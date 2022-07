FÚNEBRES | 15 de Julio del 2022

15/07/2022 - 04:30 Funebres

Luis Belisario Orellana

Mirtha Helvecia Ganón de Cerrizuela

Cergio Solano Rodríguez (Dpto. Jiménez)

Adrián Raúl Ríos (La Banda)

Abelardo García Gallo (La Banda)

ALIAGA MÉNDEZ DE VALLADARES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. despiden con profunda tristeza. Su hermano Mario Antonio Aliaga y esposa Maria Cristina Atterbury, sus sobrinos Carolina Aliaga y Esposo Angel Reston; Maria Cristina y esposo Carlos Morales, Pablo Ernesto y esposa Miriam Garay; Jose y su esposa Claudia LLinas; y todos sus hijos,te recordaremos siempre con mucho cariño.

ALIAGA MÉNDEZ DE VALLADARES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Acompañan con tristeza y abrazan fuerte a la a la familia Aliaga, Maria Jose.

ALIAGA MÉNDEZ DE VALLADARES, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Acompañan con tristeza todo el personal de Aliaga

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Querida Olguita, Madre, abuela, bisabuela, gracias por tu amor, tu protección maternal y tu generosidad. Fuiste una bella persona, bondadosa dispuesta a todo y un gran ejemplo de unión familiar.Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Que tengas un descanso en paz y feliz retorno. Te amaremos por siempre. Su hija Cusi, tus nietos Fernando, Carlos, Lorena, Ariel tus nietas políticas María, Claudia, silvina. Tus bisnietos Conrado, Agostina, Gonzalo, Nacho, Mauro, Luisina,Valentina y Nazarena. Tus tataranietas Renata y Justina .

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia". ¡ Madrecita, algo de mí se fue contigo!. Su hija Sandra, hijo pol. Hugo Guerrero, sus nietos Mauricio Guerrero y Ana Salto, Milena Guerrero y Juan Chávez, Lautaro Guerrero y Nayla Coronel, Candelaria Guerrero y sus bisnietos Mateo y Astor Guerrero, Noelia Acuña, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus hijos Felisa, Clamar,Victoria, Sandra, h. pol. nietos, bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. ¡Viejita querida, toda una vida compartida, algunos secretos con los que reíamos, fuiste un regalo de Dios, tan eternamente buena, que todos te protegíamos. Nunca olvidaré los momentos bellos que pasamos. Ya estás con quien rogabas interiormente estar. Te amo madre, descansa en paz!. Su hija Victoria y tu hijo pol. Carlos Brander, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Tú eres mi refugio, Señor, me guardarás de la angustia, me rodearás con cantos de liberación". Su nieta Lorena A. Bettoni participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Abuela querida te amaré por siempre. Su nieto Juan Pablo Brander y sus hijas Sofía, Bárbara y Victoria participan con dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios por tu descanso eterno.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Abuela te vamos a extrañar por siempre. Su nieto Godofredo Brander, su nieta pol. Ana Saavedra y sus bisnietos Tomás y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Miguel Celorrio y su esposa Ana Echevarria participan con dolor el fallecimiento de la Sra Madre de su amiga Victoria Bucci de Brander rogando por su eterno descanso.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Las amigas de su hija Victoria: Marita y flia , Estela, Teresa y flia y Marily y flia, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Despedimos a nuestra Olguita (Olga Andrada) con profundo dolor y rogamos que el señor la reciba en sus brazos, su nieto Ariel Bettoni, Silvina Silberman, bisnietos Ignacio Bettoni y Luisina Bettoni

