FÚNEBRES | 31 DE ENERO DE 2023

Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

El vicegobenador de la pvcia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, con profundo pesar despide al Escribano Marín, Titular del Registro Notarial Nº 5 de la ciudad de Santiago del Estero y acompaña a su familia en este difícil momento, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del Altísimo y brille para él la luz que no tiene fin.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

Guillermo F. Ruiz Alvelda y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Martín, deseando a su esposa Silvia e hijos el pronto consuelo cristiano ante tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria. Q.E.P.D.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

Silvia Adriana Segura y sus hijos Micaela Fagalde, Juan Manuel Gerardo Fagalde y María Florencia Fagalde, sus abuelas Simona Carrión y Teresita Barthe de Fagalde y sus hijos Marta Paula, María Teresa, Carolina y Analía, abrazan con calidez a la familia Cornet. Ruegan una oración en su memoria.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

Dr. Mariano R. Utrera, su esposa Lic. Lida Luz Khairallah, sus hijos Luz María, Mariano y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de pesar, brindan oraciones por su memoria.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

Martín te despedimos con mucho amor, agradeciendo tantos años compartidos llenos de recuerdos y enseñanzas recibidas. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Abrazamos con cariño a tu familia.Mariano Utrera y Julieta Hunko.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

La comisión directiva y el cuerpo de delegados de CISADEMS participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera colaborador desinteresado de dicha institución en tantos momentos de la vida sindical y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.





Escribano MARTÍN GERÓNIMO CORNET

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en C.A.B.A. el 28/1/23 y espera la resurrección.

Martín querido, te despedimos con mucho dolor. Adolfo Guzmán y familia, Dr. Diego Guzmán y familia, Dr. Ignacio Guzmán y familia Joaquín Guzmán y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ELVA INÉS RODRÍGUEZ DE ARIAS (Coca)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/22 y espera la resurrección.

(11/10/1943 – 31/1/22)

Querida Coca, tuvimos la fortuna y la dicha de tenerte como esposa, madre y abuela. Sabemos que ahora descansas en la paz y gloria de Dios. Nosotros te seguimos amando y recordando cada día de nuestra vida. Tu esposo Hugo, tus hijos Ivana, Bruno y Bettina, hijos políticos Carlos, Lorena y Leonardo, nietos Gabriel y Ámbar Parrado, Franco, Matías y Tiziano Arias y Renata Zanotti, invitan a la misa que se realizará el 31/1/23 en la Pquia. Santiago Apóstol (La Banda) a las 20 hs. con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.





RESPONSO

JUAN CARLOS ROBLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/1/22 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”.

Su esposa Cristina, sus hijas Alba, Susana, Roxana, Mariela y Analía, sus nietos Agustina, Juan, Lucía Romero, Martina y Benjamín Magnone, Alejandra y Laura Del Giovanino y Juan Bautista y Sebastián Santillán y bisnietos Nacho y Gianela, invitan al responso a realizarse hoy a las 18,30 en el cementerio Parque de la Paz, al cumplirse un año de su partida al reino de los cielos.





RECORDATORIO

RINA ÁNGELA FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/12/22 y espera la resurrección.

Querida amiga, mi hermana, me dejaste un gran dolor con tu partida, te recordaré siempre y extrañaré esos lindos momentos juntas que compartimos, con muchas risas y las charlas interminables.

Tu amiga y hermana Delia Juárez de Concha.

