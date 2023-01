FÚNEBRES | 17 DE ENERO DE 2023

17/01/2023 - 01:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/01/2023





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ALBORNOZ DE SALIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el ……

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA ALBORNOZ DE SALIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el ……

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARMONA DE RAMOS, ANA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|…

El Sr. Intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, vice intendente Gabriel Santillán y funcionarios, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA CISNEROS DE FLORIDIA (q.e.p.d.) Falleció 06/01/22

Desde Añatuya, Emilio Luna y familia, participan con dolor su fallecimiento, expresando condolencias a su amigo y ex compañero de trabajo Gerardo, a sus hijos Gera, Leandro y Agustín y demás familiares. Brille para ella la luz q no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO MARCELO CISTERNA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23

Su esposa Aida, sus hijos Pedro, Ana y Marcela, sus nietos Emilio, Delfina y Amalia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 hs en cementerio de Santa Catalina. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ESTHER BEATRIZ ACOSTA (q.e.p.d.) Se durmió el 17/8/22….

Tu esposo Máximo, tus hijas Roxana y Adriana, tus nietos Maia, Victoria, Gonzalo y Tomás invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en el Santuario Santa Rita, al cumplirse cinco meses de su fallecimiento.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

SILVERIO LEGUIZAMÓN (Q.E.P.D.) Se durmió el 8/1/23…..

Partí antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, no estoy físicamente pero estaré presente, seré la brisa que besa su rostro, seré el dulce recuerdo, seré la página más bonita de nuestra historia de vida familiar, sé que reunidos una y mil veces las contarán con alegría y picardía, estaré siempre en el corazón de cada uno. Su esposa Estela, sus hijos Fernando, José, sus nueras Lourdes, Giselle, sus nietos Renata y Camilo y demás familiares agradecen a todos los que nos acompañaron en tan difícil momento. Les pedimos elevar una oración en su memoria e invitamos a la misa al cumplir los nueve días de su inesperada partida en la iglesia San Roque (capital) hoy a las 20.30 hs y en la iglesia Nuestra Sra. de Loreno (Loreto), 20.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

ESTHER ISABEL TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió el 17/1/22….

“Brillante aquí y ahora te toca brillar en el cielo”.

Al cumplirse un año de su fallecimiento su familia invita a la misa hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano. Eleven oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ, NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su hija Nancy Giménez, su hijo político Claudio Herrera, nietos Tiziano, Santino, Teo, Luciana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CEJAS JUÁREZ, DAVID MIGUEL (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/22|. Su esposa Paola Miranda, su hijo Stefano, su papá Pilo, su mamá Ana, sus hermanos Manuel, Javier, Alejandro, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad. Cobertura Org. Norcen SRL. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

CEJAS JUÁREZ, DAVID MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. "Señor dale el descanso eterno". Familia Herrera: Nena, Maruco, Diego, Lucas y sus respectivas familias, acompañan a sus padres, hermanos, esposa e hijo en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. La barra del taller Martínez: Uli, Tin, Ramón, Danuco, Lucas, José, Cacho, Cuca, Mauri, Sergio, Cristián, Oscar, Perico, Godoy, Jorge y Chespi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (Cusi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Señor dale resignación a sus queridos padres por la partida de esta vida terrena a la celestial por su hijo Cusi. Sus vecinas de calle Independencia: Mariana Romero, Chela de Carrizo, Susana y Victoria More y Sarita Romero.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (Cusi) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Querida Tomy y su esposo. Entereza por la partida de tu querido hijo. Mariana, Sara Romero, Susana More, Chela de Carrizo. Que brilla para el la luz que no tiene fin.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Franco Barbaglia, Blanca D. Díaz e hijas abrazan con mucho afecto a Marilé e hijos y ruegan al Señor por el descanso eterno de su esposo y padre de nuestro querido sobrino Antuco.

DÍAZ, ARNALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Franco Barbaglia, Blanca D. Díaz, sus hijas Adriana, Claudia, Alejandra, Marcela, Cecilia y sus respectivas familias, acompañan con oraciones a nuestro hermano Arnaldo, Tomasa y hermanos por la temprana partida de su hijo y hermano, de nuestro querido sobrino Antuco.

DÍAZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Hermanos Nelly, Amanda, Horacio, Mirta, sus sobrinos, demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en 11 hs de la mañana en el cementerio de los Rromanos - NORTE BENEFICIOS OLAECHEA 649- TELEFONO 4219787.

