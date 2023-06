FÚNEBRES | 1 DE JUNIO DEL 2023

01/06/2023 - 02:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/05/2023

- José Hugo Della Rosa (Bs.As.)

- Hebe Malta Centeno (La Banda)

- Carlos Eduardo Corral

- Josefa Peralta (La Banda)

- Fidelina Aidée Gómez

- Franklin Ariel Almaraz (La Banda)

- Elvira Reynaga (Loreto)

- Magdalena del Valle Castillo

- Marta Yris Almaraz

- Ariel Oscar Toloza

- Juan Carlos Villavicencio

- Reina Margarita Giménez (La Banda)

- Orlando Umlandt

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ HUGO DELLA ROSA

(q.e.p.d) Falleció el 30/5/23 en San Isidro, Buenos Aires.

Sus hermanos Andrés Ernesto Della Rosa y familia, y Mercedes Ana Della Rosa, despiden con profunda tristeza al querido Hugo, acompañando con el cariño de siempre, en estos momentos de dolor a su esposa, hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones para una cristiana y pronta resignación de todos sus afectos y para que su alma descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN. CARLOS ÁNGEL ALLONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

María Estefanía de La Llama de Olmedo y sus hijos Mariana y Miki, Andrea y Juan Pablo, Daniela y Andrés, Agustín y Adriana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA DE LAS MERCEDES CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

La escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba UNC. Acompañan el dolor de la vicedirectora Prof. Lic. Mónica Brizuela y su hermano Guido Brizuela en el fallecimiento de su madre. Sinceras condolencias a sus nietos y familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA CECILIA JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

Los compañeros de trabajo del Juzgado de Paz Letrado de 3 Nom.de su hermana Dra. Adela Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN E INVITACIÓN A MISA

LIÓN ALYAZIJI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/5/22 y espera la resurrección.

Su hermano Mofid Alyaziji, su esposa Vanessa Cura y su hija Sharlott participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano Leon Alyaziji en Alemania .

Elevan oraciones en su memoria e invitan a la misa que se oficiara en la iglesia Ortodoxa San Jorge el día domingo 4/6/2023 a las 10.30 hs .

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIÓN ALYAZIJI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/5/22 y espera la resurrección.

“Descansa en el Reino de Dios”.

Su tío Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila ySaid participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

RAMÓN MORÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/21 y espera la resurrección.

Amor mío mi Negro querido hoy hace dos años que Dios quiso llevarte con El, no hay día en que no recordemos con ese mismo amor que nos tuviste, nos haces mucha falta, tu ausencia duele muchísimo, pero sabemos que gozas de la paz eterna. Estamos infinitamente agradecidos por todo lo que nos diste, protégenos y guíanos como hasta hoy. Te amamos profundamente y será hasta nuestro reencuentro. Su madre Paula Noriega, su esposa Nora Acosta, sus hijos Anahi y Braian, Gabriela y Agustín Morán, sus adorados nietos Fabricio y Máximo, y su familia política lo recuerdan con inmenso cariño. Elevamos oraciones a su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

SEGUNDO ALFONSO MANSILLA (Soco)

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 1/6/22 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que te fuiste de esta tierra, pero siempre se percibe tu presencia y con el corazón entristecido rezamos por tu eterno descanso.

Tu esposa Sara Rosa Yrene y tus hijos: Pelado, Sandra, Tati, Chini y tus hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano.

INVITACIÓN A MISA

MAGDALENA GÓMEZ DE GARAY (Perla)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 01/02/23 y espera la resurrección.

Estás muy presente en nuestro día a día, tu ausencia duele mucho. Te damos gracias por el amor y la dedicación que nos has dado. Al cumplirse el 4° mes de su fallecimiento su esposo Enrique, su hijo Ariel y su nieto Pablo Garay, invitan a la misa de hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ORACIÓN

Oh bendita y milagrosa DIFUNTA CORREA protectora de los desamparados que sufren y lloran ruego te dignes escuchar mis oraciones y suplicas y por intermedio de nuestro Señor JESUCRISTO me concedas la gracia que hoy te solicito en mi oración muy humildemente (pedir la gracia)y me protejas en los dificiles caminos de la vida.

