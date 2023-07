FÚNEBRES | 16 DE JULIO DEL 2023

15/07/2023 - 22:52 Funebres

FALLECIMIENTOS 16/7/23





- Miriam Mercedes Vaulet (La Banda)

- Rita Gricelda García

- Elizabeth Magalí Paz de Luna

- Luis Rogelio Santillán

- Juana Adela Alejandrina Lavergne de Gallo

- Zulema Isabel Cortez de Carabajal

- José Vicente Ibáñez

- Rubén Eduardo Gómez

- Héctor Arnaldo Coronel

- Amancio Guillermo Campos

- Noemí del Valle López

- Irma Rosa Ávila

- Ramón Rosa Moyano (La Cañada)

- Nivia Contreras (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOÍSA ROSALINDA (q.e.p.d.)

Se durmión en el Señor el 13/7/23 y espera la resurrección.

Naciste en las maravillas-San José de Flores. Mami: Tan hermosa joven y ya comenzabas a trabajar de maestra en zonas rurales que te brindó la mayor oportunidad para convertir las debilidades en fortalezas en cada niño. Trabajar en el campo significa dar mucho más que educar y transmitir conocimientos, eras tutor legal lo que implicó estar atenta a mas cuestiones, ver si estaban enfermos, tristes, felices, si había algún problema. Ser maestra rural fue para vos una bendición, estuviste a lado de cada niño de campo para describir sus virtudes habilidades, sueños y acompañarlos a crecer, descubrir y aprender, siempre respetando sus tiempos y limitaciones, les inculcaste respeto, responsabilidad y solidaridad enseñándoles que todos somos iguales y la vida está llena de cosas lindas para descubrir. Fuiste feliz siendo maestra te lleno el corazón y te lleno el alma, en el campo no había agua, electricidad pero había grupos humanos a la orden del día para ayudar. Trabajaste con mucho esfuerzo para brindarles a tus alumnos otras perspectivas mostrarles otros horizontes de cómo puede ser sus vidas fuera del campo. Los motivaste a seguir estudiando y profundizando lo que querían ser. Luego fuiste madre de tres mujeres Elizabeth, Gabriela y Mariana y nos diste todo, trabajaste 60 años para la Educación. La vida te premió con nietos Rodrigo, Martin, Lourdes y Pedrito, luego vieneron los bisnietos Martina, Pía y la pequeñita Ámbar. Te despedimos ya a los 83 años bien vividos como vos decías. Te honramos, estamos agradecidos por todo y siempre te recordaremos hasta el fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lic. GABRIELA RAQUEL VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Seño r el 14/7/23 y espera la resurrección.

Gaby “la rubia” que con tu alegría, tu sonrisa y tantas carcajadas contagiosas nos hiciste transitar maravillosos momentos en familia y junto a todas tus amistades, nos quedamos en este plano terrenal los que somos serios, correctos, prolijos, honestos, pero sin vos todo esto valioso no es suficiente para estar pleno, porque falta la gracia, la chispa, la alegría, que brindabas naturalmente porque era tu esencia; vibrabas diferente y no entendíamos tu carácter tan único y especial para luchar contra esa dolorosa enfermedad. Hoy nos quedamos en este mundo los serios, los prolijos, los honestos, los que no sonreímos porque no tenemos gracia sin vos y seguro que nunca podrás ser reemplazada por nadie; porque eras única e irrepetible, con tu luz y tu forma de bailar, sabías perfectamente como ser feliz aún en medio de la adversidad y hasta el último minuto se notó tu fortaleza de león frente a un cáncer.

No se necesita una insignia en el pecho para ser considerada honorable, ni tampoco un apellido importante, vos por luchar con ese terrible monstruo llamado cáncer, te has ganado el honor de ser una gran persona de las más valiente que yo haya conocido en mi vida. Me siento orgullosa de ser tu hermana y despedirte con todos los honores que tu persona merece.

Tu hermana Dra. Mariana Alejandra Brandán y Elizabeth Villalba, te despide rogando por tu descanso eterno junto al Padre Celestial y a María Santísima.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOÍSA ROSALINDA BRANDÁN - GABRIELA RAQUEL VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/7/23 y el 14/7/23 y esperan la resurrección

Estudio Marval O’Farrell Mairal, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre y hermana respectivamente de nuestra colega la Dra. Mariana A. Brandán, elevamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOÍSA ROSALINDA BRANDÁN - GABRIELA RAQUEL VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/7/23 y el 14/7/23 y esperan la resurrección.

