp el 10/4/22|. Su tío Hector Lelio Silva y sues primos Hector Francisco, Mario Eduardo, Mirta Susana, Walter Antonio, Daniela Soledad y María Eugenia y sus respectivas familias participant con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SILVA, VÍCTOR LUIS (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Su tío Hugo Silva y familia comparten y acompañan a sus padres, hermanos, esposa, hijos y nietos y demás fliares. en el trance de su partida. Siempre te recordaremos por tu generoso corazón. Elevamos oraciones en su memoria.

ADAUTO, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/20|. Dos años que me dejaste compañero de mi vida, donde no sólo eras mi esposo, eras mi amigo, mi confidente, el dolor de tu partida es tan grande en mi vida. Quedé sola en esa casa por la que tanto luchamos. Hoy me apoyo en el amor de nuestros hijos, ellos son mis pilares para seguir al igual que me nietos. Sé que algún día nos volveremos a encontrar y nunca más separarnos. Pero tengo la certeza que estás en un lugar donde no existe el dolor, la enfermedad que tanto padeciste. Te amo hasta la eternidad. Su esposa Lucía, sus hijos Pablo, Majo, José y sus nietos.

BUSTAMANTE, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Sus hermanas Inés, Elsa, Samuel Bustamante, sus sobrinos Walter, Martin , Mario y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

COSTA DE GEREZ, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/22|. La comisión directiva y cuerpo de delegados de la UDA. Unión Docentes Argentinos seccional Santiago del Estero participa su fallecimiento y acompaña al compañero Alfredo Costa y familia en este triste momento. Pide oraciones a su memoria.

JUÁREZ, MARCELO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/22|. Sus hijos, Rodrigo, Marilyn, sus hermanas, Susana, Silvana, sus sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

MONTENEGRO, GILDA HELVECIA (q.e.p.d) Falleció el 11/4/22|. Cuanto más oscura es la noche más brillante son las estrellas, cuanto más profundo es el duelo más cercano esta Dios. El grupo religioso de la gruta Virgen de la Medalla Milagrosa de Villa Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera, vecina y amiga Gilda. Acompañan en este momento duro y doloroso a su hijo Julio y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia.

MONTENEGRO, GILDA HELVECIA (q.e.p.d) Falleció el 11/4/22|. Silvia, Roddy y sus hijas Juliana y Morena participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GUIDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Su esposa Torres Delina del Jesús, sus hijos, Guido, Luis, Daniel, Rubén, Angela, hijos/ pol. nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS -LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MONTENEGRO, GUIDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Sus primos hermanos Analía, Roberto, Guillerma, Nancy y Nino Ruiz, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a Dios Nuestro Señor por su eterno descanso. Quimilí.

MONTENEGRO, GUIDO WALTER (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Fürth Automotores S.A. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Esteban en este triste momento. Los amigos, colegas y gerencia tambien acompañan en el dolor a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GUIDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Fuiste un gran ser humano que Dios puso en nuestras vidas. Te recordaremos siempre por que nos transmitiste la alegria y la intensidad de vivir el dia a dia. Descansa en paz. Su esposa Delina e hijos Luis, Guido, Daniel, Rubén, Esteban y Angela, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardin del Sol. Quimilí.

MONTENEGRO, GUIDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Los parajes La Argentina, Las Randas, El Pertigo, en el Dpto Moreno te vieron crecer y formarte como persona, creaste una hermosa familia y quienes tuvimos la dicha de conocerte y compartir bellos momentos recordaremos por siempre tu hermosa manera de ser. Descansa en paz. Kito Carabajal, Nancy e hijos, Chiqui, Jochi, Ricky y Bebi y demas familiares participan con una pena inmensa su partida. Quimilí.

PÉCORA, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado, nietos Marianela y Francisco Sánchez Collado, Mariana Collado y Marcelo Cordone participan con dolor su fallecimiento.

PÉCORA, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Directivos y personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del Ing. Antonio Torcivia y ruegan oraciones a su memoria.

PÉCORA, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Gerentes de la empresa EDESE S.A. C.P.N. Carlos Arturo Mulki, C.P.N. Claudia Mariella Sánchez, Ing. Enrique Martín, Ing. Roberto Ignacio Águila, Dra. Lucía Amín e Ing. Sergio Eduardo Marinoff participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Ing. Antonio Torcivia. Ruegan oraciones a su memoria".

ROBLES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sus hermanos María Graciela y Enzo, hermano pol Carlos y sus sobrinos María, Franco y Carlitos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio. La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROBLES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. "Caminante no hagas ruido que Migui se ha dormido en los brazos del Señor". Cristina Montoto y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus amigos de la vida en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

ROBLES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. "Yo soy el Camino la verdad y la vida, nadie va al padre sino es por mí". Carlitos Lopez y su hija Justina Lopez y demás familiares, participan con dolor del fallecimiento de su amigo Migui y acompañan a la familia de Graciela en este difícil momento. Elevan una oración en su querida memoria.

ROBLES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Gustavo Gallo, Charito, Candela y Gustavito; Walter Gallo, Noraly y Victor, acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROBLES, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Sección Diseño y Armado Diario El Liberal: Carlos Maldonado, Daniel Montes, Fernando Cáceres, Ale Roldán, Pablo Álvarez y Leonardo Nazer participan y acompañan a su compañero y amigo Carlos Reynaga y familia. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/22|. Oh, buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia el alma de Alicia quien partió a tu encuentro. Concédele, Señor el descanso eterno e ilumínala con tu luz perpetua. La Comunidad Educativa del Instituto San Francisco Solano expresa sus condolencias y acompaña Nancy Bulacio y familia por el fallecimiento de su querida mama. El Señor consuele sus corazones. Las Termas.

DÍAZ, EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/22|. Sus hijos Manuel, Ester, Eliza, Ignacia, Cristina, Mirta, Benjamin, Oscar, Claudio h/ políticos nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Hoyon Dto. Atamisqui.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, FRANCISCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Su hijo Raúl, sus nietos Matías, Fany Diana, Sofía, Rafael, Sandra, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local, casa de duelo Brea Pozo CARUSO SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

LUNA, JUAN CIRILO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Su hija, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Beltrán EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, ANTONIO MAGNO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/22|. Su hermano Francisco y sus sobrinos Claudia, Silvia y Fabián participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

VERÓN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Sus hijos Oscar y Olga Esterling, sus nietos Jose Oscar, Luciana, Camelia Esterling Juan Oscar y Ana María Satuf, su hijo político Ramón Alberto Satuf y demás faliares, sus restos fueron inhumados en el cementerio. Cristo Redentor Fernandez. SERVICIO REALIZADOPOR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERÓN, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/22|. Sus sobrinos: Hugo, Fito y Lía Sterling y familias abrazan a sus hijos Oscar y Olga, nietos y toda la familia a la distancia. Nos quedará eternamente su amor en nuestros corazones.

VILLALBA, MIGUEL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/22|. Eduardo "el gordo" Pérez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex compañero de trabajo. Elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías Eduardo "el gordo" Pérez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ex compañero de trabajo. Elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías.

VILLALBA, MIGUEL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/22|. Que el Señor lo reciba en su morada y le conceda el descanso eterno" Sus hermanos Ramón, Aurora, Esther, Mary, Claudio, Ernesto, Cecilia y José y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Frías.

VILLALBA, MIGUEL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/22|. Señor concédele el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin" José Horacio Rodriguez y flia participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento. Frías.