DIOS Te salve MARIA Llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre JESUS

SANTA MARIA Madre de DIOS Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte

AMEN

Agradezco DIFUNTA CORREA por la gracia concedida con Constantino

Miriam Fanny Zerda

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Participan los amigos de sus hijos Andrea Achari y Julio Ferreyra Marcos.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos, nietos y familia, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Teté, y ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Carlos Pandolfi y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Martin y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. José Gubaira y su esposa Dominga Auat de Gubaira e hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Cuqui, haciendo llegar a su esposa Tete, hijos y nietos muestras profundas condolencias. Pedimos Oraciones por su Memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, hijos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Teté y familia, amigos y vecinos de tantos años. Ofrecen oraciones por el eterno descanso de Kuki.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Felicitas Martilotti y Norberto Scaraffía, y sus hijas Felicitas y Rocío y sus respectivas familias, lamentan su fallecimiento y acompañan a Teté y a sus hijos en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Margarita Zaín Fernández junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña participan con pesar su fallecimiento. Acompañamos a su esposa Teté, a su hija Pía, a su nieta Martina y demás familiares en estos momentos de tanto dolor.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Carmen Poidomani y sus hijos Ignacio y Desirée; María Eugenia Poidomani y sus hijas Andrea y Melisa; y Ana María Poidomani participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La comision directiva y afiliados de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia María Pía Allones. Se ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. CPN Raúl Alberto Cristofoli y flia participan con profundo dolor y tristeza la partida a la casa del padre de su querido amigo y colega Kuki. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios por la aceptación y fortaleza de su familia.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Santiago Olmedo, María Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago y Alicia Díaz Fernández, María Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini y Eugenia y Fernando Bravo de Zamora participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a Teté y familia en este momento, y ruegan oraciones a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine e hijos participan con pesar su fallecimiento y piden resignación para su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Maria del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Luis Abalos, Maria Elida Cerro y sus hijos, Guadalupe y Fernando Drube, Candelaria y Luis Asis, Mini y Juan Jose Gauna y Martina Abalos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Socios, gerentes y personal del sanatorio Norte participan del fallecimiento del padre del Dr Juan Pablo Allones y elevan oraciones a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Bucky Lescano y Carlos Juaquín Pedro participan el fallecimiento del papá de su amigo Juan Pablo. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALMARAZ, MARTA YRIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijos Analia, Gustavo y Juan, sus hijos políticos , nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

ALMARAZ, MARTA YRIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Mariana Gómez, Lorena Gómez, Andrea Díaz y sus respectivas familias acompañan a su amigo Gustavo en este doloroso momento.

ALVARADO, JULIA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/23|. El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE - Sgo. del Estero, despide con profundo dolor a nuestra afiliada quien compartió gratos momentos vividos, acompañamos a sus familiares con gran sentimiento.

ALYAZIJI, LIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su hermano Rufail Alyaziji y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en Alemania. Eleva