GODOY, RICARDO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 13/1/23|. Participan con profundo dolor sus amigos y compañeros Tec. Químicos Prom. 66: Alfio Alvarez, Luis E. Arancibia, Marcelo A. Argañaras, Federico G. Brander, Mario Gorosito, Héctor V. Laitan, Eduardo Martinez, Walter E. Moya. Ruegan a Dios les de fuerza a toda su familia ante este duro trance. Elevan oraciones en su memoria. "Hasta siempre, Nene. R.I.P.

GONZÁLEZ, JORGE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Sus hijos Susana, Nelva, Marcelo, Lito, Rosa, Negra, Jose, Cristina, Debora, Juan, Carmen, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

LEGUIZAMÓN, SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Estelita, llegue a ti y a toda tú querida familia nuestro profundo dolor... No dudes que desde el Cielo los seguirá acompañando. Yo lo pasé no es un adiós para siempre. Síguelo querida con la Oración. Silverio, eras una persona buena, incansable e invencible en el trabajo, herencia de tú señora madre y hermanos. Llegue a la familia Leguizamón y Neder un abrazo lleno de dolor. Lucha y Maria Elena Morales.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Tufí Saad y su esposa Piru Azar, acompañan en estos momentos difíciles, con profunda tristeza a su cuñado Nazih Nader y familia, por la partida al reino de los cielos de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Jorge Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristina y Sebastián y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su cuñado y tío Nazih Nader y familia. Elevan oraciones en su memoria.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familias en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan con profundo dolor a su cuñado y tío Nazih Nader y familia por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

NASSAR DE NADER, MILADA (q.e.p.d.) Falleció en Kfar Habou (Siria) el 15/1/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá". Abud Saad y su esposa Chiqui Azar, sus hijos Jorge, Lorena, Fernando y Fabio y sus respectivas familias participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su cuñado y tío Nazih Nader y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, ZAIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Sus hijos, Rina, Blanca, Luisa, Beatriz y Adrián, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Exequias Y Tanatopraxia realizados POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

RÍOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Sus hijos José, Emanuel, Mariana, Rafael, Sofia, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en 18 hs en el cementerio Parque De La Paz . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RÍOS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. La familia Sucrédito acompaña a su querido colaborador Rafael Alberto Ríos y familia en tan doloroso momento. Elevamos una oración por el eterno descanso de José.

RIQUELME, ELIZABETH HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/23|. Dr. Ariel Fernández y su esposa Valeria Jugo acompañan en su sentimiento al colega y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Sus hermanos Cesar Rojas, Luis y Petrona Orellana, sus sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, SILVIA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Su hermano Marcelo, cuñada Ana, sobrinos Veronica, Franco, Diego, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en 16hs en el cementerio EL DESCANSO - NORTE BENEFICIOS OLAECHEA 649- TELEFONO 4219787.

RUIZ, WALTER ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Su esposa Rita, sus hijos, Hugo, Lourdes, su mamá Marta, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en 9:30 hs de la mañana en el cementerio La Piedad -NORTE BENEFICIOS. Olaechea 649. Telefono 4219787.

RUIZ, WALTER ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. "Nadie sabe la pena que llevamos en el pecho". El equipo directivo, docente, y de maestranza de la Escuela 1239 "Raúl R. Alfonsín", participa el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Rita María Basualdo. Elevamos oraciones en su memoria.

CORPOS, AVELINO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/23|. Su esposa Adela Chazarreta, sus hijos Martín, Cecilia, Javier y Nicolás, hijos políticos Claudia, Miguel y Carolina, nietos Martina, Benjamín, Fabricio y Julieta sus hermanos Miriam y Cacho y sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, PEDRO TELMO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/22|. "El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso". Sus hijas Mirta y Nancy Ledesma invitan a la misa que se celebrará en su memoria, hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida.