BIMBO ARGENTINA acompaña en este momento difícil a nuestra gerente financiera Dra. Mariana A. Brandán, acompañamos a su familia y elevamos oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOISA ROSALINDA BRANDÁN - GABRIELA VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor 13/7/23 - 14/7/23 esperan la resurrección.

“Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”. Mateo Cap. 5 Versículo 3.

Mami y hermana Gabriela ruego que gocen de la felicidad plena que es concebida por Dios-

Su hija Mariana, Maximiliano Valente y su nieto Pedrito, te despedimos. Las despedimos y elevamos oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOÍSA ROSALINDA BRANDÁN - GABRIELA RAQUEL VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/7/23 y el 14/7/23 y esperan la resurrección.

“Dichosos los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios”.

La familia Valente: Maximiliano, Gianluca junto a Carmen Vielman, acompañan, consuelan a Mariana junto a toda su familia en este momento, guardando en su corazón los recuerdos de familia compartidos. Elevamos oraciones en sus queridas memorias.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOÍSA ROSALINDA BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmión en el Señor el 13/7/23 y espera la resurrección.

Abuelita sos mi Tuti la de los abrazos apretados y premios sin realizar tarea, las cartas que me escribiste para mis cumpleaños donde me decías que sea feliz y otras cosas más que iré aprendiendo a descubrir.Te siento en el viento, te veo en las estrellas en el Cielo, en el mar, sos un diamante para mí, te buscare en el Arco Iris y las Auroras Boreales que tan lindas son, te amo. Pedrito Valente.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELOÍSA ROSALINDA BRANDÁN - GABRIELA RAQUEL VILLALBA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/7/23 y el 14/7/23 y esperan la resurrección.

Las honro, las respeto y las bendigo en este viaje hacia la eternidad. Su hija Elizabeth Villalba, su nieto Martin Villalba; su esposa Gabriela Cano, su bisnieta Ámbar Villalba.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ARNALDO CORONEL (Chochi)

(q.e.p.d.). Se durmió en el Señor el día 15/7/23 y espera la resurrección.

“No hay ausencia cuando tu llenas todos los espacios de nuestros corazones. Se acabó tu recorrido por este mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor con el consuelo de que empieza una nueva vida al lado del Señor.” Su esposa Dora Pérez, sus hijos Sandra y Walter (Aldo), su hija política Amanda, sus nietos Gonzalo, Mayra, Gastón, Cristian, sus bisnietos Daira, Axel, Francesca, Noah participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:00 hs, en el cementerio La Piedad.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR ARNALDO CORONEL (Chochi)

(q.e.p.d.). Se durmió en el Señor el día 15/7/23 y espera la resurrección.

Dios misericordioso, pongo en tus manos a mi esposo, concédele la paz eterna y recíbelo en tus brazos. Su esposa Dora Rosa Pérez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su descanso eterno.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA MABEL LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/23 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participa con dolor el fallecimiento de la hermana de la empleada Silvia Luna. Elevan oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

JAIME ROBERTO ANTONIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/23 y espera la resurrección.

"Siempre estarás en lo más profundo de nuestros corazones. Ya descansas a la par de Dios, al que tanto adorabas y agradecías día a día".

Elsa Prados, sus hijos Sebastián y Maximiliano, hijas políticas Belén y María José y nietos Luz y Valentino agradecen a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa a celebrarse hoy domingo a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.





RECORDATORIO

SUSANA FORTUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

Perderte fue uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, pero haber compartido nuestra vida con vos, ha sido una de las cosas más increíbles, que nos ha sucedido. Descansa en paz hermana.

Tus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos, primos, cuñados te recordamos siempre con mucho amor.

Ruegan oraciones en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ISABEL DEL CARMEN IBARRA (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

Querida Lita a 9 días de tu partida al reino celestial. Se nos hace muy difícil asimilar tu partida. Nosotras extrañamos todas tus ocurrencias, tu risa y picardías. Siempre estará esa silla vacía en nuestros encuentros. Será imposible no empañar nuestros ojos de lágrimas. Nosotras tu grupo de “Las Amigachas” pedimos Dios y a la Virgen por el eterno descanso de tu alma invitando a la misa el día domingo 16 de julio a las 17 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Livia Domínguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Alejandra y elevan una oración en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Dr. Daniel Escobar Correa lamenta profundamente su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus tías José Ruiz y Elvira Feijóo y familia participan con dolor la partida de su sobrino Unchi. Elevan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus tíos Ema Ruiz, Fofi, sus primos Mikoka, María José, Juan Manuel, Canela, Facundo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Unchi. Elevan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Rodo, sus hijos Celeste, Nicolas, Emanuel y personal del Bar Tercer Tiempo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. "Señor: Unchy ya está ante Ti. Recíbelo en tu Reino de Misericordia, de Paz y de Amor, permítele gozar de la Vida Eterna". Los amigos de sus padres: Gringo y Negrita; Dorita y Negro Herrera, participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Hacemos oraciones a su querida memoria