ALYAZIJI, LIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Señor ya está ante ti recíbelo en tus brazos . Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Moufid y a toda su familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Fallecio el 30/5/23|. Su hermano Luis Alberto, su hna. pol. Mirta Amil Feijóo, sus sobrinos Mario y Andrea, Seiho y Marcela, Haruko y Mitsuki, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Kio y acompañanan a su esposa Anita, a sus hjos Adolfo, Soledad, Adrián y Romina y sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Elevamos una oración en su querida memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus amigos Elena, Andrea, Mara y Valeria Achari; y sus respectivos yernos Julio y Juan Manuel y Ariel participan su fallecimiento.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Señor ya está en su casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adrian Asato en tan difícil y doloroso momento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Piedad. Ruegan Oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Piedad. Ruega Oraciones por el eterno descanso de su alma.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Personal Administrativo, Técnico y de Obra de empresa CONORVIAL S.A. participan con pesar el fallecimiento del padre de su compañero Adrian Asato y acompañan a el y a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos, nietos y bisnieto participan con dolor el fallecimiento de nuestro vecino, acompañan a Anita, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Miriam del Valle Amil Feijóo y flia participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su hermano político Luchi Asato y acompaña a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Blanca de Amil Feijóo, sus hijos Mirta, Tati, Miriam y Susana y demás familiares participan el fallecimiento del hermano de Luchi Asato. Acompañan en este momento de tanto dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Susana Amil Feijóo e hijos participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Kyo. Acompañan a su esposa Ani y sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Personal directivo, docente, administrativos y de maestranza de la escuela de Capacitación Nº 16 participa con profundo dolor el fallecimiento del ex docente Adolfo. Se ruega una oración en su memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Que nuestras condolencias porten consuelo y nuestras oraciones aligeren el dolor por esta pérdida". Esc. Florencia Lopez Castro y todos los ex compañeros de su mama Nieves Celestina Martinez (Gringa) de la Dirección General de Catastro de la Provincia participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. " Gringa, hoy y siempre, que los recuerdos de amor hacia tu hijo te traigan paz, consuelo y fuerza". Tus Ex compañeros de la Dirección General de Catastro de la Provincia, C.P.N. Pablo Garzòn, Lic. Marìa Cristina Camacho, C.P.N. Mauricio Rodolfo, Manuel Nieva, Mònica Pages, Viviana Herrera, Oscar Soria, Raùl Diaz y Francisco Díaz participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Ruego al Señor les conceda la Paz y bendiga a toda la familia en estos tiempos de duelo por la partida de Gustavo". C.P.N. Pablo Garzòn acompaña en estos tristes momentos a su Ex Compañera Nieves Celestina Martinez por la pérdida de su hijo y ruega se eleven oraciones en su memoria.

CÁRDENAS DE LEDESMA, ALICIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Patricia Fallon e hijos Mariana y Javier, Benjamin y Augusto Feijóo y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Cuca, Roxana y familia en este momento de dolor. Elevando oraciones en su memoria.

CÁRDENAS DE LEDESMA, ALICIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Vecinos de la Torre MTA 9 del Barrio Belgrano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cuca, Roxana y familia en ese momento de profundo dolor. Elevando oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su sobrino Omar Franklin Alvarado y esposa participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mónica y Guido, nietos, bisnietos y demás familiares en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Gladys Perez de Barrera y sus hijos Lucky, Luis y Liliana con sus respectivas flias, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga- hermana Nena, con quien supo compartir momentos de alegria y felicidad durante su adolescencia y juventud. Que Dios nuestro Señor la reciba en sus brazos, le de el descanso eterno y consuelo y resignacion a sus hijos, nietos y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Querida amiga y vecina: Con profundo dolor y estupor siento mucho tu tarea al frente de tamaña enfermedad. Son poco los que hacen todo lo vos has hecho. Hoy ya estás al frente de Jesús, rindiendo un examen del que no puedes escapar. "Tu aprobado" es seguro y El te llevará al mejor de los lugares donde disfrutarás de la presencia de amigos y familiares. Descansa en paz querida amiga. Oscar "Kanky" Stenberg y Nélida Bertuzzi.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Claudia Vazquez de Mulki y familia participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Mónica orando por consuelo y fortaleza en estos momentos de dolor.

CASTILLO, MAGDALENA DEL VALLE ( q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijos Marta y Armando su nieta Laura Sofía Rodríguez y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 15 horas en el cementerio la Piedad. Cob. Mutual Cabildo Abierto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORPUS, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/05/23|. La comunidad educativa de la escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano participa el fallecimiento del padre de la Prof. Mariela Corpus y acompaña a la flia en estos difíciles momentos.

