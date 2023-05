FÚNEBRES | 19 DE MAYO DEL 2023

18/05/2023 - 22:32 Funebres

ÁLVAREZ, ESTHER GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/05/23|. Sus hijos Estefanía y Víctor, su hija política Analia, sus nietos Máximo, Nazareno, Karen, Isabella, sus hermanos Juan, Walter, Eduardo, Antonio, Cristina, Maga y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.:385-5357628.

ÁLVAREZ, RODOLFO GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su esposa Cristina García, sus hijos Fernando, Eugenia y Cinthia y su nieto Emanuel, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO ANICETO GUBAIRA - Caruso Compañía de Seguros SA - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, RODOLFO GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Papito querido seguir sin ti no será fácil, pero se que tomarás mi mano y me ayudarás. Te recordare y amaré cada segundo de mi vida. Gracias por ser el mejor padre que Dios pudo darme. Te amo. Su hija María Eugenia y su nieto Emmanuel Lezana rogando por tu eterno descanso y brille para la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ, RODOLFO GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Su hijo Rodolfo Fernando, su hija política María Luz Braia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARTAZA, ROMÁN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su esposa María Raquel Guzmán, sus hijos Iver, Devora, Martin, Artaza ,su nieta Celena Artaza y demás familiares ,sus restos fueron inhumados hoy 9 horas. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELÁUSTEGUI DE BRANDER, ZULMA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/5/23|. Ing. Jaime R. Berdaguer y su esposa Elina Andersen participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su primo Federico y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Luis Touriño, su esposa Maria Eugenia Hernández, sus hijas Lucia y María Clara, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Pancho Touriño, su hijo Luis Manuel Touriño Muxí, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, FELIPE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Sus hermanos Alba y Nelida , sus sobrinos Cristofer, Edgar, Melisa, Marlen, Mercedes, Andrea, Jorge, Nena, Madelaine y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel.:385-5357628.

CORVALÁN, MANUEL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Ñuco: siempre te recordaremos. Descansa en paz!...Alberto Bulacio, su esposa Dominga Arce, sus hijos Pablo, Silvia, Paula y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del hermano de su hijo político Lalo.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su hermana Chiquila Vda. de Frola, sus hijas Sonia y Patricia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Sus amigos Mario Palavecino, Ana María Díaz, Mariana, Mario, Marcela, Santiago, sus hijos políticos Marcelo Garay, Jason Brawn y nietos con mucho dolor despiden al amigo de toda la vida y acompañan a su familia en su pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Susana Daud y Alfonso participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Fabiana, Sandra y Abel. Ruegan oraciones en su memoria

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Sus sobrinas Nena Luna de Coronel y familia, Nené Luna de Carabajal y familia, Gringa Luna de Carabajal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Las compañeras de la Promoción 77 del Colegio de Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Sandra en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Matias y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Querido Nene que Dios te reciba en el cielo y te colme de bendiciones , compartimos hermosos momentos familiares y te damos la gracia por el amor que le brindaste a Valeria (nuestra hija) y a nuestros nietos. Hoy te despedimos con mucha tristeza pero sabiendo que estarás en un lugar para tu descanso eterno. Aquí quedamos para acompañar a tu familia y rogamos oraciones en tu memoria. Roberto Medina, Ana María y nuestros hijos Gabi y José, Fernando y Valeria y Ari. Con nuestros nietos Máximo, Vicente y Agustín.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo, Marcela Laprida y respectivas flia participan el fallecimiento de su entrañable amigo Nené, condolencias a Doli y su flia. Ruego a Dios lo reciba en su santa gloria y le de paz y serenidad a su flia. Que sea eterna su memoria.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Leslie Vercelli, Cristina de Arcos, Franco y Paul, participan en el fallecimiento de su cuñado, pidiendo que descanse en paz y que Dios derrame consuelo en los familiares y amigos.

