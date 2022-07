FÚNEBRES | 27 de Julio del 2022

26/07/2022 - 22:00 Funebres

- María Angélica Romano (La Banda)

- Rocío Belén Páez (Dpto. Alberdi)

- Luisa Argentina Rodriguez de Orellana

- José Armando Galván

- Thalia Valentina Cruz

- María Alicia Cáceres de Paz

- Eva Teresa Salto





ANTONIO, OLGA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Juan A. Saad y Cuca Figueroa de Saad y familia abrazan a sus hijos Carlitos y Eduardo y demás familiares en estos momentos de dolor por la pérdida de su querida madre.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar y familia participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Con mucho dolor acompaño a su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Betty Briz.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. "El Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Daniel Cesca, su esposa Marta Briz, sus hijos respectivas familias. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ARABIA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/22|. Mario Cavallotti, su esposa Mirta Povedano e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y sobrinos en estos momentos de profunda tristeza.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Con profundo dolor participan el fallecimiento de su abuela Nely. Sus nietos Horacio, María Candela y Carolina María.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Elena Maria Montenegro participa del fallecimiento de la abuela de sus hijos Horacio, Candela y Carolina.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Fernando F. Pavan y familia participan con dolor el fallecimiento de Nelly. Piden oraciones por su memoria.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Marta Gallardo Capuano de García, hijos y nietos lamentan la irreparable pérdida, acompañan con un inmenso abrazo a toda la familia en este triste momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Compañeras de la Promoción 1953, de la Esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera y amiga que siempre estuvo dispuesta a unirnos y compartir momentos agradables, ya sea en su domicilio u otros lugares. Querida Nelly, no te olvidaremos! Descansa en paz. Nuestras sentidas condolencias a su esposo Guido, a sus hijos, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Elda Sánchez Colombo, participa su fallecimiento, con profundo pesar y sentida tristeza de quien fuera su querida amiga. Para toda su familia, mi más autentico cariño y cristiana resignación. Descansa en paz.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Querida Nelly: fuimos amigas desde nuestra tierna infancia y la cultivamos toda la vida por tal motivo te despido con gran dolor. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica, nietos y toda la familia participan con pesar su fallecimiento. Descansa en paz querida amiga.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Patricia Bertini de Vittar y sus hijos Agustín, Luisina, Máximo y Santiago acompañana su amigo Horacio en tan difícil momento.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Raúl A. Valladares, Alba Alicia Juárez, José L. Pistamiglio, Alinés Valladares y sus respectivas familias, acompañan a su esposo, hijos y nietos en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Mario Pereyra y su hija Camila estrechan en un fuerte abrazo a Guido y sus hijos en estos dolorosos momentos. Recuerdan con cariño la hermosa amistad con sus padres Mario y Marta. Descansa en paz Nelly.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Acompañamos con mucho cariño a su esposo Guido y familia ante la pérdida irreparable de su esposa y gran compañera Nelly. Que el Señor bendiga su descanso y envíe consuelo a sus seres queridos. Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra y familia.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. María Eugenia, María Inés y Susana M. Manzur despiden con cariño a Nelly y acompañan a su esposo Guido, sus hijos Guido José, Horacio, Mariano y Pablo, sus nietos y toda la familia en este momento doloroso. Elevan una oración en memoria de una gran amiga de nuestros padres, de quien guardamos muy lindos recuerdos. Descansa en paz.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y familia participan su fallecimiento, acompañan en el dolor a su esposo, hijos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa de su matriculado Cr. Guido Antonino Salvatierra Raimondi Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa del Cr. Guido Antonino Salvatierra Raimondi. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora esposa del Cr. Guido Antonino Salvatierra Raimondi. Que descanse en la paz del Señor.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AZAR ALDERETE DE SALVATIERRA RAIMONDI, NELLY EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su esposo Luis Rodolfo Paz, participa con profundo dolor el fallecimiento de su esposa y compañera de toda la vida . Que brille para ella luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su esposo Luis Rodolfo Paz, sus hijos Roxana y Hugo, sus hijos pol Magui, Francisco y Hugo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su hijo Hugo, Fernanda y sus nietos Octavio y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su hijo político Francisco Lepori, su hija Roxana , sus nietas, Florencia, Belén y Sol y sus respectivas Familias , Andrés y Víctor , Benja , Milena, Valentina y Mía. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela Titina . Acompañan al Abuelo Luis en tan difícil momento . Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su sobrina y ahijada Sandra Patricia Vásquez Cáceres y sus sobrinos nietos Martín y Nicolás Dorado participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones a su querida memoria. Abu Tete nunca te olvidaremos.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco sus hijos Emanuel y Macarena Vera, Cesar, Patricia y Maximiliano Paz y María Ángel participan su fallecimiento

