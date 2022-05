FÚNEBRES | 15 de Mayo del 2022

14/05/2022 - 21:40 Funebres

José Roberto Juárez (La Banda)

Oscar Eduardo Álvarez (Nva. Francia)

Rosa Ramona Santillán

Omar Alejandro Luna

Patricia Liliana del Valle Castro de Galeano

José Lucas Valdez (Loreto)

Gerardo Ángel Chazarreta

María de Jesús Pereyra

Helmut Schätz (Bs.As.)





Sepelios Participaciones

ÁVILA DE VICENTE, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/22|. Tona de Cheein, sus hijos María Silvia, María Cecilia y Julito, participan con dolor el fallecimiento de la querida Blanquita. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Su esposo Claudio Galeano, sus hijas Catalina y Nazarena, su suegro Rosauro Galeano y su hermano pol Ramón participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Su hermana Marta, sus sobrinos Lorena, Daniela y Federico; sus sobrinos nietos Alfonsina y Genaro, participan con profundo dolor su partida. Quedará por siempre un hermoso recuerdo de su presencia y compañía.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Su tía Tere de Castro, tus primos Adriana, Lucho, Mashi, Graciela, Julio, Ana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DELVALLE (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Su tía Alba Lia, tus primos Bunchy, Emilio, Pablo, Fernando, Alvaro y Santiago Castro y sus familias participan tu fallecimiento con inmenso dolor y ruegan por tu resurrección.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Alicia Allub y familia e Hilda Sarquisian y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Claudio y a toda la familia en estos tristes momentos. Ruegan al Altísimo que descanse en paz.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Sus amigas Anahi Massuh, Marisa Martinez de Elias, Marcela Herrera de Rios, Paula Alomo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Patricia y acompañan a su esposo e hijas en el dificil momento de su partida al Reino del Padre. Descansa en paz en la casa del Padre.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amiga Marcela, Popo y familia acompañan a su esposo e hijas en este doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. "Señor ya esta Pali en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Coca, Norma, Pelada, Alicia, Teresa, Luis, Machi y sus respectivas familias acompañan a Claudio y sus hijas en tan dolorosa pérdida.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DELVALLE (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Juan Carlos Perez, Alba Lia Castro y sus hijos Natalia y Gonzalo, Emilia y Gonzalo, Florencia y Miguel y Juan Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su resurreccion.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DELVALLE (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Maru Ibarra y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Paly y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DELVALLE (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Graciela de Karam, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Claudio y sus hijas Catalina y Nazarena. Elevan una oración por su eterno descanso.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Emilio Castro, su esposa Claudia Jiménez y sus hijos María Lujan, María Agustina y Emilio Nicolás, participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Paly y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Mayci Zabala despide a su querida prima Pali con gran pesar.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Salvador Martínez y Graciela Fernández participan con pesar el fallecimiento de Pali y acompañan a su familia en el duelo.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Daniel Domínguez, hijos y nietos participan con profundo dolor de su partida y acompañan a su esposo, hijas y familia.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DELVALLE (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Ruth Volta, Alinés Valladares, Maria Elena Soria, despiden con tristeza la partida a la Casa del Señor de Pali y acompañan Mayci y demás flia., en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. María Pía Abate y Silvia Abate participan con profundo dolor el fallecimiento de la prima de su apreciada amiga Mayci acompañándola en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones a su querida memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. María Gabriela Abate, Nora Abate de Tadeo y María Martha Abate de Monti lamentan su fallecimiento y acompañan a su apreciada prima Mayci en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones a su querida memoria.

CASTRO DE GALEANO, PATRICIA LILIANA DEL VALLE (ING) (PALI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Querida amiga ya estas junto al Señor, te recordaremos siempre. Myriam Lazarte, Walter Ramos y sus hijos Juan y María. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

CHAZARRETA, GERARDO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Su compañera Marta Gramajo, sus hijas Rita, Oreana, sus hermanas Lucia, Angelica, Fernanda y demás familiares part. el fallec. Y sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.RL.

CHAZARRETA, GERARDO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Ha dedicado la vida a cuidar de su familia y sus amigos. El gran amor fue el motor de sus actos y su Dios lo acompaño en su mision protectora. Ahora, se que estas gozando de ser cuidado por el gran Dios que amabas tanto. Te despido amigo, te voy a extrañar cada mañana. Descansa Gerardo. Leddy Castelli.

LUNA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. Su esposa Jorge Lina Chávez, sus hijos Maximiliano y Lionel, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. Lamentamos tu partida querido compañero te recordaremos con los mejorres momentos compartidos. Tus compañeros de la Esc. Nº 342 Dr. J. F.L. Castiglione.

