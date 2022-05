FÚNEBRES | 3 de Mayo del 2022

03/05/2022 - 00:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Arnaldo del Valle Taboada

- Jacinta Haydee Gómez

- Carlos Ezequiel Álvarez

- Vicenta Atanacia Salvatierra de Autalán

- Roberto Antonio Lange

- José Edgardo Silvetti (La Banda)

- María Dolores Sequeira (Loreto)

- Andrea Petrona del Valle Ramírez

- Mariano Rafael Andrada

- Imanol Gabriel Muñoz





Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, CARLOS EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Su esposa ILda Toloza sus hijos Esmeralda, Carolina, Maxi, Nico, su papa Carlos su mama Victoria hermanos Jorge, Carlos, Ruth, Gabriel, Wilian, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁLVAREZ, CARLOS EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Su abuela Rita y sus tías Norma y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, CARLOS EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Elvira I. Navelino y sus hijos Enrique, María y Santiago Röttjer participan su fallecimiento y acompañan sus padres en tan difícil momento. Brille para él la luz que no tiene fin.

ANDRADA, MARIANO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. Su hijo Alexis, padres Rosa, Julio, Hnos. Enrique, Veronica, Omar, Emanuel, cuñados, sobrinos y demás familiares participan su fallecim. Sus restos serán inhum en el cement. El Descanso a las 16.30. Casa de duelo C. 7 Nº 5274 Bº Ej. Arg. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEG SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CARRASCO SALIDO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Magalí Robles; Lida Robles, su esposo Enrique Vizcarra, sus hijos Romina, Virginia, Luciano y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en este triste momento a su prima y tía Adela, a sus hijos Norma, José, Carlos, Marceo, Anabel y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO DÍAZ, MIGUEL ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. "No temas yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios quien te sostiene, no temas yo te ayudo Isaías 41.10.13. Su padrino Pablo In Aebnit, Griselda Zuain, Leandro, Natali y Camila In-Aebnit participan con dolor su fallecimiento y abrazan en este momento de profundo dolor a sus padres, Miguel y Gladys, sus hijitos, hnos y abuela. Ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO DÍAZ, MIGUEL ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Los amigos de su padre Miguel: Carlos Cevilán, Gabriel Leal, Cachito Veullameno Lucy y Lisa Gándara, Gitano Alberto, Roxana Ingratta, Peggi Achával, Sonia Saidman, Roxana Acosta, Yanki, Ravito, Betty y Beba Argañaraz participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Yampi, acompañan a su padre y demás familiares ante la inesperada partida. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JACINTA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Su esposo Aniceto Celis, sus hijos Rubén y Héctor Celis, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, COB NORCEN S.R.L, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

HERRERA DE CORREA, MERCEDES ELBA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/22|. Su sobrina Liliana Turbay, su esposo Orlando Espeche acompañan en su dolor a sus primos Oscar, Marcelo y Alejandra. Elevan sus oraciones para una pronta resingación.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Prince Zaccardi de Meossi y flia participan su fallecimiento y acompañan a la querida profesora Sara N. de Hounau y flia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Orlando Espeche acompaña en su dolor a la querida Prof. Sara N. de Hounau rogando una pronta resignación. Eleva oraciones en su querida memoria.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a la Sra. Sarita y a la tía Margarita en este momento de dolor. Eleva oraciones por la feliz resurrección.

HOUNAU, EDUARDO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/22|. Sarita, te acompaño por el desceso de tu querido hijos, deseando que Dios lo tenga en su gloria y colme de resignación a toda tu familia. Mone Ll. de Maud y flia,

LANGE, ROBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Su esposa, hijo y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron Parque de La Paz.SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MUJICA, FRANCO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Veteranos de Estudiantes C-55 participan con dolor el fallecimiento del hermano de Sra. Presidente del club Ivana Mujica. Rogamos oraciones en su memoria.

MUÑOZ, IMANOL GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. Sus padres Claudio, Irma, Hnos. Milena, Nazareno, sobrino Rafael, Abeulas, Susana, Irma, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. H. Irigoyen 569.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su óleo". Sus hermanos Carlos Alberto y Elena Alejandra Neme, sus hermanos políticos Norma Graciela Loto y Carlos Ernesto Anchava y sobrinos y familias participan con dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin ". Sus restos fueron cremados ayer.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. La Comunidad Educativa y Religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la ex directora Muñeca Neme de nivel inicial, acompaña a la familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. El colegio de profesional de Psicopedagogos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su colega y socia Lic. Eliana Neme. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a la familia.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Guillermo Bellido, Adriana Herrera Cerro, Guillermo Bellido (h), Mara Lescano, Alejandra y Javier Bellido participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Emilio.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|.Querido y apreciado amigo Banto. Que tristeza me dio enterarme que te fuiste de esta vida, con gran dolor acompaño a tus hijos, tu hermana Muñeca. Tu amigo Osvaldo Atenor.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Marta Coronel, Liliana Chara, Patricia Garcia, Gabriela Pacheco, Marta Paiola y Mercedes Pelaez participan su fallecimiento acompañando con mucho cariño a su hermana Muñeca en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino y que brille para él la luz que no tiene fin".

