FÚNEBRES | 16 DE MAYO DEL 2023

15/05/2023 - 23:04 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/05/2023

- Roberto René Domínguez (La Banda)

- Víctor Horacio Soria (LaBanda)

- Mercedes Meneses (La Banda)

- Arcángel Miguel Benito Lescano

- Rodolfo Medina (Villa Robles)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

FALLECIO EL 13/5/23

El Fiscal General de la Provincia, Luis Fernando de la Rúa, participa de su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

FALLECIO EL 13/5/23

DON JOSÉ MARÍA CANTOS.

Héctor Manuel Fattor, su esposa Zulema, sus hijos Héctor, Guillo, Cecilia, Teresita, Paulina, Marina y Sofía participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Nene. Elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE RAÚL SMITH

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/5/23 y espera la resurrección.

Rolando Álvarez y familia participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/5/23 y espera la resurrección.

El Sr. defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Lionel E. Suárez participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en su dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/5/23 y espera la resurrección.

El Defensor Adjunto de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Leandro Drube, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su nombre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

Falleció el 13 de mayo de 2023.

Dr. Cristian Oliva participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

(q.e.p.) Se durmió en el 13/5/23 Señor él y espera la resurrección.

Concejal Carlos Basualdo y flia participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

(q.e.p.) Se durmió en el 13/5/23 Señor él y espera la resurrección.

Presidente de Federación Santiagueña de Basquetbol, Carlos Basualdo y HCD participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA CANTOS

(q.e.p.) Se durmió en el 13/5/23 Señor él y espera la resurrección.

Presidente de Independiente BBC , HCD, profesores, empleados, socios, simpatizantes y jugadores de sus distintas categorías participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BLANCA DEL VALLE SUÁREZ DE MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/5/23 y espera la resurrección.

Desde Añatuya Emilio Luna y familia participan con pesar del fallecimiento de la señora madre de Olga, Carlos, Graciela, Mario y Juan y demás familiares. Acompañan en este momento de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARCANGEL MIGUEL BENITO LESCANO

Falleció el 15 de mayo de 2023

“Que brille para el la luz que no tiene fin. Quien pasó por nuestras vidas y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad”. Su hermana Marina y su cuñado Cacho Urtubey, sus sobrinos Pablo, Romina y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARCÁNGEL MIGUEL BENITO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/23 en Arroyito Pcia. de Córdoba.

Que le Señor te tenga a su lado y nosotros en nuestro corazón".

Tus hermanos Letizia Lescano y flia. Inés, Marina ,Círilo, Dalmiro y sus flias. acompañan a su hija, Clara y flia. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos serán velados en la empresa de sepelios "Norte Beneficios" La Plata n°162 a partir de hoy a las 08 de la mañana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARCÁNGEL MIGUEL BENITO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/23 en Arroyito Pcia. de Córdoba.

Su hermana: Letizia Amalia Lescano; sus hijas: Jacqueline, Silvina y Rita; sus sobrinos-nietos: Augusto, Martina y Jimena y demás deudos invitan a acompañar sus restos hoy a partir de las 8 de la mañana y, más tarde, será trasladado al Cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ARCÁNGEL MIGUEL BENITO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/23 en Arroyito Pcia. de Córdoba.

Tu hija Clarita, tu yerno Rolando, tus nietos Lucas, Héctor, Lourdes, Valentín y Aimee participan con dolor su fallecimiento sus restos son Velados en calle La Plata 162 desde las 8 hs a las 11 hs y serán inhumados al cementerio de La Piedad

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A cuatro años y diez meses de tu partida hacia el Reino del Señor te recordamos con amor. Tus padres: María Ester González, Julio Argentino Mujica, hermanos y sobrinos ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/5/20 y espera la resurrección.

