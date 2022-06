FÚNEBRES | 24 de Junio del 2022

23/06/2022 - 22:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Adela Zulaima del Valle Chedid

- Roberto Rolando Basualdo

- Blanca Azucena Luna

- Pablo Alejandro Sayavedra (Frías)

- María Esperanza Santillán (Loreto)

- Alejandrina Paz (Dpto. Sarmiento)

- Juan Carlos Cabrera (Las Termas)

- Ricardo Basbús

- Juan Carlos Cabrera (Termas)

- María Luisa Nilda de Jesús Silva de Sánchez

- Ramón Alberto Galván

- Ángela Arminda Vázquez (La Banda)

- Dominga Mercedes Ledesma

- Cipriana Silva

Sepelios Participaciones

ALEGRE PAZ, LYLIAN MABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. Prof. Héctor Bustamante, su esposa Lic. Cristina Soria y sus hijos Cachito y Mateo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Lili, madre del Dr. Julito Alegre Paz, rogando a Dios por una pronta resignación para él y a todos los demás familiares.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus primos: José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira con sus respectivas familias participan su fallecimiento e invitan al sepelio de sus restos hoy en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos Oraciones por su Memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus sobrinos Antonio, Francisco y Santiago y sus sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su tía Marina Aza de Zaiek y sus hijas Cristina, Marisa y Eugenia y sus familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus primos: José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira con sus respectivas familias participan su fallecimiento e invitan al sepelio hoy en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos Oraciones por su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su amiga y colega María Lucrecia de la Cruz, su esposo Daniel Yocca, sus hijos María Emilia, María Florencia, Augusto Daniel, María Antonella y María Anabella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios haga brillar para él la luz que no tiene fin.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Amigo Ricky Bass te despido con gran tristeza!!! Acompaño a tus amadas flias. Basbús-Zaieck en este momento de dolor. Que en paz descanses mi querido Ricky, Cristina Frediani y flia y Miguel Angel Rodriguez.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Mónica Martilotti Abalos, Susana Romero Ryser y Beatriz Ducca Montenegro, ex compañeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano de la ciudad capital, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Nele Zaiek, sus hijos Buky,Horacio, Valeria y Luis participan con gran dolor el fallecimiento e su querido primo Ricardo y ruegan oraciones en su memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Que el Señor lo reciba en su Reino, y brille para él la luz que no tiene fin. Su amiga Chicha Reynoso de Abdala, y su hija Marisa despiden con profunda tristeza al querido Ricardo, y acompañan con cariño en este triste momento a sus todos sus familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus amigos Josefina Santillán Borges, su esposo Rafael Bonacina junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento haciendo llegar sus expresiones de dolor a sus amados sobrinos y acompañan a su familia y amigos a sobrellevar éste momento doloroso. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. "Compañero, profesor y colega, no olvidaremos los viajes y risas compartidos". Mechita Barraza y José Galván participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en el dolor. Hasta siempre Ricardo. Descansa en paz. Elevamos oraciones en tu memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Querido Ricky ¡ Descansa en paz ! Amistad heredada de nuestros mayores y que honrramos con gran afecto. Brindaste gran alegria a nuestra familia con tus agradables charlas. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrian y Benjamin participan con dolor su fallecimiento.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Gustavo Basbus, María José Giovannello, sus hijos Gastón, Macarena Perez Carletti, Adolfo, Camila Simean, Augusto, despiden a su muy querido primo Ricardo y acompañan a su sobrinos. Elevamos oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Tus amigas de la Esc. Normal. Maria, Daniela, Andrea, Adriana, Sandra, Miguel, Ale y Marta participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Tu amigo de la vida Gustavo participa con dolor tu fallecimiento y eleva oraciones en tu memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Raúl Basbús y Kala Cavagnis y sus hijos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia y Luis, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Los chicos de la cocina : Gaby, Guille, Miguel, Emilio y Mariela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Tu amiga Maria Fierro y sus hijas Noel, Mili y Luna participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Tus amigos del corralon, Mauro y Paula participan con dolor su fallecimiento.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Elean Antonio Eduardo y familia partician con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus amigas y ex - compañeras de la Esc. Normal : Susana Achaval, Gabriela Tonelli, Sarita Lucca, Anita Gioria, Susy Romero, Hilda Santillan, Elena Piñon, Vivana Jozami, Maria Angelica Alvarez, Jose Santillan, Graciela Bravo, Ma. Ines Falcione y Graciela Castellanos despiden a su querida amigo con inmenso dolor y ruegan oraciones a su memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Con gran tristeza despedimos a nuestro amigo : Ana Gioria y Jorge Moises. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Cecilia Sokolic, Ricardo Ruiz y Franco y flia. lamentan profundamente tu partida y acompañan con afecto a sy familia. Rogamos oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Con cariño despedimos al profe, colega y amigo. Maria Susana Achaval, Carlos Ferreiro e hijos participan con tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Licenciada Maria Inés Falcione, sus hijos : Dr. Aldo Nicolas, Dra. Antonella y farmaceutico Franco Luciano Gavícola Falcione despiden con mucho dolor a su gran amigo Riki y piden resignacion para su familia.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sergio Gomez Molina, su señora Liliana y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio, Maria del Huerto, Luca y Nicolas. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Tus compañeras y amigas de la Escuela Normal " Manuel Belgrano " : Graciela Manfredi, Lucia Quinzio, Ana Goitea, Mirsa Cossos Perez, Mabel Miliani, Susana Gigena y Eugenia Haro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus amigos Antonio Ger, Maria Gabriela Tonelli y sus hijos Gaby y Javier, Virgi y Adrian, Guille y Antonio y sus nietos despiden a Riki con mucho cariño y dolor . Elevan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Eugenia Haro, sus hijas y nietos, despiden a su entrañble amigo y ruegan oraciones en su querida memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Hoy es un día triste para la comunidad normalista, ya que despiden a un colega y amigo que siempre brilló con luz especial por ser compañero de sus compañeros en su tarea educativa, compinche de sus alumnos, solidario, alegre y amiguero por excelencia. Descansa en paz, querido Ricky. Graciela Bravo, Rubén Almada, María de los Ángeles y Martín Almada lo despiden con mucha tristeza.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Desde Tucumán Nelly Goytia despide con profundo pesar a su querido amigo Ricardo,a quién siempre recordará con cariño y lo tendrá presente en su corazón y en sus oraciones.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Carlos Rodolfo Epstein, su esposa Laura Mabel Vittar y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BASBUS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece e hijos, Marcelo Basbus e hijos, Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Ricardo. Rogamos oraciones en su memoria.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. "Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo..." Tus amigos Cacho Bustamante, Cristina Soria y sus hijos Cachito y Mateo, participan con profunda pena tu partida al reino de los Cielos, pero quedándote por siempre en nuestros corazones. Nuestras condolencias a su gran amigo y compañero Gustavo.