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Elina Villalba y famlia, se une al dolor de su amiga Vicky y toda su familia ante el fallecimiento de su amada madre. Elevo oraciones al Señor, rogando por su eterno descanso. sus restos fueron inhumados en el dia de la fecha.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá". Su enfermera acompañante Nancy, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Yo le haré descansar en praderas verdes en donde ya no sufra y vera la gloria del padre y compartirá con él su mesa" Marta y Juan Paoletti y familia acompañan con profundo dolor a su amiga Victoria por el fallecimiento de su madre. Se ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Teresa Borquez de Auat, sus hijos y familias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El director General de Transporte de la Provincia Sr. Esteban Nicolás Ortiz y el personal de empleados de la Dirección General de Transporte, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su compañero Godofredo Brander. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Alejandra Brander, José A. Brander, Sonia Morandini y sus hijos Federico y Gustavo, participan el fallecimiento de la suegra de nuestro hermano y cuñado, elevamos oraciones en su querida memoria.

ANDRADA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin,". Esteban Ortiz y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su amigo y compañero Godofredo Brander. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMUS, SERGIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/22|. Hermanito querido, espero que te lleguen mis palabras, no me pude despedir porque siempre tu optimismo fue tan grande, que hasta en las últimas tenias las esperanzas intactas. Gracias por acompañarme en todo, aprendí mucho de vos, principalmente aprendí de vos a no temerle a nada, nunca dejaste de ser un pilar fundamental para los que te necesitábamos, sos de las pocas personas en las que podía confiar todo y de las pocas a la que no podía decirle no a algo. Te admiré por muchas cosas, pero ver tu entereza hasta el último momento, soportando tanto dolor sin quejarte, con la mente firme, las esperanzas intactas, me dejaste nuevamente sin palabras. Todos los que te conocimos sabemos lo generoso que fuiste con todo el mundo, ojalá este a la altura de tus últimos pedidos. En poco tiempo seguro estaremos juntos de nuevo. Te mando el abrazo grande que no te pude dar. Jorge Luis.

CATTERINO, GUILLERMO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 13/7/22|. Sus sobrinos Cecilia Degano y Enrique Agüero; Adriana Ick; Gregorio y Elena Basbus; Alfredo y María Lastenia Sal; Luis Alberto y Mercedes Di Pierro; Angélica y Omar Jugo, acompañan en este dificil momento a su esposa Marisum y sus hijos Maria Silivia y Guillermo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CELIZ, JUAN AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su esposa Myriam Mansilla, hijos Ana Maria, Juan, Alejandro, Angel, Fernando Celiz, sus mamá Isabel Cansinos, hnas Liliana, Elena, Patricia Celiz, hnos. pol. Ricardo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CELIZ, JUAN AURELIO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su madre Isabel Cansinos, sus hermanas Liliana, Elena y Patricia Celiz, sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CELIZ, JUAN AURELIO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su sobrina Lucia Suárez de González, su esposo José González y su hijo Bastian José González Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CELIZ, JUAN AURELIO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su hemana Elena Celiz, esposo Ricardo Suárez, sus hijos Lucía, Ana y Ricardo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, RAMONA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus hijos Ricardo y Carina, su nieto Mauricio, sus hermanos Roque, Manuel, Juan, su tío Chile, sus cuñadas Irene y Adriana, sus sobrinos Elisa, Fabian, Romina, Valeria, Silvina y Pichi y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GANÓN DE CERRIZUELA, MIRTHA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. "Que Jesus la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Su tía Noemi de Cerrizuela, sus primos Liliana, Betty, Cristina, Marta y Rubén con sus respectivas familias, acompañamos en este dolor al primo Rolando, sus hijos, nietos y demás familiares.

GANÓN DE CERRIZUELA, MIRTHA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus consuegros Mabel Parra y Atilio Saavedra y sus hijos Valeria, Martín y Gabriela Di Puglia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GANÓN DE CERRIZUELA, MIRTHA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus amigos Luis Adolfo Vera, su esposa Graciela Escobar e hijos, acompañan en sentimiento a su esposo Rolando y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GANÓN DE CERRIZUELA, MIRTHA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Que madre Elmina ilumine su llegada junto a nuestro Señor. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la vice-rectora profesora Cerrizuela Irlanda y acompaña a la familia en este difícil momento.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Chichi. Dios lo reciba en su Reino Celestial y descanse en paz. Abrazan en este dolor a su tan apreciada familia elevando plegarias en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Lamentamos mucho el fallecimiento de nuestro amigo Chichi y acompañamos a su familia. Dr. Pedro Yachellini y su madre Marisa de Yachelini.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Juan Fini y Marina Nazar, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Dale el descanso eterno. José Anibal, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a los familiares en este duro trance. Choya.

