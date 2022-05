FÚNEBRES | 24 de Mayo del 2022

23/05/2022 - 22:06 Funebres

FALLECIMIENTOS





Graziela Noemí López de Jaime (Clodomira)

Juan Antonio Rodriguez

Nélida del Carmen Morales

Manuel Enrique Orellana (Frías)

Selva Eusebia Ferreyra

Basilia Peralta

Celia Sofía Barrera (Choya)

Roberto Ledesma





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FERREYRA, SELVA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Sus hijos: Martín, Blanca, Ángel, Ramón, Walter, Daniel, Marina, Teresa, Lucía, Beatriz, Elena,nietos , hijos políticos y demás familiares participan su falimiento, sus restos serán inhumados en el Cementerio: Loma Grande. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Su esposa Berta, hijos Roberto, Rubén, Claudio, María del Huertyo, Mario, Celeste, h. políticos, nietos, participan su fallecimiento,sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. P.L.Gallo 390. (SV). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNSOS SRL.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Claudio Ledesma. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Su esposa Berta, sus hijos Roberto, Rubén, Claudio, María del Huerto, Mario y Celeste, sus hijos políticos Mirna, Laura, Patricia, Ellie y Paul, sus nietos Aitana; Paula, Lucca y Emma; Francisca; Helena y Olivia; Harriet y Rosie; Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Sus hermanas políticas Cuca, Chichí, Estela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Ramona Sánchez Vda de Caumo participa con dolor el fallecimiento del esposo de su cuñada. Eleva oraciones en su memoria.

MARCOS DE BRUNET, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/22|. Sus sobrinos Juan Carlos Brunet, su esposa Stella Nallin, sus hijos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARCOS DE BRUNET, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/22|. Su sobrina Emma Beatriz Brunet de Ahedo, sus hijos Estela y Gustavo Filippi, Fernando y Silvia Lohrmann con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VÍCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, VÍCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/22|. Sus primos Beatriz y Amelia Tomatis, y Guillermo Rezola participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

MORALES, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Su hijo Martínez José Rubén y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel:385-5357628.

PERALTA, BASILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Sus hijos Ilario y Humberto Ferreyra, hija política Claudia Argibay, sobrina María Vega y sus nietos Ulises, Isabel, Analía, Ismael Ferreyra y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ DEL OLMO DE LAMI POLTI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/22|. Compañeros de promoción año 1956, primera división de la escuela Nacional de Comercio "Prof. Antenor R. Ferreyra" participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Que Dios la tenga en la gloria.

RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO (Tuna) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/22|. Su esposa Charito Medina, sus hijas Lucrecia, Nadia Y Judith, sus hijos políticos Roberto Hoyos y Sergio Galvan, sus nietos Agustin, Valentino y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel:385-5357628.

RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO (Tuna) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/22|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Memé Martín y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en la oración.

RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO (Tuna) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/22|. A mi amigo Tuna: que difícil es mantener la lapicera para poder escribir estas líneas, para recordarte, querido amigo. Nuestras andanzas de niños, adolescentes y jóvenes quedaron marcadas en las calles polvorientas de nuestro querido "Villa Mercedes", andanzas que siempre terminaban en la vieja "canchita de Herrerita", nuestro lugar de encuentro que fue testigo de golazos que marcabas con tu potente zurda. Quien podría pensar que el sábado 21/5/22 te encontraría después de mucho tiempo sin vernos. Esa mañana nos abrazamos, esos abrazos eternos y me apretaste contra tu pecho y me decías que me cuidara… recordabas que 20 días atrás ya éramos de la misma edad. Que dolor querido amigo, pensar que ya sos un recuerdo vivo entre nosotros. Solo me cada pedirle a Dios que te de el descanso eterno y que desde el cielo ilumines a tu esposa, hijas y a tus adorados nietos. Tu amigo Felipe "Humalo" Fernández.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Ningun lugar está lejos, cuando unen los lazos del amor". Madre querida, estás presente en cada momento de nuestras vidas, nuestro amor inmenso perdurará por siempre. Que seas infinitamente felíz y goces de la paz eterna en los brazos de la Santísima Virgen y su Divino Hijo. Tus hijas Gringa y Mecha Ferez, y respectivas familias, invitan a familiares y amigos a elevar plegarias hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco de Asis, al cumplirse ocho meses de su fallecimiento.

