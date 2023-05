FÚNEBRES | 21 DE MAYO DEL 2023

21/05/2023 - 05:11 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/25/2023

- Haydée Beatriz Cejas

- Luis Ángel Corbalán (La Banda)

- Juan Carlos Suárez

- José Santos Banegas

- María Nicanor Gramajo (Beltrán)

- Diego Rubén Hansen

- Carlos Rodolfo Ferrando (La Banda

- Juan Baltazar Pacheco (Fernández)

- Irma Angélica Coronel

PARTICIPAN DE FALLECIMIENTO

MIRTA LUCIANA VILLARREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/23 y espera la resurrección.

Las mamis del Jardín Caracol de la Provincia de Tucumán : Guada,Maru,Agu,

Cynthia, Meli, Flor,Cami, Pao, Eli y Colo acompañan a Nadia, Franco , Lichi y su familia y rezan por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL CEJAS

FALLECIO20/5/23

Participa con profundo dolor su fallecimiento el Director de la Dirección Gral. de Trasporte de la Pcia. Sr Esteban Ortiz, ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL CEJAS

FALLECIÓ EL 20/5/23

Participan con profundo dolor de su fallecimiento sus compañeros de la Dirección Gral. de Trasporte de la Pcia., ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIC. DELIA TORRESI MASSUH DE RENOLFI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/23 y espera la resurrección.

La comunidad educativa de la ESPEA Nº 1 “Nicolás Segundo Gennero”, despide con profundo dolor a quien fuera su Rectora, Profesora, Amiga y Consejera hasta sus últimos días....y acompaña a su familia en este triste momento.

El piano ya no sentirá tus manos sublimes y únicas... que no solo lo acariciaban sino que ponían vida y nos transportaban a las bellas épocas de los grandes maestros como tú lo has sido para nosotros. Hasta pronto MASTER querida. Trataremos de hacer música como tú nos enseñaste. Abrazo al cielo.

INVITACION A MISA

BERTA ROSA IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/19 y espera la resurrección.

Berta un año más sin vos es mucha la tristeza y el dolor de saber que físicamente ya no estás aquí, ya nada es ni será igual.

Con tu partida se fueron mis alegrías, ahora solo quedan mis recuerdos compañera mía, hermosos por cierto eso lo sabe Dios treinta y tres años juntos en las buenas y en las malas sin separarnos nunca, como no te voy a extrañar. Todos los días le pido a Dios y a la Virgen del Valle por tu eterno descanso y que desde las estrellas donde hoy estás nos ilumines y nos guíes como siempre lo hiciste.

Tu esposo José Álvarez, tus hijos Adriana y José Luis invitan a la misa en tu memoria en la parroquia Santa Rita hoy a las 20 hs. Bº Jorge Newbery.

INVITACION A MISA

JUAN JOSÉ ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

El cielo está lejos pero te sentimos cerca porque nos acompañas cada día de nuestras vidas, fuiste y serás nuestro ejemplo, te amamos y extrañamos mucho.

Su esposa Rosa Sánchez, sus hijas Marcela, Karina, Verónica y Lorena, sus hijos políticos y sus queridos nietos Facundo, Agostina, Valentina, Constanza, Guillermina y Ernestina, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Piedad, al recordarse dos años de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ (Tuna)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/22 y espera la resurrección.

Hace una año de tu repentina partida, cada día duele más tu ausencia y nos consuela el recuerdo de todos los momentos vividos, gracias por el amor que nos brindaste. Por siempre serás nuestra guía y te llevaremos en nuestro corazón. Tu esposa Charito Medina, sus hijas Lucrecia, Nadia y Yudith, hijos políticos Roberto Hoyos y Sergio Galván, tus nietos Agustín, Valentino y Lorenzo, tu madre política, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

BANEGAS, JOSE SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|.Su esposa, Lilia, sus hijos, Liliana, Luis, Carlos, José, Cesar, Mercedes, Claudia, María, Silvina, Andrea, Víctor, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CAMUS, LOLA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. " Ya descansas en las maravillas del Reino de Dios"·. Su hija Mirta y sus nietos Beto y Silvita participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memora. Sus restos son velados en P.L. Gallo sala Nº1 (s/v). y serán inhumados hoy a las 9 hs en cementerio La Piedad.