JALAF, ROBERTO JORGE (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Miguel Hugo Aurelis y Rossana Cavallotti,sus hijos Miguel y Martin, e Inés Aurelis participan profundamente conmovidos su fallecimiento. Por siempre en nuestros corazones,querido Chichi

MATEO DE BRIZUELA, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Su hija María Ines, sus nietos Leonardo, Agustina, Ines de Los Ángeles, Germán, Valentina y Anabel y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATEO DE BRIZUELA, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. "Gracias Abuela Tina por todo lo que nos brindaste en esta vida. Siempre recordaremos tus historias y te llevaremos en nuestros corazones". Sus nietos, nietos politicos y bisnietos, que te amaran toda la vida y rogamos oraciones en su memoria. Descansa en paz.

MATEO DE BRIZUELA, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. "Infinitamente sea alabado Mi Jesus Sacramentado". Hugo Argañaras, su esposa Angela Innamorato, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este triste momento. Rogando un descanso eterno a la querida "Abuelita Tina".

MATEO DE BRIZUELA, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". (La Biblia). Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran dolor el fallecimiento de la querida amiga de la casa, ex Directora de la Esc. Pablo Gorostiaga y ex Supervisora del Consejo Gral. de Educación, cuya impecable trayectoria docente quedará grabada en las que fuimos sus docentes. Acompañan a la familia Brizuela en el dolor de la partida.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política y amiga María Rosa Pece González, sus hijos María Dionisia y René Rodríguez, Ana Isabel y Ricardo Montenegro, Eugenia Ángela, María Rosa y Rodrigo Haro Pece y Débora Arias y sus respectivas familias, acompañan con mucho afecto a Kin, Curro, Silvia e Hilton y sus respectivas familias.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Desde Rosario. Su hermano político Florencio Pece González y Nilde Sotelo, sus hijos Claudia y Jorge Álvarez, Mariela y Eloy Salado y nietos Damián y Julián Álvarez Pece acompañan a sus hijos y nietos. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". J, N. Sus primas Maria Teresa Neme, Luisa Neme de Areal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. El G-8 participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Silvia: Fraguas José; Fernández Mariano; Congiu Luis, Salatino Eduardo; Ruiz López Gustavo; Llapur Jorge; Teky Suarez, Montenegro Caio, Matu Warde y Ferreyra Oscar. Brindaremos por ella.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Roxana Rodríguez, Juan Quiroga y su hijo Ignacio acompañan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Curro y de toda su familia .

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Graciela Areal de Romani, sus hijos Graciela y Sergio, Cecilia y Gerardo, Riqui y Noelia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan la cristiana aceptación de parte de sus hijos, nietos y demás familiares. Ella ya goza de la paz eterna.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. "Yo soy la resurrección; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás".Olga Ramendo, Luis Pappalardo, y sus hijos: Virgi, Lucho y Vale, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Curro. Que brille para ella la luz que no tiene fin

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Tan buena. Tan dulce siempre con una sonrisa y el abrazo maternal. Siempre en mi corazón tía querida. Participan con dolor su fallecimiento su Sobrina Claudia Neme y Andrés Giribaldi acompañando a sus primos Kin Curro Silvia e Hilton.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Roxana Olga Gachy Claudia Juan Toño Andrés y Sergio participan con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Curro