BASBÚS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus amigos Juan Carlos Paz su esposa Cristina Arjona sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; y Benjamín Paz participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan oraciones en su memoria.

BASUALDO, ROBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su esposa Maria Eugenia Carrizo, sus hijos Santiago, Alvaro, Juan, hijos políticos Daiana, Salome, sus hnos. Berta, Dorado, Luisa, Guillermina, Marta, Lela, Rosa, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus hermanos que siempre Estarán a tu lado. Descansa en paz Adela.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus sobrinos con todo el amor que supiste cosechar, estarán todos junto a vos.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus sobrinos nietos Eugenia María Chedid, Luis María Nassif y su hija Kala participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su prima Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos María Teresa, Luis Carlos y Francisco José Bertrand Abal y sus respectivas flias., lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Nena rogando a Dios de resignacion y fortaleza a Pila, José y Tuti por tan dolorosa perdida. Descnasa en paz Nena querida.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su prima hermana Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y sus nietos participan su fallecimiento con gran dolor. Lloramos su partida, pero siempre la recordaremos como una gran mujer. Acompañamos con mucho cariño a su hijo José, a su nieto, a sus hermanos y demás familiares en tan tristes momentos.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Marta Graciela Pece, sus hijos Gonzalo y Eugenia Rios y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijo y a toda la familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones por su descanso eterno y en su querida memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Adelita... mujer de gran fortaleza, brillante profesional, luchadora ante todas las adversidades de la vida, gran Rotaria, hoy partió a la Casa del Señor. Sus amigas del Rotary Club Santiago del Estero HUARMI con dolor participan su deceso y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El grupo interdisciplinario Argentino-Árabe AL-WATAN participa con dolor el deceso de su fundadora y entusiasta difusora de la cultura árabe. Sus palabras alentarán a sus colaboradores en esta siembra a la que dedicó sus afanes. Presenta sus condolencias a su familia y pide oraciones en su querida memoria..