FERNANDEZ ALBALAT, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Lidia de Small, sus hijos Carlos y Fernando, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Nené, un maestro en una parte de mi vida, generoso con mi flia. del cual estoy muy agradecida. Rogando pronta resignación para toda su flia.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Su hijo Carlos Rodolfo, su esposa Marcela, sus nietos Andrea Elizabeth, Claudia Natalia, Diego Rodolfo y María Florencia López Achem participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Su hijo Luis Eduardo Lopez, su hija politica Gloria Cardenas; sus nietas Virginia, Eugenia y Verónica López y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Agradecen a todos aquellos que acompañan en esta penosa circunstancia.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Sus sobrinos Mariela Gómez, Marcelo Rossi; Andrea, Lucía y Sofía Rossi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor paz eterna para su alma y brille para ella la luz que no tiene fin. Choya.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Walter Pedro Cura y María José Rizo Patrón participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Las compañeras de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (UCSE), acompañan con inmenso afecto al Dr. Luis E. López y flia en este momento de dolor. Rogamos pronta resignación para la familia y paz para el alma de su madre.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Ana María Cárdenas Argibay, sus hijos Ignacio, Alvaro y Amalia y sus nietos Inés, Victoria, Rosario y Franco, participan su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a sus hijos Luis Eduardo y Gloria, nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan por su feliz resurreccion.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Chichí Crapanzano y Mario Jesús Montañez, junto a sus hijos Ing. Carlos Mario e Ing. Raúl Eduardo Montañez Crapanzano y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Sra. Yolanda, rogando a Dios pronta resignación a Edy y Rudy. Oraciones en su memoria y que brille por siempre, la luz que no tiene fin.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Raul Bravo, Elida Suarez de Bravo, sus hijas Huerto y Romina, participan con pesar el fallecimiento de la madre de su amigo Edy y acompañan a él, Gloria y flia., en este momento de dolor.

FRÍAS DE LÓPEZ, YOLANDA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Mario Eugenio Ferrero y María Mercedes Arce de Ferrero participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, NORMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/23|. A pesar del tiempo transcurrido estás y seguirás a nuestro lado con tu amor de madre que se agiganta dejando la luz que nos guiará eternamente. Sus hijos Walter Hugo, Mónica y Olga Salomón junto a tus nietos y bisnietos, tus hermanos Mirtha, Tachi y flia, y Maria Cristina González, invitamos a la misa que se celebrará en su memoria hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse el segundo mes de su partida al Reino Celestial.

LESCANO, ARCÁNGEL MIGUEL BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/23|. "Dadle Señor el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin". Nora de Gómez y familia, participan con profundo do lor su fallecimiento. Elevan oraciones por la feliz resurrección, paz y resignación a su familia.

MONTI, NÉSTOR HUGO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe|. Centro Oftalmológico Ramos Taboada Dr. Carlos Ramos Taboada, Dra. María Ramos Taboada, Personal de Secretaria, Administrativo y Quirófano, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su socia. Dra. Sofía, acompañando en el dolor a toda la familia y elevando oraciones en su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su esposa Angelica Infante, sus hijos Raúl , Angelica , Mariela y sus nietos Agustina , Lucas , Matias, Luciana, Helena, Victoria, Ignacio y Luisina y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confió en tu palabra". Su sobrina Ana María Seijas, junto a su esposo Mario B. Salto, y sus hijos Mario Alejandro, María del Valle, y Ana María participan con gran pesar su partida. Sus restos fueron inhumado en el cementerio Parque de la Paz.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Tio te despedimos con mucho cariño, nunca olvidaremos todos los momentos compartidos. Que brille para El la luz que no tiene fin. Su sobrino Carlitos Herrera, su esposa Claudia y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Maria Lucrecia y Silvia Varela con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Angie en estos momentos de pesar. Elevan una oración por el eterno descanso de su alma y por la pronta resignación de sus seres queridos!.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Los compañeros de trabajo de su hijo Raul de la Secretaria de Transicdion del Tribunal de Juicio Olra en lo Penal, Maria Fernanda Barbesino, Ramón Alberto Islas, Ivan Sarria Fringes, Claudio Ernesto Gimarey, Noemí Mansilla, Lina Perez Hid, Roxana Valeria Ibañez, Constanza Nediani, Emilse Olivera y Rubén Gramajo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria. Q.E.P.D.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. La comisión directiva y socios del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero participa con profundo pesar del fallecimiento de don Raúl Adolfo Seijas, socio vitalicio y gran colaborador de nuestra institución hijo, Enviamos las condolencias a sus familiares y amigos y pedimos una oración en su memoria. Descansa en Paz, querido Raúl. Buen viaje!!!.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Marcia J. de Bustos, sus hijos Silvia, Carlos, Marcela Achával y sus nietas M. Agustina y M. Cecilia, acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria..