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Olga Fiad de Cáceres, sus hijos Héctor, Leisa y Marcela, sus nietas Jimena, Milagros y Rosario participan con dolor el fallecimiento de la tía Titina y ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Matilde O'Mill, Felipe Alegre Viaña, María Matilde Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros, Santiago Yocca Lascano y Faustino, acompañan con dolor a Rodrigo y familia, el fallecimiento de su Abuela!. QEPD.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo Palau y María Inés Fiad y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Adriana Sauad, amiga de su hija Roxana, participa con mucho dolor de su fallecimiento y acompaña a toda la flia, rogando una oracion en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA(q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Ricardo Ludueña y Teresa Khairallah y sus hijos Fernanda, Mariela, Ricardo y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Rodolfo O'Mill, Marcela del Valle Perea, Jorgelina O'Mill, Adan O'Mill y familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE PAZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Anahí Gerez y familia participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amiga Roxana. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO ADELA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Sus hijas Margarita y Monica, sus hijos políticos Ramon y Arturo, sus nietos Gabriela, Pablo, Carolina, Rita, Silvina, Micaela, Yasmin y Morena, sus bisnietos Jesus, Alejandro, Jeremias, Luz y Nicoles ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia.Arg de Seguros.S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 429-6027. Cel:385-5357628.

FEIJÓO DE VALENTINI, EVELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/22|. Eva Sayah Correa y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de sus amigas Estela María y Leo. Que su alma descanse en paz. Amén.

FEIJÓO DE VALENTINI, EVELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/22|. La promoción 1956 de la Esc. Normal Manuel Belgrano, participa con inmenso dolor el fallecimiento de la compañera y amiga Evela. Ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Su esposa Mercedes Barraza sus hijos Maria Belen y Jose Matias Galvan y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Su prima Mirta Graciela Coronel, su hijo Raúl Eduardo Ducca y María Magdalena Peralta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Su prima María Laura Pece e hijos Lautaro, Santiago y Carlos Estanciero Pece participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Su prima Margarita Isabel Coronel, su hijo Luis Baudano Coronel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Sus primos políticos Mercedes Gómez (Puki), Manuel Gómez, Estela Corte de Gómez, sus hijos Manuel Rolando, María Clara y Martín Gómez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. José Francisco Lugones participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Sus vecinos de calle Córdoba: Norma Jorge Saad, sus hijos Tony, Yesmín y Carlos Llebeili, acompañan a su querida esposa Mecha y a sus hijos Mati y Belén.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. En este triste momento que el recuerdo de los vivido sea un bálsamo para su querida familia. Carlos Llebeili, Alejandra Gallardo, sus hijas Nahir, Yamila e Iara Llebeili acompañan a su querida esposa Mecha y a sus hijos Mati y Belén.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Lic. Miguel Antonio Figueroa, su esposa María Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio Figueroa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Federico L. Pece, su Sra. María Amelia Ducca e hijos Benjamín, Victoria y Federico Pece Ducca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "More, se regocijan los ángeles del cielo al verte llegar, descansa en paz. Siempre te recordaremos en alegría y oración. Tus tíos de la Güemes: Nilda, Teresa, Clara y Alba Garzón, tus primos Mili y Camila Olivera rogamos oraciones en su memoria.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Ada Roldán de Pons, Ada Pons de Perín y Libia Roldán de Roldán y familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Morena y acompañan en este triste momento a sus hijos Adriana, Pablo, Juan José y familias, a su hermano René y familia. Piden oraciones en su memoria.

GARZON, RINA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Mercedes Sobrero participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. El presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Síndico, Gerentes de Área, Auditor Interno, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo Adriana Peralta.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "Señor ya está en su casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Sus compañeros egresados promoción 1970 del Colegio del Centenario, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán participan el fallecimiento de la mamá de Adriana. Pidiendo al Señor una santa resignación. Se elevan oraciones en su memoria.