CÁCERES, JOSÉ LINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/23|. Ing. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury junto a sus ex compañeros del Hotel Rodas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, REINALDO FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/23|. Sus primas Pocha, Liliana, Myriam, Verónica y Rita Larcher, sus primos políticos Jorge López, Daniel Darelli, William Pavón, Daniel Guzmán y sobrinos políticos Sergio y Miguel Brandán, Fernanda y María José López, Daniel, Ana, Carla y Matías Darelli y Lucas Herrera participan con dolor su fallecimiento, esperando cristina resignación a la familia. Se ruega oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Las ex compañeras de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano, de su esposa Silvia: Nory Litvak, Silvia Pithod, Leo Rodríguez, Gringa Nazar, Alicia Marcos, Susana Lares, Noemí Luna, Claudia Zavalía, Rosi Díaz, Susy Espeche, Sary Sianferoni y demás compañeras acompañan a su querida amiga en este doloroso momento a la vez que piden fortaleza para atravesar este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Jimena Kvapil, José kuran y Ana Valentina Kvapil, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su Familia Querida Rogamos oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Clemente Di Lullo, su esposa Sara Celia Aguirre participan con dolor el fallecimiento del estimado Esc. Martín y acompañan a su esposa Silvia, a sus hijos Martín, Pedro, Pablo y a su hermana Silvia Inés. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Germán Zucal participa el fallecimiento de su compañero de promoción, un profesional con principios y valores. Acompaña a su familia ante esta pérdida irreparable. Pide a Dios le conceda una feliz resurrección.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus amigos Mario Roberto Abalos, Gloria Herrera e hijos participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan en estos tristes momentos a su esposa Silvia, hijos Pedro, Pablo, Martín y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan con gran afecto el fallecimiento del Dr. Martín Coronel. Expresan su cariño a su esposa Silvia, y a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Cr. Luis Ricardo Marhe, Luisa Elena Santillán y familia participan con profundo dolor su partida a la casa de Dios, acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar y sus hijos Francisco y Florencia, María Emilia y José y José Antonio acompañan a Silvia y sus hijos y a sus hermanos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Miguel Angel Barrera Martinez, Nélida Raab y sus hijos Maria Cristina, Miguel Angel, Andrea y Matías, lamentan mucho su inesperado fallecimiento y abrazan con dolor a su esposa Silvia, a sus hijos y a sus hermanos Gorda, Silvia y Pino. Dios los reconforte en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en memoria de nuestro querido amigo Martín.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Aseguradores de Cauciones SA. Compañía de Seguros, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro escribano y amigo Martín. Nuestra condolencia a su familia. Ruega por su eterno descanso.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. José Antonio Lami Hernández acompaña a sus hijos Martín, Pedro y Pablo en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Anita Castiglione, sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca y Mario Fornes participan apenados el fallecimiento del apreciado Martín y acompañan con cariño a Silvia, sus hijos y a hermanos y sobrinos de Martín.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. El personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, participa con pesar el fallecimiento del tan querido Escribano Martín, titular del Registro Notarial Nº 5 de la ciudad de Santiago del Estero, rogando por su descanso eterno junto a nuestro Padre Celestial, elevan oraciones en su memoria y acompañan en el sentimiento a su familia en este momento.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Martin Querido, tu recuerdo siempre vivirá en nuestro corazón, y en las personas que te conocieron por tu Don de Gente Antonio Kvapil, Lilian Garcia Olivera, sus hijos Jimena y José Kuran, Antonio y Patricia Trouvé, su hija política Celeste y su nieta Ana Valentina Kvapil te despiden con mucho dolor y acompañan a tu hermosa familia Silvita, Martín, Pedro, Pablo y hermanos rogando oraciones en tu querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Dr. Mario Pastor Suárez, Dra. Inés Zamora, Escribana María Esperanza Delgado de Suárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Directivos y personal de Senkat participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Prof. Roberto Arévalo y Dra. Concepción Senés participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus primos Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Silvita, chicos, hermanos, hna. política y sobrinos, elevando oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Gabriela Juárez Mercado y flia.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Horacio, Carlos, Mariana y María Eugenia Ibarra y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido Martín y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ing. José Pasté, Lic. María Elena Kvapil de Pasté y sus hijos María de los Milagros e Ignacio José participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Irma de Ayunta, sus hijas Verónica, Macarena y Javier, Magdalena, su nieta Anita, acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera valorado y querido Escribano del Colegio profesional profesional. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus amigos: José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, e hijos: María Eugenia Gubaira, María José Gubaira y Jorge Llaya, y Mariano Gubaira y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. María Inés Castiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas, Virginia, Eugenia y Verónica López participan con sumo pesar el deceso del apreciado profesional y mejor persona. Acompañan a su esposa e hijos en tan penoso trance.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ana María Cárdenas Argibay y familia participan su fallecimiento con profundo pesar por su inesperada partida y acompañan a su esposa Silvia, sus hijos Martín, Pedro y Pablo y demás familiares y amigos. Q.E.D.P

