FÚNEBRES | 13 de Julio del 2022

12/07/2022 - 22:35 Funebres

FALLECIMIENTOS





- Jorge Ernesto Ponce (La Banda)

- Maria Celia Sosa de Umaño

- Oscar Ronaldo Robles (Dpto. Río Hondo)

- Marta Nélida Juárez (La Banda)

- Dionicio Paulina Ledesma

Sepelios Participaciones

CAMUS, SERGIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Hermanito querido, espero que te lleguen mis palabras, no me pude despedir porque siempre tu optimismo fue tan grande, que hasta en las últimas tenias las esperanzas intactas. Gracias por acompañarme en todo, aprendí mucho de vos, principalmente aprendí de vos a no temerle a nada, nunca dejaste de ser un pilar fundamental para los que te necesitábamos, sos de las pocas personas en las que podía confiar todo y de las pocas a la que no podía decirle no a algo. Te admiré por muchas cosas, pero ver tu entereza hasta el último momento, soportando tanto dolor sin quejarte, con la mente firme, las esperanzas intactas, me dejaste nuevamente sin palabras. Todos los que te conocimos sabemos lo generoso que fuiste con todo el mundo, ojalá este a la altura de tus últimos pedidos. En poco tiempo seguro estaremos juntos de nuevo. Te mando el abrazo grande que no te pude dar. Jorge Luis.

