FÚNEBRES | 13 DE ENERO DE 2023

13/01/2023 - 01:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/01/2023

- Eva Rosa García

- Carmen Antonio Lescano

- Osvaldo Dámaso Pedro Ibáñez Blanco

- Bruno Teófilo Ramírez (Brea Pozo)

- Rosa Alvina Alcaraz (Villa Guasayán)

- Pablo César Hernán Gómez

- Amelia Josefa Chico

INVITACIÓN A MISA

VICTORIA MORALES DE LOPES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Esther, Raúl y José con sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey (La Banda), con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

FELIPE NERIO SEGURA NAZAR (Dito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/22 y espera la resurrección.

“Hijo, amor mío, hace un año de tu partida, que dolerá por siempre y nada volverá a ser igual. Tu ausencia física la entregué al Señor para que me enseñe como continuar con tu ausencia en esta vida. Seguramente te convertiste en ángel del cielo, junto a nuestro Señor Jesús, nuestra Madre María y que brille para ti la luz que no tiene fin y que tu alma descansa en paz”. Tu madre, esposa, tu princesa hijas, tus hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familiares que te extrañan invitamos a la misa que se oficiará el día domingo 15/1 a las 20.30 en la Pquia. Inmaculada.

RECORDATORIO

MIRTHA BEATRIZ PLATAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/20 y espera la resurrección.

“Te fuiste físicamente de nuestras vidas, pero sigues presente en cada corazón. Gracias a tu amor, enseñanzas y ternura. Es un año más sin ti, pero con tu amor intacto que jamás olvidaremos”. Tu madre y Marcelina Abdala, esposo Jorge O. Salvatierra, hijos Franco, Araceli, Macarena y nietos.

RECORDATORIO

NORMA ELIZABETH NEME (Nuti)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/22 y espera la resurrección.

“Mi mente todavía te habla y mi corazón todavía te busca pero un alma sabe que están en paz. Los hermosos momentos compartidos nos fortalecen y dan la serenidad para recordarte con alegría mi querida compañerita, te recordare siempre Nuti”. Nelly Cruz.

INVITACIÓN A MISA

BEATRIZ MARCELA SORIA BUSSOLINI - Falleció el 2/1/23 –

Hija querida: estoy pasando los diez días más largos y tristes de mí vida. Sólo me consuela saber que estás en brazos de Jesús y de nuestra Madre de Sumampa. Cuánto te extraño! Siempre atenta a mis necesidades, pasando mucho tiempo juntas. Hoy tus hermanas cumplen ese rol, a pesar de su dolor, pendientes de que nunca esté sola. También me acompañan mucho tus sobrinos y los amigos. Por eso descansa en paz, tranquila, ya dejaste de sufrir. Seguiré amándote por siempre mi flaquita inquieta. Su mamá Elsa y sus hermanas invitan a la misa en su memoria que se realizará el día 13/1/23 a las 20.30 hs, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

INVITACION A MISA

LUIS RAÚL SERRANO (Rulo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/1/22 y espera la resurrección.

Cuando todos los astros se apaguen en cielo…cuando los pájaros paralicen su vuelo cansados de esperarte…

Ese día lejano yo estaré esperándote todavía.

Porque el amor de dos almas no las separa ni el tiempo para quien fue la luz de nuestras vidas…

Gracias por habernos dejado hermosos recuerdos compartidos.

Su esposa Olga Herrera, hijas Olga Lis y Karina Serrano Herrera, hijos políticos y nietos, su madre y hermana al cumplirse un año de su partida, su familia invita a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey La Banda.

RECORDATORIO

JORGE GUNTER REBULLIDA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 13/1/21 y espera la resurrección.

El pasado muere,

El presente vive,

El recuerdo queda,

Y la vida sigue.

A dos años de tu partida al encuentro con el Señor nada es igual en nuestras vidas porque te extrañamos y te llevamos dentro de nuestros corazones.