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Carlos F. Bustos, Marcela Achával, sus hijas M. Agustina y M. Emilia participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amiga Angélica y acompañan a toda la flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Maria Julia Ponce, Mario Merino e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su hija Angie en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Alicia Ceruti, Adolfo Mishima e hijos, acompañan en el dolor a su hija Angelina y ruegan oraciones por su alma.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Empleados del Juzgado de Paz Letrado de 4ta. Nominacion, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Angelina en este dolor. Ruegan oraciones por su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su sobrinos Miguel Angel Diaz, Maria Sara Infante Molinari y Carla Acuña, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su sobrino y ahijado Miguel Angel Pablo Diaz, su hijo Sergio Fernando Diaz, su esposa Silvina Gerez, Rojas Sonsoles Agustina, Luz Maria, participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta y flia, participan con dolor el fallecimiento de nuestro apreciado padrino de Bodas, rogando pronta resignación para su familia y brille para el la luz que no tiene fin.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Choly y Graciela Moyano participan con profundo dolor la desaparición física de la querida Nelley con quien compartieron momentos de amistad y compañerismo durante más de 30 años en la vieja Escuela de Música acompañan en su dolor a su esposo Marcelo, a sus hijos María José, Mariano, Junior y demás familiares. Que descanses en paz querida amiga. Elevan oraciones.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. El Comité Pcial para la Prevención de la Tortura acompaña a su nuera integrante y compañera del organismo Dra. Belén Trejo y flia en este difícil momento y ruega pronta consolación.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Irma Ise de Velarde participa con gran pesar el fallecimiento de la querida amiga Delia y acompaña a la familia en el dolor. Una gran pérdida para nuestra cultura.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. "Descansa en paz querida Delia y brille para tí la Luz que no tiene fin". Kita Soriano te despide con gran afecto y acompaña a tu esposo, el querido Marcelo y a tus hijos Mariano, María José y Junior en estos momentos de dolor. Hasta siempre querida Delia.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Mercedes Ballerini de Messad, sus hijos Sebastiàn y Juliana, Fernanda, Juan Santiago y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a la familia en este difícil trance y ruegan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Integrantes del Ballet Folklórico Latinoamericano "Santiago del Estero" (BAFOLSE), de ayer, de hoy y de siempre, participan con profundo dolor el fallecimiento de "Neley", un baluarte de la Cultura y la Educación Artística. La despedimos agradecidos por su talento increíble, su profesionalismo, su ejemplo de lucha, su constante apoyo a todos los artistas.uedará siempre en nuestros corazones.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. María de la Paz Dieguez y familia, Ramón Dieguez y María Cristina David participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de pesar. Elevan oraciones a su memoria.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Los compañeros de Promocion del año 1968 de la Escuela Nacional de Comercio de su esposo Marcelo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.s

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Profe sembraste en mí, muchos ejemplos de vida, ahora descansa en paz en el bello jardín de luz que sin dudas Jesús tiene reservado para ti. Su ex alumna Dra. María Laura Aguirre. Las Termas.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Natalia Susana Taboada acompaña en este momento a su esposo Marcelo, a sus hijos e hijas, nietos y nietas. Despido a Neley con mucho cariño. Siempre recordare con gratitud los hermosos momentos compartidos con ella.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Nuestra provincia pierde con su partida a una figura sobresaliente de la música. A los que recibimos su legado solo nos queda seguir adelante, ser responsable y darle a la música el papel que le corresponde. El Instituto Privado Arte Chiqui de Perea y sus hijas Maria, Pelusa y Gabi con inmenso dolor participan su fallecimiento.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su alumna, colega y amiga Maria Alejandra Santillan y sus hijos Guillermo y Carolina, Julio y Paola, Pedro y Maria Belen Rivero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de su partida.

TORRESI MASSUHI, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Marta Pece y su familia participan con mucho dolor la partida al Reino de los Cielos de una brillante pianista y mejor persona. Acompañan a su esposo, sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





TORRESI MASSUHI, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Choly Moyano, Rodolfo Bunge, su hijo Martin, Eugenia y nietas participan profundamente consternados su fallecimiento y acompañan a Marcelo, María José, Mariano, Junior y demás familiares ante el doloroso momento. Neley al partir de esta vida llegas con tus manos ejecutando bellas melodías que penetrarán en el corazón de Dios. Ruegan por su descanso eterno.

TORRESI MASSUHI, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Marily Allub, Roberto Giandana y sus hijos Nicolas y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento.

TORRESI MASSUHI, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su vida toda fue pura energía, intensidad e ímpetu". Marta Coronel, su esposo Dante y sus hijos Dante (h) y Florencia participan su fallecimiento y acompañan a Marcelo y a sus hijos en estos momentos tan tristes. Que goce de la presencia de Dios y descanse en paz.

TORRESI MASSUHI, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Delia Torresi Massuh, Andrés Renolfi y familia participa el fallecimiento de la esposa de su hermano Marcelo. Acompañan a Marcelo y sus hijos en estos momentos. Que descanse en paz y goce de la felicidad eterna.