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Rosa Emilia Llugdar y su hija Sara Stancampiano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Siliva en este difícil momento.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Jorge Abdala (h), Ana Abdala y sus parejas Aylén Soli y Agustín Alfano participan con profundo dolor su fallecimiento.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Arq. Juanjo Storniolo, participa el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Curro. Que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Jose Emilio Karan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a los familiares en estos difíciles momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Elisa Ovejero de Cruz, sus hijos Rody y Rodrigo y su nieto Constantino participan con profundo dolor su partida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. El Gremio de UTI de Pami, participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Silvia Pece. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Giménez, Gladys, sus hijos Ana, Miguel, Mariano, Martín y Marcelo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Juan Carlos Abdala y Susana Pérez Caldo participan su fallecimiento y acompañan a Silvia y hermanos, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Juan Carlos Abdala (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y hermana política de sus matriculados Cr. Jorge Neme, Cra. Silvia Adriana Neme y Cra. Silvia Roxana Corvalán. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y hermana política de los Cres: Jorge Neme, Silvia Adriana Neme y Silvia Roxana Corvalan. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora hermana y hermana política de los Cres: Jorge Neme, Silvia Adriana Neme y Silvia Roxana Corvalan. Que descanse en la paz del Señor.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Alberto Santiago Unzaga, lamenta participar la partida de la querida Normita y abraza y acompaña a sus amados hijos, los entrañables amigos, Curro, Kin, Silvia y Hilton Pece Neme y sus respectivas familias.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. María Fernanda Muratore y Rodolfo Soria, participan su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Curro en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus familiares en el afecto. Negrita Chazarreta de Afur, sus hijos Monica Patricia, Amado y Karina Adriana Afur con sus respectivas familias, participan con profund dolor su fallecimiento y hacemos llegar a sus hijos Silvita, Kina, Currito e Hilton (sobrinos en el afecto) el mas afectuoso abrazo por tan irreparable pérdida y los deseos de una pronta aceptacion a la voluntad de Dios. El Señor envie consuelo y proteccion a sus famliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Que tu alma descanse en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. María Barraza, José Galván y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Federico, Amelia y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Maria Teresa Barraza de Salido, sus hijos Carlos Salido y Carolina Darcangelo y flia y Francisco Salido, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Federico, Amelia y demás familiares, en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.ep.d.) Falleció el 13/7/22|. Amigas y compañeras de su hijo Silvia: Andrea Robles, Claudia Osorio, Daniel Llapur; Eugenia Campana; Fabiola Contreras; Marcela Laprida; Roxana Ceriani; Silivia Marcoux y Laura Sanchez Piccardi, acompañan con mucho cariño a Siliva y toda su familia. Elevan oraciones para su eterno descanso.

NEME, NORMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Adela Pece de Sgoifo, Celia Pece de Sayago y Marta Graciela Pece participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este triste momento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

ORELLANA, LUIS BELISARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su esposa Ana Laura Herrera sus hijos Maria Gracia, Ramiro, Facundo, Orellana, h. politico Luciano nietos Amparo, Cayetano, Faustino, su hno Carlos su hna politica Margarita y sus sonbrinos Fernanda Analia, Mariana y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Su hermano Carlos, su esposa Margarita, lo despiden con inmenso dolor a su hermano, amigo y colega. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. ¡Hasta siempre Negro!

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus sobrinas María Fernanda, Analía del Huerto, María Inés, sus sobrinos nietos Fausto, Mateo, Julián, Valentino, Guillermina, Alejandro y Felipe despiden con inmensa tristeza a su querido tío Negro y ofrecen sus condolencias a su tía y primos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida esposa Ana Laura y a sus hijos María Gracia, Facundo y Ramiro. Sus primos Leopoldo y Rosy, Susana, Isabel y Tito Y María Lilia y Luis y sus respectivas familias y elevan oraciones en su nombre. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. El HCD del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero lamenta profundamente la partida del Dr. Luis Belisario Orellana, presidente de nuestra institución en el periodo 1994- 1998. Dirigente comprometido en lo que se refiere al quehacer profesional. Acompañamos a su familia y a sus hijos Dra. María gracia Y Dr. Ramiro Orellana en tan irreparable perdida.