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pesce, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en ese dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Susana Barey, Marcela Azar Monicci y Analía Maldonado participan con profundo dolor su fallecimientoy acompañan a su amiga Alejandra y a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Dr. Ernesto Traine y Aurea Emilia Silva e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y piden resignacion para Gringo, Negrita y flia. Ruegan una oración en su memoria,

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|.Rosi Córdoba y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus amigos Negrita y Gringo y a sus hermanos. Ruegan oraciones por su eterno descanso y resignación para toda la familia.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a sus padres, hermanos y demás familiares con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela María y Micaela María participan con dolor su fallecimiento destacando su hombría de bien y su calidad humana y deseando que ahora descanse en paz. Acompañan a su familia en estos tristes momentos.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Ana María Agüero de Parra, sus hijos Fernanda y Fabián Diaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Unchi y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón, sus hijos María José, Alejandro, María del Milagro y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan sus padres y hermanos en estosangustiosos momentos.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus amigas Pamela, Maria Teresa, Nelly y Gringa y familias lamentan su partida y acompañan a su familia.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Rulo Barros y familia despiden con gran pesar al amigo Unchi y acompañan a su familia.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Los amigos de su hermano Rubén, Rulo, Lucho, Orlando, Pelucho, Peca, Yiyi y Roddy, lamentan su partida y ruegan por una cristiana resignación para su familia.

ÁVILA, IRMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijas, Diana, Claudia, su nieto Lucas, sus hnos. Fátima, Margarita, y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 17:30hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen - REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

CAMPOS, AMANCIO GUILLERMO (q.e.p.d.) Faleció el 15/7/23|. Sus hijos, Juan, Dominga, Eusebia, Elvira, Julio, Julián, Lili, Bety, Marta, Isabel, Ricardo, hijos políticos, nietos, bisnietos, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. - REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787 Cel 3854386686.

CARBONEL, RICARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Sus hijos César, Nora, Ricardo Carbonel, h. politicos. Ana María, Carlos, Adriana, nietos Martin, Estela Maris, Rita, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer a las 10 hs. en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P.L.Gallo 330 (SV). SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARBONEL, RICARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Alejandro, su esposa Ana y Martín Alejandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARBONEL, RICARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Los hijos de Lilia Caporaletti y Francisco Giuliano, Lilia; Adriana y Ricardo Carbonel; Orlando y Rita; nietos Ismael, Constanza Rossi Giuliano; Stella Maris Carbonel Giuliano de Alvarez y Ezequiel, y su bisnieta Ambar Lucila Alvarez Carbonel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARBONEL, RICARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Sus amigas de la iglesia Catedral: Olga Palumbo de Quatrini, Norma Auat de Telleria, Mirta Coronel y Dominga Auat de Gubaira rezan por su eterno descanso.

CORONEL, HÉCTOR ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su esposa Dora Pérez, sus hijos, Sandra, Walter, hija política, Amanda, nietos Gonzalo, Maira, Ignacio, Cristian, bisnieto Noa, y demás familiares sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. - REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686

CORONEL, HÉCTOR ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su hija Sandra, su nieto Gonzalo, su bisnieto Noah y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR ARNALDO (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su hijo Walter (Aldo) su hija política Amanda, sus nietos Mayra y Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma.

CORONEL, HÉCTOR ARNALDO (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su nieto Cristian, sus bisnietos Daira, Axel y Francesca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, HÉCTOR ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Directivos y Empleados de Visual Comunicación y Medios, acompañan en tan doloroso momento a Mayra por la partida de su querido abuelo. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:00 hs, en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria

CORONEL, HÉCTOR ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Diego Braia y familia acompañan en tan doloroso momento a Mayra Coronel. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:00 hs, en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

CORTEZ DE CARABAJAL, ZULEMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijas María de los Ángeles y Alejandra, sus hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

CORTEZ DE CARABAJAL, ZULEMA ISABEL. (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Autoridades del CEPSI, Directora Ejecutiva CPN Liliana Romero, Directora Médica Adjunta Dra. Eugenia Gauna, Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Alejandra Carabajal. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, RITA GRICELDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijas Yaque, Elina, Lorena y Rita, sus hijos políticos Dani, Rubio, Carly, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Defensa Nº 522 Bº Parque. Rogamos una oración en su querida memoria.