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. La HCD y socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera socia y referente de nuestra institución como así también de la colectividad Siriolibanesa, acompañamos a su familia en tan difícil momento rogando una oración en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Ramiro estará en todo momento junto a vos, tía querida.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Familia Marchiaro lamenta el dolor de la pérdida irreparable.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento de la estimada Lic. Adela Chedid de Cafure, quien fuera investigadora y profesora de la UCSE; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este dificil momento de dolor.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Lia T. Goitea de Meossi participa la partida a la Casa de Dios de su querida amiga Adelita. Ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Con profundo dolor despido a mi admirada amiga Adela quien fue un referente y promotora incansable de la cultura de nuestros ancestros. Abrazo a su familia . Lilian Jozami y familia.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. La Asociación Civil de Protección de la Infancia y Adolescencia en Riesgo, tuvo como socia a Adelita. Una gran persona solidaria, dispuesta siempre a ayudar al que más necesita y dispuesta siempre a aumentar sus saberes a través del estudio. Hoy descansa junto al Señor. Desde allí seguirá guiándo nuestro accionar. Su partida nos ocasionó un profundo dolor. Sus amigas, Socias de ACPIAR, acompañan a su hijo y a toda la familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Marcia Zeman, su esposo Martín y sus hijos Facundo y Gonzalo participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su hijo y demás familiares en este difícil momento, rogando por cristiana resignación para ellos.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Luis Alberto Rezola y familia lamentan su fallecimiento.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. La Agrupacion de Colectividades de Santiago del Estero acompaña el falleciumiento de su ex presidenta. Desean resignacion a sus familiares elevando oraciones en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Justo Alegre y familia participa su fallecimiento. Acompaña a la familia y eleva oraciones en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Amiga de muchos años, Descansa en Paz Adela querida.

Un abrazo a la familia, hermanos, sobrinos. Profunda tristeza sentimos.Nene y Cecilia Lopez Pasquali de Balmaceda

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre lamentan la perdida de su querida amiga Adelita. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Las amigas de su querida y recordada hija, Marisa Cafure: Dras. Silvia Adriana Basbus, Magali Pece, Marcela Milet y Sandra Zeman acompañan a su hijo y su familia ante tan irreparable pérdida y ruegan oraciones a su querida memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Eulalia Irene Mosca y familia participa el fallecimiento de su amiga y compañera entrañable Adelita. Te extrañaré muchísimo.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Víctor Emilio Zaín y Maria Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar el fallecimiento de su prima Nena y acompañan a su hijo José en este triste y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino Chedid participan con profundo dolor el fallecimiento de su tia Adela y ruegan una oracion por su eterno descanso.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Walter Chedid, su esposa Maria Isabel Raed y sus hijos Walter y Virginia Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Adela y ruegan una oracion por su eterno descanso.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus vecinos y amigos de siempre: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a José y Flia en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

CHEDID, ADELA ZULAIMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece e hijos, Marcelo Basbus e hijos, Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

DIAZ, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus amigos de toda la vida. Fernando Yocca, Teresita Cordoba, sus hijos Valeria, Fernando y Agostina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Estarás siempre en nuestros corazones.