PEREYRA, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Sus hijas Liliana, Noemí, Walter, Marcial, Ramon, Carlos, Eduardo, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. el fallec. Y sus restos serán inhumados en el cem. De Vuelta de la Barranca. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PONCE, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. La Asociación Civil de ex soldados clase 62 y 63 Francisco de Aguirre participa el fallecimiento de la Sra. esposa de nuestro integrante, Mario Suárez. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLAN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Su esposo Ramón P.S., sus hijos Ramón, Alejandra, Raúl y Romina y sus nietos Lautaro y Victoria participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Romanos. SERV SOC. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SCHÄTZ, HELMUT ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 14/5/22|. Su esposa Marta Secco, sus cuñadas Lidia, Graciela, María Rosa y María Fernanda Secco, sus familias, sobrinos y amigos, despiden al querido Helmut con mucho dolor pero con la esperanza del definitivo reencuentro en la casa de nuestro Padre.

SOSA, YOLANDA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/22|. Su esposo Néstor, sus hijos Patricia, Néstor, Carlos, Miguel, Soledad, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





Invitación a Misa

----------------------------------------





GUARDO, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/04|. A los 18 años de tu partida al Reino Celestial. Su hermana Angélica, su cuñado Masa y sobrinos, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/22|. Madre después que te fuiste, no ha pasado un dia en que no vengas a visitar, en mi mente no ha pasado un dia en que deje de recordarte, no ha pasado un dia en que deje de llorar. Despues que te fuiste comprendí que como tu amor no existe, ninguno y como tu no encontré otra persona en este mundo solo le pido a Dios que descanses en paz alla en el Cielo porque aqui en la tierra te recuerdo y no te olvido. Juan, Daniel y Nicolás, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San Roque, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





CORONEL, JUANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Mami en tus 73 años, que estarías cumpliendo hoy, es inevitable no recordarte, no soñarte, no pensarte, no llorar por ti, no extrañarte, no conversar sobre ti, no sentirte en tu dormitorio, en tu jardín. Es imposible olvidarte por todo el amor que nos diste y nos hiciste muy felices. Te amamos. Tu esposo, tus hijos.

LUNA, MARIANA (q.e.p.d.) FAlleció el 15/5/20|. A dos años de tu partida al reino de los cielos siempre estás presente madre querida por tus enseñanzas, picardias, cuentos y cuántas otras cosas más que recordamos junto a tus nietos. Gracias por tantos años de compañía, ruego a los que te apreciaron una oración a tu querida memoria. Gracias. Mariana Ruiz de Oliveri.

MEDINA, JOSÉ (TATO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/19|.. Hermano querido del alma, hoy se cumplen tres años de tu desaparición física y todavía nos encontramos con los corazones destrozados por tu partida. El único consuelo que nos queda es que estas seguro al lado de Dios Todopoderoso y eterno. Te recuerdan tu hermano José Gregorio Medina y toda su familia.





Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FRAGUELA PIÑÓN, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. Su esposa Nilda Catan, sus hijos Luis, Fernando, Marcelo, Juan Pablo y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

FRAGUELA PIÑÓN, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. "…Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá…". Sus sobrinos que siempre lo recordarán con gran afecto: Elena, Roberto, Rubén, José María Piñón y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/22|. Tus hermanos de la iglesia de los santos de los últimos días, participan con profundo dolor tu fallecimiento y ruegan una oración en tu memoria, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ÁLVAREZ, OSCAR EDUARDO (Chonchi) (q.e.p.d.) Falleció 14/5/22|. Sus hijos Miriam, Fabio, Sergio, Negra, Doris, Andrés, Viki, Darío, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en Cementerio de Nueva Francia (Dpto.Silipica). Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CORONEL DE GODOY, JUSTA RUFINA (q.e.p.d ) Falleció el 13/5/22|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana participan con mucho dolor y acompañan a la familia en este duro momento. Choya.

D'ANGELO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/22|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con dolor el fallecimiento del padre su amiga Juani.

SANTILLÁN, TRÁNSITO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Sus hermanos Rosa, Selva, Luis, Nélida, Lidia, sus sobrinos Marcela, Alejandra, Andrea, Silvina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el Cementerio de Los Romanos. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VALDEZ, JOSÉ LUCAS (q.e.p.d.) Falleció a los 85 años el 14/5/22|. Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Su hija Melina Valdez, su hijo político César Leiva y sus nietos Malena, Ciro, Iván, Camilo. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, JOSÉ LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. -"Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre". Los amigos de su hija Melina Valdez, Jota, Dorys, Julio y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ, JOSÉ LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. La comunidad educativa Del Instituto de Formación Docente Nº 5, participa del fallecimiento del Padre de Profesora de esta casa de Estudios Maria Eugenia Maldonado elevan oraciones en su memoria y ruegan pronta resignación para sus familiares.

VALDEZ, JOSÉ LUCAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/22|. Eva Rojas junto a sus hijos Viviana, Claudia, José Ernesto Valdez y sus respectivas familias, participan con mucha angustia su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.