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Compañeras y amigas de la promoción 74 del Colegio Hermanas Franciscanas, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hermana Muñeca en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (Banto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Lita Sgoifo, Santiago y Cecilia López y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Eliana, Emilio y Clarisa en este momento de dolor. QEPD.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. El personal directivo, docentes, nodocentes, alumnos de la EAGyG y la AACER, participan del fallecimiento del padre de la Lic. Neme Eliana y acompañan en su sentimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Sunny y Chily Bauque y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos, rogando resignación en este lamentable momento. Banto, descansa en paz amigo y elevamos oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (BANTO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Olga Panucci de Neme, sus hijos María Rosa, Susana y Daniel Neme participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (BANTO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Mercedes Neme Uriarte (Pochi) participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Muñe, Carlos e hijos del querido Banto, en este difícil momento. Elevo oraciones por su eterno descanso.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Acompaño en este profundo dolor su hermano Carlos Alberto Neme; su cuñada Norma Loto ; sobrinos Nicolas Neme, Carla María Soledad Neme y su sobrino nieto Máximo Valentín Neme.

RAMÍREZ, ANDREA PETRONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. Sus hijos Analía, Sergio, Andrea, Adriana H. pol., Emanuel, Gretel, nietos y bisn., participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. Irigoyen 569.

RIVERO, CÉSAR ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/22|. Ángela G. Vda. de Aguirre y sus hijas María Eugenia y María Mercedes y familia, lamentamos su partida y acompañamos en este doloroso momento a nuestra querida amiga Dodoy y familia. Elevamos oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

SALVATIERRA, CLOTILDE DEL VALLE (TOTA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Chichina de Nazar, sus hijos Ricardo y Soledad Baigorrotegui, Javier y Robyn Talboth, sus nietos Franco, Nicolás, Tomás, Milagros, Sofía, Olivia y Noah Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en memoria.

SALVATIERRA, CLOTILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Chochi Rojas Armoha de Maldonado y Miriam Nassif de Claps Lando con un beso al cielo y gran pesar despiden a su querida amiga Tota. Abrazan en el dolor a sus hijos Sandra y Osvaldo como así también a toda su familia.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Su hijo Manuel Humberto Autalán, su hija política Patricia Chávez y sus nietos Mariana, Emmanuel, Daniela, Patricio y Luciano Autalán la despiden con gran dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Sus hijos Manuel, Omar, Adriana Autalán, nietos Mariana, Emmanuel, Daniela, Patricio, Luciano, Anita, Facundo, Lucía, Marcelo, Celeste, H. pol. Patricia Chávez, Carolina Ortiz, Roberto particip. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Su hermano Fidel Salvatierra, sus hijos Ruly y flia., Delicia Salvatierra y flia., Alejandro y flia., Patricia y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento, piden oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos". Sus primos Cristina Cáceres y Pedro A. Godoy, María Teresa Cáceres y Luis Carlos A. Ledesma; Luciano J. Cáceres y Mirta R. Lurá e Isabel del V. Cáceres y Lucas O. Ledesma y sus respectivas flias acompañan a sus hijos Manuel, Omar y Adriana en estos momentos de dolor. Ruegan al Señor que su alma descanse en paz.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Los directivos de la Escuela para la Innovación Educativa (EIE-UNSE), el personal docente y no docente acompañan al Lic. Esp. Omar Autalán y flia. en este momento de profundo dolor, pidiendo por pronta resignación.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la madre del Lic. Manuel Autalán, quien trabaja en la Secretaría General de la UNSE, Vicenta Salvatierra de Autalán. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. La Secretaria, Dra. Liliana Bellés , junto al equipo que integra la Secretaría General de la Universidad Nacional de Santiago del Estero: Susana, Javier, Nancy Celeste y Daniela, participan del fallecimiento de la Sra. Vicenta Salvatierra de Autalán y acompañan en el dolor a su hijo, Lic. Manuel Autalan, integrante de dicha Secretaría, como así también a familiares y afectos.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. El Área de Mediación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y su responsable. Lic. Silvia González Corral, acompaña en el dolor a su compañera de trabajo, Técnica Patricia Chávez, por el fallecimiento de su suegra Vicenta Salvatierra de Autalán. Ruega oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan el fallecimiento de la madre de nuestros compañeros nodocentes Omar y Manuel Autalán. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