CHILIO, ALFREDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Aunque ya no estés fisicamente entre nosotros, igual te recordaremos. Tus vecinos y amigos de tus hermanos participamos con mucha tristeza. Josefina y Silvia Roldan, Dr. Martio Gonzalez Monte y Sra. y Roberto Filippini. Se ruega una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Yo los haré descansar en praderas verdes en donde ya no sufrirán y verán la gloria del Padre y compartirán con El su mesa". El equipo de gestión del Nivel Superior se la carrera profesorado de educación inicial, docentes, bedeles, administrativos y personal de maestranza participan con gran pesar la partida del señor Segundo del Tránsito Gutiérrez, padre de la profesora Sandra Gutiérrez y piden a Dios, nuestro Señor, le conceda la paz y la resignación a toda la familia para afrontar este momento de tanto dolor.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. El consejo de la Asociación Mutual "San Jorge", personal directivo, docente, no docente y de servicio del instituto de Enseñanza " San Jorge" participan el fallecimiento del padre de la docente Sandra Gutiérrez, acompañan a la familia en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, SEGUNDO DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. " Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi, aunque muera vivirá". Dice el Señor. La comunidad educativa del instituto Superior San Jorge participa el fallecimiento del señor padre de la Prof. Sandra Gutiérrez y ruega a Dios le dé resignación a toda su familia. La acompaña en este duro momento.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su hija Yamila y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus primos Alicia y familia, Daniel y familia y Kuky Allub, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido Chichi.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus primos Carlos José y familia y Lita Allub participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Eden Habel Sapag, Susana Barbieri y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Chichi" acompañando a su familia y rogamos una oración en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. La HCD y socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera socio e integrante de diversas comisiones directivas en nuestra institución, acompañamos a la familia en tan difícil momento y elevamos una oración en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sylvina y Patricia Abud participan el fallecimiento del querido vecino y amigo Chichí y acompañan a su flia en este triste momento.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran pesar el fallecimiento del querido amigo Chichi y acompañan a sus hermanos Vilma y Raúl con sus respectivas familias en el dolor de la partida. El Señor consuele sus doloridos corazones.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Marta Taín de Neme, sus hijos Viviana, Oscar y José Eduardo participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Adela Figueroa de Nasif Saber y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Jorge Siman, Silvina de Siman y sus hijos Camila y Chafi despiden con gran dolor al querido Chichi y ruegan por él y su eterno descanso.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Luis José Vella y Luis Edmundo Vella participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Chichí y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Lidia Vázquez y su hija Maria Cecilia Gay participan con dolor su fallecimiento, y elevan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|.Jorge Eduardo Antonio Abalovich y flia acompaña el fallecimiento de " Chichí" y ruega oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus amigos de toda la vida, Mary Montis de Castillo y Oscar Castillo, sus hijos Dr. Javier Castillo y Dr. Cristián Castillo, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y descanses en paz". Tus vecinos de calle Absalón Rojas, despiden al amigo con tristeza y acompañan a sus hermanos y flia, por este momento de dolor. Dra. Julua Santillán, Dra. Concepcion Sernes de Arévalo y flia, Dora Raquel Diaz Jugo, Michel Sayah Correa, Adriana Jugo y flia, Josefina y Silvia Roldán. Ruegan una oración en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Señor dadle el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Chichi: Nos dejaste sin darte un adiós Tus vecinos de la infancia de calle Absalon Rojas. Josefina y Silvia Roldán y los amigos de tu sobrinos Martín Orellana y flia, Adrian Orellana y flia, participamos con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Antonio y Alejandro Acosta junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a los familiares ante este duro trance. Choya.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Nene, Negro, Gringo, Luis, Teté y Blanca Acosta y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su gran amigo y hermano en el afecto Chichí. Acompañan a Raúl, Tita y Negra Jalaf y familias. Choya.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Compañeras y amigas de Tita, del Colegio Belén participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Amira Tauil, Maria del Lujan Tauil y Graciela del Valle Tauil y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Chicha y Lucy Riachi, participan con gran dolor la partida al Reino Celestial de Chichí, nuestro hermano del alma, con quien compartimos toda nuestras vidas. Descansa en paz y derrama bendiciones sobre tus hermanas, hermano y sobrinos.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus amigos Buby Milki, Coqui Raed, Coco Tagliavini y Cesar Herrera, despiden con inmenso dolor, cariño y afecto a su amigo Chichí y le piden a Dios, por así merecerlo, que lo ilumine con "la luz que no tiene fin". Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus amigos. Antonio Julian, Ruben Cura, Ricky Morales y Daniel Subil, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Querido Chichi nunca te olvidaré, siempre estarás en mi corazón. Cristina Matteucci despide con profundo dolor a su compañero de toda la vida y ruega oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Cristina Matteucci y sus hijos Matías Villanueva y familia; Marcela Villanueva y su hija Sofía Beltrán participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chichí. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef. sus hijos Analia, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabian con sus respectivas familias, acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Chichí. deseandoles pronta resignacion a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. María del Carmen Pisetta, sus hijos Sergio, Mariela Zaltz y familias participan con profundo dolor al partida a la Casa del Señor del querido Chichí y acompañan a Tita, Negrita y Raúl y respectivas familias en este triste momento rogando al Altísimo consuelo y pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su amigo de siempre Freddy Alberto, su esposa Olga, sus hijos Antonella y Mauricio participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su amiga de siempre María Nelba Alberto participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. José, Achwwak Rafael y sus hijos Toni y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Chichí. Ruegan oraciones en su querida memoria

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Cumpita de nuestro corazon, inesperada y dolorosa tu partida, te tendremos presente por siempre. Descansa en paz querido Amigo Nuestro. Glady Silva de Zuares y Aldo Ricardo Zuares, participan con profundo dolor tu partida.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Al Padrino Chichí, te extrañaremos en tus visitas al Bar. distinguido, atento y alegre, con profundo dolor te despedimos. Monica Gutierrez, Laura Ruiz, Beatriz Rivero, Daniela Rivero, Karina Castellani, Flor Ruiz, Majo Delgado.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Chichí, Turquito, vuela a un abrazo con tu amigo Alcides de Sol de Mayo, y al encontrarse recordarán amores, carnavales, familia y tantas salidas de buenos amigos. La familia Suárez toda te despide con dolor, será hasta que nos volvamos a encontrar. Cuando un amigo se va...hasta siempre, ¡¡Te extrañaremos!!