GARCÍA, RITA GRICELDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hermanos Patricia, Ramona, Ricardo, sus hermanos políticos César, Mocha, sus sobrinos Lourdes, Nacho, José, Darío participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Defensa Nº 522 Bº Parque. Rogamos una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, RUBEN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su esposa Sandez Marta, su cuñado Oscar, su sobrina Lucia, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer 17hs en el cementerio La Piedad. - COB Caruso Seguros SA- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787 - Cel 3854386686.

LAVERGNE DE GALLO, JUANA ADELA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijas Sosa Alba, Lucia y Silvia, sus hijos políticos Hugo, Ana María, Marta y Luis, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Sus hijos Ángel, Hu go, Alejandra, hijos políticos Roxana, Cristian, sus nietos Sol, Constanza, Franchesca, Bautista, Nicolas, Camila, Florencia, Gabi, Lili, Santiago, Agustín, y demás familiares. cob. Norcen. - SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel 4219787 - Cel 3854386686.

LUNA, JOSEFINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Su esposo Rubén Rivero, su hermana Silvia Luna, sus sobrinos Nicolás y Mariano y demás familiares. Ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

LUNA, JOSEFINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Los compañeros de su hermana Silvia de la Direccion de Administracion de la H.C. Deliberante. Elena, Myriam, Pía, Ana Maria, Tomy, Andrés y Ricardo, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JOSEFINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Norma Brandán, sus hijos Jorge y Norma Lopez, sus nietos Nicolas, Mariano y Luisina la despiden con profundo dolor elevando oraciones para su eterno descanso.

NORIEGA, EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Pelado Coria y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Sus amigos de la calle Perú: Pelado, Coco, Mario, Gogo, Shava, Gringo, Rosca, Pijilo y Cordobés participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA, EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Jugadores, exjugadores, socios y simpatizantes y comisión directiva del Club Huracán participan el fallecimiento de exjugador de la institución. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ DE LUNA, ELIZABETH MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su esposo Juan Carlos Luna, sus hijos Diego, Germán y Franco, sus hijas pol Valeria y Yesica y sus nietos Emilia y Guillermo participan con dolor su fallecimiento, restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. HAMBURGO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO E HIJO.

SANTILLÁN, LUIS ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijos Alejandro, Ángeles y Rodrigo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO RAMÍREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijos, hijas políticas, nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

TREJO RAMÍREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus sobrinos Ricardo y Sonia,Luis y María Marta, Silvia, Darío y Lore participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Q.e.p.d.

TREJO RAMÍREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Viviana Avido, su esposo Rubén Piño y sus hijos, Luciana, Florencia, Belén y Facundo, acompañan a sus querido amigos y vecinos de toda la vida y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

TREJO RAMÍREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con gran dolor la partida de nuestro querido amigo. Rogamos al Señor por su eterno descanso.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BERZERO DE IBÁÑEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Mami querida hace siete años que nos estas fisicamente con nosotros, pero eternamente en nuestros corazones. Fuiste nuestra guia, amiga, compañera, nuestro mayor sostén en tantos momentos vividos, hoy te recordamos con todo el amor que supiste darnos, le agradecemos a Dios que hayas sido nuestra madre. Desde los brazos del Señor sigue protegiendonos como siempre junto a tu hija Amado Seba al que extrañamos igual que a vos. Estaran siempre con nosotros, los extrañamos todos los dias, nos queda el consuelo que son nuestros angeles. Descansen los amamos por siempre. Tus hijos, tus nietos y Dardo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la parroquia Nuestro Señor de los Milagros de Mailin.

ROJAS, AMELIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Te fuiste como una verdadera guerrera y luchadora, gracias por todo el amor y compañerismo que me diste, te amo y te amare por siempre. Su hija Claudia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

ROJAS, AMELIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Nuestro amor te acompañara siempre y algun dia estaremos todos juntos en la eternidad". Sus hijos Ada, Peri, Luis, Hugo, Claudia, Fabiana y Gabriel, hijos politicos y nietos y demás seres queridos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, al cumplirse nueve dias de su partida.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





GOROSITO, EMMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Madre, siempre estarás en mi corazón. Nunca te voy a olvidar. Su hija Mary, nietos Sergio y Florencia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CONTRERAS, NIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Su esposo HUmberto Ibáñez, sus hijos Gachi, Rosana y Esteban, Ale, Rocío, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. el fallec. y sus restos fueron inhum. en Colonia El Simbolar. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBÁÑEZ, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su esposa, Nélida, sus hijos, Silvia, Raúl, Segundo, Blanca, Nancy, Cristina, Carlos, Antonella, Nélida. nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio los Quiroga - Cobertura Norcen - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

SAHAB, GLADIS TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23||. Su esposo Dardo, hijos Maria, Alejandro, Ricardo, Salma, h. pol. Karina, Gaston, nietos Jorge, Zaira, Samira, Habid, Sofia, Constanza, Josefina, Victoria, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAHAB, GLADIS TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23||. Nelly Sarquiz de Amerio, Silvia Nela y Sergio, Jorge y familias, acompañan a su familia ante la irreparable pérdida de la querida Guegui y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz eterna.