LUNA, MARÍA MERCEDES (Michi) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/23|. "Felices los de corazón limpio porque ellos entrarán en el Reino de los cielos". Sus hijos Betty, Norma, Fabián, Palilo, Mrtha, Miguel, Negra, sus hijos políticos,nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa hoy en su memoria en la parroquia La Inmaculada (calle Balcarce) a las 20.30 hs, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

MONTENEGRO, LIDA BERNARDITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Su hijos Adriana, Lida y Silvia, sus nietos, bisnietos demás familiares. Sus restos serán cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

REVAINERA, RAÚL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Sus hijos Raúl, Mario, nietos, hnos Ramón, Blanca, Luis, Marcelo y Carlos, hno pol. Susana, Clara, Jacinta, sobrinos Omar, Sebastián, Monica, Nahiara, Ian, Neli, Silvana, participan don dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TEBEZ, MARÍA LUJANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|.. Sus hijos Joaquín, Luis, Mario, Gladys y María Elena, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. Cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Su partida nos deja un gran dolor en el corazón. La recordaremos por su bella sonrisa, por su bondad, con ese entusiasmo que nos contagiaba en cada reunión mensual de camaradería. La recordaremos con amor. Por siempre en los corazones de sus ex compañeras del Grupo de Docentes Jubiladas de la Escuela Normal de Frías.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. La promoción 73 de la Escuela Normal Rep. del Ecuador participa con profundo dolor la partida a la Casa del Señor, de la mamá de nuestra ex compañera Nené Salim de Rosales. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Dra. María Laura Amerio y Oscar Amerio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Quedará en el recuerdo de todos los que la conocimos”. Su colega del Dpto. de Aplicación de la Escuela Normal Superior República del Ecuador, Lucy Córdoba, acompaña a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento, socios y empleadas, participan con gran dolor el fallecimiento de su integrante y gran colaboradora. Acompañan a sus hijos y nietos con gran afecto. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Oscar Cadamuro, su esposa Marqueza Soria, su hija Antonella y Roberto Soria, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con gran afecto en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ DE SALIM, BLANCA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Randolfo Salomón Varela participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Blanca Albornoz de Salim, compañera, amiga y colega en el centro de jubiladas y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seguirá en momentos de tristeza. Recibe en tus brazos a mi hermano y dale el descanso eterno. Su hermana Elsa, su esposo Roly e hijos, Mariela, Natalia Fernanda y Noelia con sus respectivas flias. Participan su fallecimiento.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Dejaste una huella muy dificil de olvidar, Dios te ha llamado a su lado, no te has ido solo te adelantaste en este camino, que nos toca transitar juntos. Su hermano Miguel Angel Cisterna, Yoli, sus hijos Marta Inés, Hernán y Miguel Esteban y familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Dichosos los que lloran porque serán consolados por ello Señor danos consuelo por la partida a tu Reino a mi hermano Hugo. Su hermana Esther e hijos Silvia, Anabella e Igancio y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Su sobrino Dr. Hernán Cisterna y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 10,30 hs en el Cementerio de Santa Catalina (Dpto. Guasayán).

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Sergio Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CISTERNA, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. La barra del taller Martínez: Uli, Tin, Ramón, Danuco, Lucas, José, Cacho, Cuca, Mauri, Sergio, Cristián, Oscar, Perico, Godoy, Jorge y Chespi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

COSTAS DE ABDALA, RINA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Sus hijas Liliana y Sandra Abdala y su nieta Noelia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de Beltran. SERV. SOC. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COSTAS DE ABDALA, RINA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Su vecina Marta S. de Salvador, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Sandra y Liliana.

COSTAS DE ABDALA, RINA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos de siempre Buga Formini, Marta, Ana Elisa y Ana Carrizo. Participan en su fallecimiento rogando fortaleza y resignación a su familia.

PÉREZ DE ALBARRACÍN MARINA AIDES (Niní) Falleció el 13/1/23|. "Nada desaparece en la vida mientras quedan huellas profundas en nuestros corazones". Su hija Miriam, su esposo Hugo y sus hijos Matías y Ariana Almaraz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan al cielo oraciones en su querida memoria. Frías.

TREJO DE HEYMO, ELVA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Félix Gramajo y Adriana Sylvina Abud participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Miryam y a su familia

TREJO DE HEYMO, ELVA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin. Las compañeras y amigas de su hija Miryam: Graciela Escobar, Adriana Habrá, Alicia Danna participan su fallecimiento, acompañan a sus familiares y elevan oraciones a su memoria.

TREJO DE HEYMO, ELVA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia participan con profundo dolor el fallecimiento dela abuelita Elva. Ruegan oraciones en su memoria y resignación cristiana para Myriam y familia.