GARZÓN, RINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Su amiga Toty de Paoletti y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria,

JUNCO, ALBINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/07/21|. Asociación Civil "Un Pelito de Esperanza" participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su voluntaria Yohana. Elevan oraciones al cielo por su eterno descanso en la Casa del Señor.

LEDESMA, CARLA ANABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. "El les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir". Las amigas de su hermana Romina: Carmiña, Soledad y Elisa acompañan a Romi y su familia en este momento de dolor y ruegan al Señor por su eterno descanso.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Jehová es mi pastor nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Su hermana Marta Barrientos te despide con dolor y ruega oraciones en tu memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su sobrina Dra Patricia Ledesma, sobrino político Ricardo Jorge y sobrinos nietos Nahiara y Benjamin Jorge Ledesma participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "El que mora en el lugar secreto del Altísimo, permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso". Su sobrina Lic. Sandra Ledesma, sobrino político Adrián Chazarreta y sobrinos nietos Antonella y Maximiliano Chazarreta ruegan por tu eterno descanso.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Estarán en mi corazón y en mi recuerdo las conversaciones juntas, las enseñanzas que me diste, los viajes que hicimos, los momentos felices y los tristes que pasamos. Sos ejemplo de valentía, de cultura, de sabiduría.... Gracias por tu cariño infinito. vuela alto mi querida Rita. Con gran dolor te despide Eugenia Dorado. Acompaña a toda su familia en tan difícil momento.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Aldo Luis Dorado y sus hijas María Eugenia y Ana Cristina, y Marta Beatriz Dorado, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Querida Rita que dolor nos ha causado tu partida, pero sabemos que descansarás en verdes prados, donde no existe la envidia y el dolor , solo gozarás de un descanso lleno de paz y no nos cabe duda que desde allí relajada escribirás hermosas historias, que era lo que tanto amabas , historias que han quedado pendientes aquí en la tierra . Pichy , Pelu , Jorge y Fredy Santillán, Tessy Pérez y sus hijas María de Jesús y Celeste del Carmen participamos la partida de la querida Rita , hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares especialmente a su hermana Marta.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Delia Ruse Páez y Chely Bravo Páez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida prima y amiga, Rita. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin: Rita te recordaremos siempre con cariño, gran persona, con valores destacable en su trayectoria docente. Participan con profundo dolor su fallecimiento, Nilda Pereyra, Antonio Rojas e hijos: Alfredo, Lourdes y Estella Maris Rojas y sus respectivas familia. Acompañan a Marta y a toda su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oración en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Mónica Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Rita hoy descansas en paz en tu morada eterna. Nos diste tu cariño enorme, tu amistad y especialmente tus valiosas enseñanzas. Ana Kaliñuk y Marcelo acompañan a la querida Marta y sus sobrinas Natalia y Sandra.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, despiden a Mariano y acompañan con cariño a su familia ,especialmente hacen llegar su afecto a su hermano Ramiro, señora e hijos.Que descanse en Paz.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Sus ex compañeros de la promoción 1964 del Colegio Nacional Absalón Rojas, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Arturo Curi, Lilyan de Curi y sus hijos Moira y Marcelo participan con dolor el fallecimiento del tío de sus amigos Ramiro y Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Enrique Agustín Alcaide y Sara Pinto Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan el fallecimiento del hermano de su querido amigo Dr. Ramiro López Bustos. Haciendo extensivo a la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Kinoto, hijos, hermanos y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano Gómez Terzano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan triste.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina y Rafael con sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos Francisco, Ramiro y Kinoto. Rueganoraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Marilena Cantizano de Montiel, sus hijos José Horacio y Florencio Julio y Eva Alcorta de Montiel, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Acompañamos al Dr. Ramiro López Bustos y demás familiares en estos momentos de dolor por la partida de su hermano.

Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 23/7/22|. Familia Lami Hernández participa con pesar su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a su esposa Kinoto, hijos, nietos, a sus hermanos Francisco y Ramiro y demás familiares. Eleva oraciones por su paz en el Señor y la resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ BUSTOS, MARIANO JOSÉ Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22 en Buenos Aires|. Alejandro Rizo Patrón, sus hijos Máximo, Gonzalo, Sofía y Lolita Rizo Patrón Posse y sus padres Cacho y Nilda Rizo Patrón y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Ramiro y Francisco en momentos tan angustiosos.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. El club Atlético Central Córdoba de Frías, acompaña con profundo dolor a su socio Francisco López y flia, ante la irreparable pérdida de su nieto "Nico". Elevan oraciones en su memoria. Frías.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. La Comunidad Educativa y religiosa del Colegio La Asunción acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Lo recordamos con mucho cariño y rogamos oraciones por su eterno descanso.