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Proc. Teresa de Drube, sus hijos Mónica y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO ESC. (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|.. Héctor Chedid y sus hijos Pablo, Fernanda y Ramiro, lamentan esta irreparable pérdida y acompañamos a la familia en esta dolorosa despedida.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Contadora Azucena Jorge de Stancampiano participa con dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a su esposa Silvia, sus hijos y su cuñada Cristina. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Adolfo Paradelo, Nancy Sosa de Paradelo, sus hijas Agostina y Lucía Abella, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Esc. Roberto Cornet, acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan por su eterno descanso.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Lucía Abella participa su deceso, acompaña a la familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Dr. Raúl Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Martín y ruega oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Los familiares de la familia Tarchini Castiglione, lamenta profundamente el fallecimiento de Martín y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan en su oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Edmundo Alberto Gómez y Ana Lía Terzano lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan el fallecimiento de nuestro amigo Martín y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ramón Augusto Meossi y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con tristeza a su esposa e hijos. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Daniel Giannoni, Carlota Raed de Giannoni y flia., despiden con profundo dolor a su estimado amigo Martín, excelente persona y profesional, acompañan a Silvia, a sus hijos a su hermano y familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Directorio y empleados del ISSPSE expresan su profundo pesar por el fallecimiento del reconocido escribano Martín Gerónimo Cornet, quien fue presidente de nuestra Institución desde Marzo de 1999 a Febrero de 2001. Fue una persona de destacado compromiso con los profesionales y con la sociedad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Gustavo, María José, María Belén (a) Giovanniello participan su fallecimiento, acompañan a Silvia, sus hijos y sus hermanos.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Gustavo Basbus, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Macarena Perez Carletti, Adolfo, Camila Simón y Augusto acompañan a Silvita, sus hijos y sus queridos hermanos.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus amigos y compadres Dr. César O. Luna Ocampo y Dra. María Rosa Carabajal y sus hijos Graciela, Álvaro, Belén e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este duro momento y elevan una oración en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Su ahijado Álvaro Luna Ocampo y su esposa Stella Marys Ibarra participan con profundo dolor y acompañan a la familia ante tan irreparable pérdida. Dios haga que brille para él la luz que no tiene fin.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Lucciana Cremaschi, Milos Bahr y su hijo Salvador participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia y hermanos en esta pérdida irreparable.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Daniel Cremaschi y su esposa Daniela y sus hijas Camila y Cosntanza participan con profundo dolor de su partida y acompañan a su familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Participamos con profundo dolor del fallecimiento de nuestro querido amigo Martin. Rezamos para que su esposa Silvia y sus hijos Martin, Pedro y Pablo encuentren el consuelo en este difícil momento. Patricia Herrera Parisi y sus hijos Patricia y José, Mariana y Ricardo y Guillermina ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Luis Paradelo y Lucia Herrera, y sus hijos Gustavo, Guillermo, Luis y Pablo con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias participan con profundo pesar la inesperada partida de su vecino con el cual compartimos 50 años de trato siempre afectuoso. Y acompañan a su esposa Silvia, a sus hijos y a sus hermanos Silvia y Pino en este momento de tanto dolor y rogamos una pronta resignación.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Participamos con profundo dolor del fallecimiento de nuestro querido amigo Martin.Tantos años compartidos en nuestra tarea laboral. Acompañamos a su esposa Silvia y sus hijos Martin, Pedro y Pablo y oramos para que encuentren el consuelo en ste difícil momento. Inomobiliaria Chiericotti. Luis Gaston Chiericotti y sus hijos Patricia y José, Mariana y Ricardo ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Su primo de Tucumán, Pedro León Cornet con Ana María Esteves Zavalía y sus hijos Pedro León y Marlene Martínez Riekes; Santiago; Ramiro; Gonzalo y Silvita Peña Critto y todos los nietos, condolidos con la triste desaparición del tan querido Martín, acompañan a Silvia y sus hijos Martín, Pedro y Pablo rogando por la resignación y orando por la alegría celestial al recibir a un cristiano tan íntegro. Que el Amo Jesús lo tenga a su lado.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus queridos sobrinos Dr. Mariano Daniel Eleán y María Milagro Eleán, y C.P. Daniel Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan consuelo para su esposa Silvia y sus queridos queridos hijos Martín, Pedro y Pablo ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Dr. Hugo Armando Eleán e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Emilio Ricardo Eleán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Teresita Barthe junto a sus hijas: María Teresa, Marta Paula, Ana Lía y Carolina Fagalde, despiden al escribano Martín Cornet y acompañan con sus oraciones a su esposa Silvia y a sus hijos: Pedro, Martín y Pablo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Luis Alberto Guantay despide con profundo pesar al amigo Martín, gran profesional y bella persona, honesto y de excelente trato. Acompaña con mucho afecto a su esposa Silvia y a sus hijos Martin, Pedro y Pablo. Que el Señor de la Vida les dé el pronto consuelo de la fe.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Alejandro Recalde y Cristina Auad y sus hijos Alejandro, Martina, Matías y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos tan dificiles y ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ricardo Tahhan y Sra. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Silvia e hijos en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jimenez Mas participan con prufundo pesar el fallecimiento de su estimado amigo Martín y acompañan en este triste momento a Silvia, sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos Lisandro, Eleonora, Santiago, Lucía, Facundo y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de nuestro querido primo Martín Gerónimo, y acompañamos a su esposa Silvia, y sus hijos en este momento de dolor.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Manuel Ignacio Olivera, Estela Fernández Rey, sus hijos Ignacio y Francisco participan con profundo dolor de nuestro primo Martín y acompañan a su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Marilé Casado, sus hijos Macarena, Lautaro y Aldana Díaz Casado, participan su fallecimiento acompañan a su y hermano Pino y toda su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTIN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Cuanto lamento tu partida querido primo, Adelly Garcia Olivera participa y acompaña a Silvia, Martin, Pedro y Pablo. Que nuestro Señor lo tenga en su Santa Gloria.