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Comisión Directiva, personal y socios del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de su exmiembro de Comisión Directiva y padre de su socia Dra. María Gracia Orellana. Se ruega oraciones en su memoria.

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Que brille para él la luz q no tiene fin.Adriana Martínez de kuran, sus hijos Cecilia y José, Jime, Lore,y su nieta Valentina participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su esposa Ana Laura y sus hijos. Oraciones en su memoria..

ORELLANA, LUIS BELISARIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Gustavo Adolfo Herrera y familia, participan el fallecimiento de su cuñado. Ruegan pronta resignacion a su esposa e hijos.

ROBLEDO, GABRIEL LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/22|. El consejo de Conducción y la comunidad educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participan su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

SAAVEDRA, RAÚL MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Teresa Borquez de Auat, sus hijos y familias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGURA DE SOSA, TRINIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. El Centro de Descendientes de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón participa el fallecimiento de la mamá y madre política de sus benefactores Nené Sosa y Victoria Pianezzola y eleva oraciones en su querida memoria.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sofi, con profunda tristeza te despedimos. Amiga querida, descansa en paz. Clelia Gutiérrez, Carlos Borges e hijos, acompañan a Lita, Hugo y Mariano en este doloroso momento.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Los amigos de calle Unzaga y Jujuy: Gustavo, Guillermo, Sergio, Jorge, Yiyo, Oscar, Carlitos, Rubén, Miguel, Ricky, Eugenia, Dorita, Marina, Lala y Héctor, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Lucía Unzaga de Monden, Eugenia Monden y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Estás en los brazos de Dios y fuerza para sus padres e hija Ximena.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Gustavo y Guillermo González y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Ana Cecilia Lugones Castiglione participa con profundo dolor el fallecimiento de Sofia y acompaña a su querido amigo Mariano Vega Botter y a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la hermana del Licenciado Mariano Vega Botter.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Celsa Soriano de Diaz participa su fallecimiento y acompaña a sus padres y a su hermano Mariano, estimado ex alumno en estos momentos de dolor. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Mi adorada alumna Sofi, descansa en paz. Abrazo con el alma a sus papas lita y Hugo y a su adorada hijita. Estela luchini participa con profundo dolor su fallecimiento.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a sus padres Norma Bother, Hugo Vega y familia en este doloroso trance. Ruega oraciones en su memoria.

VEGA BOTTER, SOFÍA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Tu vecina y amiga Marisa Collorichio e hijos, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

CORIA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón. Su esposa Martha Herrera, sus hijos del corazón Gabriela y Alvaro Yagüe, sus nietos Guigui y Vanesa, Ana Sol y Pachi, sus bisnietos Joaquín y Matilda, invitan a la misa que se oficiará el viernes 15 de Julio en Iglesia Catedral Basilica a las 20 hs., con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ELÍAS DE AUAT, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/12|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Querida madre y abuela, hoy se cumplen diez años de tu partida, vives eternamente en nuestros corazones. Protégenos junto a tu esposo e hijo. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa a celebrarse en Catedral Basílica a las 20 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Su esposa Sánchez Diaz Dolores, sus hijos Mariana, Mariano, Matías, Álvaro, Luciana, hijos pol, nietos y demás fliares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel.4219787.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Querido Dito La Banda y Olímpico no serán lo mismo. El café no sabrá igual, La San Martin perdió a su capitán. Aprendimos a amar tu tradición y a tu familia. Un abrazo al cielo, por siempre en nuestro recuerdo, amigo. Enrico Bagli y Adriana López participan con pesar su partida y abrazan a su familia.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Hugo Argañaras, su señora Angela Innamorato y familia, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Lita, hijos y nietos en estos tristes momentos y ruegan para su gran amigo Dito un descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Edgardo Munarriz, su esposa Martha Maldonado, sus hijos Juan Pablo, Ignacio y Florencia y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Luis Ovejero, su hija Virginia y sus hijos Francisco e Ignacio participan con dolor el fallecimiento de un amigo de siempre y referencia ineludible del barrio.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Ileana, Clyde y Santiago Villavicencio y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando oraciones en su querida memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Ing. Germán Costas, su esposa Cecilia y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento del papá de Mariano y ruegan para el descanso eterno.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Judith Goytea, Guillermo Goytea y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Hoy me han dicho que te has ido, mí gaucho amigo. Tiempos lejanos, la infancia, tantos juegos compartidos. A lo largo de estos años cultivamos la amistad, por eso Dito querido, yo nunca te voy a olvidar. Raúl Trejo y Flia. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus consuegros Reynaldo Lencinas, Cristina Correa, sus hijos Fernando, Pablo y Romina lamentan profundamente su partida y acompañan en el dolor a su esposa Dolores, a sus hijos Mariano, Mariana, Matías, Luciana, Álvaro y demás familiares en estos momentos de inmensa tristeza rogando al Señor por su eterno descanso.