DIAZ, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Ante tan irreparable perdida te despedimos con dolor. Tus primos Miry y Rene, tus sobrinos Gime, Pablo y Juan participan tu fallecimiento.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su prima Dra. Doris Elías, sus sobrinos Lautaro y Julieta participan con profunda tristeza su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su prima Lic. Silvina Elías, su primo político Gustavo, sus sobrinos Ignacio y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus tíos Hugo Elías y Gringa, sus primos Walter, Doris, Silvina, Marcelo, Miryam (a) y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pimpi y acompañan a sus hijas y hermanos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus compañeros del Colegio Nacional: Magalí Enríquez Gallegos, Gladis Heredia, Analía Trejo, Salomé Herrera, Álvaro Gómez y Omar Zanni, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.ep.d.) Falleció el 22/6/22|. Su entrañable amiga Nelly María Miguel participa su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Querida Pimpi, increíble tu inesperada y dolorosa partida al reino celestial. Dejaste un enorme vacío entre los que supimos conocerte y quererte, con esa alegría y ganas de vivir que trasmitías. Desde el cielo guiarás el camino de tu amada institución, "Casa Libanesa de Sgo. del Estero". Rogamos por tu eterno descanso.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Amiga querida Pimpi, no podemos creer en la forma tan inesperada que te fuiste. Eras todo bromas, buen carácter, buena onda, buena mujer, nos quedaremos con esos hermosos recuerdos de haber compartido tantos cumples, juntadas, mateadas. Descansa en paz y hasta que nos volvamos a encontrar!!! Tus compañeros de la Promo 82/83 de la Escuela del Centenario. Rogamos oraciones en su memoria.

ELÍAS, NILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Ciro Bravo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Pimpi y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus sobrinas Gladys Nazar y familia Haydee Nazar y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Te despedimos con cariño querida tía Rosita.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su sobrina Susana Nazar y Osvaldo Atenor hacen llegar su condolencias a sus hijos y familiares por la irreparable pérdida de la tía Rosa que ya descansa en paz en la casa del Padre.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su prima hermana Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Consuelo Escobar, sus hijos Álvaro Maidana y flia. y Daniel Miadana participan su fallecimiento y despiden con dolor a la tía Rosa y acompañan a sus hijos, sobrinos y nietos en estos momento. Rogamos por su eterno descanso.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus primos hermanos Ángela Figueroa de Saad y Juan Atíe Saad y familia despiden con cariño a Rosita, quien supo brindar afecto a todos los que la rodeaban. Abrazamos en este dolor a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Elevamos plegarias al Cielo por el descanso de Rosita.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Tía Rosita, lamentamos tu partida, pero sabemos que descansas en paz y que el Señor te cubra con su manto de misericordia. Sus sobrinos Chiny, Ruben, Peladin y Pichón Cira acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este doloroso momento.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice, sus hijos Agustina y Lorenzo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Hijos de Carlos Gabriel Wede y María Esther Figueroa participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor de la querida y apreciada tía Rosa. Abrazan fraternalmente a sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculado Cr. José Alberto Zani Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Cr. José Alberto Zani. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Cr. José Alberto Zani. Que descanse en la paz del Señor.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Ernesto Richard participa con pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. José Villar y flia, Teresa de Pablo participan con dolor el fallecimiento de la Sra. abuela de Lorena Zani. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Compañeros de Lorena Zani de Edison Electricidad la acompañan en este momento por la pérdida de su abuelita. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Querida prima: recién enterados de tu partida, te despedimos con el cariño y el amor que siempre sentimos por vos. Tere Figueroa, sus hijos y sus respectivas familias. Que descanses en paz.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Paco, Sara, Carlitos, Gabriela, Nicolás y Maia Secco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lore, Gringa y Bochi. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Carlos Pece Pastoriza y flia acompañan a sus fam iliares en irreparable perdida. Un abrazo para Carlitos, Pepe y Bochi e hijos.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus familiares, Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, sus hijos políticos, abrazamos a su familia en el dolor, recordando a la querida Rosita con cariño.. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. "Que brille para ella la luz eterna". Mercedes Auat y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Con profundo dolor participan de su fallecimiento Miryam Moreno y Marita Córdoba. Se ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Sus amigos Rafael Bonacina y familia despiden con mucha tristeza a la querida Rosa y acompañan en este difícil momento a sus hijos Carlos y José. "Que el Señor la tenga en su santa gloria, elevando oraciones en su memoria".

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Raúl Bravo, sus hijos Jorge, Raul, Monica, Hilton con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la apreciada vecina. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignacion a su familia.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Manuel Isac, Susana Ayda, sus hijos Cecilia, Roberto Evangelina participan con dolor la pérdida de una vecina y amiga de corazón.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana Gabriela, Marcelo Figueroa y familia acompañan a los hijos de la tía Rosita en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. "Señor ya está ante ti, recibela en tus brazos". Familiares de Abdala Salomón y Jannus Saud participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos, nietos y demás familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FIGUEROA DE ZANI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. C.P.N. Pedro Raul Martinez participa su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

GALVAN, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su esposa Rosa, sus hijos Marcelo, Celeste y Cristian, sus nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERNÁNDEZ, JOSÉ ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/98|. "Hoy se cumplen 24 años de tu partida al Reino de Dios, rogamos al Señor que brille para ti la luz que no tiene fin y que descanses en paz". Sus hijos José Rodolfo y Adriana del Carmen Hernández, Olvia María Teresa Carol, tus nietos José Mariano y María Constanza Hernández Carol, rogamos una oración en su memoria.