SALVATIERRA DE AUTALÁN, VICENTA ATANACIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Marcela Chávez y Roger Sánchez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñado Manuel Autalán y acompañan con oraciones por la pronta resignación de toda la familia. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

STANCAMPIANO, ÁNGEL (Beky) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. La Comunidad Educativa y Religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del ex docente de nivel secundario, acompaña a la familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (Beky) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Margarita Fantoni, Oscar Gomez Infante sus hijos Ignacio y Benjamin, participan su fallecimiento, acompañan a su madre, a sus hijos y sus respectivas familias. Rogando al señor por su descanso eterno.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del periodista, docente y estudiante de la primera cohorte de la Licenciatura en periodismo de la UNSE, Ángel Stancampiano. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Alejandro Álvarez Valdes y María del Carmen Costas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este triste momento

STANCAMPIANO, ÁNGEL (Beky) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor hermano de su matriculado Cr. Claudio Gabriel Stancampiano. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (Beky) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor hermano del Cr. Claudio Gabriel Stancampiano. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (Beky) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor hermano del Cr. Claudio Gabriel Stancampiano. Que descanse en la paz del Señor.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Elena Llaguno y Alejandro Kamenetzky participan con mucha tristeza su fallecimiento rogando a Dios que su alma descanse en Paz y mucha resignación a su madre Beba y a sus hermanos Tolin y Claudio.

STANCAMPIANO, ÁNGEL (BEKY) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Patricia y Sergio Santos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TABOADA, ARNALDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. Sus hermanos, Jorge, Federico, Ramona, Martiriano, Margarita, Norma, Javiera, Ana, Lucia, h. políticos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Marcos SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.





Invitación a Misa

CORVALÁN, CARLOS DANTE (Carlittos) (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/22|. Al mes de su fallecimiento sentimos la falta que nos haces mi querido Carlitos. Un esposo, ejemplo como persona, solidario, buen padre, abuelo cariñoso, sembraste amigos por donde andabas, a pesar del dolor que nos causa tu partida recordamos tus dichos y la alegría que tenías cuando nos juntamos en los asados del Domingo. Hoy descansas junto a nuestro querido Piqui en la gloria del Señor Jesús. Te amamos. Tu esposa Gladis, hijos Claudio, Diego, Lourdes, Charli,hijos políticos Sole Galván , Ariel Layus, Belén Ávila y tus adorados nietos que te recuerdan a toda hora e invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la capilla Ntra. Sra. de Luján. Bº Rivadavia.

ESCURRA, RAQUEL ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. Su esposo, hijas y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia María Auxiliadora, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





REBULLIDA,REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/22|. María Angélica Vera de Oneto y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida e inolvidable amiga Reina. Ruega a Dios resignación para su familia y oraciones en su memoria.

REBULLIDA,REINA MARGARITA (q.e.p.d.)Falleció el 29/4/22|. "Señor: Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin ". Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposo Félix y a sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Elevan oraciones por su memoria y por la resignación de sus seres queridos. Descansa en paz, amiga querida.

SILVETTI, JOSÉ EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Sus hijos Claudia, Estela, nieta Kumya, su amigo Omar y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

SILVETTI, JOSÉ EDGARDO (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/22|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Abelardo Garcia Gallo, Dolores Sanchez, sus hijos: Mariano, Matias, Mariana, Alvaro y Luciana, participan de su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.









Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SEQUEIRA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/22|. Sus hijos Ariel, Cristian, Patricia, Ángel, Adrian, Enrique. Mabel, Adriana, Walter, Ramón, Ramona, Eduardo, Lorena, Sole, Karina, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9hs en el cementerio Cristo Redentor Loreto, COB. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

SEQUEIRA, NELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin." Germán Saber, Viviana Abraham, sus hijas Milagros y Felicitas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

SEQUEIRA, NELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. La Comisión Directiva, profesores, cuidadores del Club Hípico Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento la hermana de nuestra vice presidente Analía Sequeira y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.-

SEQUEIRA, NELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Los compañeros del sector de Servicios de OSDE hacen llegar sus condolencias a su compañera Analia Sequeira y familia, en este doloroso momento.