CORRAL, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Su esposa María Mercedes Negri, sus hijos Carlos, Teresita, Rafael Corral, su hija política Blanca ,nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio El Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERREYRA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE- Sgo. del Estero, acompaña a la Profesora de Pintura (Alejandra Ferreyra) en este profundo trance de perder a su padre, a su flia., y a todo su entorno. Elvamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FIDELINA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus hijos Ricardo, Edith, Graciela, Walter, sus hijos políticos Lorena, César y Esteban, sus nietos, bisnietos, sus hermanos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de el Deán Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Lic. Maria Ines del Rosario Suarez y sus hijos: Luis A. Bravo y flia,; Prof. Florencia Herrera y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y vecino Cacho. Ruegan una oración en su memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Shanko SRL, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la famiila en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano, participan el fallecimiento de su tía Blanca y acompañan en el dolor a su sobrina Sara y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Quienes te conocimos guardaremos por siempre tu recuerdo en nuestros corazones tía Blanquita". Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos, nietos, bisnieto y demás familiares participan con mucho dolor su fallecimiento, acompañan a sus sobrinos y especialmente a Saru, elevamos oraciones en su memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La comisión directiva de la biblioteca Popular AgustínÁlvarez participa el fallecimiento de su socia Blanquita, y acompaña a su familia en este doloroso momento.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Acompañamos con mucho cariño a nuestras amigas Nene y Moñita y a sus hijos por el fallecimiento de su querida tía Blanquita, que ya descansa en la paz del Señor. Nacha, María Angélica, Mercedes, Anita, Pupi, Chini, y Graciela. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Yo confió en ti Señor, confió en tu palabra". Querida tía Blanquita, fuiste un ser de luz, Dios te reciba en tus brazos". Silvia Llugdar, sus hijos María Natalia Ugozzoli y Marcelo Figueroa, Marío Franco Ugozzoli y María Luz Contardi; María Florencia Ugozzoli y Gastón Eljure, Pablo Valentín Ugozzoli y Gianina Mateuchi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "¡No gima, no llore mi santa maestra: no todo en el mundo del todo se va; usted será siempre la brújula nuestra. ¡ La sola querida segunda mamá!. Noemí de Cerrizuela y sus hijos Liliana, Betty, Cristina Marta y Rubén participan con profundo dolor la partida de nuestra querida maestra Blanquita. Acompañamos a sus familiares en estos momentos de dolor "Brille para ella la luz infinita".

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia". Chini Habra Fernández participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su flia en estos momentos de dolor.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El Centro Amigos del Ciego lamenta profundamente el fallecimiento de Blanquita. Fue secretaria de esta institución y gran colaboradora durante muchos años. Saludamos con afecto a sus familiares y rogamos al Señor por su descanso en paz.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. La comunidad educativa de la escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano participa el fallecimiento del padre del Prof. Claudio Montenegro y lo acompaña en el dolor.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Los ex integrantes del equipo de Natación de la escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano participan su fallecimiento y acompañan al querido Claudio en este difícil momento.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Sus vecinos y amigos Carlos Tahhan, Dolores Segura y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones a su memoria.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Miguel Ángel Giuliano, su esposa Teresita junto a sus hijas y flias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Azucena del Valle Sarquis y sus hijos Oscar Rodolfo Sánchez, Mónica Teresita Sánchez, Rada Bettina Sánchez y sus respectivas familias despiden con mucho cariño a nuestro amigo Cesar y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su madre Ana, su hermana Adela y familia, Lidia Aragón y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados. Elevamos oraciones en su memoria.

PÉREZ, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus tíos Chocho Abregú y Juana Suárez y sus primas acompañan a Manuel Bellido y flia. en tan doloroso momento por la pérdida de su Sra. esposa. Rogando oraciones por su eterno descanso.

RISSO PATRÓN, ALEXIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bahía Blanca el 31/5/23|. Su tía Lidia, sus primos Hernán, Juan Pablo Risso Patrón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

RISSO PATRÓN, ALEXIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bahía Blanca el 31/5/23|. Ale querida, hoy sentimos un profundo dolor por tu partida, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Sus primos Juan Pablo y Alicia y sus hijos María Laura y Pablo Risso Patrón, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

RISSO PATRÓN, ALEXIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció en Bahía Blanca el 31/5/23|. Elsa Risso Patrón de Mosca, sus hijos Luis, Carlos, Cecilia y Silvia participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Alexia en la ciudad de Bahía Blanca. Que el Señor la tenga en su gloria celestial y brille en su reino como un ser de luz. Que su esposo e hijos Salvador y Juan Cruz tengan una cristiana resignación.