CAMUS, LOLA ROSARIO (q.e.p.d.) Fallecio el 20/5/23|. Sus hijos Mirta, Silvia, nietos Manuel, Silvina, Macelo, Mariela, Analia, nietos pol. Luciana, Jorge, Silvia y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cemenerio La Piedad. C. de duelo P.L.Gallo 330. SV. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMUS, LOLA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Acompañan con profundo dolor a su querida mamá Lola. Mari González y Nicolás Nassif .

CAMUS, LOLA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. "Que brille para ella luz infinita de Cristo". Lolita fuiste una profesional de la seguridad (cárcel de Mujeres), donde cumpliste tu misión acabadamente. Como esposa, como madre, abuela y bisabuela entregaste todo el amor y dedicación. Como vecina, tu fidelidad fue incondicional. Te quedas por siempre en nuestros corazones. Rezaremos por tu eterna paz. Pedimos resignación para tus deudos. Tus vecinos y amigos de calle Magallanes y Colón flias Ramírez, Gómez, Herrera, Ávila, Stenberg, Sandoval, Saavedra, Nassif, Gamietea. No te olvidarán jamás.

CEJAS, HAYDEE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Sus hijos Carlos y Edgardo, h. pol. Nancy, Marisa, nietos Denisse, Ezequiel, Cesi, Abigail,sobrina Raquel, amigos y vecino Tomas, Chito y Lidia participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CEJAS, HAYDÉE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. "Así como creemos que Jesús murió y resucito, así también Dios levantará a los que murieron en Él". 1º Tes.4:14. Betty querida permanecerás siempre en nuestras vidas. Gracias por tu ejemplo de mujer cristiana participan su partida. Su hermana Margarita Cejas, sus hijas Raquel, Silvia, Anita y Nancy Ruiz y respectivas familias.

CEJAS, HAYDÉE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. " Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque este muerto vivirá; y todo el que vive y cree en mi, nunca morirá". (Juan. 11:25-26). Sus sobrinos Miguel Salvador Cejas y Marta Miranda Martín participan su fallecimiento. Descansa en paz tía Betty.

CEJAS, HAYDÉE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Sus sobrinos Raquel Ruiz, Pablo Mulki, sus hijos Priscila, Martín, Alexia Mulki despiden con mucho amor a la querida tía Betty.

CEJAS, HAYDÉE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Querida tía Betty: "Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu fidelidad". Salmo 108.4. Flia. de su hermano Abraham, sus sobrinos Miguel, Oscar y Mónica Cejas y sobrinos políticos Ester, Abraham, Horacio, Daniel, Alejandra, Florencia.

CEJAS, HAYDÉE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia." (Filipenses 1:21)

Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en tan difícil momento.

CEJAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Su esposa Adelaida Pereyra, hijos Maria, Fernando, Alejandra, h. pol. Soledad, Carlos, Anibal, Leo, nietos Lucas, Josefina, Candela, Rocio, Tobias, Ignacio, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO HAMBURGO S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, IRMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Sus hijos Mónica y Sandra, sus nietos Catherine, Santiago, Nahila, Jessica, Rodrigo, Agustina, sus bisnietos Guillermina, Geraldine, Génesis , Asaf y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Descanso. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Graciela de Karam, participa el fallecimiento de su amigo Nene y acompaña a Doly, hijos y nietos en estos momentos de dolor.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. "Los Justos están junto al Señor". Pía Urueña, Marcela Rafael, Lisi Cisneros, Marta Chedid, Liz Larcher y Sandra Clavero lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija Fabiana, a Doli y demás familiares en estos momentos de pesar.