BULACIO, RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/88|. Sus hijos Ramón y Héctor Bulacio y sus nietos Ramón Aníbal Bulacio Llanivelli y Benjamín Bulacio y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Lucía, con motivo de cumplirse 35 años de su partida a la Casa del Padre. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GUBERVILLE, MARIO ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/05/63|. A 60 años de su fallecimiento, sus hijos Marta, Nilda y Mario con sus respectivas familias invitan a la misa a celebrarse en su memoria hoy, a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

LLANIVELLI DE BULACIO, SILVIA MAGALI DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/23|. Su esposo Ramón Bulacio, su hijo Ramón Anibal Bulacio Llanivelli y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Lucía, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Padre. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/23|. Te extrañamos tanto porque fuiste luz en nuestras, vidas como abuelo, padre y suegro. Descansa en los brazos del Señor y sigue brillando en el cielo como lo hiciste aquí en la tierra. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santa Rita hoy a las 20 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VISCELLI VDA. DE VILLARREAL, YOLANDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/11|. Mamá: Yo te busco recorriendo el camino que lleva a Jesús, porque sé que estás con Él en su Reino Celestial. Tus hijos Beatriz de las Mercedes (Beby) y Pedro Miguel Villarreal y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en el Convento Santo Domingo, al cumplirse el duodécimo aniversario de su fallecimiento.





MUXÍ, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Su esposo Pancho Touriño, sus hijos Juan, Luis y Ana y sus respectivas familias la recuerdan con cariño a tres años de su partida.





ALCORTA, CARMEN AMADEA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Irma Rea de Taboada, sus hijos Daniel, Mónica y Alejandra con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ALCORTA, CARMEN AMADEA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, Él que cree en Mi no morirá jamás". Eduardo Sayago, su esposa Alejandra Taboada, sus hijos Martina y Bautista participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Carmencita y acompañan a su familia en este difícil momento.

ALCORTA, CARMEN AMADEA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Federico Brahin, su esposa Mónica Taboada, sus hijos Federico y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Antonio Rojas y Nilda Pereyra, sus hijos Lourdes, Estella Maris y Alfredo Rojas participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

BARRAZA, IRMA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Sus hijos Celina, Ramón, Isabel nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos son velados en coronel Borges 636 y será sepultados a las 10 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por Caruso Seguros. Cocheria del Plata Sáenz Peña 371 La Banda.

ESCALADA, EDGARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/05/23|. Su esposa Graciela, sus hijos Iván, Franco, Roció, Su hermano Ariel y flia y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 en el cementerio de Herrera (Dpto. Avellaneda). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAVEDRA, NOEMÍ DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Su esposo Sotelo Félix José, su ahijado Yhoni, su hermano Carlos, Pedro, y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORRES, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Sus hijos Adriana, Silvio, Jorge, Miguel, hijos pol, Manuel, Melli, Elva, nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





ESCOLANO, ALBERTO ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/23|. "Gracias por darnos tanto amor a lo lrgo de todos estos años. Tu actitud ante la vida nos enseño a no rendirnos ante las pruebas que nos toque afrontar en el camino. Sos y serás el único hombre importante en nuestras vidas..." Su esposa Luz, su hija Agustina junto a la familia, invitan a la misa que se realizará hoy en la Iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. con motivo de cumplirse nueve dias de su Partida al Reino del Señor.





ALDERETE, LUCRECIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. La Gerencia de Operaciones, Mantenimiento y Administración de la Hidroeléctrica Río Hondo S.A., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. Daniel Chávez, rogando oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

ALDERETE, LUCRECIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Sus compañeros de la Central Río Hondo, Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Carlos Pompolo, Alfredo González, Emanuel Brandan, Juan Carlos Chávez, Ariel Cannata, Mario Lazarte, Jairo Salvatierra, Ramón Juárez, José Juárez y Daniel Autalán, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Sr. Daniel Chávez, Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

ARCE, JOSÉ ABEL (q.e.p.d.) Falleció a los 53 años el 17/5/23|. Su esposa, hijos hermanos y nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Las Lomitas Blancas. SERVICIO WADIA NAVARRO OJO DE AGUA. Calle San Martín Nº 288. Villa Ojo de Agua. Tel. 3856402671.

CISNERO DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 77 años el 17/5/23|. Su esposo, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Municipal de Ojo de Agua. SERVICIO WADIA NAVARRO OJO DE AGUA. Calle San Martín Nº 288. Villa Ojo de Agua. Tel. 3856402671.

CLUA,MARIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Su esposa Aldana, sus hijos Omar, Delfi , Agu, Aldana, h./ políticos, nietos, bisnietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio Las Juntas Dto Guasayan .COB NORCEN .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NAVARRO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Su esposa Elsa, sus hijos Eriko y Hernán, sus sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga Dto Silipica. COB NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OLIMA, LUIS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Sus hijos Luis, Soledad, Gabriela, sus nietos y demás fliares., sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Colonia el Simbolar. (Dpto. Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

VÉLIZ, ARIEL ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/23|. Contador Acosta Moisés, CP. Flores Matías y CP. Sirevich Oscar, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.