Querido Miguel hoy estás cumpliendo tres años de tu partida al Reino de los cielos para gozar de la gloria del Señor de la cual estoy segura que así será por todo lo que fuiste en vida, un gran esposo, compañeros, padre y abuelo. Nada es igual, a tu lado me sentía protegida, no estás físicamente pero si espiritualmente, te pido que me des la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Algún día nos encontraremos para estar juntos para siempre. Tu esposa Ada, tus hijos y nietos ruegan una oración en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Jorge Ricardo Azar y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Dr. Carlos Ramos Taboada y familia participan con dolor el fallecimiento de Don José María Cantos, y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Centro Oftalmológico Ramos Taboada SRL participa con profundo dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma y resignación a toda su familia.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Luisa Elena Santillán y familia participan con profundo dolor su partida a la casa de Dios, acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Directivos y personal de Megatienda Luis Marhe acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Dr. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco y sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y Maria Ángel participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. José Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. La CGT Regional de Santiago del Estero y el Consejo Directivo lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su familia.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. María Inés Castiglione Garay y Carlos Toia Mesa participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Con profundo pesar despedimos a José María Cantos, una persona amada y respetada, su legado de sabiduría y generosidad vivirá en nuestros corazones. Gracias por todo y descansa en paz, querido amigo. Flia Curi.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Con tristeza en nuestros corazones, nos despedimos de Don José María Cantos, quien deja un legado invaluable a nuestro pueblo. Su memoria perdurará en nuestros recuerdos y su influencia nos guiará siempre. Que descanse en paz, Don José María. Lactiband S.A.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José, Viviana y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos Andrea, Germán, María Eugenia y Agustín participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Las empresas MIJOVI S.R.L y SAFICO SA participan su fallecimiento.Acompañan a su familia en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. José Ricardo Jiménez, Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Dr. Juan Alberto Figueroa, su esposa Ana María Casoliba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Comisión directiva, socios y personal del Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Se ruega oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Ante la irreparable pérdida de una persona más querida y apreciada por la familia Canillitas, para nosotros el "Fundador" acompañamos en tan profundo dolor a su familia y rogamos una oración en su memoria

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Teresa Domínguez e hijos Oscar, Gustavo y Ana Cecilia Alberto participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Tita, Joshela, José María (h) y demás familiares en estos momentos.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Droguería Cantos Fonseca y Farmacia Omega: personal jerárquico y demás empleados acompañan a José María (h) y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Carlos E. Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos Manuel, Soledad, Ximena, Eugenia, Rodrigo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a José María (h) y demás familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Ricardo Touriño y familia lamenta la partida del Nene ,acompaña a Tere ,sus hijos ,nietos y demás familiares en este momento de tanto dolor.

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. " Señor ya está en su casa, permítele Apreciar tu rostro y dale el descanso eterno." Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Natalia en tan difícil y doloroso momento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan Oraciones en su memoria

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega Oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Personal Administrativo, Técnico y de Obra de empresa CONORVIAL S.A. participan con pesar el fallecimiento del padre de su compañera Natalia y acompañan a ella y a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Las amigas de su hija Paola: Silvina, Eugenia, Betty, Silvana y Mercedes participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Graciela Infante y flia participa con mucho dolor el fallecimiento del papá de su amiga Natalia rogando a Jesús fortaleza para ella y toda su familia. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Sus consuegros Juan Carlos Fioretti y Alba Palavecio de Fioretti. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Rogando por su eterno descanso.

FERREIRO, SEGUNDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. María Rosa Fioretti y familia que descanse en paz y que brille para él la luz que no tiene fin.

ISORNI, SANTIAGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. María Inés Castiglione Garay y Carlos Toia Mesa participan su fallecimiento. Acompañan a Cinthia y familia en este doloroso momento.

LESCANO, ARCÁNGEL MIGUEL BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/23|. Querido papito abuelo damos gracias a Dios por el don de tu vida. tu fortaleza y fe inquebrantable nos inspiraras para siempre . Gracias por tanto amor. Su hija Crlarita, su hijo político, Rolando,sus nietos Lucas, Héctor, Lourdes, Valentín y Aime , sus restos serán velados hoy de 8 a 11 horas en calle Plata 162 s/v y seran inumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LESCANO, ARCÁNGEL MIGUEL BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/23| en Arroyito. Pcia. de Córdoba|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Sus hermanos: Letizia, Inés, Marina, Cirilo y Dalmiro participan con profundo dolor su partida, sus restos seran trasladados a nuestra ciudad y velados hoy de 8 hs a 11 hs en Sala Velatoria, La Plata 162.