FERNÁNDEZ ALBALÁ, CARLOS CLEMENTE (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Nora R. Rafael de Jiménez participa en oración el fallecimiento de su muy estimado ex vecino Nené. Acompaña con cariño a su esposa Doli y a sus hijos Sandra, Fabiana y Ariel. Ruega por su paz eterna, consuelo y fortaleza para su familia y afectos.

HANSEN, DIEGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Su esposa, Blanca, sus hijos, Antonio, Pablo, Cristina, Lorena, Ariel, Martin, nietos, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio de Fernández - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

MEDINA, RAMÓN DELMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Sus ex compañeros de la Asociación Bancaria participan su fallecimiento, recordándolo por tantos años de trabajo. Lescano Mario, Torres Walter, Luna Manuel, Larrosa José y sus respectivas familias. Acompañan en el dolor elevando oraciones en su memoria y eterno descanso.

PAPPALARDO, DANIEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Daniel Pappalardo y acompañan en el dolor a su hijo, Rodrigo Pappalardo, alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

RÍOS, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 18/5/23|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Sus primos hermanos Segundo Chavez, Nora Chavez y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SEIJAS, RAÚL ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Las amigas de su hija Angie, Roxana Corvalán, Cecilia Manzur, Anita Drube, Muñe Zarate y Tere Eberle, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento.

SUÁREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Su esposa Maria Angélica Tevez, sus hijos Rodrigo, Franco, Juan Carlos, hijos políticos Inés, Valeria, sus nietos Emanuel, Federico, Isabella, Facundo y Thiago y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad.

SUÁREZ JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Su esposa Maria Angelica Tevez, sus hijos Rodrigo, Franco, Juan Carlos, hijas politicas Ines, Valeria, nietos Facundo, Emanuel, Thiago, Federico, Isabella y demas familiares, Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en Cementerio La Piedad, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. "Hasta siempre querida prima Neley". María Esther Brander, sus hijos Cecilia, Gabriela y Rodrigo te despiden con profundo dolor y acompañan a querido Marcelo y a sus hijos Mariano, María José, Junior, en este momento doloroso. Dejas una hermosa y marcada huella en nuestros corazones.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Querida Neley" te despido con profundo dolor y abrazo a Marcelo y flia. en este difícil momento. Ernesto Cudmani.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Clara López Pasquali de Araya, sus hijos María Paula Araya, Enrique Araya y María del Rocío Araya con sus respectivas familias, acompañan a sus hijos, esposo y demás familiares en este triste y difícil momento y la despiden con mucho dolor. Rogando pronta resignación para su familia, piden oraciones en su memoria y que brille para Ella la luz que no tiene fin.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Quien paso por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad. Con profundo dolor despedimos a nuestra querida y admirada Neley. Nuestro sentido pésame a su esposo Marcelo Renolfi e hijos Mariano, María José y Junior. Sus amigos Amanda Ávila de Thren y Prof. Dr. MartÍn Thren.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus amigos lucrecia Garcia, Marcela Garay, Fernanda Perez y Eduardo Bucci. Besos al cielo.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. Compañeros y ex compañeros de Tesorería del Poder Judicial de su hijo Marcelo lamentan su partida y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

TORRESI MASSUH, DELIA ADELA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/23|. La compañera de trabajo, de su hijo Marcelo: María Virginia Reimondi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre.

VILLALBA, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. " No ha mejor consuelo y el lugar mas reconfortante que los brazos de un hermano, ahora se que me mandas abrazos desde Cielo. Te extrañamos".Sus hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Santuario Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

VILLARREAL DE NAVARRETE, MIRTA LUCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Alfredo (Poroto) Mansilla y familia, acompañan a su esposo Oscar Navarrete e hijos en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ, SEGUNDA (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Su hijo Javier Jorge, Macarena Ayunta y Ana Victoria invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá". Tus padres Meme y Raúl, hermanas Natalia y Melina invitan a la santa misa de hoy horas 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón y unidos en oración rogar por tu eterno descanso, a 18 años de tu partida a la Casa del Padre.