MANZANELLI, SANTIAGO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Osky Suárez y flia acompañan a su amigo Francisco López y flia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

MANZUR DE LLARRULL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su matriculado Cr. Oscar Jesus Llarrull. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

MANZUR DE LLARRULL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Cr. Oscar Jesús Llarrull. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MANZUR DE LLARRULL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Cr. Oscar Jesús Llarrull. Que descanse en la paz del Señor.

ROJAS, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Silvia Olivera de Rojas, sus sobrinos Luis, María del Valle, Silvia y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALTO, EVA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. "Que el Señor te reciba en su Reino Celestial". Sus hijos Néstor, Daniela y Lorena Mendoza, sus nietos Gabriela y Martín Diosquez, Tomás Mendoza y Salvador Canto, su nieto político Rubén González y su bisnieta Julieta González participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, EVA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Su hija Daniela Mendoza, sus nietos Gabriela, Martín, sus nietos políticos Rubén y Meli, su bisnieta Julieta participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, EVA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Dora Martina Montenegro, sus hijas Kely, Yolanda, Eli y Lita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Daniela en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, EVA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Lita Ledesma, Armando Quiroga, Eugenia Costa, Luciano Beisel y Pablito Beisel participan con pesar su fallecimiento y abrazan a su amiga Daniela en este doloroso momento.

TOLOSA, JORGE RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "Querido hermano ante tu repentina y dolorosa partida, te extrañamos profundamente. Siempre estarás en nuestro corazón. En la Fe y en la Esperanza que supimos compartir esperamos tu Resurrección. Su hermana Adriana Tolosa, su ahijado Juan Ignacio y su cuñado Beto Argañaraz. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. María Targa, Teresa Targa, Juan Carlos Targa y familia participan con dolor el fallecimiento del cuñado de su sobrino Beto Argañaraz. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Luis Corbalán, Viviana Argañaraz y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano político de su hermano Beto y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Cecilia Argañaraz e hijos participan con dolor el fallecimiento de su concuñado y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Dra. María Eugenia Carabajal participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Las Sras. Vocales de la Excma. Cámara de Trabajo de Primera Nominación, Dras. María Emilia Sayavedra; Juliana Enríquez y Elizabeth Paz; La Sra. Secretaria de Cámara Dra. Graciela Mananicci y las compañeras y compañeros de trabajo de su hermana Daniela la acompañan con inmenso afecto en este momento de dolor. Rogando que Dios le conceda pronta resignación y paz para el alma de su querido hermano.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. La Comunidad Educativa y Religiosa del Colegio La Asunción acompaña a sus hermanas Silvia y Andrea, docentes de esta comunidad, en este difícil momento elevan sus oraciones rogando por su eterno descanso.

TOLOSA, JORGE RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Mirta Pastoriza participa con dolor su fallecimiento. Acompaña en esta triste circunstancia a su hermano Andrés y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. El consejo directivo y tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Marcela nader e hijos despiden con profunda tristeza al querido jorge,un ser especial .REciban sus hermanos Adriána ,silvia , Andrea , Daniela ,y Andres mis condolencias y acompañamiento con oraciones ante tan difícil momento Que descanses en paz JOrge y el Señor te acoga en su regazo

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Los amigos de su hermana Silvia: Ramón, Judith, Liliana, Vilma, Luis, Miguel, Paca, Patricia y Pepe participan con profundo dolor el fallecimiento de su adorado hermano Jorge. Rogando a Dios por su eterno descanso.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Vilma Argañaraz Accastelli participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Silvia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria y pidiendo resignación y fortaleza a Silvia y a sus hermanos.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|.Mavel Navarro de Nader y Mónica nader acompañan a su hermana Adriána y su cuñado beto e hijo con oraciones ante tan dolorosa e inesperada pérdida del estimado Jorge.

TOLOSA, JORGE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Amílcar Buenvecino, Alejandro Buenvecino, lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan al Señor por su descanso y consuelo para sus hermanos y familias.