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Querido hermano, amigo, compañero de la vida. Incondicional, nobre y generoso en todo tu ser... hoy te despido con mucho dolor y tristeza. Jalil Jorge Milki (Buby), Julia Sosa e hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Bau y María Angela Milki, acompañan con profundo dolor a toda su familia en tan difícil momento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Néstor Humberto Salim y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento su gran amigo "Chichí" acompañan a sus hermanos Tita y Raúl Jalaf en tan doloroso momento. Elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Guillermo Catella, su sra. esposa Luisa Fernanda Yachelini, sus hijos Guido Alberto, Guillermo, Pedro y Agostina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Zulema Arce participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Edis Vilma y acompaña a toda su flia en este momento de gran pesar. Eleva oraciones en su memoria.





JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Dr. José Aldo Yunes, María Elvira Santillán e hijos Aldo Roberto, Federico, Enrique y Beatriz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Q.E.P.D.) Falleció el 11/7/22|. Su amigo Norberto Scaraffia, su esposa Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocío despiden con gran dolor al querido Chichí y acompañan en este difícil momento a Raúl y hermanas. Elevan oraciones en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Negrita Julián, Jorge Julián y Graciela Frías, participan con profundo pesar el fallecimiento de su entrañable amigo Chichí y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Querido Chichí, la noticia de tu partida lleno de tristeza a toda nuestra familia, te despedimos con profundo dolor rogando tu eterno descanso. Esmera, Coca y Licha Sapag. Elevan una oración en tu memoria.

MORIYA, ROBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Tus amigas que jamás te olvidaremos, agradecen tu ayuda generosa. Te extrañaremos querido Mori! Ana María Gozal y sus hijos José, Florencia y Agustín y tu colega Mirta Carabajal (a) y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta a sus hijos y nietos en tan dolorosos momentos.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Señor ya está ante Ti, recibe la en tu reino". Mirta Miranda de Manzur y su hijo Jorge Gonzalo acompañan a su querida amiga Lili ante terrible dolor por la pérdida de su hija Deborah. Brille para ella la luz que no tiene fin".

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Marta Miranda y su esposo Miguel Salvador Cejas , participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su madre y hermanos ante dolorosa pérdida. Que nuestro Señor derrame un manto de resignación y paz sobre todos ellos.