LESCANO, ARCÁNGEL MIGUEL BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/23 en Arroyito Pcia. de Córdoba|. "Hermano, gracias por todos los momentos compartidos, gracias por esperarme antes de tu partida y gracias por transmitirme esa paz con la que te fuiste. Solo me consuela saber que ya no sufres y ahora estas descansando". Su hermana Inés y sobrinos participan con profundo dolor su partida. Sus restos son trasladados a nuestra ciudad y velados hoy de 8 hs a 11 hs en Sala Velatoria calle La Plata N° 162 y seran inhumados enl Cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria

MANZUR, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Juan Carlos Medina participa del fallecimiento de la hermana del compañero Ricardo Manzur y tía del compañero Fabián Manzur. Los acompaña en este momento de dolor.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos Luli, Raúl,Alfredo, Tristán, María, Joaquín y Agustina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amigo y elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Enrique Agustín Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Mercedes y José Luis Silvetti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. María Inés Castiglione Garay y Carlos Toia Mesa participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. El servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE), participa el fallecimiento del padre del Dr. Enrique Antonio Smith. Ruega oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. María Rosa Aguilar Araos, sus hijos Marcia y Ricardo Lorefice, sus nietas Valentina y Florencia, que fueron sus pacientes, despiden con profunda tristeza a Enrique. Ruegan por su eterno descanso y la pronta resignación de sus familiares.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Armando Meossi ,su esposa Liliana González del Solar y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y. acompañan a su familia en tan difíciles momentos.Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Valeria Giannoni y sus hijos F. Nicolás Argañarás Giannoni y Guillermina Argañarás Giannoni participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Dr. Enrique. Ruegan una oración en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Luis Fernando Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Enrique. Eleva oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ,ROBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Sus hijos Alejandro, Sergio, Silvia, Juan, Julio, Daniel, Claudio, Marcelo, Carlos, nietos, hermanos, sobrinos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia . Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MENESES, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Sus hijos Hugo, Mercedes, Graciela, Viviana, nietos, bisnietos, sobrinos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SORIA, VÍCTOR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Su esposa Dora, sus hijos Víctor, Néstor, Paola, Ana Laura, sus nietos Agustin, Pamela, Alexis, Sofia, Alejandro, Maylen, Antonella, Leonela, Estefanía, "Coca", hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer 18hs en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VIDAL DE EBERLÉ, TERESITA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/17|. Hoy, en un nuevo aniversario de tu cumpleaños, te recordamos con el amor de siempre, agradecidos por la gran esposa y madre que fuiste. Tu esposo Brachi, tus hijos y toda tu familia mantienen encendida la llama de tu ejemplo.

BULNES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Yaya, Silvina, José e Ignacio participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y acompañan a Gladys y familia. Sus restos fueron velados y sepultados en la ciudad de Quimilí. Se ruega una oración en su memoria.

BULNES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Señor ya está ante ti. Dale el descanso eterno. Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos Juan y Samir Nader acompañan a su amiga Graciela y toda su familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

BULNES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Que el Señor lo reciba en su Reino y haga brillar para él la luz que no tiene fin. Abud Saad, su esposa Chiqui Azar y sus hijos Jorge, Lorena y Fabio y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de él papá de Graciela y acompañan en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

BULNES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Que su alma descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina participan con profundo pesar su partida. Acompañan a Graciela y su querida flia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BULNES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Martha Saad acompaña con profunda tristeza a su comadre Graciela y demàs familiares en este doloroso momento por la desapariciòn fìsica de su padre, ruego por el eterno descanso de su alma y se eleven oraciones en su memoria.

BULNES, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Graciela y demàs familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

LARREA, RAÚL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/23|. Su esposa Mirtha del Valle Carrizo, sus hijos Luis, Griselda, Pablo, Soledad, Maria, Rocio, Rodrigo, sus nietos Mauricio, Jazmín, Martina, Morena, Milena, sus padres Celina, Bernardo y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-

5357628.

MEDINA, JOSÉ ASTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. La comunidad educativa del centro educativo Bernardino Rivadavia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Prof. Rosario Medina. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/23|. Su esposa Carmen, sus hijos Exequiel, Diego, Verónica, Graciela, hijos pol, su nieta Isabella y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00 hs en el cementerio de Beltrán(Dpto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.