CORNET, MARTIN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ya descansas en brazos del Señor, querido primo!! Vivi Garcia Olivera, Alfredo Quiroz, Angie y Rosario.Acompañan a Silvia, Martin, Pedro y Pablo.Oran por su eterno descansa.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Su hermana política María Cristina de los Ángeles López Herrera, sus sobrinos Mariano y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Martín honraste a la vida con tus sólidas actitudes morales y profesionales. Te despiden tus amigos Sebastián y Nicolás Basbús acompañan a Silvia e hijos en estos dolorosos momentos, que se verán aliviados por la presencia de Dios en el seno familiar.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus vecinos y amigos María Magdalena Ruiz y su hijo Daniel Córdoba, participan con profundo pesar el fallecimiento del apreciado Martín, excelente ser humano, y acompañan en el dolor a su familia. Elevamos oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Su amigo y cliente Dante Luna participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Silvia, hijos Martín, Pedro y Pablo. Descansa en paz.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Carolina Marta Della Rosa de Pellerini, Roberto Pellerini Della Rosa y Marta Susana Tagliavini, dolorosamente impresionados enviamos nuestras condolencias a su familia.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Comisión directiva y miembros del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañamos a toda su familia en este doloroso momento. Descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Dr. Carlos Horacio Ferri, Lic. Sara Auatt y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Amigo Martín que recibas en la gloria de Dios toda las bendiciones por tu generosidad y cariño que siempre brindaste y brille para ti la luz que no tiene fin.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de Martín acompañando a su esposa, a sus hijos y hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Carlos Paskevicius, Josefina Lissi y sus hijas Ana, María Esther y María Josefina Paskevicius y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Martín. Acompañamos a su familia en este momento de dolor.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. José Alejandro Ruiz, Elvira Feijóo y sus hijas María Elvira, María José y Guadalupe y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Martín. acompañamos a su familia con mucho dolor.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. La familia Crocco Esper acompaña en este difícil momento a la familia Cornet. Siempre recordaremos a Martin como una persona integra y buena.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus primos José Luis Olivera y Marta Inés Hamann Cartier, sobrinos Sofía y Martín Rosas Rentería, Adolfo, José Luis y Belén Lobo; Antonia Inés Rosas Olivera participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia, hijos y hermanos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ethy Pacheco Galván participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Martín, un ser de luz que deja grandes valores y mucho amor a su esposa, hijos, hermanos, amigos y clientes. Una persona y profesional intachable, generoso y cordial. Un ejemplo a seguir. Acompaña en estos difíciles momentos a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. María del Carmen Botterón participa con profundo dolor su fallecimiento. Excelente profesional y mejor persona. Quedará por siempre en el recuerdo de quienes conocimos su generosidad. Acompaña a su familia y pide cristiana resignación ante tan irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Tus amigos Ing. Chiericotti Gastón y Cra. Sieira Noemí, acompañamos a su querida familia, en este momento de profundo dolor por tu partida. Dios te tenga en su Gloria que en Paz descanses.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Hoy nos despedimos con profundo de un gran escribano, padre, hijo y marido. Nos cuesta comprender y asimilar esta partida. Nos ha dejado una enseñanza a todos los santiagueños, que la familia es lo primero. Una persona puro corazón y humildad. Hoy acompañamos a la familia Cornet Olivera en este duro proceso que les toca transitar. Lo echaremos de menos nuestro querido escribano. Familia Montouto Carranza, Noelia, Yanina, Gonzalo y Dora.