ROMERO, DEBORAH PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su tía Susana Piña, sus primos Cesitar, María Eugenia, Federico y Augusto, participan con profundo dolor el fallecimiento de Deborah y acompañan a su hija Bianca, a sus padres Lili y Jorge. Descansa en paz junto al Señor.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Tía querida te despedimos con tristeza y con muchos recuerdos lindos de nuestra infancia". Abrazamos con el corazón a tu familia. Su prima María Teresa Penseroli de Segura, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus sobrinos Susana, Héctor y Fernando Sosa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Gringa y ruegan una oración en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Héctor Sosa, Viviana Neme y sus hijas Fernanda y Eugenia participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Nené de Pianezzola. Silvia Salvatierra, Mónica Pithod y Silvia Pithod, elevan una oración en su memoria y acompañan a su familia en este triste momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Marcelo Borsellino, Silvia Salvatierra, Sofía y Lucio Borsellino participan con tristeza el fallecimiento de la querida tía Gringa y acompañan a Nene, Marta y Ángel en este doloroso momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal M. Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Tesorera de dicha comisión, Sra. Nené de Pianezzola y elevan una oración en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor, de la mamá de la Sra. Nené de Pianezzola, tesorera de la Asociación Cooperadora de la Escuela Normal y elevan una oración en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. José Maria Lami Hernández y Cía. S.R.L. participan el fallecimiento de la madre de Marta y Nene. Ruegan oración en su memoria, acompañan en este momento de dolor.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus compañeros de Las Malvinas participan el fallecimiento de la madre de Marta. Ruegan oración en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus compañeros de oficina: Cristian, Juan, Cristina y José acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Marta. Ruegan oración en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su prima política Berta Domínguez de Arjona, sus hijos Mirtha, Héctor, Luis, María Silvia y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Gringa. Ruegan oraciones por su descanso eterno y acompañan a sus hijos Nené, Ángel y Marta en tan doloroso momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Héctor Arjona, su esposa Adriana Tenreyro y sus hijos Javier, Noelia, Joaquín y Camila participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Cr. Luis Ricardo Marhe, Luisa E. Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nené, Victorio y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Julián Alberto Serrano junto a su esposa Ana María del C. Asencio y sus hijos Joaquín, Josefina y Julián participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gringa y acompañan a Nené, Viki y familia en este duro momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Hilda Sarquician participa con profundo dolor el fallecimiento de Gringa y acompaña a toda la familia en este momento de pesar. Ruega oraciones en su querida memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Humby Cheeín y señora participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Nené y Victorio.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus sobrinos Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona, sus hijos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustin y Joana, Ignacio y Camila y Benjamín Paz, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida tia Gringa y ruegan una pronta resignacion cristiana para toda su familia.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. La Fundación Banco de Alimentos Santiago del Estero, participa la partida a la Casa de Dios, de la madre política de nuestro socio fundador Victorio Pianezzola y acompaña a su familia en este momento de dolor. Se ruega oraciones a su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Tucho Gorosito y flia acompañan con dolor a sus amigos Nené y Victorio y flia ante el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. La Asociacion Cooperadora de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de Trinidad del Valle Segura de Sosa, mamá de nuestra querida amiga y tesorera Trinidad de Pianezzola (Nené). Rogamos oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Maria Clotilde Lami Hernández, acompañan en el dolor a su amiga Nené y familia. Y eleva oracion por su descanso eterno de su querida madre.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Rodrigo Posse, Agustina M. Ordoñez Beltran y sus hijos Estanislao y Lisandro acompañan con mucho cariño a Nene, Victorio, Carlitos, Josefina y Nicolas en estos momentos de tristeza rogando por el eterno descanso de su querida abuela. Q.e.p.d.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Carlos Areal y Maria Rosa Hazam, Sus hijos: Juan Pablo, Eugenia, Laura y Carlos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Abuelita Gringa y acompañan a su hija Nene y su familia en este triste momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Señor recíbela en sus brazos y dale el descanso eterno". Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado; Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a Nené y Victorio y toda la familia en este doloroso momento.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Su amiga Blanca Matteo de Palmisano y flia, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Víctor Hugo Buffa, Silvia Palmisano, sus hijos Luciana, Antonella y Matías, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Todo aquel que cree en mi, aunque muera vivirá. Tus hijos del corazón. Tony y Tita Pianezzola, tus nietas de corazón Claudia, Agustina y Tiziana Pianezzola, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Marcos Pianezzola, su Sra., Carla e hijos Micaela Bruno y Valentino, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Germán Pianezzola y familia, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su esposo Jorge Alberto, sus hijos David, Graciela y Ariel, hijos politicos Alejandra y Juan, nietos Lucas, Lucía Florencia, Agostina, Ana, Milena, nietos politocos Yohana y Juan Martín, bisnietos Isabella y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio del Zanjón. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su esposo Jorge Umaño, sus hijos David, Graciela y Ariel, sus hijos pol Alejandra y Juan, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Zanjon. HAMBURGO Y SERV SOC AMPARO EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Señor recibela en tus brazos y concedele la paz. Su hermana Alba Sosa, su cuñado Manuel Suarez, sus hijos Marcelo Suarez, Roberto Suárez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Tia querida te recordaremos siempre con tu sonrisa, tu entrega generosa y tu cariño. Su sobrino Marcelo Suarez, su esposa Maria Alejandra Ledesma y sus hijas Candela y Lourdes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. El Señor te recibe en su Reino para darte el descanso eterno. Gran Madre, esposa amorosa, persona de bien, solidaria y de nobles sentimientos. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su entañable amiga y vecina Olga Rafael de Rilinski y familia, acompañamos a su esposo Jorge y a sus hijos Graciela, David y Ariel y a sus respectivas familias en tan doloroso momento, rogando al Altisimo les dé consuelo y pronta resignación.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Ing. Mario José Gómez, su esposa Juanita Rilinski y sus hijos Marito, Luciana, Camila y Juan José, acompañan a su amigo Jorge Umaño y a sus hijos Graciela, David y Ariel en tan doloroso momento. Rogando a Dios pronta resignación.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su querida amiga y vecina Olga Rafael de Rilinski, sus hijos Juan Esteban, Stella Maris y Juanita, acompañan a la familia de Jorge, a sus hijos, nietos y bisnietos en tan doloroso momento, rogando a Dios pronta resignación ante tan irreparable pérdida.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. El personal directivo, docentes, nodocentes, alumnos de la EAGyG y la AACER, participan del fallecimiento de la madre del secretario docente, David Jorge Fernando Umaño y acompañan en su sentimiento.