GEREZ CARABAJAL, MARIA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/22|. El amor que me enseñaste no tiene barreras. Ni fronteras. Ni cadenas. Ni distancia. Ni peros. Ni porqués. El amor que me dejaste es tu corazón, latiendo junto con el mío...Hoy, tu corazon latió dentro de mí. Latió. Entonces supe que nunca me ibas a dejar, por mas que irremediablemente te fueras en un instante de estos. No fue una sensacion. Fué real. Yo te tengo dentro de mí y adentro, nunca muere nadie".(Lorena Pronsky). Sus padres Ramón Gerez y Hebe Luz Carabajal, sus hermanos María Luz, Pamela, Ignacio y su abuela, invitan a la misa que se oficiará el dia 24/5/ a las 20 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve dias de su encuentro con el Señor.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





SUÁREZ, BLANCA JULIETA (q.e.p.d.) Falleció 22/5/22|. El personal del Consejo Local OSPLAD: Oscar, Julio, Inés, Nicolás, Luz, Marisa, Ricardo y el consejero Orlando Juan Gorosito participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Daniel Hoyos y ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (PIMPI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Pimpi querido, hace un año que partiste físicamente de nuestro lado, te extrañamos mucho, siempre estarás en nuestros corazones. Tu esposa Rosa, hijos Lucía, Roxana y Rudy, sus nietos y bisnieto, invitan a la misa a oficiarse hoy 24, a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRERA, CELIA SOFÍA (q.e.p.d) Falleció el 22/5/22|. La dirección de la escuela N° 439 "Renato Picco" de la localidad del Kilómetro 55 junto a los padres, alumnos y ex alumnos participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

HANSEN, CRISTIAN FACUNDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/22|. Sus padres Pablo y Cristina, sus hermanas Karen, Dalia, Milagros, Paola, sus abuelos y demás familiares participan su falimiento, sus restos serán cremados .Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LOPEZ DE JAIME GRAZIELA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá". Su primo Ariel Achem y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Sus hijos: Martín, Franco, Cayetano, Sebastián, su hermano: Héctor, sus hijos políticos: Eugenia, Mercedes, Carolina, sus nietos: Alfonsina, Emiliano, Francisco, Fabrizio, Elíseo, Matilda, Lautaro, Joaquín, Agustín, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Viven felices entre los ángeles mientras nosotros en este mundo expresamos cuanto los extrañamos". Su prima Miryam Achem y sus hijos Emilse, Ezequiel y flia., Luciano y flia. participan con gran dolor su fallecimiento y que sus estos fueron inhumados en Clodomira.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "Las ausencias dejan un inmenso vacío, pero para quienes las queremos no dejarán de existir jamás". Su prima Nilder Achem y flia. participan con inmenso dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Daniela Rigo y Liliana Rigo participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "Jesús dijo: "yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Sus primos Koty y Rubén Birchner y flias participan con profundo dolor su partida.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Joaquín, Andrea, Ema y Benicio Guzmán participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Cayetano. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Graciela Manzur, sus hijos Diego, Joaquín e Ignacio Guzmán y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la mamá de Cayetano y acompañan a la familia en este doloroso momento.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Alberto Achem y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "No me recuerden ausente. Búsquenme dentro de cada uno porque alli estaré con ustedes". Dora Maria Achem y Gladis Margarita Achem participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

LÓPEZ DE JAIME, GRAZIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. "Quién pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Tus cuñados Dr.Luis Alberto Jaime y Griselda Salloum,tus sobrinos Dr. Luis Alberto Jaime Salloum, Dra. Maira Beatriz Jaime Salloum, José Ariel Jaime Salloum y Matias Nicolás Jaime participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Su esposa Pichona Cañete, sus hijos Kique, Nena y Nino, su hija política Silvina, y sus nietos Marcos, Andrea y Andrés, y sus bisnietas Zaida e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ORELLANA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Su hijo Walter Orellana y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías,

ORELLANA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Su nieto Andrés Orellana y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios que le conceda el descanso eterno. Frías.

ORELLANA, MANUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/22|. Nora Liendo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y compadre Enrique, ruegan oraciones en su memoria, consuelo y fortaleza a sus familiares, especialmente a la comadre Pichona y a sus hijos. Que su alma descanse en paz. Frías.