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Con todo nuestro amor y oraciones acompañamos a la familia de nuestro querido Martin, en este duro momento de su partida . Pero con la Fe de que nuestro Señor lo recibe en sus brazos . Y agradecidos por los momentos compartidos a su lado. Familia Zovich, Peroni y Paz.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran y familia participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a su esposa, a sus hijos y hermanos en este triste e inesperado momento. Ruegan oraciones en memoria de un hombre de bien y excelente profesional. QEPD.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ada y Rodolfo Cappellini, sus hijos Tatiana, Isolda y Renzo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, escribano Martín Cornet.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Virginia Meossi, Ana Navarro, Cecilia Sexer y Carmen Santillán acompañan a su querida familia en este difícil momento.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Carmen Santillán, Agustín e Ignacio Argibay y Marcelo Argibay, lamentan profundamente su inesperado deceso.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Luis María Álvarez Valdés despide con profundo dolor a su querido amigo Martín y acompaña a su familia en este triste momento.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Leandro Drube, su esposa Virginia y su hijo Benicio participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su esposa Silvia y sus hijos Martín, Pedro y Pablo Cornet en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Javier Allub y Flia lamentan el fallecimiento del Esc. Martin Gerónimo Córnet y elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Prof. Josefina Chazarreta Lucca y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Martín, Pedro, Pablo y a su esposa Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Luis Panario, su esposa Geraldine Tauil participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas, Juan Pablo y Javier con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CORNET, MARTIN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Carlos Ernesto Garcia, Adela Gabriela Pacheco , e hijos, participan el fallecimiento de tan distinguida persona y acompañan a su familia ante irreparable perdida.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. María Eugenia Ruiz Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Martín y elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO). (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Ana Echevarria y Miguel Celorrio despiden con mucha tristeza a un querido amigo, porque fue un hombre integro en todas las facetas de su vida , familia,profesión, siendo un ejemplo de vida y orgullo de sus amigos.Rogamos que su familia encuentre consuelo ante esta gran perdida.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Carlos de la Cuesta y familia acompañan a su amigo Pablo y a toda su familia en tan doloroso momento elevando oraciones para que encuentren consuelo y resignación. Brille para él la luz que no tiene fin.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Daniel Hugo Subils, su esposa Renee, Sonnia, sus hijas Gisela, Mariana y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa Silvia a sus hijos Martín, Pedro y Pablo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Margarita Elena Archetti y María Sara Sonzogni participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo, persona de bien y destacado profesional, acompañan a su esposa Silvia, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor, rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Cindy Estefanía Bucci y familia participan con profundo dolor y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Conrado Hernán Bucci participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega consuelo para su familia.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Su vecino Dr. Gustavo Mues participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. "El Señor es mi pastor, con él, nada me falta… En verdes praderas el me hace descansar… Me conduce hacia aguas tranquilas y repara mis fuerzas". Sus vecinos y amigos de toda la vida Fernando Yocca, Teresita Córdoba, sus hijos Valeria y Hugo; Fernando y Melisa; Agostina y Santiago y sus respectivas familias lamentamos con profundo dolor su inesperada partida y acompañamos en este penoso momento a toda su querida familia. Ruegamos oraciones en su querida memoria.