Tu esposa Nena, tus hijos Mariela y Miguel, Patricia y Negro, Gunter, Chichi y Alejandro y Analía, tus nietos Ana María, Luciana, Pablo, Alejandra y Francisco, Eugenia, Virginia y Jorge, Pía, Facundo, Antonella y Gregorio, su bisnieto Bautista. Elevamos una oración para que descanses en paz. Te amamos y nunca te olvidaremos. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

CATÁN, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/23|. A mis únicos sobrinos les saludo desde la distancia, le pido a Dios que les de fuerza por el dolor tan grande por el fallecimiento de su madre. Su tía Norma Hernández.

CHICO, AMELIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Sus sobrinos Mónica, Facundo,Carlos, María Noé, Guadalupe, Matías, Lourdes, Baltazar y Gael participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en crematorio ayer en crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARCÍA, EVA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/23|. Su esposo Oscar, sus hijos Oscar, Monica, Maria, Walter, Rosi, Sergio, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermana Marisa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el deam. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GÓMEZ, PABLO CÉSAR HERNÁN (Pagli) (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/23|. Sus padres Susana del Valle Diaz y Jorge Aníbal Gómez, sus hermanos Jorge Aníbal, Jorge Emanuel, su padrinos Victoria y Horacio,sus primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en Cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA Nº 162 - TEL-4219787.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Sus hijos Raúl Osvaldo Ibañez y Delia Pacheco Cueto, sus nietos Gabriela, Josefina y Juan Gabriel, su nieto político Matias Arias, sus hijos del corazón Lelia del Rosario López, Silvio Torres y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Sus hijos Raúl Osvaldo y Delia Pacheco Cueto, sus nietos Juan y Gabriela, Lelia López y Silvio Torres participan con profundo pesar el fallecimiento del querido "Abuelito Osvaldo", quien nos deja un vacío imposible de llenar, pero también un ejemplo de vida y de virtudes. Dios lo reciba en sus brazos. Sus restos serán velados en el Parque de la Paz el día 13 de enero a las 10 hs.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DAMASO PEDRO ( (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Sus sobrinos Raúl, Marta , Juan Luna y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento. Dios lo reciba en sus brazos. Sembró y cosechó amor y ejemplos, ligado a su flia que hoy lo despide amorosamente. Una oración en su memoria.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia". Sus sobrinos Maria Isabel, Silvia, Marcela Soria y sus flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Osvaldo y ruegan oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi, sus nietos Victoria, Paloma, Octavio y Enriquito, Héctor Barrón y Bero Morán participan con profunda tristeza el deceso del querido vecino y amigo y abrazan a su familia. rogando cristiana resignación, en forma muy especial a Lelia y Silvio.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Chini Habra Fernández y flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Miguel Ángel Ibarra y Ana María Orieta participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Raúl, Delia y a sus nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Raúl, Delia y familia. Ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Raúl Vega y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Raúl y Delia. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Raúl y Delia y demás familiares en éstos momentos de profundo pesar.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Los compañeros de Paddle de su hijo Raúl: Rubén Jorge, Tony Juárez Quiroga, Cacho y Calulo Jugo, Julio Roldán y Cachito Ibarra participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

IBÁÑEZ BLANCO, OSVALDO DÁMASO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Graciela, Beto Luna y Mario Pereyra participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, CARMEN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Sus hijos Pedro, Nancy, Abelina, Marcela, nietos Selena, Candela, Virginia, Marco, Sofia, Andra, Alejandro, bisnieta Emma y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LUNA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/23|. Su hijo Palilo, su hija política Claudia Castaño, sus nietos Gaby, Dani, Daniel, Maxi, José y Mariano, sus bisnietos Abigail, Martin, Evangelina, y demás familiares elevan una oración en su querida memoria.

STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Sus exalumnas María Belén, María Soledad, María Teresa y Paola Zubcic y su mamá María Teresa Mladjan participan con profundo dolor el fallecimiento de "Merceditas", amiga muy querida de toda la vida. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que descanse en paz".

STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Su ex colega y amiga María Azucena Rivero participa con profundo dolor y pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|.Ex miembros de la comisión directiva de la Federación Santiagueña de Cestoball, jugadoras, ex jugadoras, ex entrenadores y ex delegados participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogamos se eleven oraciones en su memoria para que en paz descanse.

STULBERG, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Vicky en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO DE PIVIDORI, ROSA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/23|. El Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participa el fallecimiento de su Sra. madre política de su matriculado y miembro de la Comisión Directiva, Dr. Daniel Alejandro Dominguez. Rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en esta despedida.

YAÑEZ, MARÍA ELENA (MILKA) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 9/1/23|. Estela Gentilini participa con hondo pesar el fallecimiento de su querida amiga. Eleva oraciones en su memoria.

YÁÑEZ, MARÍA ELENA (Milka) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 9/1/23|. Graciela de Karam, sus hijos Marcela, José María y flias participan el fallecimiento de Milka y acompañan a sus hijos Eduardo, Fernando y Mauricio Cartier. Ruegan una oración en su memoria.

CARRIZO, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/22|. Su hijo Walter, sus nietos Walter Antonio, Meline Irene, la recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse seis meses de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Walter, Gustavo, Sandra, Alberto y Matías; hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan con mucho amor al cumplirse seis meses de su partida física al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, NÉSTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Hoy hace un año que te fuiste a la presencia de Dios. Te recordaremos por siempre. Tu esposa Norma y tus hijos Gustavo,Daniel y Gabriel.

SERRANO, LUIS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/22|. Tu misión en este mundo terminó hace un año pero tú legado está presente en todos nosotros y estamos agradecidos por todo lo compartido. Agradezco a Dios por la bendición de haberte podido conocer y de haber compartido tu amistad, viajes, asados, cuentos, risas y cuantas cosas. Día Santo, en donde el recuerdo más hermoso será recordarte lleno de ánimo y alegría como eras Tú. Lamentable tu partida nos dejó un hueco en nuestros corazones, luego entendimos que era Dios quien necesitaba un Amigo en el cielo y tú fuiste el elegido. Rulo, aunque ya no estés en este plano, nunca dejarás de ser mi amigo. Descansa en paz. Tito Miranda y flia. invitan a la misa en su memoria en la Parroquia Santiago Apóstol hoy a 20 hs.

ALCARAZ, ROSA ALVINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|.Su esposo José Ernesto Cuenca, sus hijos Claudia Adriana, Roxana Andrea y Patricia Liliana Cuenca, hijos políticos, nietos: Matias Vanegas Cuenca y Malena Cuenca, su hno. Ernesto Alcaraz y flia participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Guasayán, EMPRESA SANTIAGO.

ALTAMIRANDA, RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/23|. Mario Vazquez lamenta la partida de su compadre. Ruega oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, MILCIADES ROGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/23|. Deleg. Prov, OSPRERA: Gonzalo Llanos, Soledad Herrera, Marcela Figueroa, Claudio Galeno, Rosa Gómez, Mariana Tenti, Camila Criscuolo, Aline Suasnabar, Julián Figueroa, Eliana Chilio, Analía Ferreyra, Hernán Núñez, Patricia de San Segundo, Ortega Juan, Lorena Agüero, Rubén Cárdenas, Walter Sayago, Flavia Agüero, Chistrian López, Osvaldo Medina, Miguel Ledesma, Vilma Omacini, Walter Carabajal, Cristina Díaz, Karina Pérez, Carlos Belosevich, acompañan a sus compañeros Antonio y Sergio en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, BRUNO TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/23|. Su esposa Ricarda Gómez, sus hijos César, Daniel, José, Beatriz, Matias, Romina, Oscar y Nancy, hijos políticos Estela, Eliana, Natali y Luis, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy el cementerio de Atoj Pozo, casa de duelo Brea Pozo, EMPRESA SANTIAGO.