TOLOSA, JORGE RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. El Dpto. de Tecnología y Economía del Instituto Madre Mercedes Guerra: Zulma Lescano, Kelly Zarco, Victoria Zarco, Mariela Buenvecino, Nora Medina y Carolina Traine participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera y amiga Silvia Tolosa. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOSA, JORGE RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Eugenia Vega, Susana Grupe, Alejandra Bellido, Kuky Roger, Florencia Miller y Claudia Osorio acompañan a su querida amiga Daniela ante la irreparable pérdida de su hermano. Ruegan una oración en su memoria.

VARELA DE FARES, ANGÉLICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/22|. Familia Vera participa con pesar el fallecimiento de su vecina Angélica y acompaña a su esposo Roberto, a su hijo Roberto Martín y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso.





MOISÉS, MATIAS EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/22|. Sus padres Adolfo Moisés, María Sorbera, sus hermanos Ramón y Dani, sus hijos Josué y Brunella, sus tíos y amigos, invitan a la misa a realizarse en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 19 hs. al cumplirse los 9 días de su partida.





MAZA DE MIRANDA, CELIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/09|. Madre querida, te recordamos con mucho dolor, pero a su vez con mucho amor por que estás junto a Dios disfrutando de una paz eterna y tu sos la guía y ejemplo de vida que nos dejaste. Gracias por los valores morales y espirituales. el cielo se nos llevó el lucero más hermoso y Dios al mejor ángel. Hace 12 años nos soltaste la mano para entrar al paraíso del Señor. Te recuerdan tus hijos Dr. Martín Miranda Maza y familia, Dra. Azucena Miranda Maza y familia, Carlos A. Miranda Maza y familia. Se ruega una oración en su memoria.





CRUZ, THALIA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. Sus padres Chávez Ramon y Cruz Sonia Gabriela, sus hermanos Mica, Guada, juan, tíos, primos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio de Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CRUZ, THALIA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/22|. La comunidad educativa de la Escuela de Cerámica Dr. Ricardo Rojas lamenta profundamente el fallecimiento de la alumna de su establecimiento. Elevamos nuestras oraciones al Señor para que le dé el descanso eterno y fortaleza y resignación para su familia.

ROMANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/21|. Sus hijas Susana y Elida Romano, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los romanos, cob, Norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

RUSSO, VALERIA ETHELINE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Sus compañeros de administración empresa Camhsa y Saba Srl : Silvia Tiberti, Andrea Cejas, Jorge Cisneros, Leonel Cchnaider, Lucas López, Walter Godino, Jhonny Arias, José abraham ,Paola Gramajo, Roberto Gallardo , Victor Rivero, Natalia Rodolfi. acompañan a su esposo Diego ,a sus hijitos Ludmi y Valentino, ante tan irreparable pérdida .Rogando por su eterno descanso ." que brille para ella la luz q no tiene fin".-





ELÍAS DE SCHAMUN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. El Pte. del Círculo Médico de Frías, Dr. Lautaro Morra, Comisión Directiva, socios y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio Dr. Abraham "Kique" Schamun. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ELÍAS DE SCHAMUN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Claudio y Daniel Cerezo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la "Querida tía Marica". Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia. (Frías).

ELÍAS DE SCHAMUN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Raúl José Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ELÍAS DE SCHAMUN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. CPN Marcelo Cerezo, su esposa Mirta Sánchez y flia y CPN José Luís Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ELÍAS DE SCHAMUN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Camilo Castillo y flia, personal de Radio La Metro y Radio Universo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ELÍAS DE SCHAMUN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. La Promoción 1967 de la Esc. Normal "Rep. del Ecuador" participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañero Oscar Schamun. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

MIGUEL, DOMINGO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/22|. Sus hijos Marcelo, Estela, Maga, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su falimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Núñez. Ceremonial exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

PAEZ, ROCÍO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 25/07/21|. Sus padres Analia, Ramon, su hermano Pablo, su hijo Gael, abuelos, tios, primos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de sachayo dpto alberdi. SERVICIÓ REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS S.A.- LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

PÉREZ, BENJAMÍN (q.e.p .d.) Falleció el 24/7/22|. . Estamos desolados por tu inesperada partida, hacemos nuestro el dolor de tu mami, Enzo y Silvia y toda tu familia. Elisa, Antonia, Chiche Sosa y sus hijos participa su fallecimiento

TEVEZ, JULIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. Su esposa Mabel, sus hijos Esther, Nicolás, Patricia, Lorena, sus nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.