FÚNEBRES | 11 DE FEBRERO DE 2023

11/02/2023 - 01:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

10/02/2023

Alejo Daniel Carrazan

Francisco Antonio Carbajal

Nicolás Ramón Alarcón (Vilmer)

Eulalia Argentina Martínez (La Banda)

Máximo Eduardo Bustos

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MÁXIMO EDUARDO BUSTOS (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/23|. …

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa Su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MÁXIMO EDUARDO BUSTOS (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/23|. …

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|.

Su esposa Lucarelli de Carbajal, Griselda Susana; Sus hijos Flavia, Marcela, Javier, Gabriela; Sus hijos polit.; sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio De Los Juries. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. - LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|.

El Sr. Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Pcia, Dr. Marcelo Alejandro Barbur participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|.

El Sr. Sub secretario de Gobierno, Dr. H. Facundo Funes participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

NIEVES EMILIA HERRERA DE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/1/22 y espera la resurrección.

El tiempo no cura la ausencia. Hermana hoy estarías cumpliendo un año más de vida. Has dejado un vacío difícil de llenar. Peli querida, te extraño y te necesito, te quiero mucho hermana. Tu hermana Noemí Herrera.

RECORDATORIO

MARGARITA HALLAK DE SAAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/21 y espera la resurrección.

Querida Marga: a dos años de tu partida permaneces siempre en nuestros corazones. Fuiste esposa, madre, hermana y amiga. Nos dejaste como ejemplo tu impronta de templanza, fortaleza y dedicación al trabajo. Descansa en paz junto a tu querido hijo Miguel y tu esposo. Tus hijos Mariel y Dr. Juan, hijos políticos, nietos, hermanos, te recordamos eternamente.

INVITACIÓN A MISA

MELADE NASSAR DE NADER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/1/23 y espera la resurrección.

Madre querida: te fuiste y nos dejaste un enorme vacío difícil de llenar. Siempre te recordaremos con el mismo amor y respeto que sembraste en nuestros corazones. ¡Gracias por tanto!

Tu hijo Nazih Nader, tu hija política Norma Azar y tus nietos Juan y Samir Nader, invitan a la misa que se oficiará mañana domingo 12 a las 10.30 hs. en la Iglesia Ortodoxa San Jorge, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

INVITACION AMISA

HUGO FERNANDO RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/2/21 y espera la resurrección.

Querido Manano, nos duele a todos tu ausencia. Hoy hace dos años que el Covid te arrebato del seno de tu hogar y te llevo al Reino de los Cielos. Fuiste un ser especial y excepcional, dejaste la impronta de tu persona servicial y extremadamente generosa. Dejaste tus huellas de amor plasmados en ocho libros que publicaste y en tu labor apostólica, humilde y fructífera, que lo muestran los varios movimientos de iglesia que creaste.

Tu esposa, tus hijos, hijos políticos y siete nietos, tus dos hermanos y un montón de amigos vamos a seguir el ejemplo de persona de bien que eras, porque tú siembra fue venturosa y porque seguimos haciendo lo que a vos gustaba, reunirnos con alegría, armonía, porque para vos La Vida fue Bella y algún día estaremos de nuevo juntos y felices, más allá del sol.

Te invitamos a compartir la misa de hoy en la Catedral a las 20hs al cumplirse el segundo aniversario de tu partida.

BUSTOS, MÁXIMO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/23|. Su esposa Irma, hijos Luciano, Milagros, Sergio, Cristian, Veronica y sus respectivas familias, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cemenerio Parque de la Paz. SERIVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNSOS SRL. (Irigoyen 569).

CARBAJAL, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Roberto Chelala y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Paco, acompañando este momento de dolor a sus familiares, pidiendo al Altísimo consuelo y fortaleza. "Que su alma descanse en paz".

CARBAJAL, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Dr. Juan Pablo Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Paco acompañando en este momento de tanto pesar a toda su familia. Elevando oraciones por su eterno descanso.

CARBAJAL, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Directivos y personal de la firma Roberto Chelala S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de don Paco acompañando a su familia en este difícil momento, rogando oraciones por el eterno descanso de su alma.

CARBAJAL, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo participa con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Javier y familiares en este difícil momento.

CARBAJAL, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Alberto Allalla y su esposa Lidia participan de su fallecimiento.

CARBAJAL, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Alberto Diaz y Sandra Allalla e hijos acompañan a la familia Carbajal Lucarelli de la irreparable perdida de nuestro querido Paco.

CARRAZAN, ALEJO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Su esposa Zabaleta Blanca Elena, sus hijos Karina, Daniela, Cristian, Mabel, hijos Pól. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A.- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CORONA, JOSEFA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Sus sobrinos Tomas Corona y Graciela Muratore, sobrinos nietos Ivana, Sergio, Tomas y Lourdes, y bisnietas Alfon y Fau, desean el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Vivirá eternamente en nuestros corazones"

CORONA, JOSEFA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Gentile, Nicolás Tomás, Bravo, María Inés y Gentile Bravo Nicolás Domingo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tía Teresita. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Mario Vidal y Sra. acompañan con dolor a su esposa Teresita en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria y piden por su eterno descanso.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Directorio y empleados del ISSPSE expresan su profundo pesar por el fallecimiento del Farm. Ledesma Andrés Pastor, quien fue directivo de nuestra institución desde Junio del 2.008 a Mayo del 2.011. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Sus colegas Juan Pablo Vignau, Pablo César Vignau y Cecilia Juaneda, lamentan profundamente su partida a la Casa del Señor. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Salvador Tasca hace llegar sus condolecías a su esposa Tere. Ruega al Señor de la Misericordia le dé el descanso eterno a su amigo Chocho eL cuál en vida fue un excelente amigo .Siempre presente en mi vida. Señor dale el descanso eterno y a su esposa resignación.

LEDESMA, ANDRÉS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Me toca despedir a un amigo querido el Chocho ,un hombre generoso ,cristiano ,entusiasta de la buena mesa y si es con amigos mejor ,hincha fanático de sus clubes de sus amores,recitador de poesía y contador de chiste .Junto a su esposa Tere crearon un hogar de puertas abiertas. Descansa en paz Amigo. El Señor que amas cuidará junto a nosotros de tu compañera de vida. Mónica Nader y Mavel de Nader.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Elena Hallak e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Pedro y acompañan a su esposa Mirian, a sus hijos, a sus hermanos José, Pablo, Muñe y demás familiares.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar, despiden con profundo y gran dolor a nuestro querido Pedro y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en estos momentos dificiles. Rogamos oraciones en su memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Carlos Antuz y familia, Eduardo Antuz y familia, participan con profundo profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo. Elevamos oraciones en su memoria.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Celebramos en vida y recordamos ahora tu integridad, la rectitud de tu comportamiento, tu educación, la ejemplar dedicación a tu familia, la solidaridad permanente con tus amigos. Acompañamos y abrazamos con el alma, con un dolor inmenso, a tu esposa Miriam; a tus hijos Germancito, Florencia, Matías y Romina; a tus hermanos, de los que fuiste también padre, José, Pablo, Julia, Muñe y Michi. Muchas gracias por todo, querido Pedro. Te vamos a extrañar toda la vida. Domingo Juan (Toti) y familia.

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Hijos de Héctor Banco y Mirta Salomón, Héctor, Rody ,Sole y Sus respectivas familias, participan el fallecimiento de una gran persona como lo fue Pedro, y acompañan a su esposa, hijos ,hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor

LLANOS, GERMÁN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. Tus queridos hermanos Jose, Marcelo y Pablito. Querido y amado Pedro, qué dolor profundo no tenerte más a nuestro lado. Fuiste un padre para nosotros, nos dejaste un vacio muy grande en nuestras vidas. Sentimos un dolor infinito pero un gran cariño y amor por vos. Éramos una sola persona, no hacía falta mirarnos, ni palabras entre nosotros. Fuiste nuestro sostén siempre., nuestra luz y guía. Nos agarrabas de tu mano siempre, lo seguiremos haciendo toda nuestra vida, vivíamos atentos a vos para que no te faltara nada. Fuiste nuestro desvelo siempre querido hermano. Vivías para tu querida familia, hijos y esposa. Siempre fuiste un padre ejemplar. Un gran padre amado por tus queridos hijos. No te dejamos ni un instante solo en este sufrimiento, junto a Dios soportamos esta cruz. Descansa en paz querido hermano y que brille para ti la luz que no tiene fin.

SPABENTA DE SOSA, VICENTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Rotary Club Huarmi Santiago del Estero participa el fallecimiento de la mamá de su socia Eveluz con profundo dolor y acompaña a su familia.

SPABENTA DE SOSA, VICENTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/23|. Marcia Zeman, su esposo Martín y sus hijos Facundo y Gonzalo participan de su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Eve en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL, FRANCISCO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/22|. Sus hermanos Carlos, Olga y Fernando y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San Luis Gonzaga del Barrio Primera Junta, al cumplirse un año de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, EULALIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/23|. Su esposo Núñez Raúl Mauricio, sus hijos Raúl, Teresita, Mauricio, hijos pol. nietos y demás fliares. Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787.

ALARCÓN, NICOLÁS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/23|. Su esposa Sonia Daniela Navarrete, sus hijos Benicio Nicolás y Alina Renata Alarcón, su padre Pirki, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local, casa de duelo Vilmer dpto Robles. EMPRESA SANTIAGO.

LIZARDO, JOVITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/23|. La comunidad educativa del escuela 1132 Ejercito Argentino participa el fallecimiento de la madre de la docente Rosario Diaz. Elevan oraciones en su memoria.