TOLOZA, ARIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hermanos Dani, Roxana, Zuly e Ivonne y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 12 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

UMLANDT, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijos Natalia, Sebastian y Javier, sus hijas pol Romina y Bárbara y sus nietos Malena, Sothia y Brunito, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLAVICENCIO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 31/5/23|. Su hijo Alejandro, sobrinos Martín, Claudia, Rodrigo, Viviana, sobrinos pol. Sandra, Andrés, José Luis y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cement. Pque. de la Paz. casa duelo P.L. Gallo 330, s.v. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

ALMARAZ, FRANKLIN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Su esposa Silvia, sus hijos Nicolás y Franklin, sus nietos Nhemias y Emanuel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CENTENO, HEBE MALTA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijos Yenny, Mario, Lolita, Jose Robles h. /políticos Gabriel, Lorena, Emilse , sus nietos Anabela, Leandro, Lautaro, Tuana, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Clodomira .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CENTENO, HEBE MALTA (Teté) (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Viviras en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Su vecino y amigo Luis Orlando Rojas y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

GIMÉNEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijos: José y Liliana y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia.

GIMÉNEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Su hija Liliana Chávez, su hijo político Federico Ávalos, su nieta Consuelo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serás sepultados hoy en el cementerio La Misericordia.

GIMÉNEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció 31/5/23|. Sus hijos Lili, Chiky, Chavez, ahijado David Acuña, hna. Yolanda, nietos Agustin, Milagros, Consuelo, Ignacio, Bruno, Matheo, Ángel, h. pol. y demás fliares. participan su fallec. sus restos serán inhumados en cement. La Misericordia hs. 11 casa duelo Uriarte 558. s.v. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

GIMÉNEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Su hermana Yolanda Giménez e hijos Iris, Reina, María y David y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz eterna".

GIMÉNEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Su sobrina Iris Martínez e hijas Florencia, Camila y Narella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz eterna".

GIMÉNEZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus consuegros Oscar Ávalos y Marta Abdala, sus hijos Anahí, Ricardo, Federico y Liliana participan con pena su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan dolorosos momentos. Ruegan oraciones a su muy querida memoria.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Berta Dominguez de Arjona, sus hijos Héctor, María Silvia y Noelia, participan el fallecimiento de la hermana de su estimada vecina Adela. Ruegan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignacion para los hijos de Cecilia y demás familiares.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Liliana Eberlé, Gustavo Panario y sus hijos Nicolas y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Dra. Adela Jorge y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Miguel Tejera, Maria Rufino y su hijo Miguel. Acompañan a su familia en tan duro momento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijos Claudia, Diego, hijos pol, Julio, Milea, sus nietos Marín, Elian, Gael, Santino y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

HERRERA DE RUIZ, GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Griselda Diaz y familia,participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA DE RUIZ, GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Raúl Miranda y familia, acompañan a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE RUIZ, GABINA (q.e.p.d.) Falleció 30/5/23|. Las compañeras su hija María Julia Ruiz, del Jardín Crisol Nº 70 participan el fallecimiento de su señora madre, la acompañan en este momento de dolor. Elevan oraciones en su queirda memoria.

REYNAGA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Personal Directivo y Docente de la Escuela Nro 653"Bartolomé Escobar" ,de El Fisco de Fátima, Dpto. Jiménez participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre del compañero Rodolfo Salto. Ruegan una oración en su memoria.

SANTOS, NILDA GEORGINA (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/30|. Chiqui Abdala y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, NILDA GEORGINA (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/30|. Querida amiga: Tu amiga de toda la vida. Despide con mucho dolor tu inesperada partida al Cielo. fuiste el Sol para tu hogar, no soportaste la muerte de tu buen esposo Juan y a pocos días te reunes con El. tu sonrisa, tu bondad, tus sabias palabras, tu cariño, solidaridad que brindabas con gran generosidad a todos tus familiares, hermanos, sobrinos, nietos Nenina, Miguel, Graciela, Claudia, Mariano, Anabella, Florcita y sus hijitos María Elena, Sonia, Andrés, Georgina esposo e hijos. Tu hija politica Claudia y nieto Juan Ignacio. Fuiste la guia en sus vidas y ellos llenaron de amor tu vida, supieron responder a tu entrega incondicional. La Comunidad toda, la Iglesia no fueron ajenas a tu entrega fecunda Beba. Descansa en paz, cumpliste tu misión en este mundo. Siempre te recordaremos. Ana Robles de Fernandez y familia.