CORNET, MARTÍN GERÓNIMO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/1/23|. Sus vecinos y amigos María Magdalena Ruiz de Córdoba, sus hijos Teresita y Daniel participan con dolor el fallecimiento de su querido vecino Martín y acompañan a toda su familia.

ROSS, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Su esposa María Benítez, sus hijos Guillermo, Cristina y Patricia, hijos políticos Fabián y Miguel, nietos Jazmin, Valentina, Candela,y Estefanía y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz

ROSS, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Sus cuñados y sobrinos familia Benites participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSS, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Julio, José, Felipe, Elena, Jesús, Inés y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROSS, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Los vecinos y amigos de su hermana Amelia: Peri y Fernando Cáceres; Domingo Abdulajad, Api Juárez y familia Vásquez-Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAGO, RICARDO MATIAS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/23|. Sus hijos Nahiara, Michel sus padres Carmen Diaz, Diomeses Sayago sus hnos Romina, Romiria , Ramiro, Rolando , Rita , Jorgelina, h. politicos sobrinos tios y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de vuelta la Barranca









LLUGDAR DE ARAUJO, NORMA GLADYS (Bochita) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Hoy a las 20.00 hs. en Catedral Basílica familiares y amigos celebraremos una misa al cumplirse ocho años de su partida.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS - LOTO, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Fallecieron el 31/1/15 y el 14/12/22|. "Vivirán eternamente en nuestros corazones. Los extrañamos mucho". Zully, Claudio, Gringo, Ale, Ago, Mily, Vale y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de sus almas.

MELIÁN SAYAGO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. "El Señor me lo dio y el Señor me quitó" (Job.:21). Hoy cumples un año de haber partido al cielo mi hijo bello, como olvidar aquella madrugada que te ví partir... Ese día mi corazón se llenó de impotencia por no poder hacer nada para que no te fueras, estaba tan seguro que vencías esa maldita enfermedad y cumplías las metas y sueños que tenías. Me consuela saber que en el lugar donde estás ya no sientes dolor, estás en el reino de nuestro Padre. Tu mamá Ana, tus hermanos Gaby y Sofi, tus tíos Carlitos y Belén, primo Mateo y Ricardo invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento a realizarse en Catedral Basílica a las 20 hs.









BARRIONUEVO DE CAVALLOTTI, DORA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/21|. Madre querida ya pasaron dos años de tu partida y sigues estando en nuestros corazones sobre todo a tus nietos, que tanta falta les haces. Fuiste y serás nuestra "maestra de la vida". Te amamos, tus hijos Eugenia, Gustavo y Patricia, nietos y bisnietos. rogamos oraciones en tu querida memoria.









ÁVILA, LIBERATA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. Sus hermanos Carlos, Héctor, Gladys, Silvia, Inés, Teresa y Adriana, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Romanos. Cob. Norcen

ÁVILA, LIBERATA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/23|. "La vida es efímera, pero el cielo es eterno". Los amigos de su hermano Carlos: Eva Tula Peralta y Luis Tévez, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, OSCAR HUMBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/23|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Ana María en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, OSCAR HUMBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/23|. Compañeras de la Promoción 1977 del Colegio de Belén, acompañan a nuestra querida Ana María en tan doloroso momento y elevan oraciones en memoria de su querido papá. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RUIZ, OSCAR HUMBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/23|. Al vecino y amigo. Morir para quienes mueren en Jesucristo es saltar en el barco que conduce a las playas eternas, es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Poroto, Bibi, Perla Catálfamo junto a sus hijos, nietos y demás flia. y Pili Barrionuevo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.









CISNEROS, ÁNGELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Sus hijos Ricardo, Walter, Luisa, Juan, Gladis, Jorge, Hector h.p nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de la Cañada dto Figueroa

PAZ, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Sus hijos Abelino, Carlos, Walter, Alex, Leopoldo, Leocadio, Edgar, Romina, Graciela Paz h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Punta Pozo dto Avellaneda

PÉREZ, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/23|. Sus hijos Mauricio, Norma, Marcos, Josefina, Alberto, Angela, Daniel, Liliana, Galvan h. politicos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CARUSO CIA ARG DE SEGUROS