RÍOS, ADRIAN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Su madre Ríos Olga del Valle, sus hermanos Juan, Ariel, Néstor, Jorge, Yolanda, Beatriz, sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Escribanos Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y Luis Augusto Karam, participan fallecimiento del estimado colega.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lia Terzano, Diego Emiliano Gómez Terzano, lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia, elevando oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Graciela Padilla, María Emma Kaenel de Padilla y José Olivieri participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y consejero, el escribano Villavicencio. Deja huellas muy hondas en quienes hemos tenido el honor de tratarlo y compartir momentos de entrañable amistad. Por siempre en nuestros corazones, querido "escr".

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. La Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda despide con hondo dolor a su amigo, benefactor y Ciudadano Sanmartiniano 2020, escribano Villavicencio. Su intachable conducta, hombría de bien, sentido solidario y compromiso con la comunidad bandeña constituyen un modelo que inspira y guía a quienes hemos tenido e privilegio de contar con su amistad.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Horacio Suarez (Chocho), Rita, Teresita, Hebe y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo. Acompañan a Gaby, Raúl y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar y ruegan oraciones en su memoria.

GARCIA, SARA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Sara García de Russo y acompañan en el dolor a su hija, Marcela Russo, docente de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, como así también a familiares y afectos.

GARCÍA, SARA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Café La Virginia SA. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Pablo Russo, empleado de la firma. Elevan oraciones en su memoria.

GARCIA, SARA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Anita Castiglione y Mariana Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Analía y familia en este momento de dolor.

MARTÍNEZ, ALFONSO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Su esposa Lita Diaz, hijos Carlos, Cristina, Luis, Jesus, Manuel, Cesar, h. pol. nietos y bisn. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio La Florida hs. 12, Casa de dueloi La Florida. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRIGUEZ, CERGIO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Sus hijos Florencia , Nora , Cristina Ines, Eduardo, Fabian, sus nietos y bisnietos y demas familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORREZ, HÉCTOR BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/22|. Cacho Ibarra y su hija Liliana, su yerno Carlos y sus nietos acompañan estos momentos de dolor a su hermana Lita Ibarra por el fallecimiento de su esposo "Suna" Torrez y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

PINTOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Su esposa Mirta sus hijos Marcia, Pichin, Cutty y Diego nietos, bisnietos, sobrinos e hijos políticos y demás familiares invitan al responso que se realizara el dia Viernes 15 a las 16:30hs. En el Cementerio Cristo Rey al recordarse nueve días de su fallecimiento.

PINTOS, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/22|. “Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae”. Su hermana Magali Pintos y su hija Florencia y demás familiares invitan al responso que se realizara el dia Viernes 15 a las 16:30hs. En el Cementerio Cristo Rey al recordarse nueve días de su fallecimiento.