VAULET, MIRIAM MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Sus hijos Débora, Andrés, Marcos, sus nietos Sofia, Nicolas, Melina, Maira, su bisnieta Gianna, sus hermanos Leonardo y Manuel, hijos pol, y demás fliares. Cob Hamburgo Cia de Seg. SA. - Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787 - cel 3854386686.

VAULET, MIRIAM MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Tus compañeros de la promoción 1972 Escuela Normal Dr. José Benjamin Gorostiaga participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MIRIAM MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Tu partida nos deja un gran vacio en el corazón, pero la esperanza de vernos pronto en el Cielo nos llena de fuerzas para continuar. La casita de los grandes amores despide con profundo dolor a quien fue maestra, directora, vice directora y abuela....Srta Mimi. Colegas, ex colegas, personal de maestranza y Comunidad del Jardin de Infantes Nº 3 Maria Adela Agudo. Elevamos oraciones en su memoria. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

VAULET, MIRIAM MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Ex directivos, docentes, especiales, maestranza de la Escuela 232 de La Banda, paricipan con dolor el fallecimiento de la ex colega y amiga Miriam, rogando por el eterno descanso de su alma. Sentidas condolencias para sus hijos y demas familiares.

VAULET, MIRIAM MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Julio Medina y Adriana Marisa Bravo participan con mucho dolor el fallecimiento de su amiga Miriam, elevando oraciones en su recuerdo y que Dios calme el dolor de sus hijos y demas familiares.

VAULET, NOEMÍ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus hijos Felix, Walter, Carla, h. pol. Marcos, nietos Jesús, Rodrigo, Federico, Lourdes, Benicio y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VAULET, NOEMÍ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus primas Rosita y Negrita Michela Vaulet y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

VAULET, NOEMÍ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Cachi Isac y Sara Aydar, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

VILLALBA, GABRIELA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Gabi querida, hoy hubieras estado de fiesta, es que hoy es tu cumple años. Queremos que sepas que estarás siempre presente en nuestros corazones, recordándote con cariño y vivenciando cada momento compartido por tu alegría y esa chispa contagiosa. ¡Hasta siempre amiga! Susi, María Marta, Alicia, Tere, Pato, Estrella y Betti.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





MEDINA, SEBASTIAN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hijo querido de mi vida. Hoy a siete años de tu partida al Reino de Dios te recordamos con todo el amor y el cariño que te mereces, tratando aunque nos, cuesta mucho poder sobrellevar tu ausencia. No importa nuestro sufrimiento porque ese sufrimiento se transforma en un eterno amor a tu memoria y a tu exquisita persona. Gracias Señor mio, porque tenemos la certeza de que está gozando de tu infinito Amor del Padre. Gracias hijo querido por haber existido porque nos dejaste una gran enseñanza rodeado de un gran amor. Que brille para Ti la luz que no tiene fin y que el Señor bendiga tu eterno descanso en paz. (Muchos mimos hijo de mi vida). Tus padres Alfonso y Rosa, tu querida hermana Noelia y tu amado ahijado Lorenzo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes (Bº Lourdes. La Banda)





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





MOYANO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su esposa Dora Ardiles, sus hijos Gabriel, Elvira, César Moyano, nietos Melina, Ivana, Luján,Leandro y Antonella participan con dolor su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. zonal de La Cañada. Casa de duelo La La Cañada, dpto Figueroa. SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

NAVARRETE, ANDRES ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus hermanos Segundo, Rosa, Manuel, Aide, Josefina, Victoria Navarrete, hnos. politicos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TORREZ, ZULMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Personal directivo, docente, administrativo, especiales, maestranza, alumnos (en forma especial de 1er grado B turno tarde), miembros de las comisiones subsidiarias de la Escuela Nº 831 "26 de setiembre" de Garza, dpto. Sarmiento, participan con dolor el fallecimiento de la Srta. Zulma y acompañamos en estos momentos difíciles a nuestra compañera Carla Torrez y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria.