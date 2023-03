FÚNEBRES | 26 DE MARZO DE 2023

26/03/2023 - 02:58 Funebres

26/3/23

Elmira Teresita Garay (La Banda)

Pascual Bailón Silva

Ramón René Leguizamón

Hilda Amalia Sauco

César Olmedo Veron

Corina López

María Angélica Figueroa

Manuel Horacio Tapia (Choya)

Justa Bonifacia Díaz









Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. EDGARDO OMAR BARRAZA (q.e.p.d.) Falleció en Formosa el 24/3/23|.

Señor, cuánto dolor cuando un amigo de verdad abre sus alas e inicia el vuelo sin retorno. Hoy tu ausencia ha obrado el milagro de volver a vivir aquellos años de nuestra vida de estudiantes universitarios. Compartimos junto a otros amigos el departamento de calle Roca Sur. Allí estuvimos en busca de nuestros sueños hechos realidad. Allí conocí a un ser irrepetible y tuve la suerte de conocer a una persona que su sola presencia despertaba alegría y fuerza para seguir adelante. Amigo te dejo marchar y espero estés donde tú siempre preferías estar; en silencio!

Un amigo del silencio, profesor y periodista Juan Gómez Santucho.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELMIRA TERESITA GARAY (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23|….

La empresa Wagner, directivo y empleados participan el fallecimiento de la señora Garay Elmira Teresita y acompañan a su familia en este doloroso momento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELMIRA TERESITA GARAY (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23|….

Tarchini Ricardo y sus hijos Emilio, Enzo, Ana, Ricardo y Agustín, Luis T. Tarchini participan con pesar el fallecimiento de la madre de su gran amigo José Gorrini.





















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CORINA DEL VALLE LÓPEZ DE ANCHABA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23

El subsecretario de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo y empleados de la Subsecretaría, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

Dra. ADELAIDA DEL JESÚS MALDONADO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/21…

Hace dos años que partiste de nuestro lado, te extrañamos. Pero tenemos la certeza que estas bien y de donde estas nos proteges. Tu esposo Mario Roldán, tus hijos María del Huerto y Matías Felipe, tu cuñado y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia del Buen Pastor (Bº Palomar). Se ruega una oración en su memoria.

















BARRAZA, EDGARDO OMAR ING. (q.e.p.d.) Falleció en Formosa el 24/3/23|. "Jehova es mi pastor nada me faltara. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreara, conformará mi alma...". Salmo 23. Participan con profundo pesar, flia. Cejas, Oscar, Patricia, Ester, Mónica y sus respectivas familias, acompañando a sus hermanos, esposa, hijos y nietos.

BARRAZA, EDGARDO OMAR ING. (q.e.p.d.) Falleció en Formosa el 24/3/23|. Sixto Alfredo Delgado, sus sobrinos María Teresa, Fernando Alfredo, Marcela Alejandra Delgado y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, ANTONIO ENRIQUE (TOÑO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Hugo Elias y sra., sus hijos Walter, Doris, Silvina, Marcelo, Miryam y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.





GARCÍA, LIDIA (q.e.p.d) Falleció el 25/3/23|. Su esposo Divino, sus hijos Alfredo, Jorge y María, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Santa María. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEGUIZAMÓN, RAMÓN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su hija, Nilda, su nieto, Ale, bisnieto Mateo, hijo pol. Come, sus hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Luján. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LÓPEZ CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su hija Adriana Lorena y demás familiares y Amigos participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

SAUCO, HILDA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/23|. Sus hijos Mario, Víctor, Verónica y Roques, sus nietos, sus hermanos y demás familiares- Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVA, PASCUAL BAILON (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23|. Sus hijos Manuel, Luis, Marcela, h. político, Juan, nietos, Leandro, Lionel, Luciana, Bruno, Nico y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer 11 horas en el cementerio Villa Giménez. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VERON, CÉSAR OLMEDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su esposa Azucena Castellanos, sus hijas Elena, Liliana, Viviana, h. politicos Ramon, Carlos, Samuel, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs., en Cementerio de San Marcos. (dpto.Capital). Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIOS REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GARAY, ELMIRA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/23|. Sus hijos políticos la Dra. Claudia, y José Ángel, sus nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aires del Pinar. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TARCHINI, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/23|. Gladys Juárez, sus hijos Silvia, Abel Castells y flia. lamentan participar su fallecimiento y abrazan a Mabel y Felipe en este doloroso y triste momento. Rezan por su descanso eterno en la Paz del Señor.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DÍAZ, JUSTA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Sus hijos Jorgelina, Nilda, Estela, Susana, Mario, su hermana lucí, Hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos demás familiares- Sus restos fueron inhumados hoy 10hs en el cementerio Cristo Rey. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787.

FIGUEROA, MARIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Sus hijos Roberto, Juan Pablo, Maria, Jesica, Camila, sus niuetos Abigail, Pablo, Mateo, Mike y de mas familiares- Sus restos seran inhumados en el Cementerio Cristo Rey. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

TAPIA, MANUEL HORACIO (q.e.p.d) Falleció el 25/3/23|. La comunidad educativa de la escuela N° 96 Pedro Medrano de El Tasial (Dpto. Choya) participa con dolor el fallecimiento del tío del profesor Mariano Tapia. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.





Invitación a Misa

MOLINA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/22|. Querido Joshela, como te llamábamos, no hay un día que nos olvidemos de ti, tus hermanos y hermana Chila que tanto que tanto ama a sus hermanos; hoy y siempre llora tu inesperada partida, con la esperanza que un día estaremos todos juntos con mamá y papá que ya gozan de la presencia del Creador hace muchos años. Siempre agradeceremos a Dios el habernos concedido la felicidad de tenerte en nuestra vida con una familia bien formada como lo hiciste tú. Este 27 deseamos unirnos a toda la familia y amigos en el primer aniversario de tu partida a la Casa del Señor en la celebración de las 20 hs en la Parroquia Inmaculada Concepción de Frías. Rogamos oraciones por una feliz resurrección. Descansa en paz hermano querido.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

SERRANO DE PEREYRA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/23|. al cumpliese 2 meses de su fallecimiento sus hijos invitan a familiares, amigos al rezo que se realizará en el cementerio Cristo Rey descansa en paz madre querida y brille la luz que no tiene fin el rezo será a las 9 hs.