LEDESMA, DOMINGA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

LUNA, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su esposo Segundo Alfredo Coronel, sus hijos Margarita, Jaqueline, Julio, Fabián, María, Lidia, Mario, Claudia, hijos políticos, nietos, bisnieta y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Cobertura Org. Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Compañeras y amigas de su hermana politica Miriam Taleb, Cuki Gomez de Santillan, Norma Prina, Graciela Fernandez y Neli Nebro participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares ante irreparable perdida. elevamos oraciones en su querida memoria.

NASSIF, GUSTAVO MIGUEL (q.ep.d.) Falleció el 21/6/22|. Norma Beatriz Maza de Zaiek, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar a Mary e hijos su más sentido pésame.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su sobrino Cesar Ramon Montenegro y Sra. Ana Maria Carabajal y sus hijos Cesar, José y Franco participan con profundo dolor su fallecimiernto. Ruegan oracion en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Miguel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Compañeras y amigas promoción 1958 de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Helvecia Elizabeth Christen de Roger, Eduardo, Robin, Erika, Javier y flia acompañan a toda la flia. con mucho cariño y afecto.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Victor Oscar Raed y Mercedes Raed de Bejarano, amigos de la infancia en Estacion Taboada, acompañan a Luis por el fallecimiento de su esposa. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz junto al Señor.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 398 "Martín Uriondo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Luis Montenegro, acompañan a su familia en este difícil momento y ruega una oración en su memoria.

SALTO DE MONTENEGRO, EULOGIA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Alberto E. Paz, su esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María, Leandro Esteban y sus respectivas familias, participan con inmenso pesar el fallecimiento de nuestra apreciada Nena y acompañamos con gran afecto a su esposo Luis, a sus hijos Irene y Luis y sus nietos en esta irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria, con la certeza que goza de la paz eterna junto al Señor y pidiendo fortaleza y resignación para toda la familia.

SILVA, CIPRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su esposo Goyo, sus hijos Claudia, Liliana, Marcela, Alfredo, sus hijos políticos Tomas y Mario, sus nietos Damian, Gabriel, Mauricio, Walter, Marito, Nico, Pepe, Lucas y Santi, sus bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz .cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su esposo Chachó Sánchez, sus hijos Martín, Luis y María del Carmen, sus nietos León, Gimena y Martiniano y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su hermana Teresita Silva de Armas, su cuñado Juan Oscar Armas, sus hijos María de los Ángeles y Juan Manuel Armas, sobrinos políticos Rolando Cordero y María Nelly Subire Paz, sus sobrinos nietos Alvaro y Mauro Acuña y Agustín Armas, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su sobrina María de los Ángeles Armas, Rolando Cordero, sus hijos Álvaro y Mauro Acuña, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus vecinos de la calle Luis Pintos, Víctor Santiago Sosa, su esposa Miryan Morán y sus hijos Gustavo Sosa y Carolina Sosa y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan en este triste momento a la familia y elevan oraciones en su memoria,

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Acompañan en su dolor a su hija Noni Sanchez. Sus compañeros de la Esc. de Comercio Antenor Ferreyra.

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Nancy Acosta y Viviana Peralta acompañan a Noni Sanchez y toda su familia en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SILVA DE SANCHEZ, MARÍA LUISA NILDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus vecinos y amigos Guillermo y Estela, sus hijos Vanina, Pablo y Carolina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Madre querida: ¡Aunque ya no te escuchemos con nuestros oídos, tu voz susurra en nuestros corazones. Aunque ya no podamos verte, estás presente en nuestros recuerdos. Aunque ya no podemos abrazarte y besarte, nuestro amor por ti es infinito. Aunque ya no podamos estar juntas, tenemos la certeza que nos reecontraremos en tu paraíso. Al cumplirse nueve meses de tu encuentro con el Señor, tus hijas, nietos y bisnietos, elevaremos plegarias por tu felicidad eterna hoy a las 19 hs en la iglesia San Francisco de Asís.