TEJEDA, MARTÍN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/13|. Cuánto dolor nos dejó tu partida Martín, sé que allá ya no sufres y estás feliz con tu amada mamá. A pesar de que te fuiste hace 10 años, estás siempre presente en nuestro diario paso por esta vida. Tu esposa Erika, tus hijos Fiorella y Emilio, tu padre Fito y tus hermanos recordamos tu memoria en cada reunión familiar. Gracias por ser un ser tan maravilloso, un inmenso y grandioso padre, un hermano ejemplar y el sostén de tu padre, el compañero de buenos y malos momentos vividos. Te amamos... hasta nuestro próximo encuentro. Te amamos Martín. Elevamos una oración en tu querida memoria.

ARGAÑARAZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Su esposa Maria Josefina, sus hijos Ana Maria, Zulema, Marisa y Claudia, nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán velados y sepultados en el cementerio Aires del Pinar. Impulso Serv. Soc. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Su hermano Carlos Carmona, su esposa Mabel Joge, sus hijos Carla, Noelia, Samanta y Rocio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Descansa en paz querido José y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus primos hermanos: María Selva, Reina Margarita y José Roque Gallego Carmona, sus primos políticos Juan José Vallé y Marta Inés Díaz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Los miembros de la comision directivas de la Asociacion Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, acompañan a la familia Carmona en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. El Centro Especial de Capacitacion Laboral y Terapéutico de ASPADI, acompaña a la familia del alumno Fabio Carmona ante esta pérdida y elevan oraciones por su memoria.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Luisa Jorge, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Juan Carlos Egea y flia, participan su fallecimiento y acompañamos a sus familiares, pidiendo a Dios resignación para sus seres queridos.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Cristian Egea y familia, participan con dolor su fallecimient, acompañando en este momento de pesar a su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CARMONA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/23|. Sus compañeros de de 5to año A. Promocion 1971de la Escuela Normal Gorostiaga de La Banda. participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Amelia y sus hijos Ivana y Pablo y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Su esposa Francisca Jiménez, sus hijos Marcelo, Jorge, Juan, Andrea, Claudia, hijas/ pol, Noelia, Marisa, Karina, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. COB NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

CRAPANZANO, GUSTAVO ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio el 19/5/23|. Su tio Juan Carlos Figueroa, sus primas Analia, Valeria, Ivana y Hernán Massaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

FERRANDO, CARLOS RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Sus hijos Olga, Claudio, Pamela y Javier, sus hijos pol Edgar, Alejandra, Gastón y Bárbara y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumado hoy a las 15 en el cementerio Jardín del Sol. . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UGALDE, NOEMÍ ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/05/23|. Guido Gallego y familia, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

UGALDE, NOEMÍ ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/05/23|. Sus amigos Juan Manuel, Jovita, Martin y Lujan Carabajal y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogando a Dios su descanso eterno y fortaleza para su familia.

UGALDE, NOEMÍ ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/05/23|. Neneca Prola de Irurzun y Bambina Prola de Vidal con sus flias. participan con dolor el viaje eterno de Noemí y abrazamos a sus hijos y esposo con mucho cariño. Que descanse en paz.

UGALDE, NOEMÍ ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/05/23|. Directorio, cuerpo médico y personal sanatorio Jozami SRL participa con profundo dolor la pérdida de la esposa del Dr. Sánchez. Se eleva una oración en su memoria.

UGALDE, NOEMÍ ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/05/23|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". El servicio de Radiología de la Clínica Yunes participa el fallecimiento de la esposa de su compañero Dr. Sánchez y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GRAMAJO, MARÍA NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Sus hijos Raúl, Graciela, Rocota, nietos Rosa, Oscar, Soledad, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11,30 hs en cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PACHECO, JUAN BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|. Su esposa Aidée Antonia Ponce, sus hijos Gabriela, Lorena, Verónica, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, Sus restos serán inhumados hoy en Cementerio Cristo Redentor. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.