Se ruega una oración en su memoria.

SOSA DE UMAÑO, MARÍA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de David Umaño, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, ELBA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial". CPN Ana Lila Cheble, compañeros de trabajo y demás personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. tía de su compañera CPN Andrea Urquiza. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

HÜBNER, HARRY (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su esposa Elvira, hijos, hijas politicas, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará el miercoles 13 de Julio en Catedral Basílica a las 20 hs. con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA, DIEGO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. "Estaras vivo en cada dia en nuestro corazón". Sabemos que descansas en la paz y amor de Dios lo que reconforta enormemente nuestro dolor por tu partida". Su madre Elba, hermanos Claudia, Luis, Andrea, Victor y Natalia, invitan a la misa que se oficiará en Iglesia Catedral Basílica a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MEDINA, DIEGO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Yo no te olvido, habitas en un lugar donde nadie puede tocar, donde nadie sabe que existes, donde nadie puede herirte ni yo con mi olvido, ni tu con tu ausencia. Su hermana Claudia, cuñado Omar, sobrinos Exequiel, Javi, Enzo, Mateo y Aylin, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MEDINA, DIEGO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/22|. Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse, tu memoria permanecera protegida en nuestros corazones. Descansa en paz. Su hermano Victor, cuñada Vero, sobrinos Bianca y Lisandro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

SÁNDEZ, BERTA LOBELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/21|. "El que cree en mi no morirás jamas". Sus hermanas, sus sobrinos, sobrinos nietos, invitan a la misa con motivo de cumplir un año de su fallecimiento en Catedral Basílica a las 20 hs.





Agradecimientos

Recordatorios

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. A trece años de tu partida definitiva quiero recordarte en estas líneas, aunque el recuerdo es permanente y siempre con el dolor en el alma y silencioso. Yo tu madre sigo añorando tu presencia y compañía por lo cual constantemente elevo oraciones en tu memoria para calmar el dolor por tu ausencia física. Querido Marcelito mi consuelo es pensar que estás bien junto a Dios y María Santísima por eso y porque te amo hijo sigo rezando para que tu recuerdo permanezca siempre en tus seres queridos. Gracias por haber sido como has sido lo cual añoro con resignación. Sigue recibiendo mis cariños. Te amo hijo. Su madre Alba Lía Abdala de López.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

COSTA, ODA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su hermana poliítica Nelly Elena Canlle y familia: Berta, Marta Canlle, Mercedes Ingratti, Silvina Lopez, Roque Diaz, Ana, Viviana, Carola y Marisol Abdulajad, participan con dolor el fallecimiento de tía Odita, rogando por su eterno descanso.

COSTA, ODA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Señor, ya está ante tus puertas, permítele el ingreso en el reino de los ángeles". Tu hermana política Alicia López, sus sobrinos Marina y Ale; Juanjo y Patricia, sus sobrinos nietos: Juan Mauricio y Ana Camila Costa Acuña, participan con dolor el fallecimiento de la tía Odita, rogando por su eterno descanso.