CARRIZO, MANUEL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. A 9 días de tu partida, hoy nos cuesta aceptar tu ausencia, pero como creyentes confiamos que allá estás mejor junto a tus padres. Con dolor aceptamos los designios de Dios. Que en descanses. Su familia invita a la misa al cumplirse los 9 días de su partida, a realizarse hoy en la iglesia Catedral a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CEJAS, ARTURO EDUARDO (Chichí)(q.e.p.d.) Falleció el 24/4/22|. "No está muerto quien vive en el corazón y en el recuerdo de sus seres queridos". Su hija Rossana, nietos Hugo, Pablo, Cristian y Santiago Zalazar, nietas políticas Daniela, Andrea y Agostina, bisnietos Julieta, Augusto, Martina y Lorenzo invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse 2 meses de tu partida al reino celestial.

LAMI, MIGUEL ÁNGEL q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. Su esposa Chabela, sus hijos Ale y Luis, sus nietos Madeline, Mohamed y Ahinara, hnos. Nika, Kuty y demás familiares invitan a la misa en la parroquia Santa Rita Bº Jorge Newbery hoy a las 19.30 hs al cumplir nueve dias de su fallecimiento.

NAVARRO, GUILLERMO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/21|. Dios nos quitó a nuestro amado y querido tío Antonio, pero nos regaló un ángel que velara nuestros sueños siempre … Hoy estarías cumpliendo tus 80 años y sabemos que el cielo está de fiesta. Nosotros desde aquí te mandamos un beso y un abrazo fuerte como siempre soliamos hacerlo cada año de vida que festejábamos todos tus familiares juntos. Tu hija de corazón, María Antonia, tus nietos Dany y Doris y bisnietos y demás familiares invitan hoy a la misa de natalicio en la parroquia San Jose de Belgrano a las 20 hs y rogamos por su eterno descanso.

TÉVEZ, ANDREA VERÓNICA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/22|. Andrea querida: no hay palabras de consuelo, la tristeza y la desazón inunda nuestros corazones ante tan inexplicable pérdida. Si nos parece verte con tu sonrisa por todos los lugares. A veces pienso que vas a cruzar la puerta de entrada de la mano de tu niña, siempre cargando su mochila. Tuvimos la suerte de compartir tan gratos momentos en el cumpleaños de la pequeña cuando nada hacia presagiar semejante desenlace. No te has ido, tu presencia permanece en cada rincón, en cada momento y estás en tu pequeña con todo el amor que le profesabas. Tu paso por esta vida fue tan corto pero nos alienta la esperanza de encontrarnos en la casa del Señor. Solo le pedimos a Dios que no dejes de darnos fuerza para seguir adelante y cuidar de tu niña amada, desde el lugar en que estás. Besos al cielo de tu hija María Isabel, de tu esposo Pedro, de tu padres Alfredo Tevez y Laura Montiel, de tus hermanas Laura, Valeria y Noelia Tevez, tus sobrinos Ian Parada y Abel Kairuz, de tu familia pol. Adriana Montenegro, Carlos Lezana, Juan Pablo, Mercedes y Paula Lezana. Hoy 24 de junio al cumplirse un mes de tu partida al reino celestial se realizará una misa a las 20 hs. en Catedral Basílica rogando por tu descanso eterno.





ZALAZAR, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. "Aunque tu ausencia duela, tu recuerdo siempre nos hará sonreír". Su esposa Rossana, sus hijos Hugo, Pablo, Cristian y Santiago, nietas políticas Daniela, Andrea y Agostina, nietos Julieta, Augusto, Martina y Lorenzo invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse 5 años de tu partida al reino celestial.