COSTA, ODA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Sus vecinos Bety, Alfredo Rosolino y flia, Roberto Gimenez y flia; Luis Rearte y flia, participan el fallecimiento de su querida vecina tía Oda. Rogando oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Sus hijos Diego y Alejandra, h/pol, Rubén, nietos, Augusto Dana, Máximo, hnos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEIVA, CRECENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su esposa Páez Selva Argentina, sus hijos Víctor y Javier, hijas pol, Gaby, Yudith, nietos, Morena, Juan Cruz, Martina, Viky y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. COB CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LEIVA, CRECENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su esposa Selva, sus hijos Victor y Javier, hijas políticas: Gaby y Judith, nietos Morena, Martina, Juan Cruz, Victoria y su hermana Graciela, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia.

LEIVA, CRECENCIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Su sobrina Mary Elizabeth Celiz e hijos; su cuñada Mercedes Paez; sus sobrinos Ariel Celiz y Marcela Celiz con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

PONCE, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el11/7/22|. Sus hermanos Amelia y Negucha Ponce, sobrinos y sobrinos nietos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTILLÁN, RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su esposa Sorbello Ana Beatriz ,sus hijos Santillán Cristian Ramon y Santillán Luciana. nietos Lara y Tiziano ,nuera Chazarreta Silvia y cuñada Sorbello Graciela. Participan con dolor su fallecimiento ,sus restos serán inhumados el día 12/07/2022 a las 18.00 hs en el cementerio AIRES DEL PINAR.CARUSO CIA.DE SEG SA.EMPRESA .SERVICIO REALIZADO POR AIRES DEL PINAR ESPAÑA 785 L.B.

SANTILLÁN, RAMÓN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Los amigos de la familia: Andrea, karina, Cintia, Yaquelin, Daniel, Gabriel, Pablo, Matias y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22 en Villa del Totoral (Cba.)|. Su hijo Oscar Alfredo Cadamuro, su hija política Marqueza Soria, su nieta Antonella del Valle Cadamuro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE CADAMURO, CATALINA ANGELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22 en Villa del Totoral (Cba.)|. Roberto Soria participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su cuñado Oscar y ruega oraciones en su memoria. Frías.

LEDESMA, DIONICIO PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Sus sobrinos Liliana, Omar y Walter y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio de Pampa Muyu. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAZZOLENI, CLARA BELLA (Yayita) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Que tu alma y tu cuerpo descansen en paz. Dios te cobije junto a todos sus ángeles. Su hermana Arminda Mazzoleni de Valdez sobrinos Lizzi, Mara y Aníbal Valdez, sobrino político René, sobrinos nietos Lara, Tanya, Nazareno y Malena Abuchacra, Bruno Valdez. Ruegan por su descanso eterno.

MAZZOLENI, CLARA BELLA (Yayita) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Su partida nos dejó un vacío en el corazón, hoy no estás con nosotros en este mundo terrenal, pero sabemos que desde el universo tu presencia se hará sentir. Su hermana política Elena Abraham de Mazzoleni, sobrinas Sandra, Karla y Giselle Mazzoleni, Sobrino político Roby, sobrinos nietos, Antonella y Lucas, Bianqueri Mazzoleni y Milena Brito Mazzoleni. Descansa en paz tía querida y brille para vos la luz que no tiene fin.

MAZZOLENI, CLARA BELLA (Yayita) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Querida tía, fuiste clara y bella como lo dice tu nombre, te fuiste para alcanzar la vida eterna, pero nunca te irás de mi mente y mi corazón. Te recordaré y amaré por siempre. Simplemente tu sobrina Dra. Andrea Giselle Mazzoleni rogamos oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, CLARA BELLA (Yayita) (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/22|. Tía Yayi, cuánto vamos a extrañar tus dulces palabras, tu sonrisa alegre, la calidez y amor que nos brindaste. Tu sobrina Karina Mazzoleni y tu sobrino nieto Iván Serrano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, MARÍA SOCORRO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. La comunidad educativa del colegio Fundación Cultural La Brasa participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la rectora Prof. Gabriela Leguizamón. Acompañan su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ROBLES, OSCAR RONALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. Su hermana Norma, sus sobrinos Lina y Pablo, sus sobrinos nietos Mía, Araceli, Jorge y Pablo, sus primos, primos políticos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.