Agradecimientos

Recordatorios

ABREGÚ DÍAZ, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Fallecieó el 24/6/19|. Al cumplirse tres años de tu partida te recordamos con dolor. Tu esposa Luis Adelina Silva, tus hijos, nietos y bisnietos.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORVALAN, ELIZABET NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Gerente, auditores médicos, personal de maestranza del Servicio Social Municipal, expresan sus condolencias por la partida física de la madre de Elizabet Colazanti, empleada de esta Institución. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, ANGELA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Sus hijos Eliza, Noemi, Juana, Selva, José, Hectos, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 14 hs en el cementerio de Los Romanos. COB CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GONZÁLEZ, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/22|. Te seguimos queriendo y extrañandote como el primer dia que te fuiste. Espero que ahora convertido en Angel de Dios sigas cuidandonos y protegiendonos. Gracias por tu legado de amor y de virtudes. su esposa Rosa, hijos, hijos politicos y nietos rogamos oraqciones en su memoria. A cuatro meses de su faqllecimiento.





Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CABRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Su esposa Ana María Ibáñez, hijos Juan Carlos, Claudia Analía y Carla Agostina, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. CARUSO-EMPRESA SAN JORGE S.H. Las Termas.

CABRERA, JUAN CARLOS (Pechi) Falleció el 22/06/22|. Señor te rogamos por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor del fallecimiento, tus vecinos Palavecino Trancito, Guadalupe Sabater, Claudia Sabater, Julia, Nacho y Erne. Elevamos oraciones en su memoria y consuelo para toda la familia. Las Termas.

CABRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Querido padre que el Señor te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos tu hija Claudia Analía, Gustavo, Cami y Lara participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CABRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Papi que el Señor te de el descanso eterno . Te vamos a Extrañar. Tu hijo Juan Carlos e hija política Cecilia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memora. Las Termas.

CABRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. “Descansa en paz querido amigo y que brille para ti la luz que no tiene fin”. Sus compañeros del Casino y amigos de la vida: Ángel Regis, Hugo Juárez, Julio Pedraza, Saúl Medina y Dardo Gerez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CABRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 104 Gral. Martin M. de Güemes participan con dolor su fallecimiento, acompañan con afecto y oraciones en su hija Prof. Claudia Cabrera. Elevan oraciones en su memoria.

CONOBBA, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/06/22|. Sus hijos, hija política, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio San Agustín. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22 Su esposo Demetrio Concha sus hijos Roxana, Silvia, Maria, Daniel, Claudia, Hugo h. politicos Luis, Carlos, Victor, Cristina nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Taboada dto Sarmiento SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162.

PIÑEYRO, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. El Centro Docente Jubilados "Sara Diaz de Rojas" participan con dolor el fallecimiento del socio de la institución y acompañan en estos difíciles momentos a su esposa Martha Zelarayan e hijas Elevan oraciones en su memoria. Termas.

PIÑEYRO, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. "Miguel el Señor entre sus predestinados te eligió para gozar el dulce descanso en la patria celestial". Desde allí protegeras con el amor de siempre a su esposa , hijas y nietos , participan y acompañan a su amiga y compañera Martha: Graciela de Loto, Norma de Gutiérrez, Negrita de Soria, Irma Lescano, Negrita Nazar, Dolores de ailan. Las Termas.

PIÑEYRO, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. Juan Carlos Oliveri, Margarita Baleani de Oliveri, hijos y nietos participan con inmensa tristeza la partida del amigo Miguel. Acompañan en este momento de dolor a Marta, hijas y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

PIÑEYRO, MIGUEL ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/22|. "Un ángel se fue al cielo, desde allí nos bendecirá". Tere Contreras, Margarita Baleani de Oliveri, participan con profundo dolor y acompañan a su esposa Marta, sus hijas y nietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLAN, MARIA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/22|. Su esposo Felix Leguizamon sus hijos Jorge y Liliana h. politicos y nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado de Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 42197871.

SAYAVEDRA, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/22|. La Comunidad Educativa de la Escuela N° 803 "Carlos E. Alanis" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente de esta casa de estudio Sta. Ingri Sayavedra. Elevando una oración a su memoria. Frías.

SAYAVEDRA, PABLO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/06/22|. El equipo de Conducción y la Comunidad Educativa de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo", participan con profundo dolor su fallecimiento, padre del Prof. Sergio Sayavedra y tío del Prof. Axel Silva, rogando al Altísimo resignación por su partida, elevan una oración a su memoria. Frías.

THIONE, BLANCA MARGARITA (Q.E.P.D.) Falleció el 21/06/2022|. "Señor recíbela en tu casa, fortaleza espiritualmente a sus seres queridos y dales el descanso eterno". La comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 6 participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera de tareas Andrea Ovejero. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.